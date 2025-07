Les 10 meilleurs logiciels de gestion du budget marketing pour suivre les dépenses en 2025

Le sondage Gartner sur les dépenses révèle que les budgets marketing pour 2025 restent stables à 7,7 % du chiffre d'affaires global des entreprises. C'est identique à l'année dernière, et loin du pic de 11 % atteint en 2020.

Que vous soyez directeur marketing chargé de planifier les stratégies marketing, stratège numérique ou responsable marketing chargé de les mettre en œuvre, vous êtes constamment soumis à la pression d'en faire plus avec moins.

Chaque dollar doit être dépensé à bon escient.

Mais pour cela, vous devez avoir accès aux données relatives aux coûts marketing pour l'ensemble des campagnes, des canaux et des trimestres fiscaux.

C'est là qu'interviennent les logiciels de gestion du budget marketing.

Ces solutions vont au-delà des feuilles de calcul en offrant une visibilité en temps réel sur les dépenses et des informations basées sur les données, garantissant ainsi que chaque dollar investi dans le marketing est pris en compte et aligné sur les objectifs de votre entreprise.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleurs outils de budget marketing pour suivre les dépenses, éviter le gaspillage et maximiser le retour sur investissement. 🤓

Les meilleurs logiciels de gestion du budget marketing en un coup d'œil

Vous souhaitez un aperçu rapide ? Notre comparaison côte à côte vous permet de trouver facilement la solution qui vous convient en un clin d'œil.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs (USD/utilisateur/mois) ClickUp Modèles de suivi budgétaire, alignement des objectifs, informations IA via ClickUp Brain Propriétaires de petites entreprises, équipes marketing et opérations interfonctionnelles Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois ; module complémentaire ClickUp AI à 7 $/utilisateur/mois Planful Prévisions IA, planification de scénarios, visibilité budgétaire en temps réel, collaboration entre les équipes marketing et financières Équipes marketing et financières d'entreprise Tarification personnalisée Marmind Synchronisation des bons de commande et des factures, suivi des coûts en temps réel, intégration ERP, répartition du budget par objectif/région Services marketing internationaux Tarification personnalisée Analyse de révision Modélisation du retour sur investissement, modélisation mixte, intégration CRM, recommandations d'optimisation automatique Directeurs marketing et équipes marketing axées sur les données Tarification personnalisée CoSchedule Calendrier unifié, tableaux de tâches Kanban, planification du contenu et des réseaux sociaux, approbations intégrées Équipes marketing de petite et moyenne taille Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Uptempo. io Planification budgétaire, prévisions, calendrier des campagnes, tableaux de bord de performance Équipes marketing Enterprise Tarification personnalisée HubSpot Marketing Hub Outils de campagne, rapports CRM, automatisation du marketing, suivi budgétaire intégré Développer des équipes de marketing entrant Forfaits payants à partir de 890 $/mois pour trois places Zoho Marketing Plus Tableau de bord unifié, automatisation des campagnes, analyses, intégration transparente des applications Zoho Équipes marketing optimisées par Zoho essai gratuit de 15 jours ; forfaits payants à partir de 21,06 $/mois Float Budgétisation visuelle, planification des tâches, planification de la charge de travail de l'équipe, modifications en cours Équipes créatives et basées sur des projets essai gratuit de 30 jours ; forfaits payants à partir de 7,50 $/mois Kantata Budgétisation, planification des ressources, prévision des revenus, intégration CRM/ERP Agences et sociétés de services Tarification personnalisée

Que rechercher dans le meilleur logiciel de gestion budgétaire marketing ?

Tous les outils budgétaires ne sont pas conçus pour les équipes marketing modernes. Voici ce qui compte vraiment 👇

Planification et allocation budgétaires : définissez facilement les budgets de vos campagnes, allouez les fonds entre les équipes ou les canaux et ajustez vos efforts marketing à la volée

Suivi des dépenses en temps réel : consultez en direct les dernières informations sur le budget marketing déjà dépensé, le budget restant et votre taux d'utilisation actuel afin de ne pas être pris au dépourvu

Intégration avec les canaux marketing : Les meilleurs outils d'allocation budgétaire se connectent à votre pile technologique, qu'il s'agisse de plateformes de publicité payante comme Google Ads et Meta ou du CRM utilisé par votre équipe marketing, tel que HubSpot ou Salesforce, afin d'extraire automatiquement vos données relatives aux dépenses publicitaires et aux performances

Tableaux de bord et rapports personnalisables : Suivez le retour sur investissement de vos efforts marketing, visualisez les tendances et comparez le budget aux dépenses réelles grâce à des tableaux de bord que vous pouvez adapter au travail de votre service marketing

ROI et analyse des performances : Le logiciel de gestion du budget marketing doit vous permettre de visualiser ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié en analysant les retours des campagnes et en identifiant les fuites de coûts

Prévisions et scénarios : Élaborez des scénarios hypothétiques et prévisionnels pour anticiper les réductions budgétaires ou les campagnes importantes

Flux de travail et permissions d'approbation : Définissez des chemins d'approbation personnalisés pour les modifications et déterminez qui a accès à quels budgets afin de rester organisé et de garder le contrôle

Alertes et notifications : Recevez des notifications lorsque les dépenses approchent les limites ou que les performances baissent afin de pouvoir intervenir avant que les petits problèmes ne deviennent importants

Sécurité et conformité des données : choisissez un logiciel qui respecte les normes de sécurité des données financières telles que le RGPD ou SOC 2 afin de protéger vos informations sensibles

les 10 meilleurs logiciels de budget marketing pour suivre les dépenses en 2025

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion budgétaire marketing, trouvons l'outil qui répondra à vos besoins spécifiques.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des budgets et des campagnes marketing)

Gérez et visualisez vos campagnes marketing avec ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui aide les équipes marketing, financières et commerciales à suivre les dépenses marketing, à organiser les campagnes et à aligner chaque dollar sur les objectifs stratégiques.

Qu'il s'agisse de mener des campagnes de marketing numérique, de gérer des partenariats avec des influenceurs ou de planifier le marketing d'évènements, ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, vous permet de respecter facilement votre budget tout en assurant la coordination de votre équipe.

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp devient votre centre de contrôle pour la planification, la budgétisation et l'exécution de vos campagnes.

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez définir des automatisations pour suivre les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles, attribuer des propriétaires de campagne, étiqueter les fournisseurs et enregistrer les détails des paiements.

Vous pouvez même ajouter des champs tels que :

Budget alloué

Montant dépensé

Budget restant

Catégorie de dépenses (par exemple, publicités payantes, évènements, influenceurs, etc. dans le cadre du budget publicitaire)

Utilisez les champs personnalisés avec IA pour définir des automatisations pour les catégories de dépenses dans le budget marketing complet

Pour vous aider à accélérer la planification et l'exécution, ClickUp Brain vient à votre secours. Vous pouvez l'utiliser pour générer des briefs de campagne, des idées de contenu, des études de cas et des publications sur les réseaux sociaux en quelques secondes. Mieux encore, il récupère les informations pertinentes sur votre budget marketing à partir des données dont il dispose déjà.

Générez un budget personnalisé pour vos campagnes marketing à l'aide de ClickUp Brain

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez créer des visualisations en temps réel de votre budget marketing :

Utilisez des diagrammes à barres ou des diagrammes circulaires pour comparer les dépenses prévues et réelles

Ajoutez des widgets pour afficher le taux d'utilisation, les dépenses totales par canal ou les estimations de retour sur investissement

Créez des tableaux de bord personnalisés pour différentes parties prenantes, par exemple un pour votre directeur marketing, un autre pour les responsables de campagne, etc

Vous bénéficiez d'une visibilité complète sur l'évolution des coûts de vos campagnes en temps réel, ce qui facilite considérablement la réaffectation budgétaire d'un trimestre à l'autre ou d'un service à l'autre.

Visualisez les indicateurs de performance marketing tels que les impressions et les mentions par semaine, canal et mois grâce aux tableaux de bord personnalisables ClickUp

Lorsqu'il s'agit de faire approuver votre budget marketing, ClickUp pour les équipes financières vous fait gagner du temps, en particulier pour la collaboration entre services. Les équipes financières peuvent créer des flux de travail budgétaires partagés dans ClickUp à l'aide de listes, de dossiers et de champs personnalisés adaptés aux dépenses marketing. Par exemple, un dossier intitulé « Budget marketing T3 » peut contenir des tâches ou des éléments pour chaque campagne ou canal. Cela permet d'obtenir une vue structurée et en temps réel des activités financières du marketing.

Désormais, pour assurer la fluidité du flux de travail entre les services, vous pouvez configurer des alertes et des actions en temps réel via les automatisations ClickUp en fonction de déclencheurs spécifiques liés au budget. Par exemple :

Informez instantanément l'équipe si une campagne dépasse sa limite de dépenses

Attribuez automatiquement des tâches de suivi lorsqu'une tâche « Révision du budget » est achevée

Acheminez les nouvelles demandes de dépenses vers la bonne personne pour approbation

Automatisez les tâches répétitives et modifiez l'échéancier de projets entiers en quelques clics grâce aux automatisations ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs notent que ses nombreuses fonctionnalités peuvent être déroutantes sans formation adéquate

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp se distingue par sa remarquable polyvalence, s'adaptant à un large intervalle de secteurs et d'équipes, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion de projet dans divers domaines. Que vous organisiez une campagne marketing, gériez des projets de développement logiciel ou simplement des tâches personnelles, ClickUp possède la capacité d'adaptation nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.

ClickUp se distingue par sa remarquable polyvalence, s'adaptant à un large intervalle de secteurs et d'équipes, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion de projet dans divers domaines. Que vous organisiez une campagne marketing, gériez des projets de développement logiciel ou simplement des tâches personnelles, ClickUp possède la capacité d'adaptation nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.

2. Planful (idéal pour la planification financière complète et les prévisions des dépenses marketing)

via Planful

Planful permet aux équipes marketing et financières de créer des budgets annuels détaillés et de les ajuster à la volée grâce à des prévisions glissantes. Au lieu de plans annuels statiques, vous pouvez tirer parti des projections basées sur l'apprentissage automatique et les performances historiques pour établir des budgets plus intelligents qui s'adaptent aux tendances saisonnières, aux fluctuations du marché ou aux changements imprévus dans les campagnes.

Son module Marketing Performance Management (anciennement Plannuh) est utile pour les équipes axées sur le retour sur investissement. Vous pouvez suivre les investissements marketing jusqu'à chaque campagne et canal, ce qui vous donne une vision claire de ce qui fonctionne et de ce qui est inutile. Ajoutez un suivi des dépenses en temps réel, directement intégré à vos systèmes financiers, et vous saurez toujours exactement où va votre budget et quels résultats il génère.

Meilleures fonctionnalités de Planful

Détectez automatiquement les anomalies ou les tendances de dépenses excessives dans vos budgets marketing grâce à l'IA et aux signaux de Planful

Collaborez avec les directeurs marketing, les responsables financiers et les responsables marketing pour soumettre des propositions, approuver des modifications et suivre les modifications en cours grâce à une piste d'audit intégrée

Simulez différentes situations de dépenses, telles que le lancement de nouvelles campagnes ou la réduction de celles qui sont peu performantes, grâce à la planification de scénarios, tout en assurant le suivi des coûts validés, prévus et réels

Limites de Planful

Les utilisateurs de Planful signalent une récupération lente des données, des rapports complexes et des préoccupations concernant l'évolutivité

Tarification forfaitaire

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planful

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Planful ?

Un avis Capterra dit :

Planful est incroyablement flexible et m'a permis de gérer la fonction marketing, quelles que soient les difficultés rencontrées par l'entreprise et le marché. Je sais exactement où va notre argent chaque jour et je peux rapidement réaffecter des fonds à une nouvelle initiative sans me soucier de l'impact sur les autres campagnes ou sur le budget.

Planful est incroyablement flexible et m'a permis de gérer la fonction marketing, quelles que soient les difficultés rencontrées par l'entreprise et le marché. Je sais exactement où va notre argent chaque jour et je peux rapidement réaffecter des fonds à une nouvelle initiative sans me soucier de l'impact sur les autres campagnes ou sur le budget.

🧠 Anecdote : La campagne « L'homme le plus intéressant du monde » de Dos Equis a augmenté les ventes aux États-Unis de 22 % pendant sa durée. Le personnage est devenu tellement emblématique que les gens ont même partagé son caractère sous forme de mème.

3. MARMIND (Idéal pour le contrôle descendant et ascendant du budget marketing dans les entreprises)

via MARMIND

MARMIND est conçu pour les équipes marketing des entreprises qui ont besoin d'une visibilité et d'un contrôle complets sur les budgets stratégiques et ceux liés aux campagnes.

Il prend en charge à la fois la budgétisation descendante (définition des budgets annuels au niveau des services) et les prévisions ascendantes (élaboration de projections à partir des coûts individuels des campagnes). Cette double méthode permet aux responsables marketing d'avoir une vue d'ensemble ou d'afficher les détails par région, canal, produit ou équipe.

Les meilleures fonctionnalités de MARMIND

Offre une gestion des commandes et des factures qui se connecte directement à vos systèmes ERP

Découpez et analysez les données budgétaires par gamme de produits, région, période ou objectif marketing grâce à l'affichage multidimensionnel du budget

La prévision automatisée en temps réel recalcule vos dépenses planifiées, validées et réelles

Limites de MARMIND

L'équilibrage des coûts peut être difficile et nécessite une surveillance étroite

Tarifs MARMIND

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MARMIND

G2 : 4,3/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels de MARMIND ?

Un avis G2 dit :

Marmind offre un aperçu complet du temps, du budget et des ressources, ce qui rend la planification et l'exécution des campagnes beaucoup plus efficaces. La plateforme facilite la mise en œuvre des campagnes marketing et la collaboration en équipe. De plus, leur service client est réactif et vraiment utile, ce qui ajoute une grande valeur à l'expérience globale.

Marmind offre un aperçu complet du temps, du budget et des ressources, ce qui rend la planification et l'exécution des campagnes beaucoup plus efficaces. La plateforme facilite la gestion des campagnes marketing et la collaboration en équipe. De plus, leur service client est réactif et vraiment utile, ce qui ajoute une grande valeur à l'expérience globale.

4. Proof Analytics (idéal pour l'optimisation du budget marketing basée sur les données et la modélisation du retour sur investissement)

via Proof Analytics

Proof Analytics fonctionne comme une plateforme de gestion des ressources marketing (MRM) qui combine la planification des campagnes, le suivi budgétaire, l'analyse des performances et la modélisation du retour sur investissement. Elle permet aux équipes d'organiser les activités marketing, d'attribuer des budgets, de définir des échéanciers et de surveiller les performances à partir d'une interface centrale. Grâce à des outils intégrés de suivi en temps réel des dépenses et des performances, les équipes peuvent afficher l'utilisation des budgets et les comparer aux résultats à mesure que les données sont disponibles.

La plateforme comprend un système d'optimisation automatisé qui utilise l'analyse et l'IA pour évaluer les performances historiques des campagnes. Proof Analytics prend en charge la modélisation du mix marketing, ce qui permet d'identifier les canaux ou les campagnes qui contribuent le plus au retour sur investissement. Sur la base de cette analyse, le système peut recommander des ajustements de la distribution du budget, tels que la réaffectation des fonds des canaux les moins performants vers des canaux plus efficaces.

Principales fonctionnalités de Proof Analytics

Les rapports automatisés sur le retour sur investissement fournissent des modèles d'attribution qui permettent de quantifier le rendement de chaque activité marketing

L'intégration Salesforce connecte les données CRM, telles que les prospects et les opportunités, directement aux budgets marketing, ce qui permet de relier les dépenses aux résultats sans avoir besoin d'outils supplémentaires ou d'un suivi manuel

Les fonctionnalités d'approbation et de flux de travail sont intégrées à la plateforme, ce qui permet aux équipes de soumettre des modifications budgétaires, de suivre les mises à jour des campagnes et de gérer la collaboration interfonctionnelle à partir d'un seul système

Limites de Proof Analytics

La réussite dépend fortement de pipelines de données robustes et de données propres et accessibles ; les problèmes persistants dans ce domaine peuvent nuire à la fiabilité des prévisions

Tarification Proof Analytics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Proof Analytics

G2 : pas suffisamment d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. CoSchedule (idéal pour organiser les calendriers de contenu et aligner les projets marketing)

via CoSchedule

CoSchedule aide les équipes marketing à organiser le contenu, à aligner les campagnes et à gérer les opérations quotidiennes à partir d'une seule plateforme.

La plateforme comprend également des fonctionnalités de gestion de projet et de tâches spécialement conçues pour les flux de travail marketing. Les équipes peuvent créer et gérer des campagnes à l'aide de tableaux de tâches, attribuer des responsabilités, définir des délais et suivre la progression sous des formats tels que Kanban. Les processus d'approbation sont gérés via des flux de travail intégrés qui permettent aux parties prenantes de réviser et d'approuver le contenu directement dans la plateforme.

Meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Le contenu intégré et la publication sur les réseaux sociaux permettent aux équipes de créer, planifier et gérer des blogs, des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux en un seul endroit

Les analyses et le suivi des performances fournissent des informations au niveau des campagnes, telles que les ouvertures d'e-mails, l'engagement social ou l'achèvement des tâches

Un calendrier marketing unifié rassemble tous les contenus, campagnes et publications marketing sur les réseaux sociaux dans une seule vue

Limites de CoSchedule

Difficultés d'intégration des plateformes, en particulier LinkedIn, où les utilisateurs signalent de fréquents problèmes d'authentification et des rapports d'activité peu fiables

Tarifs CoSchedule

Calendrier gratuit

Calendrier social : 19 $/utilisateur/mois

Calendrier de l'agence : 59 $/utilisateur/mois

Calendrier de contenu : Tarification personnalisée

Marketing Suite : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CoSchedule Marketing Suite ?

Un avis G2 dit :

CoSchedule offre un certain nombre de fonctionnalités, allant d'un calendrier glisser-déposer à un système de discussion où vous pouvez étiqueter vos coéquipiers dans des projets. Il vous permet de créer une liste de tâches par campagne ou par projet, et vous pouvez étiqueter les employés appropriés pour vous assurer qu'un projet est achevé. Vous pouvez également joindre des photos, des fichiers et d'autres ressources au projet afin de tout conserver au même endroit.

CoSchedule offre un certain nombre de fonctionnalités, allant d'un calendrier glisser-déposer à un système de discussion où vous pouvez étiqueter vos coéquipiers dans des projets. Il vous permet de créer une liste de tâches par campagne ou par projet, et vous pouvez étiqueter les employés appropriés pour vous assurer qu'un projet est achevé. Vous pouvez également joindre des photos, des fichiers et d'autres ressources au projet afin de tout conserver au même endroit.

6. Uptempo. io (Idéal pour les opérations marketing holistiques au sein de grandes équipes)

via Uptempo.io

Uptempo. io rassemble la planification, la budgétisation et la gestion des performances sur une seule plateforme connectée. Il combine les outils d'Allocadia (budgétisation), BrandMaker (flux de travail et exécution) et Hive9 (analyse) pour créer un système unifié de gestion des opérations marketing de bout en bout. Les équipes peuvent planifier des campagnes, dresser des listes de stratégies de promotion, suivre les budgets, surveiller les résultats et relier chaque initiative à des objectifs stratégiques.

Il prend en charge la planification continue des campagnes, afin que les équipes ne soient pas liées à des budgets annuels statiques. Les forfaits peuvent être mis à jour en fonction de l'évolution des priorités, et chaque campagne comprend des objectifs, des tactiques et un financement dans une vue basée sur un calendrier. Les outils financiers d'Uptempo permettent aux utilisateurs d'afficher en temps réel les dépenses prévues, validées et réelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Uptempo.io

Les intégrations avec les systèmes financiers prennent en charge le rapprochement automatisé et affichent l'utilisation du budget par produit, région ou campagne

Les informations prédictives et les analyses hypothétiques utilisent les analyses de Hive9 pour prévoir le retour sur investissement, signaler les risques et tester différents scénarios budgétaires

Les fonctionnalités de définition et de mesure des objectifs permettent de mapper chaque campagne et chaque élément de dépense à des objectifs marketing spécifiques, tels que la contribution au pipeline ou l'impact sur la marque

Limites d'Uptempo.io

La plateforme peut connaître des temps de chargement et de mise à jour lents, en particulier lors du traitement de grands volumes de données

Tarifs Uptempo. io

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Uptempo. io

G2 : 4,1/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Uptempo.io ?

Un avis G2 dit :

Nous avons pu acquérir une compréhension plus complète du marketing et une base fiable pour établir des rapports sur le retour sur investissement (ROI) en intégrant des plateformes clés de vente et de marketing. Nous avons rationalisé notre procédure de planification marketing afin de pouvoir identifier rapidement les moteurs clés de l'entreprise, mapper les points sensibles potentiels et améliorer la cohésion à l'échelle de l'entreprise.

Nous avons pu acquérir une compréhension plus complète du marketing et une base fiable pour établir des rapports sur le retour sur investissement (ROI) en intégrant des plateformes clés de vente et de marketing. Nous avons rationalisé notre procédure de planification marketing afin de pouvoir identifier rapidement les moteurs clés de l'entreprise, mapper les points sensibles potentiels et améliorer la cohésion à l'échelle de l'entreprise.

7. HubSpot Marketing Hub (Idéal pour le marketing entrant et le suivi du retour sur investissement des campagnes pour les entreprises de toutes tailles)

via HubSpot

HubSpot Marketing Hub combine la planification de campagnes, la création de contenu, l'intégration CRM et l'analyse marketing dans une seule plateforme. Les spécialistes du marketing peuvent l'utiliser pour gérer des campagnes multicanales, notamment des articles de blog, des publicités, des e-mails et des réseaux sociaux, à partir d'un tableau de bord unifié, ce qui permet aux équipes de coordonner leurs messages et de mesurer leurs performances en un seul endroit.

L'outil se connecte directement à des plateformes publicitaires telles que Facebook, Google et LinkedIn pour suivre les dépenses publicitaires et le retour sur investissement des campagnes. Les utilisateurs peuvent voir combien a été dépensé, combien de prospects ont été générés et quels ont été les résultats. Grâce à l'analyse du retour sur investissement des campagnes, les utilisateurs peuvent attribuer des revenus aux campagnes et calculer automatiquement le rendement, ce qui aide les équipes à évaluer les canaux qui offrent les meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub

Les outils d'attribution et d'analyse suivent l'intégralité du parcours client et attribuent le crédit à différents points de contact à l'aide de modèles d'attribution multitouch

Les fonctionnalités de génération et de maturation des prospects comprennent des pages de destination personnalisées et des flux de travail automatisés

L'intégration des équipes commerciales et CRM permet aux équipes marketing de connecter directement les données de dépenses aux résultats en termes de revenus

Limites du Hub Marketing de HubSpot

L'installation de l'intégration peut s'avérer délicate

Tarification du Hub Marketing HubSpot

Marketing Hub Professional : 890 $/mois pour trois places

Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois pour cinq places

Évaluations et avis sur HubSpot Marketing Hub

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot Marketing Hub ?

Un avis Capterra dit :

L'interface conviviale et les outils complets de HubSpot Marketing Hub ont facilité la navigation et la mise en œuvre des stratégies. De l'e-mail marketing à la création de contenu, l'intégration CRM s'est avérée particulièrement utile pour le suivi de la génération et de la maturation des leads. De plus, les fonctionnalités d'automatisation ont permis de gagner un temps considérable et d'économiser des efforts dans les tâches répétitives.

L'interface conviviale et les outils complets de HubSpot Marketing Hub ont facilité la navigation et la mise en œuvre des stratégies. De l'e-mail marketing à la création de contenu, l'intégration CRM s'est avérée particulièrement utile pour le suivi de la génération et de la maturation des leads. De plus, les fonctionnalités d'automatisation ont permis de gagner un temps considérable et d'économiser des efforts dans les tâches répétitives.

8. Zoho Marketing Plus (Idéal pour une suite marketing intégrée à petit prix)

via Z oho

Zoho Marketing Plus offre une suite marketing tout-en-un qui aide les équipes à gérer les campagnes, à suivre les dépenses marketing et à mesurer les performances sur tous les canaux. Elle comprend des outils pour le marketing par e-mail, les réseaux sociaux, l'analyse Web, les évènements et la gestion de la relation client (CRM), unifiant les efforts de campagne en un seul endroit afin de réduire les changements d'outils et d'améliorer la coordination entre les canaux.

Avec l'introduction du Tableau budgétaire, Zoho permet désormais aux équipes d'affecter des budgets à des marques ou à des campagnes et de suivre toutes les dépenses marketing qui y sont associées. Les dépenses peuvent être classées par objectif, zone géographique ou activité, offrant ainsi une vue claire de l'utilisation des fonds et du solde disponible, directement dans le tableau de bord marketing.

Principales fonctionnalités de Zoho Marketing Plus

Les analyses du retour sur investissement vous permettent de déterminer les canaux qui génèrent le plus de revenus pour vos efforts marketing

Les fonctionnalités de gestion de projet et de travail permettent aux équipes de planifier et d'exécuter des campagnes de manière collaborative, de suivre les échéances et d'aligner les dépenses sur les échéanciers

L'orchestration multicanal permet aux spécialistes du marketing de créer des parcours clients via e-mail, SMS et publicités, puis de suivre leur impact combiné sur des objectifs tels que la génération de leads ou les conversions

Limites de Zoho Marketing Plus

L'interface peut sembler peu intuitive et peu pratique à certains endroits, avec une courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

Tarifs de Zoho Marketing Plus

essai gratuit de 15 jours

Forfait payant à partir de 21,06 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Marketing Plus

G2 : pas suffisamment d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Marketing Plus ?

Un avis G2 dit :

Zoho Marketing Plus offre une interface intuitive et conviviale qui facilite la navigation dès le premier jour. Le processus de mise en œuvre est fluide et le service client réactif garantit la résolution rapide de tout problème. J'utilise cette plateforme quotidiennement, car elle simplifie la gestion des campagnes et le suivi des incidents.

Zoho Marketing Plus offre une interface intuitive et conviviale qui facilite la navigation dès le premier jour. Le processus de mise en œuvre est fluide et le service client réactif garantit la résolution rapide de tout problème. J'utilise cette plateforme quotidiennement, car elle simplifie la gestion des campagnes et le suivi des incidents.

9. Float (idéal pour la planification des ressources et des capacités afin d'optimiser l'utilisation des équipes)

via Float

Float aide les équipes marketing à gérer les ressources et à suivre l'utilisation du budget en connectant les plannings des équipes aux échéanciers des projets. Grâce à son interface de planification visuelle, vous pouvez affecter des personnes à des campagnes, voir qui travaille sur quoi et pendant combien de temps, le tout sur un calendrier partagé.

Float vous permet également de configurer et de gérer les budgets de projet en termes d'heures ou de frais monétaires. Les responsables marketing peuvent attribuer des budgets en heures (par exemple, 100 heures de conception) ou en argent (par exemple, 10 000 $), et Float suivra le montant « dépensé » au fur et à mesure de la progression du projet. Le suivi en temps réel vous permet de toujours savoir où vous en êtes, que vous respectiez votre budget ou que vous vous en approchiez.

Les meilleures fonctionnalités de Float

La fonctionnalité de suivi des taux horaires de Float vous aide à prévoir les dépenses en multipliant les heures prévues par les taux horaires attribués

Le système de budgétisation basé sur les tâches permet aux équipes d'affecter des heures ou des frais par tâche (par exemple, 30 heures pour la rédaction de contenu), offrant ainsi un contrôle plus précis des coûts des différents éléments d'une campagne

Grâce à la planification de scénarios, les spécialistes du marketing peuvent simuler des actions telles que l'embauche d'un sous-traitant ou le report d'une tâche afin de voir instantanément leur impact sur le budget global et le calendrier

Limites de flottement

Les utilisateurs notent un manque de personnalisation granulaire (par exemple, renommer les champs, rapports détaillés), en particulier lorsqu'il s'agit de membres archivés, d'exportations ou du suivi des effectifs

Tarification flottante

essai gratuit pendant 30 jours

Starter : 7,50 $/personne/mois

Pro : 12,50 $/personne/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Float

G2 : 4,3/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Float ?

Un avis G2 dit :

J'adore le fait que Float fasse exactement ce qu'il promet : aider notre organisation à rester à jour dans la planification et l'affectation des ressources. Il est incroyablement utile et offre une excellente expérience utilisateur. L'API robuste et les options d'intégration bien documentées facilitent la connexion avec notre suite d'outils.

J'adore le fait que Float fasse exactement ce qu'il promet : aider notre organisation à rester à jour dans la planification et l'affectation des ressources. Il est incroyablement utile et offre une excellente expérience utilisateur. L'API robuste et les options d'intégration bien documentées facilitent la connexion avec notre suite d'outils.

10. Kantata (Idéal pour la gestion unifiée des ressources, des budgets et des projets dans les agences et les services)

via Kantata

Kantata est une plateforme de gestion de projet et de budgétisation axée sur les services, conçue pour donner aux équipes un contrôle total sur leurs ressources, leurs finances et leurs indicateurs de performance. Grâce à des fonctionnalités telles que la budgétisation de projet, le suivi des dépenses, les prévisions de temps et la planification de la capacité des équipes, Kantata aide les organisations de services à suivre leurs marges et à optimiser l'utilisation des ressources en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata

Affectez ou échangez les membres de l'équipe en fonction de leur disponibilité, suivez l'utilisation du budget, les marges et la progression de la facturation, et bénéficiez d'une visibilité sur les commandes modifiées ou les projets à risque

Connectez-vous à des systèmes tels que Salesforce, QuickBooks, Jira, et bénéficiez d'outils de recommandation pour détecter les conflits de ressources ou les risques budgétaires

Générez des factures sur la base du temps et du matériel ou à prix fixe directement à partir des données du projet, en conservant une visibilité sur les dépenses, la facturation et les revenus tout au long du cycle de vie des campagnes

Limites de Kantata

La plateforme est souvent décrite comme lente et peu réactive, avec des mises à jour lentes qui nuisent à l'efficacité

Tarifs Kantata

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kantata

G2 : 4,2/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kantata ?

Un avis G2 dit :

Kantata SX a permis à notre équipe PS de prendre le contrôle de notre entreprise et de nous fournir des informations dont nous ne disposions pas auparavant. La possibilité d'affecter les ressources en toute confiance a été la plus grande amélioration en termes d'efficacité de notre service. De plus, nous apprécions la précision des prévisions, qui a amélioré la position de PS au sein de notre entreprise.

Kantata SX a permis à notre équipe PS de prendre le contrôle de notre entreprise et de nous fournir des informations dont nous ne disposions pas auparavant. La possibilité d'affecter les ressources en toute confiance a été la plus grande amélioration en termes d'efficacité de notre service. De plus, nous apprécions la précision des prévisions, qui a amélioré la position de PS au sein de notre entreprise.

Prenez des décisions plus intelligentes en matière de budget marketing avec ClickUp !

Si vous recherchez un outil de gestion du budget marketing simple, visuel et facile à adapter à votre flux de travail, ClickUp est un excellent point de départ. Ses champs personnalisables, ses tableaux de bord en temps réel et ses modèles prêts à l'emploi vous permettent de tout gérer facilement, des campagnes ponctuelles aux forfaits marketing complets.

Cela dit, chaque outil de cette liste a ses propres atouts. Que vous ayez besoin de prévisions de haut niveau, d'une analyse approfondie du retour sur investissement ou d'un suivi des ressources de votre équipe, vous trouverez ici ce qui vous convient. Testez ce qui correspond à votre processus et adaptez-vous en fonction.

Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp et découvrez comment il simplifie la planification, le suivi et la prise de décision pour des campagnes marketing réussies.