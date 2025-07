ClickUp vs Connecteam : quel outil est le mieux adapté à la gestion d'équipe ?

Votre équipe fait-elle réellement avancer les choses ou est-elle simplement occupée à s'activer ? Lorsque les tâches interminables, les changements d'horaires et les notifications incessantes commencent à devenir trop lourds, il vaut la peine de se tourner vers des outils qui peuvent véritablement faciliter les choses.

ClickUp et Connecteam sont deux noms qui se démarquent dans le monde de la gestion d'équipe, mais ils adoptent des approches très différentes. ClickUp mise sur la personnalisation et le contrôle détaillé des projets, tandis que Connecteam est conçu pour les équipes mobiles et sans bureau.

Alors, comment savoir lequel correspond à vos besoins quotidiens ? Cette comparaison entre Connecteam et ClickUp peut vous aider. Nous passerons en revue les fonctionnalités, les points forts, les compromis et tout ce qui pourrait vous aider à déterminer quelle plateforme peut mettre de l'ordre dans le chaos.

C'est parti !

Connecteam et ClickUp en un coup d'œil Voici une comparaison détaillée entre Connecteam et ClickUp et les expériences de gestion d'équipe qu'ils offrent : ClickUp est idéal pour Connecteam est idéal pour Les équipes qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour la gestion de projets et de tâches Entreprises gérant des employés sans bureau et en première ligne Équipes à distance et hybrides collaborant en temps réel Entreprises axées sur la communication et l'engagement des employés Flux de travail personnalisés, automatisation et suivi de la productivité Suivi du temps , planification des employés et gestion des effectifs Entreprises à la recherche de solutions évolutives et hautement personnalisables Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'opérations adaptées aux appareils mobiles Entreprises gérant des projets complexes avec des dépendances et des jalons Organisations qui ont besoin d'outils de suivi de la conformité et de ressources humaines Les équipes qui s'appuient sur des rapports détaillés, des tableaux de bord et la gestion de la charge de travail Les entreprises à la recherche d'une application facile à utiliser pour la gestion des tâches quotidiennes

Qu'est-ce que ClickUp ?

Gérez et activez n'importe quelle équipe grâce à une personnalisation illimitée qui s'adapte à vos besoins précis

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent. ClickUp résout ce problème grâce à une application tout-en-un pour le travail, qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Qu'est-ce qui distingue ClickUp ? La flexibilité. Vous pouvez automatiser votre travail quotidien, créer des tableaux de bord qui vous indiquent ce qui se passe et tout organiser sans avoir recours à des outils disparates.

Que vous dirigiez une équipe à distance, gériez des opérations ou essayiez simplement de rester à jour dans votre liste de tâches, ClickUp vous offre un espace unique pour suivre le travail, respecter les délais et voir la progression réelle.

🧠 Anecdote : Une gestion d'équipe efficace ne se limite pas à l'organisation des tâches, elle peut littéralement sauver l'ensemble de votre projet. Lorsque Pixar travaillait sur Toy Story 2, l'équipe a failli perdre tout le film à cause d'une erreur de commande. Mais grâce à une communication claire et à des habitudes de sauvegarde intelligentes, un directeur technique travaillant à distance avait sauvegardé une copie complète. Une catastrophe évitée de justesse qui est devenue une légende, tout cela parce que les bons systèmes étaient en place.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp offre une multitude de fonctionnalités pour gérer le travail du début à la fin. Il est extrêmement flexible, hautement personnalisable et conçu pour faciliter la communication et la collaboration au sein de l'équipe, que vous soyez une équipe de deux personnes ou une entreprise en pleine croissance.

Fonctionnalité n° 1 : Relevés de temps et suivi du temps ClickUp

Organisez votre processus de facturation avec les heures approuvées, garantissant ainsi des factures précises et des paiements faciles grâce aux relevés de temps ClickUp

Les relevés de temps ClickUp vous offrent une vue claire des heures quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de votre équipe. Les approbations ? Un jeu d'enfant. Les rapports ? Terminés. Vous souhaitez suivre les heures facturables ou les coûts des projets ? Les rapports personnalisés sont là pour vous aider, et l'intégration de la paie fait le bonheur des responsables RH et des opérations.

Obtenez un modèle gratuit Suivez la productivité de votre équipe sans effort grâce au modèle de relevé de temps ClickUp

Pour aller encore plus vite, le modèle de relevé de temps ClickUp Services permet aux équipes d'enregistrer leurs heures, de suivre leur temps et de synchroniser tout avec la paie en quelques clics. La structure intégrée facilite le suivi de la productivité et l'optimisation des horaires de travail, sans avoir à jongler avec des feuilles de calcul.

Vous avez besoin de planifier les prochaines étapes ? Le calendrier ClickUp aide également les équipes à planifier les tâches, à visualiser les échéances et à établir des échéanciers pour les projets. La planification par glisser-déposer, les vues journalière, hebdomadaire et mensuelle, ainsi que la synchronisation avec Google ou Outlook permettent de tout garder sur la bonne voie.

Glissez-déposez les tâches non planifiées avec le calendrier ClickUp pour une planification rapide et flexible dans une disposition claire et visuelle

Pour les équipes qui jonglent avec des projets complexes, le modèle de planification de gestion de projet ClickUp est un autre outil pratique. Il vous aide à planifier les tâches, à coordonner les délais et à maintenir le flux de travail.

Associez les fonctionnalités de planification de ClickUp au suivi du temps des projets ClickUp, et vous disposez d'un outil complet pour optimiser votre productivité. Démarrez et arrêtez manuellement les chronomètres dans les tâches, étiquetez les heures comme facturables ou non facturables, et générez des rapports qui indiquent exactement où passe le temps.

Suivez la productivité de votre équipe en un coup d'œil grâce à un relevé de temps détaillé qui capture les tendances de travail et l'engagement avec ClickUp Time Tracking

Que vous gériez une équipe à distance ou plusieurs projets, ces fonctionnalités vous aident à rester au top de votre productivité sans avoir à deviner. Une planification simple, un suivi précis et une équipe plus efficace.

💡 Conseil de pro : désignez des « mentors de tâches » au sein des équipes pour aider les utilisateurs moins expérimentés. Cela permet de développer l'expertise interne et d'accélérer l'intégration tout en créant un système d'assistance pour les nouveaux utilisateurs.

Fonctionnalité n° 2 : tâches ClickUp

Attribuez des tâches, suivez la progression et organisez les discussions avec les tâches ClickUp

Sans une allocation intelligente des ressources, le burnout et le chaos peuvent rapidement s'installer. C'est là que les tâches ClickUp entrent en jeu. Elles simplifient la création, l'attribution et l'organisation du travail, quel que soit le flux de travail de votre équipe.

Vous pouvez définir des priorités, attribuer des dates d'échéance et tout suivre en temps réel. Ajoutez des vues personnalisées, l'automatisation et des outils de collaboration intégrés, et votre équipe aura tout ce dont elle a besoin pour rester alignée et concentrée sur ses tâches.

Il est particulièrement utile pour les chefs de projet qui doivent diviser de grands projets en tâches plus faciles à gérer et suivre la progression de l'ensemble du projet.

Nous avons examiné plusieurs options et avons estimé que ClickUp offrait globalement la bonne combinaison de puissance et de flexibilité. Nous devions également résoudre le problème du suivi du temps afin de pouvoir mesurer et suivre les temps de travail des prestataires externes sans avoir besoin d'applications et de services externes supplémentaires. Le suivi du temps natif de ClickUp fonctionne de manière transparente entre les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Optimisez le flux de travail grâce à un modèle de gestion des tâches ClickUp structuré qui permet à l'équipe de rester organisée et productive

Vous voulez un raccourci ? Le modèle de gestion des tâches ClickUp vous donne une longueur d'avance. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez donc organiser le travail d'une manière qui convient réellement à votre équipe.

Automatisez les flux de travail et augmentez la productivité de votre équipe avec ClickUp Brain

Pour une gestion plus intelligente des tâches, optez pour ClickUp Brain. Cet assistant IA génère des résumés, suggère les étapes suivantes et remplit les détails des tâches afin que vous ne soyez pas coincé dans des tâches administratives répétitives. Il vous aide à répartir les tâches de manière équitable et à équilibrer la charge de travail au sein de votre équipe.

ClickUp Brain et les agents IA préconfigurés peuvent également rechercher dans votre base de connaissances interne et les applications connectées pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Plus besoin de fouiller dans les fils ou de rechercher les mises à jour. Tout ce dont vous avez besoin reste à sa place.

👀 Le saviez-vous ? VMware a multiplié son efficacité par 8 après être passé à ClickUp, en consolidant plus de 5 outils, en économisant 95 % du temps consacré à la création d'actifs QBR et en créant une source unique et claire d'informations pour toutes les équipes.

Fonctionnalité n° 3 : discussion ClickUp

Améliorez le travail d'équipe grâce à la discussion en temps réel, à l'attribution des tâches et à la collaboration facile avec ClickUp Chat

ClickUp vous libère de la pression liée à l'utilisation de plusieurs applications de messagerie en intégrant la communication directement dans votre flux de travail. Avec ClickUp Chat, les équipes peuvent échanger des messages en temps réel, lier les discussions directement aux tâches et collaborer sans jamais quitter la plateforme.

Vous pouvez planifier des messages, créer des canaux publics et privés, attribuer un commentaire comme élément d'action, ajouter des clips audio ou vidéo et configurer des messages récurrents automatisés basés sur des règles.

Discutez en toute simplicité grâce à d'autres fonctionnalités ClickUp telles que Tâches, Calendrier et Documents, pour que tout reste connecté. Et grâce à l'IA intégrée, vous pouvez rattraper les discussions manquées et afficher instantanément les détails pertinents dans votre environnement de travail, sans avoir à mettre en pause et à rechercher au milieu d'une discussion.

C'est un moyen intelligent de réduire les retards, de rester concentré sur les discussions et de prendre des décisions plus rapidement sans changer d'onglet.

📮ClickUp Insight : 45 % des travailleurs ont déjà envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le temps limité, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire le premier pas vers l'automatisation. ⚒️ Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes basées sur le langage naturel, ClickUp facilite la mise en place d'automatisations. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré aux rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Tarifs ClickUp

ClickUp est idéal pour les entreprises qui offrent des services à plusieurs clients. C'est le moyen idéal pour perfectionner votre processus en tant qu'entreprise débutante et le faire évoluer progressivement à mesure que vos activités se développent.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits de dotation en personnel pour les recruteurs

Qu'est-ce que Connecteam ?

Connecteam est une application de gestion des effectifs conçue pour les équipes sans bureau. Du commerce de détail à la construction, en passant par les soins de santé et les services sur le terrain, elle aide les entreprises à rester organisées lors de leurs déplacements.

La plateforme mobile vous permet de tout gérer, de la planification des horaires des employés et du suivi du temps à la communication entre les équipes et la gestion des tâches quotidiennes, le tout en un seul endroit.

Les managers peuvent facilement déléguer des tâches, suivre les heures, envoyer des mises à jour en temps réel et assurer le bon déroulement des plannings, quel que soit le lieu de travail de leurs équipes.

Fonctionnalités de Connecteam

Si vous recherchez une solution de gestion des effectifs simple et conviviale pour les équipes mobiles, Connecteam est fait pour vous. Découvrez les fonctionnalités clés qui en font un choix de premier ordre pour les équipes sur le terrain.

Fonctionnalité n° 1 : application Connecteam pour la gestion des temps et le kiosque des employés

via Connecteam

La pointeuse de Connecteam simplifie le suivi du temps, la gestion des présences et la gestion des salaires des employés. Les employés peuvent pointer à l'arrivée et au départ depuis leur téléphone mobile, leur tablette (via l'application Kiosk) ou leur ordinateur de bureau, ce qui offre une grande flexibilité dans différents environnements de travail.

Grâce au GPS et au géorepérage de Connecteam, vous pouvez vous assurer que vos employés pointent à des emplacements approuvés. Cela permet d'éviter le vol de temps et de garantir la précision. Le suivi de l'emplacement en temps réel réduit le besoin de vérifications constantes, en particulier pour les équipes sur le terrain.

La fonctionnalité déconnexion automatique évite les heures supplémentaires inutiles en déconnectant automatiquement les employés à la fin de leur quart de travail.

via Connecteam

Time Clock offre également des relevés de temps automatisés qui suivent les entrées de temps, les pauses et les heures supplémentaires, ce qui facilite la gestion de la paie et la rend plus précise.

L'application Kiosk est une bonne solution pour les équipes qui n'utilisent pas d'appareils personnels. Elle permet aux employés de pointer à l'arrivée et au départ à l'aide de codes PIN ou d'une authentification biométrique sur des appareils partagés, ce qui est idéal pour les emplacements centralisés tels que les entrepôts ou les magasins de détail.

via Connecteam

L'interface intuitive de l'application garantit une utilisation facile sans formation approfondie.

Fonctionnalité n° 2 : gestion des tâches et discussion d'équipe Connecteam

via Connecteam

Grâce à sa plateforme simple de gestion des tâches, les responsables peuvent définir des tâches, attribuer des délais et suivre la progression des projets. Les employés reçoivent des notifications en temps réel lorsqu'une tâche leur est attribuée, et les mises à jour peuvent être suivies dans l'application.

L'outil permet la délégation de tâches spécifiques, la gestion des dépendances entre les tâches et l'automatisation des flux de travail

via Connecteam

Grâce à sa fonctionnalité de chat, votre équipe peut poser des questions, partager des mises à jour ou envoyer des fichiers sans changer d'application. Les employés peuvent communiquer via des discussions individuelles, des discussions d'équipe ou des canaux de diffusion pour les mises à jour à l'échelle de l'entreprise.

Les discussions peuvent être segmentées par emplacement, projet, service ou d'autres critères pour des discussions ciblées, garantissant ainsi que les bonnes personnes obtiennent rapidement les informations dont elles ont besoin.

Les messages peuvent également être programmés pour être envoyés pendant les heures de travail ou lors de la prochaine pointe ou prise de service d'un employé, ce qui permet d'éviter les perturbations en dehors des heures de travail.

Fonctionnalité n° 3 : planification des horaires des employés Connecteam

via Connecteam

La fonctionnalité de planification des employés de Connecteam facilite la gestion des horaires. Grâce à sa fonctionnalité glisser-déposer, les responsables peuvent rapidement créer et attribuer des horaires sans aucun tracas.

Les employés sont informés de leurs horaires et les quarts de travail récurrents sont faciles à configurer. L'outil assure également le suivi des présences afin d'éviter les conflits d'horaires et de garantir le bon déroulement des opérations.

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 29 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Avancé : 49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Expert : 99 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp vs Connecteam : comparaison des fonctionnalités

Maintenant que vous connaissez les bases, il est temps d'explorer les différences entre Connecteam et ClickUp et de comparer leurs performances.

Fonctionnalité ClickUp Connecteam Suivi du temps Suivi avancé du temps avec chronomètres, journaux manuels, heures facturables et rapports détaillés Horloge simple avec suivi GPS et relevés de temps automatisés pour les équipes sur le terrain Planification Calendrier visuel avec tâches glisser-déposer, synchronisation de calendriers externes et affichages personnalisés Planification des horaires des employés par équipe avec suivi des présences et options de quarts de travail récurrents Gestion des tâches Tâches entièrement personnalisables avec IA, automatisation, dépendances et affichage de plusieurs projets Création de tâches de base avec attributions, échéances et mises à jour sur la progression des projets Communication au sein de l'équipe Discutez en temps réel, commentez les tâches, partagez des documents et bénéficiez d'une assistance IA avec ClickUp Brain Chat de groupe et messagerie directe intégrés, plus partage de fichiers Fonctionnalités IA ClickUp Brain stimule la productivité grâce à une aide au contenu, des résumés et l'automatisation des flux de travail Non disponible GPS et géorepérage Il n'est pas natif, mais peut s'intégrer à des outils de suivi de l'emplacement GPS si nécessaire GPS et géorepérage intégrés pour un suivi précis du temps basé sur l'emplacement Idéal pour Les équipes qui ont besoin de flexibilité, d'une collaboration approfondie et d'une gestion avancée des projets et des tâches Équipes ayant besoin d'une assistance par téléphone mobile ou de personnel de terrain axé sur le suivi du temps et la planification de base

Comparaison entre Connecteam et ClickUp n° 1 : suivi du temps et planification

ClickUp offre un suivi avancé du temps avec des relevés de temps détaillés, un suivi des heures facturables et des rapports personnalisés. Vous pouvez enregistrer manuellement le temps, régler des chronomètres et classer les entrées de temps.

Le calendrier ClickUp facilite la planification grâce à la fonctionnalité glisser-déposer, à la synchronisation avec des calendriers externes et à des dispositions claires.

L'horloge de Connecteam comprend un GPS et un géorepérage, garantissant que les employés ne peuvent pointer qu'à des emplacements approuvés. Les relevés de temps enregistrent automatiquement les pauses et les heures supplémentaires.

La planification est simple grâce au glisser-déposer, aux quarts de travail récurrents et au suivi des présences en temps réel.

🏆Gagnant : ClickUp prend la tête grâce à une planification plus flexible, des rapports robustes et une intégration parfaite du calendrier, idéale pour les équipes de bureau et les agences.

Comparaison Connecteam vs ClickUp n° 2 : gestion des tâches et collaboration en équipe

*les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp facilitent l'attribution des tâches, la définition des priorités et le suivi de la progression des projets grâce à des mises à jour en temps réel. Il offre des dépendances entre les tâches, des vues personnalisées et l'automatisation.

ClickUp Brain optimise la productivité grâce à des résumés générés par l'IA, des suggestions intelligentes et la gestion des ressources.

Connecteam offre une plateforme de gestion des tâches où les responsables peuvent attribuer des tâches et suivre les mises à jour. Les notifications en temps réel et l'automatisation des flux de travail permettent de faire avancer les choses.

🏆Gagnant : ClickUp remporte la victoire grâce à sa profondeur. Ses informations basées sur l'IA, ses vues personnalisables et son allocation des ressources en font un outil mieux adapté aux flux de travail complexes.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion des plannings pour les employés

Comparaison entre Connecteam et ClickUp n° 3 : communication dans l'application

Dans ClickUp, le chat intégré prend en charge les discussions liées aux tâches, les mises à jour en temps réel et la collaboration en équipe, le tout sans changer d'outil. Vous pouvez @mentionner vos coéquipiers, organiser des discussions et partager des fichiers.

ClickUp Brain récupère même les informations relatives aux tâches ou aux documents en cours de discussion afin que les discussions restent efficaces et pertinentes.

La fonctionnalité de discussion intégrée de Connecteam est simple mais efficace. Elle permet à l'équipe d'échanger des messages, de partager des fichiers et d'avoir des discussions de groupe. C'est une option fiable pour communiquer rapidement, en particulier pour les équipes mobiles ou à distance.

🏆Gagnant : ClickUp remporte à nouveau la victoire grâce à une intégration plus poussée et à des discussions améliorées par l'IA qui renvoient directement aux tâches et aux documents, ce qui est idéal pour les équipes qui ont besoin d'une communication riche en contexte.

Comparaison entre Connecteam et ClickUp n° 4 : accès à distance et flexibilité des appareils

ClickUp est une application cloud qui fonctionne sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Elle prend en charge les tableaux de bord personnalisés et les contrôles d'accès, offrant ainsi flexibilité et contrôle aux équipes.

Connecteam est principalement conçu pour les travailleurs sans bureau. L'application Kiosk permet aux employés de pointer à partir d'un appareil partagé à l'aide d'épingles sécurisées ou de la reconnaissance faciale. Elle est idéale pour les chantiers ou les équipes qui ne disposent pas d'appareils personnels.

🏆Gagnant : Connecteam remporte cette manche grâce à ses fonctionnalités mobiles spécialisées et à sa fonctionnalité de partage d'appareils, idéales pour le travail sur le terrain et les équipes sur site.

📖 À lire également : Comment les prévisions en matière de main-d'œuvre aident à planifier les besoins futurs en talents

Comparaison entre Connecteam et ClickUp n° 5 : modèles et personnalisation

ClickUp propose une variété de modèles pour la gestion des tâches, les relevés de temps, la planification et plus encore. Vous pouvez entièrement personnaliser les flux de travail, les statuts, les vues et les automatisations. Cette flexibilité prend en charge des équipes diverses et des besoins de projets complexes.

Connecteam offre une expérience simple et standardisée avec moins d'options de personnalisation. Il est facile à configurer, mais peut manquer de profondeur pour les flux de travail plus complexes ou les secteurs de niche.

🏆Gagnant : ClickUp remporte haut la main cette catégorie. Ses modèles personnalisables et ses options de configuration avancées en font un outil idéal pour les équipes qui ont besoin de flexibilité et d'évolutivité.

Comparaison entre Connecteam et ClickUp n° 6 : les tarifs

ClickUp offre une approche économique et évolutive. Son modèle de paiement par utilisateur garantit une grande flexibilité et un excellent rapport qualité-prix. Vous ne payez que pour les utilisateurs actifs, ce qui vous permet de maîtriser vos coûts.

Connecteam propose un forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs, avec des forfaits payants à partir de 29 $ par mois pour un maximum de 30 utilisateurs. Cela peut rapidement représenter un coût important pour les équipes en pleine croissance, ce qui rend cette solution moins rentable.

🏆Gagnant : ClickUp pour une structure tarifaire plus abordable, évolutive et flexible.

👀 Le saviez-vous ? La gestion de projet en tant que discipline formelle a été principalement mise en forme par la marine américaine dans les années 1950, notamment avec le programme de missiles Polaris. La complexité du projet exigeait des méthodes de gestion de projet formalisées, et cet effort a contribué à préparer le terrain pour le développement de méthodologies modernes de gestion de projet.

ClickUp vs Connecteam sur Reddit

Quand il s'agit de ClickUp vs Connecteam, le verdict sur Reddit dépend vraiment de ce que vous recherchez dans un outil de gestion d'équipe et de charge de travail.

Utilisateur de longue date de ClickUp, maction-9 a fait l'éloge de la plateforme sur r/clickup pour sa flexibilité qui lui permet de couvrir pratiquement tous les cas d'utilisation :

oui, à 100 %. C'est exactement ce que fait mon équipe. Gestion de projet, tableaux d'assurance qualité, tableaux clients, suivi du temps, rapports. Tout ce qui circule dans l'entreprise est enregistré. Il a fallu un certain temps pour l'adapter à nos besoins, mais c'est sans conteste le meilleur outil du marché, y compris Asana et Trello

oui, à 100 %. C'est exactement ce que fait mon équipe. Gestion de projet, tableaux d'assurance qualité, tableaux clients, suivi du temps, rapports. Tout ce qui circule dans l'entreprise est enregistré. Il a fallu un certain temps pour l'adapter à nos besoins, mais c'est sans conteste le meilleur outil du marché, y compris Asana et Trello

Un autre utilisateur de Reddit, junoalej, a souligné la valeur et l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp :

Nous utilisons Clickup depuis au moins 4 ans maintenant et, honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant de nous décider pour Clickup. Le meilleur choix que nous ayons jamais fait ! Je n'ai jamais eu de problèmes majeurs et le service client a toujours été très utile. J'ai un abonnement payant et, avec la nouvelle version, l'outil ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, compte tenu de son prix et de la multitude d'outils proposés, ClickUp a largement dépassé toutes mes attentes. J'ai vraiment acquis une nouvelle perspective sur nos processus de flux de travail après avoir appris à utiliser ClickUp efficacement.

Nous utilisons Clickup depuis au moins 4 ans maintenant et, honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant de nous décider pour Clickup. Le meilleur choix que nous ayons jamais fait ! Je n'ai jamais eu de problèmes majeurs et le service client a toujours été très utile. J'ai un abonnement payant et, avec la nouvelle version, l'outil ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, compte tenu de son prix et de la multitude d'outils proposés, ClickUp a largement dépassé toutes mes attentes.

J'ai vraiment acquis une nouvelle perspective sur nos processus de flux de travail après avoir appris à utiliser ClickUp efficacement.

Un autre utilisateur, bryceman1, partage cet avis :

Nous sommes presque exactement dans la même situation. Nous avons essayé tous ces outils et ClickUp est de loin celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix pour les fonctionnalités que nous recherchions. Leur rythme de développement est également impressionnant.

Nous sommes presque exactement dans la même situation. Nous avons essayé tous ces outils et ClickUp est de loin celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix pour les fonctionnalités que nous recherchions. Leur rythme de développement est également impressionnant.

Quant à Connecteam, les utilisateurs apprécient la manière dont il favorise l'engagement des employés et aide les entreprises à recueillir des informations, à répondre aux préoccupations sur le lieu de travail et à fidéliser leur personnel.

Cependant, certains soulignent que les responsables peuvent être amenés à attribuer manuellement les horaires plus souvent, ce qui peut ralentir le processus. Comme l'a noté tdmod99 sur r/TheDigitalMerchant:

Au-delà du suivi du temps et de la planification, [Connecteam] comprend également des outils de feedback des employés, des sondages et d'autres points de contact pour fidéliser les employés et identifier les problèmes. Fonctionnalités de planification automatique limitées par rapport à ses concurrents... La tarification devient compliquée si vous essayez d'intégrer plusieurs sections « essentielles » telles que les RH et les compétences AVEC le forfait Opérations de base.

Au-delà du suivi du temps et de la planification, [Connecteam] comprend également des outils de feedback des employés, des sondages et d'autres points de contact pour fidéliser les employés et identifier les problèmes. Fonctionnalités de planification automatique limitées par rapport à ses concurrents... La tarification devient compliquée si vous essayez d'intégrer plusieurs sections « essentielles » telles que les RH et les compétences AVEC le forfait Opérations de base.

Selon Reddit, l'installation tout-en-un de ClickUp est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités puissantes d'automatisation, de suivi et de collaboration. Connecteam excelle dans le domaine des outils destinés aux employés, mais peut nécessiter un travail de planification plus pratique.

💡Conseil de pro : Sélectionnez un outil qui correspond à la façon dont votre équipe travaille réellement, et pas seulement à ce qui semble impressionnant sur le papier. À long terme, la flexibilité, la facilité d'utilisation et les fonctionnalités de collaboration robustes seront bien plus importantes qu'une longue liste de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Pour vous assurer de faire le bon choix, essayez de mener des projets pilotes avec des équipes spécifiques avant de valider votre choix. Cela vous permettra de tester les fonctionnalités et d'évaluer dans quelle mesure l'outil correspond à votre flux de travail.

Quel outil de gestion d'équipe est le meilleur ?

Le verdict ? ClickUp s'impose comme la solution incontournable pour la gestion des effectifs.

Connecteam a ses avantages, en particulier si vous gérez des équipes mobiles ou coordonnez un travail par roulement. Mais lorsque vous prenez du recul et que vous considérez la flexibilité, les fonctionnalités et l'impact à long terme sur la réussite de l'entreprise, ClickUp prend l'avantage.

Avec des outils pour le suivi du temps, la communication, la gestion des tâches et plus encore, ClickUp offre aux équipes un espace centralisé pour accomplir leur travail sans jongler entre différentes tâches. Sa personnalisation et ses rapports détaillés en font un choix intelligent pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin d'une installation évolutive capable de s'adapter à leurs besoins.

Si vous recherchez une plateforme puissante mais adaptable, ClickUp coche toutes les cases. C'est là que la planification, l'exécution et la collaboration sont réellement connectées.

Prêt à améliorer le travail de toute votre équipe ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp pour travailler avec la solution tout-en-un que vous attendiez.