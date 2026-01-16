Modèles de portfolio marketing gratuits pour [année]

Vous avez les campagnes, la stratégie et les résultats. Mais quand quelqu'un vous demande : « Pouvez-vous m'envoyer votre portfolio ? », vous restez sans voix.

Non pas parce que vous n'avez pas de travail, mais parce que votre portfolio est soit enfoui dans des dossiers éparpillés, soit coincé dans un document à moitié terminé.

Si cela vous semble un peu trop réaliste, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut.

Dans cet article de blog, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de portfolio marketing gratuits de ClickUp (et d'autres plateformes !) pour vous aider à présenter votre travail avec clarté, structure et une touche d'originalité.

C'est parti ! 💪🏼

Qu'est-ce qu'un modèle de portfolio marketing ?

Un modèle de portfolio marketing est un cadre prédéfini qui aide les spécialistes du marketing à organiser et à présenter leur travail, leurs compétences et leurs réalisations à des clients et collaborateurs potentiels.

Ces modèles comprennent souvent des sections structurées pour les études de cas, les échéanciers de campagne, les maquettes de conception, les stratégies de ciblage d'audience et les indicateurs de performance, tels que les taux d'engagement ou le retour sur investissement (ROI). Beaucoup comprennent également un espace pour les rôles de l'équipe, les outils utilisés et les notes d'itération afin de mettre en évidence la collaboration et le processus.

🧠 Anecdote : le mot « portfolio » vient de l'italien portafoglio , qui signifie « étui pour transporter des feuilles de papier ». Au XVIIIe siècle, les artistes et les architectes transportaient des échantillons physiques de leur travail afin de remporter des commandes. Il s'agissait des premières versions des portfolios marketing actuels.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de portfolio marketing ?

Un modèle de portfolio marketing bien structuré met en avant les réussites passées d'un spécialiste du marketing et lui offre une plateforme pour démontrer sa réflexion stratégique et sa créativité. Voici quelques fonctionnalités à rechercher :

Facilité d'utilisation : recherchez un modèle simple à configurer et à personnaliser, qui vous permette de vous concentrer sur le contenu plutôt que sur les complexités de la conception.

Attrait visuel : recherchez des images, des infographies ou des vidéos de haute qualité pour capter l'attention de votre public.

Sections complètes : veillez à inclure une section « À propos », des échantillons de travaux, des témoignages et une page de contact claire.

Options de personnalisation : choisissez des modèles qui vous permettent d'expérimenter avec des couleurs, des polices de caractère et des dispositions sur mesure pour refléter votre marque.

Affichage des indicateurs de performance : recherchez des sections permettant de présenter des résultats tels que les taux de conversion ou le retour sur investissement afin de renforcer votre crédibilité.

Capacités d'intégration : optez pour la compatibilité avec les réseaux sociaux, les outils d'analyse ou les outils CRM afin d'extraire facilement les données de performance clés.

🔍 Le saviez-vous ? Les campagnes spéculatives (comme les simulations de rebranding ou les publications sur les réseaux sociaux pour les marques que vous admirez) sont un moyen courant de remplir un site portfolio avec des exemples de travaux pertinents.

Aperçu des modèles de portfolio marketing

Voici un aperçu des meilleurs modèles de portfolio marketing :

13 modèles de portfolio marketing

Ci-dessous, nous vous présentons quelques modèles de portfolio marketing proposés par ClickUp et d'autres sources. 👇

Et si vous recherchez plus qu'un simple modèle pour simplifier vos opérations marketing, nous avons un conseil de pro pour vous ! Essayez ClickUp ! Conçu pour accompagner chaque étape de la mise en œuvre marketing, ClickUp for Marketing Teams vous aide à réfléchir, planifier, lancer et suivre vos campagnes en un seul endroit. De la stratégie multicanale aux calendriers de contenu et tableaux de bord de performance, ClickUp transforme votre travail quotidien en un portfolio de réussites mesurables.

Voici ce qu'un spécialiste du marketing a dit à propos de l'utilisation de ClickUp :

Avec ClickUp, nous pouvons montrer les résultats de nos initiatives marketing dans une vue régionale ou une vue campagne. Cela inclut l'examen des types d'activités que nous menons et de l'étape du funnel à laquelle nous les avons étiquetées. De cette façon, la direction peut facilement se tenir informée du statut d'un projet.

Avec ClickUp, nous pouvons montrer les résultats de nos initiatives marketing dans une vue régionale ou une vue campagne. Cela inclut l'examen des types d'activités que nous menons et de l'étape du funnel à laquelle nous les avons étiquetées. De cette façon, la direction peut facilement se tenir informée du statut d'un projet.

Mais pour l'instant, laissez-nous vous montrer les modèles dont vous avez besoin !

1. Modèle de gestion de portfolio ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez mieux vos projets et vos ressources grâce au modèle de gestion de portfolio ClickUp.

Lorsque vous gérez un portfolio de projets créatifs ou stratégiques, il est facile de perdre en clarté. Le modèle de gestion de portfolio ClickUp s'attaque de front à ce problème grâce à un système de notation qui classe la valeur des projets en fonction de leur impact commercial. Les projets sont classés dans les catégories Indispensables, Recommandés ou Facultatifs, ce qui vous permet de concentrer vos efforts.

Ce qui distingue ce modèle, c'est l'inventaire des projets en cours, où les nouvelles demandes de projets sont clairement visibles en haut de la page, avec des indications sur leur notation. Cela garantit que chaque idée est évaluée de manière cohérente. La vue Liste du portfolio vous offre une vue d'ensemble de tous les projets, tandis que des dossiers dédiés tels que Projets à risque et Projets achevés classent vos progrès comme un véritable tableau de bord PMO.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Évaluez les demandes de projet entrantes à l'aide d'un système cohérent basé sur des critères.

Classez les initiatives par ordre de priorité afin de concentrer votre effort là où cela compte vraiment.

Suivez les risques et la progression grâce à des vues dédiées sous forme de listes et de dossiers.

Centralisez les évaluations afin que chaque proposition suive le même processus décisionnel.

📌 Idéal pour : les responsables stratégiques et les PMO qui doivent évaluer, classer et suivre un grand nombre de propositions de projets en fonction de leur impact commercial.

📮 ClickUp Insight : 74 % des employés utilisent au moins deux outils pour trouver les informations dont ils ont besoin, passant sans cesse des e-mails aux chats, aux notes, aux outils de gestion de projet et à la documentation. Ces changements constants de contexte font perdre du temps et ralentissent la productivité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe toutes vos activités professionnelles (e-mails, chats, documents, tâches et notes) dans un seul environnement de travail convergent et intelligent, afin que tout soit exactement là où vous en avez besoin.

2. Modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gardez le contrôle sur plusieurs projets à différents statuts grâce au modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp.

Si vous commencez tout juste à organiser des portfolios de projets et que vous avez besoin d'un système clair et intuitif, celui-ci est fait pour vous. Le modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp offre une installation conviviale pour les débutants qui vous aide à visualiser l'ensemble des départements en un seul endroit.

La vue PMO Roadmap vous offre une disposition par étapes qui vous permet de repérer instantanément les travaux bloqués ou en retard. Vous avez besoin d'approfondir votre analyse ? Passez aux rapports d'état hebdomadaires ou à la vue Équipe pour obtenir des mises à jour regroupées par service ou par propriétaire.

Chaque tâche de ce modèle de gestion de projet comprend des étiquettes de phase telles que Découverte ou Conception, ainsi que des estimations de durée, des indicateurs de réussite et un espace pour des descriptions détaillées. Cela permet de justifier plus facilement la progression du projet lors des revues des parties prenantes ou des mises à jour des clients.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez les étapes du travail inter-équipes à l'aide de la feuille de route intégrée et de l'affichage du statut.

Comparez la progression hebdomadaire grâce à des rapports structurés regroupés par propriété.

Joignez des estimations, des indicateurs et des descriptions pour justifier les changements de statut.

Suivez toutes les mises à jour du département à partir d'un hub de portfolio consolidé.

📌 Idéal pour : les chefs de projet et les responsables de service qui ont besoin d'un moyen simple et visuel de suivre la santé des projets et les mises à jour de statut entre les équipes.

🚀 L' avantage ClickUp : débloquez tout le potentiel de votre portfolio marketing avec ClickUp BrainGPT, l'assistant IA qui comprend vos campagnes, vos contenus et vos flux de travail créatifs pour vous permettre de travailler avec plus de clarté et de rapidité. Obtenez des réponses contextuelles pour vos campagnes à l'aide de ClickUp BrainGPT. Avec BrainGPT, vous bénéficiez des avantages suivants : Une IA contextuelle qui s'adapte à votre environnement de travail, à vos projets passés et à l'activité de votre équipe pour harmoniser les briefs, les mises à jour et le travail créatif.

Productivité axée sur la voix grâce à la fonction Talk to Text , qui transforme les idées exprimées oralement en tâches, documents ou notes sans avoir à changer d'outil.

Sécurité et confidentialité de niveau entreprise qui protègent toutes vos données marketing.

Accédez à plusieurs modèles LLM haut de gamme en un seul endroit, notamment ChatGPT, Claude et Gemini, afin de pouvoir choisir le modèle le mieux adapté à chaque tâche et éliminer la prolifération des IA.

3. Modèle de portfolio de design ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Présentez et gérez votre travail créatif grâce au modèle de portfolio de design ClickUp.

Si votre travail créatif est solide, mais que sa présentation manque de flux, de cohérence ou de clarté, le modèle de portfolio de conception ClickUp est ce qu'il vous faut. Ce modèle vous aide à présenter votre réflexion, les différentes étapes et votre expertise à chaque étape de la gestion de projet de conception.

La véritable puissance réside dans la vue des étapes de conception, qui classe votre travail en phases clairement libellées : En attente, Concept, Conception, Prototype et Remise. Vous pouvez mapper chaque projet, du site web marketing à l'application mobile, dans ces catégories visuelles afin que les clients, les parties prenantes ou les mentors sachent instantanément ce qui est en cours et ce qui est terminé.

Chaque tâche comprend des champs intégrés tels que Catégorie de conception (par exemple, identité de marque, application Web) et des statuts spécifiques à chaque phase tels que À réviser ou Révision interne, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant à ce qui nécessite votre attention.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Documentez chaque projet avec un contexte clair, des échantillons visuels et des résultats mesurables.

Présentez votre flux de travail de conception dans une disposition structurée et facile à consulter.

Centralisez les commentaires, les révisions et les validations des clients afin de conserver une piste d'audit claire.

Partagez un portfolio en ligne organisé qui se met à jour automatiquement à mesure que votre travail évolue.

📌 Idéal pour : les designers et les équipes créatives qui souhaitent présenter leur travail de manière professionnelle tout en communiquant clairement les phases du projet et la logique de conception.

💡 Conseil de pro : créez une section avec le titre « Marketing Sandbox » pour tester des idées telles que des textes révisés, de nouveaux angles de campagne ou des maquettes dans le modèle. Considérez-la comme un mini-espace d'expérimentation.

4. Modèle de tâche pour portfolio de conception ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Structurez vos portfolios grâce au modèle de tâche « Portfolio de conception » de ClickUp.

Si votre portfolio est esthétique mais que votre processus de conception semble dispersé, ce modèle comble cette lacune au niveau des tâches. Le modèle de tâches pour portfolio de conception ClickUp se concentre sur les blocs individuels, c'est-à-dire les tâches réelles au sein de chaque projet de conception.

Utilisez-le lorsque vous devez garder un œil sur des dizaines de forfaits marketing menés en parallèle, en particulier si vous passez constamment d'une catégorie à l'autre, comme l'identité de marque, la conception d'interface utilisateur ou les ressources marketing.

Mieux encore ? Au lieu de créer un portfolio de design à partir de zéro et de passer au crible des noms de tâches ou des dossiers vagues, vous disposez de trois champs personnalisés essentiels : Étape de conception (par exemple, Concept, Final, Remise), Catégorie de conception (le type de travail) et Résultat final.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez chaque projet de conception en tâches structurées et à étapes.

Classez vos travaux par catégorie pour différencier les éléments liés à l'image de marque, à l'interface utilisateur et à la création.

Consignez les livrables finaux dans un champ cohérent et consultable.

Gardez une vision claire de la progression des tâches lorsque vous jonglez entre plusieurs projets de conception.

📌 Idéal pour : les freelances ou les chefs de projet en design qui ont besoin de clarté au niveau des tâches pour rester au fait des étapes, des catégories et des résultats finaux.

⚙️ Bonus : Vous souhaitez constituer un portefeuille de clients de qualité pour votre agence de marketing ? Consultez ce guide sur comment trouver des clients pour une agence de marketing numérique. Il présente des stratégies concrètes telles que tirer parti d'un positionnement de niche, exploiter les plateformes B2B et utiliser des études de cas pour attirer les bons prospects. Vous pouvez également regarder cette vidéo explicative pour obtenir un aperçu rapide de nos meilleurs conseils !

5. Modèle d'étude de cas ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez votre histoire et vos indicateurs d'impact grâce au modèle d'étude de cas ClickUp.

Le modèle d'étude de cas ClickUp transforme vos anciens échantillons de travail en une présentation bien organisée et prête à être présentée. Il est particulièrement utile lorsque vous devez décomposer une campagne réussie, un projet client ou le lancement d'un produit de manière crédible et facile à comprendre.

Vous trouverez un espace dédié pour ajouter d' autres modèles de briefs créatifs et des informations essentielles sur les clients, telles que leur site web, un résumé de leur entreprise et leur historique. De plus, il est pré-équipé de statuts pour suivre l'avancement de votre rédaction, de champs pour étiqueter vos données (telles que les points faibles, les solutions, l'impact) et de vues pour passer d'un diagramme de Gantt à une charge de travail ou un calendrier au fur et à mesure que votre étude de cas évolue.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Consignez les informations relatives au client, ses objectifs et les solutions envisagées en un seul endroit.

Suivez chaque étape de l'étude de cas, de la rédaction à l'approbation finale.

Classez les informations, les points faibles et les résultats pour créer des rapports reproductibles.

Gérez les échéanciers à l'aide de plusieurs vues au fur et à mesure que le récit évolue.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing, les consultants et les équipes du service client qui ont besoin d'une structure reproductible pour documenter les réussites de leurs projets.

🧠 Anecdote : Au milieu des années 1910, Melvin Thomas Copeland, professeur à la Harvard Business School, a commencé à enseigner l'un des premiers cours de Harvard axé sur les activités de marketing. Son travail, publié plus tard dans Marketing Problems (1920), a contribué à formaliser le marketing en tant que champ distinct dans l'enseignement de l'entreprise.

6. Modèle ClickUp pour agence de marketing

Obtenir le modèle gratuit Gardez le contrôle sur chaque campagne client grâce au modèle ClickUp Marketing Agency.

Gérer plusieurs contrats clients tout en essayant de maintenir les campagnes sur la bonne voie est un casse-tête quotidien pour les agences. Le modèle ClickUp Marketing Agency transforme ce chaos en un flux de travail clair et visuel.

Il est structuré comme un modèle de liste divisé par type de campagne : Rémunéré, Contenu et Créations, afin que chaque domaine dispose de son propre espace traçable. Vous pouvez trier les projets en fonction du statut des contrats en temps réel, tels que Exécution, Brouillon, Performance ou Révision, ce qui donne à votre équipe et à vos clients une image très claire de ce qui avance et de ce qui stagne.

Il comprend également six champs personnalisés tels que Compte, Taille du contrat, Achèvement, Documents, Progression de l'idéation et Catégorie. Cela vous aidera à établir votre feuille de route marketing pour l'ensemble de vos campagnes et clients sans perdre de vue les détails.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Regroupez les campagnes par portée afin d'harmoniser les efforts en matière de rémunération, de contenu et de création.

Utilisez les statuts des contrats pour montrer la progression de chaque projet client.

Saisissez les informations essentielles relatives aux comptes afin d'éviter toute mauvaise communication entre les équipes.

Maintenez un flux de travail unifié qui reflète l'exécution des campagnes en temps réel.

📌 Idéal pour : les agences qui gèrent plusieurs clients et campagnes et qui ont besoin d'un espace centralisé pour harmoniser les statuts des contrats, les livrables et les responsabilités de l'équipe.

💡 Conseil de pro : dupliquez et personnalisez votre portfolio principal pour différents rôles ou clients dans ClickUp. Vous pouvez ajouter ou masquer des sections en fonction des centres d'intérêt de votre public.

7. Modèle de proposition marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez un moyen clair et collaboratif de présenter vos idées grâce au modèle de proposition marketing ClickUp.

Pour rédiger une proposition solide, il ne suffit pas d'avoir une disposition claire. Avec le modèle de proposition marketing ClickUp, vous disposez d'un modèle de document qui fonctionne comme un dossier structuré et pré-construit avec des blocs modifiables.

Qu'est-ce qui le rend différent ? Sa capacité à s'intégrer instantanément au reste de votre flux de travail ! Vous pouvez transformer des sections du document en tâches et même les attribuer aux membres de votre équipe.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des propositions structurées avec des sections modifiables qui guident votre argumentaire.

Convertissez les éléments de la proposition en tâches réalisables lorsque la collaboration commence.

Attribuez des responsabilités directement dans le document pour un flux de travail plus fluide.

Suivez l'ensemble du cycle de proposition, de la rédaction à l'approbation.

📌 Idéal pour : les équipes marketing et les consultants qui souhaitent présenter leurs idées de manière collaborative et convertir les sections de leurs propositions en tâches réalisables et traçables.

🚀 L'avantage ClickUp : Simplifiez la gestion de votre portfolio marketing grâce aux champs IA de ClickUp. Au lieu de remplir des champs ou de rechercher des mises à jour, ClickUp peut générer automatiquement des résumés rapides, des notes de progression, des évaluations de sentiment ou des actions à entreprendre en fonction du contenu de la tâche. C'est un moyen simple de garder votre portfolio précis et à jour. Bénéficiez de mises à jour automatiques pour votre portfolio marketing grâce aux champs IA dans ClickUp

8. Modèle de plan marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Atteignez vos objectifs marketing grâce au modèle de plan marketing ClickUp.

Le modèle de plan marketing ClickUp vous aide à créer une feuille de route prête à être intégrée à votre portfolio pour chaque campagne que vous avez réalisée ou que vous prévoyez de réaliser. Contrairement au modèle de proposition marketing, qui se concentre sur la présentation d'idées, celui-ci montre comment ces idées sont réellement suivies et mises en œuvre en termes de temps, d'efforts et de canaux.

Il est idéal lorsque vous devez prouver votre impact sans avoir à passer au crible une multitude de documents et de tableaux de bord de portefeuille de projets. Vous pouvez classer les tâches à l'aide des champs Trimestre, Effort et Impact afin d'afficher les indicateurs d'effort par rapport aux résultats pour chaque initiative. La vue des résultats clés fonctionne comme un tableau de bord en direct permettant aux parties prenantes de suivre la progression d'un seul coup d'œil, avec des libellés codés par couleur pour les risques, le statut et la progression.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez vos campagnes trimestrielles pour montrer votre séquence stratégique.

Suivez vos efforts, leur impact et les échéanciers à l'aide des champs intégrés.

Utilisez Key Results pour afficher votre progression dans un format clair, de type tableau de bord.

Présentez vos indicateurs de performance sans avoir recours à des documents éparpillés.

📌 Idéal pour : les stratèges marketing et les équipes de croissance qui ont besoin d'organiser leurs campagnes par trimestre et de suivre les indicateurs de performance.

Découvrez comment créer votre propre plan marketing :

9. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Menez des campagnes simultanées grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp.

Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp mappe l'ensemble du cycle de vie de votre campagne (planification, production, lancement, évaluation et fidélisation) dans une disposition claire de style Kanban où chaque phase est visible d'un seul coup d'œil.

Ce qui le rend prêt à être utilisé comme portfolio, c'est la distinction visuelle et la richesse contextuelle de chaque tâche. Vous disposez de 11 champs personnalisés, notamment Canal marketing, Équipe assignée, Type de livrable et Contenu final, ce qui vous permet de différencier les tâches internes, les publications sur les réseaux sociaux, les campagnes par e-mail et les évaluations de performances sans avoir à ouvrir une seule carte.

Mais lorsque vous gérez plusieurs campagnes sur différents canaux, équipes et comptes clients, un seul modèle ne suffit pas toujours. C'est là que ClickUp Portfolios entre en jeu.

Avec ClickUp Portfolios, vous pouvez regrouper et suivre toutes vos campagnes, qu'elles soient sociales, par e-mail, payantes ou organiques, dans une vue d'ensemble. Vous pouvez aligner chaque campagne sur les OKR de l'entreprise, suivre la progression de chaque projet en temps réel et ajuster les priorités au fur et à mesure que les résultats arrivent.

Alignez et suivez vos portfolios à l'aide de ClickUp Portfolios

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les phases de votre campagne en un cycle de vie clair pour une visibilité immédiate.

Différenciez vos livrables à l'aide de champs personnalisés détaillés pour chaque canal.

Attribuez des tâches à vos équipes en leur fournissant toutes les informations nécessaires sur leur portée et leurs objectifs.

Suivez toutes les campagnes actives grâce à une vue d'ensemble unifiée et en temps réel de votre portfolio.

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui mènent plusieurs campagnes simultanément et qui souhaitent bénéficier d'une visibilité totale sur les étapes d'exécution, les livrables et les missions de l'équipe.

🚀 L'avantage ClickUp : Lorsque vous créez un portfolio marketing, le plus difficile est de documenter l'histoire derrière votre travail. ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, vous aide en rassemblant tous les documents que vous avez créés dans le cadre d'un projet (briefings, notes de campagne, brouillons de contenu, mises à jour de tâches et commentaires analytiques) et en les transformant en une étude de cas claire et cohérente. Transformez votre travail brut en études de cas percutantes et narratives avec ClickUp Brain Imaginons que vous ayez géré une campagne d'e-mails pour le lancement d'un produit. Au lieu de fouiller dans des documents éparpillés pour vous rappeler pourquoi vous avez choisi un certain angle ou quels ont été les résultats, ClickUp Brain extrait : Le raisonnement créatif original issu du brief du projet

Idées de messages que vous avez ajoutées dans les commentaires des tâches

La version finale de l'e-mail à partir du document

Notes de performance que vous avez partagées avec l'équipe

Toutes les informations complémentaires issues des rétrospectives Il réécrit ensuite le tout dans un récit soigné et clair : le défi, votre stratégie, la manière dont vous l'avez mise en œuvre et les résultats obtenus. Le style reste le vôtre, mais la structure est plus rigoureuse, les détails plus précis et le récit peut être ajouté en toute confiance à votre portfolio. 📌 Essayez cette suggestion : Rédigez une étude de cas claire et prête à être intégrée à votre portfolio en utilisant toutes les tâches, tous les documents, tous les commentaires et toutes les analyses liés à ce projet. Mettez en avant le défi, ma stratégie, les décisions clés, les étapes de mise en œuvre et les résultats réels. Adoptez un ton confiant et conversationnel.

10. Modèle de portfolio pour spécialiste en marketing numérique par SlidesGo

via SlidesGo

Si vous souhaitez présenter vos campagnes numériques, vos résultats et vos certifications dans un format soigné et agréable à parcourir, ce modèle de portfolio de spécialiste en marketing numérique vous permettra d'obtenir un résultat impeccable sans en faire trop. Vous disposez de 20 diapositives entièrement modifiables qui fonctionnent parfaitement avec Google Slides, PowerPoint et Canva. Ainsi, quel que soit l'outil que vous utilisez, votre flux reste intact.

Les polices de caractère, les combinaisons de couleurs et même les crédits d'attribution sont déjà mappés. Il ne vous reste plus qu'à ajouter vos indicateurs, à les aligner sur votre kit de marque et à ajouter des captures d'écran de vos projets.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez les résultats de vos campagnes à l'aide de diapositives préformatées et prêtes à être présentées.

Personnalisez les polices de caractère, les dispositions et les visuels tout en conservant une structure cohérente.

Insérez des captures d'écran et des indicateurs clés de performance pour mettre en avant vos contributions mesurables.

Créez rapidement un portfolio soigné grâce à des composants de diapositives prêts à faire l’objet de modifications en cours.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing numérique qui souhaitent présenter leurs certifications, leurs indicateurs clés de performance et leurs campagnes passées sous forme de présentation mise en forme.

💡 Conseil de pro : le marketing se fait rarement en vase clos. Au lieu de simplement dire « J'ai augmenté l'engagement de 60 % », accordez du crédit à vos collaborateurs et décrivez comment vous avez travaillé avec les designers, les chefs de projet ou les ingénieurs. Ce type de conscience d'équipe est très précieux pour les responsables du recrutement.

11. Portfolio du créateur de contenu Green Stone UGC par Canva

via Canva

Le modèle Green Stone UGC Creator Portfolio Presentation a été conçu pour les créateurs qui privilégient le contenu. Contrairement aux dispositions traditionnelles basées sur un CV, celui-ci s'apparente davantage à un diaporama, ce qui le rend idéal pour présenter visuellement les résultats d'une campagne, les partenariats avec des marques et les données de performance spécifiques à une plateforme.

Vous disposez d'un espace pour présenter des études de cas succinctes, des échantillons créatifs et même des bandes-annonces ou des aperçus animés grâce à des animations et des transitions intégrées, ce qui rend la gestion de votre portfolio de projets encore plus efficace.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez vos collaborations avec des marques à l'aide d'un portfolio moderne qui met l'accent sur le contenu.

Ajoutez de courtes études de cas pour illustrer votre approche créative et vos résultats.

Intégrez des aperçus vidéo ou des clips animés pour présenter votre travail de manière dynamique.

Utilisez des diapositives claires et structurées pour démontrer votre crédibilité et votre polyvalence.

📌 Idéal pour : les créateurs de contenu généré par les utilisateurs (UGC) et les influenceurs qui ont besoin de présenter visuellement leurs collaborations avec des marques, leurs preuves sociales et leur travail créatif sous forme de récits.

12. Modèle de présentation de portfolio marketing illustratif par Canva

via Canva

Si vous préférez un portfolio coloré, amusant et un peu plus expressif, ce modèle pourrait vous convenir. Conçu dans un style lumineux, semblable à celui des dessins animés, avec des polices de caractère telles que Adigiana Toybox et Lulu Font TH, il est idéal pour les créatifs qui souhaitent insuffler un peu de personnalité à leurs diapositives sans perdre en structure.

Vous pouvez effectuer toutes les modifications dans votre navigateur à l'aide de Canva, ajouter des transitions et présenter votre travail en direct, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez vos projets marketing à l'aide de diapositives épurées et visuellement attrayantes.

Intégrez des témoignages et des indicateurs de performance tout en conservant la clarté de la disposition.

Appliquez des couleurs, des icônes et des visuels qui reflètent votre identité visuelle personnelle.

Présentez votre portfolio directement dans Canva pour une présentation fluide, accessible depuis votre navigateur.

📌 Idéal pour : les créatifs et les freelances qui souhaitent exprimer leur personnalité tout en organisant leurs projets, leurs témoignages et les résultats de leurs campagnes dans une disposition structurée.

💡 Conseil de pro : Considérez la section « À propos de moi » de votre portfolio marketing numérique comme un mini argumentaire de vente. Évitez les clichés tels que « passionné par le marketing » et rendez-la utile. Ajoutez 2 ou 3 points clés sur ce qui fait votre réputation (« Je suis spécialisé dans la réparation des entonnoirs d'e-mails défectueux » ou « J'adore transformer les blogs denses en fusées SEO »). Considérez cela comme un moyen de vous positionner comme un produit.

13. Modèle de portfolio par Freepik

via Freepik

Ce modèle de portfolio et CV professionnel créé par Freepik est clair et concis. Il est structuré comme un CV, mais offre la flexibilité nécessaire pour fonctionner comme un portfolio complet.

Le modèle dispose d'un espace intégré pour les témoignages, ce qui permet d'ajouter facilement des citations de clients ou des faits marquants sans encombrer la page. Son design s'appuie fortement sur une hiérarchie visuelle, avec des en-têtes en gras, des icônes épurées et une utilisation intelligente des espaces blancs.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Combinez les détails de votre CV et les échantillons de projets dans une disposition claire.

Mettez en avant les commentaires de vos clients à l'aide des sections intégrées pour les témoignages.

Utilisez une hiérarchie visuelle forte pour attirer l'attention sur vos principales réalisations.

Créez un aperçu compact et professionnel de vos compétences et de votre expérience.

📌 Idéal pour : les professionnels qui souhaitent combiner les points forts de leur CV avec des échantillons de leur portfolio dans un format compact d'une page.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de portefeuille de projets (outils PPM)

Boostez vos portfolios avec ClickUp

Les modèles de portfolio marketing de ClickUp vous permettent de regrouper facilement tous vos travaux. Vous pouvez organiser vos campagnes, stratégies, résultats et notes en un seul endroit et les mettre à jour à tout moment.

Ces modèles sont conçus pour faciliter la collaboration, les modifications rapides et le partage en toute confiance. Utilisez-les pour présenter votre travail de manière claire, assurer la cohérence de l'ensemble et vous présenter avec un portfolio professionnel qui parle de lui-même.

Inscrivez-vous sur ClickUp et découvrez un portfolio aussi performant que vous. 🗂️