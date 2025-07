Modèles gratuits de politique de présence des employés pour des directives claires sur le lieu de travail

Vous connaissez la situation. Une personne se fait porter « malade » le matin d'une journée chargée, une autre arrive avec 30 minutes de retard, et vous devez vous démener pour la remplacer.

Sans une politique claire en matière de présence des employés, c'est le chaos. Les absences peuvent devenir une routine et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, elles commencent à nuire au moral et à la productivité de l'équipe.

Si vous cherchez à résoudre le problème sans contrôler minutieusement chaque pointage, un modèle de politique de présence des employés structuré peut vous éviter bien des maux de tête.

Ce blog vous offre exactement cela : un modèle prêt à l'emploi, conforme à la législation et pratique pour les entreprises de toutes tailles. Plongeons-nous dans le vif du sujet.

Que sont les modèles de politique de présence des employés ?

Un modèle de politique de présence des employés est un document préformaté qui vous aide à :

Définit les règles et les attentes de l'entreprise en matière d'assiduité et de ponctualité des employés

Comprend des directives claires sur les horaires de travail, les rapports d'absences et les demandes de congés

Explique comment gérer les absences non justifiées, l'absentéisme excessif et les infractions en matière de présence

Définissez des termes tels que les absences justifiées, l'abandon du poste, les départs anticipés et les jours d'absence consécutifs

Référez-vous aux lois fédérales telles que la Family and Medical Leave Act (FMLA) et l'Americans with Disabilities Act (ADA) pour aider les équipes RH à rester en conformité

Les modèles sont couramment utilisés pour créer une documentation cohérente dans les manuels des employés, les manuels RH et les politiques internes. Ils facilitent également le processus disciplinaire progressif, notamment les avertissements verbaux, les avertissements écrits et les avertissements écrits finaux.

🔍 Le saviez-vous ? Le Bureau of Labor Statistics a rapporté que le taux d'absentéisme national était de 3,2 % en 2024, contre 3,1 % en 2023. Les principales causes d'absentéisme sont les blessures et les maladies.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de politique de présence des employés ?

Un modèle de politique de présence des employés efficace est clair, précis et conforme aux exigences légales. Il définit les attentes en matière de présence régulière, décrit la manière de signaler les absences imprévues et établit des règles pour le respect des horaires de travail.

Les éléments clés d'un bon modèle de politique de présence des employés comprennent : Définitions des absences justifiées et non justifiées

Règles relatives aux horaires de travail et aux heures de travail

Rapports sur les absences et les exigences en matière de préavis

Directives relatives aux demandes de congés, aux obligations de juré et aux fêtes religieuses

Procédure à suivre en cas d'absences pour maladie prolongées, de départs anticipés et d'absences imprévues

Règles de suivi via des applications de pointage ou des systèmes de suivi des présences

Étapes d'une politique disciplinaire progressive (par exemple, avertissement verbal, avertissement écrit, dernier avertissement écrit)

Politiques pour les employés exemptés et non exemptés

Références aux lois fédérales, notamment la FMLA et l'ADA

Notes sur les exigences relatives aux certificats médicaux et aux aménagements raisonnables

Flexibilité pour les modalités de travail alternatives et les systèmes de présence à distance

Procédures claires pour traiter les problèmes d'assiduité au cas par cas

Modèles de politique de présence des employés à conserver

Si vous souhaitez éviter les pages vierges et passer directement à la mise en œuvre, ces modèles prêts à l'emploi de politique de présence des employés constituent un excellent point de départ. Voyons cela de plus près :

1. Modèle de politique d'entreprise ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez la politique de présence de votre entreprise grâce au modèle de politique d'entreprise ClickUp

Le modèle de politique d'entreprise de ClickUp offre un espace centralisé pour rédiger, modifier et gérer les politiques. Vous pouvez lier des ressources connexes, étiqueter les membres de l'équipe et conserver votre politique de présence, vos règles relatives au temps rémunéré et vos notes de conformité FMLA en un seul endroit.

Si vous recherchez une solution encore plus intégrée, ClickUp est là pour vous !

Pour les équipes prêtes à suivre la présence sans avoir recours à des feuilles de calcul encombrantes, ClickUp Timesheets est une fonctionnalité idéale. Elle offre un moyen intégré de gérer les infractions en matière de présence des employés, les registres de temps, les approbations et les rapports, directement depuis la plateforme que vous utilisez déjà pour vos projets.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rédigez et stockez des documents relatifs aux politiques dans un document collaboratif

Étiquetez les responsables RH pour des révisions et des mises à jour rapides et efficaces

Bénéficiez d'un contrôle total des versions pour des changements de politique transparents

🔑 Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un environnement de travail simple pour les politiques, les tâches et les mises à jour.

📑 Étude de cas : RevPartners a réduit de 64 % ses délais de prestation de services grâce aux modèles de playbooks de livraison client de ClickUp. En transformant des flux de travail complexes et répétitifs en modèles structurés, ils ont éliminé le chaos lié aux transferts manuels et à la communication dispersée. Les tâches sont désormais attribuées automatiquement, les bonnes personnes sont informées au bon moment et la progression est suivie en temps réel. Ce changement a réduit le temps consacré à l'organisation du travail et a permis de s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

2. Modèle ClickUp pour les manuels, politiques et procédures destinés aux employés

Obtenez un modèle gratuit Définissez clairement les attentes des employés grâce au modèle de manuel de l'employé ClickUp

Le modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés est un outil complet de flux de travail conçu pour organiser et gérer les politiques détaillées relatives aux employés.

Si votre calendrier partagé suit les heures de travail, ce modèle de manuel de l'employé définit les attentes qui s'y rapportent. Il vous aide à déterminer comment les quarts de travail sont définis, comment les retards sont gérés et ce qui est considéré comme un congé autorisé.

Utilisez-le pour intégrer les politiques de présence dans un cadre plus large, applicable, clair, accessible et adaptable.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour la rédaction ou la révision de contenu

Créez un environnement de travail sûr en vous assurant que tous les employés connaissent toutes les politiques

Gérez les manuels, les politiques et les différentes procédures destinés aux employés

Utilisez des étiquettes de statut pour suivre les révisions des règles relatives au temps et à la présence

🔑 Idéal pour : les équipes RH qui élaborent des manuels complets pour les employés, allant au-delà de la simple présence et incluant des politiques sur les congés, la paie et les procédures.

🔍 Le saviez-vous ? Près de la moitié ( 47 % ) des heures supplémentaires sont utilisées pour compenser les absences des employés. Cela augmente non seulement les coûts de main-d'œuvre, mais épuise également le reste de l'équipe.

3. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un manuel de l'employé attrayant et partageable grâce aux sections prédéfinies et aux outils de mise en forme de ClickUp

Le modèle de manuel de l'employé de ClickUp est conçu pour faciliter l'intégration et la communication interne. Les équipes RH peuvent y intégrer leurs politiques, modifier des sections en temps réel et effectuer des mises à jour rapidement.

Le modèle comprend des sections prédéfinies, telles que « Heures de travail » et « Directives de communication », pour détailler les attentes en matière de ponctualité, de télétravail et de congés.

Grâce à une table des matières intégrée et à des outils de collaboration en équipe, tout reste clair et facile d'accès. Pour les entreprises qui recherchent cohérence et rapidité, ce document fait le travail sans fioritures.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez et modifiez les règles de présence dans la section Heures de travail

Utilisez des commentaires en temps réel pour résoudre rapidement les questions relatives à la présence

Ajoutez des pages imbriquées pour les congés, les retards et les détails de planification

🔑 Idéal pour : les responsables RH qui souhaitent transformer le contenu austère d'un manuel en un document interactif facile à mettre à jour et à partager.

À propos des fonctionnalités de ClickUp, un utilisateur déclare :

Nous utilisons ClickUp comme une liste de tâches sophistiquée, en gros. C'est particulièrement utile pour les processus en plusieurs étapes que nous répétons régulièrement et qui impliquent plusieurs personnes différentes. Nous créons un modèle pour ce processus, ce qui nous aide à ne rien oublier et facilite la communication (automatique) entre les personnes lorsqu'elles sont en mesure d'effectuer leurs tâches.

Nous utilisons ClickUp comme une liste de tâches sophistiquée, en gros. C'est particulièrement utile pour les processus en plusieurs étapes que nous répétons régulièrement et qui impliquent plusieurs personnes différentes. Nous créons un modèle pour ce processus, ce qui nous aide à ne rien oublier et facilite la communication (automatique) entre les personnes lorsqu'elles sont en mesure d'accomplir leurs tâches.

4. Modèle avancé de manuel de l'employé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un manuel d'employé complet avec échéanciers, tâches et suivi à l'aide du modèle de manuel avancé de ClickUp

Le modèle « Manuel de l'employé (avancé) » de ClickUp va bien au-delà de la simple documentation des politiques de base. Il est conçu pour les équipes RH qui ont besoin de structure et d'évolutivité.

Vous pouvez attribuer des tâches, suivre les échéances et gérer l'ensemble du processus de création du manuel comme un projet, grâce à des vues personnalisables telles que Liste, Calendrier et Gantt. Il prend également en charge la collaboration en temps réel et les flux de travail automatisés, ce qui signifie moins de microgestion et des déploiements plus rapides.

De plus, ClickUp Docs vous permet de créer des documents, de collaborer dessus et de les connecter directement à vos flux de travail. De la rédaction de politiques à la modification en cours et aux commentaires en temps réel, vous pouvez transformer des documents statiques en plans concrets. Attribuez des tâches, ajoutez des widgets personnalisés, intégrez des médias et conservez tout dans un emplacement centralisé.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en évidence des sections et étiquetez les nouveaux arrivants sur les questions afin de résoudre rapidement les doutes

Configurez un calendrier ou une vue Gantt pour gérer visuellement les échéanciers de déploiement des mises à jour de la politique de présence et des formations associées

Rendez le manuel plus attrayant grâce à des GIF, des diagrammes et d'autres éléments visuels

🔑 Idéal pour : les équipes ou les organisations en pleine croissance qui comptent plusieurs services et qui ont besoin d'un manuel de l'employé engageant et bien géré, capable d'évoluer avec elles.

📚 À lire également : Modèles gratuits de politiques et procédures d'entreprise dans Word et ClickUp

5. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un manuel de l'employé structuré et actualisable à l'aide des outils de documentation intelligents de ClickUp

Le modèle de manuel de l'employé de ClickUp est conçu pour les entreprises qui souhaitent disposer d'un document attrayant, et non d'un PDF statique qui prend la poussière. Ce modèle vous permet de créer un manuel qui évolue avec votre équipe. Il combine une mise en forme riche, le suivi des tâches et l'automatisation afin que les politiques restent à jour et que tout le monde ait toujours accès à la dernière version.

Pour vous aider à bénéficier de cette flexibilité, ClickUp intègre de puissantes fonctionnalités qui transforment votre manuel en une ressource dynamique.

La gestion des connaissances par l'IA de ClickUp transforme l'ensemble de votre environnement de travail en un cerveau consultable. Des politiques aux wikis, elle utilise l'IA pour fournir des réponses instantanées dans tous les documents, tâches et commentaires. Plus besoin de fouiller. Vous pouvez importer d'anciens fichiers, gérer l'historique des versions et verrouiller les permissions, rendant ainsi votre base de connaissances interne plus intelligente et plus facile à gérer.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les attentes à l'aide de sections organisées et de jalons

Suivez les mises à jour grâce à des statuts personnalisés afin que les révisions de la politique de présence restent organisées et visibles

Assurez-vous que les politiques en matière de présence sont conformes aux exigences légales et aux normes de l'entreprise, et mettez-les à jour lorsque la législation évolue

🔑 Idéal pour : les équipes RH et opérationnelles qui souhaitent disposer d'un manuel facilement modifiable, intégré au flux de travail, reflétant les processus actuels et évoluant en fonction des changements organisationnels.

💡 Conseil de pro : Utilisez des relevés de temps automatisés avec des flux de travail de validation pour verrouiller instantanément les heures et éviter les erreurs de paie de dernière minute. Vous n'aurez ainsi plus à rechercher les pointages manquants ni à gérer des feuilles de calcul désordonnées.

6. Modèle de manuel RH ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les attentes à l'échelle de l'entreprise grâce au modèle de manuel RH de ClickUp pour clarifier vos politiques

Le modèle de manuel RH de ClickUp est conçu pour les équipes qui ont besoin d'un guide centralisé et accessible à tout moment, couvrant tout, des congés aux règles de conduite des employés.

Il est particulièrement utile pour les services RH qui gèrent une croissance rapide ou plusieurs emplacements. Contrairement aux manuels traditionnels, statiques et souvent oubliés, ce modèle de politique RH s'intègre à votre flux de travail.

Vous pouvez organiser le contenu à l'aide de tableaux, suivre les modifications en cours et partager instantanément les mises à jour avec les employés.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez vos politiques à l'aide de sections préstructurées et de la mise en forme de documents

Classez le contenu à l'aide de champs personnalisés pour une navigation rapide

Affectez des propriétaires à des sections spécifiques du manuel

Collaborez avec les chefs d'équipe à l'aide de commentaires et de tâches partagés

🔑 Idéal pour : les équipes RH qui créent ou mettent à jour des manuels afin d'améliorer la transparence à l'échelle de l'entreprise, de réduire les allers-retours manuels et de veiller à ce que tout le monde soit au fait des politiques en vigueur.

📮 Insight ClickUp : 12 % des travailleurs affirment que le télétravail complet est idéal, tandis que 48 % préfèrent les configurations hybrides. Cependant, pour que la collaboration soit efficace dans des environnements à distance ou hybrides, vous avez besoin des bons outils. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp élimine les silos. Centralisez vos tâches, documents, discussions et projets et effectuez des recherches dans un environnement de travail unique afin que vos équipes restent alignées, quel que soit leur lieu de travail ! 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a constaté une augmentation de 80 % de la satisfaction de son équipe grâce aux outils de collaboration fluides de ClickUp.

7. Modèle de note de service ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rédigez et distribuez rapidement les modifications apportées aux politiques grâce au modèle de note de service prêt à modifier de ClickUp

Le modèle de note de service de ClickUp est conçu pour les responsables qui doivent mettre en œuvre rapidement et clairement des changements de politique interne.

Si la politique de présence de votre entreprise change souvent, ce modèle vous offre un format fiable pour communiquer clairement et rapidement les nouvelles règles. Conçu pour être clair et structuré, il regroupe en un seul endroit les directives relatives aux équipes, les règles en matière de congés et les attentes en matière de présence.

Vous pouvez étiqueter des personnes, définir des échéances et suivre les accusés de réception directement dans le mémo. Contrairement aux outils de calendrier partagé traditionnels, ce format fonctionne bien pour documenter et appliquer les décisions stratégiques.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des mémos uniformes avec des sections personnalisables

Étiquetez directement les parties prenantes dans les projets de politique pour révision

Joignez les horaires de travail ou les formulaires de congé directement au mémo

Utilisez des rappels pour assurer le suivi des acceptations des politiques

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe et les responsables RH qui doivent communiquer les mises à jour des politiques ou les nouvelles attentes au personnel sans confusion ni dispersion des documents.

🔍 Le saviez-vous ? Les entreprises américaines perdent 225,8 milliards de dollars par an à cause de l'absentéisme de leurs employés. Cela représente 1 685 dollars par employé, principalement en raison d'absences imprévues, de changements d'horaires et de pertes de productivité.

8. Modèle ClickUp sur la culture d'entreprise

Obtenez un modèle gratuit Définissez et documentez les valeurs de votre entreprise grâce au modèle « Culture d'entreprise » de ClickUp

Le modèle « Culture d'entreprise » de ClickUp est idéal pour les équipes qui souhaitent s'aligner sur plus que de simples échéances. Ce modèle est un espace structuré et modifiable qui vous permet de documenter les valeurs fondamentales, les objectifs et les attentes de votre organisation.

Le modèle vous offre un contrôle de type projet sur les initiatives de développement de la culture d'entreprise, avec des fonctionnalités telles que des champs personnalisés, des documents partagés, des tableaux blancs et la modification en cours. Que vous vous développiez rapidement ou que vous révisiez vos normes internes, ce modèle donne une structure concrète à votre stratégie culturelle.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Documentez les valeurs, la mission et les attentes de l'entreprise

Attribuez des normes d'équipe telles que la ponctualité ou la couverture des quarts de travail en tant que tâches

Utilisez des champs personnalisés pour suivre l'adoption des comportements liés à la présence

Définissez des rappels de révision pour mettre à jour les politiques en fonction des commentaires ou des performances

🔑 Idéal pour : Les équipes en pleine croissance qui souhaitent définir l'identité de leur entreprise en termes concrets et veiller à ce que tous les collaborateurs, des RH à la direction, partagent les mêmes valeurs et attentes.

9. Modèle de demande de congé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le suivi et les approbations des congés grâce au modèle de demande de congés de ClickUp

Le modèle de demande de congé de ClickUp est conçu pour éliminer les frictions liées à la gestion des congés. Fini les e-mails éparpillés, les approbations manquées ou les surprises de dernière minute. Il s'agit d'un système entièrement interactif qui permet aux employés de demander des congés payés, de suivre les changements de statut et de recevoir des notifications.

L'installation de ce modèle de demande de congé comprend des statuts personnalisés tels que « Approuvé », « En cours d'examen » et « Rejeté ». Il fournit des champs pour le suivi des dates de début et de fin, des types de demande et même des signatures numériques.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Soumettez et approuvez les demandes de congés dans un formulaire structuré

Informez automatiquement les chefs d'équipe lorsqu'une demande est soumise

Affichez toutes les demandes en attente, approuvées et refusées dans des tableaux de bord organisés

Conservez un journal consultable de l'historique des congés des employés

🔑 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un système clair et automatisé pour gérer les absences des employés, garantir la cohérence des approbations et éviter les conflits d'horaires.

📚 À lire également : Modèles gratuits de relevés de temps pour employés dans Excel, Word et ClickUp

10. Modèle de lettre d'excuse pour absence ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez rapidement des justifications d'absence professionnelles grâce au modèle de lettre d'excuse de ClickUp

Le modèle de lettre d'excuse de ClickUp offre aux employés et aux responsables un format soigné et prêt à l'emploi pour communiquer de manière formelle les absences des employés. Qu'il s'agisse d'un congé médical, d'une urgence personnelle ou d'une obligation de juré, ce document garantit une communication claire et conforme.

Le modèle permet de standardiser les rapports d'absences. Il est ainsi plus facile pour les RH de suivre et de stocker la documentation dans le dossier de l'employé, garantissant ainsi la cohérence avec la politique en matière de présence.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Remplissez rapidement les détails des absences grâce à un format de document guidé

Incluez la raison, la date et tous les documents justificatifs requis

Personnalisez les lettres pour l'école, le travail ou un usage personnel

Stockez les lettres soumises dans un dossier ClickUp partagé

🔑 Idéal pour : les services RH ou les chefs d'équipe qui souhaitent formaliser le processus de gestion des absences et éviter toute documentation vague ou incohérente en cas d'absence non justifiée.

💡 Conseil de pro : créez une version de la checklist à consulter rapidement pour les managers qui traitent les problèmes d'assiduité. Les politiques sont très bien, mais personne n'a envie de feuilleter 12 pages en plein milieu de son service. Créez une checklist condensée des actions clés que les chefs d'équipe peuvent utiliser lorsque des problèmes d'assiduité surviennent.

11. Modèle de forfait de remplacement en cas d'absence ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la continuité des tâches pendant les absences de l'équipe grâce au modèle de forfait de remplacement en cas d'absence de ClickUp

Le modèle de forfait de remplacement en cas d'absence de ClickUp est votre filet de sécurité lorsque les membres de votre équipe s'absentent. Il vous aide à définir la délégation des tâches, les échéanciers et les responsabilités sans perdre votre élan.

Grâce à des vues dédiées telles que le calendrier des absences et le processus d'approbation préalable, chacun sait qui fait quoi et quand. Vous pouvez suivre les détails des demandes, tels que le type de congé, les jours de congé et les tâches en attente de délégation, le tout dans un système simplifié.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe de sauvegarde

Utilisez un calendrier partagé pour mapper les échéanciers de couverture

Définissez des rappels et des suivis liés à des dates clés

🔑 Idéal pour : les managers et chefs d'équipe qui souhaitent assurer la continuité des opérations pendant les absences planifiées, sans les habituelles courses de dernière minute ni les tâches laissées en suspens.

12. Modèle de tâche « Forfait d'absence du bureau » ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Déléguez les responsabilités en toute simplicité grâce au modèle de tâche « Plan de remplacement en cas d'absence » de ClickUp

Le modèle de tâche « Plan de remplacement en cas d'absence » de ClickUp est idéal pour planifier les quarts de travail quotidiens et assurer la continuité des projets lorsque les membres de l'équipe sont absents.

Cette version au niveau des tâches est plus granulaire, vous permettant de répartir les responsabilités en fonction de livrables spécifiques, d'attribuer des sauvegardes et de suivre la progression à l'aide d'étiquettes de dépendance et de priorité.

Cela fonctionne bien pour les absences de courte durée, les congés imprévus ou les quarts de travail rotatifs où la couverture doit changer fréquemment.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affectez des propriétaires de sauvegarde aux tâches clés liées à la présence

Utilisez l'affichage Calendrier pour planifier les pointages et les échéances

Automatisez les rappels pour les dates d'absence à venir

🔍 Le saviez-vous ? La perte de productivité moyenne associée à une absence imprévue est la plus élevée, avec 36,6 %, tandis que la perte de productivité moyenne liée à une absence prévue est de 22,6 %.

13. Modèle de calendrier des congés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les congés de vos employés grâce au modèle de calendrier des congés payés visuel et entièrement personnalisable de ClickUp

Le modèle de calendrier des congés payés de ClickUp simplifie le suivi des présences et des absences. Conçu pour les équipes RH et les managers, ce modèle offre plusieurs vues, notamment une base de données des congés payés, un formulaire de demande et un calendrier qui affiche les congés à venir en un coup d'œil.

Grâce aux champs personnalisés pour les motifs de congés, les approbateurs et les jours de congé, vous bénéficiez d'une visibilité totale sur la disponibilité de votre équipe et les demandes de congés sans suivi manuel.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Approuvez, refusez ou examinez les demandes avec des mises à jour de statut

Affichez tous les congés des employés dans un seul calendrier partagé

Recueillez les détails des congés via un formulaire de demande

Centralisez et gérez les registres des congés payés à des fins d'audit et de forfait

🔑 Idéal pour : les équipes RH qui gèrent une main-d'œuvre hybride ou distribuée et qui ont besoin d'une solution claire, traçable et partageable pour gérer les congés payés et les absences imprévues.

📚 À lire également : Comment créer une politique en matière de congés payés (avec exemples)

14. Modèle de planning des employés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des forfaits flexibles et efficaces avec le modèle de planning des employés de ClickUp

Le modèle de planning des employés de ClickUp est conçu pour les équipes qui jonglent entre les horaires, les disponibilités et l'équilibre de la charge de travail, le tout sans le chaos des feuilles de calcul. Que vous gériez du personnel horaire ou des équipes interfonctionnelles, ce modèle vous aide à planifier plus intelligemment.

Il comprend des vues dédiées telles que le planning hebdomadaire, la capacité des employés et le tableau des statuts, ainsi que des champs permettant de suivre les coûts de main-d'œuvre, les taux horaires et les responsables d'équipe.

Vous bénéficiez également de fonctionnalités intégrées de suivi du temps et d'automatisation pour éviter les surcharges et faciliter la gestion des horaires.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez les horaires en fonction de la disponibilité et de la capacité des employés

Attribuez des tâches liées à des blocs de temps spécifiques ou à des objectifs hebdomadaires

Suivez les coûts de main-d'œuvre et signalez les problèmes de planification

Utilisez des tableaux visuels pour consulter et ajuster les plannings en un clin d'œil

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les responsables RH qui doivent contrôler la planification des équipes, les congés et la couverture des tâches quotidiennes, en particulier lorsqu'ils jonglent entre plusieurs services ou horaires rotatifs.

🎐 Astuce bonus : Créez des procédures opératoires normalisées liées pour les cas particuliers. Au lieu d'inclure tous les « et si » dans le document principal, renvoyez vers des procédures opératoires normalisées courtes pour les cas complexes, tels que les congés médicaux prolongés, les aménagements ou les demandes FMLA. Cela permet de garder le document principal clair tout en restant complet.

15. Modèle ClickUp pour les congés maternité

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les échéanciers et les transferts liés aux congés de maternité grâce au modèle de congé de maternité de ClickUp

Le modèle de congé maternité de ClickUp élimine les incertitudes liées à la préparation d'une absence prolongée du travail. Il aide les membres de l'équipe qui attendent un enfant à organiser les dates clés, à déléguer les responsabilités et à communiquer les détails du congé avec un minimum de stress. Vous pouvez ainsi profiter du temps passé avec le nouveau membre de votre famille sans avoir à vous soucier des imprévus professionnels !

Basé sur un tableau blanc et un système de tâches, le modèle prend en charge le suivi des jalons, les transitions de charge de travail et la planification du retour au travail.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mappez les dates de congés clés et les forfaits de retour

Organisez des checklists pour la planification avant et après les congés

Tenez les parties prenantes informées grâce à des mises à jour en temps réel

🔑 Idéal pour : les équipes RH et les employés qui attendent un enfant et qui souhaitent gérer les congés maternité de manière structurée et sans tracas, sans perturber le fonctionnement de l'équipe.

16. Modèle de feuille de présence ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Sachez qui est présent, qui est en retard et qui est absent grâce au modèle de feuille de présence ClickUp

Le modèle de feuille de présence de ClickUp est un outil simple mais puissant pour enregistrer la présence des employés. Bien qu'il soit conçu pour la fréquentation scolaire, il peut facilement être personnalisé pour signaler les absences non justifiées et examiner les tendances au fil du temps.

Il comprend des champs personnalisés tels que « leçon du jour », « nom de la salle de classe » et « e-mail », que vous pouvez renommer « nom du service », « équipe », etc. Cela le rend aussi efficace pour les programmes de formation que pour la gestion quotidienne des présences.

Que vous surveilliez la participation aux quarts de travail prévus ou les retards, ce modèle de feuille de présence vous offre une visibilité claire et consultable sur ce qui se passe sur le terrain.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Enregistrez les présences en un clic grâce à la mise à jour des statuts (Présent, Absent, En retard, Prévu)

Collectez les coordonnées et les notes relatives aux missions de chaque individu

Visualisez les registres de présence sous forme de calendrier ou de liste

Identifiez les habitudes de présence et déclenchez des suivis si nécessaire

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les formateurs ou les chefs d'équipe qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et organisé pour suivre les présences, signaler les problèmes d'assiduité et conserver des registres clairs sans changer d'outil.

💡 Conseil de pro : Utilisez un logiciel de planification des horaires avec des mises à jour en temps réel de la disponibilité et des alertes en cas de conflit pour remplir plus rapidement les postes et éviter les chevauchements, en particulier pendant les périodes de forte activité ou en cas de pénurie de personnel.

17. Modèle de politique de présence greytHR

via greytHR

Le modèle de politique de présence de greytHR est un document officiel conforme aux normes RH. Il est idéal pour les organisations qui ont besoin de clarté sur les absences des employés, les horaires de travail, les pertes de salaire (LOP) et les procédures disciplinaires.

Disponible sous forme de document Word téléchargeable, il décrit les règles de suivi des présences, les conséquences des retards et les absences justifiées approuvées dans le cadre d'un système de sanctions progressives. La politique comprend également des détails sur l'abandon du poste, le respect des horaires et ce qui est considéré comme une absence non justifiée.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Communiquez les règles de présence et les conditions de LOP

Définissez des seuils pour les retards et les départs anticipés

Appliquez un processus disciplinaire progressif lié aux infractions

Définissez comment gérer les congés FMLA, les absences imprévues et les congés médicaux

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines ou les responsables des opérations qui ont besoin d'un modèle de politique de présence prêt à l'emploi, conforme à la législation locale et aux procédures internes.

✨ Astuce bonus : Ajoutez des scénarios concrets à vos documents de politique. Les règles abstraites ne sont pas respectées. Incluez des exemples tels que « Qu'est-ce qui constitue une absence justifiée ? » ou « Que se passe-t-il si quelqu'un ne se présente pas à deux quarts de travail consécutifs ? » afin de clarifier les attentes et de faciliter leur application.

18. Modèle de politique de présence des employés Workable

via Workable

*le modèle de politique de présence des employés de Workable est un document complet conçu pour gérer les retards, l'absentéisme, l'abandon du poste et les mesures disciplinaires progressives.

Si les calendriers partagés indiquent qui travaille et quand, ce modèle explique pourquoi et comment, notamment comment signaler les absences, ce qui est considéré comme un retard et quand l'absence devient un problème.

Si votre organisation utilise des outils de planification, cette politique ajoute une structure en arrière-plan, permettant ainsi de gérer les présences de manière cohérente.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez clairement des termes tels que l'absentéisme, les retards et le présentéisme

Mettez en place des protocoles pour les rapports d'absences et les demandes de congés payés

Définissez les conséquences en cas d'absentéisme chronique ou d'absences sans préavis

Dotez les responsables d'outils leur permettant de gérer les problèmes d'assiduité de manière constructive

🔑 Idéal pour : les équipes RH ou les propriétaires d'entreprise qui recherchent un modèle complet de politique de présence des employés axé sur les personnes et qui renforce la responsabilité.

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles contrôlés par version avec historique des approbations. Les dérives politiques sont bien réelles : suivez qui a modifié quoi et quand. Utilisez ClickUp Docs pour l'historique des versions et les contrôles d'accès afin que les RH travaillent toujours à partir de la dernière version.

19. Échantillon de modèle de politique de présence des employés par Forbes. com

via Forbes

Ce modèle de politique de présence de Forbes est conçu pour les équipes RH qui ont besoin d'un cadre prêt à l'emploi avec des règles simples concernant les absences, les retards et les mesures disciplinaires. Il décrit les attentes de base, des heures de travail et des périodes de grâce aux éléments déclenchant l'abandon d'un poste et aux exigences en matière de note du médecin.

La structure est prête à l'emploi, ce qui la rend idéale pour la personnalisation en insérant des valeurs pour les minutes de grâce, les délais de notification et les seuils disciplinaires. Elle comprend également un formulaire de reconnaissance des employés intégré pour documenter officiellement la conformité.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez des règles claires pour les absences justifiées et non justifiées

Personnalisez les seuils pour les licenciements, les avertissements et les réunions disciplinaires

Définissez des protocoles de congés structurés pour les jours de maladie, les vacances et les départs anticipés

Incluez une confirmation signée pour garantir l'accord des employés sur les conditions de présence

🔑 Idéal pour : les petites et moyennes entreprises qui souhaitent disposer d'un cadre de gestion des présences simple, pouvant être adapté à leurs spécificités et déployé immédiatement dans toutes les équipes.

20. Modèle de politique de présence AIHR

via AIHR

*le modèle de politique de présence d'AIHR apporte clarté, responsabilité et une base juridique à la gestion des présences dans votre entreprise. Il est conçu pour les équipes RH qui souhaitent aller au-delà des règles vagues et mettre en place une politique évolutive et applicable.

Le modèle comprend des considérations juridiques, des méthodes de suivi du temps, des procédures disciplinaires et même des analyses prédictives de la main-d'œuvre pour aider à identifier les tendances en matière d'absentéisme. Il favorise également le bien-être des employés en intégrant un accès à des services de conseil et des cadres de réponse flexibles.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez la présence via des systèmes électroniques, des pointeuses ou des applications mobiles

Mettez en place des étapes disciplinaires à plusieurs niveaux, notamment des plans d'amélioration des performances et des déclencheurs de licenciement

Conservez les dossiers confidentiels gérés par les RH avec un accès au niveau du superviseur

Intégrez la conformité FMLA et ADA avec des chemins d'assistance documentés

🔑 Idéal pour : les responsables RH qui ont besoin d'un cadre de gestion des présences formel, conforme et flexible.

Élaborez, suivez et appliquez votre politique de présence avec ClickUp

La mise en place d'une politique solide en matière de présence des employés ne vous évite pas seulement les absences, elle donne également le ton en matière de responsabilité, de cohérence et de collaboration au sein de l'équipe.

Que vous gériez une petite équipe ou que vous vous développiez dans plusieurs services, disposer du modèle adéquat peut vous permettre de déployer votre politique rapidement et sans stress.

Grâce à ces 20 modèles de politique de présence prêts à l'emploi, vous pouvez définir les attentes, rationaliser les approbations et maintenir la conformité sans partir de zéro.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour accéder à des modèles, automatiser le suivi des présences et transformer vos politiques en flux de travail concrets et traçables.