Top 10 des applications de listes de tâches partagées faciles à utiliser pour 2025

Tout commence par une simple question : « Quelqu'un a-t-il déjà nourri le chien ? » ou « Qui travaille sur les diapositives de la présentation ? ». L'une est une tâche ménagère, l'autre un projet d'équipe, mais les deux nécessitent que les personnes restent synchronisées.

Et ce n'est pas toujours facile lorsque les tâches sont dispersées dans des discussions de groupe, des carnets ou la mémoire de quelqu'un. 📒

Une application de liste de tâches partagée permet à chacun de suivre ce qui doit être fait, qui s'en charge et ce qui est déjà terminé. Dans cet article, nous avons rassemblé des applications faciles à utiliser qui vous aideront à rester organisé.

C'est parti !

Les meilleures applications de listes de tâches partagées en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures applications qui vous aideront à créer un système de liste de tâches. 📸

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Calendriers familiaux avec codes couleurs, listes de courses partagées, planification des repas, tableaux blancs pour la collaboration et journaux intimes Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Todoist Saisie en langage naturel, diagrammes de productivité visuels, sous-tâches imbriquées, rappels basés sur l'emplacement Particuliers, petites entreprises Forfait Free ; forfait payant à partir de 2,50 $ par mois Lovewick Rotation des tâches partagées, budget pour les couples, surprises privées, tableau de bord des relations Particuliers, couples Forfait Free ; forfait payant à partir de 9,90 $ par mois Trello Tableaux Kanban, flux de travail basés sur des cartes, pièces jointes de checklist, règles d'automatisation (Butler) Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free ; forfait payant à partir de 6 $ par mois Any. do Synchronisation entre appareils, planification quotidienne des tâches (Moment), listes partagées, vue unifiée des tâches et du calendrier Particuliers, petites entreprises, familles Forfait Free ; forfaits payants à partir de 7,99 $/mois Cozi Champs personnalisés, dépendances entre tâches, affichage visuel des projets et flux de travail automatisés Familles, particuliers Forfait Free ; tarification personnalisée Microsoft Loop Collaboration en temps réel, composants synchronisés entre Teams/Outlook, tableaux adaptatifs, listes de tâches intégrées Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Les forfaits payants commencent à 7,20 $/mois pour les équipes et 12,99 $/mois pour les foyers Asana Champs personnalisés, dépendances entre tâches, affichage visuel des projets, flux de travail automatisés Petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois Notion Bases de données liées, tâches intégrées dans des documents, tableaux de bord, modèles personnalisables Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $ par mois Google Keep Checklists partagées en temps réel, numérisation mobile de notes vers du texte, transfert fluide de documents Particuliers, couples, familles Gratuit avec un compte Google

Que rechercher dans une application de liste de tâches partagée ?

La bonne application de liste de tâches partagée permet de mettre fin au chaos, de rationaliser la collaboration et de s'adapter à votre flux de travail. Voici les priorités à prendre en compte dans un outil :

Interface intuitive : Simplifie la création et la navigation entre les tâches, garantissant une adoption rapide par des équipes aux niveaux de compétence variés

Synchronisation en temps réel : Mise à jour instantanée des tâches personnelles sur tous les appareils, évitant ainsi les délais manqués ou les efforts en double

Permissions flexibles : permet un accès personnalisé, comme des contrôles administrateur ou des modes lecture seule, pour une collaboration sécurisée

Catégorisation des tâches : regroupez vos tâches à l'aide d'étiquettes, de regroupez vos tâches à l'aide d'étiquettes, de listes de priorités ou de dossiers de projets pour plus de clarté et d'organisation

Intégrations transparentes : Se connecte à des outils tels que Slack, les applications Google ou Microsoft Outlook pour des flux de travail unifiés

Rappels automatisés : Envoie des notifications de rappel en temps opportun pour les échéances à venir ou les changements afin de Envoie des notifications de rappel en temps opportun pour les échéances à venir ou les changements afin de suivre les tâches

Accessibilité mobile : Assistance pour la gestion des tâches lors de vos déplacements grâce à des applications robustes et conviviales pour les utilisateurs Android et iOS

Suivi de la progression : Visualisez l'avancement des tâches grâce à des diagrammes intuitifs ou des tableaux de bord pour une vision claire

🧠 Anecdote : L'ordre de votre liste a son importance. Les gens ont tendance à accomplir les premiers éléments de leur liste de manière plus fiable en raison de ce que l'on appelle l'effet de primauté. C'est pourquoi les experts en productivité recommandent de placer la tâche la plus importante en haut de la liste, même si c'est celle que vous êtes le plus susceptible d'éviter.

Les 10 meilleures applications de listes de tâches partagées

Vous recherchez une application de liste de tâches partagée qui ne prend pas la poussière ? Voici plusieurs options adaptées à différents besoins. 🗃️

1. ClickUp (Idéal pour unifier les tâches, les projets et la collaboration en équipe)

Les tâches partagées échouent souvent parce que les gens n'ont pas d'endroit unique pour suivre ce qui a été fait, ce qui reste à faire et qui en est responsable.

Partagez et suivez vos tâches avec les listes ClickUp Regroupez les responsabilités partagées par thème à l'aide des listes ClickUp

ClickUp résout ce problème. C'est l'application qui fait tout pour le travail : elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Listes ClickUp

Tout dans ClickUp commence par une liste.

Les listes ClickUp regroupent les tâches connexes, classées par projet, routine ou objectif commun.

Imaginons que vous gérez un foyer. Vous avez peut-être des listes pour les « tâches hebdomadaires », la « planification des repas » et les « affaires scolaires ». Chaque liste vous donne une vue claire de ce qui se passe dans ce domaine et vous permet de vous concentrer plus facilement sans vous perdre dans des tâches sans rapport.

Tâches ClickUp

Gérez les tâches partagées avec les tâches, sous-tâches et checklists de ClickUp

Dans chaque liste, vous créez des tâches ClickUp. Chaque tâche contient tout ce dont vous avez besoin pour la réaliser : un titre, une description, un assigné, une date d'échéance, un statut et même des sous-tâches.

Par exemple, dans un paramètre professionnel, une équipe produit pourrait ajouter une tâche intitulée « Lancer le brouillon de l'e-mail » et l'attribuer au rédacteur. Elle peut ensuite ajouter des sous-tâches telles que « Rédiger le brouillon », « Obtenir des commentaires » et « Finaliser l'objet », chacune étant déléguée à la bonne personne.

Vous pouvez également regarder cette vidéo pour mieux hiérarchiser vos tâches.

Ainsi, personne ne laisse tomber le ballon ou ne fait le travail de quelqu'un d'autre.

Modèle de liste quotidienne des tâches à faire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Commencez chaque journée avec une disposition claire et réutilisable grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes

Si vous répétez chaque jour les mêmes tâches, refaire vos listes de tâches devient vite fastidieux. Le modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp vous fait gagner du temps.

Le modèle de liste de tâches est conçu pour aider les équipes et les ménages à structurer clairement leur journée. Il comprend des tâches prédéfinies telles que Routine matinale, Routine de l'après-midi et Routine du soir. Sous ces tâches, vous pouvez trouver des sous-tâches telles que Lire un livre, Moment de calme, Promenade méditative, etc.

Il existe également des champs personnalisés ClickUp pour prendre des notes, suivre vos séries et classer vos tâches par catégorie.

Automatisation ClickUp

Une fois la structure en place, les petites tâches telles que les notifications et les mises à jour peuvent encore ralentir les gens. L'automatisation ClickUp permet de les rationaliser.

Réduisez les mises à jour manuelles grâce à l'automatisation ClickUp

Vous pouvez définir des règles qui déplacent automatiquement les tâches, envoient des mises à jour ou changent les assignés lorsque certains déclencheurs sont remplis. Par exemple, dans un foyer très occupé, vous pouvez créer une automatisation qui déplace une tâche vers « Achevé » une fois qu'elle est cochée, ou réassigne les tâches hebdomadaires tous les lundis matins.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez votre journée grâce à des suggestions intelligentes : Laissez Laissez le calendrier ClickUp planifier automatiquement les tâches en fonction de leur priorité et de votre disponibilité, ce qui vous permet de gagner du temps sur la planification manuelle

Reprogrammez vos tâches grâce à la fonctionnalité glisser-déposer du calendrier ClickUp

Synchronisation entre les calendriers : connectez Google, Outlook ou Apple Agenda à ClickUp pour que tous vos évènements soient automatiquement ajustés

Générez des rapports de progression : Demandez à Demandez à ClickUp Brain de compiler les progrès de votre équipe ou de votre foyer et utilisez l'IA pour les tâches quotidiennes

Attribuez rapidement des éléments d'action : communiquez rapidement et attribuez des tâches à l'aide de la fonction communiquez rapidement et attribuez des tâches à l'aide de la fonction « Attribuer des commentaires » de ClickUp , qui permet de conserver tout ce qui concerne la tâche au même endroit

Automatisez les flux de travail entre les applications : créez des déclencheurs qui déplacent automatiquement les données entre les outils, par exemple en définissant des dates d'échéance récurrentes ou en déplaçant des tâches entre les tableaux de projet

Accédez à des documents externes : Intégrez Google Docs, Sheets et même des sites web directement dans vos tâches grâce Intégrez Google Docs, Sheets et même des sites web directement dans vos tâches grâce aux intégrations ClickUp , afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin sans quitter l'application

Limites de ClickUp

Trop d'options de personnalisation peuvent être source de confusion pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 215 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 455 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume parfaitement la situation :

ClickUp est extrêmement utile pour gérer les tâches et tout organiser en un seul endroit. La plateforme est très intuitive, offre un haut niveau de personnalisation et facilite la hiérarchisation des activités et le respect des délais. La gestion des tâches, en particulier, a considérablement amélioré la productivité de notre équipe, et la possibilité de tout visualiser à travers des tableaux de bord et des listes change la donne. Je l'utilise tous les jours, toute la journée, et je l'ai déjà intégré à d'autres applications, comme Toogl Track, Google Agenda et Microsoft Outlook.

ClickUp est extrêmement utile pour gérer les tâches et tout organiser en un seul endroit. La plateforme est très intuitive, offre un haut niveau de personnalisation et facilite la hiérarchisation des activités et le respect des délais. La gestion des tâches, en particulier, a considérablement amélioré la productivité de notre équipe, et la possibilité de tout visualiser via des tableaux de bord et des listes change la donne. Je l'utilise tous les jours, toute la journée, et je l'ai déjà intégré à d'autres applications, comme Toogl Track, Google Agenda et Microsoft Outlook.

2. Todoist (le meilleur compromis entre simplicité et fonctionnalités puissantes)

via Todoist

Vous vous sentez peut-être dépassé par les outils complexes de gestion de projet. Todoist offre le juste équilibre entre simplicité et fonctionnalité.

L'interface épurée cache de puissantes fonctionnalités d'organisation. Elle vous permet de créer des projets partagés pour tout, de la planification de vacances entre amis à la coordination des délais de travail avec vos collègues. La saisie en langage naturel se démarque : taper « Envoyer le rapport tous les vendredis » configure automatiquement des tâches récurrentes.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Configurez des rappels basés sur l'emplacement qui vous alertent de la liste des courses dès que vous entrez dans votre supermarché habituel

Décomposez les projets complexes en trois niveaux de sous-tâches imbriquées qui permettent d'organiser clairement même les projets les plus compliqués

Suivez la progression grâce à des diagrammes visuels qui affichent en un coup d'œil les tendances de productivité quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

Accédez à vos listes partagées et mettez-les à jour en temps réel sur Android, Windows, le Web ou les appareils Apple

Limites de Todoist

Le forfait Free est limité à cinq projets actifs

Impossible de joindre des fichiers de plus de 25 Mo aux tâches

Les commentaires et l'historique des tâches ne sont disponibles que dans la version payante

Tarifs de Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 2,5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 585 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Un avis publié sur G2 le résume ainsi :

Pour moi, Todoist est une véritable bouée de sauvetage. Elle a été facile à configurer et m'aide vraiment à tout organiser dans des listes de tâches claires, même pour les grands projets avec mon équipe. De plus, elle permet de modifier très facilement les délais.

Pour moi, Todoist est une véritable bouée de sauvetage. Elle a été facile à configurer et m'aide vraiment à tout organiser dans des listes de tâches claires, même pour les grands projets avec mon équipe. De plus, elle facilite grandement la modification des délais.

🔍 Le saviez-vous ? Il existe une raison psychologique qui explique pourquoi vous continuez à penser aux tâches inachevées. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik: votre cerveau garde ces éléments ouverts comme des onglets dans un navigateur jusqu'à ce que vous les résolviez ou les supprimiez. Les noter vous aide à les oublier mentalement.

3. Lovewick (Idéal pour les couples qui gèrent ensemble les tâches ménagères)

via Lovewick

Imaginez une application spécialement conçue pour les discussions entre partenaires sur qui fait quoi. C'est Lovewick. Contrairement aux gestionnaires de tâches généraux, elle a été conçue dès le départ pour vous et votre partenaire qui partagez un foyer.

L'application vise à faire de la gestion du foyer un effort collectif. Elle encourage la répartition équitable des tâches grâce à des rappels intelligents et une fonctionnalité de distribution équilibrée.

Les meilleures fonctionnalités de Lovewick

Créez des routines ménagères récurrentes qui alternent automatiquement entre les partenaires afin que personne ne se retrouve coincé avec le ménage chaque semaine

Suivez vos dépenses communes et vos objectifs budgétaires parallèlement à vos tâches pour gérer votre loyer, vos factures et vos courses alimentaires en un seul endroit

Utilisez le tableau de bord des relations pour célébrer les tâches achevées et vous assurer que les responsabilités ménagères restent équilibrées au fil du temps

Planifiez des occasions spéciales et des rendez-vous surprises dans une section privée à laquelle votre partenaire n'aura pas accès avant la date prévue

Limites de Lovewick

Intégrations limitées avec d'autres applications de productivité

Elle est moins adaptée aux tâches professionnelles

Pour en tirer le meilleur parti, les deux partenaires doivent utiliser activement l'application

Tarifs Lovewick

Free

Lovewick Plus : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Lovewick

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lovewick ?

Ce commentaire Reddit soulève un point intéressant :

J'aime beaucoup Lovewick. C'est simple, gratuit et l'interface répond à nos besoins. Vous ne croirez pas le nombre de rendez-vous secrets que cette application m'a aidé à planifier avec succès. Et bien sûr, les listes de tâches ! Mon partenaire et moi sommes des maniaques de l'organisation, donc l'expérience a été formidable pour nous.

J'aime beaucoup Lovewick. C'est simple, gratuit et l'interface répond à nos besoins. Vous ne croirez pas le nombre de rendez-vous secrets que cette application m'a aidé à planifier avec succès. Et bien sûr, les listes de tâches ! Mon partenaire et moi sommes des maniaques de l'organisation, donc l'expérience a été formidable pour nous.

💡 Conseil de pro : Écrivez la tâche telle que votre futur vous-même aura besoin de la voir. « Suivre Paul » devient plus clair lorsque vous écrivez « Suivre Paul concernant le rapport du deuxième trimestre – en attente de ses commentaires depuis jeudi dernier ». Votre liste doit réduire les frictions, pas les créer.

4. Trello (idéal pour les personnes visuelles qui préfèrent les dispositions de type tableau)

via Trello

Pour vous, les penseurs visuels, Trello offre une approche rafraîchissante de la gestion des tâches personnelles. Le système Kanban basé sur des cartes vous permet de déplacer les tâches sur des tableaux personnalisables représentant différentes étapes d'achèvement. Ce flux de travail permet de voir facilement le statut d'un projet en un coup d'œil.

Vous pouvez faire glisser les cartes entre les colonnes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé », créant ainsi une représentation visuelle satisfaisante de la progression.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Joignez des fichiers, des checklists, des dates d'échéance et des commentaires directement aux cartes de tâches pour un contexte complet sur les livrables du projet

Créez des modèles de listes de tâches sous forme de tableaux pour les projets récurrents afin que votre équipe n'ait pas à reconstruire les structures à chaque fois

Personnalisez les règles d'automatisation Butler qui déplacent les cartes et avertissent les membres de l'équipe lorsque des conditions spécifiques sont remplies

Ajoutez des libellés de couleur pour classer les tâches par service, niveau de priorité ou nom de client afin de les filtrer rapidement

Limites de Trello

Rapports et analyses limités dans les forfaits gratuits et bas de gamme

Les champs personnalisés nécessitent un abonnement premium

L'intégration du calendrier et l'affichage de l'échéancier ne sont pas aussi robustes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 670 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 435 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Selon un avis publié sur Trustpilot:

Outil très simple mais très utile. Nous l'utilisons pour notre feuille de route technologique et produit, ainsi que pour suivre la progression du travail. Il nous a été très utile. Il offre également plusieurs possibilités de personnalisation et plusieurs intégrations. Son prix a beaucoup augmenté ces derniers mois. Sinon, c'est un excellent outil pour les startups.

Outil très simple mais très utile. Nous l'utilisons pour notre feuille de route technologique et produit, ainsi que pour suivre la progression du travail. Il nous a été très utile. Il offre également plusieurs possibilités de personnalisation et plusieurs intégrations. Son prix a beaucoup augmenté ces derniers mois. Sinon, c'est un excellent outil pour les startups.

🔍 Le saviez-vous ? Selon un sondage réalisé auprès de 2 000 personnes, un adulte britannique écrit en moyenne 156 listes de tâches par an. Plus d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient perdues sans leurs listes, et 21 % auraient du mal à accomplir quoi que ce soit sans elles.

5. Any. do (Idéal pour une synchronisation fluide entre différents appareils)

via Any.do

Any. do se distingue par ses capacités multiplateformes. L'application passe en toute fluidité entre votre bureau, votre mobile, le Web et même votre smartwatch. Vous pouvez commencer une liste de courses sur votre ordinateur et cocher les éléments sur votre téléphone pendant que vous êtes au magasin, sans aucun problème de synchronisation.

Son design épuré et minimaliste permet de se concentrer sur les tâches plutôt que de se laisser submerger par des fonctionnalités complexes.

Any.do : meilleures fonctionnalités

Planifiez votre journée grâce à la fonctionnalité « Moment » qui vous invite chaque matin à passer cinq minutes à passer en revue les tâches à accomplir

Créez des listes partagées pour les courses ou les tâches ménagères qui se mettent à jour en temps réel sur tous les appareils des membres de la famille

Intégrez les évènements du calendrier aux tâches pour obtenir une vue d'ensemble complète des rendez-vous et des tâches à accomplir dans un échéancier unifié

Regroupez les tâches dans des catégories personnalisables qui correspondent à vos domaines de vie spécifiques, tels que la rénovation de votre maison ou l'organisation de votre mariage

Tout. Aucune limite

Les options d'organisation des tâches sont moins flexibles que celles de certains concurrents

Les options de tâches récurrentes restent plus limitées que celles de Todoist

Les fonctionnalités collaboratives ne sont pas aussi robustes que celles des alternatives axées sur les équipes

Tarifs Any.do

Free

Premium : 7,99 $/mois

Famille : 9,99 $/mois (pour quatre membres)

Teams : 7,99 $/mois par utilisateur

Any. do évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (190 avis)

🧠 Fait amusant : Une personne moyenne ne peut retenir que 3 à 5 éléments à la fois dans sa mémoire de travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles les listes de tâches sont indispensables : elles libèrent votre cerveau et vous permettent de vous concentrer sans avoir à vous souvenir de tout en même temps.

6. Cozi (Idéal pour les familles très occupées qui jonglent avec plusieurs emplois du temps)

via Cozi

Cozi répond aux défis uniques de l'organisation familiale. Il unifie les calendriers familiaux, les listes de courses, les tâches à faire et les plans de repas dans une interface codée par couleur.

Chaque membre de la famille se voit attribuer une couleur, ce qui permet de voir facilement qui doit être où et quand. La fonctionnalité de liste de courses partagée évite les achats en double et garantit que rien n'est oublié pendant les courses.

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Partagez des listes de courses et de tâches que tous les membres de la famille peuvent mettre à jour depuis leur propre appareil, même sans connexion cellulaire

Planifiez vos repas et enregistrez vos recettes dans la même application que celle où vous créez vos listes de courses afin de simplifier la préparation du dîner

Recevez chaque matin par e-mail un agenda complet récapitulant les activités et les rendez-vous de chaque membre de la famille

Tenez un journal familial où les membres peuvent consigner leurs souvenirs et les photos marquantes de leur vie, ainsi que leurs tâches quotidiennes et leurs réalisations

Limites de Cozi

La version gratuite comprend des publicités que certains utilisateurs trouvent gênantes

Options de personnalisation limitées par rapport à des gestionnaires de tâches plus flexibles

Moins d'intégrations avec des calendriers et services tiers

Tarifs Cozi

Free

Cozi Gold : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cozi

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Microsoft Loop (idéal pour les équipes qui utilisent déjà Microsoft 365)

via Microsoft Loop

Microsoft Loop transforme la gestion des tâches en un environnement de travail dynamique et collaboratif. Il combine des aspects des documents, des tableaux blancs et des listes de tâches en composants qui se mettent à jour en temps réel dans toutes les applications Microsoft.

Cela signifie qu'une liste de tâches créée dans Loop apparaît et se met à jour instantanément lorsqu'elle est intégrée à vos discussions Teams ou à vos e-mails Outlook.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Loop

Créez des composants collaboratifs qui restent synchronisés lorsqu'ils sont partagés dans Teams, Outlook et Word sans mises à jour manuelles

Transformez vos idées en tâches concrètes sans avoir à passer d'un outil à l'autre lors de réunions interdépartementales

Suivez la progression des projets grâce à des tableaux adaptatifs que tout le monde peut mettre à jour simultanément pendant ou après les visioconférences

Limites de Microsoft Loop

Nécessite un abonnement Microsoft 365 pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Il s'agit d'un produit relativement nouveau, dont les fonctionnalités sont encore en pleine évolution

Courbe d'apprentissage plus raide que les applications de gestion des tâches autonomes

Tarification de Microsoft Loop

Pour la maison

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois (pour une à six personnes)

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois (pour une personne)

Pour les entreprises

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Loop

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Une étude de l'American Psychological Association indique que même de brefs blocs mentaux créés par le passage d'une tâche à l'autre peuvent coûter jusqu'à 40 % du temps productif d'une personne.

8. Asana (Idéal pour les équipes qui ont besoin d'un suivi fiable de leurs projets)

via Asana

Asana apporte une structure supplémentaire à la gestion de vos tâches partagées. La plateforme offre plusieurs façons de visualiser le travail (listes, tableaux, échéanciers et calendriers) afin que votre équipe puisse suivre les projets selon son style préféré.

Les paramètres de permission détaillés vous permettent de contrôler qui peut afficher, modifier ou commenter des tâches spécifiques, ce qui convient parfaitement aux structures d'équipe complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des champs personnalisés pour filtrer les tâches en fonction d'informations spécifiques telles que le statut d'approbation du client et les catégories budgétaires

Automatisez les processus de routine grâce à des règles qui attribuent des tâches, mettent à jour les statuts et envoient des notifications lorsque les échéances approchent

Définissez des dépendances entre les tâches afin que les membres de l'équipe sachent exactement quels éléments doivent être terminés avant de pouvoir commencer leur travail

Limites d'Asana

Forfait Free limité à 15 membres par équipe

Certains utilisateurs signalent une surcharge de notifications dans les projets actifs

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles dans la version de bureau

Relativement coûteuses pour une utilisation occasionnelle ou à petite échelle

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 580 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 435 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Découvrez ce qu'un critique G2 a dit à propos de cette application de liste de tâches partagée :

Ce que j'apprécie le plus chez Asana, c'est la facilité avec laquelle nous avons pu la mettre en œuvre dans toute notre organisation. L'interface intuitive a rendu la prise en main très fluide, et les tableaux de bord prédéfinis ont permis une visibilité immédiate sur la progression des projets sans avoir besoin de personnalisation poussée. De plus, la navigation facile et la conception conviviale permettent aux utilisateurs finaux de tous niveaux d'adopter facilement l'application et de rester impliqués dans leurs tâches.

Ce que j'apprécie le plus chez Asana, c'est la facilité avec laquelle nous avons pu la mettre en œuvre dans toute notre organisation. L'interface intuitive a rendu la prise en main très fluide, et les tableaux de bord prédéfinis offrent une visibilité immédiate sur la progression des projets sans nécessiter de personnalisation poussée. De plus, la navigation facile et la conception conviviale permettent aux utilisateurs finaux de tous niveaux d'adopter rapidement l'application et de rester impliqués dans leurs tâches.

9. Notion (idéal pour combiner notes, documents et tâches)

via Notion

Avec Notion, vous pouvez créer des listes de tâches riches intégrées dans des documents contextuels. L'approche flexible de la base de données permet des propriétés et des vues personnalisées qui s'adaptent à des flux de travail spécifiques.

Votre équipe appréciera la façon dont Notion relie les documents de référence et les éléments à traiter. Elle prend également en charge l'utilisation de l'IA pour automatiser les tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données personnalisées qui assurent le suivi des nouvelles tâches ainsi que des informations relatives aux clients, de la documentation sur les projets et des notes de réunion

Créez des vues liées qui affichent les mêmes tâches filtrées différemment pour les cadres, les responsables et les collaborateurs individuels

Concevez des pages de tableau de bord qui combinent tâches, notes et indicateurs dans une vue unifiée pour obtenir un aperçu des projets

Activez/désactivez les checklists simples et les affichages de base de données à mesure que la complexité de votre projet évolue, de la conception à l'exécution

Limites de Notion

Courbe d'apprentissage plus raide que les applications dédiées à la gestion des tâches

Les performances peuvent ralentir avec des bases de données volumineuses et des pages complexes

L'installation nécessite beaucoup de temps et d'efforts

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 540 avis)

🧠 Fait amusant : Les gens s'engagent davantage à atteindre leurs objectifs lorsqu'il y a un élément public. Une étude a révélé que les personnes qui partageaient leurs objectifs avec d'autres ou les rendaient visibles (par exemple sur un tableau de tâches partagé) étaient plus susceptibles de les atteindre.

10. Google Keep (idéal pour noter rapidement des tâches simples à partager)

via Google

Google Keep offre une approche simple pour vos tâches partagées. L'application fonctionne comme des notes autocollantes numériques avec des fonctionnalités de collaboration supplémentaires.

Vous pouvez créer des notes avec des codes couleurs et des checklists de gestion de projet qui se synchronisent sur tous vos appareils. Son intégration avec d'autres services Google le rend particulièrement pratique si vous utilisez déjà Gmail ou Google Agenda. De plus, sa simplicité le rend parfait pour les listes de courses rapides ou les rappels récurrents.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Partagez instantanément des notes et des checklists avec vos contacts Google, qui peuvent les afficher et les modifier en temps réel pendant qu'ils font leurs achats dans différents magasins

Convertissez vos notes manuscrites en texte à l'aide de la fonctionnalité appareil photo de l'application mobile lorsque vous notez des idées sur des serviettes ou des blocs-notes

Copiez le contenu des notes directement dans Google Docs pour transformer de simples listes en documents détaillés sans avoir à les retaper

Limites de Google Keep

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des tâches telles que les dépendances ou les sous-tâches

Options de mise en forme du texte limitées par rapport aux applications de prise de notes complètes

Impossible d'attribuer des éléments spécifiques d'une liste partagée à différentes personnes

Tarifs Google Keep

Gratuit avec un compte Google

Évaluations et avis sur Google Keep

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (230 avis)

💡 Conseil de pro : Créez une liste « fourre-tout » pour les tâches aléatoires de chacun. Qu'il s'agisse d'aller chercher le linge au pressing ou de penser à appeler tante Marie, c'est plus facile lorsque chacun ajoute ses propres tâches à une liste partagée. Veillez toutefois à limiter cette liste à l'essentiel afin qu'elle ne devienne pas un dépotoir.

Travaillez mieux ensemble avec ClickUp

Une application de liste de tâches partagée ne fonctionne que lorsqu'elle permet réellement de responsabiliser les utilisateurs. Cela implique des mises à jour en temps réel, une propriété claire et une disposition facile à comprendre. Sans cela, les tâches sont oubliées, les délais ne sont pas respectés et les choses sont faites deux fois ou pas du tout.

Si vous recherchez une application qui intègre tout (tâches, routines, mises à jour et même un peu d'automatisation), ClickUp est faite pour vous.

Conçues pour la collaboration à tous les niveaux, des familles aux équipes dynamiques, elles regorgent de fonctionnalités qui évoluent avec vos besoins.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et créez votre meilleure liste de tâches à faire ! ✅