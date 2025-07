Modèles gratuits de plans d'affaires sur 5 ans pour élaborer une stratégie et développer votre entreprise

La plupart des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise ont un objectif clair de ce qu'ils veulent accomplir en 5 ans. Ils créent même des projections détaillées de leurs revenus pour montrer comment ils comptent y parvenir.

Étonnamment, très peu savent exactement ce qu'ils doivent faire pour réaliser cette vision. De plus, la vision seule ne suffit pas ; elle doit être traduite en stratégies concrètes et en objectifs mesurables. C'est là qu'un plan d'affaires complet sur 5 ans entre en jeu.

Ce guide a compilé plus de 20 modèles de plans d'affaires gratuits et personnalisables sur 5 ans pour vous aider à élaborer une stratégie efficace et à obtenir un avantage concurrentiel. Plongeons-nous dedans ! ⚡

🧠 Information clé : 90 % des start-ups échouent au cours des premières années, en raison de facteurs liés à une mauvaise planification stratégique, à une étude de marché inadéquate et à un manque d'analyse sectorielle sur la faisabilité des objectifs de l'entreprise.

20 modèles gratuits de plans d'affaires sur 5 ans

Il est temps de découvrir certains des meilleurs modèles de forfait Business disponibles. Chaque modèle de forfait Business est accompagné d'un cas d'utilisation spécifique, ce qui vous permet de choisir plus facilement celui qui correspond aux besoins de votre entreprise.

ClickUp simplifie la planification commerciale grâce à des modèles utiles, un suivi automatisé, des tableaux de bord visuels et des fonctionnalités puissantes telles que ClickUp Goals. Il permet une collaboration fluide entre les équipes, la définition d'objectifs clairs et l'assistance pour la croissance de votre entreprise au cours des cinq prochaines années.

1. Modèle de forfait Business ClickUp

Utilisez les sections pour le résumé exécutif, l'analyse de marché et les projections financières avec le modèle de forfait Business de ClickUp

La création d'un plan d'affaires est la base de toute entreprise prospère. Avec le modèle de forfait Business de ClickUp, élaborez une feuille de route claire pour votre entreprise, de la définition de votre mission à l'élaboration de projections financières.

Ce modèle personnalisable garantit que chaque aspect essentiel de votre plan d'affaires est bien structuré et facile à suivre. Que vous soyez une start-up à la recherche d'investisseurs ou une entreprise établie qui se fixe des objectifs à long terme, il vous offre un format organisé pour documenter votre vision, votre stratégie commerciale et vos plans opérationnels.

Ce que vous allez adorer :

Élaborez un plan d'affaires professionnel avec des sections prédéfinies pour l'aperçu de l'entreprise, l'étude de marché, les modèles de revenus et les prévisions financières

Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel, en vous assurant que toutes les parties prenantes sont alignées sur les objectifs de l'entreprise

Utilisez les fonctionnalités intégrées de gestion des tâches pour suivre la progression et exécuter efficacement vos stratégies

Exportez facilement votre forfait pour des présentations aux investisseurs ou pour un usage interne

Idéal pour : Les entrepreneurs, les start-ups et les propriétaires de petites entreprises à la recherche d'une solution de forfait Business structurée et facile à utiliser qui améliore la collaboration et l'exécution.

🧠 Information clé : Les entreprises qui disposent d'un plan d'affaires solide ont tendance à croître 85 % plus rapidement que celles qui n'en ont pas. La planification, ça paie !

2. Modèle de document de forfait Business ClickUp

Élaborez une stratégie commerciale gagnante grâce au modèle de document de forfait Business de ClickUp

Le modèle de document de forfait Business de ClickUp fournit un cadre détaillé pour documenter tous les aspects de votre entreprise, de la définition des objectifs à l'élaboration des stratégies financières. Ce modèle est un outil complet de planification d'entreprise qui vous permet de ne pas oublier les éléments essentiels tels que le résumé, l'analyse du secteur, la segmentation de la clientèle et les modèles de revenus.

Contrairement aux documents statiques, ce modèle s'intègre aux outils de gestion de projet ClickUp pour que votre stratégie reste exploitable. De plus, vous pouvez apporter des modifications en temps réel, collaborer avec les parties prenantes et vous assurer que votre forfait évolue au fur et à mesure que votre entreprise se développe, le tout sans jongler entre plusieurs fichiers.

Ce que vous allez adorer :

Réalisez une étude de marché approfondie et une analyse SWOT à l'aide du modèle

Personnalisez les sections consacrées aux prévisions financières afin de les aligner sur votre modèle commercial

Collaborez avec les membres de votre équipe en ajoutant des commentaires et en attribuant des points d'action

Créez des liens vers des documents d'assistance, des feuilles de calcul et des rapports visuels en un seul endroit

Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les entrepreneurs et les stratèges d'entreprise à la recherche d'un document de plan d'affaires détaillé et bien structuré pour soutenir la croissance et la prise de décision.

3. Modèle de plan d'action pour le développement commercial ClickUp

Concrétisez votre vision d'entreprise grâce au modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp

La croissance d'une entreprise nécessite une stratégie et une exécution. Le modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp comble le fossé entre les idées et les résultats en aidant les équipes à mapper des étapes claires pour étendre leur portée sur le marché, acquérir des clients et augmenter leur chiffre d'affaires.

Ce modèle propose une approche axée sur les flux de travail, garantissant que chaque étape de votre stratégie de développement commercial aboutit à des résultats mesurables. Documentez vos objectifs à court et à long terme, votre analyse concurrentielle, vos opportunités de partenariat et vos plans d'expansion des revenus. Il permet aux équipes d'aligner leurs efforts, de rester responsables et de mesurer efficacement leur progression.

Ce que vous allez adorer :

Définissez des stratégies de croissance réalisables et adaptées aux objectifs de votre entreprise

Fixez des jalons et des délais pour maintenir vos objectifs de développement d'entreprise sur la bonne voie

Utilisez l'automatisation pour déclencher les étapes suivantes lorsque les tâches sont achevées

Visualisez la progression actuelle dans la vue Kanban, Liste ou Échéancier

Idéal pour : Les entrepreneurs, les stratèges commerciaux et les équipes commerciales qui cherchent à créer un plan évolutif et structuré pour stimuler le chiffre d'affaires et la croissance de leur entreprise.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion de projet pour les entreprises

4. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Visualisez votre plan d'affaires sur 5 ans avec le modèle de diagramme des jalons de ClickUp

Tout forfait d'entreprise réussi nécessite des jalons clairs pour suivre la progression et aligner les équipes. Le modèle de diagramme de jalons ClickUp est conçu pour vous aider à définir, surveiller et atteindre les jalons clés des différentes phases de votre forfait d'entreprise sur 5 ans.

Ce modèle offre une méthode structurée pour décomposer les objectifs à long terme en étapes réalisables, garantissant ainsi que votre équipe reste sur la bonne voie. Qu'il s'agisse de lancer une start-up, d'étendre vos activités ou de gérer une stratégie d'entreprise, cet outil dynamique aide les équipes à rester concentrées sur les objectifs essentiels tout en fournissant des mises à jour en temps réel aux parties prenantes grâce à un échéancier visuel.

Ce que vous allez adorer :

Représentez visuellement les jalons clés et attribuez-les à des équipes ou à des individus pour une responsabilisation claire

Générez des rapports pour suivre les réalisations et tenir les parties prenantes informées

Définissez les principaux jalons tels que les cycles de financement, les lancements de produits ou les cibles de croissance

Suivez visuellement la progression grâce à une structure basée sur un échéancier afin d'identifier les goulots d'étranglement potentiels et d'ajuster vos stratégies de manière proactive

Idéal pour : Les chefs de projet, les propriétaires d'entreprise et les équipes de direction qui ont besoin d'une feuille de route claire pour suivre le développement de leur entreprise sur plusieurs années.

Voici ce que Joerg Klueckmann, vice-président du marketing chez Finastra, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp pour atteindre ses objectifs commerciaux et marketing:

ClickUp nous permet d'utiliser plus efficacement nos ressources marketing et d'aligner notre approche GTM sur plusieurs unités commerciales.

ClickUp nous permet d'utiliser plus efficacement nos ressources marketing et d'aligner notre approche GTM sur plusieurs unités commerciales.

5. Modèle de feuille de route ClickUp Business

Alignez votre équipe sur les objectifs commerciaux à long terme grâce au modèle de feuille de route commerciale ClickUp

La réussite à long terme d'une entreprise nécessite une feuille de route claire, et c'est exactement ce qu'offre le modèle de feuille de route ClickUp Business! Il aide les équipes à mapper les objectifs, les initiatives et les livrables clés sur plusieurs mois ou années, garantissant ainsi l'alignement stratégique entre les différents services.

Ce modèle aide les entreprises à rester organisées en définissant clairement les phases de développement, l'allocation des ressources et le positionnement concurrentiel. Facile à utiliser, il vous permet également de hiérarchiser les tâches, d'attribuer les responsabilités et de suivre efficacement la progression.

Ce que vous allez adorer :

Alignez vos équipes en liant les projets et les livrables aux jalons de la feuille de route

Suivez la progression de vos équipes grâce à des rapports et des tableaux de bord automatisés

Identifiez les opportunités et les risques du marché grâce à une analyse sectorielle structurée

Adaptez votre stratégie de manière dynamique en fonction des prévisions financières et des informations sur vos clients

Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les fondateurs de start-up et les stratèges d'entreprise qui ont besoin d'une feuille de route claire et adaptable pour guider leur entreprise au cours des cinq prochaines années.

📚 À lire également : Comment mettre en place un processus de développement de produit (avec exemples)

6. Modèle ClickUp pour les OKR et les objectifs de l'entreprise

Définissez, suivez et atteignez les OKR de votre entreprise grâce au modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp

Définir des objectifs et des résultats clés (OKR) clairs est essentiel pour maintenir la croissance de votre entreprise et garantir que vos équipes sont alignées sur la vision de l'entreprise.

C'est là que le modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp simplifie la définition des objectifs en fournissant un cadre structuré pour définir les objectifs, suivre la progression et mesurer les résultats. Ce modèle permet aux entreprises de fixer des objectifs réalistes et limités dans le temps qui stimulent la productivité et maintiennent la concentration des employés.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les OKR 👇

Ce que vous allez adorer :

Définissez et suivez vos OKR trimestriels ou annuels grâce à des hiérarchies d'objectifs structurées

Suivez la progression en temps réel et les résultats clés grâce à des tableaux de bord visuels

Automatisez les mises à jour de statut et les rapports pour tenir les parties prenantes informées

Adaptez-vous rapidement grâce aux informations issues des évaluations de performances et des boucles de rétroaction

Idéal pour les équipes RH, les dirigeants d'entreprise, les managers d'équipe et les organisations qui souhaitent adopter une approche basée sur les données pour aligner leurs objectifs et assurer le suivi des performances.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

7. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Assurez la résilience de votre entreprise et minimisez les perturbations grâce au modèle structuré de plan de continuité des activités ClickUp

Un plan de continuité des activités solide permet à votre entreprise de se préparer à des perturbations imprévues, telles que des pannes de système, des menaces de cybersécurité, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et des ralentissements économiques.

Le modèle de plan de continuité des activités ClickUp vous permet de définir et de créer des stratégies de reprise critiques, de définir des équipes d'intervention et de documenter les étapes d'atténuation des risques de manière à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Suivez la progression, automatisez les flux de travail de l'entreprise et adaptez-vous aux conditions changeantes afin que votre équipe soit prête lorsque cela compte le plus.

Ce que vous allez adorer :

Élaborez un forfait structuré et facile à suivre avec des rôles de réponse désignés

Automatisez les évaluations des risques et les plans d'action pour garantir une exécution rapide

Centralisez les informations critiques afin que les équipes puissent y accéder à tout moment, où qu'elles se trouvent

Créez des flux de travail d'urgence pour assurer le bon fonctionnement des fonctions essentielles

Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les équipes de gestion des risques et les professionnels de l'informatique qui ont besoin d'une approche proactive pour protéger les opérations commerciales en période de crise.

8. Modèle de plan d'affaires Lean ClickUp

Élaborez un plan d'affaires Lean et agile axé sur les priorités clés et l'exécution stratégique grâce au modèle de plan d'affaires Lean de ClickUp

Les plans d'affaires traditionnels sont souvent longs à élaborer. Toutes les entreprises n'ont pas besoin d'un plan de 50 pages. Le modèle de plan d'affaires Lean de ClickUp offre une approche simplifiée et efficace de la planification en se concentrant uniquement sur les éléments essentiels de l'entreprise.

Ce modèle utilise la méthodologie Lean, qui aide les entreprises à hiérarchiser les hypothèses clés et la validation client afin d'améliorer l'efficacité des processus.

Ce que vous allez adorer :

Reliez les projections financières et les plans opérationnels pour suivre l'exécution

Identifiez les segments de clientèle et leurs points faibles

Définissez votre proposition de valeur pour mettre en avant votre offre unique sur le marché

Répétez et affinez votre forfait en fonction des commentaires du monde réel

Idéal pour : Les entrepreneurs, les start-ups et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un plan d'affaires concis et adaptable pour valider leurs idées et pivoter rapidement.

➡️ En savoir plus : Gestion des priorités : comment créer des systèmes pour gérer les priorités

9. Modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Définissez et atteignez des objectifs mesurables grâce au modèle de plan d'action SMART Goal bien défini de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp fournit un cadre structuré pour définir, suivre et atteindre efficacement vos objectifs. En appliquant la méthodologie SMART (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps), ce modèle garantit que vos objectifs sont réalistes, stratégiques et axés sur les résultats.

Au lieu d'aspirations vagues, définissez des indicateurs de réussite clairs, attribuez la propriété et fixez des délais réalistes. Intégré au système de gestion des tâches de ClickUp, le modèle permet de garder les objectifs visibles, de suivre les performances et d'automatiser les rappels afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Ce que vous allez adorer :

Décomposez vos objectifs généraux en tâches concrètes, étape par étape

Analysez automatiquement la progression grâce à des données et des rapports en temps réel

Fixez des délais réalistes et suivez efficacement la progression

Automatisez les vérifications et les mises à jour de progression pour rester sur la bonne voie

Idéal pour : les chefs de projet, les équipes RH, les chefs d'équipe et les personnes qui souhaitent améliorer la définition et la réalisation de leurs objectifs.

🔎 Le saviez-vous ? Le cadre SMART a été formalisé par George T. Doran en 1981.

10. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Définissez et suivez vos objectifs annuels pour assurer la croissance et la réussite de votre entreprise grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

La réussite à long terme d'une entreprise commence par la définition d'objectifs clairs et bien structurés pour l'année à venir. Le modèle d'objectifs annuels ClickUp définit clairement des objectifs mesurables pour l'année, garantissant ainsi une progression continue tant pour les équipes que pour les individus.

Ce modèle vous permet de définir des objectifs annuels ambitieux et de les décomposer en jalons trimestriels et mensuels faciles à gérer. De plus, grâce au suivi intégré de ClickUp, vous pouvez visualiser la progression et ajuster les objectifs si nécessaire, ce qui vous permet de rester facilement sur la bonne voie.

Ce que vous allez adorer :

Gardez vos objectifs visibles grâce au suivi en temps réel et aux tableaux de bord

Ajustez vos objectifs de manière dynamique en fonction des priorités de votre entreprise ou de vos priorités personnelles

Définissez des objectifs à long terme et suivez leur progression à l'aide de jalons mesurables

Suivez les performances de votre équipe et assurez-vous qu'elle reste alignée sur les priorités de l'entreprise

Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise, les équipes d'entreprise et les chefs de projet qui souhaitent planifier et suivre la progression vers des objectifs stratégiques annuels.

Ne vous demandez plus si votre travail contribue réellement à vos objectifs généraux. ClickUp Objectifs comble le fossé entre les tâches quotidiennes et les objectifs stratégiques. Liez facilement des tâches, des listes et même des cibles monétaires à vos objectifs généraux. Ainsi, il n'y a plus d'efforts déconnectés, seulement une réussite claire et mesurable. Visualisez la progression de plusieurs objectifs connexes grâce aux dossiers récapitulatifs 📈

Suivez automatiquement les tâches et listez leur achèvement directement dans Objectifs 🎯

Définissez des cibles numériques, monétaires et vraies/fausses pour une mesure précise 💰

Organisez vos objectifs dans des dossiers pour une gestion claire des cycles de sprints et des OKR 📂

Ajoutez des descriptions détaillées aux objectifs et aux cibles pour plus de clarté au sein de votre équipe 📝

11. Modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp

Planifiez et exécutez efficacement vos initiatives commerciales grâce au modèle de plan d'action pour petites entreprises de ClickUp

Pour les petites entreprises, la réussite passe par des actions cohérentes et bien planifiées plutôt que par une réaction aux défis à mesure qu'ils se présentent. Le modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp aide les propriétaires et les équipes à suivre les priorités clés, à attribuer les responsabilités et à garantir la mise en œuvre efficace des stratégies.

Contrairement aux plans d'affaires traditionnels, ce modèle permet de garder vos initiatives actives et réalisables. Grâce à l'attribution des tâches, aux échéances et au suivi de la progression, votre petite entreprise reste agile et proactive dans sa croissance.

Ce que vous allez adorer :

Maintenez la visibilité sur la croissance de votre entreprise grâce à des tableaux de bord interactifs

Fixez des délais clairs et suivez la progression grâce aux outils de gestion du temps intégrés

Identifiez les obstacles potentiels et élaborez des plans d'urgence

Améliorez votre efficacité en alignant les tâches à court terme sur les stratégies à long terme

Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les start-ups qui cherchent à organiser leurs tâches, rationaliser leurs opérations et exécuter efficacement leurs plans d'affaires.

Découvrez comment optimiser votre entreprise avec ClickUp :

12. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Définissez l'orientation stratégique de votre entreprise à l'aide d'une feuille de route de haut niveau grâce au modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Avec le modèle de feuille de route stratégique ClickUp, visualisez vos objectifs à long terme, hiérarchisez les initiatives clés et définissez des jalons clairs pour aligner toutes les équipes sur les objectifs généraux de l'entreprise.

Grâce aux fonctionnalités de suivi en temps réel de ClickUp, les entreprises peuvent s'adapter à l'évolution des priorités et tenir toutes les parties prenantes informées, contrairement aux documents de feuille de route traditionnels, qui deviennent rapidement obsolètes.

Ce que vous allez adorer :

Définissez vos initiatives commerciales dans une feuille de route claire et détaillée pour planifier vos objectifs à long terme

Utilisez des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et des tableaux de bord pour un suivi en temps réel

Connectez vos projets et vos résultats clés à des objectifs plus larges de l'entreprise

Adaptez vos stratégies en fonction des évolutions du marché et des performances de votre entreprise

Idéal pour : Les dirigeants d'entreprise, les planificateurs stratégiques, les équipes opérationnelles, les chefs de produit et les planificateurs d'entreprise qui souhaitent créer une approche structurée pour la croissance à long terme et la prise de décision de leur entreprise.

📚 À lire également : Comment identifier les domaines à améliorer pour améliorer les performances des employés

13. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Assistez vos employés dans leur évolution grâce à des plans de développement structurés et des parcours professionnels clairs à l'aide du modèle de plan de développement des employés ClickUp

La croissance et le développement des compétences des employés ne doivent pas être laissés au hasard ; investir dans ces domaines est essentiel pour une organisation prospère. Le modèle de plan de développement des employés ClickUp fournit un cadre structuré pour aider les équipes RH et les managers à créer des plans de croissance de carrière sur mesure, à suivre les progrès et à garantir des opportunités d'apprentissage continu.

Ce modèle interactif va au-delà des documents RH traditionnels en permettant un suivi en temps réel, des rappels automatisés et des contrôles de performance. Résultat : les employés restent motivés et progressent vers leurs objectifs de carrière.

Ce que vous allez adorer :

Créez des plans de développement personnalisés pour vos employés en fonction de leurs compétences et de leurs aspirations professionnelles

Fixez des objectifs mesurables en matière de formation, de certifications et d'amélioration des performances

Alignez la croissance de vos employés sur les objectifs de l'entreprise pour améliorer leur engagement et leur fidélisation

Promouvoir les programmes de mentorat et les initiatives de développement du leadership

Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les managers et les chefs d'équipe qui cherchent à favoriser la croissance des employés, à améliorer la fidélisation et à constituer une main-d'œuvre hautement performante.

💡 Conseil de pro : Une stratégie commerciale sur 5 ans doit toujours inclure des plans de développement des employés afin que votre équipe puisse développer ses qualités et ses compétences en matière de leadership.

14. Modèle de planification de la succession ClickUp

Identifiez et préparez les futurs dirigeants grâce à une stratégie de planification de la relève bien structurée, élaborée à l'aide du modèle de planification de la relève ClickUp

Comme son nom l'indique, le modèle de planification de la relève ClickUp permet aux entreprises d'identifier, de former et de suivre les employés à fort potentiel pour de futurs rôles de direction, réduisant ainsi les perturbations lors des transitions.

Au lieu de s'appuyer sur une prise de décision réactive, ce modèle aide les équipes RH et les dirigeants à planifier de manière proactive les transitions de personnel, à suivre les niveaux de préparation et à maintenir une solide réserve de talents.

Ce que vous allez adorer :

Identifiez les positions clés de direction et mappez les successeurs potentiels

Suivez la progression de carrière de vos employés et leur aptitude à assumer des rôles de direction

Élaborez des programmes de formation pour former vos futurs successeurs à des rôles de direction

Réduisez les risques commerciaux liés aux lacunes en matière de leadership et aux départs imprévus

Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les cadres et les chefs d'entreprise qui souhaitent gérer les transitions de direction et bâtir une organisation résiliente.

💡 Conseil de pro : Élaborez une stratégie de succession proactive en identifiant rapidement les employés à fort potentiel, en investissant dans la formation au leadership et en alignant les rôles clés sur les objectifs commerciaux à long terme.

15. Modèle de plan commercial ClickUp

Élaborez une stratégie commerciale complète et stimulez la croissance de votre chiffre d'affaires grâce au modèle de plan commercial ClickUp

Un plan commercial bien structuré est essentiel pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires, optimiser vos processus commerciaux et aligner vos équipes sur des objectifs communs. Le modèle de plan commercial ClickUp vous offre un moyen structuré de définir vos objectifs commerciaux, de suivre vos performances et d'optimiser vos efforts de conversion des prospects, sans avoir à vous fier à des feuilles de calcul obsolètes.

Ce modèle offre un cadre clair aux équipes commerciales pour organiser leurs efforts de prospection, définir des cibles de revenus réalistes et documenter les tactiques clés pour réussir. Grâce aux fonctionnalités de collaboration intégrées, les responsables commerciaux garantissent la cohérence entre les équipes et suivent la progression du pipeline.

Ce que vous allez adorer :

Définissez des objectifs commerciaux clairs en fonction des cibles de revenus et des conditions du marché

Créez des plans d'action décrivant les tactiques commerciales clés, les stratégies de génération de prospects et les techniques de prospection

Suivez les performances de votre équipe commerciale grâce au suivi en temps réel des indicateurs clés de performance et des taux de conversion

Améliorez la précision de vos prévisions en analysant les tendances et en affinant vos stratégies commerciales

Idéal pour : les équipes commerciales, les responsables du développement commercial et les entrepreneurs qui cherchent à structurer et optimiser leurs processus commerciaux pour assurer une croissance constante.

16. Modèle de forfait Business de 5 ans Microsoft Word par Microsoft

via Microsoft

Le modèle de plan d'affaires sur 5 ans de Microsoft offre une approche structurée pour définir les objectifs à long terme des entreprises qui recherchent un plan d'affaires clair, professionnel et facile à modifier. Ce modèle vous aide à documenter les objectifs de l'entreprise, les études de marché, l'analyse de la concurrence et la croissance des revenus dans un format Word bien organisé.

Ce modèle, avec des sections préformatées pour un résumé exécutif, une description du modèle commercial et une analyse SWOT, permet aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise d'élaborer plus facilement une feuille de route pour réussir.

Ce que vous allez adorer :

Conservez une mise en forme professionnelle adaptée aux investisseurs et aux parties prenantes

Utilisez l'accès hors ligne pour créer des forfaits sans connexion Internet

Exportez et imprimez facilement pour vos présentations professionnelles officielles

Idéal pour : les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises et les stratèges d'entreprise qui ont besoin d'un format de plan d'affaires complet et flexible pour assurer leur croissance à long terme.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de canevas de modèle d'entreprise dans Word et ClickUp

17. Modèle PowerPoint de forfait Business de 5 ans par 24Slides

via 24Slides

Le modèle PowerPoint de plan d'affaires sur 5 ans de 24Slides offre une mise en forme élégante et professionnelle pour communiquer votre stratégie.

Conçu pour les présentations, ce modèle vous permet de présenter votre prochain plan d'affaires quinquennal avec tous les jalons clés et les projections financières dans un format attrayant et facile à comprendre. Avec des diapositives préconçues pour la définition des objectifs, l'analyse, l'étude de marché et les projections de revenus, ce modèle vous aide à créer un plan d'affaires soigné et prêt à être présenté aux investisseurs.

Ce que vous allez adorer :

Accédez à des dispositions professionnelles pour présenter vos stratégies aux parties prenantes

Personnalisez les couleurs et l'image de marque pour un rendu soigné

Exportez vos présentations pour les partager lors de réunions ou de présentations à des investisseurs

Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les analystes financiers et les planificateurs stratégiques qui ont besoin d'une approche détaillée et axée sur les données pour la planification à long terme de leur entreprise.

18. Modèle de plan quinquennal Excel par chef de projet

via Project Manager

Avec le modèle de plan quinquennal Excel de Project Manager, suivez facilement la croissance financière, les initiatives stratégiques et les objectifs à long terme dans un tableur structuré. Ce modèle vous aide à définir des objectifs clairs, à garantir l'exactitude financière et à prendre des décisions éclairées sur cinq ans.

De plus, il est préformaté avec des sections pour les projections financières, la gestion des tâches et l'analyse de la concurrence, vous guidant ainsi dans la création d'un plan complet pour vos stratégies commerciales sur 5 ans.

Ce que vous allez adorer :

Structurez vos objectifs commerciaux à long terme dans un format Excel organisé

Utilisez les formules intégrées pour calculer vos projections financières

Ajustez vos objectifs et indicateurs de manière dynamique en fonction des performances de votre entreprise

Idéal pour : Les entrepreneurs, les professionnels de la finance et les planificateurs stratégiques à la recherche d'une stratégie complète et centrée sur les données pour une planification et une croissance efficaces à long terme de leur entreprise.

19. Modèle de document de forfait Business de 5 ans par Panda Doc

via Panda Doc

Le modèle de document « Forfait Business » de PandaDoc est un document conçu par des professionnels qui aide les entrepreneurs, les start-ups et les entreprises établies à créer une feuille de route complète pour réussir.

Ce modèle, avec ses sections bien organisées, fournit une structure claire pour définir les objectifs commerciaux, les projections financières, les stratégies de marché et les jalons de croissance.

Ce que vous allez adorer :

Optimisez le processus de planification commerciale grâce à des invites préremplies et des champs modifiables

Définissez facilement votre mission, votre public cible, votre analyse concurrentielle et vos évaluations des risques dans un format prêt à être présenté aux investisseurs

Personnalisez les sections en fonction de votre modèle commercial et des besoins de votre secteur

Idéal pour : Les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de start-ups qui ont besoin d'un plan d'affaires sur 5 ans soigné, professionnel et adapté aux investisseurs.

20. Modèle de plan marketing sur 5 ans par Canva

via Canva

Le modèle de plan marketing sur 5 ans de Canva est idéal pour créer une feuille de route marketing structurée, visuellement attrayante et stratégique. Des dispositions conçues par des professionnels vous permettent de mapper vos objectifs, vos publics cibles et vos stratégies de campagne.

Ce modèle facilite la planification à long terme grâce à des sections prédéfinies pour les stratégies de marque, les plans de contenu, les budgets publicitaires et les indicateurs clés de performance (KPI). L'interface glisser-déposer permet une personnalisation complète, garantissant ainsi aux entreprises d'adapter le modèle à leurs objectifs spécifiques.

Ce que vous allez adorer :

Concevez une stratégie marketing visuellement attrayante grâce à des dispositions prédéfinies

Personnalisez les couleurs et l'image de marque pour un rendu soigné

Présentez les échéanciers de vos campagnes à l'aide d'éléments visuels attrayants

Idéal pour : les responsables marketing, les fondateurs de start-ups et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'une stratégie marketing évolutive et visuellement attrayante pour assurer leur réussite à long terme.

Travaillez plus intelligemment avec les modèles ClickUp ClickUp propose un modèle pour tout : planification de projet, notes de réunion, suivi de campagne, pipelines commerciaux, etc. Ces modèles prêts à l'emploi vous permettent d'éviter l'installation et de passer directement à l'action. Personnalisez-les en fonction du flux de travail de votre équipe et gagnez plusieurs heures chaque semaine.

Que sont les modèles de forfait Business 5 ans ?

Un modèle de plan d'affaires sur 5 ans est un modèle structuré de définition d'objectifs qui fournit un cadre complet pour définir la vision stratégique, les tactiques opérationnelles et les projections financières d'une entreprise sur cinq ans. Ces modèles servent de feuille de route, vous guidant à travers les objectifs à long terme et les étapes claires pour atteindre les objectifs de votre entreprise.

Ces modèles comprennent généralement des sections essentielles telles qu'un résumé, une analyse du secteur, les segments de clientèle, une analyse SWOT, des prévisions financières et des stratégies commerciales. Les entreprises utilisent un cadre préconçu pour optimiser le processus de planification et s'assurer que tous les éléments essentiels sont pris en compte.

💡 Conseil de pro : Si votre plan d'affaires sur 5 ans vous semble trop ambitieux, divisez-le en objectifs à court et à long terme afin de rester concentré et de maintenir votre élan.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de plan d'affaires sur 5 ans ?

Il est essentiel de sélectionner le bon modèle de plan d'affaires sur 5 ans pour mapper efficacement l'avenir de votre entreprise et suivre sa progression. Voici une liste des éléments essentiels à prendre en compte :

Structure complète : sélectionnez un modèle de plan d'affaires sur 5 ans qui couvre les sections clés telles que le résumé exécutif, la description de l'entreprise, l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence, les stratégies commerciales et marketing, le plan opérationnel et les projections financières détaillées

Prévisions financières détaillées : choisissez un modèle avec une orientation claire pour établir des projections financières réalistes et détaillées, notamment des comptes de résultat, des bilans, des tableaux de flux de trésorerie et des analyses de seuil de rentabilité

Analyse de marché et autres outils : choisissez un bon modèle de plan d'affaires sur 5 ans intégrant des outils permettant de mener une étude de marché approfondie et une analyse concurrentielle, tels que l'analyse SWOT, l'analyse PESTLE et le profilage des concurrents. Ces outils vous aident à identifier les tendances du marché, à comprendre votre environnement concurrentiel et à définir votre proposition de valeur unique

Modules de définition d'objectifs stratégiques : optez pour un modèle qui vous aide à définir des objectifs clairs, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) et à identifier les jalons clés

Fonctionnalités de personnalisation : choisissez un modèle hautement personnalisable, que vous pourrez adapter à votre secteur d'activité, à la taille de votre entreprise et à votre modèle commercial

Intégrations avec d'autres outils : donnez la priorité aux meilleurs modèles qui s'intègrent à des logiciels de gestion de projet, des outils financiers et d'autres applications professionnelles. Cela permet de faire du plan d'affaires un document vivant, en le liant à : donnez la priorité aux meilleurs modèles qui s'intègrent à des logiciels de gestion de projet, des outils financiers et d'autres applications professionnelles. Cela permet de faire du plan d'affaires un document vivant, en le liant à la gestion des ressources , aux feuilles de route des produits et même à des outils de définition d'objectifs

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de plan de développement d'équipe dans Excel et ClickUp

Créez votre plan quinquennal avec ClickUp

Que vous développiez les objectifs commerciaux, les stratégies marketing ou les prévisions financières de votre entreprise, un plan quinquennal structuré est essentiel pour assurer votre réussite à long terme. Les modèles gratuits que nous avons élaborés vous aideront à gagner du temps, à réduire les approximations et à vous concentrer sur le processus d'exécution et de planification stratégique afin de réaliser les projets de votre entreprise.

Mais n'oubliez pas qu'un plan d'affaires sur 5 ans n'est pas seulement un document ; il doit évoluer en fonction des tendances du marché et de vos performances financières. ClickUp vous permet de définir des objectifs, de les diviser en cibles réalisables et de suivre leur progression en temps réel.

Grâce au suivi automatisé, aux tableaux de bord visuels et à la collaboration fluide entre les équipes via les objectifs et les modèles ClickUp, cette application quotidienne vous permet de définir des objectifs clairs et d'assurer la croissance de votre entreprise au cours des cinq prochaines années. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour accéder à des fonctionnalités puissantes et à des modèles personnalisables qui optimisent la planification commerciale ! ✨