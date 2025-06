Les 8 meilleurs générateurs de diagrammes circulaires IA pour visualiser vos données plus intelligemment en 2025

Vous avez enfin achevé votre rapport. Les données sont solides, les nombres sont vérifiés, mais lorsque vous le présentez, les gens plissent les yeux devant le tableau et vous demandent : « Que suis-je censé retenir de tout cela ? »

C'est là tout le problème. Vous essayez de donner un sens à vos données tout en vous assurant qu'elles soient comprises rapidement et visuellement, sans avoir à fournir une explication de 5 minutes.

Les diagrammes circulaires étaient autrefois la solution idéale. Faciles à lire, faciles à créer. Mais dans le monde actuel, où vous jonglez avec des échéanciers plus serrés, des présentations plus concises et une capacité d'attention plus courte que jamais, les diagrammes de base ne suffisent plus.

C'est là que les générateurs de diagrammes circulaires IA changent la donne. Ces outils ne se contentent pas de créer un diagramme circulaire et de colorier quelques parts. Ils vous aident à choisir la bonne répartition, vous suggèrent de meilleurs diagrammes lorsqu'un diagramme circulaire ne convient pas, accélèrent la visualisation des données et font même ressortir des informations que vous ne saviez pas présentes dans votre feuille de calcul.

En voici quelques-uns qui valent vraiment la peine d'être utilisés, surtout si vous voulez que vos diagrammes ne se contentent pas d'avoir l'air intelligents.

Les meilleurs générateurs de diagrammes circulaires IA en un coup d'œil

Utilisez les outils listés ci-dessous pour créer et analyser des diagrammes circulaires avec l'aide de l'IA :

Que devez-vous rechercher dans les générateurs de diagrammes circulaires IA ?

Lorsque vous choisissez un générateur de diagrammes circulaires IA, recherchez des fonctionnalités qui vont au-delà des techniques et capacités de visualisation de base. Le bon outil doit minimiser l'installation manuelle, garantir l'exactitude des données et vous aider à présenter vos informations de manière claire et professionnelle. Voici ce qu'il ne faut pas manquer :

Saisie en langage naturel : les meilleurs outils doivent vous permettre de décrire votre diagramme en anglais courant (par exemple, « Diagramme circulaire des dépenses du deuxième trimestre par service ») et de générer instantanément un visuel. Cela évite d'avoir à sélectionner ou à mettre en forme manuellement les données

Classification et libellé automatiques des données : Un moteur IA intelligent doit reconnaître quelles colonnes représentent des informations textuelles, des catégories et celles qui contiennent des valeurs numériques, sans nécessiter de mappage manuel

Assistance pour les données en direct ou en streaming : l'intégration avec des sources telles que Google Sheets, les API ou les bases de données permet à vos diagrammes de se mettre à jour automatiquement lorsque les données sous-jacentes changent. Cette fonctionnalité garantit que vos diagrammes reflètent les dernières données en temps réel et rationalise également le processus de rapports

Capacités d'exportation : Recherchez la prise en charge de plusieurs formats tels que SVG, PNG, PDF et HTML intégrable. Bonus si l'outil propose des exportations en marque blanche, vous permet d'accéder à l'historique des versions ou s'intègre à des plateformes telles que PowerPoint ou Notion

Précision du diagramme : le générateur de diagrammes circulaires IA doit calculer et rendre les proportions avec précision. Il doit gérer les erreurs d'arrondi, les champs vides et les valeurs en double sans fausser le diagramme final. Une mauvaise interprétation de l'ensemble de données peut conduire à des visuels trompeurs

Personnalisation et flexibilité de conception : Un bon outil de visualisation des données vous permet de personnaliser les libellés, les couleurs, les polices de caractères, les légendes, la taille des segments et même les animations. Cela est essentiel pour garantir la cohérence de la marque ou pour rendre des données complexes plus digestes

Accessibilité et conception réactive : les diagrammes circulaires doivent être compatibles avec les lecteurs d'écran (conformes à la norme ARIA), adaptés aux daltoniens et réactifs sur tous les appareils. Les visuels exportés doivent s'adapter facilement aux formats numériques et imprimés

Confidentialité et sécurité des données : si vous utilisez des données sensibles ou d'entreprise, privilégiez les générateurs de diagrammes circulaires avec cryptage, accès basé sur les rôles, conformité SOC 2 ou ISO 27001 et options d'hébergement local ou de cloud privé

Les 8 meilleurs générateurs de diagrammes circulaires IA pour la visualisation de données en temps réel

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qui fait un excellent outil de diagramme circulaire, voici nos recommandations, avec leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs.

1. ClickUp (Idéal pour les rapports en temps réel basés sur des projets)

Générez des diagrammes circulaires gratuitement avec ClickUp Utilisez les fonctionnalités d'affichage détaillé des tableaux de bord ClickUp pour une analyse plus approfondie de vos diagrammes circulaires

Avec l'accélération des flux de travail, les équipes n'ont plus le temps de passer au crible des murs de texte. Elles ont besoin d'un moyen rapide et visuel de vérifier la progression d'un coup d'œil. Mais quand vient le moment de présenter les données, elles doivent fouiller dans des feuilles de calcul ou rechercher des mises à jour dans des outils dispersés.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, vous libère de cette tâche fastidieuse en vous permettant de créer des diagrammes circulaires alimentés par l'IA directement dans vos tableaux de bord de travail.

Au lieu de vous demander de télécharger des feuilles de calcul ou de saisir manuellement des nombres bruts, ClickUp extrait les données pertinentes de votre environnement de travail, notamment :

Statuts des tâches

Suivi du temps

Tâches assignées

Priorités

Champs personnalisés dans ClickUp (tels que les heures estimées, les budgets, les étiquettes ou tout autre élément que vous souhaitez suivre)

Vous obtenez ainsi des diagrammes circulaires en direct, mis à jour automatiquement, directement liés à vos projets et regroupés exactement comme vous le souhaitez.

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés à l'aide de plus de 50 cartes : diagrammes circulaires, cartes de table, diagrammes linéaires, graphiques à barres, etc

Supposons que vous souhaitiez voir comment le travail est distribué au sein de votre équipe. Pour ce faire, ouvrez les tableaux de bord ClickUp, cliquez simplement sur + Ajouter une carte, choisissez l'option Diagramme circulaire sous Cartes personnalisées, puis sélectionnez la source de données.

À partir de là, vous pouvez regrouper vos données par Assigné, chaque tranche du graphique représentant un membre de l'équipe. Vous pouvez également regrouper par Statut pour suivre la quantité de travail en cours, achevée ou en retard.

Mettez en évidence les proportions avec les diagrammes en anneau ClickUp plutôt qu'avec un diagramme circulaire

Vous souhaitez afficher ces données sous forme de diagramme en anneau avec le total des tâches au centre ? Il vous suffit d'activer/désactiver le paramètre d'affichage. Vous pouvez même filtrer les éléments affichés, afficher les détails de segments spécifiques ou afficher les tranches sous forme de pourcentages.

Regardez cette vidéo explicative pour configurer vos tableaux de bord (y compris les diagrammes circulaires) 👇🏽

Voici quelques idées d'indicateurs clés que vous pouvez surveiller à l'aide des diagrammes circulaires dans ClickUp :

Tâches (par exemple, diagramme circulaire indiquant le pourcentage de tâches par statut, priorité ou assigné)

Suivi du temps (par exemple, diagramme circulaire indiquant les heures enregistrées sur un projet par personne)

Champs personnalisés (par exemple, diagramme circulaire indiquant les points d'histoire par catégorie de fonctionnalité)

Il s'agit d'une expérience sans code, par glisser-déposer, adaptée à l'installation de votre environnement de travail.

Mais ce qui distingue ClickUp, c'est ClickUp Brain, l'assistant IA intégré. Bien qu'il ne génère pas encore directement de diagrammes circulaires, il améliore vos rapports en :

Résumer les informations du tableau de bord

Analysez les diagrammes circulaires (et plus encore) à partir des tableaux de bord ClickUp à l'aide de ClickUp Brain

Répondez à des requêtes en langage naturel telles que « Combien de temps l'équipe de conception a-t-elle enregistré la semaine dernière ? »

Recommander ce qu'il faut visualiser en fonction des objectifs, des OKR ou de la charge de travail

Voici un exemple des informations que nous obtenons lorsque nous demandons à Brain : « Quelle est la charge de travail de [membre de l'équipe] ? ».

Obtenez des informations sur les charges de travail, les échéances, les priorités et plus encore avec ClickUp Brain

Ce qui rend cet outil encore plus puissant, c'est la façon dont il s'intègre à vos flux de travail réels. Le diagramme extrait les données en temps réel des tâches ClickUp, de sorte que toute mise à jour (par exemple, un changement de statut, une réaffectation ou un jalon achevé) se reflète instantanément dans le diagramme.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez la progression : Utilisez Utilisez les objectifs ClickUp pour suivre la progression des OKR, des KPI ou des jalons de l'équipe en liant directement les diagrammes aux objectifs créés à partir des tâches achevées ou des indicateurs personnalisés

Suivez votre travail : Utilisez Utilisez les vues ClickUp (comme les vues Liste, Tableau ou Calendrier) pour visualiser les tâches et les jalons selon votre choix

Automatisez les tâches fastidieuses : Utilisez Utilisez les automatisations ClickUp pour automatiser les mises à jour de routine telles que la modification des priorités, la fermeture des tâches obsolètes ou l'étiquetage des éléments en retard afin que vos diagrammes reflètent des données à jour

Limites de ClickUp

Le volume de fonctionnalités de cette plateforme de gestion de projet peut sembler impressionnant pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp propose un ensemble diversifié d'outils de gestion de projet et de collaboration. Les tableaux de bord personnalisés sont une fonctionnalité clé très utile pour mon équipe de conception et moi-même. Je peux configurer des instances de filtres personnalisés et suivre les projets pour toute l'équipe, ou filtrer par individu et consulter un diagramme circulaire des éléments demandés, en cours et en cours de révision, le tout dans une seule vue.

2. Visme (idéal pour les rapports marketing et les présentations de marque)

via Visme

Le générateur de diagrammes circulaires gratuit de Visme vous permet de créer des diagrammes simplement en entrant une invite en langage naturel, éliminant ainsi le besoin de conception manuelle et de saisie de données. Les diagrammes sont entièrement interactifs, ce qui signifie que vous pouvez ajouter des effets de survol, des éléments cliquables ou des transitions animées pour suivre vos projets et rendre vos rapports numériques plus percutants.

Cet outil s'intègre facilement à Google Sheets, ce qui permet des saisies de données semi-dynamiques.

Les meilleures fonctionnalités de Visme

Utilisez des modèles personnalisables et des options de style pour adapter le diagramme aux couleurs et aux thèmes de présentation de votre marque

Ajustez chaque aspect du diagramme, y compris les couleurs, les polices de caractères, les libellés, les arrière-plans et bien plus encore, grâce à des options de personnalisation

Invitez les membres de votre équipe à collaborer à la création de diagrammes, ce qui permet la modification en cours, les commentaires et les retours d'information simultanés

Limites de Visme

Certains utilisateurs ont rencontré des ralentissements, en particulier lors du traitement de projets volumineux ou lors de l'utilisation de la plateforme avec des connexions Internet lentes

Tarifs Visme

Basique : gratuit

Starter : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Visme ?

Un avis G2 dit :

La plateforme était facile à utiliser dès le départ, sans formation. Elle est intuitive, ce qui facilite la réalisation des projets. Elle regorge également de modèles et d'éléments à utiliser, et j'ai pu facilement y appliquer ma propre image de marque.

3. Infogram (idéal pour les tableaux de bord interactifs et les visualisations rapides)

via Infogram

L'IA d'Infogram analyse vos données et vous recommande les types de diagrammes, les dispositions et les combinaisons de couleurs les plus efficaces pour vos flux de travail. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées sous forme d'infobulles ou de légendes dans une boîte de contenu afin d'offrir une compréhension plus complète des diagrammes circulaires créés.

Les professionnels du marketing peuvent garantir la cohérence en créant un kit de marque personnalisé avec leur logo, les couleurs de leur marque et leurs polices de caractères préférées. Et pour les besoins complexes en matière de rapports, le créateur de diagrammes circulaires d'Infogram offre un accès API pour automatiser les processus de visualisation des données.

Les meilleures fonctionnalités d'Infogram

Saisissez directement vos données, importez des feuilles de calcul ou intégrez des données en direct à partir de services cloud tels que Google Sheets

Téléchargez vos diagrammes au format PNG, PDF ou GIF haute qualité pour les utiliser dans vos rapports, présentations ou sur les réseaux sociaux

Choisissez parmi 19 styles de modèles différents pour améliorer la lisibilité des diagrammes et mettre en évidence les points de données clés

Limites d'Infogram

Certains utilisateurs finaux ont signalé que la qualité des visuels exportés, en particulier dans les formats haute résolution, pouvait ne pas répondre aux objectifs

Tarifs Inforgram

Basique : gratuit

Pro : 25 $/mois

Business : 79 $/mois

Équipe : 179 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Inforgram

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs d'Infogram dans la vie réelle ?

Un avis G2 dit :

Interface facile à utiliser avec un large choix de graphiques et un vaste intervalle d'images, de couvertures vidéo et d'icônes

4. Canva (idéal pour concevoir des présentations et du contenu pour les réseaux sociaux)

via Canva

Le générateur de diagrammes circulaires de Canva offre une solution conviviale avec une interface simple pour communiquer efficacement les informations contenues dans vos données. La saisie des données est simple : entrez manuellement les valeurs ou copiez-collez-les directement à partir de feuilles de calcul. La plateforme prend également en charge les efforts collaboratifs, permettant aux équipes de travailler simultanément sur la conception des diagrammes, ce qui rationalise le processus de feedback et de modification en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Personnalisez chaque tranche du diagramme circulaire avec des valeurs et des libellés spécifiques afin de représenter fidèlement les données

Créez des diagrammes de gestion de projet optimisés pour divers appareils, afin qu'ils s'affichent parfaitement sur des écrans de toutes tailles

Partagez facilement vos diagrammes via des liens directs ou intégrez-les à des sites Web et des présentations

Limites de Canva

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches et d'exécution du processus de conception de bout en bout

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois

Teams : à partir de 30 $ par mois pour les 3 premiers utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

5. ChatGPT (idéal pour les tâches linguistiques et l'assistance intelligente)

via ChatGPT

ChatGPT peut générer différents types de diagrammes ou de rapports en fonction des données que vous fournissez. Si vous fournissez des catégories et leurs valeurs correspondantes, il peut rapidement créer un diagramme circulaire visuel. De plus, les diagrammes générés peuvent être téléchargés dans différents formats, notamment PNG ou JPG pour les rapports et SVG pour les sites web.

Meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Personnalisez des éléments tels que les libellés, les couleurs et même la taille des diagrammes, afin que ceux-ci répondent parfaitement à vos besoins spécifiques

Obtenez le code pour générer des diagrammes circulaires dans différents langages de programmation, tels que Python ou JavaScript

Demandez à l'outil d'interpréter les données pour vous ou de vous suggérer des moyens de les visualiser plus efficacement

Limites de ChatGPT

Bien que la création de diagrammes circulaires simples soit entièrement gratuite, elle ne peut pas fonctionner de manière dynamique avec des données en direct, sauf si celles-ci sont explicitement fournies

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Teams : 25 $/mois

Pro : 200 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

6. Piktochart (idéal pour la création de diagrammes circulaires interactifs et personnalisés)

via Piktochart

Avec le générateur de diagrammes circulaires de Piktochart, vous pouvez importer des données directement depuis Excel, CSV ou Google Sheets, et l'outil générera instantanément vos nombres dans un diagramme circulaire soigné. Il dispose également de capacités de personnalisation, vous pouvez donc ajuster les couleurs, ajouter des libellés et des pourcentages, et même animer des éléments du diagramme pour vos présentations.

Cet outil gratuit propose des diagrammes circulaires interactifs qui améliorent les présentations numériques en permettant à vos spectateurs d'explorer les données grâce à des actions telles que le survol ou le clic. Sinon, si vous créez des documents pour des besoins conventionnels, vous pouvez facilement exporter vos diagrammes dans des formats de haute qualité tels que JPG, PNG ou PDF pour faciliter le partage et l'impression.

Les meilleures fonctionnalités de Piktochart

Téléchargez votre logo et extrayez automatiquement les couleurs de votre marque pour vous assurer que vos diagrammes circulaires correspondent à l'identité visuelle de votre entreprise et préservent la cohérence de votre marque

Collaborez avec votre équipe en temps réel et permettez à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur le même diagramme

Enregistrez vos conceptions et modèles pour une utilisation future, afin de pouvoir les mettre à jour et les réutiliser rapidement pour des projets récurrents

Limites de Piktochart

Piktochart ne propose pas d'option intégrée pour envoyer vos créations directement vers des plateformes ou des bases de données externes. Vous devez donc exporter vos visuels et les importer manuellement dans d'autres systèmes

Tarifs Piktochart

Free

Pro : 29 $ par utilisateur/mois

Business : 49 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Piktochart

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Piktochart ?

Un avis G2 dit :

Pour l'instant, Piktochart est l'outil que j'utilise pour tout faire. La variété des modèles rend incroyablement simple la modification de différentes présentations, ce qui me fait gagner un temps considérable.

7. EdrawMax (Idéal pour les informations basées sur l'IA et la personnalisation détaillée des diagrammes circulaires)

via EdrawMax

Le générateur de diagrammes circulaires alimenté par l'IA d'EdrawMax vous permet de saisir des données ou de décrire vos besoins dans un langage simple, que l'IA interprète ensuite pour créer des diagrammes circulaires précis.

De plus, il analyse vos données pour identifier les tendances, les valeurs aberrantes et les indicateurs clés, transformant ainsi les données brutes en représentations visuelles exploitables. Pour améliorer encore votre expérience, EdrawMax vous donne accès à une vaste bibliothèque de plus de 15 000 modèles et symboles.

Fonctionnalités clés d'EdrawMax

Utilisez des outils intuitifs de glisser-déposer pour ajuster les couleurs, les polices de caractères, les libellés et les styles, et assurez-vous que vos diagrammes circulaires correspondent à votre marque ou aux besoins de votre présentation

Enregistrez vos diagrammes circulaires dans différents formats, notamment JPG, PNG, PDF, Word, Excel et PowerPoint, afin de les intégrer facilement dans vos rapports et présentations

Créez et modifiez des diagrammes circulaires en toute simplicité sur Windows, macOS, Linux et les appareils mobiles

Limites d'EdrawMax

Il s'appuie sur des données structurées, ce qui peut affecter les performances avec des données non structurées ou incomplètes

Tarifs EdrawMax

Essai gratuit

Individuel : à partir de 64 $ (pour 6 mois)

Équipe et entreprise : à partir de 5,53 $/utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur EdrawMax

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

8. Beautiful. ai (Idéal pour créer rapidement des diagrammes circulaires prêts à être présentés, avec un design intelligent)

Grâce à des modèles prédéfinis qui s'adaptent automatiquement à votre contenu, Beautiful. ai vous aide à créer des diagrammes circulaires à l'aspect soigné et professionnel.

De plus, vous pouvez donner vie à vos données grâce à des animations subtiles qui attirent l'œil de votre public et ramènent son attention sur votre présentation. Pour une gestion fluide et actualisée de vos données, Beautiful. ai vous permet d'importer des données ou d'intégrer des diagrammes circulaires directement dans Google Sheets, Dropbox ou Box.

Les meilleures fonctionnalités de Beautiful.ai

Utilisez la typographie et la palette de couleurs personnalisées de votre marque pour garantir la cohérence de tous vos diagrammes circulaires

Intégrez des éléments interactifs tels que des infobulles et des légendes pour fournir aux utilisateurs des informations détaillées au survol et améliorer l'accessibilité des données

Ajoutez des valeurs en pourcentage, numériques ou en devises aux segments de diagrammes circulaires et améliorez la clarté et la présentation de vos données

Limites de Beautiful.ai

Beautiful. ai n'offre actuellement aucune assistance pour la génération de diagrammes circulaires à partir d'invitations en langage naturel

Tarifs Beautiful.ai

essai gratuit pendant 14 jours

Pro : 12 $/mois

Équipe : 50 $ par utilisateur/mois

Projets ponctuels : 45 $

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Beautiful.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Beautiful.ai ?

Un avis G2 dit :

J'adore utiliser Beautiful.ai. Je suis encore en phase d'apprentissage, mais je trouve cet outil très visuel. J'apprécie particulièrement la clarté et l'originalité de nos présentations.

Visualisez vos données plus intelligemment avec ClickUp

Si vous recherchez plus qu'un simple outil de création de diagrammes circulaires, ClickUp offre une solution tout-en-un pour une prise de décision plus intelligente et plus rapide.

Grâce aux diagrammes circulaires alimentés par l'IA dans les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez instantanément visualiser et analyser la distribution des tâches, les performances de l'équipe ou le statut des projets en temps réel, sans avoir besoin d'une saisie manuelle.

Associez-les aux tâches ClickUp pour attribuer des éléments d'action directement à partir des informations, et utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés, repérer des tendances ou même suggérer les priorités à suivre en fonction de votre charge de travail.

Inscrivez-vous à ClickUp et essayez gratuitement toutes les fonctionnalités !