Modèles gratuits de plans d'affaires pour les organisations à but non lucratif

Lancer une organisation à but non lucratif demande du courage, de l'énergie et, soyons réalistes, beaucoup de planification. Vous avez la passion et l'objectif, mais comment mettre sur papier ces grandes idées qui vont changer le monde ? Cette partie peut sembler insurmontable.

C'est précisément là qu'un plan d'affaires entre en jeu. Un plan d'affaires bien conçu pour une organisation à but non lucratif vous aide à rester concentré sur la mission de votre organisation tout en gagnant la confiance des donateurs, des membres du conseil d'administration et des fournisseurs de subventions. La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas à partir de zéro.

🔎 Le saviez-vous ? Les organisations à but non lucratif représentent une part importante de l'économie américaine. Selon les derniers chiffres, il y avait environ 1,85 million d'organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis. ​

Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de forfait Business gratuits pour vous aider à transformer vos grandes idées en plans concrets que vous pouvez suivre.

Que sont les modèles de forfait Business pour les organisations à but non lucratif ?

Un modèle de forfait Business est un outil structuré qui aide les organisations à but non lucratif à mapper leurs objectifs, leurs stratégies et leur plan opérationnel dans un format clair et organisé. Il vous guide tout au long de la planification, de la déclaration de mission de votre organisation à but non lucratif aux projections financières.

À la base, un forfait Business à but non lucratif décrit ce que fait l'entreprise, à qui elle s'adresse et comment elle va continuer à fonctionner (et à se développer). La plupart des modèles à but non lucratif vous guident à travers les éléments essentiels : un résumé rapide, une ventilation de votre public cible, une analyse de marché, le financement, les programmes et des ressources supplémentaires telles que des invites, des instructions et des conseils de mise en forme.

💡 Conseil de pro : Vous vous demandez comment utiliser l'IA pour rédiger des plans d'affaires? Voici quelques conseils à suivre : Commencez par fournir à l'IA votre idée d'entreprise, votre public cible et vos objectifs 📊

Utilisez des outils d'IA pour générer des résumés exécutifs, des analyses de marché et des projections financières 📝

Passez en revue, modifiez et personnalisez le contenu généré par l'IA pour qu'il corresponde à l'image de votre marque 🔍

Utilisez l'IA pour trouver des stratégies uniques, des idées marketing et des opportunités de croissance 🚀

Les meilleurs modèles de forfait Business pour les organisations à but non lucratif à découvrir

Lorsque vous transformez votre vision à but non lucratif en un plan réalisable, les modèles adaptés peuvent vous aider à démarrer sans stress.

ClickUp propose des modèles de plans d'affaires pour les organisations à but non lucratif modernes, intuitifs et entièrement personnalisables. Ils aident les organisations à but non lucratif à mapper leur mission, leurs programmes, leurs plans de collecte de fonds et leurs stratégies opérationnelles.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp va au-delà des modèles statiques en offrant une gestion dynamique des tâches, le suivi des objectifs, le partage de documents et la collaboration en temps réel, le tout en un seul endroit.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de forfait Business pour les organisations à but non lucratif que vous pouvez explorer pour apporter structure, clarté et dynamisme à vos projets axés sur votre mission :

1. Modèle de forfait Business ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un plan d'affaires solide avec le modèle de forfait Business de ClickUp

Un plan d'affaires solide est la clé pour mener votre organisation vers la réussite. Le modèle de forfait Business de ClickUp offre un cadre convivial pour définir vos objectifs, vos stratégies et vos échéanciers.

Il vous permet de suivre la progression, d'identifier les risques potentiels et de mesurer les réalisations afin de rendre la planification moins intimidante. Cela vous aide à améliorer la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que l'étiquetage, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos tâches avec des statuts clairs tels que « Achevé », « En cours », « À réviser » et « À faire »

Personnalisez les champs pour ajouter des attributs, tels que Référence, Approuvé et Section, pour une meilleure gestion des tâches

Visualisez votre forfait grâce à plusieurs affichages, notamment Sujets, Statut, Échéancier et Forfait Business

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs à la recherche d'un modèle simple et personnalisable pour organiser et exécuter leurs stratégies commerciales.

2. Modèle de document pour forfait Business ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez un plan d'affaires centralisé avec le modèle de document de forfait Business de ClickUp

Le modèle de document de forfait Business de ClickUp est parfait pour organiser vos idées, aligner votre équipe et présenter une feuille de route claire de votre vision aux membres du conseil d'administration et aux parties prenantes.

Vous pouvez utiliser les cinq sections prédéfinies (Historique de l'entreprise, Analyse du marché, Stratégie commerciale et marketing, Stratégie opérationnelle, Jalons et indicateurs) pour fournir des informations complètes sur votre entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez vos tâches en fonction des ressources nécessaires et anticipez les risques

Collaborez avec votre équipe en attribuant des tâches à l'aide des commentaires dans le document

Utilisez les invites et les exemples intégrés pour vous guider dans la rédaction et vous assurer que votre document est complet

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs et les équipes à la recherche d'un outil complet et convivial pour élaborer un plan d'affaires.

3. Modèle de forfait Business ClickUp Lean

Obtenir un modèle gratuit Créez un plan d'affaires allégé avec le modèle de plan d'affaires allégé ClickUp

Créer une entreprise ne signifie pas nécessairement se noyer dans la paperasse. Le modèle de forfait Business de ClickUp offre une approche centralisée de la planification, en se concentrant sur l'essentiel sans complexité inutile.

Ce modèle de plan d'affaires à but non lucratif vous aide à définir rapidement votre stratégie commerciale, à identifier les objectifs clés et à fixer des jalons réalisables. Visualisez votre plan à l'aide de petits jalons et suivez sa progression afin d'apporter les ajustements nécessaires à l'aide de ce modèle.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Élaborez une stratégie compacte et rationalisée qui garantit un rendement maximal sans gaspillage

Organisez les détails à l'aide de champs personnalisés, tels que les pièces jointes et le modèle Lean Canvas

Visualisez votre forfait grâce à plusieurs affichages, tels que le résumé du forfait et le modèle d'entreprise Canvas

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises à la recherche d'un cadre adaptable pour gérer leur plan d'affaires.

4. Modèle de procédures opératoires normalisées pour les organisations à but non lucratif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez tous vos processus à l'aide du modèle de procédures opératoires normalisées pour les organisations à but non lucratif de ClickUp

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour les organisations à but non lucratif de ClickUp clarifie vos opérations quotidiennes en fournissant un cadre pour documenter les procédures opératoires normalisées (SOP) de votre organisation.

Ce modèle de forfait Business pour les organisations à but non lucratif vous aide à définir les processus essentiels, à créer des checklists détaillées et à visualiser les liens entre les différentes opérations quotidiennes. Qu'il s'agisse d'intégrer de nouveaux membres dans votre équipe, de gérer des bénévoles ou d'assurer la cohérence entre vos programmes, ce modèle vous permet de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de votre organisation à but non lucratif.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez les tâches en étapes essentielles faciles à suivre avec des checklists détaillées

Organisez les processus par service ou domaine d'activité pour un accès rapide

Surveillez l'efficacité des procédures opératoires normalisées et mettez à jour les procédures sans repartir de zéro

🔑 Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui souhaitent structurer et clarifier leurs opérations quotidiennes.

5. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif

Obtenir un modèle gratuit Organisez des évènements réussis grâce au modèle de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp

Pour organiser un événement à but non lucratif réussi, il faut plus que de l'enthousiasme, il faut une coordination sérieuse. Le modèle de planification d'événements à but non lucratif de ClickUp est là pour vous aider. Cet outil complet vous guide à travers tous les aspects de la planification d'un événement, de la définition des objectifs au bilan post-événement.

Grâce à des fonctionnalités personnalisables et des dispositions intuitives, il simplifie la collaboration, assure la cohésion de votre équipe et vous aide à gérer vos budgets et vos échéanciers.

Que vous organisiez un gala de collecte de fonds, un programme de sensibilisation communautaire ou une campagne de sensibilisation, ce modèle vous garantit que rien ne sera oublié et que votre évènement se déroulera comme sur des roulettes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Réunissez vos idées et stockez vos ressources dans un espace facilement accessible à l'aide de la vue Tableau des composants

Vérifiez la progression globale de l'évènement grâce à la vue Liste des étapes de l'évènement

Classez les détails à l'aide de champs personnalisés, tels que « Composante de l'évènement » et « Équipe responsable »

Assurez-vous que tout le monde est sur la même page en fournissant un aperçu de l'échéancier de l'évènement

🔑 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent faciliter la planification d'évènements et organiser des évènements réussis.

6. Modèle ClickUp pour le lancement d'une entreprise

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre processus de lancement avec le modèle de lancement d'entreprise de ClickUp

Vous vous sentez dépassé par les innombrables tâches liées au lancement de votre entreprise ? Le modèle de lancement d'entreprise de ClickUp est la solution idéale ! Il fournit une feuille de route claire, de la planification initiale à l'exécution finale.

Ce modèle vous aide à diviser le lancement en tâches gérables, à attribuer les responsabilités, à définir les priorités et à suivre la progression en temps réel au sein d'une seule plateforme.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la progression de votre lancement pour vous assurer que tout se passe comme prévu

Dressez une liste détaillée dans des sections claires telles que « Analyse du marché », « Analyse de la concurrence », « Feuille de route pour le lancement », « Jalons », etc

Utilisez les questions et les invites du guide pour tirer le meilleur parti de votre lancement

🔑 Idéal pour : Les start-ups à la recherche d'une solution structurée pour lancer leur entreprise.

7. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez des propositions commerciales convaincantes à l'aide du modèle de proposition commerciale de ClickUp

Le modèle de proposition commerciale de ClickUp fournit un cadre structuré qui vous guide à travers chaque étape essentielle pour obtenir des partenariats ou des sponsors pour vos projets.

Assurez-vous que vos propositions sont à la fois professionnelles et convaincantes. Cela vous aide à obtenir des informations complètes sur vos services, les échéanciers de vos projets et les calendriers de paiement pour les investisseurs potentiels. Cela vous permet également de suivre le statut des tâches à l'aide de paramètres tels que Bloqué, Achevé, En cours et Révision.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez les échantillons d'e-mails intégrés au modèle de proposition commerciale pour rendre vos propositions plus convaincantes

Visualisez la progression de la proposition grâce à des champs personnalisés, tels que le niveau d'effort, la complexité de la tâche et le taux d'achèvement

Planifiez chaque étape de votre proposition à la perfection grâce à l'affichage des étapes de la proposition commerciale

🔑 Idéal pour : Les professionnels à la recherche d'un outil complet pour créer des propositions commerciales détaillées.

💡 Conseil de pro : Gérer votre organisation à but non lucratif est plus facile que jamais avec les solutions ClickUp pour les organisations à but non lucratif! C'est l'outil d'IA idéal pour les organisations à but non lucratif, qui regroupe sous un même toit numérique la collecte de fonds, la coordination des bénévoles et le suivi des subventions. Voici comment cela peut vous aider : Centralisez toutes vos tâches avec ClickUp pour les organisations à but non lucratif Créez des propositions budgétaires et des rapports transparents pour vos donateurs

Planifiez et partagez les tâches des bénévoles à l'aide de la vue Calendrier

Suivez le temps passé par les bénévoles et les employés afin d'optimiser leur productivité

Créez des formulaires personnalisables pour les demandes et les commentaires

8. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs annuels réalisables avec le modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Planifier vos objectifs pour l'année peut être intimidant. Avec le modèle d'objectifs annuels de ClickUp, ce n'est plus nécessaire ! Le modèle sert de plan directeur et vous guide pour définir, suivre et atteindre vos objectifs clairement et facilement.

Cela vous aidera à diviser vos grandes ambitions en tâches gérables et à rester concentré et motivé tout au long de l'année.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des objectifs SMART pour l'année et suivez leur progression

Décrivez les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs, ainsi qu'un échéancier

Suivez vos progrès à l'aide d'outils visuels tels que les diagrammes de Gantt

🔑 Idéal pour : Les particuliers et les équipes qui souhaitent définir des objectifs annuels réalisables.

9. Modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la prospérité de votre entreprise grâce au modèle de plan d'action pour petites entreprises de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour petites entreprises de ClickUp transforme vos ambitions vagues en un plan concret, étape par étape. Il vous aide à diviser vos grandes idées en tâches gérables, à les attribuer à votre équipe et à suivre leur progression sans effort.

Le modèle vous permet également d'ajouter un calendrier pour atteindre différents objectifs et un plan d'urgence pour vous aider à surmonter les contretemps.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des objectifs clairs et décomposez-les en tâches faciles à réaliser

Ajoutez des notes et des pièces jointes pour fournir plus de détails sur chaque objectif

Visualisez votre progression, votre échéancier et les dépendances entre les tâches grâce à la vue Échéancier Gantt

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises qui recherchent un moyen simple d'organiser et de mener à bien leurs projets.

10. Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez une feuille de route stratégique avec le modèle de feuille de route stratégique pour entreprises de ClickUp

Il peut être complexe de tracer la voie qui mènera votre entreprise de sa position actuelle à l'avenir que vous envisagez.

Le modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises de ClickUp sert de guide clair pour vous aider à établir une stratégie chronologique qui décrit où vous en êtes actuellement, où vous voulez aller et comment y parvenir. ​

Plusieurs affichages, des champs personnalisés et des statuts garantissent que tout le monde travaille vers les mêmes objectifs.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Vérifiez la progression de chaque tâche grâce à la vue Tableau de progression, qui divise les tâches en trois catégories : En bonne voie, À risque et En retard

Assurez-vous que votre capacité actuelle peut répondre aux besoins futurs en matière de croissance grâce à l'affichage de la capacité actuelle

Alignez tous les services et toutes les parties prenantes en partageant le modèle via un lien public

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent développer une stratégie dans le temps pour atteindre leurs objectifs.

11. Modèle de feuille de route ClickUp Business

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre stratégie commerciale grâce au modèle de feuille de route commerciale de ClickUp

Le modèle de feuille de route commerciale de ClickUp est idéal pour visualiser votre stratégie commerciale et définir les objectifs clés et les étapes pour les atteindre.

Le modèle vous permet de communiquer vos plans d'entreprise et de marketing aux principales parties prenantes, de prendre des décisions basées sur des analyses et de hiérarchiser les tâches en fonction de leur valeur.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos initiatives avec des statuts tels que « En cours », « En attente » et « À faire »

Détaillez les tâches à l'aide de champs personnalisés, tels que Trimestre, Durée en jours et Objectifs stratégiques

Visualisez votre forfait à l'aide de vues telles que Feuille de route Gantt, Objectifs stratégiques et Échéancier par catégorie d'entreprise

Améliorez la collaboration grâce au suivi du temps, aux étiquettes et aux avertissements de dépendance

🔑 Idéal pour : Les entreprises à la recherche d'un cadre adaptable pour mapper leurs objectifs stratégiques.

12. Modèle de plan d'action pour le développement commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un plan d'action efficace avec le modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp

Vous ne savez pas comment faire évoluer votre entreprise au-delà de la routine habituelle ? Ce modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp vous aide à sortir de ce cycle grâce à une stratégie claire et réalisable qui ne vous semblera pas insurmontable.

Il est conçu pour vous aider dans tous les domaines, des idées de sensibilisation au suivi des partenariats en passant par les initiatives commerciales, le tout regroupé au même endroit afin que votre équipe n'ait pas à fouiller dans des notes éparpillées ou des feuilles de calcul obsolètes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les efforts de partenariat, les prospects et les suivis dans un hub partagé

Réalisez et organisez des études de marché afin de prendre des décisions stratégiques éclairées

Évaluez vos ressources internes et vos stratégies actuelles afin d'identifier les domaines à améliorer

Ajustez et mettez à jour votre forfait à mesure que votre entreprise évolue

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent créer un plan structuré et réalisable pour stimuler leur croissance.

13. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos jalons clés avec le modèle de diagramme de jalons de ClickUp

le suivi des jalons importants d'un projet est souvent fastidieux et sujet à des oublis. Le modèle de diagramme des jalons de ClickUp offre un moyen visuel de documenter et de surveiller les réalisations clés de votre projet.

Il aide votre équipe à rester alignée et informée des échéances à venir. Il fournit également un aperçu de la progression de votre projet, ce qui facilite la communication des mises à jour de statut aux parties prenantes et aux membres de l'équipe.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les jalons clés de votre projet dans un format facile à comprendre

Réfléchissez à de nouvelles idées pour atteindre vos objectifs à l'aide de la vue Tableau blanc

Attribuez des tâches et des délais aux membres de l'équipe pour garantir la responsabilité de chacun

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet qui recherchent une représentation claire et visuelle de leurs jalons.

14. Modèle ClickUp pour les OKR et les objectifs de l'entreprise

Obtenir un modèle gratuit Définissez et atteignez vos objectifs grâce au modèle OKR et Objectifs de ClickUp pour les entreprises

Le modèle OKR et objectifs de l'entreprise de ClickUp offre un cadre structuré pour définir, suivre et atteindre vos objectifs. Il divise les tâches en étapes réalisables, attribue les responsabilités et surveille la progression dans un hub centralisé.

Le modèle vous permet de définir des objectifs et des résultats clés afin de fournir une orientation et des résultats mesurables. Vous pouvez partager le modèle avec les personnes concernées afin d'assurer une collaboration fluide.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez les informations importantes à l'aide des champs personnalisés, tels que CA, montant du bon de commande, date de clôture, EV et facture du bon de commande

Ouvrez différentes vues, notamment le tableau d'envoi des OKR, tous les éléments OKR associés et le calendrier OKR

Suivez la progression à l'aide d'outils visuels tels que des tableaux de bord et des outils de suivi

🔑 Idéal pour : Les organisations à la recherche d'une solution complète pour définir, suivre et atteindre les objectifs de l'ensemble de l'entreprise.

15. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la continuité des activités de votre entreprise en cas d'urgence grâce au modèle de plan de continuité des activités de ClickUp

Lorsque l'imprévu survient, comme une violation de données ou un problème dans la chaîne d'approvisionnement, vous ne voulez pas chercher des réponses. Vous voulez un plan. Et le modèle de plan de continuité des activités de ClickUp vous aide à élaborer ce plan !

Il vous aide à définir précisément ce qui doit être fait, qui doit le faire et comment maintenir vos activités, quoi qu'il arrive.

Il garantit que tous les membres de l'équipe connaissent leur rôle en cas de crise, ce qui permet à votre organisation de minimiser les temps d'arrêt et de maintenir le bon déroulement des opérations.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez les risques potentiels et définissez des mesures préventives

Fournissez des conseils pour faire face aux perturbations potentielles

Réduisez les temps d'arrêt et maintenez vos activités pendant une crise

🔑 Idéal pour : Les organisations qui souhaitent se préparer de manière proactive à des évènements imprévus.

16. Modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs SMART avec des plans d'action intelligents à l'aide du modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Les grands objectifs sont formidables, mais sans structure, ils ne sont que des vœux pieux. Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp transpose la méthode SMART classique (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini) dans un environnement de travail pratique et modifiable.

Il est conçu pour vous aider à organiser vos objectifs, à les diviser en tâches réalisables, à attribuer la propriété et à suivre la progression.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Divisez vos objectifs en éléments concrets et étape par étape

Ouvrez 6 affichages différents, tels que Tableau blanc de planification des objectifs SMART, Échéancier, Objectifs SMART et Santé des objectifs

Fixez des délais pour chaque objectif, ainsi que les ressources nécessaires pour l'atteindre

🔑 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent disposer d'un cadre prêt à l'emploi pour transformer leurs objectifs en résultats concrets et mesurables

17. Modèle de rapport annuel pour organisations à but non lucratif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez des rapports annuels convaincants grâce au modèle de rapport annuel pour organisations à but non lucratif de ClickUp

Les rapports de fin d'année ne doivent pas nécessairement être stressants ou ennuyeux. Ce modèle de rapport annuel pour organisations à but non lucratif de ClickUp vous aide à rassembler vos résultats, vos données financières et vos plans sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul ou à réécrire les mêmes informations.

Collectez des données provenant de plusieurs sources, donnez des informations détaillées sur votre progression et rédigez un récit convaincant qui trouvera un écho auprès des donateurs, des bénévoles et des parties prenantes. ​

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Rassemblez vos données financières, les points forts de vos programmes et vos indicateurs d'impact dans un espace organisé

Intégrez des diagrammes et des graphiques pour présenter vos données de manière accessible et attrayante

Utilisez les documents intégrés pour présenter les réussites et les anecdotes de votre mission

🔑 Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui souhaitent communiquer de manière transparente sur leur progression et leur impact annuels.

🧠 Fait amusant : certaines des organisations les plus importantes au monde sont des organisations à but non lucratif. Pensez à la Croix-Rouge, à Habitat for Humanity et même à Mozilla (oui, les créateurs de Firefox !).

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait Business pour les organisations à but non lucratif ?

Un bon forfait Business doit rendre l'ensemble du processus de planification efficace et fluide.

Voici ce qu'il faut rechercher lors de la sélection du modèle de forfait Business idéal pour votre entreprise à but non lucratif :

Structure simple et claire : vous n'avez pas besoin d'un diplôme en commerce pour le remplir. Un bon modèle vous guide étape par étape à travers chaque section, sans jargon ni fioritures

Invites et instructions guidées : Les meilleurs modèles comprennent de brèves instructions ou des questions guides pour vous aider à rédiger une analyse de rentabilité ou à créer un modèle d'entreprise et à l'adapter aux objectifs de votre organisation à but non lucratif

Cadre de planification stratégique : recherchez-en un qui inclut tous les éléments indispensables : l'énoncé de mission de l'organisation à but non lucratif, le résumé, l'analyse du marché, le public cible, le plan de collecte de fonds et les données financières

Outils de planification financière : De bons modèles vous aident à établir votre budget, vos sources de revenus et vos états financiers, tels que les projections de revenus et les dépenses d'exploitation

Facile à personnaliser : chaque organisation à but non lucratif est différente. Un bon modèle de plan d'affaires pour une organisation à but non lucratif doit être suffisamment flexible pour s'adapter au fonctionnement de votre organisation, ainsi qu'à sa taille, à ses priorités et à son étape de croissance

Ayez un impact plus important avec ClickUp pour les organisations à but non lucratif

L'utilisation de modèles de forfait Business ne vous permet pas seulement de gagner du temps, elle vous aide également à vous organiser pour mener à bien votre mission.

De la planification stratégique à la collecte de fonds, en passant par les rapports et la gestion des tâches quotidiennes, un modèle de forfait Business solide vous permet de vous concentrer moins sur la logistique et plus sur l'impact.

Avec ClickUp, vous bénéficiez de tout cela en un seul endroit. Il aide les organisations à but non lucratif à rester concentrées, organisées et efficaces en regroupant les objectifs, les évènements, les tâches et les rapports en un seul endroit.

Outre des modèles gratuits pour la collecte de fonds, il offre également des outils puissants pour la collaboration, le suivi de la progression et la personnalisation des flux de travail, permettant ainsi à votre équipe d'être plus performante.

Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez comment ClickUp peut aider votre organisation à but non lucratif à atteindre de nouveaux sommets !