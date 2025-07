les 8 meilleurs outils d'IA pour suivre vos habitudes en 2025

🗓️ Jour 1 : Vous commencez avec les meilleures intentions. Boire plus d'eau, aller à la salle de sport et méditer avant de vous coucher.

Mais d'une manière ou d'une autre, vos nouvelles habitudes disparaissent mystérieusement dès le troisième jour. Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous.

Ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de sortir de ce cycle de procrastination et de listes de tâches abandonnées.

Découvrez les applications de suivi des habitudes : votre arme secrète contre l'oubli, le manque de motivation et l'excuse classique « Je commencerai Monday ». Elles transforment l'amélioration personnelle en un jeu, vous responsabilisant d'une manière que votre volonté seule ne peut pas faire.

Prêt à enfin atteindre vos objectifs ? Voici les meilleurs outils de suivi des habitudes pour vous aider à rester sur la bonne voie tout en vous amusant !

Voici un aperçu des 8 meilleurs outils d'IA pour suivre vos habitudes :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Gestion des objectifs/tâches basée sur l'IA, tâches récurrentes, suivi personnalisé des habitudes avec l'assistant IA de ClickUp Tous les types de freelancers, petites équipes et entreprises qui souhaitent bénéficier d'une gestion des objectifs et des tâches basée sur l'IA Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises HabitNow Planification flexible, rappels et alarmes personnalisés, notes quotidiennes Les personnes qui souhaitent un suivi simple et flexible de leurs habitudes Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 9,99 $ (à vie) Mode de vie Suivi des séries, commentaires hebdomadaires/mensuels, étiquettes personnalisées, graphiques et diagrammes de tendances, prise de notes pour les entrées, mode pour daltonien Les freelancers qui apprécient une interface simple et des informations sur les comportements Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 4,99 $ Habitica Suivi ludique des habitudes (avatars, récompenses, pénalités), défis communautaires Les personnes et les groupes qui souhaitent gamifier le suivi des habitudes Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 9 $ Habitify Suivi de l'humeur, empilement d'habitudes, synchronisation Apple Health/Google Fit, chronomètre de concentration, Les entrepreneurs individuels qui souhaitent bénéficier d'un coaching et d'un suivi des habitudes axé sur la communauté Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 2,49 $ Séries Suivi basé sur les séries (jusqu'à 24 habitudes, thèmes et icônes personnalisables, synchronisation avec Apple Health Créer une dynamique grâce à des séries Pas de forfait gratuit. Forfaits payants à partir de 5,99 $ (à vie) Coach. me Services de coaching personnel, questions-réponses et assistance de la communauté, célébration des jalons Personnes très motivées qui souhaitent bénéficier d'un coaching et d'un suivi des habitudes axé sur la communauté Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 87 $ Reclaim. ai Planification des habitudes basée sur l'IA, intégration et synchronisation du calendrier, analyse de la répartition du temps Les entrepreneurs individuels qui souhaitent bénéficier d'une planification et d'une productivité optimisées par l'IA Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 8 $

Il est facile de prendre une habitude, mais difficile de la conserver à long terme. Une application de suivi des habitudes vous aide à rester responsable en vous offrant un moyen simple d'enregistrer et de surveiller vos activités quotidiennes.

De la croissance personnelle aux routines de soins personnels, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, ces outils vous aident à rester constant dans votre parcours de développement d'habitudes grâce à des rappels, des informations et de la motivation.

Voici ce que vous trouverez dans cet article :

Informations basées sur l'IA : recherchez des outils qui analysent votre progression, identifient des tendances et fournissent des informations basées sur des données pour vous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré ✅

Suivi des objectifs : choisissez une application qui vous aide à décomposer vos grands objectifs en cibles réalisables, afin de faciliter votre réussite à long terme grâce à une amélioration continue ✅

Fonctionnalités de séries et de motivation : choisissez une application de suivi des habitudes avec suivi des séries, éléments ludiques et rappels motivants pour rester engagé et motivé dans une habitude particulière ✅

Personnalisation : choisissez un outil de suivi des habitudes qui vous permet de créer des catégories personnalisées, de définir des horaires flexibles et de créer des tableaux de bord personnalisés en fonction de vos besoins ✅

Interface conviviale : investissez dans une application intuitive qui utilise des tableaux de bord, des diagrammes, des listes, des chronomètres, etc. pour rendre le suivi des habitudes amusant et sans effort ✅

Sécurité des données : choisissez un outil de suivi des habitudes qui stocke vos données en toute sécurité avec des options de sauvegarde et de cryptage ✅

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité (cas d'utilisation et outils)

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des objectifs et des tâches basée sur l'IA)

« Si vous choisissez le bon petit comportement et que vous le séquencez correctement, vous n'aurez pas besoin de vous motiver pour le développer. Cela se fera naturellement, comme une bonne graine plantée au bon endroit. » – BJ Fogg, sociologue américain

Créez un outil de suivi des habitudes personnalisé avec des rappels à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion des tâches et des objectifs, l'assistance en ligne, les documents, et bien plus encore. Voici comment ClickUp vous aide à adopter de petites habitudes dans le bon ordre. Découvrez-le sans plus attendre.

💜 Objectifs ClickUp

Ainsi, lorsque le fait de vous en tenir à vos habitudes vous semble être une tâche ardue, ClickUp Objectifs vous permet de vous lancer en les divisant en tâches simples et réalisables appelées « cibles »

Ces cibles peuvent être adaptées à différents types d'habitudes :

Cibles en nombre : idéal pour les habitudes quantifiables, telles que « Lire quatre livres par mois. »

Cibles financières : parfait pour les objectifs financiers tels que « Réduire mes dépenses mensuelles à 100 $. »

Cibles vrai/faux : utile pour les tâches quotidiennes qui peuvent être accomplies par oui ou par non, telles que « Consacrer 5 à 10 minutes chaque matin à passer en revue les tâches et à définir les priorités. »

Restez sur la bonne voie grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression avec ClickUp Objectifs

💜 ClickUp Brain

Vous ne savez pas quelles habitudes adopter ? ClickUp Brain peut vous aider à trouver des idées en fonction de vos objectifs.

Utilisez le brainstorming alimenté par l'IA pour générer une liste d'habitudes potentielles avec ClickUp Brain

ClickUp Brain devient votre coach en productivité et votre assistant personnel alimenté par l'IA en vous aidant à capturer et à organiser des informations pour un nombre illimité d'habitudes, et à créer des tâches et des rappels pour une meilleure cohérence.

Les puissants réseaux neuronaux de Brain génèrent également des résumés alimentés par l'IA sur votre progression et des rapports sur vos habitudes, faisant de ClickUp l'une des meilleures applications de suivi des habitudes.

Et ce n'est pas tout ! Avec un agent ClickUp Custom Autopilot, vous pouvez personnaliser, automatiser et rationaliser votre processus de suivi des habitudes. Il peut :

Utilisez les agents personnalisés Autopilot de ClickUp pour personnaliser votre suivi des habitudes par IA

Cela peut :

Créez automatiquement des tâches récurrentes pour vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires ou personnalisées.

Envoyez des rappels et des notifications pour rester responsable.

Suivez votre progression en mettant à jour les statuts ou les champs personnalisés en fonction de votre activité.

Générez des rapports ou des résumés de vos séries d'habitudes et de vos taux d'achèvement.

Suggérez des améliorations ou des conseils motivants à l'aide des informations fournies par l'IA.

En tirant parti d'un agent pilote automatique, vous pouvez vous concentrer davantage sur la création d'habitudes et moins sur le suivi manuel, ce qui rend votre parcours plus fluide et plus efficace.

💜 Tâches ClickUp

Pour les habitudes quotidiennes telles que faire de l'exercice, lire ou pratiquer la pleine conscience, les tâches récurrentes de ClickUp vous évitent d'avoir à créer manuellement la même tâche à plusieurs reprises, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer un battement.

Planifiez une tâche récurrente à la fréquence de votre choix, par exemple tous les jours ou toutes les deux semaines, ou lorsque son statut change grâce aux tâches récurrentes de ClickUp

Cette fonctionnalité vous aide à :

Décidez de la fréquence à laquelle la tâche doit être répétée : quotidiennement, hebdomadairement ou à des jours spécifiques

Précisez quand la périodicité doit commencer et, le cas échéant, quand elle doit se terminer

Choisissez si la prochaine occurrence doit être créée après l'achèvement de la précédente ou selon un calendrier fixe

💜 Modèle de suivi des habitudes personnelles

Prêt à prendre une longueur d'avance sur vos habitudes ? Essayez le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Restez organisé et adoptez des routines productives grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Avec ce modèle, vous pouvez facilement :

Dressez la liste de vos habitudes et mettez-la à jour quotidiennement à l'aide de check-ins pour suivre votre progression, vos réflexions ou vos ajustements avec ClickUp Docs , puis partagez-la avec un ami, un coach ou une équipe pour obtenir de l'assistance

Marquez les points de progression clés et les réalisations dans les jalons ClickUp afin de maintenir votre élan vers le développement personnel

Mettez automatiquement à jour votre journal des habitudes grâce aux règles « si-alors » et aux déclencheurs de ClickUp Automatisation

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Étiquettes personnalisées : ajoutez : ajoutez des champs personnalisés pour enregistrer des détails supplémentaires sur votre parcours, tels que la durée ou des notes sur chaque session

Aperçu de la progression : créez un : créez un tableau de bord ClickUp pour visualiser et suivre vos progrès au fil du temps, ce qui vous motivera et vous donnera un aperçu de votre régularité

Rappels et notifications : activez : activez les rappels ClickUp pour vos tâches récurrentes afin de recevoir des notifications et de ne pas oublier vos habitudes malgré un emploi du temps chargé dans votre application de planification

Limites de ClickUp

Le large éventail de fonctionnalités peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels.

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels.

📚 En savoir plus : Modèles gratuits pour améliorer votre productivité dans Excel et ClickUp

2. HabitNow (Idéal pour organiser vos habitudes et vos tâches en un seul endroit)

via HabitNow

HabitNow combine le suivi et la planification des objectifs pour vous aider à organiser efficacement vos habitudes et routines quotidiennes. Vous pouvez définir et personnaliser vos habitudes avec des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, puis les organiser en différentes catégories et listes.

Un système de planification flexible, des rappels et des alarmes personnalisables, ainsi qu'une fonctionnalité de chronomètre vous aident à rester concentré pendant vos tâches, tandis que des diagrammes et des statistiques détaillés vous permettent de suivre votre progression rapidement et sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de HabitNow

Indicateurs de régularité : créez des séries de réussites pour vous motiver et documentez votre parcours à l'aide de notes quotidiennes pour vous améliorer en continu

Personnalisation : personnalisez votre expérience grâce à des préréglages d'intervalles de chronomètre, des thèmes et des icônes personnalisés

Gestion des tâches : ajoutez des tâches récurrentes, des rappels et des checklists pour les tâches plus importantes, telles que les courses, les tâches ménagères, le travail, etc.

Limites de HabitNow

Il ne permet pas de convertir des cibles basées sur des nombres en cibles oui/non pour la même habitude

Il ne permet pas aux utilisateurs de trier les habitudes en fonction de l'heure de la journée

Tarifs HabitNow

Free

À vie : 9,99 $

Évaluations et avis sur HabitNow

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 Essayez ceci : la « règle des deux minutes » est une astuce très efficace pour améliorer votre productivité qui vous aide à adopter et à respecter facilement une routine. Rendez chaque nouvelle habitude si facile qu'elle ne vous prendra pas plus de 2 minutes à mettre en place. Au lieu de vous engager à méditer 20 minutes par jour, commencez par 2 minutes de réflexion consciente.

3. Way of Life (idéal pour le suivi et la création d'habitudes grâce à une interface simple)

via Way of Life

Way of Life vous aide à adopter des routines matinales positives, à rompre avec vos mauvaises habitudes et à comprendre vos schémas comportementaux au fil du temps. Grâce à son interface simple mais efficace, vous pouvez vous mettre au défi de maintenir une série ininterrompue et obtenir des commentaires hebdomadaires et mensuels sur vos habitudes grâce au tableau de bord intégré.

L'application de suivi des objectifs vous aide également à suivre vos pensées, réflexions ou observations en vous permettant d'ajouter des notes rapides à chaque entrée d'habitude. Le mode pour daltoniens garantit une expérience plus accessible et conviviale pour tous.

Les meilleures fonctionnalités de Way of Life

Étiquettes personnalisées : regroupez et gérez efficacement toutes vos habitudes à l'aide d'étiquettes personnalisables, ce qui facilite le suivi des différents domaines de votre vie

Informations sur la progression : analysez vos habitudes au fil du temps à l'aide de diagrammes circulaires, de diagrammes à barres et de courbes de tendance afin de visualiser votre progression et d'identifier des tendances

Rappels et planification : restez sur la bonne voie grâce à des rappels flexibles qui vous permettent de programmer des alertes avec des messages personnalisés

Limites du mode de vie

Le forfait Premium est le seul moyen de suivre un nombre illimité d'habitudes et d'archiver celles dont vous n'avez plus besoin, mais que vous souhaitez conserver

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des tâches et du temps

Tarifs Way of Life

Free

Premium : à partir de 4,99 $

Évaluations et avis sur Way of Life

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Way of Life ?

Un avis sur l'Apple Store dit :

Je l'utilise très régulièrement depuis deux ans maintenant, et cela a eu un impact extrêmement positif sur ma vie. Le fait de disposer d'un moyen très rapide et facile d'enregistrer mes habitudes et mes comportements quotidiens me permet d'être plus conscient et responsable envers moi-même.

Je l'utilise très régulièrement depuis deux ans maintenant, et cela a eu un impact extrêmement positif sur ma vie. Le fait de disposer d'un moyen très rapide et facile d'enregistrer mes habitudes et mes comportements quotidiens me permet d'être plus conscient et responsable envers moi-même.

4. Habitica (Idéal pour gamifier le suivi des habitudes)

via Habitica

Habitica combine des méthodes traditionnelles de suivi des habitudes avec des éléments de jeu interactifs pour rendre le suivi des habitudes amusant, engageant et très motivant.

Il vous permet de définir à la fois des habitudes positives (par exemple, « Manger un repas sain ») et négatives (par exemple, « Ne pas faire d'exercice »). Adopter des habitudes positives vous récompense avec des avantages dans le jeu, tandis que céder à des habitudes négatives se traduit par des pénalités.

les « tâches quotidiennes » sont des tâches récurrentes que vous souhaitez accomplir tous les jours, plusieurs fois par semaine ou tous les mois, tandis que les « tâches à faire » sont des tâches ponctuelles assorties d'une date d'échéance qui vous permettent d'obtenir des récompenses une fois accomplies.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Gamification : participez à des jeux de rôle, utilisez des avatars, des récompenses personnalisées, des séries, des échelles de difficulté, etc. pour faire de votre développement personnel une aventure

Défis communautaires : affrontez vos amis et des inconnus pour atteindre des objectifs communs et remportez des récompenses spéciales

Tableau des tâches partagé : renforcez la responsabilité en travaillant sur des tâches avec les membres de votre groupe sur un tableau partagé

Limites d'Habitica

La section « À faire » ne vous permet pas de créer une liste, puis d'y ajouter des tâches

Certains utilisateurs ont estimé que les nombreuses fenêtres contextuelles et publicités dans le jeu perturbaient l'expérience utilisateur

Tarifs Habitica

Free

Forfait de groupe : 9 $/mois + 3 $ par membre supplémentaire/mois

Évaluations et avis sur Habitica

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Habitica ?

Un avis publié sur l'Apple Store dit

Habitica étant un jeu hautement personnalisable, vous pouvez véritablement gamifier vos habitudes et vos tâches en fonction de votre propre niveau de créativité, d'utilitarisme, de minimalisme et d'engagement communautaire.

Habitica étant un jeu hautement personnalisable, vous pouvez véritablement gamifier vos habitudes et vos tâches en fonction de votre propre niveau de créativité, d'utilitarisme, de minimalisme et d'engagement communautaire.

5. Habitify (Idéal pour le suivi des habitudes sur une interface minimaliste)

via Habitify

Habitify est un agenda numérique qui vous permet de définir des habitudes correspondant à vos objectifs, telles que méditer tous les jours, boire plus d'eau ou lire tous les soirs, et de les organiser en routines matinales, après-midi et soir pour un suivi clair et structuré de vos habitudes.

Des rappels personnalisés vous aident à rester responsable, et les notifications s'adaptent à votre emploi du temps et à vos préférences, vous donnant un petit coup de pouce au bon moment. L'application s'intègre également à Apple Health et Google Fit pour vous aider à suivre vos objectifs de remise en forme et de bien-être sur plusieurs appareils.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitify

Chronomètre de concentration : concentrez-vous pleinement sur les tâches prioritaires grâce à des chronomètres intégrés qui rendent la gestion des tâches plus efficace

Suivi de l'humeur : suivez vos sentiments et vos émotions pour identifier les déclencheurs et les schémas qui affectent votre progression, ce qui vous permettra d'améliorer votre conscience de vous-même et de prendre de meilleures décisions

Empilement d'habitudes : intégrez de nouvelles habitudes à votre routine quotidienne en les liant à des habitudes existantes et en créant des rappels personnalisés

Limites d'Habitify

L'application de suivi des habitudes ne permet pas le suivi basé sur des pourcentages, ce qui est utile pour les habitudes dont la progression n'est pas binaire ou basée sur un comptage

Certains utilisateurs signalent que l'application peut parfois être lente

Tarifs Habitify

Free

Premium : 2,49 $/mois

À vie : 59,99 $

Évaluations et avis sur Habitify

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Habitify ?

Un avis sur Google Play dit :

L'interface est claire et intuitive, ce qui permet d'ajouter et de suivre facilement vos habitudes. Ce qui distingue Habitify des autres applications de suivi des habitudes, ce sont ses analyses pertinentes, qui fournissent des données précieuses sur ma progression et mes habitudes au fil du temps.

L'interface est claire et intuitive, ce qui permet d'ajouter et de suivre facilement vos habitudes. Ce qui distingue Habitify des autres applications de suivi des habitudes, ce sont ses analyses pertinentes, qui fournissent des données précieuses sur ma progression et mes habitudes au fil du temps.

En savoir plus : Modèles de forfait Free Self-Care

6. Streaks (idéal pour créer une dynamique grâce à un outil de suivi des habitudes basé sur les séries)

via Streaks

Avec Streaks, vous pouvez suivre jusqu'à 24 habitudes et rester motivé grâce à des informations détaillées, telles que des statistiques sur vos habitudes, la durée de vos séries et vos taux d'achèvement. Pour personnaliser votre espace, vous pouvez choisir parmi 78 thèmes de couleurs différents et plus de 600 icônes de tâches.

Il se synchronise sur tous vos appareils Apple et s'intègre à Apple Health pour suivre automatiquement vos étapes, votre sommeil et vos séances d'entraînement.

Les meilleures fonctionnalités de Streaks

Notes quotidiennes : consignez votre progression ou réfléchissez aux défis, aux victoires, à votre développement personnel et à vos améliorations

Tâches chronométrées : utilisez les durées intégrées pour suivre les habitudes qui nécessitent une durée spécifique, comme la méditation, les étirements ou la lecture

Tâches partagées : partagez vos habitudes avec d'autres utilisateurs Streaks pour encourager le travail d'équipe et la motivation, idéal pour se responsabiliser mutuellement

Limites de Streaks

Disponible uniquement sur les appareils Apple, contrairement aux autres applications de suivi des habitudes accessibles sur plusieurs appareils

Il faut pas mal jouer avec l'application pour comprendre son fonctionnement, même avec l'aide de la section d'aide

Tarifs Streaks

À vie : 5,99 $

Évaluations et avis sur Streaks

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Vous cherchez l'inspiration ? Voici quelques exemples de bonnes habitudes qui peuvent vous aider à adopter un mode de vie sain et à ouvrir la voie à des réalisations à long terme.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas suivre régulièrement leurs progrès. 🤦 Il y a un grand écart entre les intentions et les actions ! ClickUp peut vous aider à améliorer votre condition physique grâce à ses modèles de suivi des habitudes et ses tâches récurrentes. Imaginez que vous pouvez facilement mettre en place ces routines, enregistrer chaque séance d'entraînement et maintenir votre série de méditations. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

7. Coach. me (Idéal pour le suivi des habitudes avec coaching intégré et assistance communautaire)

En combinant un outil de suivi des habitudes robuste avec l'accès à une communauté solidaire et à un coaching professionnel, Coach.me offre diverses options d'aide personnalisée pour améliorer votre productivité, votre forme physique, votre leadership et bien plus encore.

Vous pouvez suivre vos amis pour les encourager et voir leur progression, ou aider d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes habitudes que vous grâce à un flux d'activité mondial. Chaque habitude dispose d'une section Q&A où vous pouvez poser des questions, répondre à celles des autres et partager vos expériences.

Les meilleures fonctionnalités de Coach.me

Coaching personnalisé : bénéficiez des conseils et de l'assistance sur mesure de coachs professionnels qui vous aideront à surmonter les obstacles et à rester engagé dans la validation de vos objectifs

Renforcement positif : recevez des encouragements grâce à des fonctionnalités telles que la célébration des jalons et les félicitations de la communauté, qui servent à motiver et à renforcer les comportements positifs axés sur les habitudes

Assistance communautaire : rejoignez une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui vous servira de réseau d'assistance pour partager vos expériences et vous responsabiliser mutuellement

Limites de Coach.me

Certains utilisateurs ont signalé que l'interface peut parfois être lente et difficile à naviguer

Tarifs Coach.me

Free

Coaching individuel sur les habitudes : à partir de 25 $ par semaine

Évaluations et avis sur Coach.me

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Coach.me ?

Un avis sur l'Apple Store dit :

J'aime cette application : elle est simple et m'a aidé à prendre et à suivre des habitudes. C'est génial d'avoir un rappel quotidien des actions à accomplir, car je me sens bien quand je les coche, même si elles sont minimes.

J'aime cette application : elle est simple et m'a aidé à prendre et à suivre des habitudes. C'est génial d'avoir un rappel quotidien des actions à accomplir, car je me sens bien quand je les coche, même si elles sont minimes.

8. Reclaim. ai (Idéal pour la planification des habitudes basée sur l'IA)

Outil de calendrier alimenté par l'IA conçu pour vous aider à définir des objectifs et à suivre vos habitudes, Reclaim.ai intègre vos routines à votre calendrier existant. Une fois que vous avez identifié les habitudes que vous souhaitez adopter, l'assistant IA trouve automatiquement les meilleurs moments dans votre calendrier pour planifier vos habitudes professionnelles et personnelles, en veillant à ce qu'elles s'intègrent parfaitement à vos engagements existants.

Vous pouvez également ajuster les paramètres tels que la fréquence, la durée et les plages horaires préférées pour une habitude spécifique et automatiser la planification des tâches et des rappels associés.

Reclaim. ai meilleures fonctionnalités

Planification personnalisée : utilisez les « pauses flexibles » et les « plages horaires intelligentes » pour reprogrammer vos habitudes selon vos besoins et vous adapter aux changements de votre calendrier

Analyses : obtenez des informations sur la répartition de votre temps et le respect des habitudes prévues, les taux de réalisation des habitudes et la progression globale vers vos objectifs personnels

Priorités des habitudes : attribuez des niveaux de priorité, allant de Critique (P1) à Faible (P4), afin de vous assurer que les habitudes prioritaires sont planifiées avant celles qui le sont moins

Reclaim. ai limitations

Certains utilisateurs ont signalé que l'interface du téléphone était difficile à utiliser

Parfois, il surcharge les tâches, et le calendrier semble alors écrasant

Prix de Reclaim.ai

Lite : gratuit

Starter : 8 $ par place/mois

Business : 12 $ par place/mois

Enterprise : 18 $ par place/mois

Évaluations et avis sur Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Reclaim.ai ?

Un avis G2 dit :

Reclaim vous donne juste assez de contrôle pour demander à son moteur de planifier vos tâches comme il se doit. Il est bien intégré à ClickUp et Google, et vous permet de contrôler vos tâches où que vous soyez.

Reclaim vous donne juste assez de contrôle pour demander à son moteur de planifier vos tâches comme il se doit. Il est bien intégré à ClickUp et Google, et vous permet de contrôler vos tâches où que vous soyez.

Développez des habitudes durables avec ClickUp

Adopter de meilleures habitudes et s'y tenir ne doit pas nécessairement être difficile, surtout lorsque vous disposez des bons outils pour vous aider à les créer et à les suivre afin de rester responsable.

Grâce aux fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp, le suivi des habitudes devient facile, automatisé et entièrement personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie.

Que vous essayiez de méditer quotidiennement, d'être plus productif au travail ou de développer une routine d'entraînement régulière, ClickUp vous aide à prendre de bonnes habitudes et à vous y tenir.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à mettre en place des routines qui vous mèneront vers une réussite à long terme.