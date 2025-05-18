Modèles gratuits d'emploi du temps pour une planification organisée des cours

Les enseignants font partie des membres les plus précieux (et les plus travailleurs !) de la société. Mais même pour ces piliers de la société, la quantité de travail nécessaire pour éduquer la prochaine génération peut être écrasante

La cloche sonne, les élèves affluent et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, la journée est déjà bien entamée, entre les cours, les réunions et les tâches interminables. Sans un forfait solide, l'enseignement peut rapidement devenir accablant.

Mais que se passerait-il si votre emploi du temps fonctionnait pour vous plutôt que contre vous ?

Un emploi du temps bien conçu vous aide à atteindre cet objectif ! Il s'agit d'un cadre fiable qui vous permet de rester organisé, de réduire votre stress et de tirer le meilleur parti de chaque journée scolaire.

Que vous jongliez entre plusieurs matières, que vous coordonniez le travail de vos collègues ou que vous essayiez simplement de garder votre santé mentale, ce blog vous propose un modèle d'emploi du temps qui transformera votre enseignement.

Que sont les modèles d'emploi du temps ?

Un modèle d'emploi du temps permet de structurer une journée ou une semaine scolaire en organisant les cours, les pauses et les tâches essentielles dans un format clair et facile à gérer. Au lieu d'improviser leurs forfaits à la dernière minute, les enseignants suivent un emploi du temps cohérent qui garantit le bon déroulement de toutes les activités.

Ces modèles sont des outils pédagogiques en ligne qui créent un rythme, garantissant un flux logique des leçons et une utilisation efficace du temps.

De la planification des sessions de cours à l'équilibrage des tâches administratives, un horaire bien structuré élimine les approximations et met de l'ordre même dans les journées les plus chargées.

💡 Conseil de pro : Sans outils d'organisation adaptés, il peut être difficile de rester au top des processus administratifs et des opérations du corps enseignant. Découvrez les meilleurs logiciels de gestion universitaire pour l'enseignement supérieur afin de tout superviser depuis un seul endroit !

Meilleurs modèles d'emploi du temps pour enseignants

Voici les meilleurs modèles d'emploi du temps pour organiser votre emploi du temps quotidien :

1. Modèle d'emploi du temps pour la classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tirez le meilleur parti de votre emploi du temps grâce au modèle d'emploi du temps scolaire de ClickUp

Rester au fait des plans de cours, des activités et des devoirs devient plus facile avec le modèle de planning scolaire ClickUp!

Conçu pour les enseignants qui jonglent avec plusieurs tâches, ce modèle vous aide à structurer vos emplois du temps quotidiens, à suivre les échéances importantes et à tout regrouper au même endroit.

La disposition numérique élégante, la collaboration en temps réel et les options de personnalisation vous permettent de gérer les présences, les évènements à venir et les activités quotidiennes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisez vos emplois du temps avec des tâches codées par couleur et des dispositions flexibles

Suivez les devoirs, les échéances et la progression des élèves en un seul endroit

Collaborez en temps réel avec vos collègues enseignants, vos élèves ou leurs parents grâce à cet outil de collaboration

Ouvrez 15 affichages différents, notamment Musique, Lecture et phonétique, Sciences sociales, Écriture, Histoire et plus encore, pour obtenir facilement un aperçu des informations

🔑 Idéal pour : Les enseignants qui recherchent un agenda numérique tout-en-un pour planifier facilement leurs cours.

Grâce à un travail organisé, ClickUp nous a permis de déterminer quelles activités génèrent réellement de la valeur et lesquelles n'en génèrent pas, afin de donner la priorité à celles qui en génèrent, ce qui nous a permis d'atteindre 98 % des objectifs.

2. Modèle de planning pour classe d'éducation spécialisée ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des emplois du temps efficaces grâce au modèle d'emploi du temps pour classe d'éducation spécialisée de ClickUp

La gestion d'une classe d'éducation spécialisée nécessite une structure, une flexibilité et une communication claire. Le modèle de planning pour classe d'éducation spécialisée ClickUp est conçu pour aider les éducateurs spécialisés à organiser des plans d'apprentissage individualisés, des sessions de thérapie et des activités en classe.

Avec des affichages personnalisables, une collaboration facile et des rappels intégrés, ce modèle d'agenda quotidien garantit que les besoins uniques de chaque élève sont satisfaits tout en assurant le bon déroulement des emplois du temps quotidiens, sans stress.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les sessions de thérapie, les activités en petits groupes et les cours particuliers grâce à la vue Toutes les classes

Définissez des rappels pour les jalons importants tels que les évaluations et le suivi de la progression

Intégrez Google Agenda pour que tout le monde soit sur la même page

Prenez des notes collaboratives et suivez les informations importantes grâce à l'affichage des notes de classe pour l'éducation spécialisée

🔑 Idéal pour : Les enseignants spécialisés, le personnel d'assistance et les thérapeutes à la recherche d'un système de planification adaptable et axé sur les élèves.

3. Modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos emplois du temps quotidiens, hebdomadaires et mensuels à l'aide du modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp

Vous avez parfois l'impression que la journée scolaire passe plus vite que vous ne pouvez suivre ? Le modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp vous aide à suivre le rythme de la journée, afin qu'aucun cours, devoir ou activité ne passe entre les mailles du filet.

Conçu pour les élèves et les enseignants, cet outil de gestion des tâches facilite le suivi des cours, des devoirs et des activités parascolaires.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos cours quotidiens, vos devoirs et vos échéances importantes dans un calendrier intuitif et facile à mettre en forme

Personnalisez les emplois du temps avec différentes vues, notamment les vues Activités, Emplois du temps scolaires et Notes de classe

Définissez des rappels pour les tests, les projets et les sessions d'étude afin de garder une longueur d'avance

Utilisez le suivi du temps automatisé pour suivre le temps passé sur les projets

🔑 Idéal pour : Les élèves, les enseignants et les administrateurs scolaires qui recherchent une approche numérique pour gérer les emplois du temps scolaires.

4. Modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps

Obtenir un modèle gratuit Tirez le meilleur parti de votre temps grâce au modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps

Le modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps est idéal pour équilibrer les études et la productivité. Il structure votre routine quotidienne et suit le temps que vous consacrez à chaque tâche.

Cet outil d'étude vous aide à hiérarchiser les cours, à planifier votre temps d'étude et à améliorer la gestion de votre temps. Il vous permet de suivre vos objectifs à long terme, d'avoir un aperçu de tout ce que vous avez à faire et de suivre facilement les cours à rendre.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez le temps passé sur chaque matière pour améliorer la concentration et gérer efficacement la charge de travail

Identifiez les habitudes d'étude grâce à des outils d'analyse intégrés pour une gestion plus intelligente du temps

Ouvrez plusieurs affichages, notamment Échéancier, Priorités et Affichage deuxième année

Définissez des rappels pour les devoirs, les tests et les sessions de révision à venir

🔑 Idéal pour : les étudiants, les apprenants universitaires et les apprenants autodidactes qui souhaitent optimiser leur temps d'étude.

💡 Conseil de pro : Prenez le contrôle de votre emploi du temps grâce à la vue Calendrier de ClickUp! Passez facilement d'une disposition quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, glissez-déposez des tâches et personnalisez ce que vous voyez pour un flux de travail clair et organisé. Mais si vous recherchez quelque chose d'encore plus intelligent, le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp est fait pour vous ! Voici comment il peut vous aider : Boostez votre productivité avec le calendrier ClickUp Reprogrammez automatiquement les tâches pour rester sur la bonne voie

Détectez les lacunes dans votre calendrier et réservez-vous du temps sans distraction pour vous concentrer sur votre travail

Transcrivez les notes de réunion dans un document consultable et attribuez des éléments d'action

Suivez le temps, recevez des rappels de réunion et participez à des réunions où que vous soyez dans ClickUp

Voici ce que Heath Hayden, coordinateur du développement professionnel au Tacoma Community College, a à dire à propos de ClickUp :

J'ai pu collaborer avec d'autres membres de mon équipe en utilisant la fonction calendrier pour afficher la programmation et le forfait d'un événement majeur. Nous avons tous pu glisser-déposer des évènements sur le calendrier en fonction des besoins de l'équipe de direction. C'est incroyablement facile à utiliser d'un membre de l'équipe à l'autre.

5. Modèle de gestion de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez toutes vos classes en toute simplicité grâce au modèle de gestion des cours ClickUp

Vous gérez plusieurs classes ? Le stress lié à la gestion simultanée de nombreux cours ne peut être éliminé. Cependant, il peut très certainement être réduit grâce au modèle de gestion des cours ClickUp!

Planifiez vos cours, suivez les devoirs et surveillez la progression des élèves grâce à un système facile à utiliser. Suivez tous les cours en cours, utilisez des formulaires pour faciliter l'envoi des devoirs et restez informé de la progression.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez la progression des élèves grâce au suivi des performances et aux rapports personnalisés

Assurez-vous que tous les envois de devoirs comprennent des détails tels que la matière, les notes, la note et les fichiers de devoirs

Accédez à tout depuis n'importe quel appareil pour rester organisé où que vous soyez

🔑 Idéal pour : Les enseignants et les éducateurs à la recherche d'un outil tout-en-un pour gérer plusieurs classes.

📮 Insight ClickUp : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster les tâches et configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont déjà mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à regrouper plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, où les tâches et les réunions peuvent être facilement attribuées à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité !

6. Modèle de devoirs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et suivez les devoirs de vos élèves grâce au modèle de devoirs de classe de ClickUp

Le suivi des devoirs ne devrait pas être une tâche interminable. Utilisez le modèle de devoirs ClickUp pour simplifier la gestion des devoirs en organisant les dates d'échéance, les statuts d'envoi et les notes.

Grâce à ce modèle, vous pouvez communiquer les dates d'échéance des devoirs, créer rapidement de nouveaux devoirs et fournir des commentaires utiles directement à l'élève.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les devoirs par matière, priorité ou date limite pour obtenir un aperçu clair

Ajoutez des champs personnalisés, tels que le type de tâche, la note et les sujets abordés, pour gérer les devoirs

Partagez les détails importants concernant les cours, notamment l'emplacement, la date, l'heure, le nom du professeur et les liens vers le programme

🔑 Idéal pour : Les enseignants qui gèrent les travaux et les devoirs de leurs élèves.

💡 Conseil de pro : stimulez l'engagement des élèves grâce aux modèles KWL! Ces outils simples mais puissants vous aident à suivre la progression de l'apprentissage et à éveiller la curiosité dans la classe.

7. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez efficacement vos journées grâce au modèle d'emploi du temps horaire de ClickUp

Certaines journées ressemblent à une course contre la montre, mais chaque heure est comptabilisée grâce au modèle d'emploi du temps horaire ClickUp. Structurez votre journée en créneaux horaires gérables, que ce soit pour organiser des cours consécutifs, planifier des sessions d'étude ou équilibrer votre vie professionnelle et personnelle.

Définissez des objectifs et des priorités clairs, suivez votre progression par rapport aux objectifs fixés, attribuez des tâches aux membres de l'équipe et calculez les rémunérations de chaque employé.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Divisez la journée en blocs horaires et ajustez les horaires grâce à une interface glisser-déposer

Mettez en évidence les tâches prioritaires pour vous concentrer sur l'essentiel

Ajoutez des champs personnalisés, tels que le paiement total, la fréquence, le type de tâche, les ressources et les performances, pour gérer les paiements

Utilisez les vues Paiement par assigné et Paiement réel pour gérer les paiements de tous les membres de votre équipe

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui cherchent un moyen de planifier leur journée et de gérer leurs paiements.

8. Modèle de planification des cours ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez des cours attrayants grâce au modèle de planification de cours de ClickUp

Le modèle de planification des cours de ClickUp aide les enseignants à organiser les objectifs des leçons, à structurer les activités et à aligner les travaux sur les objectifs du programme. Ce modèle facilite l'enseignement en couvrant tous les sujets importants pour chaque période de cours.

Assurez-vous que vos notes sont stockées au même endroit, attribuez des tâches à vos élèves et préparez vos cours bien avant le début de la classe grâce à ce modèle.

Le cadre vous permet également de définir les échéances des projets et de suivre les progrès de chaque élève.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Présentez vos plans de cours avec des objectifs, des activités, du matériel et des points de discussion clairs

Stockez et organisez vos ressources pédagogiques, vos fiches de travail et vos documents de référence

Planifiez vos cours à long terme tout en suivant la progression sur plusieurs semaines ou semestres

🔑 Idéal pour : Les enseignants à la recherche d'un système flexible pour planifier et gérer facilement leurs cours.

9. Modèle de planification de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les cours de chaque matière à l'aide du modèle de planification de programme ClickUp

Créer un programme ne consiste pas seulement à dresser une liste de sujets, mais aussi à concevoir une feuille de route pour un cours réussi. Le modèle de planification de programme ClickUp aide les enseignants à élaborer leur programme, à définir des objectifs d'apprentissage et à planifier les cours avec clarté et précision.

De la présentation des thèmes hebdomadaires à la planification des évaluations et des échéances, ce modèle vous permet de vous assurer que chaque leçon s'inscrit dans un parcours scolaire bien organisé et stimulant.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Mappez l'échéancier complet du cours, de la première leçon à l'examen final

Planifiez les devoirs, les quiz et les projets avec des échéances claires grâce à l'affichage Calendrier

Joignez des listes de lecture, des ressources et des documents supplémentaires pour faciliter l'accès

Partagez et collaborez avec vos collègues enseignants, chefs de département ou élèves à l'aide de liens de partage public

🔑 Idéal pour : Les professeurs et enseignants qui élaborent des programmes axés sur des objectifs pour toutes les matières et tous les niveaux.

10. Modèle de forfait de cours universitaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez rapidement des plans de cours grâce au modèle de plan de cours universitaire de ClickUp

Le modèle de plan de cours universitaire ClickUp aide les professeurs et les enseignants à organiser leurs cours, leurs devoirs et leurs discussions dans un espace simplifié.

Que vous planifiiez un cours semestriel ou des sessions individuelles, vous êtes assuré que chaque leçon sera intéressante, bien rythmée et alignée sur les objectifs du cours. Le modèle permet aux enseignants de créer des plans de cours sur mesure qui renforcent l'engagement des élèves pour de meilleurs résultats d'apprentissage.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Structurez vos cours avec des thèmes clés, des points de discussion et des objectifs d'apprentissage

Utilisez la vue ADDIE Phase pour organiser les tâches en cinq étapes : analyse, conception, développement, mise en œuvre et évaluation

Créez et partagez des liens vers des formulaires d'évaluation avec vos élèves afin de recueillir leurs commentaires et d'améliorer vos cours

Joignez des documents de recherche, des présentations PowerPoint et des liens de référence pour un accès facile

🔑 Idéal pour : Les professeurs à la recherche d'un système organisé pour planifier et gérer efficacement leurs cours.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez passer au niveau supérieur en matière de planification de cours ? Ne cherchez pas plus loin que ces outils d'IA pour la planification de cours. Créez des cours attrayants et créatifs, garantissez une participation élevée des élèves et enseignez un contenu fiable et de haute qualité.

La migration vers ClickUp a été la chose la plus importante que notre équipe ait faite en 2022. Depuis ce changement, nous avons constaté une amélioration significative de notre productivité, de notre efficacité, de la collaboration au sein de l'équipe et du moral général.

11. Modèle de plan d'action pour enseignants ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Élaborez des plans d'action pour atteindre vos objectifs grâce au modèle de plan d'action pour enseignants de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour enseignants ClickUp vous aide à décomposer vos objectifs en étapes concrètes, ce qui facilite le suivi de la progression et permet de rester concentré.

Améliorer l'engagement des élèves et évoluer professionnellement permet de transformer les idées en réussites mesurables. Organisez vos supports, hiérarchisez vos objectifs et créez un système d'évaluation personnalisé à l'aide de ce modèle afin de garantir des évaluations équitables.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Créez des objectifs pédagogiques spécifiques avec des plans d'action étape par étape

Utilisez la vue Objectifs pour répertorier et suivre les objectifs à court et à long terme

Organisez les tâches en trois statuts : À faire, En cours et Achevé

Planifiez vos activités dans le diagramme de Gantt pour visualiser les dépendances et achever les tâches à temps

🔑 Idéal pour : Les enseignants à la recherche d'un système structuré pour atteindre efficacement leurs objectifs de développement professionnel.

🎉 Astuce bonus : Boostez votre classe avec ClickUp for Education! 🎓✨ Centralisez la gestion des élèves, l'élaboration des cours et le travail administratif avec ClickUp pour l'éducation Élaborez un programme avec vos collègues grâce à la collaboration en temps réel dans ClickUp Docs

Visualisez votre calendrier scolaire et suivez vos cours et vos échéances

Collaborez via des canaux de discussion et des intégrations e-mail pour une communication simplifiée

Gérez les informations sur les élèves, les cours et les tâches administratives au sein d'une plateforme unifiée

Automatisez les processus routiniers tels que l'attribution des tâches et les mises à jour de statut pour gagner un temps précieux

12. Modèle de blocage de planning ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez rapidement votre emploi du temps grâce au modèle de blocage de planning ClickUp

Lorsque les tâches s'accumulent, la journée semble toujours trop courte. Le modèle de blocage de planning ClickUp vous aide à diviser votre temps en blocs structurés, ce qui vous permet de vous concentrer plus facilement sur vos priorités sans vous laisser distraire.

Ce système permet de gagner du temps, d'augmenter la productivité et d'éviter l'épuisement professionnel en attribuant des périodes spécifiques à l'enseignement, à la notation, aux réunions et aux tâches personnelles.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez la journée en blocs de temps ciblés pour une efficacité maximale

Réduisez les distractions en personnalisant les blocs pour l'enseignement, la planification des cours, les réunions ou votre temps personnel

Ouvrez plusieurs vues, telles que Activités, Formulaire de planification, Emplacements, Mensuel et Quotidien, pour rester en phase avec votre emploi du temps

Visualisez comment vous passez votre temps chaque jour

🔑 Idéal pour : Les enseignants, les étudiants et les professionnels qui souhaitent planifier leur journée pour être plus concentrés et plus efficaces.

13. Modèle de planning mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement vos activités mensuelles grâce au modèle de planning mensuel de ClickUp

Jongler avec les échéances, les plans de cours et les réunions pendant un mois peut rapidement devenir accablant. Le modèle de calendrier mensuel ClickUp organise tout dans une seule vue, ce qui vous permet de garder une longueur d'avance.

Visualisez votre mois, hiérarchisez vos tâches, gérez vos ressources et respectez toutes vos échéances grâce à ce modèle.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les tâches, les échéances et les évènements dans un format mensuel clair

Définissez des tâches récurrentes pour les responsabilités continues telles que la notation ou les pointages

Visualisez votre progression tout au long du mois grâce à l'affichage Échéancier

🔑 Idéal pour : Les enseignants et les professionnels qui souhaitent gérer leur charge de travail mensuelle sans manquer les échéances clés.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'emploi du temps pour les enseignants ?

Maintenant que nous avons exploré les meilleurs modèles d'emploi du temps pour enseignants, comment choisir celui qui vous convient le mieux ?44

Un bon modèle d'emploi du temps aide les enseignants à s'organiser, à gérer efficacement leur temps et à assurer un flux harmonieux des cours. Les meilleurs modèles d'emploi du temps offrent clarté, flexibilité et suffisamment de détails pour aider les enseignants et les élèves.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle :

Créer des créneaux horaires clairement définis : Chaque période, pause et transition doit avoir des créneaux horaires désignés afin de structurer les emplois du temps. Chaque période, pause et transition doit avoir des créneaux horaires désignés afin de structurer les emplois du temps. Le modèle d'emploi du temps doit garantir que les cours ne dépassent pas l'horaire prévu et que les élèves savent à quoi s'attendre

Sections pour les devoirs et la planification : un bon modèle d'emploi du temps comprend un espace pour le suivi des devoirs, des tests à venir et des calendriers de notation, ce qui évite les retards et les rushs de dernière minute

Format entièrement personnalisable : que vous utilisiez Google Docs, Microsoft Word, le format PDF ou tout autre outil, un bon modèle d'emploi du temps doit être facile à modifier en fonction des matières, des niveaux scolaires ou des styles d'enseignement

Plusieurs affichages pour différents besoins : certains enseignants ont besoin d'un emploi du temps quotidien, tandis que d'autres préfèrent une disposition hebdomadaire ou mensuelle. Les meilleurs modèles font office certains enseignants ont besoin d'un emploi du temps quotidien, tandis que d'autres préfèrent une disposition hebdomadaire ou mensuelle. Les meilleurs modèles font office d'application de planning de travail et proposent différentes mises en forme pour s'adapter à divers styles de planification

Conception conviviale : une disposition claire et organisée facilite le suivi de l'emploi du temps, ce qui réduit la confusion chez les enseignants et les élèves. L'utilisation d'un modèle trop complexe peut entraîner des activités manquées ou une mauvaise gestion du temps

Simplifiez vos emplois du temps avec ClickUp

Un horaire bien planifié est la clé d'une classe organisée et productive. Les modèles d'horaire d'enseignement permettent de rationaliser la planification des cours, de suivre les devoirs et de gérer efficacement le temps, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Grâce à des emplois du temps structurés, les enseignants peuvent se concentrer davantage sur la motivation des élèves et moins sur les changements de dernière minute.

ClickUp fait passer la planification à un niveau supérieur grâce à de puissantes fonctionnalités de personnalisation, d'automatisation et de collaboration.

Commencez à planifier plus intelligemment : essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !