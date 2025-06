10 modèles gratuits de sondage sur la satisfaction client

Vos clients sont-ils satisfaits ?

De nombreuses entreprises pensent offrir un service irréprochable jusqu'à ce que les avis négatifs ou la baisse des ventes leur prouvent le contraire.

Un sondage de satisfaction client bien conçu comble cette lacune en vous donnant un aperçu direct de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré. Cependant, élaborer les bonnes questions prend du temps, et un sondage mal structuré peut donner lieu à des commentaires vagues ou trompeurs.

C'est là qu'un modèle de sondage sur la satisfaction client entre en jeu ! Il simplifie le processus tout en vous garantissant des réponses claires et exploitables.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de sondage sur le service client.

🔎 Le saviez-vous ? La première plainte client enregistrée remonte à 1750 avant J.-C. ! Un acheteur mécontent, Nanni, a rédigé une plainte sur une tablette d'argile après avoir reçu du minerai de cuivre de mauvaise qualité de la part d'un marchand. 📜

Que sont les modèles de sondage sur la satisfaction client ?

Un modèle de sondage sur le service client est un questionnaire pré-conçu utilisé pour mesurer la satisfaction des clients à l'égard d'un produit, d'un service ou d'une expérience globale.

Ces modèles de travail servent à recueillir les commentaires des clients de manière structurée. Ils vous aident à identifier les points forts, à résoudre les problèmes, à mener des recherches sur les utilisateurs et à améliorer les relations avec la clientèle.

Ainsi, au lieu de créer un sondage à partir de zéro, vous disposez de questions soigneusement élaborées et adaptées à différents secteurs et objectifs. Certaines visent à vous aider à comprendre la satisfaction de vos clients, tandis que d'autres ciblent des domaines spécifiques tels que la qualité des produits, le service client, les indicateurs clés de performance de l'expérience client ou la facilité d'utilisation.

Les sondages sur la satisfaction client sont disponibles dans plusieurs formats, notamment sous forme de questions à choix multiples, d'échelles d'évaluation (telles que le Net Promoter Score et le Customer Effort Score) et de questions ouvertes pour obtenir des informations détaillées.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de sondage sur la satisfaction client ?

Un bon modèle de sondage sur le service client ne se contente pas de recueillir des réponses ; il vous aide à mesurer la satisfaction client et à découvrir ce qui fonctionne (ou non) dans le parcours client.

Voici ce qui distingue un modèle de sondage :

Questions claires et concises : Les sondages confus donnent lieu à des réponses confuses. Assurez-vous que le modèle propose des questions simples et bien formulées pour votre sondage de satisfaction client afin d'obtenir de meilleures réponses

Types de questions équilibrés : utilisez un modèle qui propose un mélange de questions à choix multiples, d'échelle de Likert et de questions ouvertes. Cela vous aide à obtenir des informations sur différents aspects de l'expérience client, des fonctionnalités du produit à la qualité du service

La concision est la clé : Personne n'aime les sondages en ligne interminables. Les meilleurs modèles facilitent la demande de commentaires en respectant le temps du client et en se concentrant uniquement sur les questions essentielles

Flux logique : un sondage doit sembler naturel. Assurez-vous que le modèle de sondage sur la satisfaction client commence de manière générale, puis aborde des aspects plus spécifiques tels que l'assistance, la facilité d'utilisation ou les fonctionnalités du produit

Informations exploitables : Les données ne sont utiles que si elles entraînent des changements. Un modèle bien structuré transforme les réponses en commentaires exploitables, aidant ainsi les entreprises à s'améliorer et à se développer

Les 10 meilleurs modèles de sondage sur la satisfaction client

Voici les 10 meilleurs modèles d'enquête de satisfaction client de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui révolutionne la façon dont les équipes gèrent les projets, les documents et la communication, le tout sur une plateforme unifiée. En exploitant la puissance de l'IA de nouvelle génération, ClickUp accélère les flux de travail et vous permet de collecter et d'analyser les commentaires des clients en toute simplicité :

1. Modèle de satisfaction client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez des commentaires exploitables grâce au modèle de satisfaction client ClickUp

Obtenir des commentaires honnêtes de vos clients ne devrait pas être difficile, et ce modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp vous facilite la tâche.

Le modèle permet de collecter des données sur la satisfaction des clients à différents points de contact tout au long du parcours client. Il propose différentes vues, telles que la vue des répondants, le formulaire de sondage sur la satisfaction client et la vue d'évaluation des connaissances, ainsi qu'une disposition conviviale qui facilite l'évaluation des commentaires précieux.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Gagnez du temps grâce à un sondage prêt à l'emploi et personnalisez les questions en fonction des besoins de votre entreprise

Recueillez des commentaires à l'aide de champs personnalisés, tels que « Utilité », « Clarté », « Commentaires » et « Le problème a-t-il été résolu ?

Utilisez la vue Liste des répondants pour regrouper les clients en fonction de la résolution de leurs problèmes, et la vue Évaluation des connaissances pour obtenir un aperçu clair de la qualité des commentaires

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent mieux comprendre l'expérience de leurs clients actuels et améliorer leur niveau de satisfaction.

💡 Conseil de pro : le formulaire de sondage sur la satisfaction client capture automatiquement les coordonnées et les commentaires des répondants. Vous souhaitez rendre votre formulaire encore plus intelligent ? Utilisez la logique conditionnelle d'affichage des formulaires pour afficher ou masquer des questions en fonction des réponses précédentes, afin que le sondage reste pertinent et attrayant !

Voici un aperçu rapide de la manière d'utiliser la logique conditionnelle dans ClickUp :

2. Modèle de gestion du service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réduisez le temps de réponse de vos clients grâce au modèle de gestion du service client ClickUp

Pour satisfaire vos clients, il ne suffit pas de résoudre leurs problèmes, vous devez leur offrir une expérience fluide et sans stress. Le modèle de gestion du service client ClickUp aide les équipes à gérer les demandes d'assistance, à suivre les interactions avec les clients et à s'assurer qu'aucun problème ne passe entre les mailles du filet.

Tout est organisé en un seul endroit, des commentaires des clients aux tâches de service. Qu'il s'agisse de traiter des demandes, des plaintes ou des suivis, cet outil de fidélisation de la clientèle vous permet de renforcer votre service client !

Pourquoi vous allez l'adorer :

Préparez vos formulaires de demande de service client à l'avance avec Form View

Suivez les demandes d'assistance et les évaluations de satisfaction de manière organisée

Améliorez les temps de réponse en collaborant avec différentes équipes et différents services afin de mieux traiter les problèmes rencontrés par les clients

Idéal pour : Les équipes d'assistance et les entreprises qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur service client.

🧠 Fait amusant : 89 % des clients sont susceptibles d'acheter à nouveau lorsqu'ils bénéficient d'une expérience de service positive !

3. Modèle ClickUp « Réussite client »

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression de vos clients à l'aide du modèle « Réussite client » de ClickUp

Le modèle ClickUp Client Success aide vos équipes à suivre le parcours de vos clients, à entretenir vos relations et à vous assurer que vos clients tirent le meilleur parti de votre produit ou service.

Au lieu d'organiser les données dans des feuilles de calcul ou des notes éparpillées, le modèle organise les interactions avec les clients, les suivis et les jalons clés à l'aide de l'automatisation, de l'intégration et de checklists.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression de vos clients et organisez facilement vos interactions et vos suivis

Documentez et partagez les clés de votre réussite avec vos clients à l'aide de liens de partage publics ou privés

Ouvrez le modèle dans six affichages, tels que le guide de réussite client, le formulaire de commentaires, le renouvellement et l'engagement

Idéal pour : Les entreprises et les équipes qui souhaitent offrir une expérience client exceptionnelle et établir des relations à long terme.

💡 Conseil de pro : dans ClickUp, utilisez la vue « Client Success Playbook » (Guide de réussite client) pour stocker les bonnes pratiques et la vue « Feedback Form » (Formulaire de commentaires) pour recueillir des informations utiles à l'amélioration. Contrôlez les renouvellements grâce à la vue « Renewal » (Renouvellement) et suivez les interactions avec les clients à l'aide de la vue « Engagement » (Engagement) afin de repérer les opportunités de croissance avant qu'elles ne vous échappent !

4. Modèle de formulaire de commentaires clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez des commentaires clients pertinents à l'aide du modèle de formulaire de commentaires clients de ClickUp

Obtenir des commentaires honnêtes ne devrait pas être un jeu de devinettes. Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp permet aux entreprises de recueillir facilement des informations précieuses sans submerger leurs clients.

Qu'il s'agisse des fonctionnalités d'un produit, de la qualité d'un service ou de l'expérience client globale, le modèle vous aide à poser les bonnes questions et offre aux clients une plateforme pour exprimer leur opinion.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Découvrez les services à améliorer et ceux qui sont fortement recommandés grâce à l'affichage des évaluations des services

Analysez les performances de votre équipe grâce à la vue Évaluation des fournisseurs

Transformez les commentaires en améliorations concrètes en les convertissant en tâches

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent mieux comprendre l'expérience de leurs clients existants et améliorer leurs produits ou services

5. Modèle « Voix du client » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Écoutez les préférences de vos clients grâce au modèle « Voix du client » de ClickUp

Écouter les clients est la clé pour créer une marque qu'ils aiment ! Le modèle « Voix du client » de ClickUp vous aide à recueillir et à analyser les commentaires des clients afin d'améliorer vos produits, vos services et l'expérience client globale.

Organisez vos commentaires en un seul endroit et identifiez les tendances afin de prendre les mesures qui s'imposent. Comprenez mieux les préférences et les besoins de vos clients et apportez des améliorations éclairées à vos produits.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez et fidélisez vos clients en améliorant la gestion de leurs projets

Utilisez divers attributs personnalisés, tels que Besoin du client, Source VoC et Solution, pour visualiser les commentaires

Utilisez la vue Tableau pour classer les commentaires en fonction de la source VoC et identifier les similitudes ou les différences

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent mesurer la satisfaction de leurs clients et améliorer leur expérience.

Obtenir un modèle gratuit Stockez toutes les informations de contact de vos clients au même endroit grâce au modèle de formulaire de contact client ClickUp

Une communication ouverte et fluide fait toute la différence dans l'expérience client. Le modèle de formulaire de contact client de ClickUp est idéal pour les entreprises qui souhaitent recueillir des demandes de renseignements, des demandes d'assistance et des commentaires généraux.

Suivez les requêtes des clients, collectez des données provenant de diverses sources et organisez les informations de contact afin de pouvoir facilement joindre vos clients grâce à ce modèle. Hiérarchisez les demandes des clients en ajoutant des statuts personnalisés aux tâches, tels que bloqué, achevé, en cours d'examen et nouvelle demande.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Améliorez les temps de réponse et optimisez la communication avec vos clients

Vérifiez régulièrement votre formulaire pour voir si de nouveaux commentaires ont été ajoutés en paramétrant des rappels

Résumez toutes les informations de contact grâce à l'affichage « Résumé des contacts »

Idéal pour : Les entreprises qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur communication avec leurs clients.

Découvrez ce que Philip Storry , administrateur système senior chez SYZYGY, pense de ClickUp :

La coordination chez SYZYGY s'est améliorée à tous les niveaux. Le meilleur exemple est notre processus d'intégration des nouveaux employés, qui nécessite une coordination entre quatre services : les ressources humaines, les finances, l'informatique et les services généraux. L'utilisation d'un modèle et d'un formulaire nous a permis de saisir rapidement les informations relatives à un nouvel employé rejoignant notre organisation, puis de créer une tâche avec des sous-tâches attribuées à chaque service pour le travail requis.

La coordination chez SYZYGY s'est améliorée à tous les niveaux. Le meilleur exemple est notre processus d'intégration des nouveaux employés, qui nécessite une coordination entre quatre services : les ressources humaines, les finances, l'informatique et les installations. L'utilisation d'un modèle et d'un formulaire nous a permis de saisir rapidement les informations relatives à un nouvel employé rejoignant notre organisation, puis de créer une tâche avec des sous-tâches attribuées à chaque service pour le travail requis.

7. Modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comprenez les besoins de vos clients grâce au modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp

Vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur les attentes de vos clients ? Ne cherchez pas plus loin que le modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp! Il vous permet d'approfondir vos connaissances sur les attentes, les points faibles et les priorités de vos clients. Utilisez une approche systématique pour analyser les commentaires, repérer les tendances et adapter vos produits ou services afin de répondre à des besoins réels.

Gérez les besoins de vos clients à l'aide de champs personnalisés, tels qu'un lien vers un formulaire d'évaluation, des pièces jointes, un lien vers des données et une description du projet. Qu'il s'agisse d'améliorer les fonctionnalités d'un produit, d'affiner l'assistance ou d'optimiser le parcours client, cet outil vous permet de rester concentré sur l'essentiel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des projets adaptés aux besoins de chaque client et affectez directement les membres de votre équipe

Décomposez les attentes des clients grâce à une approche structurée

Identifiez les lacunes dans vos produits, services ou assistance grâce aux résultats du sondage

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent recueillir des informations sur les besoins de leurs clients existants et créer des solutions adaptées.

8. Modèle d'échelle de Likert ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mesurez les opinions et la satisfaction à l'aide du modèle d'échelle de Likert de ClickUp

Le modèle d'échelle de Likert ClickUp est le moyen idéal pour mesurer les opinions, le niveau de satisfaction et le sentiment général de vos clients ou des membres de votre équipe.

À l'aide d'une échelle simple, allant de « Pas du tout d'accord » à « Tout à fait d'accord », recueillez des commentaires nuancés sur un sujet sans semer la confusion chez les répondants.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Évaluez le sentiment général sur un sujet, un produit, un service ou une expérience spécifique

Utilisez des champs personnalisés, tels que « Action entreprise », « Escalade », « Lien vers les données », « Description du projet », etc. pour recueillir des commentaires détaillés

Joignez les fichiers ou documents connexes dans la section Pièces jointes pour fournir plus de contexte

Idéal pour : Les équipes qui souhaitent mesurer la satisfaction client à l'aide de sondages faciles à analyser.

9. Modèle pour débutants avec échelle de Likert ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez des commentaires pertinents auprès de vos clients à l'aide du modèle pour débutants « Échelle de Likert » de ClickUp

Vous vous demandez si vos clients sont satisfaits ? Le modèle pour débutants « Échelle de Likert » de ClickUp vous aide à recueillir des commentaires structurés à l'aide d'un système d'évaluation simple.

Au lieu de réponses vagues, les clients classent leurs expériences sur une échelle claire, ce qui facilite la mesure de la satisfaction client, le suivi des sentiments et l'amélioration du parcours client. Pour collecter des données significatives, utilisez des attributs personnalisés, tels que le caractère raisonnable de la charge de travail, le nombre de contacts et l'accueil dans l'environnement de travail.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des questions à échelle de Likert pour obtenir des évaluations simples et cohérentes

Modifiez le formulaire de sondage pour changer les éléments du formulaire, ajouter ou supprimer des questions, et personnalisez-le à votre guise

Identifiez les tendances et les schémas qui se dégagent des commentaires reçus

Idéal pour : Les organisations à la recherche d'informations sur un produit, un service ou une expérience spécifique.

💡 Conseil de pro : affichez les commentaires fournis par les employés de différents services à l'aide de la vue Par service et obtenez un résumé des commentaires recueillis à l'aide de la vue Résumé du sondage !

10. Modèle de sondage sur les commentaires des clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Améliorez votre produit grâce à des commentaires pertinents à l'aide du modèle de sondage sur les commentaires sur les produits de ClickUp

Si vous souhaitez recueillir des commentaires sur votre nouveau produit, utilisez le modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits de ClickUp! Ce modèle vous aide à recevoir des commentaires sur chaque aspect de votre produit, notamment la qualité, le prix, la première expérience d'utilisation, la facilité d'utilisation, le service client, l'expérience d'achat et l'expérience d'utilisation.

Organisez les commentaires pour faciliter le suivi des tendances et hiérarchiser les améliorations. Découvrez ce que vos clients aiment et ce qu'ils n'aiment pas afin de définir l'orientation de votre innovation. De plus, il recueille des informations directes sur les fonctionnalités des produits, leur facilité d'utilisation et la satisfaction globale.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez les points faibles courants et les domaines à améliorer

Suivez l'évolution du sentiment des clients au fil du temps

Affichez clairement le sentiment des clients grâce à la vue « Satisfaction globale »

Idéal pour : Les organisations qui cherchent à affiner les fonctionnalités de leurs produits ou à lancer de nouveaux produits

Tirez le meilleur parti de chaque réponse avec ClickUp

Choisir le bon modèle de sondage sur la satisfaction client fait toute la différence lorsque vous souhaitez recueillir des informations pertinentes. Que vous souhaitiez effectuer le suivi de l'expérience client, analyser les commentaires sur vos produits ou améliorer la qualité de votre service, ces modèles vous aideront à rationaliser le processus.

Des questions structurées selon l'échelle de Likert aux formulaires détaillés de commentaires clients, chaque modèle est conçu pour rendre la collecte de données simple, efficace et exploitable.

Vous recherchez un moyen simple de gérer les informations sur vos clients ? ClickUp propose des fonctionnalités et des modèles puissants pour vous aider à rester organisé et à prendre des décisions éclairées.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour améliorer les différents aspects de vos sondages sur le service client !