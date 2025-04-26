Top 10 des cours sur l'IA pour le marketing afin d'améliorer la stratégie et le retour sur investissement en 2025

Les outils d'IA tels que ChatGPT, Midjourney, Jasper et ClickUp AI sont en train de redéfinir la manière dont les campagnes marketing sont élaborées et évaluées. Un effet secondaire légèrement dérangeant ? Les spécialistes du marketing sont soumis à une pression croissante pour s'adapter rapidement.

Mais rester en tête ne signifie pas seulement suivre le rythme, cela signifie apprendre à travailler plus intelligemment avec l'IA. Voici un signal d'alarme : 41 % des entreprises prévoient de réduire leurs effectifs d'ici 2030 en utilisant des flux de travail basés sur l'IA, tandis que 62 % se précipitent pour recruter des talents capables de travailler avec l'IA.

Le message est clair. Améliorez vos compétences dès maintenant, ou prenez le risque de prendre du retard. Mais avec autant de cours disponibles, comment choisir celui qui vous aidera réellement à passer au niveau supérieur ?

Dans cet article, nous passons en revue les meilleurs cours sur l'IA pour le marketing en 2025. Que vous soyez spécialiste du marketing numérique, créateur de contenu, stratège ou cadre, ces programmes sont conçus pour vous aider à intégrer l'IA dans vos efforts marketing, à améliorer vos performances et à pérenniser votre carrière.

Applications clés de l'IA dans le marketing

La réussite marketing repose sur un trio puissant : performance, personnalisation et retour sur investissement mesurable, à grande échelle. L'IA n'est pas seulement un outil utile dans cette équation, c'est le moteur qui rend tout cela possible, apportant une vitesse inégalée, une précision extrême et une intelligence prédictive à chaque campagne.

Des informations comportementales approfondies à la prise de décision en temps réel, l'IA transforme le marketing en une expérience bien plus personnalisée.

Voici les façons les plus transformatrices dont les spécialistes du marketing utilisent l'IA :

1. Segmentation de la clientèle et hyper-personnalisation

L'époque des données démographiques statiques est révolue. La segmentation basée sur l'IA analyse en profondeur le comportement des utilisateurs en temps réel, en tenant compte de l'historique de navigation, des habitudes d'achat, des émotions et même de l'heure de la journée.

Grâce à l'IA, les spécialistes du marketing peuvent :

Regroupez dynamiquement les utilisateurs en micro-segments en fonction de leur comportement en temps réel

Fournissez des recommandations personnalisées (pensez à Netflix ou Amazon)

Déclenchez du contenu et des offres en temps réel en fonction des actions des utilisateurs

Rufus, l'assistant IA intégré d'Amazon, aide les clients à faire des choix d'achat intelligents et leur suggère même des produits connexes en fonction de leur historique d'achat

Ce niveau de personnalisation améliore considérablement l'engagement des clients et peut avoir un impact positif sur leur valeur à long terme.

2. L'analyse prédictive pour une prise de décision plus intelligente

La capacité de l'IA à analyser de vastes ensembles de données et à découvrir des modèles cachés est essentielle à la réussite du marketing. Grâce à l'analyse prédictive, les spécialistes du marketing peuvent prévoir les comportements futurs et découvrir des informations qui étaient auparavant hors de portée. Les cas d'utilisation clés sont les suivants :

Prédire le taux de désabonnement des clients et intervenir de manière proactive avec des stratégies de fidélisation

Prévision des revenus ou du retour sur investissement d'une campagne sur la base des tendances historiques

Identifier les meilleurs moments pour envoyer des e-mails ou des notifications push

Évaluer les prospects en fonction de leur probabilité de conversion

3. Création et optimisation de contenu basées sur l'IA

Les spécialistes du marketing utilisent les outils d'IA non seulement pour générer du contenu, mais aussi pour le tester et l'optimiser. Des articles de blog aux publications sur les réseaux sociaux, l'IA accélère les flux de travail créatifs.

Des outils tels que ChatGPT, Jasper, Grammarly AI et ClickUp Brain aident les spécialistes du marketing à :

Générez des objets d'e-mails à fort taux de conversion

Personnalisez le contenu de votre page d'accueil pour cibler des personas spécifiques

Rédigez des articles de blog optimisés pour le référencement en quelques minutes

Réutilisez le contenu pour plusieurs canaux

Certaines plateformes effectuent même des tests A/B automatiques pour sélectionner les contenus les plus performants, permettant ainsi aux spécialistes du marketing de se développer en toute confiance.

4. Gestion automatisée des campagnes

La gestion des campagnes peut être chaotique : délais multiples, créations, segments d'audience, plateformes et budgets. L'IA aide les spécialistes du marketing à automatiser les tâches clés, garantissant ainsi le bon déroulement des campagnes sur tous les canaux. La gestion de campagnes basée sur l'IA comprend :

Planification intelligente basée sur le comportement de l'audience

Génération et test automatisés de textes publicitaires

Orchestration multicanale (e-mail, réseaux sociaux, SMS, etc.)

Ajustements en temps réel basés sur les données de performance

5. Chatbots IA et assistants virtuels dans l'expérience client

Les attentes des clients ont évolué. Ils exigent des interactions rapides, personnalisées et fluides à toute heure du jour et de la nuit. Les chatbots et assistants virtuels basés sur l'IA vous aident à répondre à ce besoin sans vous ruiner.

Ils vous aident à fournir :

service client disponible 24 h/24, 7 j/7 sans augmentation de personnel

Temps de réponse plus rapides et temps d'attente réduits

Interactions personnalisées basées sur l'historique de l'utilisateur

Intégration avec les CRM pour des discussions contextuelles

Vous avez peut-être déjà rencontré l'assistant IA de ClickUp en parcourant nos sites web

Ces chatbots IA ne servent pas uniquement à fournir une assistance. Ils sont également utilisés pour générer des prospects, réaliser des sondages et favoriser l'engagement après-vente.

6. Ciblage publicitaire et achat média programmatique

L'IA a transformé la publicité numérique en permettant des placements publicitaires hyperciblés et basés sur les données. Elle analyse en permanence les créations, les plateformes et les données démographiques qui génèrent le meilleur retour sur investissement et ajuste les campagnes en conséquence.

L'IA excelle dans les domaines suivants :

Identifier les segments d'audience à fort taux de conversion

Prédire les taux de clics (CTR) et les conversions avant le lancement

Optimisation du placement publicitaire, des stratégies d'enchères et des éléments créatifs

Cela se traduira par des dépenses publicitaires plus stratégiques, un retour sur investissement plus élevé et un coût par acquisition (CPA) plus faible.

Comment l'IA améliore l'efficacité du marketing

Le principal avantage de l'utilisation de l'IA dans le marketing ? Une efficacité accrue ! En automatisant les tâches répétitives, en stimulant la créativité et en améliorant le ciblage, l'IA permet aux spécialistes du marketing d'en faire plus avec moins d'efforts.

Voici comment l'IA procède :

✅ Élimine les tâches répétitivesL'IA peut automatiser la planification, la génération de rapports, la gestion du calendrier et la modération des commentaires, ce qui permet aux spécialistes du marketing de gagner du temps sur les tâches administratives.

✅ Améliore la créativité et l'idéationIl peut aider à générer des idées de contenu, suggérer des objets d'e-mails et même itérer sur des designs à l'aide d'outils tels que Canva IA et Adobe Firefly.

✅ Améliore le ciblage et la connaissance des clients Grâce à l'IA, vous vous adressez toujours au bon public avec le bon message, en fonction de son comportement et de ses actions prévues.

✅ Rationalise les opérations et réduit les erreurs Les flux de travail basés sur l'IA garantissent que les tâches sont achevées dans les délais et que les problèmes sont identifiés et résolus rapidement.

✅ Stimule le retour sur investissement et les performances marketingEn optimisant les dépenses consacrées aux médias payants, à la production de contenu et à l'acquisition de clients, l'IA pourrait réduire les dépenses marketing de 5 à 15 %, selon McKinsey.

Comment choisir le bon cours de marketing IA

Les cours sur l'IA ne manquent pas sur Internet. Certains sont généraux et théoriques, d'autres sont pratiques et concrets. Le choix du cours qui vous convient dépend de votre rôle actuel, de vos objectifs et de votre style d'apprentissage.

Voici une méthode stratégique pour évaluer vos options :

🎯 Quel est votre niveau actuel en IA ?

Débutant : Vous découvrez l'IA et souhaitez en comprendre les bases ? Recherchez « IA dans le marketing 101 » ou des ateliers d'introduction

Intermédiaire : vous connaissez les concepts de l'IA et souhaitez les mettre en pratique. Optez pour des cours axés sur des cas concrets, tels que « L'IA pour la croissance » ou « Le marketing avec l'IA générative »

Niveau avancé/dirigeant : vous devez favoriser l'adoption, diriger la stratégie ou innover ? Envisagez les programmes de niveau exécutif proposés par Oxford, Harvard ou Cambridge

🎯 Quels sont vos objectifs ?

Différents cours répondent à différents problèmes. Aligner votre cours sur des objectifs spécifiques vous garantit un meilleur retour sur investissement en termes de temps et d'argent. Par exemple, vous essayez peut-être de :

Automatisez la production de contenu ou la gestion de campagnes

Améliorez votre maîtrise des données et interprétez les informations générées par l'IA

Apprenez l'ingénierie des invites pour les outils d'IA

Développez des stratégies marketing basées sur l'IA pour votre équipe

🎯 Quel type de mise en forme correspond à votre emploi du temps et à votre style d'apprentissage ?

Réfléchissez à la manière dont vous apprenez le mieux et à la rapidité avec laquelle vous souhaitez mettre en pratique vos nouvelles compétences. Par exemple :

Les cours vidéo à votre rythme sont parfaits pour bénéficier d'une grande flexibilité et apprendre en solo

Les cohortes en ligne en direct offrent un accompagnement structuré et des interactions entre pairs

Les programmes sur campus offrent des expériences d'apprentissage immersives et hautement personnalisées

Les ateliers ou stages intensifs offrent des résultats rapides en peu de temps

🎯 Vous avez besoin d'une certification reconnue ?

Si vous souhaitez faire progresser votre carrière, renforcer votre autorité en tant que spécialiste du marketing ou évoluer vers un nouveau rôle ou une nouvelle équipe, un certificat délivré par une université ou un établissement prestigieux peut être un atout précieux pour votre CV ou votre profil LinkedIn. Certains fournisseurs proposent également des badges professionnels ou des crédits CPD, reconnus dans des secteurs tels que la finance, le conseil et la santé.

18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et administratives.

Top 10 des cours sur l'IA dans le domaine du marketing

1. L'intelligence artificielle dans le marketing par l'université d'Oxford

Ce cours en ligne de la Saïd Business School de l'université d'Oxford explore comment l'IA peut transformer les stratégies marketing. Il combine différents aspects du branding, de la psychologie et du machine learning au sein de ses modules. Les participants acquerront des outils pour concevoir des campagnes basées sur l'IA et apprendront à élaborer des analyses de rentabilité avec l'IA.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux responsables marketing, stratèges, responsables de la transformation numérique et professionnels de l'entreprise

💡 Ce que vous apprendrez :

Comprenez les écosystèmes de l'IA et les cas d'utilisation spécifiques au marketing

Développez des approches stratégiques pour l'intégration de l'IA

Élaborez des stratégies d'engagement client et de personnalisation basées sur l'IA

🕓 Durée : 14 semaines (6 à 8 heures par semaine)

🎯 Suivez le cours : Université d'Oxford

2. IA pour les chefs d'entreprise par l'Université de Cambridge

Ce cours intensif de 3 jours aide les professionnels seniors à comprendre et à appliquer l'IA générative dans toutes les fonctions de l'entreprise. Il met l'accent sur des cas d'utilisation pratiques, des considérations éthiques et des stratégies pour un déploiement réussi de l'IA.

🌟 À qui s'adresse cette formation ? Cadres, dirigeants, entrepreneurs et responsables technologiques

💡 Ce que vous apprendrez :

Identifiez et analysez les opportunités commerciales concrètes offertes par l'IA

Gérez les risques liés à l'IA et évaluez les stratégies de mise en œuvre

Bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins individuels ou à ceux de votre organisation

🕓 Durée : 3 jours

🎯 Suivez la formation : Université de Cambridge

3. L'IA dans le marketing par l'Université de Californie, Berkeley

Ce cours de Berkeley Executive Education explore comment l'analyse marketing et l'IA peuvent améliorer le retour sur investissement, la segmentation et la réussite des campagnes. À travers des études de cas et des sessions en direct, les participants découvriront des outils pratiques et apprendront à appliquer l'IA à l'ensemble du funnel marketing.

🌟 À qui s'adresse cette formation ? Aux professionnels du marketing, aux analystes et aux spécialistes du marketing numérique

💡 Ce que vous apprendrez :

Utilisez l'IA pour la segmentation, la tarification et la personnalisation

Appliquez l'analyse pour mesurer l'efficacité des campagnes

Intégrez des modèles prédictifs dans vos stratégies marketing

🕓 Durée : 2 mois (4 à 6 heures par semaine)

🎯 Suivez le cours : Université de Californie

4. Spécialisation en IA générative dans le marketing par la Darden School of Business

Créé par l'UVA Darden School of Business, ce cours en ligne flexible aide les spécialistes du marketing à utiliser l'IA pour élaborer des stratégies de croissance, optimiser le parcours client et mettre en œuvre des outils d'automatisation.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux spécialistes du marketing de croissance, aux propriétaires d'entreprise, aux responsables commerciaux et aux stratèges

💡 Ce que vous apprendrez :

Développez des stratégies de marketing de croissance basées sur l'IA

Automatisez et optimisez l'engagement client grâce à l'IA

Créez et déployez des entonnoirs marketing basés sur l'analyse

🕓 Durée : 1 mois (à raison de 3 heures par semaine)

🎯 Suivez le cours : Coursera (par la Darden School of Business)

Ce cours pratique et concret de LinkedIn Learning explore les outils d'IA les plus puissants qui redéfinissent le marketing moderne. Sous la houlette de l'expert en marketing numérique Anson Alexander, vous découvrirez comment tirer parti de l'IA pour créer des personas plus intelligents, générer du contenu engageant, créer des visuels et booster les performances de vos campagnes.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux spécialistes du marketing de tous niveaux, en particulier ceux qui souhaitent rester compétitifs dans un environnement axé sur l'IA

💡 Ce que vous apprendrez :

Créez des expériences client personnalisées grâce à l'IA

Utilisez des outils d'IA pour générer des graphiques, des infographies et du contenu optimisé

Améliorez votre référencement naturel (SEO) et le ciblage de vos campagnes grâce à l'analyse prédictive

Comprenez les bonnes pratiques pour une utilisation éthique de l'IA dans le marketing

🕓 Durée : 51 minutes

🎯 Suivez la formation : LinkedIn Learning

6. IA pour le marketing par HubSpot Academy

Ce cours en ligne gratuit proposé par HubSpot Academy offre une introduction conviviale à l'utilisation de l'IA dans le marketing numérique. Il couvre les connaissances fondamentales et les outils pratiques pour améliorer la stratégie de contenu, la connaissance des clients et l'optimisation des campagnes.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux professionnels du marketing, aux freelances et aux propriétaires de petites entreprises

💡 Ce que vous apprendrez :

Générez du contenu et des invites marketing grâce à des outils d'IA

Utilisez l'IA pour segmenter vos clients et personnaliser leurs expériences

Mettez en œuvre des outils d'IA pour prendre des décisions plus intelligentes

🕓 Durée : 2 heures et 49 minutes (à votre rythme)

🎯 Suivez la formation : HubSpot Academy

7. Transformer les stratégies grâce à l'IA générative par Harvard Professional Development

Ce programme de deux jours proposé par Harvard Professional Development se concentre sur l'utilisation stratégique de l'IA générative dans le marketing. Il couvre l'hyper-personnalisation, la création de contenu basée sur l'IA et l'analyse prédictive pour stimuler l'engagement des clients et la croissance des entreprises.

🌟 À qui s'adresse cette formation ? Aux spécialistes du marketing de niveau intermédiaire à senior ayant 5 à 10 ans d'expérience

💡 Ce que vous apprendrez :

Utilisez l'IA générative pour l'automatisation et la personnalisation de vos campagnes

Analysez le comportement de votre audience grâce à l'analyse prédictive

Intégrez des outils d'IA dans votre pile technologique marketing

🕓 Durée : 2 jours

🎯 Suivez la formation : Harvard Professional Development

8. Piloter l'IA par le marketing Institut d'intelligence artificielle

Piloting AI for Marketers est un cours pratique à la demande conçu pour aider les spécialistes du marketing à expérimenter et à mettre en œuvre l'IA au sein de leurs équipes. Avec plus de 18 leçons, il s'agit d'un guide étape par étape pour tester et déployer l'IA dans des campagnes réelles.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux spécialistes du marketing, chefs d'équipe et décideurs qui souhaitent appliquer l'IA

💡 Ce que vous apprendrez :

Identifiez des cas d'utilisation de l'IA à gains rapides dans le domaine du marketing

Obtenez des ressources sur la mise en œuvre de l'IA dans les domaines de l'e-mail, du référencement, de la publicité et de l'analyse

Déployez à grande échelle des implémentations IA réussies pour une valeur à long terme

🕓 Durée : environ 8 heures (à votre rythme)

🎯 Suivez la formation : Marketing Artificial Intelligence Institute

9. L'IA dans le marketing numérique par My Great Learning

Ce cours court et personnalisable présente aux apprenants la manière dont l'IA transforme le marketing numérique. Avec des applications pratiques telles que les chatbots, la tarification dynamique et la personnalisation, il constitue un excellent point de départ pour les débutants.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Étudiants, professionnels du marketing en début de carrière et passionnés de marketing numérique

💡 Ce que vous apprendrez :

Comprenez comment l'IA améliore les tactiques de marketing numérique

Explorez l'automatisation, la personnalisation et la création de chatbots

Découvrez le rôle de l'IA dans le contenu et les relations publiques

🕓 Durée : 1 heure et 30 minutes

🎯 Suivez la formation : My Great Learning

10. Construire et mettre en œuvre une stratégie marketing IA par Thalita Milan

Ce cours complet d'Udemy propose un guide étape par étape pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing basée sur l'IA et les données. Conçu par Thalita Milan, experte en automatisation du marketing, il couvre tout, des principes fondamentaux de l'IA aux applications avancées, afin que les spécialistes du marketing puissent intégrer l'IA de manière transparente dans leurs campagnes. ​

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux spécialistes du marketing numérique, aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs désireux d'exploiter l'IA pour améliorer leurs performances marketing.

💡 Ce que vous apprendrez :

Développez une stratégie marketing personnalisée basée sur l'IA à partir de zéro

Utilisez des outils d'IA pour analyser le marché et mieux comprendre vos clients

Optimisez vos entonnoirs de conversion et la création de contenu grâce à l'IA générative

Mettez en œuvre une segmentation des e-mails et un nurturing des leads basés sur l'IA

Analysez et affinez vos performances marketing à l'aide de l'analyse IA

🕓 Durée : à votre rythme

🎯 Suivez la formation : Udemy

Mettre en œuvre l'IA dans le marketing

Apprendre l'IA est une chose, mais l'intégrer dans votre flux de travail marketing quotidien en est une autre. Pour les spécialistes du marketing, le défi ne consiste pas seulement à comprendre l'IA. Il s'agit de jongler entre la stratégie, l'exécution et l'analyse à l'aide d'outils dispersés et d'onglets infinis, tout en essayant de garder une longueur d'avance.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Considérez-le comme votre « application tout-en-un » pour le travail : une plateforme unique qui regroupe la gestion des tâches, les documents, le suivi des objectifs, les tableaux de bord, l'automatisation et, désormais, des informations basées sur l'IA grâce à ClickUp Brain.

Plus besoin de passer d'un calendrier de contenu à un tableau de bord analytique, à des fils Slack et à des briefs créatifs. ClickUp for Marketing permet à votre équipe de réfléchir à des idées, d'attribuer des tâches, de collaborer avec d'autres équipes, de gérer les échéances et même d'automatiser les rapports, le tout en un seul endroit.

Et grâce à ClickUp Brain, l'IA n'est pas un module complémentaire, elle est intégrée à votre façon de travailler. De la génération de contenu aux mises à jour de projets en passant par des suggestions intelligentes, elle vous aide à aller plus vite, à rester organisé et à faire plus avec moins. Voyons comment !

Flux de travail de contenu améliorés par l'IA, du début à la fin

Intégrez ClickUp Brain pour rédiger, résumer et améliorer vos documents sans effort

Pour commencer, ClickUp Brain est intégré à votre environnement de travail, dans vos documents ClickUp, vos tâches ClickUp, vos tableaux blancs ClickUp, etc. Cela signifie que les spécialistes du marketing comme vous et moi peuvent générer des premières ébauches d'articles de blog, de publications sur les réseaux sociaux, de séquences d'e-mails et de briefs de campagne sans jamais quitter l'environnement de travail. L'assistant IA peut ajuster le ton, réécrire des sections ou résumer le contenu à la volée.

Plus besoin d'activer/désactiver différents outils ou de perdre votre élan : l'idéation et l'exécution se font au même endroit.

Que vous planifiez une campagne trimestrielle ou élaboriez un calendrier de contenu, les fonctionnalités de rédaction IA de ClickUp accélèrent chaque étape, du brainstorming à la finalisation des livrables.

Planification intelligente des campagnes et optimisation des échéanciers

Générez des tâches marketing en fonction de vos objectifs et activités existants à l'aide de ClickUp Brain

L'une des principales forces de ClickUp réside dans la planification de projets, et grâce à l'IA, elle devient encore plus intelligente. Utilisez les commandes en langage naturel de ClickUp Brain pour créer des flux de travail complets pour vos campagnes en quelques secondes. Il vous suffit de taper « Créer un plan de lancement de contenu pour le déploiement d'un produit au troisième trimestre » et une liste de tâches avec les dates d'échéance, les dépendances et les affectations des équipes est générée automatiquement.

Combinées aux fonctionnalités de ClickUp, telles que les vues personnalisées, les diagrammes de Gantt et les dépendances, vos échéanciers marketing sont non seulement organisés, mais également prédictifs et adaptables au changement.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de campagnes marketing

La gestion automatisée des tâches simplifiée

Configurez facilement des règles d'automatisation personnalisées à l'aide de ClickUp Automatisation

Les automatisations de ClickUp permettent aux spécialistes du marketing d'éliminer les étapes manuelles chronophages. Vous pouvez automatiser des flux de travail tels que l'attribution de tâches créatives lorsque les briefs sont approuvés, le déplacement de cartes lorsque les statuts changent ou l'envoi de rappels avant les dates limites.

Et avec ClickUp Brain, vous pouvez déclencher des actions IA dans le cadre d'automatisations. Par exemple, résumez automatiquement les notes de réunion lorsqu'une tâche est marquée comme terminée ou rédigez une réponse à un fil de commentaires.

Rapports de campagne en temps réel grâce à des informations basées sur l'IA

Les équipes marketing n'ont plus besoin d'attendre que les analystes génèrent des informations.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez créer des affichages en temps réel des performances de vos campagnes à l'aide de widgets personnalisés pour les indicateurs clés de performance tels que les taux d'ouverture, les indicateurs de conversion, la vitesse de diffusion du contenu ou le débit créatif. Et non, vous n'avez pas besoin de « code » pour créer ces tableaux de bord personnalisables.

Obtenez des informations générées par l'IA sur votre tableau de bord et définissez des objectifs en fonction de vos tâches et activités existantes à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain va encore plus loin avec des résumés générés par l'IA des tâches, des documents et des mises à jour de projet. Il peut répondre à des questions telles que « Qu'est-ce qui bloque le lancement de notre campagne ? » ou « Quelles sont les tâches en retard cette semaine ? », vous apportant ainsi plus de clarté sans avoir à fouiller.

Le résultat : une collaboration plus fluide, une exécution plus rapide et une équipe marketing enfin synchronisée. ✨

ClickUp : où l'IA rencontre l'excellence en marketing

L'IA dans le marketing consiste à travailler plus intelligemment, à rester aligné et à amplifier l'impact. C'est pourquoi les équipes marketing modernes se tournent vers des plateformes qui intègrent l'IA au cœur de leurs flux de travail.

Grâce à l'environnement de travail unique et intelligent de ClickUp pour la planification de campagnes, la création de contenu, la collaboration et la création de rapports, vous pouvez enfin faire abstraction du bruit et vous concentrer sur ce qui génère des résultats.

Et grâce à l'IA intégrée qui réfléchit avec votre équipe, résume les forfaits, met en évidence les informations pertinentes et répond aux questions en temps réel, vous ne faites pas que suivre le rythme. Vous gardez une longueur d'avance !

👉 Prêt à intégrer l'IA dans votre flux marketing ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp.