Tarifs Jotform : forfaits et fonctionnalités pour choisir la meilleure option pour vous

Les créateurs de formulaires en ligne sont une bouée de sauvetage pour tous ceux qui ne connaissent pas le code ou qui veulent éviter la saisie manuelle de données. Ils sont faciles à utiliser, hautement personnalisables et conçus pour simplifier l'ensemble du processus.

Mais vous le savez déjà, vous êtes ici pour déterminer si la structure tarifaire de Jotform en vaut la peine. Après tout, pourquoi investir dans un créateur de formulaires alimenté par l'IA qui pourrait ne plus répondre à vos besoins en constante évolution dans six mois ?

Comprendre dès le départ les forfaits, les points forts et les limites de Jotform peut vous éviter des surprises frustrantes par la suite. Ce guide explique tout ce que vous devez savoir pour décider si Jotform vous convient et, plus important encore, quel forfait offre la meilleure valeur. 💡

Qu'est-ce que Jotform ?

via Jotform

Jotform est un créateur de formulaires en ligne qui vous permet de créer, personnaliser et partager des formulaires pour la collecte de données, les paiements, les sondages et bien plus encore, sans aucun code. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, enseignant ou simplement organisateur d'un repas-partage, Jotform est là pour vous.

Vous pouvez éviter les tracas liés au fait de partir de zéro en explorant la bibliothèque de modèles de Jotform, qui contient tout, des simples formulaires de contact aux modèles complexes de résultats de sondages. Son interface glisser-déposer vous permet de tout personnaliser, de la conception aux outils de gestion d'évènements en passant par les champs de signature. Le partage est également facile, via des liens, des intégrations ou des PDF.

Pour les professionnels de santé, ses fonctionnalités de conformité HIPAA garantissent la sécurité de la collecte et de la gestion des informations médicales sensibles.

💡Conseil de pro : téléchargez le code source Jotform et demandez à vos développeurs de le modifier pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires.

Cas d'utilisation de Jotform

Le principal avantage d'un créateur de formulaires est sa capacité à répondre à différents besoins. Voici trois façons d'utiliser Jotform :

Collecte de données via des sondages : créez des sondages ou des questionnaires de recherche, recueillez les commentaires des clients et utilisez des outils tels que le glisser-déposer, plusieurs types de questions et la logique conditionnelle

Gestion des inscriptions à des évènements : créez des formulaires d'inscription pour des évènements, des cours ou des adhésions, obtenez les coordonnées des participants, gérez les réponses et encaissez les paiements

Organisation des envois de paiements : vendez des produits, acceptez des dons ou facturez vos services grâce à des intégrations de paiement telles que PayPal, Stripe et Square

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Qu'il s'agisse d'envoyer des notes de suivi ou d'utiliser des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Forfaits Jotform

Veuillez noter que les prix sont susceptibles de changer et que les tarifs indiqués dans cet article sont ceux en vigueur à la date de publication. Veuillez consulter le site Web de Jotform pour connaître les derniers tarifs.

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités de Jotform, examinons ses forfaits et trouvons celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Forfait Starter

Si vous débutez dans le domaine des formulaires en ligne ou si vous avez des besoins basiques, le forfait Free de Jotform est un bon point de départ. Il vous permet d'explorer la plateforme et de créer des formulaires simples sans aucun frais.

Fonctionnalités clés

Création de formulaires de base : accédez aux fonctionnalités essentielles de Jotform, notamment le générateur de formulaires par glisser-déposer, les modèles et les intégrations de base

Utilisation limitée : Créez cinq formulaires et bénéficiez de 100 envois mensuels avec 100 Mo d'espace de stockage. Vous pouvez également afficher 1 000 formulaires et stocker 500 envois au total

Fonctionnalités de base : 10 champs par formulaire, 10 envois de paiements mensuels et 10 documents signés par mois

Limites

Marque Jotform : tous les formulaires créés dans le cadre du forfait Free afficheront le logo et la signature Jotform en bas de page, qui ne peuvent pas être supprimés

Ressources limitées : Le forfait Free limite le nombre de formulaires, d'envois, le stockage et les paiements

Non conforme à la norme HIPAA : les fonctionnalités de conformité HIPAA ne sont pas disponibles dans le forfait Free

À qui s'adresse-t-il ? Le forfait Free est idéal pour les particuliers, les étudiants ou les petites équipes ayant des besoins basiques en matière de formulaires et un budget limité. C'est un excellent moyen de commencer à créer des formulaires, mais vous devrez probablement passer à un forfait supérieur à mesure que votre utilisation augmentera.

Tarifs :

Free

Forfait Bronze

La limite de ressources augmente dans le forfait Bronze, et la marque Jotform peut être supprimée.

Fonctionnalités clés

Capacité accrue : créez et accédez à 25 formulaires, 1 000 envois mensuels, 1 Go de stockage, 10 000 affichages de formulaires et stockage des envois

Aspect professionnel : supprimez la marque Jotform de vos formulaires

Fonctionnalités étendues : créez 250 champs par formulaire, envoyez 100 paiements par mois et signez 100 documents chaque mois

Limites

Ne convient pas aux formulaires à volume élevé : bien que plus complet que le forfait gratuit, les limites d'envoi et de stockage peuvent constituer une contrainte pour les entreprises ayant des besoins importants

Non conforme à la loi HIPAA : les fonctionnalités HIPAA sont inexistantes

À qui s'adresse-t-il ? Le forfait Bronze convient aux petites entreprises, aux freelances et aux organisations qui ont besoin de plus de formulaires, d'envois et de stockage que le forfait gratuit. Il est également idéal pour ceux qui souhaitent une apparence professionnelle et personnalisée.

Tarifs

39 $/mois par utilisateur

👀 Le saviez-vous ? 81 % des décideurs B2B affirment qu'il est essentiel que les logiciels qu'ils achètent intègrent l'IA.

Forfait Silver

Le forfait Silver offre un bon équilibre entre fonctionnalités et coûts.

Fonctionnalités clés

Ressources substantielles : Utilisez 50 formulaires et bénéficiez de 2 500 envois par mois. Vous disposez de 10 Go de stockage, de 100 000 affichages de formulaires et d'un stockage total de 25 000 envois

Plus de fonctionnalités : Accédez à 500 champs par formulaire, 250 envois de paiements mensuels et 250 documents signés par mois

Limites

Augmentation du coût : ce forfait est plus cher que le forfait Bronze, évaluez donc si les limites supplémentaires justifient le coût supplémentaire pour vos besoins

Non conforme à la norme HIPAA : la conformité HIPAA n'est toujours pas incluse

À qui s'adresse-t-il ? Par rapport au forfait Bronze, le forfait Silver est idéal pour les entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'augmenter l'utilisation, l'envoi et le stockage de leurs formulaires.

Tarifs

49 $/mois par utilisateur

Forfait Gold

Le forfait Gold est destiné aux grandes organisations ou entreprises qui ont des besoins importants en matière de formulaires et qui doivent se conformer à la norme HIPAA.

Fonctionnalités clés

Limites élevées : Accédez à 100 formulaires et 10 000 envois par mois. Bénéficiez de 100 Go de stockage, 1 000 000 d'affichages de formulaires et 100 000 envois au total

Conforme HIPAA : utilisez les fonctionnalités de conformité HIPAA, indispensables aux professionnels de santé et aux organisations traitant des informations médicales protégées

Fonctionnalités étendues : Déployez 1 000 champs par formulaire, 1 000 envois de paiements mensuels et 1 000 documents signés par mois

Limites

Coût le plus élevé : Il s'agit du forfait standard le plus cher, qui n'est donc intéressant que si vous avez besoin de limites élevées et de la conformité HIPAA

À qui s'adresse-t-il ? Le forfait Gold est destiné aux grandes organisations, aux entreprises des secteurs réglementés ou aux fournisseurs de soins de santé qui doivent se conformer à la norme HIPAA et créer un grand nombre de formulaires.

Tarifs

129 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise

Pour les entreprises ayant des besoins illimités, les forfaits Jotform Enterprise peuvent convenir.

Fonctionnalités clés

Utilisation illimitée : Accédez à un nombre illimité de formulaires, d'envois, de stockage et plus encore

Plateforme multi-utilisateurs : Assistance pour plusieurs équipes et utilisateurs avec un contrôle granulaire

Assistance dédiée : bénéficiez d'une assistance prioritaire en temps réel pour mener à bien votre travail en toute sérénité

Fonctionnalités avancées : utilisez l'authentification unique (SSO), les options de résidence des données et les services de création de flux de travail

Limites

Les tarifs peuvent être élevés : comme les tarifs sont adaptés à vos besoins, vous pouvez les trouver élevés pour votre budget

À qui s'adresse-t-il ? Le forfait Enterprise est destiné aux grandes entreprises qui ont des flux de travail complexes, des besoins importants en termes de volume et des besoins spécifiques que les forfaits Jotform standard ne peuvent pas satisfaire. La tarification personnalisée permet de répondre à des besoins accrus en matière de sécurité et d'administration, tandis que la plateforme multi-utilisateurs permet de gérer de grandes équipes.

Tarifs

Tarification personnalisée

Autres niveaux de tarification : Jotform offre jusqu'à 50 % de réduction aux organisations à but non lucratif et aux établissements d'enseignement

🧠 Anecdote : En 1838, la Société statistique de Londres a mené une initiative de recherche précoce pour évaluer l'état de l'éducation à Westminster. Cet effort a consisté à élaborer un questionnaire structuré pour recueillir systématiquement des données, jetant ainsi les bases des méthodologies modernes de sondage.

Avantages et inconvénients des tarifs Jotform

Maintenant que nous avons passé en revue les différents niveaux de tarification de Jotform, analysons leurs avantages et leurs inconvénients afin de vous aider à faire un choix éclairé.

Avantages des forfaits Jotform

Voici quelques avantages des différents niveaux de tarification du créateur de formulaires en ligne Jotform :

Forfait Free disponible : offre ses fonctionnalités de base sans frais initiaux pour les étudiants et les particuliers

Structure tarifaire à plusieurs niveaux : permet une évolutivité en fonction de vos besoins, vous ne payez que pour les ressources dont vous avez besoin à mesure que l'utilisation de vos formulaires augmente

Diversité des forfaits : Accessible à différents types d'utilisateurs, des freelances et petites start-ups aux entreprises de taille moyenne et grandes organisations ayant des besoins importants

Réductions pour les organisations à but non lucratif/éducatives : Avantages pour certaines organisations bénéficiant de réductions spéciales

Abonnements flexibles : passez à un forfait supérieur, inférieur ou résiliez votre abonnement avec une garantie de remboursement intégral de 30 jours

Inconvénients des tarifs Jotform

Évaluez les limites de la structure tarifaire de Jotform avant de vous inscrire.

Limitations du forfait Free : le nombre de formulaires, d'envois et de stockage est limité, et la marque Jotform peut être restrictive pour les besoins croissants

Le coût peut augmenter : à mesure que votre utilisation augmente et que vous avez besoin de niveaux supérieurs, le prix peut devenir un facteur important, en particulier pour les petites entreprises

Tarifs Jotform HIPAA : la conformité HIPAA est uniquement disponible dans les forfaits Gold et Enterprise, ce qui peut constituer un obstacle pour les entreprises du secteur de la santé et les professionnels de santé

Coût du passage à un niveau supérieur : la différence de prix entre les niveaux est importante, il convient donc de bien réfléchir pour déterminer si les fonctionnalités supplémentaires justifient le coût supplémentaire

📋 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de sondage des employés pour les équipes RH

Pourquoi explorer des alternatives à Jotform ?

Jotform accepte les paiements via les passerelles les plus courantes et constitue un excellent outil de création de formulaires en ligne. Cependant, d'autres outils offrent des fonctionnalités améliorées et des tarifs plus flexibles.

Par exemple, un utilisateur sur G2 a expliqué en quoi la version gratuite de Jotform pouvait être restrictive :

Le seul reproche que l'on pourrait faire est que la version gratuite est un peu limitée. Si nous pouvions avoir quelques formulaires supplémentaires et un peu plus d'espace de téléchargement, ce serait parfait. Un forfait de 5 à 7 dollars par mois avec une mise à niveau modeste par rapport à la version gratuite serait idéal. Nous n'avons pas besoin de toute la bande passante offerte par le forfait à 20 dollars par mois. La version gratuite couvre 90 % de nos besoins !

Le seul reproche que l'on pourrait faire est que la version gratuite est un peu limitée. Si nous pouvions avoir quelques formulaires supplémentaires et un peu plus d'espace de stockage, ce serait parfait. Un forfait de 5 à 7 dollars par mois avec une mise à niveau modeste par rapport à la version gratuite serait idéal. Nous n'avons pas besoin de toute la bande passante offerte par le forfait à 20 dollars par mois. La version gratuite couvre 90 % de nos besoins !

Investir dans des forfaits Gold et Enterprise peut représenter une charge importante si vous êtes une petite start-up qui dépend fortement des formulaires en ligne. Ce coût et les autres frais généraux ne seront pas la meilleure valeur ajoutée.

Envisagez donc une alternative à Jotform qui promet une gestion complète du flux de travail.

👀 Le saviez-vous ? Le People's Climate Vote 2024 est le plus grand sondage mondial sur le changement climatique.

ClickUp : une alternative tout-en-un à Jotform

Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires pour organiser les commentaires internes avec ClickUp Forms

Si vous recherchez une solution qui offre plus que de simples formulaires, ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail », peut être une alternative solide.

Par exemple, ClickUp Forms ne se contente pas de collecter des informations, il les relie directement à votre flux de travail. En d'autres termes, ce logiciel vous permet d'exploiter facilement les commentaires des utilisateurs pour effectuer des actions.

Imaginez que vous créez un formulaire pour recueillir des commentaires sur un projet. Les réponses recueillies deviennent automatiquement des tâches dans ce domaine. Vous pouvez ensuite les attribuer aux membres de votre équipe, qui peuvent y apporter des améliorations, le cas échéant.

Une fois que quelqu'un a rempli le formulaire, vous pouvez utiliser les automatisations ClickUp pour configurer des règles qui déclenchent des actions en fonction des envois de formulaires.

Configurez une automatisation personnalisée à l'aide de ClickUp Automatisation

Par exemple, en fonction de la réponse à un formulaire, vous pouvez automatiquement attribuer une tâche, envoyer des notifications, mettre à jour les statuts et même créer des sous-tâches sans lever le petit doigt.

Voici comment vous pouvez utiliser les automatisations ClickUp :

Augmentez votre productivité globale en éliminant la saisie manuelle des données et le transfert d'informations entre différentes applications

Adaptez les automatisations ClickUp à des flux de travail et des types de formulaires spécifiques, en vous assurant que les bonnes actions sont prises en fonction des informations collectées

Envoyez des confirmations automatiques ou des messages de suivi aux personnes qui ont soumis un formulaire, afin d'améliorer la communication et la satisfaction client

Suivez la progression des flux de travail automatisés et identifiez les points à améliorer

ClickUp Automatisation permet aux entreprises de gérer des volumes croissants d'envois de formulaires sans effort manuel.

Il intègre également ClickUp Brain, alimenté par l'IA, dans votre flux de travail et améliore la gestion des données. Collectez et utilisez les données pour obtenir des informations plus approfondies sur vos processus de travail et votre clientèle.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

Réfléchissez à des idées pour vos questions de sondage avec ClickUp Brain

Générez des idées pour des formulaires et des sondages nouveaux ou existants si vous ne savez pas comment demander des commentaires

Résumez les réponses aux formulaires en points clés, ce qui facilite l'examen et l'analyse de grands volumes de données

Rassemblez des idées pour créer de nouveaux modèles de formulaires de commentaires

Identifiez les tendances, les modèles et les informations utiles dans les réponses aux formulaires, afin d'obtenir des informations précieuses pour la prise de décision

Combinez l'IA avec les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp pour déclencher des actions basées sur l'analyse des sentiments ou le traitement du langage naturel des données des formulaires

Pourquoi ClickUp se démarque

Pourquoi envisager ClickUp comme alternative à Jotform ?

ClickUp n'est pas seulement un créateur de formulaires, c'est une plateforme de gestion du travail. Voyez les choses ainsi : Jotform vous aide à créer et à gérer des formulaires, mais ClickUp va plus loin en les intégrant directement à vos projets, tâches et flux de travail global.

Vous pouvez organiser vos formulaires, vos listes de tâches, la communication de votre équipe et tout le reste en un seul endroit. Cela rend l'outil encore plus utile pour les équipes qui ont besoin de plus que la simple collecte de données.

Si vous en avez assez d'activer/désactiver différentes applications et de transférer manuellement des informations, l'approche tout-en-un de ClickUp vous fera gagner beaucoup de temps.

Fonctionnalités clés

ClickUp dispose de fonctionnalités qui se démarquent dans le domaine de la création de formulaires, en particulier pour les équipes qui ont besoin d'une solution plus intégrée. Passons-les en revue :

1. Connectez vos formulaires à vos flux de travail

Imaginez un formulaire de commentaires où chaque envoi crée instantanément une tâche que votre équipe peut examiner et à laquelle elle peut répondre. C'est ainsi que fonctionne ClickUp. Plutôt que d'attendre d'être examinés, les formulaires ClickUp sont conçus pour participer activement à vos processus de travail.

Vous pouvez utiliser ClickUp Chat pour partager des formulaires, discuter des réponses et suivre la progression sur la plateforme. Il vous permet de relier des tâches et des messages entre eux afin que le contexte ne soit jamais perdu. Fini les chaînes d'e-mails interminables ou les feuilles de calcul confuses.

ClickUp s'intègre à des applications populaires telles que Google Drive et Slack, vous permettant ainsi de connecter vos formulaires et vos données aux outils internes que vous utilisez déjà. Vous passez ainsi moins de temps à basculer entre les applications et bénéficiez d'un flux de travail plus fluide et mieux intégré.

Par exemple, vous pouvez enregistrer automatiquement les pièces jointes des formulaires sur Google Drive ou recevoir des notifications Slack lorsque de nouveaux formulaires sont soumis.

📋 À lire également : Comment mener une étude utilisateur

Aperçu des tarifs

ClickUp propose une structure tarifaire à plusieurs niveaux pour répondre aux besoins des particuliers, des petites équipes et des grandes entreprises.

Voici un aperçu de leurs forfaits :

Free Forever

Ce forfait est conçu pour les particuliers ou les petites équipes qui débutent. Il vous permet d'accéder aux fonctionnalités essentielles de ClickUp, telles que les tâches illimitées, les documents collaboratifs, les tableaux blancs et un gestionnaire de champs personnalisés, et de découvrir la plateforme par vous-même. Et oui, vous bénéficiez également d'un formulaire ClickUp gratuit !

À qui s'adresse ce forfait ? Ce forfait est idéal pour un usage personnel ou pour les petites équipes ayant des besoins basiques.

Forfait Unlimited

Ce forfait supprime les limites de stockage et ajoute des fonctionnalités qui améliorent la productivité et la collaboration.

Vous pouvez accéder à tout ce qui est inclus dans le forfait Free avec un stockage illimité, des intégrations, des tableaux de bord, un accès invité, des diagrammes de Gantt, des champs personnalisés, des messages de discussion et bien plus encore.

À qui s'adresse-t-il ? Aux petites et moyennes équipes (startups, petites entreprises, services au sein de grandes entreprises) qui ont besoin d'un stockage illimité, d'intégrations et d'un accès à des fonctionnalités clés de productivité telles que les diagrammes de Gantt, les champs personnalisés et le suivi du temps.

Forfait Business

Ce forfait ajoute des fonctionnalités avancées pour plus de contrôle, d'automatisation et d'administration.

Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du forfait Unlimited, ainsi que Google SSO, un nombre illimité d'équipes, l'exportation personnalisée, l'automatisation avancée, les fonctionnalités du tableau de bord, le suivi du temps, et bien plus encore.

Enterprise

Ce forfait est conçu pour les grandes organisations ayant des besoins complexes, offrant une sécurité, un contrôle et une assistance maximaux.

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités du forfait Business, ainsi que de fonctionnalités supplémentaires telles que la marque blanche, les autorisations avancées, la logique conditionnelle d'affichage des formulaires, l'API d'entreprise, les rôles personnalisés illimités, la compatibilité MSA et HIPAA, l'authentification unique (SSO), et bien plus encore.

À qui s'adresse ce forfait ? Ce forfait est destiné aux entreprises pour lesquelles les solutions standard ne suffisent pas et qui ont besoin d'une plateforme hautement personnalisée et adaptée à leurs besoins.

La structure tarifaire flexible de ClickUp vous permet d'adapter votre utilisation en fonction de vos besoins.

Tyler Guthrie, directeur des opérations commerciales chez Home Care Pulsation, a déclaré :

Les formulaires et les processus d'approbation sont très faciles à mettre en œuvre et facilitent considérablement le traitement des demandes entre les services, ce qui permet de gagner du temps.

Les formulaires et les processus de validation sont très faciles à mettre en œuvre et simplifient considérablement le traitement des demandes entre services, ce qui permet de gagner du temps.

📋 À lire également : Exemples efficaces de commentaires des employés pour fournir des informations objectives et booster le moral

Gérez vos formulaires parallèlement au flux de travail avec ClickUp

Jotform est un outil solide pour créer et gérer des formulaires, avec un large intervalle de modèles et d'intégrations. Cependant, il n'est peut-être pas le meilleur choix pour les entreprises en pleine croissance.

Envisagez un logiciel qui offre plus que des formulaires, qui les connecte à vos flux de travail et qui rassemble tout votre travail. Par exemple, ClickUp !

Avec ClickUp, la gestion des données devient plus facile. Dites adieu à la saisie manuelle des données ou au transfert d'informations entre différentes applications, et créez des formulaires personnalisés à l'image de votre marque.

En bref, ClickUp est un excellent choix pour les équipes qui souhaitent connecter leur collecte de données directement à leurs flux de travail. ✨ Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et organisez votre processus de travail. ✅