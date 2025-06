25 jeux de team building en ligne pour stimuler la collaboration à distance

Vous avez du mal à connecter votre équipe virtuelle au-delà des e-mails et des appels Zoom ?

Le télétravail peut être source d'isolement, ce qui rend difficile l'établissement de relations authentiques. Mais que se passerait-il si le renforcement de la cohésion d'équipe pouvait être à la fois agréable et efficace, même pour des équipes travaillant ensemble de manière virtuelle ?

Ces 25 jeux de team building en ligne sont conçus pour aider votre équipe à créer des liens, améliorer la communication et rendre la collaboration plus amusante.

Prêt à transformer votre équipe virtuelle en un groupe soudé ? Commençons par découvrir quelques-uns des meilleurs jeux de team building en ligne.

Pourquoi les jeux d'équipe virtuels sont-ils importants ?

Les jeux de team building virtuels sont une stratégie efficace pour renforcer la dynamique de votre équipe, stimuler l'engagement et façonner une culture d'équipe positive. Voici pourquoi les jeux de team building pour les équipes virtuelles sont importants.

Améliorez les compétences en communication : les jeux de team building virtuels brisent les barrières et aident les membres de l'équipe à interagir plus naturellement 🗣️

Renforcez la collaboration : jouer ensemble à des jeux de team building en ligne renforce l'esprit d'équipe et fluidifie le flux des projets de travail 🤝

Améliorez le moral : des jeux et des activités en ligne amusants pour les équipes remontent le moral et permettent à chacun de se sentir valorisé 😊

Augmentez l'engagement : les jeux interactifs permettent à tout le monde de rester engagé, pendant et en dehors des heures de travail 🎯

Encouragez la créativité : de nombreux jeux virtuels de team building stimulent la réflexion et améliorent les compétences en matière de résolution de problèmes. Cela se traduit par une innovation dans le travail 💡

Renforcez la confiance : la participation régulière à des activités virtuelles de team building renforce les liens et crée une équipe plus soudée 🛡️

Lutter contre l'isolement : pour les télétravailleurs, jouer ensemble à des jeux de team building en ligne permet de créer des connexions sociales et un sentiment d'appartenance à une communauté 🌐

les 25 meilleurs jeux virtuels de team building à jouer avec vos collègues

🎮 Voici quelques-uns des meilleurs jeux de team building en ligne pour connecter et faire collaborer votre équipe :

1. Questions pour briser la glace 🧊

Commencez vos réunions par des questions amusantes pour briser la glace, réchauffer l'atmosphère et inciter tout le monde à parler ! Essayez des invitations ouvertes telles que :

💬 Quelle est votre destination de voyage préférée et pourquoi ?💬 Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-ce ?

Encouragez le storytelling et les suivis rapides pour susciter des discussions plus approfondies. C'est un moyen extrêmement simple de créer des liens et de maintenir une ambiance animée.

Vous pouvez également vous faciliter la tâche grâce à notre modèle de tableau blanc ClickUp Ice Breaker. Ce modèle offre un espace structuré pour saisir des questions et enregistrer les réponses, rendant ainsi l'activité plus interactive.

Obtenez un modèle gratuit Mobilisez votre équipe avec le tableau blanc Ice Breaker de ClickUp

Ce modèle de brise-glace est particulièrement utile pour accueillir les nouveaux membres de l'équipe, afin que chacun se sente intégré dès le départ.

🌟 Pour ajouter une touche ludique, essayez le jeu « vérités et mensonges », dans lequel chaque participant partage trois affirmations : deux vraies et une fausse. Le reste de l'équipe doit deviner le mensonge, ce qui permet de faire connaissance de manière très vivante.

2. Salles d'évasion virtuelles 🕵️‍♂️

Rien ne rassemble autant les membres d'une équipe qu'un chronomètre qui tourne et une série d'énigmes complexes. Une escape room en ligne transforme la résolution de problèmes en une aventure à haut risque.

Votre équipe doit déchiffrer des codes, trouver des indices cachés et s'échapper avant la fin du temps imparti.

🗝️ Conseil de pro : Parlez beaucoup. Les escape rooms reposent sur le travail d'équipe, et la plus grande erreur que commettent les équipes est de rester silencieuses. Dites chaque indice à voix haute (même s'il semble évident).

3. Jeux-questionnaires virtuels 🧠

Rien ne stimule autant une équipe qu'un jeu-questionnement virtuel rapide. Alors, choisissez une plateforme, formez des équipes et commencez à répondre !

C'est une façon amusante de tester les connaissances, de susciter des débats et de partager quelques rires (surtout lorsque les suppositions les plus farfelues s'avèrent être les bonnes).

Consignez les scores, couronnez un champion et laissez-les se vanter ! 🏆

4. Pictionary 🎨

Rien ne brise mieux la glace dans les jeux de bureau en ligne que des dessins hilarants. Une personne dessine, l'équipe devine, et le chaos (et les rires) s'ensuivent.

Utilisez des plateformes en ligne telles que Skribbl.io, Drawasaurus ou Gartic Phone. Ces outils permettent aux participants de dessiner en temps réel tandis que leurs coéquipiers tapent leurs réponses dans la discussion.

5. Among us 🔍

Ne faites confiance à personne... ou peut-être seulement à votre collègue le plus suspect ! Among Us est l'un des jeux en ligne les plus populaires, mélangeant à la perfection stratégie, tromperie et humour.

Dans le jeu, les joueurs endossent le rôle de membres d'équipage ou d'imposteurs à bord d'un vaisseau spatial. Les membres d'équipage doivent accomplir des tâches tandis que les imposteurs sabotent secrètement leur mission.

Le vrai plaisir ? Découvrir qui ment avant qu'il n'élimine tout le monde !

🛸 Anecdote amusante : Among Us a failli être un échec ! Sorti en 2018, le jeu comptait si peu de joueurs que les développeurs ont envisagé de le fermer. Puis 2020 est arrivé, tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi, et les streamers en ont fait un phénomène mondial. Qui aurait cru qu'accuser ses amis d'être « suspecs » nous rapprocherait autant ?

6. Jeu d'enquête virtuelle 🔪

Si votre équipe aime les enquêtes policières palpitantes, un jeu virtuel de meurtre et mystère est le moyen idéal pour stimuler la collaboration au travail, la réflexion critique et s'amuser tout en apprenant !

Ce jeu transforme votre équipe en détectives (ou en suspects !) qui travaillent ensemble pour résoudre un mystérieux crime. Un jeu simple qui ne nécessite aucun équipement et qui peut devenir l'une de vos activités de team building virtuelles les plus amusantes !

Chaque joueur se voit attribuer un rôle avec des indices et des secrets uniques. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les coéquipiers doivent poser des questions, analyser les preuves et rechercher les motifs cachés pour trouver le coupable.

7. Jeux festifs Jackbox 🤣

Vous cherchez un moyen amusant et simple de connecter votre équipe ? Les jeux Jackbox Party Games sont parfaits. Qu'il s'agisse de dessiner des croquis ridicules dans Drawful ou d'inventer des réponses hilarantes dans Quiplash, il y en a pour tous les goûts.

Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer, c'est d'un écran et de votre téléphone.

8. Quiz Kahoot ! 🎓

Qui a dit que les quiz devaient être ennuyeux ? Kahoot ! transforme des questions ordinaires en une activité de team building compétitive et amusante.

Contrairement aux quiz traditionnels, Kahoot! utilise un classement en temps réel, ajoutant une poussée d'adrénaline alors que les joueurs s'affrontent pour répondre correctement aux questions. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points.

Ce jeu est également idéal pour les sessions de formation, les politiques d'entreprise ou la connaissance des produits.

9. Chasse au trésor virtuelle 🎯

Rien ne motive autant une équipe (virtuellement !) qu'une chasse au trésor en ligne ! Ce jeu combine vitesse, créativité et résolution de problèmes, les joueurs devant trouver ou accomplir une liste de défis.

Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez personnaliser le jeu comme vous le souhaitez !

Qu'il s'agisse de trouver un élément dans leur maison, de prendre un selfie loufoque ou de répondre à des devinettes, les joueurs doivent agir rapidement pour gagner des points. La première personne ou équipe à achever la liste remporte la partie.

C'est un moyen fantastique de rassembler les employés à distance.

10. Pauses café virtuelles ☕

Parfois, c'est en dehors des discussions professionnelles que les équipes tissent les liens les plus solides. Les pauses-café virtuelles créent un espace décontracté et sans pression où les équipes à distance peuvent instaurer la confiance, discuter et se détendre.

Alors, prévoyez une petite pause de 15 à 30 minutes, prenez un verre et participez à une visioconférence avec votre équipe.

Pour varier les plaisirs, vous pouvez également essayer des pauses café à thème comme « Throwback Thursday » (partagez des photos de votre enfance), « Show & Tell » (apportez un élément amusant) ou « Rapid-Fire Q&A » (posez des questions aléatoires).

11. Charades en visioconférence 🎭

Pas de paroles, juste des gestes exagérés et une comédie dramatique. Que vous mimiez un film, un animal ou quelque chose de complètement ridicule, les charades en visioconférence feront rire toute l'équipe, c'est garanti.

Pour jouer, divisez-vous en équipes et, à tour de rôle, mimez un mot ou une expression que les autres doivent deviner.

12. Défi de création d'histoires 📖

Story Building Challenge est un excellent jeu de team building où les coéquipiers construisent une histoire phrase après phrase. Le hic, c'est que personne ne sait où l'intrigue va mener !

Pour commencer, le premier joueur dit une phrase telle que « C'était une nuit sombre et orageuse quand Alex a entendu un bruit étrange... ». La personne suivante poursuit l'histoire en y ajoutant sa propre touche.

Libérez donc la créativité de votre équipe et laissez l'histoire se dérouler jusqu'à ce que vous obteniez un récit fou, inattendu et souvent hilarant.

13. Journées à thème avec déguisements 👑

Qui a dit que se déguiser était réservé à Halloween ? Les journées costumées ajoutent une touche ludique à votre routine de travail habituelle et donnent aux équipes à distance une raison d'être créatives.

Choisissez un thème, par exemple les super-héros, la mode des années 90, les personnages de films préférés, ou même une journée « Habillez-vous comme votre patron », et demandez à tout le monde de se présenter à la prochaine réunion virtuelle en costume.

Par exemple, pour une fête de Noël virtuelle, une journée déguisée sur le thème des fêtes, où tout le monde se déguise en Père Noël, en lutin ou en renne, peut ajouter une touche festive à la cohésion de votre équipe. 🎅

💡 Conseil de pro : tout le monde n'aime pas les déguisements complets, alors restez flexible ! Une journée pyjama ? Facile. Une journée chapeaux ? Sans effort. Mais si quelqu'un se présente en costume de super-héros, il aura automatiquement le statut de légende.

14. Entraînement/yoga virtuel en équipe 🏋️‍♂️

Une séance d'entraînement ou de yoga en équipe virtuelle est un excellent moyen de garder votre équipe active et détendue. Que vous optiez pour une séance de yoga rapide de 15 minutes à votre bureau, un défi HIIT ou une séance de méditation apaisante, tout le monde y trouve son compte.

Vous pouvez également créer un défi amical par étapes ou un concours de « l'installation d'entraînement la plus créative » pour une motivation supplémentaire.

Les jeux de team building sont excellents pour renforcer l'engagement, mais les bons outils facilitent la collaboration.

15. Soirée karaoké en ligne 🎤

Que vous chantiez juste ou que vous espériez simplement rester dans le tempo, le karaoké virtuel est avant tout un moment de plaisir. Choisissez une chanson, prenez un micro (ou une brosse à cheveux) et lâchez-vous. Vous chantez faux ? Tant mieux !

C'est un excellent moyen de soulager le stress et d'aider à briser les barrières entre collègues. Chanter en solo, faire des duos ou même organiser une battle amicale, l'important est de profiter du moment présent.

16. Réseautage rapide ⚡

Pas de présentations guindées, pas de conversations forcées.

Le réseautage rapide aide votre équipe à établir des connexions rapides et significatives. Vous êtes mis en binôme, discutez pendant quelques minutes, puis passez à la personne suivante. En quelques tours, vous découvrirez peut-être que votre collègue a déjà fait un voyage sac au dos en Islande ou qu'il aime faire du beatbox.

C'est un moyen simple de briser les silos, de nouer des amitiés et de rendre le travail un peu plus humain.

17. Chaîne d'association de mots 🔗

Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez « plage » ? Si vous avez répondu « vagues », vous êtes déjà dans le jeu.

La chaîne d'associations de mots est un jeu rapide où une personne dit un mot et où le joueur suivant doit répondre avec un mot en rapport avec le précédent dans les cinq secondes. La chaîne doit continuer sans répétitions ni réponses complètement hors sujet.

Si quelqu'un hésite ou se retrouve bloqué, il est éliminé !

18. Spyfall en ligne 🕶️

Spyfall est un jeu d'enquête en ligne palpitant qui met les joueurs au défi de démasquer l'imposteur avant la fin du temps imparti. Ce jeu mêle stratégie, tromperie et divertissement.

Chaque joueur (à l'exception d'un seul) se voit attribuer un emplacement secret identique. Cependant, l'un des joueurs est l'espion et n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Les joueurs qui ne sont pas des espions posent des questions astucieuses pour confirmer qu'ils connaissent l'emplacement, tandis que l'espion tente de le découvrir avant de se faire prendre.

Vous pouvez utiliser l'application Spyfall ou des versions en ligne similaires. Faites juste attention à qui vous faites confiance ! 😆

19. Batailles de devinettes 🧩

Riddle Battles est un jeu rapide et stimulant où les équipes s'affrontent pour résoudre des énigmes complexes avant la fin du temps imparti. Tout repose sur la rapidité d'esprit, le travail d'équipe et un peu de chance.

Essayez celui-ci : 🤔❓Je parle sans bouche et j'entends sans oreilles. Je n'ai pas de corps, mais je prends vie avec le vent. Qui suis-je ?

20. Club de débat virtuel 🎙️

Débattre ne consiste pas seulement à prouver que l'on a raison, mais aussi à réfléchir rapidement, à travailler en équipe et à s'amuser tout en le faisant. Un club de débat virtuel est l'un des meilleurs jeux de communication pour les équipes qui encouragent la pensée critique et (soyons honnêtes) permettent d'assister à des arguments hilarants et dramatiques.

Et si vous avez du mal à trouver des sujets de débat, ClickUp Brain peut vous aider à générer des idées nouvelles et intéressantes pour que votre club de débat virtuel reste passionnant et interactif.

Générez instantanément des sujets de débat amusants et captivants avec ClickUp Brain

21. Le défi du murmure 🤫

Voici l'un des jeux de team building les plus amusants en ligne. Le défi du chuchotement est un jeu de lecture labiale, de devinettes farfelues et de rires incontrôlables.

Un joueur porte un casque antibruit (ou met de la musique forte) tandis qu'un autre coéquipier prononce une phrase lors de la visioconférence. La personne qui porte le casque doit lire sur les lèvres de son coéquipier et deviner la phrase.

Cela vous semble facile ? Attendez que « Finissons ce rapport » se transforme en « Allons chercher un fort en lézard »

Essayez ceci 👉 Enregistrez le jeu (avec permission) et partagez les meilleurs moments dans un best-of amusant. Qui sait, cela pourrait même donner un coup de pouce à la culture cool de votre entreprise !

22. Jeu nostalgique 📼

Prêt pour un voyage dans le passé ? Le jeu Nostalgia Game consiste à revisiter les favoris de votre enfance et les tendances old school qui suscitent des sentiments chaleureux et agréables.

À chaque tour, un joueur partage une chanson, un dessin animé, un jeu ou une tendance de son enfance. Le reste de l'équipe doit deviner de quoi il s'agit ou partager ses propres souvenirs nostalgiques.

Essayez ceci 👉 Divisez-vous en deux équipes, Team Gen Z et Team Millennial, et voyez quelle génération remporte la bataille de la nostalgie ! Des tendances TikTok aux rediffusions de Friends, préparez-vous à des retours hilarants sur le passé de votre génération.

23. Bingo à distance 🎟️

Remote Bingo ajoute une touche hilarante aux réunions virtuelles en transformant les moments de télétravail courants en une compétition amusante.

Avant le jeu, créez une carte de bingo avec des moments courants du télétravail, comme quelqu'un qui dit « Vous m'entendez ? », un animal qui apparaît à l'écran ou quelqu'un qui oublie de réactiver son micro.

Pendant votre visioconférence, les joueurs cochent les cases au fur et à mesure. Le premier à achever une ligne, une colonne ou une carte entière crie « BINGO ! » et remporte un prix amusant.

24. Heure de comédie virtuelle 😂

Ce jeu a pour but de rassembler votre équipe autour d'une session amusante remplie de blagues qui rendront le travail un peu moins... eh bien, du travail !

Pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas « drôles » ou un peu timides, pas de souci !

Ils peuvent partager un moment amusant du travail ou une vidéo hilarante. L'important, c'est de s'amuser, pas de faire un résumé rapide.

25. Chaîne de compliments 💌

Et nous terminons cette liste avec quelque chose qui vise à répandre la positivité. Dans ce jeu, chaque personne fait un compliment sincère à la personne à côté d'elle, et la chaîne continue jusqu'à ce que tout le monde ait été inclus.

C'est le moyen idéal pour terminer en beauté et laisser à chacun le sentiment d'être valorisé et apprécié.

Et maintenant, voici votre compliment : Vous êtes fantastique pour rassembler les gens ! 😊

Vous avez du mal à constituer une équipe virtuelle solide ? Voici comment ClickUp peut vous aider

Il n'est pas facile de maintenir la connexion entre les membres d'une équipe à distance. La collaboration peut sembler difficile sans discussions en face à face ni sessions de brainstorming spontanées, et la cohésion de l'équipe passe souvent au second plan. Mais cela ne signifie pas que les équipes virtuelles ne peuvent pas être aussi soudées que celles qui travaillent au bureau.

Découvrez ClickUp, une application tout-en-un pour le travail qui rend le travail d'équipe fluide, engageant et amusant. Voici comment elle contribue à rapprocher les équipes à distance :

Planifiez des évènements d'équipe avec le logiciel de gestion d'évènements ClickUp 🎉

Planifier des jeux d'équipe virtuels semble amusant jusqu'à ce que vous deviez jongler avec les emplois du temps, les malentendus et les absences de dernière minute. C'est là que le logiciel de gestion d'évènements ClickUp entre en jeu.

Cela élimine le chaos et facilite la planification, l'organisation et le déroulement sans accroc des sessions de jeux virtuels. Voici comment :

Planification centralisée des évènements : créez un Espace Soirée Jeux dédié dans ClickUp avec des listes de tâches pour les idées de jeux, les règles et les instructions, afin que tout le monde sache comment jouer

Ne manquez jamais une partie : utilisez la vue Calendrier pour planifier des sessions de jeu, définir des rappels automatiques et synchroniser avec Google Agenda pour éviter les conflits

Coordination facile des joueurs : attribuez des rôles à vos coéquipiers (animateur du jeu, marqueur, etc.), étiquetez les joueurs pour des mises à jour rapides et invitez même des participants externes en tant qu'invités

Automatisez la logistique des soirées jeux : Configurez des tâches récurrentes pour des soirées jeux hebdomadaires ou mensuelles, envoyez automatiquement des rappels et utilisez des checklists pour vous assurer que rien n'est oublié (comme choisir un jeu à l'avance)

Intégration transparente : Intégrez des liens vers vos plateformes de jeux (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) directement dans les tâches afin que les joueurs puissent se lancer sans avoir à échanger d'innombrables messages

Planifiez et gérez vos évènements en toute simplicité avec le logiciel de planification d'évènements ClickUp

Avec le logiciel de gestion d'événements ClickUp, les activités de cohésion d'équipe deviennent sans stress et agréables, car la planification doit être aussi amusante que l'évènement lui-même ! 🎊

La collaboration virtuelle donne souvent une impression de fragmentation : les idées se perdent dans des fils de discussion interminables, les commentaires sont noyés dans les e-mails et l'énergie créative s'essouffle. Voici comment ClickUp permet de tout regrouper au même endroit, que vous planifiiez des projets, réfléchissiez à des idées ou organisiez même une soirée jeux virtuelle.

Tableaux blancs ClickUp

Imaginons que vous organisiez une soirée quiz virtuelle pour votre équipe. Vous avez besoin d'un moyen de mapper les parties, d'attribuer les animateurs et de suivre les scores. Les tableaux blancs ClickUp vous permettent justement de faire cela. Considérez-les comme une toile collaborative sur laquelle votre équipe peut planifier visuellement tout ce qu'elle souhaite, des stratégies d'entreprise à la logistique d'une soirée quiz.

Donnez vie à vos idées grâce au brainstorming interactif, à la collaboration en temps réel et aux commentaires avec les tableaux blancs ClickUp

Sur un tableau blanc de travail, vous pouvez esquisser les flux de travail d'un projet, dessiner des idées de campagne ou même mapper des solutions pour un défi difficile. Pour vous amuser, vous pouvez utiliser le même tableau blanc pour lister des catégories de jeux, créer un tableau de tournoi ou réfléchir ensemble à des questions pour briser la glace.

Comme il s'agit d'un outil interactif, tout le monde peut ajouter des notes autocollantes, dessiner des connexions et même transformer instantanément des idées en éléments d'action.

Fini le temps où les commentaires se perdaient dans de longs fils d'e-mails. ClickUp Assign Comments permet aux équipes de laisser des commentaires directement sur les tâches, les documents et les projets.

Imaginons que vous organisiez une soirée jeux virtuelle.

Vous pouvez laisser un commentaire sur la tâche de sélection des jeux, en demandant à vos coéquipiers de voter pour leur option préférée. Vous avez besoin de quelqu'un pour gérer les scores ? Étiquetez un coéquipier dans un commentaire avec une @mention, attribuez-lui une tâche et il recevra instantanément une notification.

Améliorez la collaboration avec les commentaires ClickUp. Partagez vos commentaires, attribuez des éléments d'action et organisez vos discussions dans vos tâches

Discutez sur ClickUp

Vous devez prendre une décision rapide sans planifier une autre réunion ? ClickUp Chat vous permet d'avoir des discussions en temps réel sans changer d'application, que vous soyez en train de vous mettre d'accord sur les délais d'un projet ou de débattre du jeu de société virtuel auquel vous allez jouer.

Contrairement aux longs fils d'e-mails ou aux messages Slack éparpillés, ClickUp Chat conserve tout au même endroit, à côté de vos tâches.

Vous prévoyez une session de Pictionary pour toute votre équipe ? Déposez les instructions du jeu dans le chat et épinglez-les pour éviter de les perdre.

Vous organisez une session de brainstorming de dernière minute ? Rejoignez le chat pour discuter des idées à la volée, puis convertissez instantanément les points clés en tâches.

Organisez vos discussions, collaborez et transformez vos discussions en actions concrètes avec ClickUp Chat

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour automatiser les suivis, résumer les discussions et créer instantanément des éléments d'action, ce qui vous permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Restez sur la bonne voie avec les tâches ClickUp pour l'engagement des équipes 📋

Pour maintenir l'engagement des équipes à distance, il ne suffit pas de planifier des activités amusantes, il faut aussi s'assurer qu'elles ont bien lieu ! ClickUp Tasks facilite la planification, l'attribution et le suivi des activités d'engagement afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Personnalisez et classez vos tâches sans effort grâce aux types de tâches ClickUp

ClickUp Tasks vous aide à rester organisé grâce aux fonctionnalités suivantes :

Créez et attribuez des tâches : mettez en place des activités engageantes telles que « Pause café virtuelle » ou « Quiz du vendredi », puis attribuez-les aux membres de l'équipe

Automatisez les rappels et les échéances : automatisez les rappels de tâches afin que les sessions de team building restent cohérentes

Hiérarchisez les activités grâce à des statuts personnalisés : libellez les activités comme « À venir », « En cours » ou « Achevé » pour une visibilité claire

Suivez la participation et l'engagement : utilisez des tableaux de bord pour surveiller les niveaux de participation et d'engagement, afin de vous assurer que les activités ont un impact et sont utiles

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Pour faciliter encore plus la cohésion des équipes virtuelles et mieux la structurer, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi qui aident les équipes à rester connectées et organisées.

Il peut être difficile de savoir qui est responsable de quoi, quand les réunions ont lieu et comment l'équipe communique, en particulier dans un environnement distant.

La matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp aide les équipes à définir les rôles, à mettre en place des points réguliers et à rationaliser les discussions, afin que personne ne se sente exclu.

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos réunions d'équipe en toute simplicité grâce à la matrice de communication et de réunion de ClickUp

Vous pouvez également utiliser un modèle de gestion d'équipe, tel que le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp , pour attribuer des rôles, définir des attentes et suivre les objectifs de l'équipe en un seul endroit. Il est parfait pour organiser les activités d'engagement et s'assurer que tout le monde est aligné sur les initiatives de l'équipe.

Ces modèles éliminent les approximations dans la gestion des activités d'engagement, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la constitution d'une équipe plus solide et plus connectée.

Renforcez facilement la cohésion de votre équipe avec ClickUp 🤝

Les équipes à distance prospèrent lorsqu'elles se sentent connectées.

Le team building consiste à établir la confiance et la communication, à améliorer la collaboration et à maintenir l'engagement de tous. Mais sans les bons outils de collaboration à distance, la planification de ces activités peut sembler être une charge de travail supplémentaire.

C'est là que ClickUp fait la différence. De la planification d'évènements à la gestion des tâches, en passant par la collaboration et la communication en temps réel, tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit. Finis les jonglages entre plusieurs applications de team building ou les feuilles de calcul désordonnées : place à un travail d'équipe fluide, à chaque étape.

Alors, pourquoi attendre ? Facilitez, optimisez et rendez plus amusante la cohésion de vos équipes à distance grâce à ClickUp dès aujourd'hui. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🙌