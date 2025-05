Avis Time Doctor : fonctionnalités, prix, avantages et inconvénients

Avez-vous déjà eu l'impression que la journée de travail s'écoule et que vous vous demandez où est passé tout ce temps ? Vous n'êtes pas seul. 56 % des télétravailleurs ont du mal à déconnecter après le travail, et les entreprises ne sont pas plus performantes en matière de suivi de la productivité.

Imaginez que vous êtes un chef de projet qui essaie de respecter un délai serré ou un indépendant qui facture à l'heure : chaque minute compte. C'est là que Time Doctor entre en scène, en aidant les équipes à suivre le temps, à optimiser les flux de travail et à rester concentrées, sans se transformer en microgestion.

Examinons de plus près l'évaluation de Time Doctor et discutons de ses fonctionnalités, de son prix, de ses avantages et de ses inconvénients.

Qu'est-ce que TimeDoctor ?

Avez-vous déjà eu l'impression que votre journée de travail se résumait à un flot d'e-mails, de réunions et de défilement sans fin ? Il est difficile de rester concentré, et Time Doctor vous y aide.

Il s'agit d'un puissant outil de suivi du temps et de productivité qui vous aide à récupérer votre temps tout en promouvant une culture du « travail à tout moment et en tout lieu », le tout en toute transparence et responsabilité.

via Time Doctor

Reconnu par plus de 250 000 utilisateurs dans le monde, Time Doctor offre un suivi du temps en temps réel, des relevés de temps automatisés et des rapports détaillés sur la productivité, donnant aux équipes les informations détaillées dont elles ont besoin pour rendre des comptes.

💡Conseil de pro : Le suivi manuel du temps est tellement dépassé. Que diriez-vous d'un calendrier intelligent qui automatise votre emploi du temps (sans la microgestion intrusive) ? Jetez un œil ! 👇🏼

Fonctionnalités clés de Time Doctor

Time Doctor vous aide à analyser la façon dont vous passez votre temps chaque jour, ce qui facilite la hiérarchisation des tâches urgentes et améliore l'efficacité. Voici un aperçu de certaines de ses fonctionnalités les plus remarquables :

1. Suivi intelligent du temps

Le suivi intelligent du temps de Time Doctor garantit que chaque minute de travail est enregistrée avec précision, que vous soyez à votre bureau ou en déplacement. Les applications de bureau et mobiles permettent de démarrer, mettre en pause et arrêter facilement le chronomètre, ce qui facilite le suivi de la productivité sur différents appareils.

via Time Doctor

Voici ce qui le distingue :

Suivi hors ligne : Pas de connexion Internet ? Pas de problème. L'application enregistre le temps même hors ligne et le synchronise plus tard

Suivi informatique : Permet de suivre l'utilisation des applications et le temps passé sur les sites web, et fournit des informations détaillées sur la productivité

*suivi mobile : idéal pour les travailleurs à distance et sur le terrain, permettant le suivi du temps en déplacement

*détection des temps d'arrêt et d'inactivité : Détecte les moments d'inactivité des utilisateurs et arrête le suivi pour distinguer le travail actif des temps d'arrêt

Au-delà du simple suivi des heures, Time Doctor surveille l'activité du clavier et de la souris pour s'assurer que les employés restent concentrés. Son suivi automatisé du temps et ses informations sur la productivité en font un choix solide pour les équipes qui cherchent à accroître leur efficacité.

2. Suivi de la productivité

via Time Doctor

Le suivi de la productivité de Time Doctor fournit des informations détaillées sur la façon dont les employés passent leurs heures de travail.

Captures d'écran et enregistrement vidéo automatisés : le logiciel capture discrètement des captures d'écran de votre écran d'ordinateur à intervalles réguliers, avec enregistrement vidéo disponible sur le forfait Premium

Analyse des activités basée sur l'IA : l'apprentissage automatique classe les applications et les sites Web en fonction de leur productivité. Les responsables peuvent également définir des évaluations de productivité personnalisées

Suivi du temps d'inactivité et de l'activité : Détecte les périodes d'inactivité sur les appareils des employés et enregistre les niveaux d'activité du clavier/de la souris pour une meilleure analyse du travail

Pour les équipes soucieuses de la confidentialité, il offre des options de floutage ou de désactivation des captures d'écran. Bien que ces outils de surveillance puissent stimuler la productivité et la responsabilisation, les entreprises doivent les mettre en œuvre de manière transparente afin de garantir une culture de travail positive.

3. Relevés de temps et gestion de la paie

via Time Doctor

Time Doctor simplifie la gestion des relevés de temps en compilant automatiquement toutes les durées enregistrées dans des relevés de temps numériques. Les responsables peuvent examiner et approuver les heures pour une semaine, un mois ou une période de paie spécifique en quelques clics seulement.

*relevés de temps détaillés : affichez en un seul endroit le nombre total d'heures travaillées, les entrées manuelles, les taux de rémunération, les ajustements et les modes de paiement

*taux de rémunération personnalisables : Définissez différents taux pour les heures normales, les heures supplémentaires et les jours fériés.

Permissions des employés : Permettre aux membres de l'équipe de réviser et de modifier leurs entrées avant l'envoi pour en vérifier l'exactitude

*intégration transparente de la paie : synchronisez directement avec Gusto, QuickBooks et d'autres fournisseurs de paie majeurs pour réduire l'entrée manuelle des données

Bien que le système de paie soit efficace, les options de personnalisation des rapports sont limitées, ce qui le rend moins flexible pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière de paie.

💡Conseil de pro : Créez des entrées de temps directement tout au long de la journée, plutôt que d'attendre la fin de la semaine. Cela garantit l'exactitude et réduit le risque d'oublier des détails importants

Tarifs de Time Doctor

Time Doctor propose des forfaits flexibles adaptés à tous les budgets :

Forfait de base : 6,70 $/mois par utilisateur

Standard : 11,70 $/mois par utilisateur

Premium : 16,70 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Avantages de Time Doctor

Time Doctor se distingue comme un puissant outil de suivi du temps et de productivité, offrant plusieurs avantages aux entreprises et aux équipes à distance. Voici pourquoi il vaut la peine de l'envisager :

Suivi précis du temps

Avec un suivi en temps réel sur les applications de bureau et mobiles, un suivi hors ligne et des relevés de temps automatisés, Time Doctor garantit que chaque minute de travail est comptabilisée, sans plus de conjectures.

Informations détaillées sur la productivité

Du suivi des sites Web et des applications à la surveillance du temps d'inactivité, Time Doctor fournit des rapports détaillés sur le suivi du temps qui aident les responsables à comprendre comment le temps est utilisé et à identifier les domaines à améliorer.

Options de suivi personnalisables

Grâce à la capture d'écran, au suivi des activités et aux évaluations de la productivité, les responsables peuvent personnaliser les paramètres de surveillance en fonction des rôles individuels tout en préservant la transparence et la confidentialité.

Traitement intégré des salaires et des paiements

Le processus automatisé d'approbation des relevés de temps et l'intégration transparente avec les fournisseurs de services de paie tels que Gusto et QuickBooks rationalisent les paiements, éliminant les calculs manuels.

Une collaboration transparente entre les équipes

Avec le suivi du temps et des tâches, Time Doctor aide les équipes à rester alignées, en s'assurant que chaque durée enregistrée contribue aux objectifs de l'entreprise.

via Time Doctor

En substance, Time Doctor offre une boîte à outils puissante aux entreprises qui cherchent à optimiser leur flux de travail, à améliorer leur productivité et à rationaliser leurs opérations.

💡Conseil de pro : Utilisez la détection des temps d'inactivité de Time Doctor pour identifier les habitudes improductives et définir des objectifs quotidiens pour rester concentré

Problèmes courants rencontrés par les utilisateurs de Time Doctor

Bien que Time Doctor offre de puissantes fonctionnalités de suivi du temps et de productivité, certains utilisateurs rencontrent des difficultés qui ont un impact sur leur expérience. Voici les points les plus problématiques :

❗Courbe d'apprentissage abrupte

Les nouveaux utilisateurs trouvent souvent l'interface de Time Doctor intimidante. Avec autant de fonctionnalités et de paramètres, il faut parfois du temps pour comprendre comment utiliser l'outil efficacement.

❗Changement manuel de tâche

Les utilisateurs travaillant sur plusieurs projets simultanément doivent passer manuellement d'une tâche à l'autre, ce qui peut être fastidieux. Une manière plus intelligente et automatisée de suivre les tâches qui se chevauchent permettrait d'améliorer l'efficacité.

❗Problèmes de synchronisation entre les appareils

Bien que Time Doctor fournisse une assistance pour le suivi sur le bureau et sur mobile, la synchronisation entre les deux n'est pas toujours parfaite. L'utilisation des deux en même temps peut entraîner des incohérences dans les rapports.

❗ Personnalisation limitée des rapports de paie

Time Doctor s'intègre aux services de paie, mais les rapports de paie manquent de flexibilité : les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser les affichages au-delà des heures de base et des données de la période de paie.

❗Utilisation des données à partir des captures d'écran

Pour les équipes disposant de forfaits Internet limités, la consommation de données liée au téléchargement des captures d'écran (environ 2 Mo pour 10 captures d'écran) peut rapidement s'accumuler, en particulier pour les équipes distantes.

❗Restrictions de l'application Web

L'application Web ne permet pas de nouvelles entrées de temps - les utilisateurs peuvent uniquement afficher et modifier celles existantes. Le suivi du temps en temps réel nécessite l'application de bureau ou l'extension Chrome, ce que certains trouvent limitant.

❗Absence de suivi GPS et d'alertes d'heures supplémentaires

Time Doctor n'offre pas de suivi GPS ni d'alertes d'heures supplémentaires, ce qui peut être rédhibitoire pour des secteurs tels que la construction ou les services sur le terrain.

❗Problèmes potentiels de confidentialité

Bien que les fonctionnalités de surveillance telles que les captures d'écran et le suivi de l'activité améliorent la responsabilisation, elles peuvent sembler envahissantes pour certains employés. Trouver le juste équilibre entre surveillance et confiance est la clé pour maintenir le moral.

Bien que ces points faibles méritent d'être pris en compte, de nombreux utilisateurs estiment que les avantages de Time Doctor l'emportent sur ses inconvénients, en particulier lorsqu'il est mis en œuvre dans un souci de communication claire et de transparence.

📮ClickUp Insight : Environ 43 % des travailleurs envoient 0 à 10 messages par jour. Bien que cela suggère des discussions plus ciblées ou délibérées, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, avec des discussions importantes se déroulant ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter de passer d'une plateforme à l'autre et de changer de contexte inutilement, vous avez besoin d'une application qui regroupe tout pour le travail, comme ClickUp, qui combine les projets, les connaissances et la discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

Avis sur Time Doctor sur Reddit

Reddit, souvent considéré comme la place publique d'Internet, est une mine d'or pour les opinions non filtrées. En ce qui concerne Time Doctor, les utilisateurs ont des expériences mitigées.

Certains utilisateurs de Reddit apprécient son suivi transparent des salaires.

Il suit automatiquement votre temps. Donc, si vous avez un Time Doctor, vous ne devriez pas avoir besoin d'envoyer un rapport de fin de journée (EOD) ou quoi que ce soit de similaire. Mais cela reste à voir au cas par cas.

Il assure automatiquement le suivi de votre temps. Donc, si vous avez un Time Doctor, vous ne devriez pas avoir besoin d'envoyer un rapport de fin de journée ou quoi que ce soit de similaire. Mais cela reste à voir au cas par cas.

Il assure automatiquement le suivi de votre temps. Donc, si vous avez un Time Doctor, vous ne devriez pas avoir besoin d'envoyer un rapport de fin de journée (EOD) ou quoi que ce soit de similaire. Mais cela reste à voir au cas par cas.

Alors qu'un autre avis sur Reddit trouve ses fonctionnalités de surveillance intrusives, en particulier les captures d'écran automatiques qui donnent l'impression d'une microgestion.

Time Doctor est un outil de surveillance des employés en mode SaaS lancé par les propriétaires de Staff.com en 2012. Il comprend des fonctionnalités d'enregistrement des frappes au clavier, de capture d'écran et de suivi de l'utilisation d'Internet. Une application multifonctionnelle de surveillance des employés avec des capacités de CRM et de marque blanche. J'ai rejeté de belles offres dès qu'elles ont mentionné l'utilisation de TimeDoctor parce que (1) c'est une forme de microgestion et (2) même lorsque vous faites votre travail avec diligence et que vous ne vous inquiétez pas de la capture d'écran de votre bureau toutes les X minutes, ou du logiciel qui surveille ce que vous tapez, cela vous demande quand même un effort mental. Personnellement, je pense que la microgestion n'est pas une nécessité de nos jours, sakit sa ulo lang pour les managers et les subordonnés (du moins dans les champs basés sur les résultats). La présence d'un logiciel qui envoie une photo de ce que je fais toutes les dix minutes à mon employeur me semble invasive, surtout si sa personal unit ko ininstall.

Time Doctor est un outil de surveillance des employés en mode SaaS lancé par les propriétaires de Staff.com en 2012. Il comprend des fonctionnalités d'enregistrement des frappes au clavier, de capture d'écran et de suivi de l'utilisation d'Internet. Une application multifonctionnelle de surveillance des employés avec des capacités de CRM et de marque blanche.

J'ai rejeté de belles offres dès qu'elles ont mentionné l'utilisation de TimeDoctor parce que (1) c'est un formulaire de microgestion et (2) même lorsque vous faites votre travail avec diligence et que vous ne vous inquiétez pas de la capture d'écran de votre bureau toutes les X minutes, ou du logiciel qui surveille ce que vous tapez, cela vous demande quand même un effort mental.

Personnellement, je pense que la microgestion n'est pas une nécessité de nos jours, sakit sa ulo lang pour les managers et les subordonnés (du moins dans les champs basés sur les résultats). La présence d'un logiciel qui envoie une photo de ce que je fais toutes les dix minutes à mon employeur me semble invasive, surtout si sa personal unit ko ininstall.

Comme pour tout outil, les expériences peuvent varier et il est essentiel d'évaluer si ses fonctionnalités correspondent aux besoins spécifiques de votre équipe.

🧠 Le saviez-vous ? Les employés distraits coûtent environ 588 milliards de dollars par an aux entreprises.

Outil alternatif à utiliser à la place de Time Doctor

Bien que Time Doctor soit idéal pour le suivi du temps et des activités, il ne convient pas forcément à tout le monde, en particulier à ceux qui recherchent une solution plus polyvalente et moins intrusive. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Forfait, suivi et gestion de projets sans effort, le tout en un seul endroit avec ClickUp

Au lieu de se concentrer uniquement sur le suivi des employés, ClickUp adopte une approche holistique de la productivité, combinant un suivi du temps performant à une gestion de projet transparente.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est un écosystème de travail achevé qui rationalise votre flux de travail, vous fait gagner du temps et permet à votre équipe de rester alignée. Les fonctionnalités de ClickUp vous aident à suivre le temps, à gérer des projets, à forfait votre semaine, et plus encore. Voici un aperçu de ce qui en fait une excellente alternative à Time Doctor:

1. Un suivi du temps plus intelligent pour vos projets

Suivez le temps de manière transparente sur tous vos appareils : commencez sur le bureau, arrêtez-vous sur le mobile et reprenez là où vous vous étiez arrêté avec ClickUp

ClickUp Project Time Tracking facilite le suivi du temps, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur leur travail plutôt que sur la microgestion des heures. Voici en quoi il se distingue :

Suivi du temps sans effort : suivez le temps depuis un bureau, un mobile ou un navigateur web sans interrompre votre flux de travail. L'extension gratuite pour Chrome vous permet d'enregistrer le temps directement depuis n'importe quelle page web, e-mail ou tâche

Changement d'appareil fluide : commencez le suivi sur votre ordinateur portable, faites une pause pendant un appel et reprenez sur votre téléphone - parfait pour les indépendants et les équipes distantes qui gèrent plusieurs tâches

Chronomètre global et suivi rétroactif : Commencez, arrêtez et passez facilement d'une tâche à l'autre sans perdre le fil. Vous avez oublié d'enregistrer le temps ? Ajoutez des entrées rétroactivement ou définissez un intervalle de dates personnalisé

Intégration avec vos outils favoris : Synchronisez les données de temps de Toggl, Harvest, Everhour et d'autres outils de suivi du temps populaires pour obtenir une vue unifiée de la productivité de votre équipe

facturation et relevés de temps simplifiés* : Marquez le temps comme facturable ou non facturable, générez des relevés de temps personnalisables et suivez le temps par jour, semaine ou mois pour une facturation transparente aux clients

Estimations de durée et rapports intelligents : Comparez les heures suivies et les heures estimées, pour vous assurer que les projets respectent le calendrier. Le tableau de bord détaillé des rapports aide les équipes à repérer les inefficacités et à optimiser les flux de travail

Suivi, soumission et approbation des heures de travail en toute transparence avec ClickUp Relevés de temps

📌 Exemple : Si une équipe marketing constate qu'elle dépasse systématiquement le temps estimé pour les campagnes publicitaires, elle peut ajuster la planification future pour allouer des délais plus réalistes

Le suivi du temps de ClickUp permet de planifier plus intelligemment, de rester organisé et d'être payé avec précision.

Le meilleur ? Vous pouvez obtenir des mises à jour instantanées sur les tâches quotidiennes de votre équipe et la progression globale du projet avec ClickUp Brain.

Obtenez des mises à jour sur les tâches et des informations sur les projets avec ClickUp Brain

2. Gestion avancée du temps

Les outils de gestion du temps ClickUp sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps.

Restez sur la bonne voie et ne manquez jamais une échéance grâce à l'affichage du calendrier de ClickUp

Avec la fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp, vous pouvez :

Attribuez des heures estimées aux tâches et répartissez-les entre les membres de l'équipe, en assurant une distribution équitable de la charge de travail

Organisez votre charge de travail sans effort grâce à la vue Calendrier. Glissez-déposez des tâches, reprogrammez des évènements instantanément et activez/désactivez les vues quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle : idéal pour les indépendants qui gèrent plusieurs clients ou les équipes qui jonglent avec des priorités changeantes

Gardez une longueur d'avance sur les délais en mappant les dépendances à l'aide de en mappant les dépendances à l'aide de vues personnalisées telles que la vue Gantt, pour éviter qu'une tâche retardée ne fasse dérailler l'ensemble du projet

Optimiser les charges de travail pour une efficacité maximale. Grâce à la vue Charge de travail, les responsables peuvent consulter des analyses détaillées sur le nombre de tâches, d'heures ou de points traités par chaque membre de l'équipe. Si un concepteur est surchargé alors qu'un développeur est disponible, les tâches peuvent être réaffectées de manière proactive, ce qui permet d'éviter l'épuisement et les retards

Visualisez la capacité de votre équipe et assurez le suivi de vos projets grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Vous pouvez également synchroniser ClickUp avec Google Agenda, Outlook, Toggl, Harvest et d'autres outils de gestion du temps, ce qui garantit une adoption en douceur par votre équipe sans perturber les flux de travail existants

📌 Exemple : Une équipe marketing qui planifie une campagne peut allouer des heures spécifiques à la rédaction, à la conception et à l'installation des publicités, évitant ainsi les contraintes de dernière minute.

✨Fait amusant : le multitâche réduit l'efficacité jusqu'à 40 %! Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour équilibrer les tâches et éviter l'épuisement professionnel

3. Planification et relevés de temps transparents pour une meilleure visibilité

Le Calendrier ClickUp est votre meilleur allié pour rester organisé, respecter les délais et maintenir la cohésion de votre équipe.

Visualisez les priorités, les tâches en attente, les réunions et la disponibilité de l'équipe, le tout dans un calendrier intégré

Avec ClickUp Calendrier, vous pouvez :

Gérez vos tâches, vos délais et vos plannings en un seul endroit sans changer d'application

Basculez entre les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour zoomer sur les échéances ou obtenir un aperçu de l'ensemble du projet. Utilisez des filtres pour hiérarchiser les tâches clés

Reprogrammez instantanément les tâches et les dépendances : si la rédaction d'un contenu est retardée, reportez la tâche de modification en cours sans perturber le flux de travail

Recevez des notifications instantanées sur tous vos appareils et partagez vos calendriers en toute sécurité pour une collaboration fluide au sein de votre équipe

4. Gestion facile des relevés de temps

De plus, la fonctionnalité Relevés de temps de ClickUp simplifie le suivi du temps, l'envoi et l'approbation, le tout sur une seule plateforme.

Suivi, soumission et approbation du temps en toute transparence avec ClickUp Relevés de temps

La fonctionnalité Relevés de temps de ClickUp permet :

*suivi automatisé : la durée enregistrée pour les tâches remplit automatiquement les relevés de temps, éliminant ainsi l'entrée manuelle

Approbations faciles : Les responsables peuvent approuver, rejeter ou demander des modifications directement dans le hub Relevés de temps

Informations en temps réel : Suivi instantané des heures facturables, des dépassements de budget et de la répartition du temps

Des enregistrements sécurisés et précis : Les relevés de temps approuvés sont scellés, ce qui garantit une paie et une facturation précises, sans ajustements de dernière minute

Ce n'est pas tout ! ClickUp propose également une variété de modèles prêts à l'emploi pour simplifier la gestion du temps, et l'un des plus remarquables est le modèle d'allocation du temps ClickUp.

Obtenir un modèle gratuit Optimisez votre temps sans effort grâce au modèle d'allocation du temps ClickUp : forfait, suivi et respect des délais

Conçu pour vous aider à estimer, allouer et suivre le temps efficacement, ce modèle garantit que chaque tâche est planifiée avec précision, ce qui permet de respecter les délais des projets et d'aligner les équipes. Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez des estimations de durée claires : Avant de commencer une tâche, définissez les durées prévues pour améliorer la précision et éviter les retards

Augmentez la productivité : Attribuez des délais réalistes et des blocs de temps pour motiver les équipes, éviter la procrastination et vous assurer qu'aucune tâche ne reste inachevée

Améliorer la planification des tâches : Utiliser le modèle comme un outil d'intégration pour définir les attentes en matière de travail ou fournir des estimations de temps alloué pour les tâches récurrentes

📌 Exemple : Imaginez une équipe en charge du contenu qui utilise le modèle pour allouer du temps à la rédaction, la modification en cours et la publication d'articles de blog. En paramétrant des estimations de durée claires, ils peuvent s'assurer que les articles sont publiés dans les délais sans surcharger les membres de l'équipe

De la planification transparente au suivi du temps sans effort, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rester productif et sur la bonne voie. Voici quelques modèles supplémentaires de suivi du temps pour votre flux de travail :

Modèle d'Échéancier de diagramme de Gantt ClickUp : Parfait pour visualiser les échéanciers des projets et suivre le temps passé sur les tâches. Idéal pour les équipes qui gèrent des projets complexes avec de multiples dépendances

Modèle d'horaire horaire ClickUp : Conçu pour les travailleurs indépendants et les travailleurs payés à l'heure, ce modèle vous aide à enregistrer les heures facturables avec précision et facilité

: Aide les professionnels du droit à enregistrer avec précision les heures facturables, à gérer les échéanciers des dossiers et à rationaliser la facturation Modèle ClickUp de suivi du temps pour les avocats: Aide les professionnels du droit à enregistrer avec précision les heures facturables, à gérer les échéanciers des dossiers et à rationaliser la facturation

Modèle de relevé de temps ClickUp Services : simplifie le suivi du temps pour les entreprises de services, en garantissant un enregistrement précis des heures facturables

Tarification ClickUp

ClickUp propose un intervalle de forfaits adaptés à tous les budgets :

✨ Fait amusant : Une personne passe en moyenne environ 90 000 heures au travail au cours de sa vie. Les outils de gestion du temps peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de ces heures

Maximisez votre productivité avec ClickUp

Time Doctor excelle dans le suivi détaillé des activités et l'intégration de la paie, ce qui en fait un choix solide pour les entreprises axées sur la responsabilité et la facturation horaire. Cependant, sa courbe d'apprentissage abrupte et ses préoccupations en matière de confidentialité peuvent ne pas convenir à toutes les équipes.

D'un autre côté, ClickUp offre une approche plus globale. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un pour la productivité qui combine le suivi du temps, la gestion de projet et des outils de collaboration.

ClickUp offre la flexibilité et l'automatisation dont vous avez besoin pour prendre le contrôle de votre temps et travailler plus intelligemment, pas plus dur.

Prêt à transformer votre façon de gérer le temps et les projets ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit, et découvrez pourquoi c'est l'outil de productivité ultime pour les équipes modernes.