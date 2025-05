Top 10 des alternatives à Vercel pour des déploiements plus rapides en 2025

Vercel est connu pour sa facilité d'installation, son intégration transparente à GitHub et sa simplicité, ce qui en fait un choix populaire pour la création d'applications frontales. Cependant, le niveau gratuit limité de la plateforme et son prix élevé sont devenus des inconvénients importants pour les utilisateurs.

Bien que Vercel s'adapte parfaitement aux paramètres d'une entreprise, il n'est pas abordable pour les startups, les PME et même les grandes entreprises à long terme. Si vous êtes d'accord avec cela, vous êtes au bon endroit.

Cette liste explore les meilleures alternatives à Vercel qui offrent des fonctionnalités robustes, sont rentables et garantissent la meilleure expérience de développement.

Alors, restez avec nous jusqu'à ce que vous trouviez votre partenaire idéal !

Aperçu des alternatives à Vercel

Voici une comparaison rapide pour vous aider à démarrer.

Plateforme Meilleur pour Fonctionnalités clés Limites Tarifs Évaluations Netlify Sites statiques et déploiement d'applications modernes basés sur l'architecture JAMstack Gestion intégrée des formulaires, intégration CDN globale, fonctions sans serveur, analyse de site Interface encombrée, limites restrictives des fonctions sans serveur, plugins bogués Free, Pro : 19 $/membre/mois, Enterprise : prix personnalisé G2 : 4. 5/5 (plus de 50 avis), Capterra : 4. 6/5 (plus de 80 avis) Rendu Applications web full-stack avec bases de données et services backend Réseau privé, infrastructure en tant que code, gestion de base de données PostgreSQL Assistance WebSocket/sans serveur limitée, options de langage restreintes Hobby : 0 $, Professionnel : 19 $/utilisateur/mois, Organisation : 29 $/utilisateur/mois, Enterprise : prix personnalisé G2 : 4. 7/5 (plus de 70 avis), Capterra : pas assez d'avis Plateforme d'applications DigitalOcean Développer des applications à grande échelle avec un contrôle total du serveur Flux de travail basé sur Git, architecture sans serveur, restauration du déploiement, intégration de journaux tiers Cher pour les projets de grande envergure, manque de sauvegardes hors serveur, assistance lente en cas de trafic élevé Free, Droplets : à partir de 4 $/mois, Kubernetes : à partir de 11 $/mois G2 : 4. 6/5 (plus de 600 avis), Capterra : 4. 6/5 (plus de 140 avis) AWS Amplify Création et gestion d'applications à grande échelle Hébergement géré, authentification robuste, fonctionnalités Feature Flags, tableau de bord utilisateur en temps réel Courbe d'apprentissage abrupte, coûts élevés si l'utilisation n'est pas surveillée, interface lente Gratuit pendant 12 mois, paiement à l'utilisation G2 : 4. 2/5 (plus de 80 avis), Capterra : pas assez d'avis Fly.io Déployer des applications conteneurisées à l'échelle mondiale avec un contrôle de l'infrastructure Conteneurs gérés, Kubernetes, stockage persistant, Fly Proxy pour l'équilibrage de charge Tarification en fonction de la région, processus d'installation bogué, déploiement manuel des modifications 5 $ de crédit d'essai gratuit, Hobby : 5 $/mois, paiement à l'utilisation, assistance dédiée : à partir de 29 $/mois G2 : Pas assez d'avis, Capterra : Pas assez d'avis Heroku Prototypage rapide et gestion des applications web Indicateurs de santé des applications, indicateurs d'exécution du langage, aperçu du pipeline en temps réel, déploiement en un clic Analyse de base de données SQL limitée, coûteuse pour les PME Eco/Basic : 5 $/mois et plus, Production : 25 $/mois et plus, Advanced : 250 $/mois et plus, Enterprise : prix personnalisé G2 : 4. 2/5 (plus de 140 avis), Capterra : 4. 6/5 (plus de 300 avis) Hébergement Firebase Hébergement sécurisé d'applications statiques et dynamiques SSL sans configuration, CLI Firebase pour le déploiement, base de données en temps réel, restauration en un clic Règles de sécurité limitées, coûts élevés pour les projets à grande échelle, pas idéal pour les requêtes complexes Spark : gratuit, Blaze : tarification personnalisée G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis), Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis) Kinsta Hébergement infogéré pour WordPress Optimisation MySQL, surveillance des performances des applications, sauvegardes automatiques, surveillance des logiciels malveillants Installation lente de l'environnement, pas de réservation de domaine, panneau de contrôle peu intuitif Site unique : 35 $/mois, Sites multiples : 70 $/mois, Agence : à partir de 340 $/mois G2 : 4. 8/5 (plus de 900 avis), Capterra : 4. 8/5 (plus de 20 avis) Surge.sh Publication Web statique et applications côté client Assistance CORS, noms de domaine personnalisés, assistance pushState pour les applications monopages Personnalisations limitées, approche basée sur la ligne de commande, pas d'automatisation CI/CD intégrée Surge : gratuit, Surge Professional : 30 $/mois G2 : Pas assez d'avis, Capterra : Pas assez d'avis Kapstan Gérer une infrastructure cloud complexe Assistance multi-cloud, déploiement automatique, portail développeur en libre-service Aucune capacité de lancement de conteneur natif (nécessite des outils tiers tels que Docker) Tarification personnalisée G2 : Pas assez d'avis, Capterra : Pas assez d'avis ClickUp Rationaliser la gestion de projet logiciel et les flux de travail DevOps Gestion des tâches, intégration GitHub, extraits de code optimisés par IA, automatisations, suivi des bugs, modèles personnalisables, collaboration en temps réel Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une personnalisation Free, Unlimited : 7 $/utilisateur/mois, Business : 12 $/utilisateur/mois, Enterprise : prix personnalisé G2 : 4. 7/5 (plus de 4 000 avis), Capterra : 4. 7/5 (plus de 3 000 avis)

Que rechercher dans les alternatives à Vercel ?

Que vous recherchiez plus de contrôle sur le déploiement, des personnalisations ou des capacités d'auto-hébergement, la sélection de la bonne plateforme est cruciale. Voici quelques fonctionnalités clés indispensables dans les alternatives à Vercel.

pipelines CI/CD automatisés* : Sélectionnez une alternative à Vercel qui automatise le processus de création, de test et de déploiement de logiciels. Cela vous aide à corriger les bugs, à lancer de nouvelles fonctionnalités et à livrer les produits plus rapidement

Personnalisation du déploiement : assurez-vous que le logiciel que vous avez choisi offre la possibilité de personnaliser les scripts de déploiement. Cela permet un meilleur contrôle du déploiement des applications, ce qui est nécessaire pour les projets complexes

assistance multi-cloud* : choisissez des plateformes qui vous permettent de déployer vos applications sur plusieurs fournisseurs de cloud, tels qu'Azure, AWS ou Google Cloud, afin de pouvoir les faire évoluer facilement. Cela garantit une certaine flexibilité et réduit la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, ce qui vous permet de tirer parti des avantages de chaque plateforme

Sécurité et conformité : choisissez une plateforme qui offre des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, notamment le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'authentification à deux facteurs, les alertes automatiques, la protection DDoS, le cryptage HTTP/SSL, etc., afin de garantir un faible risque et la conformité aux normes de sécurité

📖 Lire la suite : Les meilleures alternatives à Azure DevOps pour le déploiement de projets

Les 10 meilleures alternatives à Vercel

Voyons les 10 meilleures alternatives à Vercel, leurs fonctionnalités clés, leurs prix, leurs avantages et leurs limites.

1. Netlify (Idéal pour les sites statiques et le déploiement d'applications modernes construites avec l'architecture JAMstack)

via Netlify

La puissante plateforme sans serveur de Netlify dispose de fonctionnalités intégrées robustes, en particulier pour les développeurs front-end. Elle permet l'automatisation du développement front-end, la rationalisation du déploiement et l'intégration transparente avec les référentiels Git.

Le plus intéressant, c'est que Netlify offre des fonctionnalités avancées pour les projets plus complexes, des domaines personnalisés au HTTPS en passant par les tests fractionnés qui permettent d'évaluer l'engagement des utilisateurs en déployant différentes versions du site.

Les meilleures fonctionnalités de Netlify

Collectez et gérez les envois de formulaires sans code backend grâce à la gestion intégrée des formulaires

Hébergez des sites statiques grâce à l'intégration de Netlify avec un CDN (Content Delivery Network) mondial

Utilisez des fonctions sans serveur pour gérer l'infrastructure du serveur tout en permettant aux développeurs de se concentrer sur le code

Surveillez les tendances de l'activité du site avec Site Analytics

Limites de Netlify

L'interface peut parfois sembler encombrée et déroutante

Les fonctions sans serveur sont limitées à 10 secondes. Même dans le forfait Pro, vous obtenez 26 secondes, ce qui est également assez restrictif pour plusieurs utilisateurs

Parfois, les plugins peuvent contenir des bogues

Tarification de Netlify

Free

Pro : 19 $ par membre/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Netlify

G2 : 4. 5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs de Netlify ?

La simplicité et la puissance de Netlify sont inégalées. Son intégration transparente de CI/CD rend le déploiement de sites Web et d'applications Web incroyablement simple, même pour les débutants, ce qui facilite grandement la mise en œuvre. Le tableau de bord intuitif, associé à des liens de prévisualisation, a rationalisé mon flux de travail pour les déploiements fréquents. Bien que Netlify soit globalement fantastique, le forfait gratuit a des limites en termes de minutes de construction et de bande passante, ce qui peut être restrictif pour la mise à l'échelle des projets.

La simplicité et la puissance de Netlify sont inégalées. Son intégration transparente CI/CD rend le déploiement de sites web et d'applications web incroyablement simple, même pour les débutants, ce qui facilite grandement la mise en œuvre. Le tableau de bord intuitif, associé à des liens de prévisualisation, a permis de rationaliser mon flux de travail pour les déploiements fréquents. Bien que Netlify soit globalement fantastique, le forfait gratuit a des limites en termes de minutes de construction et de bande passante, ce qui peut être restrictif pour la mise à l'échelle des projets.

2. Render (Idéal pour les applications web full-stack avec bases de données et services backend)

via Render

La plateforme unifiée de Render vous aide à créer et à exécuter des applications. Que vous ayez besoin d'une base de données, de sites web dynamiques, de sites statiques ou de fichiers Docker personnalisés, Render a tout ce qu'il vous faut. Contrairement à Vercel, Render offre une assistance native pour l'exécution d'applications et de services conteneurisés sur une plateforme entièrement gérée.

Il offre un stockage par blocs (appelés disques persistants) pour stocker les données qui doivent persister d'un déploiement à l'autre. Cela vous permet d'exécuter des applications avec état, comme des bases de données, sans aucun module complémentaire d'outil DevOps.

Rendu des meilleures fonctionnalités

Créez des services inaccessibles sur l'Internet public et assurez la sécurité des communications entre eux grâce à un réseau privé

Définissez votre infrastructure en tant que code dans un seul Blueprint pour une réplication facile entre les environnements

Déployez, gérez, connectez et faites évoluer les bases de données PostgreSQL avec une récupération à un moment donné et des exportations logiques à la demande

Limites de rendu

Selon quelques utilisateurs, Render ne fournit pas une assistance complète pour WebSockets et les fonctionnalités sans serveur

Assistance et personnalisations limitées (Node. js, Python, Ruby, Go, Rust et Elixir)

Tarification du rendu

Loisir : 0 $

Professionnel : 19 $ par utilisateur/mois

*organisation : 29 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Rendre les évaluations et les avis

G2 : 4. 7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Render ?

Il est gratuit de développer et de déployer de nombreux autres services (comme Node. js) et peut être intégré pour fournir une installation CI/CD en un clic avec des VCS comme GitHub. Cependant, son niveau gratuit est terriblement lent à la fois en cas de déploiement et en cas de temps de démarrage du serveur après que celui-ci soit passé en état de veille.

Il est gratuit de développer et de déployer de nombreux autres services (comme Node. js) et peut être intégré pour fournir une installation CI/CD en un clic avec des VCS comme GitHub. Cependant, son niveau gratuit est terriblement lent à la fois en cas de déploiement et en cas de temps de démarrage du serveur après que le serveur soit passé en état de veille.

💡Conseil de pro : La connexion de ClickUp aux bases de données PostgreSQL vous permet de répliquer les données. Vous pouvez ensuite stocker et analyser les données ClickUp dans des bases de données relationnelles complètes, ce qui facilite les requêtes plus complexes.

📮ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

3. DigitalOcean App Platform (Idéal pour faire évoluer les applications avec un contrôle total du serveur)

via DigitalOcean

La plateforme d'applications de DigitalOcean est une PaaS (Platform-as-a-Service) qui vous permet de publier du code sur des serveurs sans vous soucier de l'infrastructure sous-jacente. Elle offre un meilleur contrôle des déploiements tout en offrant une polyvalence complète.

La plateforme se distingue par sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Elle offre un flux de travail intuitif basé sur Git, vous permettant d'utiliser Git pour la collaboration sur le code, le contrôle des versions et les déploiements automatiques. De plus, elle prend en charge l'architecture sans serveur grâce à DigitalOcean Functions, une plateforme FaaS (Function-as-a-Service) pour vous aider à exécuter des codes sans gestion de serveur.

Les meilleures fonctionnalités de DigitalOcean

Suivi de la progression du déploiement et restauration des déploiements d'applications précédents si nécessaire

Transmettre les logs à des fournisseurs de logs tiers tels que Datadog pour l'analyse des données et le dépannage

Configurez des alertes pour surveiller les évènements et obtenir des informations sur les ressources de l'application

Limites de DigitalOcean

Selon quelques utilisateurs, l'outil devient coûteux pour les projets plus importants. Par exemple, l'achat de mémoire supplémentaire pour le serveur a pour résultat une augmentation importante des coûts

Il manque des sauvegardes hors serveur, en particulier pour les fichiers statiques et les bases de données

Certains utilisateurs rapportent une assistance lente, en particulier pendant les périodes de fort trafic

Tarification de DigitalOcean

Les tarifs de DigitalOcean sont basés sur les solutions cloud que vous choisissez. Voici à quoi ressemblent les tarifs de sa plateforme d'applications :

Free

Droplets : à partir de 4 $/mois

Kubernetes : À partir de 11 $/mois

Évaluations et avis sur DigitalOcean

G2 : 4. 6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs de DigitalOcean ?

DigitalOcean est rapide, propre, a été le premier du genre dès le début, bon marché, ils ont une excellente documentation, des tutoriels, facile à utiliser, rapide, un service client sérieux et d'excellents produits. Cependant, ces deux derniers mois, mon droplet qui fait fonctionner mon site web a cessé de fonctionner comme prévu et tout s'est arrêté, c'est peut-être parce qu'ils ont ajouté de nombreux autres services et produits et mises à jour.

DigitalOcean est rapide, propre, a été le premier du genre dès le début, bon marché, ils ont une excellente documentation, des tutoriels, facile à utiliser, rapide, un service client sérieux et d'excellents produits. Cependant, ces deux derniers mois, mon droplet qui fait fonctionner mon site web a cessé de fonctionner comme prévu et tout s'est arrêté, c'est peut-être parce qu'ils ont ajouté de nombreux autres services et produits et des mises à jour.

📖 En savoir plus : IaaS vs. PaaS vs. SaaS

4. AWS Amplify (Idéal pour créer et gérer des applications à grande échelle)

via AWS Amplify

Conçue pour les développeurs front-end, AWS Amplify offre une expérience de développement TypeScript complète, vous permettant d'intégrer de manière transparente le code front-end et le code back-end. La plateforme offre un hébergement géré et des fonctionnalités d'authentification robustes pour vous aider à créer des flux d'intégration sans tracas avec un répertoire d'utilisateurs entièrement géré et des flux de travail pré-construits d'inscription, de connexion et d'authentification multifactorielle.

Il assiste également les applications sans serveur en s'intégrant à AWS Lambda et à d'autres outils SaaS, permettant aux développeurs de créer et de déployer des applications sans gérer de serveurs.

AWS Amplify meilleures fonctionnalités

Hébergez des applications web statiques et dynamiques avec des flux de travail CI/CD basés sur Git et intégrés avec l'hébergement Amplify

Modifiez les fonctionnalités de l'application sans la redéployer grâce aux fonctionnalités Feature Flags

Surveillez les indicateurs importants, le statut actuel et étudiez les tendances historiques des KPI grâce au tableau de bord en temps réel des utilisateurs

AWS Amplifier limitations

La courbe d'apprentissage est abrupte

Les coûts peuvent devenir incontrôlables si vous ne surveillez pas votre utilisation

L'interface peut parfois sembler lente et encombrée

Tarification AWS Amplify

Amplify est gratuit avec AWS pendant 12 mois. Il propose une tarification à l'utilisation, y compris pour plusieurs sites par projet, et des certificats SSL gratuits

Évaluations et avis sur AWS Amplify

G2 : 4. 2/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels d'AWS Amplify ?

Un système puissant pour créer des applications full-stack, mais la courbe d'apprentissage est raide et le débogage peut être complexe.

Un système puissant pour créer des applications full-stack, mais la courbe d'apprentissage est raide et le débogage peut être complexe.

5. Fly. io (Idéal pour déployer des applications conteneurisées à l'échelle mondiale avec contrôle de l'infrastructure)

Fly. io est destiné aux développeurs qui travaillent beaucoup avec les conteneurs Docker. C'est une alternative à Vercel qui vous permet de déployer des conteneurs Docker à l'échelle mondiale tout en vous donnant plus de contrôle sur le processus de déploiement et un environnement de serveur plus traditionnel.

Vous pouvez considérer Fly. io comme votre cloud personnel, simplifiant l'automatisation DevOps, surtout si vous travaillez sur des bases de données ou avez besoin de configurations personnalisées. De plus, l'exploitation de ses fonctionnalités telles que le réseau privé, les déploiements mondiaux, le VPN sécurisé et l'isolation matérielle en fait un candidat potentiel pour le concept de cloud personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Fly. io

Simplifiez l'orchestration et le déploiement des conteneurs avec les conteneurs gérés et Kubernetes

Accédez à un stockage local persistant et sauvegardez vos données avec les snapshots Fly Volume

Démarrage/arrêt automatique des machines en fonction du trafic, gestion des gestionnaires de connexion et équilibrage de la charge avec Fly Proxy

Limites de Fly. io

Les prix varient selon les régions

Le processus d'installation peut être bogué et prendre du temps

Nécessite le déploiement manuel des nouvelles modifications à l'aide de la commande fly_deploy

Tarification de Fly. io

5 $ de crédit d'essai gratuit

Forfait Hobby : 5 $/mois

Paiement à l'utilisation : en fonction des ressources exactes que vous utilisez

*assistance dédiée : à partir de 29 $/mois

Évaluations et avis sur Fly. io

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Fly.io ?

L'un des grands avantages est qu'il est disponible dans de nombreuses régions, soit 16 régions. Il est intégré à GitHub et dispose d'une API entièrement automatisée et documentée, ce qui le rend meilleur que les autres sur le marché. Cependant, j'ai trouvé que les contrôles d'intégrité automatisés et les solutions de repli étaient limités. Autre chose, les prix sont différents selon les régions. L'entreprise devrait proposer un forfait commun pour les différentes régions.

L'un des grands avantages est qu'il est disponible dans de nombreuses régions, c'est-à-dire 16 régions. Il est intégré à GitHub et dispose d'une API entièrement automatisée et documentée, ce qui le rend meilleur que les autres sur le marché. Cependant, j'ai trouvé que les contrôles d'intégrité automatisés et les solutions de secours étaient limités. Autre chose, les prix sont différents selon les régions. L'entreprise devrait proposer un forfait commun pour les différentes régions.

6. Heroku (Idéal pour le prototypage rapide et la gestion des applications web)

via Heroku

Heroku by Salesforce est une plateforme unifiée qui gère le frontend, le backend et les bases de données, contrairement à Vercel. Elle offre une assistance pour plusieurs langages de programmation et dispose de capacités d'intégration transparentes qui accélèrent le développement.

Le plus intéressant, c'est que la plateforme dispose de fonctionnalités robustes tout en nécessitant une configuration minimale. Elle assiste également le déploiement en un clic de services tels que Postgres, Redis et RabbitMQ.

Les meilleures fonctionnalités de Heroku

Identifiez, étudiez et diagnostiquez les problèmes grâce aux indicateurs de santé des applications, notamment le temps de réponse, le débit, les erreurs, etc.

Suivi des indicateurs de performance spécifiques à chaque langue avec Language Runtime Metrics

Visualisez la livraison du code et un aperçu en temps réel du pipeline avec le tableau de bord Heroku

Accédez à des outils pour écrire du code, modifier la syntaxe, déboguer et utiliser des frameworks

Limites de Heroku

Il offre des analyses limitées pour la base de données SQL hébergée sur son serveur

L'outil peut être coûteux, en particulier pour les PME

Tarification Heroku

Eco et Basic : 5 $ et plus/mois

Production : 25 $/mois et plus

Avancé : 250 $/mois et plus

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Heroku

G2 : 4. 2/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Heroku ?

Salesforce Heroku est une plateforme PaaS que j'apprécie de plus en plus. Elle se distingue par sa simplicité de paramétrage, de déploiement du code et de gestion globale. Cependant, elle est coûteuse et comporte de nombreux modules complémentaires payants.

Salesforce Heroku est une plateforme PaaS que j'apprécie de plus en plus. Elle se distingue par sa simplicité de paramétrage, de déploiement du code et de gestion globale. Cependant, elle est coûteuse et comporte de nombreux modules complémentaires payants.

🧠 Le saviez-vous ? Selon Statista, les langages de programmation les plus utilisés par les développeurs en 2024 étaient JavaScript, suivi de HTML/CSS et Python.

7. Firebase Hosting (Idéal pour l'hébergement sécurisé d'applications statiques et dynamiques)

via Firebase

Firebase Hosting est un service d'hébergement Web de production de Google qui simplifie le déploiement, la gestion et la livraison des ressources Web. Grâce à cette plateforme, vous pouvez rapidement déployer des applications Web et du contenu statique.

Contrairement aux services de Vercel axés sur l'interface utilisateur, Firebase offre une expérience BaaS (Backend-as-a-Service) achevée. Cela rend la plateforme plus adaptée aux projets qui nécessitent des services de backend, en particulier ceux qui exploitent l'écosystème de Google. En outre, Firebase Hosting est un choix plus populaire pour les développeurs qui utilisent d'autres services Firebase tels que Firebase Authentication, Firestore ou Cloud Functions.

Les meilleures fonctionnalités de Firebase Hosting

Diffusez du contenu en toute sécurité grâce au protocole SSL sans configuration

Affichez et testez les modifications dans l'URL hébergée localement et interagissez avec le backend émulé

Déployez de nouvelles versions d'applications et utilisez la restauration en un clic avec Firebase CLI

Stockez et synchronisez les données entre les utilisateurs et maintenez vos applications à jour avec Firebase Realtime Database

Limites de l'hébergement Firebase

Les règles de sécurité sont limitées, ce qui rend l'utilisation de ces solutions peu pratique pour les entreprises

Les prix peuvent être déroutants et extrêmement élevés pour les projets à grande échelle

En tant que base de données NoSQL, Firebase n'est peut-être pas idéale pour les requêtes complexes

Tarifs de l'hébergement Firebase

Forfait Spark : Gratuit

Forfait Blaze : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Firebase Hosting

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Firebase Hosting ?

Firebase est un bon choix pour de nombreux projets, en particulier les plus petits. Il est facile et rapide à configurer et à utiliser. La base de données en temps réel et les fonctionnalités d'authentification sont particulièrement utiles. Les petits projets en bénéficient énormément. Cependant, le coût de ce service peut être trop élevé pour certains projets et les règles de sécurité sont limitées et semblent ambiguës à configurer.

Firebase est un bon choix pour de nombreux projets, en particulier les plus petits. Il est facile et rapide à configurer et à utiliser. La base de données en temps réel et les fonctionnalités d'authentification sont particulièrement utiles. Les petits projets en bénéficient énormément. Cependant, le coût de ce service peut être trop élevé pour certains projets et les règles de sécurité sont limitées et semblent ambiguës à configurer.

✨Anecdote : Firebase a été initialement développé en 2011 par Envolve en tant que base de données en temps réel, spécialement conçue pour créer des applications permettant de discuter. Google l'a ensuite racheté en 2014.

8. Kinsta (Idéal pour l'hébergement infogéré de WordPress)

via Kinsta

Kinsta est spécialisé dans les sites WordPress, ce qui facilite l'hébergement et la gestion des performances du site et rationalise votre pipeline DevOps pour accélérer la livraison des logiciels. La plateforme offre de solides fonctionnalités intégrées, telles que des environnements de test intuitifs et une sauvegarde automatique, ce qui en fait une excellente alternative à Vercel.

Ce que les utilisateurs apprécient chez Kinsta, c'est qu'il est construit sur Google Cloud Platform et dispose d'un tableau de bord convivial qui permet de gérer plusieurs sites web, de cloner des sites et des environnements de manière centralisée, de surveiller les performances des sites, les ressources, les problèmes de sécurité, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Kinsta

Automatisation de l'optimisation des bases de données MySQL

Résolvez les goulots d'étranglement PHP, les appels HTTP externes et les requêtes MySQL lentes grâce à la surveillance intégrée des performances des applications

Sauvegardez automatiquement vos fichiers et bases de données, paramétrez des alertes et surveillez et supprimez les logiciels malveillants pour une sécurité renforcée

Limites de Kinsta

L'installation de l'environnement peut être lente. Lors de la copie d'un site en production vers une étape, cela prend parfois plus de 5 minutes, même pour les petits sites Web

Tarification de Kinsta

Forfaits pour un seul site : 35 $/mois

*forfaits multisites : 70 $/mois

Programme pour agences : à partir de 340 $/mois

Évaluations et avis sur Kinsta

G2 : 4. 8/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Kinsta dans la vraie vie ?

Il fournit un service très solide et d'excellentes performances, mais le prix élevé est un facteur important dans la décision du client d'utiliser ses services. De plus, il n'y a pas de réservation de domaine ni d'envoi gratuit de domaine. Les options de services sont peu nombreuses et le panneau de contrôle est simple mais peu courant et nécessite une formation.

Il fournit un service très solide et d'excellentes performances, mais le prix élevé est un facteur important dans la décision du client d'utiliser ses services. De plus, il n'y a pas de réservation de domaine ni d'envoi gratuit de domaine. Les options de services sont peu nombreuses et le panneau de contrôle est simple mais peu commun et nécessite une formation.

9. Surge.sh (Idéal pour la publication Web statique et les applications côté client)

Plateforme d'hébergement de sites statiques, Surge vous permet de publier des pages web statiques directement depuis la ligne de commande en quelques clics seulement. C'est une plateforme simple, idéale pour le prototypage rapide, la création de pages web personnalisées et les projets personnels.

Le logiciel vous permet également d'utiliser des noms de domaine personnalisés gratuitement et s'intègre à votre pile technologique comme une alternative plus simple à Vercel.

Surge. sh meilleures fonctionnalités

Permettez à votre site Web d'accéder aux ressources d'autres domaines grâce au partage de ressources entre origines (CORS)

Utilisez des noms de domaine personnalisés et personnalisez les pages d'erreur 404

Déployez des applications d'une seule page avec l'assistance pushState pour une meilleure expérience utilisateur

Surge. Limites de sh

Personnalisations limitées

Dépendance à une approche basée sur la ligne de commande, qui peut ne pas convenir aux développeurs préférant une interface plus graphique

Pas d'automatisation CI/CD intégrée

Prix de Surge

Surge : gratuit

Surge Professional : 30 $/mois

Évaluations et commentaires sur Surge

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Kapstan (Idéal pour gérer une infrastructure cloud complexe)

via Kapstan

Kapstan est une solution de niveau entreprise qui déploie automatiquement des applications web, vous donne un meilleur contrôle sur les déploiements et gère plusieurs environnements cloud. Contrairement à Vercel, Kapstan fournit une isolation de l'infrastructure qui vous permet d'exécuter des applications dans des environnements séparés. Il offre une plateforme de développement achevée qui s'adapte parfaitement à votre flux de travail DevOps avec des personnalisations étendues.

Kapstan permet aux équipes de développement de gérer leur infrastructure sans avoir besoin d'expertise DevOps, ce qui accélère le processus de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Kapstan

Bénéficiez d'une assistance multi-cloud et gérez divers environnements cloud chez des fournisseurs tels qu'AWS, GCP et Azure

Déployez automatiquement des applications web sans avoir à les lancer manuellement

Gérez et déployez des infrastructures et des applications cloud grâce à une expertise DevOps approfondie, avec un portail développeur en libre-service

Limites de Kapstan

Kapstan ne dispose pas de capacités natives de lancement de conteneurs. Vous devez utiliser des outils tiers tels que les conteneurs Docker.

Tarification de Kapstan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kapstan

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ouf ! Maintenant que vous avez exploré les alternatives à Vercel pour accélérer le déploiement, il y a un autre outil qui mérite d'être ajouté à votre écosystème de développement.

Le travail d'aujourd'hui est défectueux. Nous travaillons tous dans trop d'applications déconnectées, ce qui nuit à la productivité de l'équipe. Le passage constant d'une application à l'autre (copier, coller, mettre en forme et partager des blocs de code ainsi que des messages) fait perdre du temps et augmente les risques de mauvaise communication ou de perte de détails importants.

Si les outils ci-dessus vous aident à héberger, créer et déployer des applications, vous avez besoin d'une solution qui rassemble votre travail dispersé en un seul endroit. C'est là que vous avez besoin d'un outil de gestion de projet logiciel.

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », dispose de fonctionnalités spécialisées qui en font votre coéquipier DevOps potentiel. 🤝

Avec ClickUp for Software Teams, vous pouvez forfait, créer et livrer toutes vos applications en un seul endroit.

Attribution et suivi des tâches de développement avec les tâches ClickUp

Lorsque vous travaillez sur des projets logiciels, les tâches ClickUp peuvent rationaliser les flux de travail de développement et aider à suivre les déploiements de logiciels en créant des tâches exploitables. Vous pouvez attribuer ces tâches avec des délais clairs, suivre les progrès avec des statuts personnalisés, ajouter des étiquettes pour faciliter la recherche, et même attribuer des commentaires et des @mentions pour que personne ne manque rien.

Vous pouvez également lier les tâches aux validations, branches et demandes de tirage GitHub en utilisant l'intégration ClickUp-GitHub.

Rationalisez les projets logiciels et les flux de travail avec les tâches ClickUp

Gérer la charge de travail grâce à l'IA et à l'automatisation

La gestion de votre charge de travail devient plus facile avec ClickUp. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous aider à générer des extraits de code, à résumer les informations sur les projets et à créer des documents techniques.

Générez des extraits de code à l'aide de ClickUp Brain

D'autre part, les automatisations ClickUp peuvent rationaliser les flux de travail, gérer les tâches de routine telles que les approbations et les mises à jour de statut, et gérer les transferts de projets. Vous pouvez sélectionner parmi plus de 100 flux de travail prédéfinis et les adapter à vos besoins.

Collectez les données de vos applications avec ClickUp Formulaires

Quoi d'autre ? ClickUp facilite également le suivi des bugs et la documentation. Vous pouvez simplifier le suivi des bugs en utilisant les formulaires ClickUp pour collecter les demandes de bugs, convertir les rapports de bugs en tâches exploitables avec les tâches ClickUp et hiérarchiser la gestion des bugs.

Vous pouvez également documenter les détails des bugs à l'aide de la solution collaborative ClickUp Docs, ainsi que les captures d'écran et les étapes de reproduction nécessaires.

ClickUp Brain aide à créer la documentation technique des projets logiciels directement dans ClickUp Docs

Standardisez le processus de développement d'applications grâce à des modèles

Sans oublier que ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles qui permettent de gagner du temps et de réduire les efforts. Par exemple, le modèle de développement de site Web ClickUp vous aide à visualiser et à forfaitiser l'ensemble du projet.

Obtenir un modèle gratuit Créez des sites Web que les clients vont adorer grâce au modèle de développement de site Web ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivi des tâches, des délais et des parties prenantes

Organiser les ressources pour un développement efficace

Visualiser la progression du travail

Optimiser la collaboration

Fournir des sites Web qui répondent aux attentes des clients

De même, vous pouvez utiliser le modèle de suivi des bugs et des problèmes de Clickup et le modèle de rapport de bug de ClickUp pour suivre, enregistrer et corriger les bugs en un rien de temps.

Le meilleur dans tout ça ? Les fonctionnalités robustes de ClickUp sont disponibles à un prix abordable, vous n'avez donc pas à dépenser une fortune pour atteindre vos objectifs DevOps.

Tarifs ClickUp

Vercel est sans aucun doute l'un des meilleurs outils pour les déploiements frontend. Cependant, ses prix en constante augmentation en font une option non viable pour les petites et grandes entreprises.

Les dix meilleures alternatives à Vercel que nous avons listées excellent chacune à leur manière. Maintenant, faites un choix en fonction de vos besoins et de vos objectifs afin d'obtenir l'outil qui correspond le mieux à votre objectif. Par exemple, si l'hébergement est votre priorité, pensez à Firebase, et si vous voulez des outils de développement web complets, essayez Netlify, Render ou DigitalOcean.

Quelle que soit la plateforme choisie, associez-la à ClickUp pour améliorer votre processus de développement. ClickUp offre plusieurs fonctionnalités qui vous aident à rationaliser le déploiement, à corriger les bugs, à organiser les ressources et la documentation, et à collaborer en temps réel.

Alors, inscrivez-vous gratuitement pour voir ClickUp en action !