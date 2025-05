les 10 meilleures alternatives à AppFlowy pour la gestion de projet open source

AppFlowy fait partie des alternatives populaires à Notion. Avec des fonctionnalités telles que l'IA, les projets, les tâches, les modèles et les sites, il crée un environnement de travail collaboratif presque identique à celui de Notion.

La seule différence ? AppFlowy est open source. Contrairement à Notion, il dispose de capacités d'auto-hébergement qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs données.

Mais c'est une arme à double tranchant. Sans synchronisation cloud intégrée, il est difficile de configurer AppFlowy et d'y collaborer. De plus, l'outil manque d'intégrations logicielles essentielles et ne permet pas une expérience mobile fluide.

Donc, si vous recherchez des outils qui offrent une véritable expérience de gestion de projet collaborative, jetez un œil à ces 10 alternatives à AppFlowy.

Vous voulez un aperçu de celle que nous avons placée dans les favoris ? Regardez cette vidéo ! 👇🏻

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste des 10 meilleures alternatives à AppFlowy à envisager : ClickUp : Idéal pour la gestion de projet collaborative basée sur l'IA

Notion : Idéal pour gérer des projets et des notes dans un environnement de travail personnalisable

Obsidian : Idéal pour organiser des projets avec des notes liées en profondeur et locales en premier

Trello : Idéal pour la gestion de projet visuelle et l'organisation simple des tâches

Airtable : Idéal pour le suivi de projets avec une organisation de type base de données et des champs de notes

Monday.com : Idéal pour gérer des projets complexes avec la collaboration d'une équipe et la documentation

*asana : idéal pour gérer des projets avec des tâches structurées et des notes détaillées

Todoist : Idéal pour gérer les tâches simples d'un projet et prendre des notes

Coda : Idéal pour combiner la gestion de projet, les notes et les bases de données dans des documents interactifs

*taskade : Idéal pour forfaiter des projets en collaboration avec des notes et un suivi des tâches intégrés

Limites d'AppFlowy

AppFlowy se présente comme une alternative à Notion. En termes de fonctionnalités, il s'agit d'un outil de gestion de projet qui sert également d'application de prise de notes.

Bien qu'elle présente des avantages, elle présente également des inconvénients majeurs :

Installation complexe : l'installation d'AppFlowy peut s'avérer difficile pour les utilisateurs ne disposant pas d'une expertise technique. Comme il s'agit d'un outil de gestion de projet open source, il faut créer son propre environnement de serveur, ce qui implique de configurer des dépendances complexes

Pas de synchronisation cloud intégrée : Comme il s'agit d'une plateforme auto-hébergée, chaque donnée, qu'il s'agisse d'un fichier ou d'une note, est stockée localement sur un serveur. Bien que cela soit excellent pour la sécurité, car cela empêche les utilisateurs de perdre le contrôle de leurs données, cela rend la collaboration avec les autres membres de l'équipe complexe

*fonctionnalités de collaboration limitées : Bien qu'AppFlowy offre des fonctionnalités de collaboration, elles ne sont pas aussi avancées et intuitives que celles de ses concurrents. En outre, de nombreux utilisateurs se plaignent de retards lors de la collaboration en temps réel

➡️ En savoir plus : Les meilleures solutions logicielles tout-en-un pour les entreprises

Les alternatives à AppFlowy en un coup d'œil

Voici un aperçu de toutes les alternatives à AppFlowy mentionnées dans cet article de blog. Découvrez en un coup d'œil leurs fonctionnalités et leur adéquation :

Alternatives à AppFlowy Fonctionnalité remarquable Idéal pour ClickUp Offre une suite de productivité tout-en-un avec des vues de tâches, des documents, des objectifs et un suivi du temps hautement personnalisables Teams, entreprises, entreprises axées sur la productivité Notion Fournit un environnement de travail modulaire où les utilisateurs peuvent créer, personnaliser et interconnecter des bases de données, des wikis et des mémos Start-ups, petites entreprises, équipes distantes Obsidian Propose un système de gestion des connaissances basé sur le local-first et Markdown avec des liens retour avancés et une visualisation graphique Chercheurs, rédacteurs, travailleurs du savoir Trello Ses fonctionnalités incluent un système intuitif de tableau Kanban qui simplifie le suivi des tâches Petites équipes, indépendants, start-ups Airtable Combine la puissance des feuilles de calcul avec les fonctionnalités d'une base de données Business, entreprises, équipes traitant de grandes quantités de données monday.com Fournit un système complet d'automatisation des processus avec des tableaux de bord, des intégrations et des modèles personnalisables Entreprises, grandes équipes, gestionnaires de projets Asana Permet une gestion structurée du travail avec des hiérarchies de tâches, l'équilibrage de la charge de travail et des rapports détaillés Teams, startups, entreprises en croissance Todoist Fonctionnalités : gestionnaire de tâches minimaliste et sans distraction avec saisie en langage naturel et suivi de la productivité Particuliers Coda Associe des documents interactifs, une automatisation sans code et des bases de données relationnelles Équipes distantes, start-ups, équipes interfonctionnelles Taskade Intègre le brainstorming, les cartes mentales et la collaboration en équipe basés sur l'IA dans un environnement de travail unifié Indépendants, télétravailleurs, petites équipes

Les 10 meilleures alternatives à AppFlowy

Voici le top 10 des alternatives à AppFlowy si l'open-source ne vous convient pas :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet collaborative basée sur l'IA)

La plupart des outils font trop de promesses et ne tiennent pas leurs engagements en matière de gestion de projet collaborative. Mais pas ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Essayez ClickUp gratuitement Création de tâches, attribution de responsabilités et suivi de la progression, le tout en un seul endroit grâce à la plateforme de gestion de projet ClickUp

Créez des tâches, attribuez des responsabilités et suivez la progression pour faire avancer les projets, le tout au même endroit grâce à la solution de gestion de projet ClickUp. Elle est conçue pour faciliter la collaboration. Des tâches aux documents, vous pouvez travailler avec votre équipe presque partout sur la plateforme pour mener à bien un projet sans accroc.

Le meilleur dans tout ça ? Toutes les fonctionnalités de ClickUp sont accélérées par des capacités d'IA intégrées. Elles sont donc non seulement utiles, mais aussi efficaces !

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail basés sur l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Examinons maintenant chacune des fonctionnalités en détail :

Gestion de projet par l'IA

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp sont nombreuses.

Les tâches ClickUp vous permettent de créer des éléments d'action à partir de vos e-mails, discussions et documents en un seul clic. Vous pouvez également définir leur catégorie, définir des niveaux de priorité, mettre en évidence les dépendances cruciales et les attribuer aux membres de l'équipe pour vous assurer que rien n'est négligé.

Avec plus de 15 vues dans ClickUp et les tableaux de bord ClickUp, suivez facilement la progression de chaque tâche en temps réel. Choisissez parmi les listes (pour une vue d'ensemble de toutes les tâches), les tableaux Kanban (pour suivre les étapes des tâches), les diagrammes de Gantt (pour les échéanciers et les dépendances), et plus encore. Les mesures complètes des tableaux de bord aident à simplifier les décisions relatives aux projets, à gérer les charges de travail, à estimer les heures d'arrivée prévues et à suivre les coûts.

Mais quelle est l'une des fonctionnalités les plus puissantes de toutes ? C'est ClickUp Brain, l'IA intégrée de ClickUp !

Générez la documentation de vos projets, comme les briefs, avec ClickUp Brain

Utilisez Brain comme :

Un rédacteur IA pour générer la documentation complète d'un projet à l'aide d'invites, d'instructions simples

Une gestion de projet par l'IA qui rédige automatiquement des rapports de compte rendu et résume l'activité des tâches sur commande

Un gestionnaire de connaissances par l'IA qui récupère instantanément les informations de votre environnement de travail ClickUp

Faites remonter instantanément les informations de ClickUp et des applications connectées à l'aide de ClickUp Brain

Collaboration fluide

Lorsque les outils de gestion de projet et de discussion sont séparés, la communication au sein de l'équipe peut rapidement devenir chaotique. Mais grâce à ClickUp Chat, vous n'avez plus à vous en soucier. Il est intégré à ClickUp, vous n'avez donc jamais besoin de changer de plateforme pour envoyer un message privé à vos collègues ou publier une mise à jour rapide sur un canal de projet partagé.

Communiquez avec tous les membres de votre équipe au sein de votre outil de gestion de projet via ClickUp Chat

Avec ClickUp Chat, votre contexte et vos discussions restent connectés. Utilisez le chat pour :

Liez les discussions aux tâches et documents pertinents

Créer et attribuer des tâches aux membres de l'équipe directement à partir des messages

Passez à l'audio et à la visioconférence en temps réel (SyncUps) et partagez votre écran

Des fonctions efficaces de prise de notes

Les notes sont un élément central de la gestion de projet. Elles permettent de décomposer les projets en tâches réalisables et d'en suivre la progression. ClickUp est donc également doté d'un outil de prise de notes intégré !

Utilisez le bloc-notes ClickUp pour prendre des notes, créer des listes de choses à faire et tout ce qui se trouve entre les deux

Avec ClickUp Notepad, conservez vos notes, mémos, brain dumps, listes À faire, plans d'action, etc. organisés en un seul endroit. Vous pouvez également convertir une note en tâche avec des dates d'échéance, des priorités et des assignés appropriés.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de prendre des notes de réunion manuellement ? Découvrez le preneur de notes ClickUp AI. Il enregistre, transcrit et résume vos réunions, pour que vous puissiez vous concentrer sur la discussion. Il crée même des éléments d'action pour une exécution et un suivi rapides !

*automatisations

Créez des automatisations sans code pour réduire le travail fastidieux avec ClickUp Automatisations

Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez accéder à plus de 100 déclencheurs personnalisables pour rationaliser les tâches répétitives, comme changer l'assigné d'une tâche lorsque le statut de la tâche change ou déclencher une notification de mise à jour lorsqu'une tâche devient urgente.

Découvrez comment créer des automatisations de flux de travail dans cette vidéo explicative :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez et collaborez efficacement sur des documents de manière transparente avec ClickUp Docs

Faites un brainstorming d'idées et transformez-les en tâches réalisables avec les Tableaux blancs ClickUp

Utilisez ClickUp Objectifs pour le suivi des objectifs de l'équipe et la mesure de la progression sans effort

Standardisez les processus grâce aux modèles ClickUp pour garantir l'efficacité de toutes les tâches

Recherchez instantanément n'importe quelle tâche, document ou commentaire avec la recherche connectée de ClickUp

Intégrez-les de manière transparente à Slack, Google Drive et Zoom pour rationaliser le travail d'équipe

Profitez de la compatibilité multiplateforme avec des applications de bureau et mobiles dédiées

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs trouvent souvent l'outil intimidant en raison de son large intervalle de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ?

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports sur le travail facilement, et sur la base des progrès réalisés lors des réunions quotidiennes ; la planification future était facile.

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports sur le travail facilement, et sur la base des progrès réalisés lors des réunions quotidiennes ; la planification future était facile.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de gestion de projet pour tous types de projets

2. Notion (Idéal pour gérer des projets et des notes dans un environnement de travail personnalisable)

via Notion

Notion a inspiré la création d'AppFlowy. Il s'agit d'une plateforme de collaboration en temps réel qui vous permet de travailler avec votre équipe sur des wikis, des documents et des projets.

Sur la plateforme, vous pouvez organiser les informations, créer des tâches, des listes À faire et des visualisations de travail pour que tout le monde reste aligné sur le projet.

Notion propose également des intégrations tierces, plus de 100 blocs de construction et des automatisations pour rationaliser votre flux de travail. L'intégration de l'IA est une autre fonctionnalité professionnelle qui automatise les tâches répétitives et vous fait gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Accédez à des bases de données, des tableaux Kanban, des calendriers et des tableaux pour divers processus

Simplifiez l'intégration de médias enrichis (images, vidéos, etc.) dans les pages

Bénéficiez de puissantes fonctionnalités de recherche et d'étiquetage pour une navigation facile

Limites de Notion

Manque d'auto-hébergement, ce qui augmente les risques de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur

Peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses options de personnalisation

Tarification de Notion

Free

Plus : 10 $/mois par place

Entreprise : 15 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4. 7/5 (plus de 5 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Notion dans la vraie vie ?

Notion est super facile à utiliser ! J'adore sa flexibilité pour tout organiser, qu'il s'agisse de tâches, de notes ou de projets. Il est idéal pour un usage personnel et pour la collaboration en équipe.

Notion est super facile à utiliser ! J'adore la flexibilité avec laquelle on peut tout organiser, qu'il s'agisse de tâches, de notes ou de projets. C'est parfait pour un usage personnel comme pour la collaboration en équipe.

➡️ En savoir plus : ClickUp vs. Notion : le meilleur outil pour choisir ses documents

3. Obsidian (Idéal pour organiser des projets avec des notes liées en profondeur et locales en premier)

via Obsidian

Si vous recherchez une application dédiée à la prise de notes pour centraliser les briefs de vos projets, Obsidian devrait vous intéresser. Elle vous permet de créer des notes liées et basées sur Markdown, ce qui facilite la création de documentation détaillée sur les projets.

Obsidian offre également de nombreuses fonctionnalités d'édition et de collaboration. Vous pouvez collaborer avec votre équipe sur des fichiers partagés pour échanger des idées et suggérer des modifications.

Comme il utilise des fichiers non propriétaires, chacun de vos mémos est stocké sous forme de fichiers Markdown en texte simple sur votre appareil local plutôt que d'être verrouillé dans une base de données ou un système cloud. Vous pouvez le télécharger sur les bureaux Windows, Linux et Mac.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Bénéficiez d'un stockage local pour une confidentialité et un contrôle accrus de vos informations

Collaborez facilement grâce à des plugins tels qu'Obsidian Publish pour le partage des enregistrements

Exploitez la puissante fonction de recherche pour retrouver facilement les informations

Intégration avec des plateformes telles que GitHub, Google Drive et Zotero pour une recherche améliorée

Limites d'Obsidian

Principalement axé sur la prise de notes; manque de fonctionnalités robustes de gestion de projet

Nécessite des connaissances techniques pour paramétrer les fonctionnalités avancées et la collaboration

Tarification Obsidian

Synchroniser : 5 $/utilisateur par mois

Publier : 10 $/site par mois

Catalyst : 25 $ (paiement unique)

Commercial : 50 $/utilisateur par an

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 8/5 (plus de 30 avis)

➡️ En savoir plus : Obsidian vs. Notion : quel outil de prise de notes est le meilleur ?

4. Trello (Idéal pour la gestion de projet visuelle et l'organisation simple des tâches)

via Trello

Trello est un outil de gestion des tâches basé sur le cloud avec des fonctionnalités de collaboration de base. Il vous aide à visualiser les tâches sous forme de listes, de tableaux et de cartes. Vous pouvez également définir leurs délais, leurs priorités et les attribuer aux membres de l'équipe.

Grâce aux automatisations sans code, Trello facilite l'automatisation des tâches répétitives de votre flux de travail. De plus, les modèles de prise de notes prêts à l'emploi vous permettent de construire une base solide pour vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des checklists, des dates d'échéance et des priorités pour le suivi des tâches

Gérez vos tâches où que vous soyez grâce à une application mobile conviviale

Forfait, planification et ajustement des tâches grâce aux fonctions glisser-déposer

Limites de Trello

Fonctionnalités limitées de prise de notes pour les projets complexes

Pas idéal pour gérer de grandes équipes ou des flux de travail très complexes

Tarification Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 300 avis)

*que disent les utilisateurs de Trello dans la vraie vie ?

J'ai adoré le fait qu'il soit si facile à utiliser, si facile que mes employés non férus de technologie ont pu l'utiliser, et je n'ai pas eu à aller derrière eux pour corriger les erreurs.

J'ai adoré le fait qu'il soit si facile à utiliser, si facile que mes employés non férus de technologie ont pu l'utiliser, et je n'ai pas eu à aller derrière eux pour corriger les erreurs.

💡 Conseil de pro : Veillez à toujours mettre à jour vos outils de gestion de projet, applications et intégrations avec les derniers correctifs de sécurité afin d'éviter l'exploitation des vulnérabilités connues ! 🔒

5. Airtable (Idéal pour le suivi de projets avec une organisation de type base de données et des champs de notes)

via Airtable

Bien qu'Airtable ne soit pas un outil de gestion de projet conventionnel, c'est une alternative puissante et peu exigeante en matière de code qui combine la flexibilité des feuilles de calcul avec des fonctionnalités de niveau base de données. Contrairement aux logiciels de gestion de projet rigides et structurés, Airtable vous permet de personnaliser les flux de travail pour répondre exactement à vos besoins, qu'il s'agisse de suivre la progression, d'automatiser des tâches répétitives ou de standardiser les processus entre les équipes.

Airtable fournit également des informations exploitables sur les performances de l'équipe et le statut des projets afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions basées sur les données. Malgré tout, le meilleur atout de l'application est son interface utilisateur, très claire et bien structurée.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Accédez à de puissantes fonctionnalités de filtrage, de tri et de recherche pour les grands ensembles de données

Suivez facilement les relations entre les éléments d'un projet grâce à la liaison bidirectionnelle des données

Intégration avec des outils tels que Google Agenda, Slack et Zapier pour créer une automatisation personnalisée des flux de travail

Limites d'Airtable

Courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les utilisateurs peu familiers des bases de données

Pas aussi intuitif pour ceux qui recherchent un gestionnaire de tâches simple ou une liste de choses à faire

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 20 $/mois par place

Business : 45 $/mois par place

Enterprise Scale : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4. 6/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

➡️ En savoir plus : Meilleurs outils logiciels d'automatisation des flux de travail

6. Monday. com (Idéal pour gérer des projets complexes avec une collaboration et une documentation en équipe)

Si vous souhaitez bénéficier de la flexibilité d'AppFlowy sans les frais généraux liés à l'auto-hébergement et à la maintenance de votre propre système, Monday.com offre une alternative structurée, évolutive et plus conviviale.

Cet outil de gestion du travail dispose d'une interface hautement personnalisable. Vous pouvez personnaliser les flux de travail, choisir la vue de projet idéale et même modifier l'apparence de votre tableau de bord. De plus, son intégration de l'IA automatise les tâches répétitives, ce qui vous permet de passer moins de temps à gérer les projets de routine.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Favorisez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des environnements de travail partagés, des commentaires sur les tâches et le partage de documents

Suivi de la progression des tâches dans plusieurs vues de projet (Kanban, diagramme de Gantt, Calendrier) pour répondre aux besoins de l'équipe

Gardez tout le monde sur la même longueur d'onde grâce aux fonctions intégrées de communication, d'approbation et de partage de fichiers au sein de l'équipe

Limites de Monday.com

Manque d'intégration native avec certains outils et plateformes de niche

Peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs qui gèrent des flux de tâches complexes

Prix Monday. com

Free (jusqu'à 2 utilisateurs)

De base : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Monday. com

G2 : 4. 7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 5 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Monday.com ?

J'adore pouvoir diviser les projets en petites tâches et collaborer facilement avec mes collègues.

J'adore pouvoir diviser les projets en petites tâches et collaborer facilement avec mes collègues.

🔍 Le saviez-vous ? 40 % d'une journée de travail moyenne est prête pour l'automatisation, grâce à l'IA !

7. Asana (Idéal pour la gestion de projets avec des tâches structurées et des notes détaillées)

via Asana

La prochaine alternative à AppFlowy sur la liste est Asana, un logiciel de gestion de projet de base adapté aux équipes travaillant sur des projets complexes. Il offre des flux de travail prédéfinis, des dépendances entre les tâches, des jalons et un équilibrage de la charge de travail dans un outil unifié pour garder les projets sur la bonne voie.

Vous pouvez choisir parmi une liste de vues de projet, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et recevoir des mises à jour automatisées sur l'avancement. De plus, ses capacités de base de suivi du temps vous permettent d'estimer le temps passé sur chaque tâche et de mieux planifier la capacité et la charge de travail pour l'avenir.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Organisez facilement les projets en sections. Utilisez des étiquettes et des champs personnalisés pour un meilleur suivi

Favorisez la collaboration au sein de l'équipe grâce aux commentaires sur les tâches, aux pièces jointes et aux notifications en temps réel

Gagnez du temps grâce à des automatisations basées sur des règles, générez des rapports détaillés et suivez la progression sans mises à jour manuelles

Limites d'Asana

N'offre pas de mode hors ligne efficace sur l'application mobile

Peut être complexe à utiliser pour les nouveaux utilisateurs sans formation appropriée

Tarifs Asana

Personnel : Free Forever

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4. 4/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

➡️ En savoir plus : Modèles de forfait de communication de projet gratuits : Excel, Word et ClickUp

8. Todoist (Idéal pour gérer les tâches simples d'un projet et prendre des notes)

via Todoist

Todoist est à la fois un gestionnaire de tâches et une application de prise de notes. Si votre équipe a besoin d'un outil pour alimenter la phase de brainstorming de ses projets, celui-ci peut faire l'affaire. Todoist permet aux utilisateurs de centraliser leurs notes et leurs idées pour les aider à élaborer des briefs complets.

De plus, il permet de suivre les tâches de manière efficace. Créez des listes de tâches rapides et faciles à utiliser pour décomposer et suivre les grandes étapes d'un projet. L'interface de la plateforme est également très intuitive et facile à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Permettez la collaboration sur les tâches avec les dates d'échéance, les priorités et les affectations de tâches en un coup d'œil

Permettre l'organisation des projets avec des sections, des tâches et des sous-tâches

Utilisez les tâches récurrentes et le suivi des objectifs quotidiens/hebdomadaires pour améliorer votre productivité personnelle

Limites de Todoist

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt ou les dépendances entre les tâches

Pas idéal pour les grandes équipes ou les projets complexes avec de nombreuses pièces mobiles

Tarifs Todoist

Débutant : Free Forever

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4. 4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 2 500 avis)

*que disent les utilisateurs de Todoist ?

Je peux facilement hiérarchiser les tâches importantes avec Todoist. Il dispose d'une fonctionnalité de rappel qui m'assure de ne pas oublier ou manquer de tâches et de projets.

Je peux facilement prioriser les tâches importantes avec Todoist. Il dispose d'une fonctionnalité de rappel qui garantit que je n'oublie ni ne manque aucune tâche ou aucun projet.

9. Coda (Idéal pour combiner gestion de projet, notes et bases de données dans des documents interactifs)

via Coda

Si vous avez besoin d'un logiciel qui fonctionne comme un environnement de travail collaboratif complet pour votre équipe, essayez Coda. Contrairement à la structure standard de prise de notes d'AppFlowy, Coda vous permet de créer des documents interactifs avec des tableaux, des boutons et des intégrations, ce qui le rend plus dynamique pour la collaboration en équipe.

Vous pouvez automatiser les flux de travail directement dans vos documents à l'aide des règles d'automatisation intégrées de Coda et des Packs (intégrations avec Slack, Jira, Google Agenda, etc. ), ce qui réduit le travail manuel.

Les tableaux de Coda fonctionnent comme des bases de données, ce qui vous permet de filtrer, de lier et d'afficher des données de manière personnalisée. Ils sont parfaits pour la gestion de projet, les feuilles de route produit ou les systèmes CRM.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Bénéficiez de puissantes fonctionnalités de personnalisation pour les flux de travail, les tableaux et la gestion des tâches

Combler le fossé entre les documents traditionnels et les applications complexes de l'entreprise grâce à une interface sans code

Assistance à la collaboration en temps réel avec des éléments dynamiques tels que des boutons, des cases à cocher et des tableaux modifiables

Travaillez hors ligne grâce à l'application de bureau pour un accès ininterrompu

Limites de Coda

Courbe d'apprentissage plus raide en raison de sa structure personnalisable

Nécessite un forfait payant pour un accès complet aux fonctionnalités avancées

Tarification de Coda

Free

Avantage : 12 $/mois par créateur de documents

Équipe : 36 $/mois par créateur de documents

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4. 7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 90 avis)

10. Taskade (Idéal pour forfaiter des projets en collaboration avec des notes intégrées et le suivi des tâches)

via Taskade

Taskade est un autre outil de gestion des tâches qui vous permet d'automatiser les tâches et de collaborer avec votre équipe sur une plateforme unifiée. Cependant, son principal argument de vente est son IA native. Ses puissants agents IA vous permettent d'accomplir un intervalle de tâches sans effort, y compris la configuration de projets, la rédaction de documentation à partir de zéro, la création de flux de travail et la priorisation des tâches.

Taskade vous permet également de collaborer avec votre équipe grâce à des mises à jour et des synchronisations en temps réel. Il est disponible pour les appareils Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Simplifiez la planification de vos projets grâce à des listes de tâches, des cartes mentales et la collaboration sur les documents

Utilisez des fonctionnalités telles que la hiérarchisation des tâches, les dates d'échéance et l'affichage des échéanciers pour une gestion organisée

Profitez d'une image de marque personnalisée et du partage collaboratif de documents pour les équipes

Limites de Taskade

Limité pour la prise de notes et la documentation approfondies

Manque d'intégration avec des outils spécialisés de gestion de projet

Tarification de Taskade

Free

*taskade Pro : 10 $/mois par utilisateur

*taskade for Teams : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Taskade

G2 : 4. 6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 60 avis)

*que disent les utilisateurs de Taskade ?

Taskade est idéal pour son interface conviviale, sa collaboration en temps réel et ses options de personnalisation. Il aide les gens à travailler ensemble sans effort et à rester organisés.

Taskade est idéal pour son interface conviviale, sa collaboration en temps réel et ses options de personnalisation. Il aide les gens à travailler ensemble sans effort et à rester organisés.

✨ Mentions spéciales Notesnook : Gère les projets avec une prise de notes chiffrée de bout en bout

*microsoft OneNote : Gère les projets avec la prise de notes et l'organisation de notes sous forme libre

workflowy* : structure les projets avec un système de prise de notes basé sur des plans

Faites place à ClickUp, le meilleur outil de gestion de projet collaboratif !

AppFlowy est un excellent choix pour ceux qui recherchent une alternative open source à Notion. Il combine confidentialité, auto-hébergement et personnalisation, ce qui le rend idéal pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent avoir un contrôle total sur leurs données.

Cependant, ses fonctionnalités de collaboration limitées peuvent être un inconvénient pour les équipes qui dépendent de la communication en temps réel.

C'est là qu'intervient ClickUp, un environnement de travail collaboratif et complet pour la gestion de projets qui offre le meilleur de Notion et d'AppFlowy. Que vous ayez besoin d'un travail d'équipe fluide, d'une gestion dynamique des tâches ou d'une personnalisation flexible, ClickUp a ce qu'il vous faut.

Prêt à améliorer votre flux de travail ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui.