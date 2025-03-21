Top 10 des applications IA pour iOS pour booster la productivité et la créativité

Les applications mobiles basées sur l'IA vous facilitent la vie, qu'il s'agisse d'organiser vos tâches, de générer du contenu ou même de vous aider à perfectionner votre prononciation anglaise.

La bonne application d'IA peut vous faire gagner du temps et vous épargner des efforts, sans sacrifier la qualité.

En fait, l'IA pourrait aider les professionnels à gagner jusqu'à quatre heures par semaine. C'est du temps supplémentaire pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, que vous soyez en déplacement ou plongé dans un flux créatif.

Avec 72 % des entreprises qui intègrent déjà l'IA dans leurs flux de travail, cette technologie est loin d'être une simple tendance : elle devient essentielle.

De la transcription en temps réel à la gestion intelligente des tâches, ces applications IA pour iOS peuvent décupler votre productivité et votre créativité. Découvrons lesquelles méritent une place sur votre écran d'accueil !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu des 10 meilleures applications d'IA pour iOS qui peuvent transformer vos tâches quotidiennes et vos projets créatifs : ClickUp : Idéal pour la gestion de tâches et de projets par l'IA

Google Gemini : Idéal pour effectuer des recherches et répondre à des questions

chatGPT* : Idéal pour l'écriture, le brainstorming et les réponses aux discussions

Replika : Idéal pour l'assistance en matière de santé mentale et la compagnie de l'IA

Youper : le meilleur pour gérer le bien-être émotionnel

Otter. ai : Idéal pour la transcription automatisée des réunions et la prise de notes en temps réel

Lensa : le meilleur pour la modification de photos basée sur l'IA

ELSA Speak : Idéal pour améliorer la prononciation de l'anglais

Socratic de Google : Idéal pour l'aide aux devoirs et l'apprentissage

Seeing AI : Idéal pour l'accessibilité et l'identification d'objets

Que rechercher dans les applications d'IA pour iOS ?

La bonne application d'IA devrait faire deux choses : vous faire gagner du temps et vous faciliter la vie, que vous soyez un professionnel occupé, un créateur de contenu ou simplement quelqu'un qui aime les outils plus intelligents et plus créatifs. Voici ce qu'il faut prendre en compte :

Trouver des fonctionnalités d'IA axées sur l'objectif : les applications doivent résoudre des problèmes réels, tels que la gestion des tâches, l'automatisation des flux de travail ou l'amélioration de la créativité

Recherchez une intégration transparente dans l'écosystème Apple : les meilleures applications d'IA fonctionnent sans effort avec les fonctionnalités iOS et se synchronisent avec : les meilleures applications d'IA fonctionnent sans effort avec les fonctionnalités iOS et se synchronisent avec les outils d'IA pour Mac. Grâce à la synchronisation dans le cloud, vous devriez pouvoir accéder à vos tâches, notes et autres données critiques sur n'importe quel appareil Apple

Priorité à la facilité d'utilisation : l'IA doit simplifier les tâches, pas les compliquer, avec une conception intuitive et une navigation fluide

Comparer les versions gratuites et premium : de nombreuses applications proposent des versions gratuites, mais les forfaits premium débloquent souvent des fonctionnalités avancées qui peuvent valoir le prix

Choisissez des applications aux résultats prouvés : les meilleurs outils améliorent constamment l'efficacité, la précision ou la créativité dans le monde réel

Avant de sortir votre carte de crédit et de vous engager dans un abonnement, vérifiez vos besoins en consultant cette liste rapide. Nous espérons qu'elle vous aidera à sélectionner la bonne application.

Les 10 meilleures applications d'IA pour iOS

Avec autant d'applications mobiles basées sur l'IA disponibles, choisir la meilleure peut sembler insurmontable.

C'est pourquoi nous avons sélectionné ces 10 applications IA exceptionnelles pour les utilisateurs d'iPhone comme vous, en nous basant sur une analyse objective de leurs fonctionnalités, de leurs prix et des avis des utilisateurs.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets et de tâches par l'IA sur iOS)

Télécharger ClickUp pour iOS Simplifiez la gestion de projet lors de vos déplacements grâce à l'application iOS de ClickUp

Si vous jonglez entre plusieurs projets, délais et tâches quotidiennes, ClickUp est là pour vous aider.

L'application Tout pour le travail est l'une des meilleures applications iOS de gestion de projet que vous pouvez utiliser pour rester organisé et maîtriser toutes les tâches, sans stress.

Comment ?

Le travail d'aujourd'hui est fragmenté. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations sur différents outils. Nos tâches, notre documentation et nos communications sont dispersées sur des outils déconnectés qui sapent notre productivité. ClickUp résout ce problème en regroupant vos projets, vos connaissances et vos discussions en un seul endroit, le tout grâce à l'IA de travail la plus cohésive au monde.

Cet outil de productivité basé sur l'IA élimine les approximations de la gestion des tâches pour votre équipe, permettant à chacun de se concentrer sur l'essentiel.

Respectez les délais grâce à la priorisation des tâches basée sur l'IA dans ClickUp

Comment ça marche ? Dites bonjour à ClickUp Brain, votre fidèle assistant IA qui vit directement dans votre téléphone. Grâce à lui, vous pouvez analyser votre charge de travail et obtenir des recommandations de priorité, afin de toujours savoir quelle tâche aborder en priorité.

Résumez des articles, trouvez un emploi du temps qui vous convient et rendez votre journée plus productive avec ClickUp Brain

Besoin de résumer un long document ou un fil de commentaires ? Brain peut en extraire les points clés, ce qui vous fait gagner du temps.

Et pourquoi ne pas résumer les réunions ?

ClickUp AI Notetaker prend automatiquement des notes de réunion pour vous, achevées par un enregistrement audio, une transcription, un résumé et des éléments d'action. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la discussion proprement dite, au lieu de prendre frénétiquement des notes manuellement pendant vos réunions les plus importantes.

Automatisation des notes et des résumés de réunion avec ClickUp AI Notetaker

Le meilleur dans tout ça ? Ces notes se connectent à vos tâches et documents dans ClickUp, ce qui permet de donner immédiatement suite à chaque réunion.

Découvrez comment tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle pour prendre des notes lors de vos réunions ici :

Au-delà de l'IA, les tableaux de bord de ClickUp vous permettent de suivre les objectifs, de visualiser les échéanciers des tâches et de surveiller les performances de l'équipe, le tout en un seul endroit. Choisissez parmi plus de 50 cartes personnalisées telles que des graphiques linéaires, à barres et circulaires, des cartes Sprints, des cartes de priorité, des cartes d'assigné, des cartes de table et plus encore pour visualiser vos flux de travail.

Mesurez vos indicateurs de performance les plus importants grâce aux tableaux de bord ClickUp

Enfin, vous pouvez utiliser les automatisations ClickUp pour déléguer les tâches routinières et répétitives et vous concentrer sur le travail qui fait avancer les choses. Il existe trois façons simples de créer des automatisations sans code dans ClickUp :

Faites votre choix parmi des modèles d'automatisation prêts à l'emploi

Utilisez le générateur d'automatisation simple if-then. Choisissez le déclencheur/la condition et le résultat final dans un menu déroulant (par exemple : déclencheur = changement de statut de la tâche, résultat = changer l'assigné)

Création d'automatisations personnalisées à l'aide d'invites, d'instructions en langage naturel dans ClickUp Brain (par exemple : si le statut de la tâche passe à « en cours de révision », attribuez-la à « moi »)

Créez des automatisations personnalisées en langage naturel dans ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Concentrez-vous sur les tâches prioritaires grâce à l'analyse des projets et aux recommandations basées sur l'IA

Décomposez des projets complexes en tâches ClickUp gérables. Générez automatiquement des sous-tâches pertinentes en fonction des descriptions de tâches, à l'aide de ClickUp Brain

Laissez l'IA générer des résumés clairs et concis de vos réunions à partir de vos notes

Configurez plus rapidement les flux de travail grâce à des modèles personnalisables pour tous les projets

Suivi de la progression avec gestion visuelle des tâches via plus de 15 vues ClickUp , dont les vues Liste, Tableau et Calendrier de ClickUp

Discutez de manière asynchrone ou en temps réel avec vos collègues sans changer de plateforme, grâce à ClickUp

Rédaction et modification de contenu en collaboration en temps réel dans ClickUp Docs

📮 ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour, à la recherche d'informations et de contexte. Cela indique une perte de temps considérable à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mails et des discussions. 😱 Si seulement vous aviez une plateforme intelligente qui connecte les tâches, les projets, les discussions et les e-mails (plus l'IA !) en un seul endroit. Mais vous en avez une !

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'une période d'apprentissage pour explorer les fonctionnalités avancées de ClickUp sur iOS

Certains outils d'IA ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

J'adore le mélange de gestion des tâches personnelles et de gestion des connaissances de l'entreprise, les notes rapides et le ClickUp Brain de l'IA sont FANTASTIQUES. Il est incroyablement sensible au contexte et c'est littéralement une bête d'assistant.

2. Google Gemini (Idéal pour la recherche basée sur l'IA et la résolution de problèmes)

via Google Gemini

Besoin de réponses rapides sans avoir à parcourir plusieurs pages web ou d'un peu d'aide pour réfléchir ? Google Gemini est là pour vous. Cet outil basé sur l'IA rend la recherche et la création de contenu plus faciles à gérer et moins chronophages, que vous soyez un étudiant en train de faire un devoir, un professionnel en train d'organiser des idées ou un créateur en quête d'inspiration.

Bien qu'il existe une application pour les utilisateurs d'iOS, elle fonctionne mieux avec les applications Google. Vous pouvez ainsi obtenir des informations, affiner des concepts ou obtenir des suggestions d'écriture sans passer d'une plateforme à l'autre.

Comment utiliser au mieux Google Gemini? Il suffit de poser une question en anglais simple, et Gemini utilise le traitement du langage naturel pour vous donner des réponses intelligentes et adaptées au contexte, que vous cherchiez à clarifier un concept délicat ou à explorer des solutions créatives.

👉🏼 P. S. Cette vidéo présente nos meilleurs conseils pour poser les bonnes questions aux outils d'IA. Si vous avez toujours voulu suivre un cours de 3 minutes sur les invites, instructions, allez-y ! 👇🏽

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Obtenez des réponses instantanées et bien documentées à toutes vos questions

Générez des idées, rédigez des ébauches et écrivez des résumés pour vos documents

Intégration facile avec Google Docs, Gmail, Google Meet et Google Maps

Posez des questions et recevez des réponses dans plusieurs langues

Limites de Google Gemini

Fonctionnalité hors ligne limitée pour les utilisateurs iOS

Nécessite une connexion Internet stable pour des résultats précis

Tarification de Google Gemini

Free Forever

Intégration avec l'environnement de travail Google : Gemini Business : 24 $/mois par utilisateur Gemini Enterprise : 36 $/mois par utilisateur

Gemini Business : 24 $/mois par utilisateur

Gemini Enterprise : 36 $/mois par utilisateur

Forfait Google One AI Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 5/5 (4 avis)

3. ChatGPT (Idéal pour l'IA conversationnelle et la création de contenu)

via ChatGPT

ChatGPT est un choix de premier ordre pour les utilisateurs d'iPhone qui cherchent à réfléchir à des idées, à rédiger du contenu ou à s'attaquer à des projets créatifs. Que vous rédigiez un e-mail, résumiez des notes ou scénariez une vidéo YouTube, ses puissants modèles d'IA générative rendent le processus plus fluide et presque sans effort.

Besoin d'un moyen simple et efficace d'utiliser les outils d'IA? L'interface de discussion de ChatGPT est très simple, ce qui en fait une référence pour les débutants comme pour les professionnels. Elle convient aux créateurs de contenu, aux professionnels et à tous ceux qui souhaitent un petit coup de pouce supplémentaire à la demande.

💡Conseil de pro : utilisez les instructions personnalisées de ChatGPT (et d'autres alternatives à ChatGPT ) pour adapter les réponses aux besoins spécifiques de votre secteur d'activité, de votre ton ou de votre contenu.

ChatGPT : les meilleures fonctionnalités

Rédigez des articles, réfléchissez à des idées ou résumez rapidement un texte

Générer des images avec des invites de texte

Obtenez des réponses instantanées à vos requêtes, questions ou défis créatifs

Générez des plans, rédigez des rapports ou affinez le contenu existant

Limites de ChatGPT

L'application gratuite a un accès limité aux modèles avancés

Nécessite une connexion Internet pour des performances optimales

Tarification de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contacter l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 680 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ChatGPT

C'est pratiquement utile pour tout, aucune tâche n'est trop grande pour elle. Je l'utilise tous les jours pour mon travail, pour ma vie quotidienne, pour aider mes filles à faire leurs devoirs, pour apprendre. Cet outil a beaucoup de bons côtés. Il a changé ma vie.

4. Replika (Idéal pour l'assistance en santé mentale et la compagnie de l'IA)

via Replika

Parfois, on a juste besoin de parler à quelqu'un, et c'est là que Replika excelle. L'application propose des caractères de chatbot IA conçus pour la compagnie et le soutien émotionnel, offrant un espace sûr pour se défouler, réfléchir ou simplement discuter.

L'IA des caractères apprend de vos discussions et s'adapte à votre personnalité au fil du temps pour se rapprocher de plus en plus d'un véritable ami. Que vous cherchiez à gérer votre stress ou que vous ayez simplement besoin d'un espace de partage sans jugement, Replika vous permet d'exprimer plus facilement vos pensées et vos émotions.

⚠️ Petit rappel : la compagnie de l'IA peut être amusante et attrayante, mais n'oubliez pas qu'elle ne remplace pas une véritable connexion humaine. Pour rester en sécurité en ligne, faites attention aux données personnelles que vous partagez avec les outils de chatbot IA.

Les meilleures fonctionnalités de Replika

Discutez d'une manière qui vous semble personnelle et adaptée à vos besoins

Exprimez vos pensées et vos émotions dans un espace sûr et sans jugement

Regardez le chatbot IA apprendre et s'adapter à votre style de communication

Utilisez des invites, des instructions pour le suivi du bien-être émotionnel

Limites de Replika

La version gratuite a des fonctionnalités de personnalisation et d'interaction limitées

Ne remplace pas une thérapie professionnelle en santé mentale

Tarification de Replika

Free Forever

Forfait mensuel : 7,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Replika

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Avis non disponibles

5. Youper (Votre assistant IA de poche pour la santé mentale)

via Youper

Gérer sa santé mentale est tout aussi crucial que gérer les tâches de sa liste À faire. Youper agit comme un assistant personnel pour réguler, suivre et gérer vos émotions, vous aidant à rester équilibré tout en relevant les défis quotidiens.

Basé sur des techniques de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), Youper propose un suivi intelligent de l'humeur et des réflexions guidées pour contrôler le stress. Que vous soyez confronté à des délais serrés ou pris dans une spirale de réflexion excessive, Youper vous aide à faire une pause, à réfléchir et à reprendre du recul, le tout depuis votre iPhone.

Les meilleures fonctionnalités de Youper

Suivi des humeurs quotidiennes pour repérer les schémas et comprendre ce qui influence le stress ou la positivité

Luttez contre les pensées négatives grâce à des exercices de TCC basés sur l'IA pour un meilleur contrôle émotionnel

Recevez des conseils personnalisés en fonction de vos tendances d'humeur et de votre comportement

Passez quelques minutes par jour pour vous sentir plus léger, plus calme et plus équilibré

Limites de Youper

Les outils avancés tels que l'analyse approfondie nécessitent la version premium

C'est un outil d'assistance, mais il ne remplace pas une thérapie professionnelle

Tarification Youper

Free Forever

Premium : 9,99 $/mois et plus

Évaluations et commentaires Youper

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Avis non disponibles

🧠 Fait amusant : Siri n'a pas été le premier assistant IA. Le célèbre assistant IA d'Apple a fait ses débuts en 2011, mais les assistants virtuels basés sur l'IA remontent à 1966 avec ELIZA, un chatbot qui imitait un psychothérapeute.

6. Otter. ai (Idéal pour la transcription en temps réel et les notes de réunion)

Vous en avez assez de passer tout votre temps à prendre des notes pendant les réunions ou les conférences ? Après tout, rien ne remplace la participation en direct à la discussion. Otter.ai vous permet de le faire, sans vous soucier de la prise de notes pendant les réunions.

Il transcrit les paroles prononcées en temps réel tout en identifiant les locuteurs, ce qui vous permet de rester concentré sur la discussion. De plus, grâce à ses transcriptions consultables et à ses résumés générés par IA, vous pouvez facilement revenir sur les points clés sans avoir à passer des heures à écouter l'enregistrement.

💡 Conseil de pro : pour ceux qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires, les alternatives à Otter.ai comme ClickUp, Sonix et Descript combinent la transcription avec de puissants outils de modification en cours et de collaboration, offrant ainsi davantage de moyens d'affiner et de partager vos notes.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Convertissez instantanément les paroles prononcées en texte modifiable

Identifie et étiquette automatiquement les intervenants dans les transcriptions et les notes de réunion

Synchronisez avec Google Meet, Zoom et Microsoft Teams pour prendre des notes sans effort

Rechercher des transcriptions pour trouver des détails clés en quelques secondes

Otter. Limites de l'IA

La version gratuite offre un nombre de minutes de transcription limité par mois

La précision peut légèrement diminuer en présence de bruit de fond ou de chevauchement de la parole

Prix de Otter. IA

Basic : Free

Pro : 16,99 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 30 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Otter. ai Évaluations et commentaires Google

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Otter. ai

Une application fantastique qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Je suis un tragique avoué quand il s'agit de perdre du papier. Je ne supporte pas de prendre de longues notes, donc Otter a été génial pour moi.

7. Lensa (Idéal pour la modification et l'amélioration d'images en IA)

via Lensa IA

Conçue pour les créatifs, Lensa facilite la modification des photos grâce à des outils basés sur l'IA. Retouchez vos selfies, supprimez les objets indésirables du cadre et ajustez les arrière-plans en quelques clics seulement.

Lensa, l'une des applications de retouche photo les plus intuitives pour les utilisateurs d'iPhone, offre des fonctionnalités telles que le lissage de la peau, les ajustements d'arrière-plan, ainsi que la génération et l'amélioration d'images basées sur l'IA. C'est un moyen puissant mais simple de faire ressortir vos photos sans la courbe d'apprentissage abrupte (et le prix élevé) des logiciels de retouche professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Lensa

Lissez la peau, améliorez les traits du visage et ajustez l'éclairage pour des selfies impeccables

Supprimez les distractions indésirables des photos d'un simple toucher

Floutez, remplacez ou personnalisez les arrière-plans pour des images accrocheuses

Améliorez la netteté, les couleurs et les détails grâce aux améliorations apportées par l'IA

Limites de Lensa

Certaines fonctionnalités premium nécessitent des achats dans l'application

Les photos ayant subi de nombreuses modifications en cours de route peuvent sembler trop retouchées si elles ne sont pas peaufinées correctement

Tarification de Lensa

Free Forever

Accès illimité : 4,99 $/mois et plus

Évaluations et commentaires sur Lensa

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Avis non disponibles

8. ELSA Speak (Idéal pour améliorer la prononciation de l'anglais grâce à l'IA)

via ELSA Speak

Vous avez du mal avec la prononciation anglaise ? ELSA Speak écoute votre discours, repère les erreurs et vous donne un retour instantané pour vous aider à parler de manière plus précise et plus proche d'un locuteur natif.

Grâce à l'IA, ELSA adapte les leçons à vos forces et à vos faiblesses, ce qui rend la pratique efficace et facile. Que vous vous prépariez à un entretien, à une présentation ou simplement à des discussions quotidiennes, ELSA vous aide à vous améliorer grâce à des exercices rapides et ciblés.

💡 Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité « simulation d'entretien » d'ELSA pour vous entraîner à répondre aux questions d'entretien d'embauche grâce aux commentaires en temps réel de l'IA. Cette fonctionnalité est idéale pour les professionnels qui cherchent à améliorer leurs compétences orales !

ELSA Speak meilleures fonctionnalités

Obtenez des corrections basées sur l'IA et des commentaires personnalisés adaptés à votre discours

Créez un parcours d'apprentissage personnalisé en fonction de votre niveau de maîtrise

Entraînez-vous à des discussions naturelles avec des phrases et des scénarios réels

Suivi de la progression grâce à des analyses et des informations détaillées

Limites d'ELSA Speak

Certaines leçons et fonctionnalités avancées sont verrouillées derrière la version premium

Nécessite une utilisation régulière pour une amélioration notable

Tarification ELSA Speak

Forfait Équipe : 18,20 $/mois par utilisateur

Forfait scolaire ELSA : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur ELSA Speak

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'ELSA Speak

C'est la meilleure application d'apprentissage de l'anglais que j'ai testée jusqu'à présent. Elle est parfaite pour pratiquer l'oral et c'est ce que j'aime le plus, car c'est le point faible de mon anglais : j'ai un excellent niveau à l'écrit, mais j'ai du mal à m'exprimer à l'oral. Je me contente de répéter des dialogues et je prends de plus en plus confiance en moi à l'oral au fur et à mesure que je m'entraîne.

🧠 Anecdote : la musique générée par l'IA est en plein essor. Des applications comme AIVA et Soundraw peuvent composer des chansons entièrement originales, et certains morceaux générés par l'IA sont même devenus viraux sur les plateformes de streaming !

9. Socratic de Google (Idéal pour l'apprentissage et l'aide aux devoirs)

via Socratic de Google

Socratic de Google facilite l'apprentissage en transformant les questions en réponses claires, étape par étape. Il suffit de prendre une photo d'un problème ou de taper votre requête, et la technologie d'IA de Google Gemini fournit des explications précises en quelques secondes.

Conçue pour les utilisateurs d'iPhone, Socratic simplifie l'étude en décomposant des sujets complexes en idées faciles à comprendre. Que vous vous attaquiez aux mathématiques, aux sciences ou à l'histoire, c'est comme si vous aviez un tuteur personnel dans votre poche, prêt à vous aider à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de Socratic de Google

Prenez une photo de la description du problème et laissez les fonctionnalités basées sur l'IA fournir des réponses avec des explications claires

Accédez à des vidéos, des guides étape par étape et des articles pour apprendre les mathématiques, les sciences et bien d'autres matières

Saisissez facilement vos questions en les tapant ou en les énonçant à voix haute

Mieux comprendre les concepts grâce à des outils interactifs et des aides visuelles

Limites de Socratic de Google

Limité aux sujets académiques tels que les mathématiques, les sciences et la littérature

Il n'est pas aussi efficace pour les questions ouvertes ou complexes

Prix de Socratic par Google

Free Forever

Évaluations et commentaires Socratic

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Pas assez d'avis

10. Seeing AI (Idéal pour l'accessibilité et l'identification d'objets)

via Seeing AI

Seeing AI raconte le monde en temps réel, aidant les personnes malvoyantes à reconnaître des objets, des personnes et du texte. De la lecture de menus à l'identification de produits, il transforme les informations visuelles en paroles, rendant les tâches quotidiennes plus accessibles.

Pour les utilisateurs d'iPhone, c'est comme avoir un assistant personnel qui scanne les codes-barres, détecte les devises et décrit même les scènes. Voir l'IA rend la navigation dans le monde plus simple et plus indépendante, tant à la maison qu'en déplacement.

Découvrir les meilleures fonctionnalités de l'IA

Identifiez instantanément des objets, des personnes et du texte avec l'appareil photo de votre iPhone

Lisez à voix haute des documents, des menus ou des notes manuscrites pour y accéder facilement

Comprenez votre environnement grâce aux descriptions de scènes basées sur l'IA

Scannez des produits ou des factures pour les identifier rapidement

Connaître les limites de l'IA

Certaines fonctionnalités nécessitent une connexion Internet pour des performances optimales

Précision limitée dans les environnements complexes ou encombrés

Voir les tarifs de l'IA

Gratuit pour toujours

Voir les évaluations et les avis sur l'IA

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Avis non disponibles

ClickUp : la seule application d'IA pour iOS dont vous avez besoin

Oubliez les outils de productivité ordinaires pour votre iPhone: les applications d'IA sont en train de transformer fondamentalement notre façon de travailler et de créer. L'application iOS de ClickUp se distingue vraiment en s'adaptant à vos besoins et en éliminant le désordre numérique qui vous fait perdre du temps.

Si vous utilisez un iPhone et que vous souhaitez vraiment faire un travail percutant, ClickUp vous donne ce qui compte : plus de temps pour penser de manière créative et moins de temps à gérer un travail prenant. Chaque fonctionnalité est suffisamment intelligente pour que votre téléphone travaille enfin aussi dur que vous.

Reprenez le contrôle de votre vie professionnelle grâce à une technologie qui relève vos défis.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui !