L'IA ne remplace pas la créativité, elle la décuple. Écrire avec ChatGPT ne consiste pas à perdre sa voix, mais à l'affiner avec des possibilités illimitées.

Il n'y a pas si longtemps, vous vous retrouviez à regarder votre écran, luttant en silence avec les mots. Votre curseur clignotait moqueur, votre café refroidissait et réécrire ce paragraphe vous semblait être un calvaire.

« Si seulement, » soupirais-tu dramatiquement, « il y avait quelqu'un qui pouvait réécrire cela pour moi sans lever les yeux au ciel ou facturer à l'heure. »

Découvrez ChatGPT, votre nouvel ami à l'ère du numérique.

Imaginez avoir un acolyte alimenté par l'IA prêt à transformer vos pensées confuses, vos e-mails d'entreprise rigides ou vos paragraphes trop complexes en une prose claire, nette et accrocheuse, en quelques secondes. Ce n'est pas de la magie, mais ça y ressemble.

Des spécialistes du marketing qui ont besoin de booster les conversions avec des textes plus accrocheurs aux étudiants qui cherchent des moyens plus intelligents de dire, eh bien, n'importe quoi. ChatGPT transforme la tâche fastidieuse de réécriture de textes en moments de joie (ou du moins de soulagement !).

Même les écrivains professionnels souhaitent parfois que leurs mots sonnent un peu moins comme du Shakespeare et un peu plus comme du Netflix. ChatGPT rend cela possible.

Ce guide vous montrera exactement comment demander à ChatGPT de réécrire quelque chose étape par étape, sans confusion ni approximations. Et qui sait ? À la fin, vous vous demanderez peut-être comment vous avez pu vous passer de votre compagnon de réécriture numérique.

Comment utiliser ChatGPT pour réécrire ?

Le processus de réécriture avec ChatGPT est intéressant, car la paraphrase consiste principalement à améliorer le contenu. Que vous affiniez un article de blog, peaufiniez un e-mail ou restructuriez un message marketing, ChatGPT peut transformer instantanément votre écriture, à condition de lui donner les bonnes instructions.

🔎 Vérification des faits : Le site web de ChatGPT reçoit plus de 5,19 milliards de visites par mois, ce qui le classe parmi les 10 sites web les plus visités au monde

Suivez ces cinq étapes pratiques pour maîtriser la manière de demander à ChatGPT de réécrire efficacement un texte.

Étape 1 : savoir ce que vous voulez que ChatGPT corrige

Imaginez que vous entrez dans un café et que vous demandez au barista « une boisson ». Il y a de fortes probabilités qu'il vous regarde fixement, en attendant plus de détails.

ChatGPT travaille de la même manière. Si vous dites simplement « Réécris ceci », vous obtiendrez quelque chose, mais ce ne sera peut-être pas ce que vous voulez.

Avant même de saisir une invite, posez-vous plutôt les questions suivantes :

Comment demander à ChatGPT de réécrire un texte de la meilleure façon possible ?

Qu'est-ce qui ne va pas avec le texte original ? (Trop formel ? Trop long ? Trop ennuyeux ?)

Que voulez-vous que ChatGPT modifie ? (Ton ? Clarté ? Longueur ?)

Qui est le public ? (Étudiants ? PDG ? Utilisateurs de Twitter ?)

Disons que vous avez écrit ceci :

« Nous vous informons d'un changement à venir dans notre système de facturation qui prendra effet prochainement. »

😴 Bâillement.

Désormais, au lieu de simplement dire « Réécris ceci », dites à ChatGPT exactement ce qui ne va pas.

Meilleure invite : « Rendez cette phrase plus conviviale et plus engageante. »

La réécriture par IA sera la suivante :

🎯 Pourquoi cela fonctionne :

Vous avez indiqué à ChatGPT comment le réécrire (plus convivial, plus engageant)

La réponse correspond au ton que vous vouliez

Il conserve tous les détails clés

Quelle est la morale de l'histoire ? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ChatGPT non plus.

Maintenant que vous avez déterminé ce qu'il faut améliorer, passons à la rédaction de l'invite, des instructions parfaites.

Étape 2 : Rédigez une invite, des instructions intelligentes et efficaces

Vous avez déjà joué aux charades avec quelqu'un qui donne les pires indices ? Il agite frénétiquement les bras, mais vous n'avez aucune idée s'il représente un avion ou un type en train d'écraser un moustique.

C'est exactement ce qui se passe lorsque vous donnez à ChatGPT une invite, des instructions vagues. Si vous tapez simplement « Réécris ceci », vous obtiendrez quelque chose, mais probablement pas ce que vous espériez.

La formule secrète pour créer des invites, instructions efficaces dans ChatGPT

Apprendre à demander à ChatGPT de réécrire un paragraphe n'est pas une tâche gigantesque. Il vous suffit de suivre cette formule simple pour obtenir un contenu précis et de haute qualité :

📝 [Action] + [Contexte] + [Instructions spécifiques]

Invitations faibles ou fortes

❌ Suggestion faible : « Réécris ce paragraphe. »

✅ Invite, instructions claires : « Réécris ce paragraphe dans un style plus engageant, en utilisant un ton de discussion et une voix active. Limite-le à 30 mots. »

Testons-le en pratique :

Vous voyez la différence ? La deuxième invite indique en fait à ChatGPT ce qu'il doit faire, comment le faire et à quoi le résultat doit ressembler.

Invites de puissance pour différents cas d'utilisation de la réécriture

📌 Vous voulez une réécriture plus simple ?

« Réécris ce paragraphe en utilisant un langage plus simple tout en conservant tous les points clés. »

📌 Besoin d'une touche de persuasion ?

« Réécrivez cet argumentaire de vente pour le rendre plus convaincant et plus incitatif. »

📌 Réduire le nombre de mots ?

« Réécris ceci en moins de 20 mots sans perdre d'informations clés. »

📌 Optimisation pour le référencement ?

« Réécris ce paragraphe en incluant naturellement l'expression « réécrire le texte » sans que cela ne paraisse forcé. »

💡 Conseil de pro : si vous réécrivez du contenu pour la visibilité sur les moteurs de recherche, demandez à ChatGPT de conserver les mots-clés pertinents tout en rendant le texte naturel

Si votre invite est trop vague, ChatGPT fera des suppositions hasardeuses lorsqu'il essaiera de réécrire le texte. Mais lorsque vous lui donnez des instructions claires et précises, il réécrit le texte exactement comme vous le souhaitez.

Maintenant que vous maîtrisez la rédaction à l'aide d'invites, voyons pourquoi les réécritures multiples peuvent vous aider à trouver la version parfaite.

Étape 3 : Générer plusieurs versions

Si vous avez déjà demandé à ChatGPT de réécrire quelque chose et que vous vous êtes dit : « Bah, c'est pas ça », vous n'êtes pas le seul. La première ébauche n'est pas toujours la meilleure, et ce n'est pas grave.

Pensez à ChatGPT comme à un styliste personnel pour vos mots. Vous n'iriez pas dans un magasin, n'essayeriez pas la première tenue et ne l'achèteriez pas sans la regarder dans le miroir, n'est-ce pas ? Il en va de même ici. La magie opère lorsque vous demandez plusieurs réécritures et que vous les comparez.

Comment obtenir plusieurs versions en une seule fois ?

Au lieu de vous contenter du premier résultat, essayez ce qui suit :

« Réécris ceci dans trois styles différents : professionnel, décontracté et persuasif. »

« Donnez-moi deux variantes : une humoristique, une sérieuse. »

« Rendez ce texte plus attrayant sans en changer le sens. »

Supposons que votre phrase d'origine soit la suivante : « Notre entreprise accorde une grande valeur à l'innovation et à la satisfaction client. »

Vous demandez à ChatGPT : « Réécris ceci dans trois styles différents : professionnel, amical et créatif. »

Réécritures générées par l'IA :

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Vous avez le choix : ne vous contentez plus d'une réécriture correcte alors qu'une réécriture parfaite est à portée de main

Gain de temps : Au lieu de peaufiner sans cesse une version, comparez différents styles dès le départ

Cela aide à trouver le bon ton : Que vous écriviez un article de blog, un e-mail à votre équipe commerciale ou une légende pour les réseaux sociaux, chaque contexte nécessite un style différent

Étape 4 : Affinez la réécriture avec des instructions de suivi

Toutes les réécritures ne sont pas parfaites du premier coup. Peut-être sont-elles trop formelles, trop verbeuses ou tout simplement pas tout à fait correctes. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez affiner le résultat de ChatGPT grâce à des instructions de suivi rapides et améliorer la clarté.

Le meilleur ? Vous n'avez pas besoin de réécrire l'intégralité de votre invite, instructions, ce que vous devez ajuster.

Comment affiner les réécritures de ChatGPT avec des suivis simples

Au lieu de taper une nouvelle demande, utilisez des ajustements directs tels que :

Lorsque la réécriture est trop compliquée : « Rends-la plus simple sans perdre les points clés. »

Si le ton ne vous convient pas : « Rendez-le plus décontracté et engageant. »

Le contenu est plus long que nécessaire : « Raccourcissez-le à 20 mots tout en conservant le message original. »

Lorsque vous recherchez un impact plus fort : « Rendez ceci plus persuasif et confiant. »

Si la structure n'est pas claire : « Réécris ceci pour que le flux soit meilleur et plus facile à comprendre. »

Supposons que vous ayez demandé à ChatGPT de réécrire ceci :

Phrase originale : « Nous encourageons tous les employés à soumettre leurs commentaires concernant les politiques de l'entreprise. »

Réécriture par IA : « Notre organisation encourage les employés à fournir des commentaires utiles sur les politiques de l'entreprise afin d'améliorer l'efficacité du lieu de travail. »

Mais cela semble trop professionnel. Au lieu de tout recommencer, vous le peaufinez.

Instruction de suivi : « Rendez cela plus convivial et plus attrayant. »

Réécriture finale : « Nous aimerions connaître votre avis sur les politiques de notre entreprise, et vos commentaires nous aident à améliorer le lieu de travail pour tous ! »

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Inutile de retaper l'intégralité de l'invite, des instructions

ChatGPT affine le résultat sans en changer le sens

La version finale semble plus claire, plus conviviale et plus naturelle

La réécriture est un processus, et ChatGPT s'améliore avec de petits ajustements. Au lieu de vous contenter d'une réécriture presque bonne, utilisez des suivis rapides et précis pour la rendre parfaite.

Voyons maintenant pourquoi il est essentiel de vérifier les faits de votre réécriture finale.

Étape 5 : Vérifier les faits et personnaliser la réécriture

ChatGPT est rapide, efficace et excellent pour réécrire du texte, mais ce n'est pas un journaliste, un relecteur ou un lecteur d'esprit. Parfois, le résultat semble parfait à première vue, mais un examen plus approfondi révèle des erreurs mineures, des formulations maladroites ou même des faits complètement inventés (oui, l'IA fait ça).

Avant d'appuyer sur « publier » ou d'envoyer ce texte réécrit à votre patron, assurez-vous qu'il est exact, de qualité humaine et soigné.

Comment vérifier les réécritures de ChatGPT

Vérifier les détails importants : Vérifier les noms, les dates, les statistiques et les références - ChatGPT ne vérifie pas les sources

Assurez-vous qu'il conserve le sens original : Assurez-vous que la réécriture n'a pas accidentellement modifié des faits ou des intentions clés

Recherchez les erreurs subtiles : La grammaire est peut-être correcte, mais le texte est-il naturel ?

Passez-le au crible d'un détecteur de plagiat : les réécritures par IA sont généralement originales, mais une double vérification ne fait jamais de mal

Rendez-le plus humain : Parfois, le texte généré par l'IA semble trop robotique. Ajoutez une touche personnelle si nécessaire

Exemple en action

Supposons que ChatGPT réécrive cette phrase :

Texte original : « La Terre effectue une orbite autour du Soleil tous les 365 jours. »

Réécriture de ChatGPT : « La Terre tourne autour du Soleil tous les 360 jours. »

🚨 Problème ? ChatGPT a changé les faits ! (Spoiler : Une année ne dure pas 360 jours. )

✅ Version corrigée : « La Terre met environ 365 jours pour achever une orbite autour du Soleil. »

*pourquoi cette étape est-elle essentielle ?

L'IA peut introduire des erreurs factuelles (même lorsque la réécriture semble soignée !)

Grammaticalement correct ≠ précis

La vérification de la qualité du texte permet d'assurer la lisibilité

Le processus de réécriture peut être rapide avec ChatGPT, mais l'amélioration du contenu nécessite de revoir le résultat et d'apporter des modifications pour plus de précision. Une vérification rapide des faits, une touche humaine et une dernière retouche garantiront l'exactitude et le naturel de votre texte, qui sera prêt à être utilisé.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour l'écriture

ChatGPT est une véritable bouée de sauvetage lorsque vous avez besoin d'une réécriture rapide, mais soyons réalistes, ce n'est pas parfait. Parfois, il fait le travail à la perfection. D'autres fois, il crache quelque chose qui semble un peu trop robotique, décalé ou tout simplement... bizarre.

Si vous avez déjà copié une réécriture de ChatGPT, que vous l'avez regardée fixement et que vous vous êtes dit

« D'accord, mais pourquoi cela semble-t-il si peu naturel ? » Vous n'êtes pas seul.

L'IA est rapide, mais elle présente encore quelques bizarreries qui rendent la réécriture un peu plus compliquée que d'appuyer sur un bouton

1. Il réécrit les mots, pas le sens

ChatGPT est très doué pour échanger des mots, mais cela ne signifie pas qu'il comprend vraiment ce que vous essayez de dire. Parfois, la réécriture est techniquement correcte, mais ne correspond pas du tout au ton, au public ou à l'intention.

Il ne s'arrête pas pour demander : « Quel est l'objectif ici ? » Il se contente de proposer une version reformulée et espère que tout ira bien

Le problème : Si vous cherchez une réécriture qui améliore la clarté, le ton ou l'engagement, vous aurez probablement à la modifier vous-même, encore une fois

2 : Pas de suivi des versions, donc les réécritures disparaissent une fois que vous passez à autre chose

Vous est-il déjà arrivé de faire défiler sans fin les discussions ChatGPT pour essayer de trouver cette réécriture qui vous plaisait ? Eh oui, ChatGPT ne garde pas vraiment la trace des versions. Si vous ne copiez pas et ne collez pas vos réécritures dans un autre outil, elles disparaissent dès que vous lancez une nouvelle demande

Le problème : Lors de la gestion de plusieurs réécritures, le suivi des versions approuvées, de celles nécessitant des modifications en cours et de la meilleure version devient un véritable casse-tête organisationnel

3 : Il semble sûr de lui, mais ne vérifie pas les faits

ChatGPT a une seule tâche : réécrire du texte.

Mais le hic, c'est qu'il ne vérifie pas si le texte est réellement exact. Si vous travaillez avec des statistiques, des références ou des détails spécifiques à l'industrie, il y a toujours un risque que l'IA modifie le sens ou introduise des faits inventés

Le problème : Ce n'est pas parce qu'une réécriture semble soignée qu'elle est exacte. Cela signifie que chaque réécriture générée par l'IA doit être vérifiée par un humain avant d'être publiée

4 : Il est conçu pour le travail en solo et non pour la collaboration

L'écriture se fait rarement en vase clos. Si vous travaillez en équipe, vous avez probablement besoin de commentaires, d'approbations et de multiples itérations avant de finaliser une réécriture. ChatGPT n'offre aucune assistance à cet égard. Une fois qu'il vous a donné une réécriture, vous êtes livré à vous-même

Le problème : Sans moyen simple de partager les brouillons, de suivre les approbations ou de consulter les commentaires précédents, la réécriture devient un cycle sans fin de copier-coller et de sollicitation des personnes pour obtenir des commentaires

ChatGPT est idéal pour réécrire du texte, mais il ne vous aide pas à gérer les réécritures. Il n'y a pas de structure, pas d'organisation et aucun moyen facile de passer de l'ébauche à la version finale sans travail manuel supplémentaire.

Parlons donc d'un outil qui améliore la création de contenu alimenté par l'IA sans ces lacunes.

Utilisation de ClickUp Brain pour la rédaction et la gestion des flux de travail de contenu

ChatGPT est idéal pour réécrire du texte, mais cela s'arrête là. Il ne vous aide pas à suivre les modifications en cours, à organiser les réécritures ou à gérer les approbations. Cela signifie qu'une fois que vous avez généré une réécriture, vous devez tout gérer manuellement.

Vous devez déplacer le contenu d'un outil à l'autre, l'envoyer pour obtenir des commentaires et vous assurer qu'il correspond aux versions précédentes. C'est là que ClickUp vous aide. L'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, fait passer la rédaction assistée par IA au niveau supérieur. Il permet non seulement de réécrire le contenu, mais aussi de gérer l'ensemble du flux de travail, de la première ébauche à la version finale.

Voici comment ClickUp Brain comble les lacunes de ChatGPT :

Réécrire en tenant compte du contexte, pas seulement des modèles

ChatGPT reformule les phrases en se basant sur des modèles. Il réécrit sans contexte et ne peut pas collaborer.

Au lieu de se contenter de réécrire, ClickUp Brain vous aide à écrire plus intelligemment, et pas seulement différemment. Il connecte la réécriture basée sur l'IA à des flux de travail structurés, ce qui signifie que vous n'obtenez pas seulement une nouvelle version, mais une meilleure version, soutenue par la collaboration, l'organisation et la clarté.

Exemple :

Dans ChatGPT, vous pouvez l'inviter à réécrire dans un certain ton, mais vous devez toujours suivre manuellement les réécritures passées, les commentaires et les versions approuvées.

ClickUp Brain essaie de rester connecté à votre projet, en veillant à ce que les modifications en cours, les préférences de ton et les commentaires de l'équipe soient tous pris en compte pour une version finale et peaufinée.

ClickUp Brain ne se contente pas de générer des réécritures, il les gère tout au long du processus de création du contenu.

Une vaste liste de fonctionnalités fait de ClickUp Brain un Doremon pour les écrivains. Et si vous voulez en savoir plus sur ses offres incroyables, regardez cette vidéo 👇

Fini les brouillons épars, ClickUp Docs garde tout organisé

ChatGPT génère des réécritures, mais où les stockez-vous ? Une fois que vous avez plusieurs versions, des boucles de rétroaction et des révisions, le suivi de tout cela peut devenir chaotique.

Gérez toute la documentation de votre contenu avec ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, tout reste au même endroit, ce qui facilite la gestion et le perfectionnement des réécritures.

Stockez et comparez côte à côte plusieurs réécritures générées par l'IA

Suivi des modifications en cours, des approbations et des révisions sans perdre l'historique des versions

Conservez les directives de marque et les références stylistiques facilement accessibles

Au lieu de passer de ChatGPT à Google Docs et d'éparpiller les e-mails, ClickUp garantit que chaque brouillon est structuré, révisé et prêt à l'emploi.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes éparpillées dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié de capture et de suivi des décisions, les informations essentielles sur l'entreprise se perdent dans le bruit numérique

ClickUp facilite la collaboration sur le contenu

Une des principales limites de ChatGPT ? Il n'offre aucune assistance pour la collaboration. Il fournit du texte, mais après cela, vous devez envoyer des fichiers pour obtenir des commentaires, attendre les approbations et gérer manuellement les réécritures.

Transformez les idées issues des discussions ClickUp en tâches organisées pour en assurer le suivi

Avec ClickUp Chat et les tâches ClickUp, l'ensemble du processus de feedback se déroule dans votre flux de travail.

Étiquette les membres de l'équipe dans ClickUp Documents pour un retour instantané

Discutez des réécritures directement dans ClickUp Chat, sans avoir à envoyer de longs e-mails

Transformez les commentaires en tâches ClickUp pour que les révisions soient rapides

Utilisez ClickUp AI pour résumer ou vous rattraper sur les canaux de discussion lorsque vous discutez

ClickUp comble le fossé entre les réécritures générées par l'IA et la collaboration dans le monde réel, en permettant aux équipes de rester alignées du début à la fin.

Une écriture plus forte, pas seulement une formulation différente

ChatGPT peut réécrire un texte, mais il ne vous dit pas si le texte est réellement bon. Il ne signalera pas les problèmes de clarté, les problèmes de structure ou les incohérences de ton. Il vous donne simplement une autre version sans tenir compte de votre public cible ou de la manière de simplifier des concepts complexes pour une meilleure lisibilité.

ClickUp Brain est un outil puissant qui vous aide à écrire plus intelligemment en vous offrant des informations basées sur l'IA qui :

Améliorez la clarté et la lisibilité en affinant le contenu en fonction de votre public cible

Assurer la cohérence du ton dans différents contenus mis en forme

Aide à affiner la structure pour un meilleur flux et un meilleur engagement

Au lieu de générer des réécritures à l'aveugle, ClickUp Brain améliore l'écriture elle-même, en veillant à ce que chaque texte soit efficace, engageant et aligné sur vos objectifs. En vous aidant à rédiger efficacement des invites, instructions, il garantit que les réécritures générées par l'IA ne sont pas seulement différentes, mais véritablement meilleures.

Améliorez votre écriture avec ClickUp Brain

Le saviez-vous ? Ernest Hemingway est connu pour avoir réécrit la fin d'A Farewell to Arms 47 fois avant d'être satisfait du ton et de la clarté Il semble que la réécriture de contenu pour en améliorer la clarté ait toujours été une tâche quotidienne normale pour les rédacteurs !

De la réécriture à la publication, tout est réuni au même endroit

ChatGPT s'arrête à la réécriture. Une fois que vous avez le texte, vous devez encore suivre les approbations, gérer les délais et publier. Cela signifie plus de travail manuel.

ClickUp Brain connecte de manière transparente l'écriture à l'exécution :

*bonus : utilisez le modèle d'indicateurs de performance clés de ClickUp pour surveiller les performances du contenu après sa publication

La réécriture n'est qu'une pièce du puzzle. ClickUp s'assure que cette pièce s'intègre dans le tableau plus large de la stratégie et de l'exécution du contenu.

Dites adieu aux réécritures interminables et bonjour à une écriture plus intelligente

Vous avez commencé ce voyage en fixant votre écran, en espérant trouver un moyen plus simple de réécrire du contenu. Maintenant, vous êtes prêt à poser les bonnes questions à ChatGPT et à éviter les pièges courants de la réécriture. Vous pouvez affiner votre style d'écriture, donner à un texte professionnel un ton plus décontracté ou l'adapter à un ton plus formel.

Mais n'oubliez pas que même les meilleures réécritures nécessitent de l'organisation, de la collaboration et un flux de travail qui permet de garder le contrôle de votre contenu. ClickUp Brain va au-delà des corrections rapides et vous donne les outils nécessaires pour gérer l'ensemble de votre processus de création de contenu, le tout en un seul endroit.

Que vous ayez besoin de quelques exemples pour guider votre écriture créative ou d'un système structuré pour le suivi de plusieurs réécritures, l'outil garantit que chaque version reste soignée et pertinente.

