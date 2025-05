les 15 meilleurs outils de prospection commerciale en 2025

L'équipe commerciale travaille sur des cibles : quel est le pipeline que vous avez généré, quelle est la valeur du compte, quelle sera votre commission. C'est pourquoi la plupart des efforts de prospection commerciale ressemblent à un jeu de nombres. Juste une autre piste. Juste un autre e-mail.

Le résultat ? De nombreuses équipes commerciales privilégient le volume à la valeur, en négligeant souvent le système nécessaire pour capturer des données exploitables. Cela se traduit par des tendances manquées, des performances non suivies et, au final, des opportunités perdues d'affiner les stratégies et d'augmenter la conversion.

Les outils de prospection commerciale peuvent vous aider. Ils permettent de saisir des données précises, de suivre l'engagement et d'identifier les prospects à forte valeur ajoutée afin de garantir une approche plus intelligente et plus stratégique.

Dans cet article de blog, nous examinerons les 15 meilleurs outils de prospection commerciale et leurs fonctionnalités clés pour aider les équipes commerciales à renforcer leur pipeline.

Les meilleurs outils de prospection servent de pont entre les entreprises et les clients potentiels. Les bons outils de prospection pour les équipes commerciales peuvent transformer les pistes froides en opportunités chaudes. Voici ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un outil :

Flux de travail CRM transparent : l'outil doit disposer d'un logiciel CRM intégré ou d'une intégration CRM pour maintenir une base de données centralisée des prospects

Informations exploitables basées sur l'IA : Elles doivent analyser le comportement des prospects et leurs modèles d'engagement, en suggérant les meilleurs moments, canaux et messages pour les contacter. Cela permet une prospection hyper-personnalisée

*engagement omnicanal : l'outil doit vous permettre d'établir une connexion avec des prospects via plusieurs canaux, notamment les e-mails, les appels téléphoniques, LinkedIn et d'autres plateformes sociales

Analyse prédictive avancée : un excellent outil de prospection commerciale doit identifier les schémas et les tendances en matière de performance de prospection, afin d'aider les équipes commerciales à affiner leurs stratégies

Lead scoring : Le meilleur outil doit attribuer un score aux prospects en fonction de leurs chances de conversion, de leur intention et de leur engagement afin que vous puissiez investir vos ressources à bon escient

*enrichissement des données : en complétant les informations manquantes telles que les titres de poste, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et le chiffre d'affaires de l'entreprise, un bon outil de prospection commerciale garantit que votre liste de prospects est à la fois achevée et à jour

Informations firmographiques et technographiques : Un outil de prospection commerciale doit fournir des informations firmographiques (taille de l'entreprise, secteur d'activité, emplacement et chiffre d'affaires) et technographiques ( technologies utilisées par une entreprise) pour vous aider à cibler les entreprises idéales

Automatisation des ventes : L'outil doit automatiser la gestion de projet de l'équipe commerciale, par exemple en s'assurant que les relances sont envoyées en temps et en heure, afin qu'aucun prospect ne soit oublié

En gardant cette checklist à l'esprit, évaluons certains des meilleurs outils de prospection du marché pour un cycle de vente fluide.

Que vous recherchiez une gestion visuelle de votre pipeline ou une simple découverte et prise de contact, chacun des outils de prospection commerciale suivants a un USP (unique selling proposition) fait pour vous. Lisez la suite pour trouver celui qui vous convient.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet des équipes commerciales et la gestion de la relation client)

Gérez vos projets de l'équipe commerciale dans ClickUp Gérez les projets de l'équipe commerciale et les relations avec les clients en un seul endroit avec ClickUp

Vos prospects sont soigneusement organisés dans une feuille de calcul détaillée, mais dès que vous commencez à les contacter, le processus se fracture. Lorsqu'un prospect nécessite des recherches supplémentaires ou un examen des e-mails, vous vous retrouvez constamment à passer d'une application à l'autre.

Les coordonnées des contacts sont stockées à un endroit, les notes de recherche à un autre et les campagnes de prospection à un tout autre endroit. Ce flux de travail déconnecté transforme ce qui devrait être simple en quelque chose de frustrant et de chaotique.

C'est précisément là que les outils de prospection commerciale et de gestion de la relation client tels que ClickUp excellent : ils rationalisent de manière transparente vos efforts de prospection et assurent une gestion cohérente de votre pipeline de ventes.

ClickUp est l'application « Tout-en-un » pour le travail qui combine la gestion de projet, la collaboration en équipe et la documentation pour votre équipe commerciale sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation et la recherche de nouvelle génération par IA.

ClickUp for Sales Teams vous aide à visualiser votre pipeline, à gérer la prospection et à automatiser les flux de travail répétitifs.

Visualisez le pipeline des ventes et automatisez les flux de travail des équipes commerciales avec ClickUp for Sales Teams

Commencez par rassembler tous les prospects potentiels et leurs coordonnées en un seul endroit. ClickUp CRM rend cela possible. Il vous aide à rassembler les prospects provenant des réseaux sociaux, des sites web, des formulaires et d'autres sources sur une seule plateforme. Une fois que vous avez les données, vous pouvez utiliser les tâches ClickUp pour attribuer différents prospects de la liste aux membres de votre équipe pour qu'ils les étudient, les contactent et les sollicitent. Définissez des statuts de tâche personnalisés dans ClickUp, tels que « Nouveau prospect », « En cours d'étude » et « Campagne envoyée » pour suivre l'ensemble de votre pipeline commercial. Vous pouvez même définir des priorités de tâche pour vous assurer que les comptes à forte valeur ajoutée sont contactés en premier.

Attribuez et suivez les tâches de prospection avec ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Il est maintenant temps de mettre en place une stratégie de prospection sur mesure. ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, vous permet de rédiger des messages personnalisés pour chaque prospect.

👀 Le saviez-vous ? 75 % des spécialistes du marketing estiment que la personnalisation est essentielle pour stimuler les ventes et fidéliser les clients

Personnalisez les messages pour améliorer la prospection commerciale avec ClickUp Brain

Vous voulez savoir comment utiliser l'IA pour rendre vos processus plus efficaces au sein de votre équipe commerciale ? Nous avons ce qu'il vous faut 👇

Vous pouvez également utiliser ClickUp Automations pour automatiser les tâches répétitives et rationaliser davantage le processus de prospection commerciale. Il vous permet de configurer des déclencheurs pour automatiser les flux de travail. Par exemple, vous pouvez configurer des déclencheurs pour attribuer des prospects aux représentants commerciaux en fonction de règles prédéfinies (secteur d'activité, région, etc.). Ou, si un prospect ne répond pas, définir un rappel automatique pour un suivi après une semaine.

Automatisez les flux de travail avec les automatisations ClickUp pour assurer une action ou un suivi rapide avec les prospects

ClickUp propose également des modèles de vente et de CRM pour simplifier le processus de prospection commerciale :

ClickUp a été l'outil qui nous a vraiment aidés à innover dans cette entreprise, ce qui nous a permis de passer de 2 % de ventes numériques à plus de 65 % de ventes numériques après la pandémie.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Il nécessite une longue période d'apprentissage en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Le passage à ClickUp pour toutes les équipes a permis de créer un hub centralisé pour toutes nos équipes et tous nos utilisateurs, qui peuvent ainsi organiser leur propre travail tout en suivant les projets des autres équipes. L'ensemble des fonctionnalités et des outils fournis par ClickUp est idéal pour que les équipes CS, Commerciale et Développement puissent gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise !

2. LinkedIn Sales Navigator (Idéal pour identifier et engager des prospects B2B)

via LinkedIn Sales Navigator*

LinkedIn Sales Navigator est un outil de prospection commerciale de premier plan qui permet d'identifier les prospects et de hiérarchiser les comptes. Son outil Lead Spotlights facilite la recherche de prospects et de décideurs au sein de vos comptes cibles.

Vous pouvez même utiliser l'intégration CRM pour retrouver d'anciens clients qui ont rejoint de nouvelles organisations, ce qui vous aidera à obtenir des prospects plus pertinents. Sales Navigator fournit également des informations sur les données, telles que les effectifs de l'entreprise et les tendances de croissance, afin que vous puissiez facilement identifier les prospects B2B de grande valeur.

Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator

Utilisez des filtres avancés tels que les titres de poste, la taille de l'organisation et le secteur d'activité pour une gestion transparente des prospects

Interagissez avec vos prospects grâce à une approche personnalisée via LinkedIn mail

Définissez le profil client idéal pour trouver des prospects en fonction de l'ancienneté ou du titre du poste

Découvrez vos connexions potentielles dans n'importe quelle organisation avec l'Explorateur de relations

Limites de LinkedIn Sales Navigator

Ses capacités d'exportation sont limitées et il a besoin d'outils supplémentaires pour trouver des e-mails

Peut être coûteux pour les petites entreprises

Tarifs de LinkedIn Sales Navigator

essai gratuit de 30 jours

Sales Navigator Core (Professional) : 99,99 $/mois par utilisateur

Sales Navigator Advanced (équipe) : 179,99 $/mois par utilisateur

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise) : à partir de 1 600 $/an par utilisateur

Évaluations de LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4. 6/5 (plus de 1900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de LinkedIn Sales Navigator ?

J'apprécie que LinkedIn Sales Nav permette à mon équipe d'utiliser des filtres de recherche avancés pour affiner les types spécifiques de clients potentiels que nous recherchons. J'apprécie également qu'il s'intègre à HubSpot. C'est assez cher pour une petite équipe comme la mienne.

J'apprécie que LinkedIn Sales Nav permette à mon équipe d'utiliser des filtres de recherche avancés pour affiner les types spécifiques de clients potentiels que nous recherchons. J'apprécie également qu'il s'intègre à HubSpot. C'est assez cher pour une petite équipe comme la mienne.

3. Apollo. io (Idéal pour accéder à des données vérifiées sur les prospects sur plusieurs canaux)

via Apollo.io*

Apollo.io est un logiciel de prospection commerciale de premier plan qui donne accès à des données vérifiées sur les prospects provenant de LinkedIn, Salesforce, Gmail ou de tout site web d'entreprise. Vous pouvez filtrer les prospects en fonction de facteurs tels que l'intention d'achat, les offres d'emploi et la croissance de l'entreprise pour trouver des clients potentiels. L'outil d'IA d'Apollo peut également identifier les prospects de grande qualité, ajouter des scores et réserver des réunions.

L'avantage de cet outil est que vous pouvez suivre les visiteurs uniques sur votre site Web et trouver les pages qu'ils affichent. Cela vous aide à analyser le comportement des utilisateurs et à créer une stratégie de sensibilisation plus personnalisée.

Apollo.io : les meilleures fonctionnalités

Obtenez une base de données de prospects complète et enrichie de coordonnées précises, y compris les e-mails, les numéros de téléphone et des informations sur l'entreprise

Intégration transparente avec les outils de vente et de marketing grâce à Zapier pour une automatisation efficace des flux de travail

Utilisez des formulaires avec des données préremplies pour convertir plus rapidement les prospects entrants

Limites d'Apollo.io

Certains utilisateurs rapportent qu'Apollo.io offre des données inexactes sur les prospects et des contacts obsolètes

Tarification d'Apollo.io

Free

Forfait de base : 59 $/mois par utilisateur

Forfait Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

*forfait Organisation : 149 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Apollo.io

G2 : 4. 7/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,6 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs d'Apollo.io ?

En tant que représentant commercial, Apollo est un moyen facile d'obtenir des informations utiles et précises sur les entreprises et les clients que vous prospectez. Les crédits d'essai qui sont offerts sont un excellent moyen de se familiariser avec le travail du logiciel. Les deux seuls inconvénients sont le coût et les appels de l'assistance commerciale. Le coût est un peu élevé si vous êtes une petite entreprise ou si vous n'êtes qu'un ou deux dans une équipe commerciale.

En tant que représentant commercial, Apollo est un moyen facile d'obtenir des informations utiles et précises sur les entreprises et les clients que vous prospectez. Les crédits d'essai qui sont offerts sont un excellent moyen de se familiariser avec le travail du logiciel. Les deux seuls inconvénients seraient le coût et les appels de l'assistance commerciale. Le coût est un peu élevé si vous êtes une petite entreprise ou si vous n'êtes qu'un ou deux dans une équipe commerciale.

4. ZoomInfo (Idéal pour trouver des prospects qualifiés en fonction de leur intention)

via ZoomInfo*

ZoomInfo est un outil de prospection commerciale B2B qui fournit des informations sur les entreprises et les contacts aux équipes commerciales, marketing et de recrutement. Il utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour compiler des informations sur les entreprises, telles que leur taille et les tendances en matière de recrutement.

Avec ZoomInfo, vous pouvez accéder aux organigrammes des services pour en savoir plus sur les décideurs et les contacter directement. Sa fonctionnalité Guided Intent analyse les données CRM et identifie les sujets que vos prospects recherchent fréquemment. Il est ainsi plus facile d'adapter la prospection et de proposer des solutions personnalisées pour accélérer les conversions.

Zoom sur les meilleures fonctionnalités d'Info

Élaborez votre profil client idéal (PCI) pour mieux comprendre les prospects et identifier les acheteurs idéaux

Accédez aux données de l'entreprise, aux données technologiques, financières et aux coordonnées pour mieux comprendre les prospects

Obtenez des signaux prédictifs et des informations sur les intentions pour anticiper les comportements et les actions des entreprises

Suivi des visiteurs du site Web et collecte d'un plus grand nombre de prospects

Limites de ZoomInfo

Il facture des frais par contact, ce qui peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Tarification de ZoomInfo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ZoomInfo

G2 : 4. 5/5 (plus de 8 800 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 290 avis)

Que disent les utilisateurs de ZoomInfo ?

Nous utilisons ZoomInfo Sales pour développer de nouvelles cibles de campagne, ainsi que pour valider les prospects qui visitent notre site ou manifestent une intention d'achat. Avec l'ajout de Copilot, nous pouvons approfondir encore davantage les comptes de prospects spécifiques et fournir à notre équipe commerciale des informations contextuelles qui peuvent les aider à mettre un pied dans la porte.

Nous utilisons ZoomInfo Sales pour développer de nouvelles cibles de campagne, ainsi que pour valider les prospects qui visitent notre site ou manifestent une intention d'achat. Avec l'ajout de Copilot, nous pouvons approfondir encore davantage les comptes de prospects spécifiques et fournir à notre équipe commerciale des informations contextuelles qui peuvent les aider à mettre un pied dans la porte.

5. UpLead (Idéal pour vérifier les e-mails des prospects)

via UpLead

UpLead simplifie la génération de prospects en fournissant des données de contact vérifiées et des outils de recherche intelligents. Avec plus de 50 filtres pour la vérification en temps réel des e-mails et l'enrichissement détaillé des données, il vous aide à atteindre les bons prospects en toute confiance. Vous pouvez filtrer les contacts en fonction du secteur d'activité, du rôle ou de l'emplacement, ce qui permet de cibler plus précisément.

Vous souhaitez contacter des entreprises qui utilisent les outils de vos concurrents ? UpLead propose plus de 1 600 points de données qui vous aident à identifier les entreprises qui utilisent des logiciels concurrents, afin que vous puissiez personnaliser votre approche et les convaincre. Il vous permet également d'exclure les entreprises qui utilisent certains logiciels afin de filtrer les comptes non pertinents.

Les meilleures fonctionnalités d'UpLead

Vérifiez les e-mails en temps réel pour garantir une grande précision des données

Rassemblez des informations sur les entreprises grâce à l'extension Chrome d'UpLead

Téléchargez les URL des entreprises pour obtenir des informations

Limites d'UpLead

Fonctionnalités limitées dans les forfaits de niveau inférieur ; nécessite des mises à niveau pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Tarification UpLead

essai gratuit de 7 jours

Essentials : 99 $/mois

Plus : 199 $/mois

Professionnel : Tarification personnalisée

Évaluations et avis UpLead

G2 : 4. 7/5 (plus de 780 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 70 avis)

🧠 Anecdote : John H. Patterson, le fondateur de la National Cash Register Company (NCR), est souvent crédité d'avoir été le pionnier d'une version en face à face de la prospection téléphonique à la fin des années 1800. Ses vendeurs faisaient du porte-à-porte pour convaincre les entreprises qu'elles avaient besoin de caisses enregistreuses, révolutionnant ainsi les tactiques de vente.

6. Cognism (Idéal pour rechercher des prospects grâce à l'IA)

via Cognism

Cognism est une plateforme de veille commerciale qui vous aide à trouver les bons prospects pour votre pipeline de vente grâce à l'IA. Vous pouvez taper ou utiliser la recherche vocale pour obtenir des pistes pertinentes. Cognism utilise un mélange de firmographics (caractéristiques de l'entreprise), de technographics (pile technologique de l'entreprise) et d'intention d'achat pour fournir des données précieuses.

La plateforme s'intègre aux systèmes CRM tels que Salesforce et HubSpot, ce qui facilite la gestion des prospects. Cognism permet également d'enrichir les listes de prospects. Vous êtes ainsi assuré de n'ajouter à votre CRM que les données les plus récentes et les plus à jour.

Les meilleures fonctionnalités de Cognism

Créez des listes de prospects avec des adresses e-mail et des numéros de téléphone vérifiés en fonction de profils de clients idéaux

Exportez les contacts de LinkedIn et transférez-les dans votre CRM à l'aide de l'extension Chrome

Identifiez les prospects sur le marché grâce au suivi des intentions de vente via l'intégration de Bombora

Accédez à des données B2B mondiales des régions NAM, APAC et EMEA pour cibler efficacement les décideurs

Limites de Cognism

Cet outil dépend des descriptions de poste de LinkedIn, ce qui peut affecter l'exactitude des données

Tarification Cognism

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cognism

G2 : 4. 6/5 (plus de 790 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

7. 6Sense (Idéal pour comprendre l'intention de l'acheteur à l'aide de l'analyse prédictive)

via 6Sense

6sense est avant tout une plateforme de veille commerciale qui offre des informations détaillées sur le parcours complet de l'acheteur. Elle utilise des données en temps réel, telles que les performances des campagnes et les intentions d'achat, pour créer une liste de prospects sur mesure.

L'outil d'IA de la plateforme utilise l'analyse prédictive pour analyser les données historiques sur les opportunités, l'adéquation des profils, la portée des comptes et les signaux d'achat en temps réel. Il prédit ensuite les prospects ayant les plus grandes chances de conversion, ce qui permet à l'équipe commerciale de cibler les comptes à forte valeur.

les meilleures fonctionnalités de 6Sense

Identifiez les comptes en fonction du comportement des acheteurs pour un ciblage précis

Créez des segments d'audience détaillés à l'aide de données firmographiques et d'engagement pour une campagne plus performante

Accédez aux coordonnées de l'équipe d'acheteurs et créez des e-mails personnalisés pour entrer en contact avec les décideurs clés

limites de 6Sense

Certains utilisateurs disent que la plateforme peut être compliquée à utiliser au début

tarification de 6Sense

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur 6Sense

G2 : 4. 3/5 (plus de 1000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Seamless. ai propose plus de 100 filtres pour définir votre client idéal et affiner votre recherche. Son outil d'IA recherche des données en temps réel pour vous aider à obtenir les e-mails et les numéros de téléphone des prospects, ce qui réduit le temps passé sur des informations obsolètes.

Vous pouvez également utiliser l'outil d'IA pour obtenir des informations détaillées sur vos prospects, notamment leurs publications sur les réseaux sociaux, les avis de leurs employés, les actualités récentes, les récompenses et les technologies qu'ils utilisent. Cela permet d'envoyer des messages plus personnalisés et de cibler les prospects.

Enfin, Seamless. IA vous permet également de créer une liste automatisée pour les équipes commerciales. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que dans les forfaits premium.

Seamless. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Recherchez des contacts B2B et des entreprises grâce à la découverte de données en temps réel optimisée par l'IA

Accédez à des numéros directs et mobiles pour une communication plus facile

Intégration transparente avec Salesforce, HubSpot et d'autres CRM populaires

Identifiez les prospects ayant l'intention d'acheter pour accélérer votre processus de vente

Sans limites. Limites de l'IA

Il n'offre pas de tableaux de bord personnalisés pour l'analyse et les rapports

Prix Seamless. IA

Free : L'option d'essai comprend 50 crédits gratuits

Avantage : crédits quotidiens ; tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Seamless. IA

G2 : 4. 4/5 (plus de 4900 avis)

Capterra : 3,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de Seamless. ai ?

La facilité de création de listes, de recherche de données, d'avoir 1 000 crédits de prospects par jour est énorme, surtout si l'on compare avec d'autres forfaits d'autres logiciels de données qui coûtent 10 fois plus cher que Seamless. ai et qui donnent à un SDR 1 000 prospects par jour. Ce que je n'aime pas, c'est que vous ne pouvez pas paramétrer la qualité de l'exactitude des informations avant de scraper. Vous devez donc dépenser vos 1 000 crédits par jour pour scraper des indésirables ou de bonnes pistes, et vous ne pouvez filtrer qu'après avoir scrapé.

La facilité de création de listes, de recherche de données et d'obtention de 1 000 crédits de prospects par jour est énorme, surtout si l'on compare avec les autres forfaits d'autres logiciels de données qui coûtent 10 fois plus cher que Seamless. ai, ce qui donne 1 000 prospects par jour à un SDR. Ce que je n'aime pas, c'est que vous ne pouvez pas paramétrer la qualité de l'exactitude des informations avant de procéder au scraping. Vous devez donc dépenser vos 1 000 crédits par jour pour scraper des données inutiles ou de bonnes pistes, et vous ne pouvez filtrer qu'après avoir effectué le scraping.

9. Lusha (Idéal pour l'automatisation de la prospection)

via Lusha

Lusha est un logiciel de veille commerciale qui enrichit les données de n'importe quel système, base de données ou application à l'aide de son API, fournissant ainsi des informations précieuses sur les intentions des acheteurs. Il offre des informations de contact détaillées, y compris les rôles et l'ancienneté de vos prospects au sein des entreprises. De plus, Lusha fournit des séquences d'e-mails générées par l'IA pour automatiser votre prospection et améliorer la productivité des ventes.

Lusha comprend également une extension Google Chrome et un outil de recherche d'e-mails, qui vous permettent de recueillir des coordonnées et des informations sur les entreprises directement à partir de LinkedIn. La plateforme propose une version gratuite avec des fonctionnalités de base, mais pour débloquer des outils avancés tels que la recherche de données sur le financement, vous devrez passer au forfait premium.

Les meilleures fonctionnalités de Lusha

Atteignez directement vos prospects grâce à un vaste répertoire de numéros directs

Ciblez les comptes à haute priorité à l'aide de filtres avancés d'attributs d'entreprise

Obtenez des prospects recommandés par l'IA pour optimiser les efforts de l'équipe commerciale

Limites de Lusha

Il trouve des prospects principalement aux États-Unis et en Europe

Tarification de Lusha

Free

Pro : 36 $ par mois et par utilisateur

Premium : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Lusha

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 370 avis)

Que disent les utilisateurs de Lusha ?

Base de données de contacts B2B précise et fiable, facile à utiliser à la fois depuis la plateforme Saas de Lusha et via le module complémentaire LinkedIn. Le service client est également très bon. Certains des détails enregistrés dans chaque prospect sont erronés et cela représente un gaspillage de crédits.

Base de données de contacts B2B précise et fiable, facile à utiliser à la fois depuis la plateforme Saas de Lusha et via le module complémentaire LinkedIn. Le service client est également très bon. Certains des détails enregistrés dans chaque piste sont erronés, ce qui représente un gaspillage de crédits.

10. LeadIQ (Idéal pour hiérarchiser les prospects à fort potentiel)

via LeadIQ

L'extension Chrome de LeadIQ vous aide à capturer des données précises sur les prospects dans votre CRM, LinkedIn Sales Navigator ou sur le web. Il est facile de générer des e-mails personnalisés pour chaque compte à l'aide de Scribe, l'assistant IA de LeadIQ.

Avec le datahub de LeadIQ, vous pouvez enrichir instantanément les contacts et les prospects dans Salesforce. Il élimine les doublons, garantissant ainsi un pipeline de vente clair et organisé. De plus, la plateforme vous avertit lorsque les décideurs ou les acheteurs changent de poste. Vous recevez également un signal « Hot Lead » pour hiérarchiser les prospects à fort potentiel.

Les meilleures fonctionnalités de LeadIQ

Extrayez en temps réel les e-mails vérifiés et les numéros de téléphone des profils LinkedIn

Suivez et synchronisez automatiquement l'activité des prospects sur plusieurs canaux de prospection

Automatisation des suivis personnalisés grâce aux outils d'engagement basés sur l'IA

Limites de LeadIQ

Les crédits gratuits limités restreignent l'accès pour les petites équipes

Tarification de LeadIQ

Free

Starter : 45 $/mois par utilisateur

Pro : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LeadIQ

G2 : 4. 2/5 (plus de 1000 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 20 avis)

🧠 Anecdote : Les techniques de vente remontent aux principes de rhétorique d'Aristote : éthos (crédibilité), pathos (émotion) et logos (logique). Les stratégies de vente modernes reposent toujours sur ces tactiques de persuasion !

11. SalesIntel (Idéal pour obtenir des données vérifiées par des personnes)

via SalesIntel

SalesIntel combine l'automatisation des ventes et la validation humaine pour maintenir une plus grande précision des prospects. Il actualise les coordonnées des contacts tous les 90 jours pour vous assurer une liste à jour des prospects. La plateforme met également à jour les numéros de téléphone et les profils LinkedIn obsolètes, ce qui facilite la prospection.

Utilisez-le pour suivre les signaux d'intention provenant de sources multiples afin de pouvoir identifier les clients cibles de vos concurrents. De plus, vous obtenez les dernières nouvelles du secteur, les exigences de conformité et les tendances émergentes pour améliorer votre rayonnement.

Les meilleures fonctionnalités de SalesIntel

Obtenez des informations détaillées sur les prospects grâce au service de recherche à la demande

Envoyez des publicités ciblées à vos clients pour améliorer votre pipeline de ventes

Exportez des données propres et à jour vers votre CRM grâce à la fonctionnalité d'enrichissement des leads

Limites de SalesIntel

Les fonctionnalités avancées, telles que le suivi des visiteurs du site Web et le reciblage des publicités, nécessitent un paiement de module complémentaire

Tarification de SalesIntel

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SalesIntel

G2 : 4. 3/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de SalesIntel ?

Le service Research On Demand est très utile. Les délais d'exécution sont courts et l'équipe SalesIntel fournit les informations demandées, allant souvent au-delà des attentes en incluant des prospects supplémentaires à prendre en compte qui correspondent aux secteurs d'activité et aux titres demandés.

Le service Research On Demand est très utile. Les délais d'exécution sont courts et l'équipe SalesIntel fournit les informations demandées, allant souvent au-delà des attentes en incluant des prospects supplémentaires à prendre en compte qui correspondent aux secteurs d'activité et aux titres demandés.

12. Leadfeeder (Idéal pour convertir les visiteurs du site Web en prospects)

via Leadfeeder

Leadfeeder suit les noms des entreprises pour vous aider à transformer les visiteurs de votre site web en prospects potentiels. Il met également en évidence les intérêts clés des visiteurs et leurs habitudes d'engagement. Grâce à son système automatisé de notation des prospects et à son intégration CRM, les équipes commerciales peuvent rapidement se concentrer sur les prospects à forte valeur ajoutée. Vous recevez des alertes personnalisées qui vous informent lorsque des entreprises cibles visitent votre site web, ce qui vous permet d'envoyer des suivis pertinents en temps utile. Leadfeeder permet également de filtrer les prospects en fonction du nombre de visites et de leur durée. Cela vous aide à noter les prospects en fonction de leur engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Leadfeeder

Suivez les visiteurs de votre site web en temps réel et analysez leur comportement sur le site

Évaluez et qualifiez automatiquement les prospects en fonction de leur engagement et des informations sur leur entreprise

S'intègre facilement aux CRM et autres outils, tels que HubSpot, Salesforce et Google Ads

Segmentez les prospects en fonction du secteur d'activité, de la zone géographique et de l'activité sur le Web pour personnaliser les e-mails de prospection.

Limites de Leadfeeder

Le suivi des prospects peut parfois attribuer à tort des visites à des adresses IP partagées

Tarification de Leadfeeder

Free

Payant : 103,69 $ (99 €)/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Leadfeeder

G2 : 4. 3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de LeadFeeder ?

Il est relativement facile à configurer et donne un aperçu des prospects qui arrivent sur votre site web. Ces informations sont très utiles pour élaborer des stratégies visant à augmenter le nombre de visites sur le site web et à garantir l'optimisation des pages.

Il est relativement facile à paramétrer et donne un aperçu des prospects qui visitent votre site web. Ces informations sont très utiles pour élaborer des stratégies visant à augmenter le nombre de visites sur le site web et à garantir l'optimisation des pages.

via Kaspr

Kaspr aide les équipes commerciales à atteindre plus rapidement les bons prospects grâce à des numéros de téléphone et des e-mails vérifiés provenant de plus de 150 sources. Son extension Chrome simplifie la prospection en automatisant les suivis, le suivi des prospects et l'intégration avec des CRM tels que Salesforce et HubSpot.

Kaspr vous aide également à trouver les numéros de téléphone, les identifiants e-mail et les informations sur les entreprises des prospects sur LinkedIn afin que vous puissiez utiliser LinkedIn Sales Navigator plus efficacement. Cependant, Kaspr fournit principalement des données à jour pour les entreprises européennes. Si vous ciblez une autre région, Kaspr pourrait ne pas bien fonctionner.

Les meilleures fonctionnalités de Kaspr

Extrayez des coordonnées vérifiées en temps réel depuis LinkedIn, y compris les e-mails et les numéros de téléphone

Automatisation de la qualification des prospects grâce à des informations basées sur l'IA pour prioriser les prospects à forte valeur

Synchronisez instantanément les données enrichies sur les prospects avec votre CRM pour une intégration transparente des flux de travail

Limites de Kaspr

Fonctionnalité limitée en dehors de LinkedIn, ce qui le rend moins efficace pour la prospection multiplateforme

Tarification Kaspr

Free

Débutant : 47,13 $ (45 €) / mois par utilisateur

Entreprise : 82,75 $ (79 €) par mois et par utilisateur

Évaluations et avis de Kaspr

G2 : 4. 4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Le coût moyen par prospect varie d'un secteur à l'autre. En 2025, il était le plus élevé pour l'enseignement supérieur, à 982 dollars, et le plus bas pour le commerce électronique, à 91 dollars.

14. Prospection (Idéal pour la prospection multicanal)

via Outreach

Outreach est une plateforme d'exécution des ventes qui aide les équipes à rationaliser la prospection, l'engagement et la gestion des transactions. Elle propose des outils basés sur l'IA pour la prospection multicanal, le coaching commercial et les prévisions. Grâce à des flux de travail automatisés, des tests A/B et des informations sur les discussions, les équipes commerciales peuvent améliorer leur efficacité et conclure davantage de transactions.

Cette plateforme est particulièrement adaptée aux grandes entreprises qui ont besoin d'une solution de vente consolidée. Cependant, les petites équipes peuvent préférer des outils d'automatisation plus simples. Son interface conviviale et son approche axée sur les données en font un choix puissant pour intensifier les efforts de vente et améliorer la productivité des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de prospection

Automatisation des actions de l'équipe commerciale grâce à des séquences basées sur l'IA

Optimisez la planification des réunions grâce aux outils de calendrier intégrés

Améliorez l'engagement par e-mail grâce à des réponses intelligentes assistées par IA

Limites de la prospection

Nécessite du temps pour personnaliser les flux de travail pour des processus de vente spécifiques

Tarification de la prospection

Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4. 3/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

15. HubSpot Sales Hub (Idéal pour évaluer les prospects)

via HubSpot Sales*

HubSpot Sales Hub vous aide à obtenir des prospects en envoyant des modèles d'e-mails personnalisés et des suivis automatisés. Il propose des tests A/B pour comprendre quelle campagne de sensibilisation est la plus performante. Vous pouvez créer un environnement de travail de vente personnalisé dans HubSpot pour gérer les données de vos prospects et votre activité de vente. L'outil d'IA de HubSpot attribue un score à chaque prospect et son outil de prévision des ventes prédit les résultats des ventes. Cela permet de réduire les approximations et de vous concentrer sur les prospects importants.

Les meilleures fonctionnalités du HubSpot Sales Hub

Suivez les prospects en temps réel pour voir les visites et les interactions sur le site Web

Automatisation de la prospection par e-mail grâce à la génération de leads basée sur l'IA

Rationalisez les processus de vente grâce à la notation des prospects et aux suivis

Créez des sites Web à l'aide de modèles et capturez les données des visiteurs du site Web pour les convertir en prospects

HubSpot Limites du hub commercial

Il offre des options limitées de personnalisation du tableau de bord

Tarification du HubSpot Sales Hub

Free

*sales Hub Starter : 15 $/mois par place

Plateforme client Starter : 15 $/mois par place

Sales Hub Professional : 90 $/mois par place

Évaluations et avis sur le hub des équipes commerciales de HubSpot

G2 : 4. 4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 450 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot Sales Hub ?

Ce que j'aime le plus dans HubSpot Sales Hub, c'est sa capacité à gérer des processus de vente longs et complexes. Son ensemble de fonctionnalités est conçu pour gérer les subtilités des transactions en plusieurs étapes, ce qui facilite le suivi de chaque interaction, du premier point de contact à la conclusion de la transaction. L'un des domaines dans lesquels HubSpot Sales Hub pourrait s'améliorer est la convivialité pour les utilisateurs, lorsqu'il s'agit de créer des tableaux de bord. Bien que la plateforme offre de puissants outils de rapports et d'analyse, le processus de personnalisation des tableaux de bord peut être un peu fastidieux et moins intuitif qu'il ne pourrait l'être.

Ce que j'apprécie le plus dans HubSpot Sales Hub, c'est sa capacité à gérer des processus de vente longs et complexes. Son ensemble de fonctionnalités est conçu pour gérer les subtilités des transactions en plusieurs étapes, ce qui facilite le suivi de chaque interaction, du premier point de contact à la conclusion de la transaction. L'un des domaines dans lesquels HubSpot Sales Hub pourrait s'améliorer est la convivialité pour les utilisateurs, lorsqu'il s'agit de créer des tableaux de bord. Bien que la plateforme offre de puissants outils de rapports et d'analyse, le processus de personnalisation des tableaux de bord peut être un peu fastidieux et moins intuitif qu'il ne pourrait l'être.

Des prospects aux contrats : convertissez plus rapidement les prospects en clients avec ClickUp

La sélection du bon outil de prospection commerciale peut considérablement améliorer votre capacité à établir une connexion avec des clients potentiels. Tous les outils ci-dessus que nous avons évoqués offrent diverses solutions pour optimiser et automatiser la prospection commerciale.

SalesIntel peut vous aider à obtenir des données vérifiées par des humains pour vos appels commerciaux. LinkedIn Sales Navigator est idéal pour gérer les prospects B2B. 6Sense est utile pour l'analyse prédictive. Mais si vous recherchez une plateforme complète de prospection et d'engagement commercial, ClickUp est ce qu'il vous faut.

ClickUp for Sales Teams centralise les données sur les prospects en un seul endroit, gère la prospection et crée des tableaux de bord personnalisés pour visualiser votre pipeline de ventes. Vous pouvez également créer des supports de vente personnalisés et des e-mails de prospection avec ClickUp Brain.

