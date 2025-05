Comment créer des pistes de discussion pour l'équipe commerciale pour obtenir des taux de conversion élevés

Vous êtes en pleine conversation, tout est fluide, et puis, boum, votre prospect lance une balle courbe. 💥

Peut-être hésitent-ils, repoussent-ils les prix ou restent-ils complètement silencieux. Maintenant, vous vous démenez pour maintenir la discussion sur la bonne voie.

Un argumentaire d'appel de vente vous évite les impasses embarrassantes. Le bon argumentaire permet de garder le cap, de gérer les objections comme un pro et de faire passer vos messages clés.

Voyons comment construire un argumentaire qui facilite la conclusion des ventes. 😎

⏰ Résumé en 60 secondes La création d'un suivi efficace des entretiens de vente garantit des discussions fluides, permet de répondre aux objections avec confiance et favorise les conversions. Suivez ces étapes pour en créer un qui fonctionne : Définissez votre argumentaire en fonction du type de discussion

Maintenez un flux logique pour que les interactions restent engageantes et naturelles

Anticipez les objections courantes grâce à des réponses préparées à l'avance

Personnalisez votre argumentaire en vous appuyant sur les données CRM, le comportement des prospects et les tendances du secteur

Utilisez un système centralisé pour stocker, affiner et mettre à jour les argumentaires afin d'assurer leur cohérence

Mesurez l'efficacité en suivant les taux de conversion, les niveaux d'engagement des appels et les objections courantes ClickUp rationalise le processus grâce à ClickUp CRM : Suivi des discussions, des objections et des interactions avec les clients en un seul endroit

*logiciel de gestion de projet ClickUp pour les équipes commerciales : gérer le développement et l'optimisation des argumentaires de vente

ClickUp Docs : Stockez et mettez à jour les argumentaires de vente pour une harmonisation au sein de l'équipe

ClickUp Brain : génère des réponses basées sur l'IA et affine les messages en temps réel

*qu'est-ce qu'un suivi de l'entretien commercial ?

Un argumentaire de vente est un plan structuré qui aide les professionnels de la vente à mener efficacement les discussions. Il fournit des points de discussion clés, guidant les représentants tout au long des discussions tout en maintenant des interactions naturelles et engageantes.

Avoir un bon argumentaire permet de répondre aux objections, de mettre en avant les avantages du produit et d'amener les prospects à prendre une décision sans avoir l'air de répéter.

🧠 Fait amusant : Le concept d'argumentaire de vente structuré n'est pas nouveau. Les marchands romains étaient connus pour suivre des discours répétés afin de persuader les acheteurs sur les marchés.

Discours vs scripts de vente vs guides de vente

Les suivis, scripts et guides de l'équipe commerciale ont des objectifs différents. Savoir comment ils se comparent permet de choisir la bonne approche pour chaque interaction commerciale.

Aspect Suivi des entretiens avec l'équipe commerciale Script de l'équipe commerciale Guide de l'équipe commerciale Structure Plan flexible Guide mot à mot Stratégie globale Utilisation Guides de discussion Dicte la formulation exacte Couvre plusieurs scénarios de vente Adaptabilité S'adapte à différents prospects Flexibilité limitée Offre un cadre général pour les équipes Objectif Permet de maintenir des discussions naturelles et ciblées Garantit la cohérence des messages Fournit une formation et une stratégie

🔍 Le saviez-vous ? Selon HubSpot, 63 % des équipes commerciales font de la prospection à froid, et 37 % génèrent le plus de prospects par téléphone au cours de ces efforts.

Pourquoi le suivi des entretiens de l'équipe commerciale est-il important ?

Les discussions avec les équipes commerciales peuvent prendre une centaine de directions différentes, mais les meilleurs représentants gardent toujours le contrôle. Un bon argumentaire permet de maintenir le bon déroulement des choses, de rester concentré et efficace.

Voyons quels sont ses avantages. 👇

Assure la cohérence entre les équipes commerciales

Les équipes commerciales ont des styles différents dans leurs discussions, mais les messages clés doivent toujours rester les mêmes.

Une argumentation bien structurée permet à chaque représentant de mettre en avant les bons arguments de vente, quel que soit son niveau d'expérience. Elle permet également aux nouveaux représentants de se mettre plus rapidement au courant afin qu'ils puissent se lancer dans les appels de vente sans manquer de détails essentiels.

📌 Exemple : Une entreprise déploie un nouveau modèle de tarification. Certains représentants l'expliquent clairement, tandis que d'autres laissent les prospects dans la confusion. Un argumentaire permet à chacun de rester sur la même longueur d'onde, garantissant ainsi que la discussion sur les prix est toujours claire et convaincante.

Renforce la confiance et réduit les hésitations

L'incertitude peut ralentir une transaction.

Lorsque les commerciaux ne savent pas comment répondre, ils hésitent, ce qui fait perdre l'intérêt des prospects. Un bon argumentaire leur donne une direction claire, afin qu'ils restent concentrés et parlent avec confiance, même dans les discussions difficiles.

📌 Exemple : Un SDR entend le classique « Ça a l'air génial, mais nous n'avons pas le budget. » Sans une bonne planification des ventes, il risque de se bloquer ou de bafouiller sa réponse. Un argumentaire l'aide à répondre en douceur à la préoccupation et à poursuivre la discussion.

Aide à surmonter efficacement les objections

Les objections sont des opportunités de clarifier et de renforcer la confiance. Un bon argumentaire permet aux commerciaux de gérer les préoccupations de manière structurée sans perdre leur élan.

Plutôt que de réagir dans l'instant, ils orientent la discussion vers une argumentation plus solide en faveur du produit.

📌 Exemple : Un prospect dit : « Nous utilisons déjà une autre solution. » Un représentant qui suit un argumentaire ne recule pas et ne pousse pas trop fort. Il oriente la discussion vers les éléments différenciateurs, en montrant pourquoi ce produit est plus adapté.

🧠 Fait amusant : Le silence dans les discussions avec les équipes commerciales peut être gênant, mais les pauses stratégiques incitent les prospects à le rompre, parfois avec des informations qui permettent de conclure la vente.

Comment créer un argumentaire commercial efficace

Personne ne veut avoir l'air d'un robot lors d'un appel commercial, mais se lancer sans avoir préparé un plan peut vous laisser à court de mots. Un bon argumentaire permet de trouver le juste équilibre, en vous donnant une structure tout en gardant des discussions naturelles et engageantes.

Voyons étape par étape comment en créer un qui fonctionne, ainsi qu'un outil à ajouter à votre arsenal technologique pour faire avancer le processus de vente. 🧑‍💻

Étape n° 1 : Définir l'objectif de votre discussion

Chaque discussion avec l'équipe commerciale a un objectif. Un argumentaire doit refléter cet objectif, en gardant les discussions ciblées et productives.

Avant de passer un appel, clarifiez ce qui doit être réalisé.

Une approche unique ne fonctionnera pas car les prospects ont des préoccupations différentes selon où ils se trouvent dans leur parcours d'achat. Optimisez votre entonnoir de vente en adaptant les argumentaires aux différentes étapes :

*appels de découverte : l'objectif est de recueillir des informations, pas de faire immédiatement de la vente. Incluez des questions ouvertes qui permettent de découvrir les points sensibles et les priorités

*démonstrations : Les prospects ont besoin de voir comment le produit résout leur problème. Mettez en avant les fonctionnalités clés tout en gardant la discussion interactive

*appels de clôture : Ces discussions visent à dissiper les derniers doutes. Insistez sur la valeur, répondez aux dernières objections et guidez le prospect vers une décision

🔍 Le saviez-vous ? Les équipes commerciales utilisent souvent une technique psychologique appelée « échelle du oui », qui consiste à commencer par des questions simples et faciles à accepter pour amener les prospects à dire « oui » plusieurs fois. Cela augmente les chances de conclure la vente plus tard.

Étape n° 2 : Structurer la discussion pour susciter l'engagement

Un bon argumentaire permet aux équipes commerciales de mener des discussions fluides et engageantes. Les prospects restent intéressés, les objections sont abordées naturellement et les commerciaux disposent d'un plan clair pour faire avancer les affaires.

Mais pour cela, les équipes ont besoin d'un logiciel de collaboration commerciale pour documenter, affiner et collaborer sur les argumentaires de vente d'une manière accessible et facile à mettre à jour.

Présentation de ClickUp, l'application « Tout pour le travail ». Le CRM ClickUp suit chaque interaction, en enregistrant clairement les objections, les points sensibles et les suivis, tandis que le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales organise le développement des argumentaires, facilitant ainsi le test de nouvelles approches et l'optimisation des messages.

Utilisez le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales pour gérer votre équipe commerciale, assurer le suivi des prospects et stimuler la croissance

Ensemble, ils créent un système transparent pour améliorer les discussions avec les équipes commerciales. 🤝

Des informations sur les clients et les interactions passées aux scripts de vente et aux informations clés, tout est parfaitement organisé et facilement accessible. Le meilleur ? Grâce à la recherche connectée de ClickUp, optimisée par l'IA, vous pouvez trouver instantanément ce que vous cherchez, sans perdre de temps à fouiller dans des fichiers éparpillés.

Tirez instantanément des informations clés des réunions, rapports ou argumentaires passés grâce à ClickUp !

Cela signifie que votre équipe commerciale peut se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : établir des relations et conclure des affaires, tout en ayant la certitude que les bonnes informations sont toujours à portée de clic.

Étape n°3 : Anticiper et se préparer aux objections

Prix, concurrents, timing : les prospects ont toujours des préoccupations. Un argumentaire solide prépare les commerciaux à relever ces défis en toute confiance.

Lorsqu'un prospect hésite, c'est l'occasion de clarifier, de réaligner et de renforcer la valeur.

Commencez par classer les objections par catégories :

Tarification : « Cela semble cher par rapport à ce que nous utilisons actuellement »

Comparaisons avec les concurrents : « Nous nous intéressons également à [concurrent]. Qu'est-ce qui vous rend meilleurs ? »

Timing : « Nous ne sommes pas encore prêts à prendre une décision »

Adhésion interne : « Je dois vérifier avec mon équipe avant d'aller plus loin »

Une fois que les objections courantes sont mappées, les réponses doivent aller au-delà de la réassurance générique. Les commerciaux doivent faire preuve de curiosité et adapter leur approche.

Par exemple, au lieu de repousser immédiatement une question de prix, une réponse bien structurée pourrait être : « Le budget est toujours un facteur. Qu'est-ce qui est le plus important lors de l'évaluation du retour sur investissement ? Les économies de coûts, l'efficacité ou l'impact sur les revenus ? »

Cela déplace la discussion du prix vers la valeur, en maintenant l'intérêt du prospect plutôt que de le mettre sur la défensive.

Accédez à votre contenu de formation des équipes commerciales dans ClickUp centralisé

Vous souhaitez disposer d'un référentiel centralisé pour stocker le contenu de l'équipe commerciale? Teams peut utiliser ClickUp Docs pour créer une base de connaissances centralisée pour les argumentaires, les scripts, les guides de gestion des objections et les cartes de bataille concurrentielle

Assistance en temps réel à la collaboration, les documents permettent aux responsables des équipes commerciales de mettre à jour les messages instantanément, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Par exemple, si un nouveau concurrent entre sur le marché, les responsables des équipes commerciales peuvent rapidement ajouter une section avec le positionnement mis à jour et les objections courantes. Les commerciaux peuvent accéder à ces mises à jour directement dans leurs flux de travail, ce qui leur permet de toujours disposer des dernières stratégies.

De plus, grâce aux permissions et à l'historique des versions du logiciel de collaboration documentaire, les équipes peuvent suivre les modifications et maintenir la cohérence de tous les supports de vente.

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et de mise à l'échelle que j'ai rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de prioriser et de me concentrer sur le développement de mon entreprise, qui génère entre 500 000 et 1 milliard de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

💡 Conseil de pro : Utilisez l'IA dans l'équipe commerciale pour suggérer des invites, des instructions en temps réel pendant les appels. L'IA peut détecter les objections au fur et à mesure qu'elles se présentent et fournir instantanément les meilleures réponses.

Étape n° 4 : Utiliser les données et la personnalisation pour un meilleur impact

Une approche personnalisée permet de distinguer les représentants les plus performants des autres. Un prospect qui reçoit un argumentaire sur mesure, adapté à ses besoins spécifiques, est beaucoup plus susceptible de s'engager.

Le tableau de bord de l'équipe commerciale aide à cet égard en affichant clairement les informations clés pour permettre aux commerciaux de créer des messages qui résonnent.

Avant de prendre contact, les commerciaux doivent se pencher sur les points suivants :

*interactions récentes : Ont-ils assisté à un webinaire, interagi avec le contenu ou posé des questions sur une fonctionnalité ?

*activité de l'entreprise : a-t-elle levé des fonds, élargi ses équipes ou lancé un nouveau produit ?

Rôle dans la prise de décision : Sont-ils les décideurs finaux ou recueillent-ils des informations pour quelqu'un d'autre ?

Les commerciaux peuvent ensuite utiliser ce contexte pour rendre chaque point de contact plus pertinent.

Si un prospect a récemment téléchargé un rapport sur l'automatisation, une bonne entrée en matière pourrait être : « J'ai vu que vous aviez consulté notre guide sur l'automatisation. Des équipes comme la vôtre ont réduit le travail manuel de 40 % en utilisant des stratégies similaires. Vous vous demandez si l'efficacité est une priorité pour vous en ce moment ? »

Cette approche rend les discussions naturelles, axées sur la valeur et plus difficiles à ignorer.

📖 Lire également : Meilleures invites, instructions ChatGPT pour les équipes commerciales

Exemples de suivi des entretiens avec l'équipe commerciale

Vous ne savez pas par où commencer pour mettre en place le suivi des entretiens de votre équipe commerciale ? Voir des exemples concrets peut faciliter la mise en place de discussions qui semblent naturelles et qui produisent des résultats.

Passons en revue différents scénarios et comment les gérer. 📝

Première prise de contact

*objectif : Susciter l'intérêt et établir la pertinence « Bonjour [Nom du prospect], je suis tombé sur [quelque chose de spécifique à propos de leur entreprise ou de leur rôle] et je voulais vous contacter. Beaucoup d'équipes [du secteur] avec lesquelles nous travaillons sont confrontées à [point sensible], et nous avons aidé des entreprises comme [client similaire] à le résoudre. Serait-il judicieux d'explorer comment nous pouvons vous aider ? » 🎯 Pourquoi ça marche : La personnalisation donne au prospect l'impression que la prise de contact est pertinente, et non un e-mail ou un appel de masse. La mention d'un défi commun renforce la crédibilité, et la question ouverte encourage l'engagement.

🧠 Fait amusant : Dans la vente par téléphone, la façon dont vous dites quelque chose est souvent plus importante que ce que vous dites. Un ton chaleureux et confiant peut renforcer la confiance avant même d'entamer la présentation.

*installation de la démo du produit

*objectif : obtenir l'adhésion pour une discussion plus approfondie « Merci pour la connexion ! Avant de passer à la démonstration, je veux m'assurer qu'elle sera aussi utile que possible. Quel est le plus grand défi auquel votre équipe est confrontée avec [processus concerné] ? De cette façon, je peux me concentrer sur ce qui sera le plus utile pour vous. » 🎯 Pourquoi ça marche : Commencer par une question transforme la démonstration en une discussion plutôt qu'en une présentation générique. Comprendre leurs priorités permet d'adapter la présentation, la rendant plus attrayante et pertinente.

Surmonter les objections liées aux prix

*objectif : passer de la focalisation sur les coûts à la focalisation sur la valeur « Je vous comprends en ce qui concerne les prix, c'est toujours un facteur important. De nombreuses équipes avec lesquelles nous travaillons avaient la même préoccupation, mais ont constaté que [la proposition de valeur unique] les aidait [avantage spécifique]. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous lors de l'évaluation du retour sur investissement : les économies de coûts, l'efficacité ou l'impact sur les revenus ? » 🎯 Pourquoi ça marche : Reconnaître la préoccupation sans la rejeter permet de maintenir la discussion ouverte. Recadrer la discussion autour de la valeur aide les prospects à penser au-delà du prix, ce qui facilite la justification de l'investissement.

🔍 Le saviez-vous ? Les meilleurs représentants commerciaux passent environ 20 % de la discussion à parler et 80 % à écouter. Plus un prospect parle, plus les chances de conclure une vente sont élevées.

Différenciation concurrentielle

*objectif : se positionner face à un concurrent sans dénigrer « C'est formidable que vous évaluiez plusieurs options ! De nombreuses équipes nous comparent à [concurrent] car nous offrons tous les deux [fonctionnalité similaire]. Là où nous nous démarquons, c'est [différenciateur clé]. Si [avantage spécifique] est une priorité pour vous, je serais ravi de vous expliquer en quoi nous faisons cela différemment. » 🎯 Pourquoi ça marche : Mettre en avant les similitudes établit la crédibilité, tandis que se concentrer sur les forces uniques clarifie la différenciation. Garder un ton neutre et axé sur les valeurs évite que la discussion ne devienne conflictuelle.

Conclure la vente

*objectif : Encourager l'action et répondre aux préoccupations de dernière minute « Vous avez partagé que [la priorité clé] est un objectif majeur, et nous avons expliqué comment nous pouvons vous aider. Que faudrait-il que vous fassiez pour avancer ? Nous serions heureux de passer en revue les derniers détails pour faciliter les prochaines étapes. » 🎯 Pourquoi ça marche : Présenter la conclusion comme une discussion plutôt que comme une demande permet de réduire la pression. Encourager le prospect à partager les prochaines étapes permet de maintenir son engagement tout en répondant aux dernières préoccupations.

Il est très utile d'adapter votre ton pour chacun de ces messages. Mais cela peut prendre une ampleur démesurée et vous faire perdre des heures de travail si vous ne faites pas attention. C'est là que vous avez besoin d'un assistant intelligent pour vous aider à trouver le message et le ton parfaits à chaque fois !

Découvrez ClickUp Brain, le générateur et assistant de scripts IA intégré de ClickUp. Les responsables des équipes commerciales peuvent l'utiliser pour affiner les argumentaires en temps réel, afin que les commerciaux aient toujours à portée de main des réponses solides et adaptables.

Demandez à ClickUp Brain de vous aider à créer un argumentaire de vente

Par exemple, un manager souhaite aider son équipe à gérer plus efficacement les objections liées aux prix. Il peut saisir une invite telle que : « Générez une réponse concise à une objection liée au prix qui renforce la valeur sans offrir de réduction. Restez dans la discussion et soyez confiant. »

ClickUp Brain fournit de multiples variantes, permettant à l'équipe de comparer les approches et d'affiner le langage. Les responsables de l'équipe commerciale peuvent sélectionner la meilleure version, y apporter des modifications directement dans ClickUp Docs et la partager instantanément avec l'équipe.

L'IA peut également suggérer des améliorations basées sur les transactions passées réussies stockées dans ClickUp CRM. Cela garantit que les réponses sont étayées par des données de vente réelles. Les représentants peuvent accéder à la piste de discussion mise à jour pendant les appels, en récupérant rapidement les points de discussion clés sans interrompre le flux de la discussion. Oui, et ce n'est pas tout. 👇🏼

📖 À lire également : Les meilleurs outils de productivité pour les équipes commerciales pour améliorer l'efficacité

Modèle de présentation de l'argumentaire

Un cadre solide aide les représentants à garder confiance tout en s'adaptant aux besoins de chaque prospect. Utilisez ce modèle de discours de vente pour construire un argumentaire convaincant et fluide :

Ouverture : Commencez par un accroche personnalisé basé sur l'activité récente ou les tendances du secteur

📌 Exemple : « J'ai vu que votre équipe s'était récemment agrandie. De nombreuses entreprises en croissance sont confrontées à des défis d'expansion. Comment cela se passe-t-il pour vous ? »

Exposé du problème : Mettre en évidence un défi commun auquel le prospect pourrait être confronté

📌 Exemple : « De nombreuses équipes sont confrontées à des processus manuels qui ralentissent les choses et entraînent des erreurs. »

*proposition de valeur : Montrez comment votre solution répond directement au problème

📌 Exemple : « Notre plateforme automatise les flux de travail, ce qui permet aux équipes de réduire de moitié le temps passé par les administrateurs et de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. »

Point de preuve : Renforcez votre message avec des données ou une histoire de réussite client pertinente

📌 Exemple : « L'un de nos clients a réduit son temps d'intégration de 30 % après avoir effectué ce changement. »

Appel à l'action : Gardez-le ouvert pour encourager le dialogue

📌 Exemple : « Cela aurait-il du sens d'explorer comment cela pourrait fonctionner pour votre équipe ? »

🔍 Le saviez-vous ? Offrir trop d'options aux clients peut les submerger, ce qui les empêche de prendre une décision. Les meilleurs argumentaires de vente simplifient les choix pour faciliter la prise de décision.

Mesurer et améliorer vos argumentaires de vente

La qualité d'un argumentaire dépend de son impact. Une évaluation et un perfectionnement réguliers permettent de maintenir des messages précis, attrayants et axés sur les résultats.

Voyons comment procéder. 👀

Suivi des indicateurs de performance

L'analyse des indicateurs clés de performance (KPI) dans un tableau de bord spécifique à une argumentation permet d'avoir une idée précise de son efficacité. Les informations étayées par des données aident à identifier les points forts et les points à améliorer. Focus sur :

Taux de conversion : Mesurer la fréquence à laquelle une argumentation conduit à une réunion planifiée, à une affaire conclue ou à l'étape suivante du processus de vente

Objections courantes : Identifiez les préoccupations récurrentes pour affiner les réponses et gérer plus efficacement les refus

Durée de l'appel et niveaux d'engagement : Évaluez si les prospects restent engagés ou perdent trop rapidement leur intérêt

Associez ces informations aux données CRM, aux enregistrements d'appels et à d'autres techniques de conclusion de vente pour repérer des schémas. Si un argumentaire ne mène pas à des discussions constructives, modifier la structure ou le message peut améliorer les résultats.

💡 Conseil de pro : vous manquez constamment d'informations subtiles lors des appels ? Vous avez besoin d'un preneur de notes IA et nous avons créé la solution parfaite !

🧠 Fait amusant : Dans la vente par téléphone, la façon dont vous dites quelque chose est souvent plus importante que ce que vous dites. Un ton chaleureux et confiant peut renforcer la confiance avant même d'entamer l'argumentaire.

Recueillir des commentaires

Les représentants de l'équipe commerciale sont en première ligne, et leur contribution est inestimable. Encouragez-les à partager leurs expériences du monde réel, y compris les objections qu'ils entendent et les phrases qui suscitent le plus d'intérêt.

L'écoute des appels enregistrés permet de mieux comprendre le ton, le rythme et la réaction des prospects

Les commentaires des clients jouent également un rôle. Les sondages ou les suivis rapides permettent de découvrir ce qui résonne et ce qui semble forcé. La reconnaissance des schémas dans les réactions des clients permet d'apporter des ajustements qui rendent le discours plus naturel, plus engageant et plus persuasif.

Obtenir un modèle gratuit Collectez des données structurées et exploitables pour améliorer la satisfaction client grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

🔍 Le saviez-vous ? Le meilleur moment pour passer des appels commerciaux est entre 16 h et 17 h, la deuxième meilleure plage horaire étant de 11 h à 12 h. Le mercredi est le jour le plus efficace pour atteindre les prospects, tandis que les lundis et vendredis après-midi ont tendance à être les moins productifs.

*variations de tests A/B

De petits ajustements dans la formulation, la commande ou la livraison peuvent influencer les résultats.

Tester différentes approches permet d'identifier la manière la plus efficace d'engager les prospects. Comparez les taux de réponse, les niveaux d'engagement et la progression des transactions pour déterminer quelle version est la plus performante.

Par exemple, ajuster la première phrase peut susciter un plus grand intérêt, ou restructurer les points clés peut améliorer la clarté.

💡 Conseil de pro : Écoutez des podcasts de l'équipe commerciale qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, et qui fonctionnent encore mieux. Écouter les meilleurs en action peut vous donner de nouvelles idées pour affiner vos argumentaires et améliorer votre prestation.

Maintenir le contenu dynamique

Un argumentaire doit évoluer en fonction des tendances du marché, des attentes des clients et des mises à jour des produits. S'en tenir à des scripts obsolètes peut donner l'impression que les discussions sont dépassées et déconnectées. Examiner et mettre à jour régulièrement les messages permet de les garder actuels et adaptés aux besoins actuels.

Étudiez les messages des concurrents, les tendances du secteur et les points sensibles des clients pour affiner les argumentaires.

L'intégration de nouvelles réussites, la prise en compte des nouvelles objections et l'ajustement des messages en fonction des récents succès commerciaux permettent de maintenir la pertinence. Les sessions de formation et les exercices de mise en situation permettent aux représentants de s'adapter facilement aux changements.

🔍 Le saviez-vous ? Des mots comme « imaginez » et « vous » donnent un caractère personnel aux argumentaires, ce qui renforce l'engagement. En revanche, des expressions comme « faites-moi confiance » peuvent se retourner contre vous car elles semblent peu sincères.

Des argumentaires qui font mouche (Up)

Un bon argumentaire de vente vous permet de rester alerte, de mieux gérer les objections et de ne pas ressembler à un robot. Les meilleurs représentants ne se contentent pas de parler à l'aveugle : ils peaufinent, testent et affinent leur discours jusqu'à ce qu'ils sachent ce qui fonctionne.

ClickUp vous facilite la tâche.

Le CRM garde votre pipeline sous contrôle, les documents vous aident à verrouiller les meilleurs argumentaires de vente, et ClickUp Brain, votre assistant IA intégré, vous donne les bons mots quand vous en avez besoin.

Tout ce dont vous avez besoin pour améliorer vos discussions avec l'équipe commerciale est réuni en un seul endroit.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅