Comment utiliser les tâches ChatGPT

Vous arrive-t-il de terminer votre journée en pensant que tout est réglé, pour recevoir un message d'un client qui vous arrête net : « Nous n'avons pas encore reçu votre rapport ? » Soudain, tout semble à refaire. Et le pire ? Vous avez mentalement décroché, et vous vous démenez maintenant pour réparer ce que vous avez manqué. C'est exactement ce que ChatGPT Tasks vous aide à éviter. La dernière fonctionnalité d'OpenAI facilite la configuration de rappels ponctuels et récurrents, afin que vous ne manquiez plus jamais un suivi, une tâche ou une échéance importante. Dans cet article de blog, nous vous expliquerons comment utiliser ChatGPT Tasks, partagerons des exemples concrets et vous montrerons comment contourner ses limites grâce à des solutions de gestion des tâches plus robustes telles que ClickUp.

Vous recevrez des notifications en temps opportun, ce qui vous permettra de ne jamais manquer une tâche importante, même lorsque vous êtes hors ligne Les tâches ChatGPT ont des limites. Pour les surmonter, associez ChatGPT à un gestionnaire de tâches pour un suivi en temps réel, soyez précis dans les invites, instructions, et définissez des rappels manuels pour la responsabilité L'utilisation d'outils alternatifs plus robustes tels que pour vous aider à cocher ces tâches sur votre liste À faire et à gérer des emplois du temps complexes : ### Étape 1 : Accéder aux tâches ChatGPT Pour planifier une tâche à l'aide de ChatGPT, cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Ensuite, sélectionnez « Tâches » dans le menu déroulant. Vous verrez une liste de toutes vos actions planifiées et des rappels à venir. via undefined 📝Note : Les tâches ChatGPT ne sont disponibles que pour les utilisateurs ChatGPT Plus qui ont accès au modèle GPT-4. Si vous n'êtes pas encore sur Plus, vous devrez effectuer une mise à niveau pour utiliser cette fonctionnalité. ### Étape 2 : Configurer un rappel ou une tâche Si c'est la première fois que vous configurez un rappel ou une tâche, vous avez le choix ! Vous pouvez vous abonner à l'une des suggestions pratiques de ChatGPT ou, si vous vous sentez un peu aventureux, cliquer sur « Essayez la vôtre » et prendre les rênes. Configurez des rappels ou des tâches en utilisant les suggestions de ChatGPT, ou essayez les vôtres Voici ce que vous pouvez faire à la place : Sélectionnez « ChatGPT avec des tâches planifiées » (vous le trouverez dans le menu déroulant) Demandez à ChatGPT de créer des tâches telles que : « Me rappeler l'anniversaire de ma mère le 13 mars »

Une fois la tâche soumise, vous verrez apparaître cette notification :

Un rappel qui s'affiche après la création d'une nouvelle tâche 💡Conseil de pro : soyez précis dans vos rappels ! Au lieu de simplement « me rappeler d'envoyer un e-mail à John », essayez _« me rappeler d'envoyer un e-mail à John à propos du rapport du deuxième trimestre avant 15 h ». Plus vous serez clair, mieux ChatGPT pourra vous aider à rester sur la bonne voie. Il s'agit de lui donner le bon contexte pour son travail !

Nom de la tâche : Actualités financières quotidiennes *Instructions : Rechercher les principales sources et fournir un résumé des actualités *Paramètres de planification : Tous les jours à 9 h 00 PST (préciser également ici les tâches ponctuelles, le cas échéant) ### Étape 4 : Activer les notifications

Une fois que vous avez défini le rappel, activez les notifications pour rester toujours à jour. Depuis votre bureau ou votre application mobile, allez dans « Paramètres de notification » sur le site web de ChatGPT. Vous aurez la possibilité de choisir entre l'e-mail, les notifications push ou les deux. Les notifications apparaîtront à l'écran, que ChatGPT s'exécute en arrière-plan ou non. Notifications et autres paramètres dans ChatGPT lorsque vous définissez des rappels

Vous devrez peut-être mettre à jour les paramètres de votre navigateur pour activer les notifications sur le bureau. Si ChatGPT détecte que les permissions nécessaires sont désactivées, vous pourriez voir ceci : /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Notification-permission.png Permission de notification : comment utiliser les tâches ChatGPT /%img/ Permission de notification pour recevoir des mises à jour quotidiennes pour toutes vos tâches

Cliquez sur le bouton Autoriser pour activer les permissions nécessaires. Si vous utilisez Chrome, quelque chose comme ceci apparaîtra sur votre écran : /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/desktop-screen.png écran de bureau : comment utiliser les tâches ChatGPT /%img/ Gérer les notifications pour recevoir des mises à jour quotidiennes sur l'écran du bureau

En savoir plus : https://clickup.com/blog/how-to-keep-track-of-tasks// garder le suivi des tâches /%href/ *Réduire la réflexion excessive : Vous ne savez pas par où commencer ? Demandez à ChatGPT de suggérer les prochaines étapes logiques pour n'importe quelle tâche *Établir les priorités comme un pro : Obtenez des suggestions basées sur l'IA sur ce qu'il faut aborder en premier en fonction de l'urgence, de l'importance ou de l'effort à /href/ , vous pouvez programmer des tâches à répéter quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou en fonction de leur achèvement. C'est parfait pour : Les points hebdomadaires de l'équipe Les rapports mensuels Les suivis des clients Les revues de projets de routine 💡Conseil de pro : Contrairement aux listes de tâches statiques, ClickUp met automatiquement à jour la date d'échéance des tâches récurrentes et permet une personnalisation complète : définissez différentes règles de récurrence, affectez des membres de l'équipe et ajoutez même des dépendances.

8. Profitez de la compatibilité entre les appareils et les plateformes Les tâches ClickUp sont compatibles avec tout, d'Android à iOS et de MacOS à Windows. Vous pouvez également accéder aux tâches et au flux de travail du projet sur votre smartphone, votre tablette et votre bureau.

👀Le saviez-vous : Avec ClickUp, vous pouvez même intégrer du contenu dans vos tâches en collant un lien vers des plateformes telles que YouTube, Vimeo, Loom, CloudApp, Google Drive, VideoPress et Figma. > ClickUp aidera toute organisation qui a du mal à gérer ses projets à collaborer sur les tâches. Avec ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais. undefined , Responsable de l'assistance administrative, Brighten A Soul Foundation Commencez gratuitement Les tâches ClickUp sont disponibles dans les versions premium et gratuite. Ainsi, vous pouvez créer un nombre illimité de tâches planifiées et récurrentes jusqu'à ce que votre capacité de stockage atteigne 100 Go. Une fois que votre stockage aura atteint la limite spécifiée, vous devrez mettre à niveau le plan. La version payante de ClickUp offre des fonctionnalités supplémentaires pour gérer des flux de travail et des projets plus importants

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-track-time-spent-on-tasks-and-projects// suivi du temps passé sur les tâches et les projets /%href/. Voici ce qu'un client de ClickUp a déclaré à propos des capacités de ClickUp :

50 % d'économies grâce à la consolidation des outils : 3 outils dans une seule plateforme puissante pour la moitié du prix (et de meilleures fonctionnalités). /href/ https://clickup.com/pdf/RevPartners-ClickUp\_Case\_Study.pdf RevPatners /%href/, société de services et de conseil en informatique Pour rationaliser la gestion des tâches, le undefined fournit une approche structurée pour hiérarchiser et organiser le travail. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Task-Management-Template-1.png

Modèle de gestion des tâches ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782 Télécharger ce modèle /%cta/ Ce modèle vous permet d'identifier et de vous concentrer sur les tâches les plus critiques tout en offrant des options d'affichage flexibles, notamment des mises en forme Tableau, Calendrier et Liste. Utilisez-le pour : * Classer les tâches par service, priorité et statut pour une supervision claire Surveiller la progression des tâches et la disponibilité de l'équipe pour améliorer l'efficacité * Planifier, attribuer et achever facilement les tâches pour garder les projets sur la bonne voie En tirant parti de ce modèle, les équipes peuvent maintenir la clarté, améliorer la responsabilité et stimuler la productivité. undefined

Boostez la collaboration et la productivité avec les tâches ClickUp La gestion efficace des tâches est au cœur de tout ce que vous faites, que ce soit au travail ou dans la vie. Avec les tâches ClickUp, vous pouvez facilement planifier, attribuer et personnaliser les tâches pour améliorer la collaboration et la productivité de l'équipe.

Ses affichages flexibles et ses listes personnalisables sont parfaits pour toutes les équipes, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. C'est comme si vous aviez tout ce dont vous avez besoin au même endroit, ce qui vous permet de ne plus vous soucier des petites choses et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. /href/ https://clickup.com/ Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui /%href/ et reprenez le contrôle.