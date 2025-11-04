Les 13 meilleures applications de gestion du temps en 2026

Vous avez eu une journée épuisante au travail, entre les nombreuses tâches et les réunions. Mais lorsque vous consultez votre liste de tâches à faire, vous constatez que beaucoup d'éléments restent en suspens et vous avez l'impression de n'avoir rien accompli de significatif.

Cela arrive souvent lorsque vous jonglez avec trop de choses à la fois et que vous êtes constamment distrait. Les applications de gestion du temps peuvent vous aider dans ce domaine. En attribuant des plages horaires spécifiques à chaque tâche, vous pouvez vous concentrer sur une seule chose à la fois et améliorer votre productivité.

Mais quelle application de gestion du temps choisir ? Découvrons ensemble les meilleures applications de gestion du temps, leurs fonctionnalités et leurs tarifs.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les 13 meilleures applications de gestion du temps : ClickUp: Idéale pour la gestion des tâches grâce à la gestion du temps et à l'intégration d'un Calendrier Idéale pour la gestion des tâches grâce à la gestion du temps et à l'intégration d'un Calendrier Google Agenda : Idéal pour distinguer par des codes couleur les tâches personnelles et de travail Clockify : Idéale pour la génération de rapports sur le temps Sunsama : Idéale pour planifier son travail de manière guidée Toggl Track : Idéale pour suivre le temps passé sur différentes tâches Planyway : Idéale pour le suivi des tâches sur Jira et Trello Todoist : Idéale pour effectuer rapidement l'entrée de tâches et gérer les tâches récurrentes Notion : Idéale pour une gestion flexible du temps et des flux de travail TickTick : Idéale pour hiérarchiser vos tâches TimeBloc : Idéale pour créer des routines et planifier son temps sur mobile Forfait : Idéal pour les utilisateurs de GitHub Fantastical : Idéale pour la planification avancée et la gestion de plusieurs calendriers Clockwise : La meilleure application de gestion du temps basée sur l'IA

Qu'est-ce que la gestion du temps par blocs horaires ?

Le time blocking est une méthode de productivité et de gestion du temps qui consiste à diviser votre journée en blocs d'horaire dédiés à des tâches ou activités spécifiques. Au lieu de passer d'une tâche à l'autre ou de réagir aux interruptions, cette technique de gestion du temps vous aide à planifier votre emploi du temps à l'avance, en attribuant chaque bloc d'horaire à une tâche, une réunion ou une pause particulière.

Les avantages de la gestion du temps :

🎯 Améliore la concentration : lorsque vous définissez des blocs d’horaire dédiés à des tâches spécifiques, vous évitez le multitâche, les changements de contexte et les distractions

🚀 Améliore la productivité : vous travaillez plus efficacement lorsque vous savez exactement quoi faire et quand le faire

🌿 Évite le burn-out : en planifiant des pauses et du temps pour vous, vous maintenez un meilleur équilibre entre travail et vie privée

🔝 Favorise la hiérarchisation des tâches : la gestion du temps vous oblige à planifier à l'avance, ce qui garantit que vos tâches les plus importantes soient terminées en premier

⏳ Réduit la procrastination : lorsque les tâches sont planifiées, il y a moins de place pour les repousser ou les éviter

🧠 Le saviez-vous ? En moyenne, les gens consacrent 12 minutes et 40 secondes à une tâche avant d'être interrompus. Les interruptions fréquentes perturbent le rythme de travail et l'état d'esprit, ce qui entraîne une durée plus longue pour les tâches.

Fonctionnalités essentielles des meilleures applications de gestion du temps

Voici les fonctionnalités essentielles que vous devez rechercher dans les meilleures applications de gestion du temps :

Réorganisation dynamique : Une bonne application de gestion du temps peut vous aider à ajuster automatiquement vos blocs d'horaire lorsque des réunions se prolongent ou que des tâches imprévues surviennent. Cela vous permet de maintenir l'équilibre de votre emploi du temps sans avoir à le mettre à jour manuellement en permanence.

Blocs de temps récurrents : Pour les habitudes quotidiennes ou les tâches récurrentes, les blocs récurrents vous font gagner du temps et favorisent la régularité. L'application doit vous permettre de définir facilement des horaires récurrents. Cela vous garantit que vos routines essentielles et vos tâches longues ne seront pas oubliées dans un Calendrier chargé.

Hiérarchisation des tâches : Une application de gestion du temps complète doit vous permettre de hiérarchiser vos tâches afin que vous puissiez vous attaquer en priorité aux activités à fort impact

Rappels et notifications : L'application doit pouvoir vous envoyer des rappels et des notifications en temps opportun afin que vous ne manquiez pas vos moments de concentration.

Intégration avec d'autres outils : une autre fonctionnalité utile est la possibilité de synchroniser l'application avec des calendriers, des listes de tâches ou des outils de gestion de projet. Cela garantit un flux de travail fluide et une meilleure gestion des tâches.

Collaboration et planification partagée : Dans un contexte de travail en équipe, une application de gestion du temps doit proposer Dans un contexte de travail en équipe, une application de gestion du temps doit proposer des calendriers partagés ou des outils tels que des sondages de réunion afin de déterminer les meilleurs moments pour collaborer. Recherchez une fonctionnalité de synchronisation des disponibilités de l'équipe pour vous assurer que les réunions ne chevauchent pas les moments de concentration des membres de l'équipe.

💡Conseil de pro : Prévoyez des temps tampons entre les blocs. Ajouter 5 à 10 minutes entre les tâches vous permet de terminer ce que vous avez commencé, de vous recentrer et d'éviter de vous sentir pressé. C'est particulièrement utile pour les réunions qui s'enchaînent ou les tâches exigeantes.

Les 13 meilleures applications de gestion du temps

Découvrons les 13 meilleures applications de gestion du temps que vous pouvez essayer pour améliorer votre concentration et votre productivité :

1. ClickUp (Idéale pour la gestion des tâches avec gestion du temps et intégration au Calendrier)

Le calendrier de ClickUp est un outil de gestion du temps basé sur l'IA, conçu pour améliorer la gestion de votre charge de travail. Imaginez avoir un assistant qui évalue votre liste de tâches en attente et hiérarchise vos missions, en attribuant automatiquement des blocs de temps pour une productivité maximale.

La ClickUp AI remplit cette fonction en identifiant intelligemment les moments les plus propices pour vous permettre de vous attaquer à vos tâches les plus importantes, garantissant ainsi que vos priorités soient respectées.

En cas de modification des échéances ou d'ajout de nouvelles tâches issues de votre liste de tâches en attente, le système adapte votre emploi du temps en temps réel, vous permettant de rester sur la bonne voie sans avoir à effectuer d'ajustements manuels. Cette méthode optimisée par l'IA réduit le stress lié à la planification quotidienne, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la réalisation de vos priorités et de traiter efficacement vos tâches en attente.

Au niveau de l'équipe, le calendrier ClickUp offre des informations basées sur l'IA concernant la disponibilité générale, ce qui facilite la planification des horaires de l'équipe et minimise les conflits.

La fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp peut vous aider à définir des blocs de temps adaptés en suivant le temps que vous consacrez à chaque tâche. Il vous suffit de lancer et d'arrêter le chronomètre depuis votre ordinateur, votre application mobile ou votre navigateur, puis d'analyser l'estimation de durée pour différentes tâches.

Suivez le temps passé sur chaque tâche pour définir des blocs d'horaire adaptés

Vous pouvez également obtenir des mises à jour sur les tâches récentes et à venir grâce à ClickUp Brain et réserver du temps pour les tâches en attente ou importantes.

Organisez vos comptes rendus quotidiens avec ClickUp Brain

Vous souhaitez vous lancer immédiatement avec des outils de productivité ? ClickUp propose également des modèles de gestion du temps pour simplifier votre planification.

Par exemple, le modèle de gestion du temps quotidien ClickUp vous aide à diviser vos tâches en plages horaires plus courtes et bien délimitées, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie tout en conciliant vos responsabilités professionnelles et personnelles.

Obtenez un modèle gratuit Réservez facilement des blocs de temps pour vos activités quotidiennes grâce au modèle de gestion du temps quotidien de ClickUp

Si vous souhaitez planifier vos journées de manière plus minutieuse, essayez le modèle de planning horaire ClickUp. Il vous permet de planifier chaque heure en détail. Pour réserver des plages horaires plus longues pour un travail nécessitant de la concentration ou des projets spécifiques, vous pouvez utiliser le modèle de blocage de temps ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs pourraient rencontrer quelques difficultés au début en raison de la multitude de fonctionnalités disponibles.

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : nous contacter pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à tout forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Cet outil est très efficace pour votre développement personnel et professionnel. Il vous permet de pointer vos heures de présence, de suivre votre temps de travail et de répartir vos tâches individuelles en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir la priorité des tâches dans votre liste à faire et l'application peut vous rappeler la date d'échéance que vous avez indiquée pour chacune d'entre elles.

Cet outil est très efficace pour votre développement personnel et professionnel. Il vous permet de pointer vos heures de présence, de suivre votre temps de travail et de répartir vos tâches individuelles en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir la priorité des tâches dans votre liste de tâches et l'application peut vous rappeler la date d'échéance que vous avez mentionnée pour chacune d'entre elles.

2. Google Agenda (Idéal pour distinguer les tâches personnelles et de travail à l'aide de codes couleur)

via Google Agenda

Si vous recherchez une application de gestion du temps simple et intuitive, optez pour Google Agenda. Vous pouvez cliquer n'importe où sur le calendrier pour ajouter une tâche et réserver un créneau horaire. L'application vous permet également d'ajouter des descriptions de tâches et de définir des rendez-vous récurrents.

Les calendriers à code couleur vous aident à distinguer les tâches achevées de vos engagements professionnels, personnels et autres, et se synchronisent facilement avec Gmail et d'autres applications Google. Besoin d'un rappel pour votre prochaine réunion ou la date limite d'un projet ? Configurez-le en quelques secondes. Vous pouvez même partager votre calendrier avec d'autres personnes pour rester coordonnés.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Créez des évènements récurrents pour gagner du temps sur vos tâches régulières

Ajoutez des liens vers des réunions directement à vos évènements grâce à l'intégration de Google Meet

Configurez des notifications et des rappels pour ne rien oublier concernant les tâches

Créez et planifiez des tâches Google directement depuis l'espace « Mes tâches »

Les limites de Google Agenda

Accès hors ligne limité, ce qui peut être gênant si vous êtes en déplacement

Tarifs de Google Agenda

Gratuit

Évaluations et avis sur Google Agenda

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 400 avis)

G2 : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Elle m'offre un moyen simple et organisé de suivre tous mes évènements, rendez-vous et engagements professionnels sans étapes superflues ni logiciels encombrants. Je n'ai pas pu synchroniser immédiatement tous mes évènements depuis mon calendrier iOS existant.

Elle m'offre un moyen simple et organisé de suivre tous mes évènements, rendez-vous et engagements de travail sans étapes superflues ni logiciels encombrants. Je n'ai pas pu synchroniser immédiatement tous mes évènements depuis mon calendrier iOS existant.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Google Agenda

3. Clockify (Idéale pour la génération de rapports sur le temps)

via Clockify

Clockify vous permet de mettre facilement en œuvre vos plannings par blocs. Vous pouvez réserver du temps pour vos tâches, puis lancer un chronomètre directement depuis chaque bloc pour voir combien de temps elles prennent réellement. C'est un excellent moyen de rester responsable et d'apporter des ajustements si nécessaire. Avec Clockify, les managers d'équipe peuvent également planifier des tâches et réserver du temps pour leurs employés dans leur calendrier.

Les rapports hebdomadaires de Clockify sont utiles pour identifier les tâches qui prennent le plus de temps et déterminer vos heures les plus productives. Cela vous aide à mieux planifier votre emploi du temps quotidien. De plus, Clockify s'intègre à des outils tels que Google Agenda et Trello, ce qui permet de tout synchroniser sans effort supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivez votre temps directement dans vos blocs horaires pour rester sur la bonne voie

Générez des rapports pour comparer le temps prévu et le temps réellement utilisé

Créez des blocs récurrents pour les tâches que vous effectuez régulièrement

Synchronisez-les avec des outils tels que Google Agenda et Trello pour un flux de travail connecté

Limites de Clockify

Ne propose pas d'options avancées pour hiérarchiser ou lier les tâches

Tarifs de Clockify

Free

Forfait de base : 4,99 $/mois

Tarif standard : 6,99 $/mois

Pro : 9,99 $/mois

Enterprise : 14,99 $/mois

Évaluations et avis sur Clockify

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 000 avis)

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de Clockify ?

J'apprécie l'interface conviviale et la facilité avec laquelle on peut suivre le temps passé sur différents projets. Les fonctionnalités de suivi des rapports sont très complètes, ce qui permet d'obtenir des informations et des analyses détaillées. L'intégration avec d'autres outils est transparente, ce qui améliore la productivité. Bien que les fonctionnalités soient solides, l'application présente parfois des ralentissements lors du passage d'une tâche à l'autre ou de la génération de rapports.

J'apprécie l'interface conviviale et la facilité avec laquelle on peut suivre le temps passé sur différents projets. Les fonctionnalités de suivi du temps sont très complètes, ce qui permet d'obtenir des informations et des analyses détaillées. L'intégration avec d'autres outils est transparente, ce qui améliore la productivité. Bien que les fonctionnalités soient solides, l'application présente parfois des ralentissements lors du passage d'une tâche à l'autre ou de la génération de rapports.

📖 En savoir plus : Meilleures intégrations Clockify

4. Sunsama (Idéale pour la planification guidée du travail)

via Sunsama

Sunsama fait passer la gestion du temps à un niveau supérieur en intégrant vos tâches quotidiennes à votre Calendrier dans une vue unique et fluide. Tout commence par une session de planification quotidienne guidée, au cours de laquelle vous pouvez sélectionner les tâches que vous souhaitez accomplir et leur attribuer des créneaux horaires spécifiques.

Vous pouvez également importer des tâches depuis des outils tels que Trello, Asana ou Notion et les planifier en fonction de vos réunions ou de vos priorités personnelles. Sunsama vous permet même de définir vos horaires de travail quotidiens, afin que vous puissiez terminer votre journée à l'heure et éviter le surmenage.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Utilisez la planification quotidienne guidée pour hiérarchiser vos tâches et les répartir dans la journée grâce à la planification automatique.

Glissez-déposez des tâches depuis d'autres outils comme Trello, Asana ou Gmail pour une planification facile

Faites glisser vos e-mails dans votre liste de tâches et réservez du temps pour y répondre

Concentrez-vous sur les tâches ayant la priorité sans aucune distraction grâce au mode Focus

Limites de Sunsama

Les fonctionnalités premium peuvent sembler superflues pour des flux de travail plus simples

Tarifs de Sunsama

20 $/mois

Évaluations et avis sur Sunsama

Pas assez d'avis

📮ClickUp Insight : 60 % des employés répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption coûte jusqu'à 23 minutes de temps de concentration, créant ainsi un paradoxe de productivité. En centralisant toutes vos discussions, tâches et fils de discussion au sein de votre environnement de travail ClickUp, ClickUp vous permet de ne plus passer d'une plateforme à l'autre et d'obtenir rapidement les réponses dont vous avez besoin. Vous ne perdez jamais le fil !

5. Toggl Track (Idéale pour suivre le temps passé sur différentes tâches)

via Toggl Track

Toggl Track s'intègre facilement à votre flux de travail. Vous pouvez utiliser l'affichage calendrier ou la vue Liste pour ajouter des tâches et réserver des plages horaires. Toggl vous permet de convertir tous les évènements de votre calendrier en entrées de temps, ce qui facilite le suivi du temps passé sur différentes tâches.

Une fois vos plages horaires définies, vous pouvez utiliser les chronomètres intégrés pour suivre le temps réel consacré à chaque tâche. Les rapports fournissent une analyse claire de votre utilisation du temps, vous aidant ainsi à identifier les domaines à améliorer.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Suivez le temps réel passé sur chaque tâche directement depuis vos blocs horaires

Générez des rapports détaillés pour comprendre l'utilisation de votre temps et améliorer vos flux de travail

Intégrez-les à des outils tels que Google Agenda, Asana et Trello

Bénéficiez d'une assistance multiplateforme grâce aux extensions pour bureau, mobile et navigateur

Limites de Toggl Track

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de hiérarchisation des tâches ou de gestion des dépendances

Tarifs de Toggl Track

Free

Formule Starter : 10 $ par utilisateur et par mois

Premium : 20 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Toggl Track : évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Toggl Track ?

J'adore la simplicité avec laquelle on peut lancer un chronomètre, notamment grâce aux chronomètres suggérés, puis le surveiller via Live Activities et Digital Island sur iOS. Les rapports de l'application sont basiques ; je dois me rendre sur le Web pour obtenir des rapports « réels ».

J'adore la simplicité avec laquelle on peut lancer un chronomètre, notamment grâce aux chronomètres suggérés, puis le surveiller via Live Activities et Digital Island sur iOS. Les rapports de l'application sont basiques ; je dois me rendre sur le Web pour obtenir des rapports « réels ».

💡Conseil de pro : utilisez un code couleur pour différencier les types de tâches. Par exemple, utilisez une couleur pour les réunions, une autre pour le travail en profondeur et une troisième pour votre temps libre. Cette clarté visuelle vous aide à comprendre rapidement comment votre journée est structurée.

6. Planyway (Idéale pour le suivi des tâches sur Jira et Trello)

via Planyway

Planyway est principalement conçue pour les utilisateurs de Jira et Trello qui souhaitent associer la gestion du temps à des applications de gestion des tâches et de gestion de projet. Vous pouvez afficher vos tâches sous forme de calendrier et les glisser-déposer pour leur réserver du temps. Cela vous aide à établir un planning clair pour votre journée ou votre semaine.

Planyway vous permet d'afficher vos tâches parallèlement aux évènements de Google Agenda, ce qui vous permet de gérer à la fois vos horaires de travail et personnels en un seul endroit. L'application prend même en charge les calendriers d'équipe et la planification des ressources, afin que vous puissiez respecter les délais tout en coordonnant votre travail avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Planyway

Glissez-déposez des tâches directement depuis vos tableaux Jira ou Trello

Synchronisez vos tâches avec Google Agenda pour une vue d'ensemble

Gérez les échéanciers et les ressources de votre équipe pour vos projets

Visualisez l'avancement de vos projets et vos échéances grâce aux diagrammes de Gantt

Limites de Planyway

Certains utilisateurs ont signalé des retards ou un manque de service client

Tarifs de Planyway

Free

Particuliers : 6 $/mois

Équipe : 5 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Planyway

Pas assez d'avis

7. Todoist (Idéale pour effectuer rapidement des entrées de tâches et gérer les tâches récurrentes)

via Todoist

Todoist est un excellent choix si vous avez besoin d'un outil qui facilite la création de tâches et vous aide à organiser votre emploi du temps. Sa fonctionnalité phare, « Quick Add », vous permet de créer et d'attribuer des tâches en quelques secondes en utilisant le langage naturel.

Par exemple, tapez « Appeler Alex mercredi à 10 h » pour planifier un appel.

Vous pouvez regrouper des tâches en projets, ajouter des libellés pour plus de contexte et définir des priorités afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus. L'outil s'intègre à plus de 80 plateformes, dont Google Agenda, pour vous permettre de planifier efficacement votre temps et de rester sur la bonne voie, que ce soit pour vos objectifs personnels ou vos projets d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Saisissez vos tâches instantanément grâce à la saisie en langage naturel

Ajoutez des tâches récurrentes pour réaliser l'automatisation des plannings des activités répétitives

Découvrez plus de 80 intégrations, dont Google Agenda et Slack

Ajoutez des libellés et des niveaux de priorité à vos tâches pour une gestion fluide

Limites de Todoist

Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rappels et les libellés, ne sont disponibles que dans la version premium.

Tarifs de Todoist

Free

Avantage : 2,50 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 8 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist ?

Elle est très facile à utiliser et je peux créer des projets pour mieux organiser mes tâches. De plus, j'apprécie de voir les échéances de chaque tâche, ce qui me permet de gérer ma semaine en fonction.

Elle est très facile à utiliser et je peux créer des projets pour mieux organiser mes tâches. De plus, j'apprécie de voir les échéances de chaque tâche, ce qui me permet de gérer ma semaine en fonction.

📖 En savoir plus : Conseils et astuces pour gagner du temps

8. Notion (Idéale pour une gestion flexible du temps et des flux de travail)

via Notion

Notion vous permet de planifier votre journée efficacement. Grâce à ses vues de calendrier et ses bases de données, vous pouvez planifier des tâches, des évènements et des échéances tout en gardant tout connecté.

Vous cherchez un agenda quotidien ? Créez-en un de A à Z, puis ajoutez-y des plages horaires et des checklists. Vous avez besoin d'un outil de suivi de projet ? Reliez vos tâches à des pages de projet détaillées pour que tout reste bien organisé.

Vous pouvez planifier votre journée, passer en revue votre semaine et ajuster votre emploi du temps à la volée. L'application se synchronise également avec Google Agenda, afin que votre planning reste en phase avec vos autres engagements.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Combinez la gestion du temps avec la prise de notes, le suivi et la gestion de projet

Réservez du temps et organisez vos tâches de manière visuelle grâce à des vues de calendrier personnalisables

Liez directement les tâches aux pages de projet pour plus de contexte

Synchronisez-les avec Google Agenda pour que votre emploi du temps reste à jour

Limites de Notion

Les innombrables options de personnalisation peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion ?

J'adore le fait que tout ce dont j'ai besoin — tâches, notes, calendriers (je peux même synchroniser mon Google Agenda !) et bases de données — puisse être regroupé au même endroit. C'est l'outil idéal pour quelqu'un comme moi qui adore la structure et l'ordre. Les options de personnalisation me permettent de créer des systèmes parfaitement adaptés à mon flux de travail, et je peux décomposer les tâches en blocs gérables grâce à tous les codes couleur et étiquettes dont je pourrais rêver. Mais parfois, je me laisse un peu trop emporter par les possibilités infinies de personnalisation.

J'adore le fait que tout ce dont j'ai besoin — tâches, notes, calendriers (je peux même synchroniser mon Google Agenda !) et bases de données — puisse être regroupé au même endroit. C'est l'outil idéal pour quelqu'un comme moi qui adore la structure et l'ordre. Les options de personnalisation me permettent de créer des systèmes parfaitement adaptés à mon flux de travail, et je peux décomposer les tâches en blocs gérables grâce à tous les codes couleur et étiquettes dont je pourrais rêver. Mais parfois, je me laisse un peu trop emporter par les possibilités infinies de personnalisation.

9. TickTick (Idéale pour hiérarchiser les tâches)

via TickTick

TickTick est une application de gestion des tâches qui facilite la planification des tâches et la gestion du temps. Grâce à son calendrier intégré, vous pouvez glisser-déposer des tâches dans des créneaux horaires pour établir un planning clair de votre journée. Elle vous permet également d'utiliser des méthodes de hiérarchisation éprouvées, comme la matrice d'Eisenhower, pour déterminer les tâches urgentes et importantes et les planifier dans votre calendrier.

Si vous avez du mal à vous accorder du temps pour vous, vous pouvez réserver des blocs d’horaire dans votre Calendrier pour vous concentrer sur vous-même. TickTick propose également un outil de suivi des habitudes pour vous aider à rester constant. De plus, le chronomètre Pomodoro et le mode Focus vous aident à éviter les distractions pendant vos blocs d’horaire réservés.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Calendrier avec fonction glisser-déposer pour planifier vos tâches par blocs d'horaire

Automatisez vos tâches routinières en configurant des tâches récurrentes

Intégrez-les à Google Agenda pour synchroniser vos tâches et vos évènements

Limites de TickTick

Peut sembler basique pour les utilisateurs d'entreprises en raison de l'absence de fonctionnalités de rapports sur le temps

Tarifs de TickTick

Free

Premium : 35,99 $ par an

Évaluations et avis sur TickTick

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de TickTick ?

Elle comprend des fonctionnalités conviviales qui nous aident dans les cas de test. Par exemple, la fonction de sous-tâches est particulièrement utile pour décomposer des cas complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui facilite leur suivi et leur exécution efficace. Nous pouvons également suivre les documents pertinents et les preuves des résultats de test en joignant des fichiers et des liens à chaque tâche. C'est une excellente application pour gérer les tâches quotidiennes, mais l'un de ses inconvénients est qu'elle ne dispose pas de fonctionnalités sophistiquées d'analyse des données permettant de fournir des informations approfondies sur la productivité de l'équipe.

Elle comprend des fonctionnalités conviviales qui nous aident dans les cas de test. Par exemple, la fonction de sous-tâches est particulièrement utile pour décomposer des cas complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui facilite leur suivi et leur exécution efficace. Nous pouvons également suivre les documents pertinents et les preuves des résultats de test en joignant des fichiers et des liens à chaque tâche. C'est une excellente application pour gérer les tâches quotidiennes, mais l'un de ses inconvénients est qu'elle ne dispose pas de fonctionnalités sophistiquées d'analyse des données permettant de fournir des informations approfondies sur la productivité de l'équipe.

10. TimeBloc (Idéale pour créer des routines et planifier son temps sur mobile)

via TimeBloc

Si vous recherchez une application de gestion du temps simple qui fonctionne parfaitement sur votre téléphone, TimeBloc est celle qu'il vous faut. Elle vous aide à planifier votre journée et à mettre en place des routines, sans vous submerger de fonctionnalités.

Vous pouvez configurer des blocs horaires récurrents pour vos habitudes quotidiennes, comme une séance de sport matinale, un moment de concentration ou même une routine de détente, puis les glisser dans votre échéancier.

Les meilleures fonctionnalités de Time Bloc

Il suffit de glisser-déposer vos tâches pour leur réserver des blocs de temps et planifier vos routines.

Créez des blocs horaires récurrents pour vos habitudes quotidiennes et vos tâches récurrentes

Recevez des rappels pour rester sur la bonne voie pendant chaque bloc

Limites de Time Bloc

Aucune intégration avec d'autres outils, ce qui pourrait constituer un inconvénient pour les flux de travail plus complexes

Tarifs de Time Bloc

Free

Évaluations et avis sur Time Bloc

Pas assez d'avis en ligne

11. Forfait (Idéale pour les utilisateurs de GitHub)

via forfait

Plan regroupe vos tâches, vos réunions et vos projets en un seul flux de travail concret.

Sa fonctionnalité Agenda + Calendrier, particulièrement remarquable, vous permet de visualiser vos tâches à côté des évènements programmés, vous offrant ainsi une vue d'ensemble de votre journée en un clin d'œil. Vous pouvez faire glisser des tâches dans votre échéancier, ajuster leur durée et même les relier à des problèmes GitHub ou à d'autres détails de projet.

Pour les développeurs ou les chefs de projet qui utilisent GitHub, Plan vous permet de transformer facilement vos tâches en progression concrète. Vous pouvez synchroniser vos tâches directement depuis vos référentiels et les intégrer à votre planning quotidien.

Les meilleures fonctionnalités du forfait Plan

Synchronisez les problèmes et transformez-les en actions concrètes grâce à l'intégration GitHub

Recevez des mises à jour en temps réel et améliorez la collaboration grâce à Team Feed

Visualisez vos échéanciers de travail pour avoir un aperçu des priorités et des échéances de vos tâches

Limites du forfait

Destinée principalement aux utilisateurs de GitHub, ce qui peut ne pas convenir aux équipes non techniques

Tarifs des forfaits

Free

Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur les forfaits Plan

Pas assez d'avis en ligne

12. Fantastical (Idéale pour la planification avancée et la gestion de plusieurs calendriers)

via Fantastical

Fantastical est une application de calendrier permettant de planifier des tâches et des évènements. Ce qui distingue vraiment Fantastical, c'est sa fonctionnalité « Propositions de réunion ». Au lieu d'échanger des chaînes d'e-mails interminables pour trouver un créneau de réunion qui convienne à tout le monde, vous pouvez proposer plusieurs créneaux horaires, et les invités peuvent choisir celui qui leur convient.

Pour les utilisateurs Apple, elle est entièrement intégrée à macOS et iOS, offrant des widgets, des notifications et la fonctionnalité Handoff entre appareils. Fantastical prend également en charge des fonctionnalités telles que l'intégration de la météo et les réglages de fuseau horaire, ce qui la rend particulièrement utile pour ceux qui gèrent des emplois du temps chargés sur plusieurs emplacements.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Simplifiez la planification avec vos collaborateurs externes grâce aux propositions de réunion

Bénéficiez d'une gestion unifiée de plusieurs calendriers pour vos rendez-vous personnels, liés au travail et familiaux

Bénéficiez de l'assistance pour les fuseaux horaires et de l'intégration des prévisions météo pour les grands voyageurs ou les télétravailleurs

Les limites de Fantastical

Optimisées exclusivement pour les appareils Apple, ce qui laisse moins de choix aux utilisateurs d'autres marques.

Tarifs de Fantastical

4,75 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Fantastical

Pas assez d'avis en ligne

13. Clockwise (Idéale pour la gestion du temps assistée par l'IA)

via Clockwise

Clockwise est un outil de gestion du temps conçu pour résoudre l'un des principaux problèmes liés au time-blocking : trouver des plages de concentration ininterrompues dans un emploi du temps chargé. Son outil d'IA optimise automatiquement votre Calendrier et ajuste vos réunions et vos tâches afin de minimiser les distractions. Cela vous permet de consacrer plus de temps au travail en profondeur, ce qui stimule votre productivité.

Pour les équipes, Clockwise se distingue en synchronisant les emplois du temps et en minimisant les conflits. Elle réorganise les réunions pour réduire la fragmentation du temps de travail, donne la priorité au temps de concentration pour chacun et identifie même les meilleurs moments pour collaborer.

Une autre fonctionnalité remarquable est celle des blocs « Focus Time », qui sont mis à jour de manière dynamique en fonction de votre disponibilité. Au lieu de bloquer manuellement du temps, Clockwise s'adapte en permanence pour vous offrir la journée la plus productive possible.

Les meilleures fonctionnalités de Clockwise

Réorganisez vos réunions grâce à une planification intelligente pour réduire la fragmentation de votre journée de travail

Synchronisez les emplois du temps et réduisez les conflits d'horaires grâce à la synchronisation d'équipe

Ajustez de manière dynamique vos blocs de concentration en fonction des changements de votre Calendrier

Intégrez-les à des applications telles que Google Agenda, Slack et Asana pour rationaliser vos flux de travail

Limites de Clockwise

Réservé aux utilisateurs de Google Agenda, ce qui peut ne pas convenir aux équipes utilisant d'autres plateformes

Tarifs de Clockwise

Free

Teams : 6,75 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Entreprise : 11,50 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Clockwise

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Améliorez votre productivité avec ClickUp

Les applications de gestion du temps garantissent des heures de travail ininterrompues et augmentent la productivité en envoyant des rappels de tâches, en ajustant les évènements ou les tâches qui nécessitent plus de temps et en fournissant des rapports de temps. Pour une gestion simple du temps avec une interface intuitive, vous pouvez utiliser des applications comme Todoist ou Google Agenda. Cependant, pour des rapports efficaces des données, optez pour Calendly. Si vous recherchez une application offrant les meilleures fonctionnalités de suivi du temps, de gestion des tâches et de gestion de projet, essayez ClickUp. Son puissant affichage calendrier et ses fonctionnalités de gestion des tâches vous permettent de planifier, hiérarchiser et ajuster votre emploi du temps sans effort.

Que vous créiez des tâches directement à partir d'évènements ou que vous utilisiez des modèles prédéfinis comme la gestion quotidienne du temps, ClickUp vous permet de rester facilement en phase avec vos objectifs. De plus, grâce à une intégration transparente avec votre calendrier, c'est l'outil idéal pour regrouper vos engagements personnels et professionnels en un seul endroit.

Prêt à prendre le contrôle de votre temps ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à gérer votre temps comme un pro !