11 Meilleures applications de gestion du temps en 2025 (Critiques & ; Prix)

Vous faites-vous distraire lorsque vous travaillez dans des délais serrés ? Ou finissez-vous la journée en vous sentant improductif et en vous demandant où est passé tout ce temps ?

Nous sommes tous passés par là. Des rappels de calendrier aux réunions de bureau en passant par les listes de choses à faire, il est parfois difficile de tout accomplir de manière cohérente.

Nous voulons tous en faire plus en moins de temps. 🕖

La clé de la productivité réside dans la capacité à gérer efficacement son temps . C'est là qu'interviennent les applications de gestion du temps.

Que vous soyez un manager cherchant à déléguer des tâches à votre équipe ou un freelance paramétrer votre Calendrier mensuel, il existe une application adaptée à vos paramètres. Nous avons dressé une liste des 11 meilleures applications de gestion du temps. Lire la suite.

Qu'est-ce qu'une application de gestion du temps ?

Une application de gestion du temps est une application logicielle mobile ou de bureau conçue pour aider les utilisateurs à forfaiter, suivre et optimiser la façon dont ils répartissent leur temps entre toutes les tâches et gèrent les projets.

Elle aide les particuliers et les professionnels à organiser leur emploi du temps, augmenter leur productivité et d'atteindre un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée. ⏳

Que vous soyez un champion du multitâche ou que vous cherchiez à mettre de l'ordre dans le chaos de votre vie personnelle ou professionnelle, les outils de gestion du temps vous aident à.. travailler plus vite en attribuant des relevés de temps aux différentes tâches et projets.

De plus, ils sont dotés de fonctionnalités supplémentaires telles que la prise de notes, les listes de tâches, les gestionnaires de tâches, les organisateurs temporels, la gestion de projets et le suivi des habitudes. Car ce n'est pas le temps en lui-même que vous suivez, mais ce à quoi vous le consacrez.

Que faut-il rechercher dans les applications de gestion du temps ?

Compatibilité multiplateforme: Choisissez une outil de gestion du temps qui a une compatibilité multiplateforme, ce qui vous donne la flexibilité de suivre le temps passé sur une tâche particulière et de travailler sur plusieurs appareils, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau

Choisissez une outil de gestion du temps qui a une compatibilité multiplateforme, ce qui vous donne la flexibilité de suivre le temps passé sur une tâche particulière et de travailler sur plusieurs appareils, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau Suivi des activités: L'outil de gestion du temps doit inclure la création d'un liste à faire de tâches, la catégorisation, paramètres des priorités et des échéances et le suivi des heures de travail tout au long de la journée. Les applications de gestion du temps doivent également offrir la possibilité de modifier le temps suivi et de permettre à l'utilisateur d'avoir accès à l'information le blocage du temps manuellement pour rester concentré sur les tâches essentielles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Time-Blocking-List-Template.png Modèle de liste de blocages de temps ClickUp /$$img/

Gardez une trace des réunions ou évènements en cours, passés et futurs avec le modèle de blocage d'horaires de ClickUp

Rapports et analyses : Un tableau de bord analytique riche analyse votre productivité et permet d'identifier les domaines d'amélioration. Utilisez ces paramètres pour définir des estimations de durée avec précision

: Un tableau de bord analytique riche analyse votre productivité et permet d'identifier les domaines d'amélioration. Utilisez ces paramètres pour définir des estimations de durée avec précision Interface intuitive: Une application sans encombrement, facile à utiliser et intuitive vous aide à vous concentrer sur la gestion de votre temps plutôt que sur la navigation dans l'application

Une application sans encombrement, facile à utiliser et intuitive vous aide à vous concentrer sur la gestion de votre temps plutôt que sur la navigation dans l'application **Les outils de gestion du temps devraient offrir une intégration transparente avec la gestion de projet, la communication, la facturation et la gestion des ressources humaines applications de calendrier pour les professionnels et les gestionnaires de projet afin d'automatiser les flux de travail

Fonctionnalité hors ligne : Envisagez une application de gestion du temps qui peut suivre le temps passé même lorsque vous travaillez hors ligne, afin que vous restiez maître de votre temps même sans être connecté à Internet

Envisagez une application de gestion du temps qui peut suivre le temps passé même lorsque vous travaillez hors ligne, afin que vous restiez maître de votre temps même sans être connecté à Internet Prebuiltmodèles de gestion du temps: Avoir accès à des modèles pré-construits de gestion du temps et à des modèles de gestion du temps modèles de plannings journaliers vous aide à démarrer instantanément sans avoir à construire un planificateur de temps agenda quotidien à partir de zéro

Les 11 meilleures applications de gestion du temps à utiliser en 2024

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-3.gif Le suivi du temps du projet de ClickUp /$$$img/

Soyez plus organisé et faites un meilleur usage de votre temps en utilisant le suivi du temps des projets de ClickUp

Le suivi du temps paramètre la réussite de tout projet. En tant qu'équipe, vous voulez livrer vos projets à temps, car les retards peuvent entraîner des dépassements de budget.

Une application de gestion du temps intégrée à votre plateforme de gestion de projet évite à votre équipe de devoir passer d'un système de gestion de projet à un autre outil de suivi du temps et votre plateforme de gestion de projet. Il s'agit d'une source unique de vérité pour gérer efficacement le temps et rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs objectifs de gestion du temps .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Timesheets-in-time-tracking-view.png ClickUp 3.0 Relevés de temps dans l'affichage du suivi du temps /$$img/

Créez des feuilles de temps pour collecter et visualiser le temps suivi à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu rapide de votre progression La gestion du temps de ClickUp permet à votre équipe de suivre le temps depuis n'importe quelle plateforme, de facturer les heures facturables à vos clients et d'intégrer les feuilles de temps dans les flux de travail de vos projets.

Un large éventail de fonctionnalités permettant de gagner du temps, notamment les dates de début et de fin, le remappage des dates d'échéance, les feuilles de temps et la reprogrammation des dépendances, en font la meilleure application de gestion du temps.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Suivez votre temps n'importe où, sur le bureau ou sur le site Web de l'entreprise application mobile . Le suivi du temps fonctionne sur tous les appareils et lie les données temporelles aux tâches ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-time-tracking-in-ClickUp-1400x948.png Suivez le temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où avec le chronomètre global de ClickUp /$$img/

Suivez le temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur le temps que vous avez passé, où que vous soyez, grâce au chronomètre global de ClickUp

Utiliser Le suivi du temps du projet de ClickUp pour ajouter manuellement des entrées de temps pour des activités passées et même modifier des entrées suivies précédemment, fait du suivi du temps de projet un jeu d'enfant

Prévision et définition des attentes avec les estimations de durée, répartition des estimations de durée entre les membres de l'équipe sur les tâches, et affichage des paramètres cumulés des estimations de durée pour obtenir une vue d'ensemble

Distinguez les heures facturables des heures non facturables pour facturer vos clients avec précision

Passez d'un environnement à l'autre sans perdre la progression du chronomètre grâce au chronomètre global de ClickUp ⌛

Utilisez des modèles prédéfinis tels que le modèleModèle de calendrier de gestion du temps, modèles de journal de temps et bien d'autres choses encore pour organiser votre journée et vos projets en toute sérénité

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Time-Management-Schedule-Template.jpg Télécharger ce modèle https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&\_gl=1\*1owmy0w\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTAyNTY0ODkuRUFJYUlRb2JDaE1JM0lfNDdJSHZoQU1WbVRqVUFSMU0Z19lRUFFWUFpQUFFZ0xUVV9EX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Limites de ClickUp

Les Relevés de temps et les Rapports facturables ne sont disponibles que sur les forfaits Business et Enterprise

La personnalisation de l'application ClickUp implique une légère courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3800+ commentaires)

2. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-59-1400x875.png Notion /$$$img/

via Notion Nos tâches et nos projets sont souvent éparpillés dans différents journaux, listes de tâches ou même applications de prise de notes sur nos téléphones.

Nous manquons de les planifier dans le temps puisque nous ne les voyons pas au même endroit, ce qui nous amène à manquer des délais pour des activités clés.

Visualiser toutes nos tâches à venir en un seul endroit est la première étape d'une gestion du temps réussie.

L'outil de gestion du temps de Notion permet aux gestionnaires de projet de mieux forfaiter les tâches en les visualisant en un seul endroit, en assistant plusieurs calendriers et affichages Kanban, et en permettant aux gestionnaires de projet de mieux planifier leurs activités en améliorant la productivité grâce à un suivi efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

La fonctionnalité de suivi des tâches permet de visualiser toutes les tâches et tous les projets forfaitaires en un seul endroit, de les classer par ordre de priorité et de suivre leur progression

L'Échéancier permet de définir l'étendue des projets, d'ajuster les échéanciers et de personnaliser les affichages afin d'afficher les tâches et les projets les projets et les tâches chronologiquement

L'IA de Notion remplit automatiquement les données, crée des rapports d'analyse et génère automatiquement de nouvelles idées d'écriture pour.. gagner du temps lors du brainstorming

Limites de la Notion

L'application mobile peut être lente à utiliser

L'application a une courbe d'apprentissage

Prix de Notion

Gratuit pour les particuliers

Plus: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Business: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

Prix personnalisé Notion IA peut être ajouté à n'importe quel forfait payant pour 8$ par membre/mois

Notion évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (4835 critiques)

4.7/5 (4835 critiques) Capterra: 4.8/5 (1946 critiques)

3. MaVieOrganisée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/MyLifeOrganized-time-management-app.png Application MyLifeOrganized (MLO) /$$$img/

via MaVieOrganisée Imaginez que vous êtes en train de forfaiter un évènement d'entreprise. Certaines tâches dépendent de plusieurs personnes au sein des équipes. Par instance, l'impression de la toile de fond dépend de l'état d'avancement de la conception, tandis qu'une autre équipe est chargée de la faire imprimer.

Chaque fois qu'il y a des dépendances, il est essentiel de les visualiser pour comprendre quelle tâche a dépassé le temps budgété et a causé le retard.

MyLifeOrganized (MLO) crée des listes hiérarchiques flexibles avec des sous-tâches et des dépendances définies pour identifier les obstacles qui empêchent de faire le travail.

Les meilleures fonctionnalités de MyLifeOrganized

Interface "glisser-déposer" pour créer des listes d'À$$a et les réorganiser sous le formulaire d'une liste ou d'un arbre virtuel pour faciliter le suivi du temps

Création de sous-tâches à l'intérieur des tâches et même ajout de dépendances à l'intérieur des tâches

Modèle préconstruit pour la mise en œuvre de techniques de gestion du temps telles que l'approche "Getting Things Terminé"® (GTD®) de David Allen

Limites de MyLifeOrganized

L'interface n'est pas intuitive et facile à utiliser

Les utilisateurs ont besoin d'un abonnement supplémentaire pour pouvoir synchroniser leurs données dans le cloud sur tous les appareils

Prix de MyLifeOrganized

MLO pour Android (frais uniques, pas de frais mensuels) Free Professionnel : 29,99

(frais uniques, pas de frais mensuels) MLO pour iOS (frais uniques, pas de frais mensuels) Free Professionnel : 29,99

(frais uniques, pas de frais mensuels) MLO pour Windows (frais uniques, pas de frais mensuels) Standard : 49,95 Professionnel : 59,95

(frais uniques, pas de frais mensuels) Service de synchronisation sur le cloud (pour synchroniser la progression sur différents appareils) 19,95 $ par an 12,95 $ pour six mois

(pour synchroniser la progression sur différents appareils)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Rize

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg

/$$$img/

via Rize En tant que manager de projet, il est essentiel de comprendre comment votre équipe investit son temps et s'il existe un meilleur moyen d'optimiser la productivité de chacun.

Rize est une application de gestion du temps qui utilise l'IA pour améliorer la concentration et la productivité et créer des habitudes de travail saines. Elle vous aide à gérer vos tâches entre plusieurs projets en cours et éviter les distractions.

Suivez automatiquement les tâches, classez les activités de votre équipe en temps réel, analysez la façon dont ils investissent leur temps et aidez-les à optimiser leur productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Rize

Suivi automatique du temps passé sur votre ordinateur sans avoir à démarrer ou arrêter des chronomètres

Créez des catégories personnalisées pour mieux comprendre où vous passez votre temps

Paramètrez le fichier le nombre d'heures à consacrer au travail par jour et recevoir des notifications pour éviter le surmenage

Limites du Rize

Les utilisateurs signalent que des problèmes surviennent lors du paramétrage des catégories personnalisées

Non disponible sur iOS et Android

Prix de Rize

Essai gratuit, pour un mois seulement

Mensuel: $16.99 par mois

$16.99 par mois Annuel: $9.99 par mois

G2: NA (0 commentaires)

NA (0 commentaires) Capterra: NA (0 commentaires)

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-132.png Wrike /$$$img/

via Wrike Trop de vérifications en personne ou par e-mail peuvent être accablantes pour votre équipe. Le pire, c'est qu'ils passent le plus clair de leur temps à répondre à vos e-mails, ce qui entraîne une perte de productivité.

En utilisant les calendriers de Wrike, les parties prenantes concernées obtiennent la progression du projet en temps réel sans avoir à vérifier de multiples e-mails pour que tout le monde reste aligné. Le calendrier de projet suit les échéances, la progression du projet, les conflits de charge de travail et les goulots d'étranglement potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Le logiciel de suivi du temps de Wrike affiche le temps exact passé sur différents projets/tâches, qui peut être comparé aux heures forfaitaires

Suivez le temps utilisé pour obtenir le nombre exact d'heures facturables, puis synchronisez-le avec vos systèmes financiers pour la facturation

Tenez vos équipes informées des principaux jalons pour la planification des projets et synchronisez le travail sur les tâches interdépartementales

Les limites de Wrike

À ne fait pas d'analyses intégrées pour la visualisation

L'affichage de l'échéancier ne fait pas appel à une fonctionnalité d'annulation ; vous ne pouvez pas reprogrammer les tâches

Prix de Wrike

Free: 0$ par utilisateur et par mois

0$ par utilisateur et par mois Teams: $9.80 par utilisateur et par mois

$9.80 par utilisateur et par mois Business: $24.80 par utilisateur et par mois

$24.80 par utilisateur et par mois Enterprise: prix personnalisé

prix personnalisé Pinnacle: prix personnalisé

G2: 4.2/5 (3500 commentaires)

4.2/5 (3500 commentaires) Capterra: 4.3/5 (2535 commentaires)

6. Toggl Track

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Toggl-Track-1400x908.png Toggl Track /$$$img/

via Toggl Gérer les heures facturables avec précision est un défi clé auquel les gestionnaires de projet sont confrontés lorsqu'ils travaillent avec différents membres de l'équipe à travers le monde. Les applications de gestion du temps permettent d'optimiser le temps de votre équipe sur n'importe quel projet client.

Les entreprises utilisent Toggl pour facturer leurs clients, mesurer leur rentabilité et gérer leur charge de travail. Affichez vos entrées de temps suivies sous forme de grille ou de calendrier, et les tableaux de bord de rapports de temps montrent où votre équipe passe son temps quotidiennement et hebdomadairement.

Lire notre article complet Toggl review !

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track activées/désactivées

L'extension Chrome Toggl Track vous permet de démarrer et d'arrêter automatiquement l'application de suivi du temps, même lorsque votre ordinateur est resté inactif, mais qu'un chronomètre est toujours en cours d'exécution ; il offre également des moyens de corriger le bloc de temps enregistré

Créez des budgets de projet précis basés sur les données de suivi du temps et suivez les heures facturables pour les projets dans un tableau de bord client

S'intègre à tous les principaux Google Agenda, outils de gestion de projet les plateformes de ressources humaines et de comptes

Limites de Toggl Track activé/désactivé

Les utilisateurs rapportent des instances où les heures de fin de session n'ont pas été saisies dans l'application de bureau

Il n'y a pas de gestion des tâches ou de fonctionnalité de planification ; vous ne pouvez pas planifier et suivre la charge de travail de votre équipe

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Free: Jusqu'à cinq utilisateurs

Jusqu'à cinq utilisateurs Débutant: 9 $ par utilisateur et par mois

9 $ par utilisateur et par mois Premium: 18 $ par utilisateur et par mois

18 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1553 commentaires)

4.6/5 (1553 commentaires) Capterra: 4.7/5 (2235 commentaires)

7. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Asana-Dashboard-Image.png Asana /$$$img/

via Asana Les données temporelles sont cruciales pour le forfait de la charge de travail et des ressources, elles fournissent des estimations en temps réel de la progression du projet et sont également importantes pour améliorer les prévisions et la budgétisation.

Des données de suivi du temps précises sont déterminantes pour la gestion des projets personnels et professionnels.

Les minuteurs intégrés à l'application de gestion du temps Asana permettent d'enregistrer le temps automatiquement et d'alimenter le tableau de bord analytique avec des données en temps réel, ce qui aide les équipes à rester sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Fonctionnalité native de suivi du temps pour estimer la durée nécessaire à l'accomplissement d'une tâche et enregistrer le temps réellement passé

Créez des sous-tâches, assignez-les aux membres de l'équipe et affichez leur progression en temps réel 🤝

Les données de suivi du temps peuvent être rapportées dans le tableau de bord analytique et assistent le tri avec des champs personnalisés tels que le temps estimé, le temps passé, et plus encore

Limites d'Asana

Le suivi du temps intégré n'est assisté que sur le forfait de niveau avancé et supérieur

L'interface n'est pas aussi intuitive que celle d'autres applications

Prix d'Asana

Free: pour un usage personnel (le suivi du temps n'est assisté que par des intégrations)

pour un usage personnel (le suivi du temps n'est assisté que par des intégrations) **Démarrage : 10,99 $/mois (ne fait pas d'assistance pour le suivi du temps)

Avancé: 24,99 $/mois

24,99 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (9522 commentaires)

4.3/5 (9522 commentaires) Capterra: 4.5/5 (12270 commentaires)

8. Arbre du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/TimeTree-time-management-app.png

/$$$img/

via Arbre du temps Vous organisez un évènement important ? TimeTree vous aide à coordonner vos évènements en partageant des informations importantes et des les horaires de travail . Il s'agit d'un guichet unique permettant de partager des forfaits et de discuter des évènements passionnants à venir dans un seul et même calendrier.

TimeTree dispose également de fonctionnalités de discussion que les familles, les amis et les groupes de loisirs peuvent utiliser pour créer un calendrier pour chaque communauté et forfaiter les évènements.

Meilleures fonctionnalités de TimeTree

Partager des informations sous forme de calendrier en utilisant le Calendrier public TimeTree

Rationaliser toutes les communications en un seul endroit et envoyer des rappels , des photos ou des pièces jointes liées à l'évènement

Limites de TimeTree

Le calendrier partagé peut compter jusqu'à 200 membres

Il y a une limite de 20 calendriers par compte

Prix de TimeTree

Essai gratuit d'un mois

Premium: 4,49 $ par mois

TimeTree évaluations et critiques

G2: Non listé sur G2

Non listé sur G2 Capterra: Pas assez d'évaluations

9. Habitica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image3.png Formez de meilleures habitudes de travail avec Habitica /$$$img/

via Habitica Il est difficile de rester cohérent tout en formant de nouvelles habitudes. L'application interactive de gestion du temps Habitica propose un système de récompenses soulignant votre progression et la rendant plus tangible.

Restez concentré sur vos tâches, accomplissez vos listes de choses à faire, stimulez votre productivité et soyez achevé à chaque fois que vous achevez une tâche importante sur cette appli gamifiée gratuite de gestion du temps et des tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Suivez et gérez votre temps, vos habitudes de travail, vos objectifs quotidiens et votre liste de tâches avec les applications mobiles et l'interface web d'Habitica

Améliorez votre avatar et débloquez des fonctionnalités dans le jeu lorsque vous cochez des tâches

Récompenses et punitions dans le jeu et un réseau social solide pour inspirer les utilisateurs

Limites d'Habitica

La gamification peut ne pas être un facteur de motivation important pour certaines personnes

Prix d'Habitica

Mensuel: 4,99 $ et comprend 25 gemmes

4,99 $ et comprend 25 gemmes 3 mois : 14,99 $ et comprend 30 gemmes et un sablier mystique

14,99 $ et comprend 30 gemmes et un sablier mystique 6 mois : 29,99 $ et comprend 35 gemmes et deux sabliers mystiques

29,99 $ et comprend 35 gemmes et deux sabliers mystiques Annuel: 47,99 $ et comprend 45 gemmes et quatre sabliers mystiques

Habitica évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-447-1400x940.png Trello /$$img/

via Trello Avec des horaires de travail chargés et de multiples projets en cours, vous avez besoin d'aide pour gérer votre productivité personnelle. L'application de gestion du temps de Trello améliore votre gestion personnelle du temps, affine.. les méthodes de priorisation et s'attaque à votre liste à faire.

Trello combine toutes les tâches, les coéquipiers et les outils en utilisant leurs tableaux, listes et cartes pour mieux comprendre les ressources et l'allocation du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Suivez vos échéances de productivité personnelle avec l'affichage Calendrier de Trello et Modèles Trello Utilisez l'Échéancier pour surveiller la progression de toutes les tâches de votre projet dans le temps. Il suffit de glisser-déposer pour commencer ou modifier les dates d'échéance en fonction des priorités 📆

Gérez les charges de travail, éliminez les goulets d'étranglement, visualisez les indicateurs tels que les dates d'échéance et les tâches assignées, et tenez les parties prenantes informées avec le tableau de bord Trello

Les limites de Trello

Pas d'assistance intégrée pour le suivi du temps

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées

Prix de Trello

Free

Standard: 5 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

5 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Premium: 10 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

10 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Enterprise: $17.50 par utilisateur et par mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (13427 commentaires)

4.4/5 (13427 commentaires) Capterra: 4.5 /5 (23018 commentaires)

11. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clockify-Dashboard-image-1.png Clockify /$$$img/

via Horlogerie Clockify est une application de gestion du temps simple et efficace qui équipe les utilisateurs pour suivre les heures de travail à travers les projets. C'est un outil idéal pour les agences, les indépendants et les professionnels qui cherchent à organiser leur temps pour une gestion plus efficace. Clockify dispose d'une interface effacée qui permet de passer facilement d'une tâche à l'autre et génère des rapports complets.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Les utilisateurs peuvent créer des chronomètres spécifiques à une tâche, répartir le temps suivi en fonction du projet et gérer plusieurs chronomètres simultanément.

Il offre un tableau de bord de l'activité de l'équipe pour surveiller la productivité d'une équipe en un coup d'œil, offrant des aperçus pour l'optimisation.

Clockify intègre avec des outils de gestion de projet populaires tels que Trello, Asana et Jira

Les limites de Clockify

Certains utilisateurs ont rapporté des pépins occasionnels avec le chronomètre, et que l'interface peut être difficile à naviguer.

Les fonctionnalités avancées, comme le suivi des cibles ou les alertes, ne sont disponibles qu'avec les versions payantes.

Prix de Clockify

Free Forever: Fonctionnalités limitées

Fonctionnalités limitées Basic: 4,99$/mois

4,99$/mois Standard: $6.99/mois

$6.99/mois Pro: 9,99$/mois

9,99$/mois Enterprise: $14.99/mois

Les avis des clients de Clockify

G2: 4.5/5 (150 commentaires)

4.5/5 (150 commentaires) Capterra: 4.7/5 (4,500+ reviews)

Maximisez votre productivité avec les meilleures applications de gestion du temps

Lorsque vous avez beaucoup de choses à faire dans votre vie, cela peut être source de stress et de nombreuses échéances manquées. La bonne application de suivi du temps peut vous aider à gérer votre temps efficacement, à améliorer votre productivité personnelle et professionnelle, et à atteindre un meilleur équilibre entre travail et vie privée.

Au moment de choisir entre les apps de gestion du temps qui vous conviennent, concentrez-vous sur les fonctionnalités, la capacité multiplateforme, les intégrations avec les principaux outils de gestion de projet et les calendriers, l'automatisation et l'analyse pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps. ClickUp les fonctionnalités de suivi du temps, associées au logiciel de gestion de projet tout-en-un, vous permettent de de vous concentrer sur les tâches les plus importantes . Essayez ClickUp gratuitement et faites plus de choses en moins de temps