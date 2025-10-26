Les 10 meilleures alternatives à Fireflies IA à découvrir en 2026

Fireflies AI est l'un des meilleurs outils d'IA pour les réunions virtuelles. Il fait office d'assistant virtuel qui prend des notes, génère des résumés et facilite la collaboration.

Cependant, une fois inscrit sur Fireflies, vous risquez d'être un peu déçu par son interface surchargée. Et lorsque vous commencerez à l'utiliser, vous pourriez rencontrer des inexactitudes et des erreurs dans vos notes de réunion.

Si vous êtes déjà confronté à ces problèmes, vous êtes au bon endroit. Ce blog présente les 10 meilleures alternatives à Fireflies, soigneusement sélectionnées.

Découvrez lequel de ces outils répond à tous vos besoins.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici le top 10 des alternatives à Fireflies IA : ClickUp: Le meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA Le meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA Fathom : Idéal pour générer des résumés et des transcriptions de réunion Otter.ai : Idéal pour générer des transcriptions de réunion en temps réel Avoma : Idéal pour la gestion complète des réunions Grain : Idéal pour créer des clips de réunion et synchroniser les équipes MeetGeek.ai : Idéal pour prendre des notes et gérer un référentiel de notes de réunion tl;dv : Idéal pour les équipes d'entreprise qui souhaitent consigner les détails clés des réunions et créer des rapports IA Gong : Idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent analyser et améliorer leurs appels Tactiq : Idéal pour l'automatisation de la transcription en temps réel Chorus.IA : Idéal pour l'analyse des discussions axées sur les transactions Jamie IA : Idéal pour l'assistance à la transcription hors ligne

Limites de Fireflies IA

Fireflies IA est apprécié pour sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Il dispose d'excellentes fonctionnalités de transcription, prend en charge différentes langues et offre plusieurs options d'intégration pour la gestion des discussions de réunion. Cependant, selon les utilisateurs, le logiciel présente certains inconvénients.

Problèmes de précision : les services de transcription comportent parfois des erreurs, notamment avec les langues autres que l'anglais, les accents prononcés, les enregistrements bruyants et les termes techniques. De plus, l'outil a du mal à distinguer plusieurs participants.

Résumés vagues : les résumés de réunion générés par l'IA nécessitent souvent des modifications, car le contexte est parfois flou. De plus, les traductions contiennent des erreurs.

Forfait Free limité : le forfait Free de Fireflies AI est basique. Vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités de l'assistant IA ni à la recherche intelligente. De plus, les résumés générés par l'IA sont limités et vous disposez d'un total de 800 minutes de stockage par utilisateur pour vos réunions.

Manque de personnalisation : Fireflies IA n'offre pas beaucoup d'options de personnalisation pour les paramètres d'enregistrement. De plus, il n'y a pas de rapports personnalisés permettant d'afficher toutes les informations relatives à vos réunions en un seul endroit

🧠 Le saviez-vous ? Selon une étude, le marché mondial des assistants de réunion IA était évalué à 1,95 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 11,88 milliards de dollars d'ici 2031. Le segment « Organisateur de réunions » domine le marché parmi les différents types d'outils grâce à son interface utilisateur conviviale et à son intégration avec les outils de productivité les plus courants.

Les alternatives à Fireflies IA en un coup d'œil

Avant d'aller plus loin, voici un aperçu des 10 meilleurs outils, de leurs principales fonctionnalités et des types d'entreprises auxquels ils conviennent le mieux !

Alternatives à Fireflies IA Fonctionnalité phare Idéal pour ClickUp Crée un écosystème de réunion connecté où vous pouvez prendre des notes, collaborer, partager et créer des tâches directement à partir des notes Professionnels, PME et grandes entreprises Fathom Dispose d'une interface utilisateur conviviale et vous permet de générer les moments forts d'un appel en cours Équipes d'entreprise Otter.ia Permet la capture automatique d'images pendant le partage d'écran Usage personnel et petites équipes Avoma Effectue une analyse des réunions et des appels pour en améliorer la qualité Équipes d'entreprise à grande échelle Grain Vous permet d'extraire des extraits de réunion, de les partager et d'y apposer des étiquettes pour identifier des personnes spécifiques Moyennes et grandes entreprises MeetGeek. IA Crée des résumés détaillés et vous permet d'accéder aux notes des réunions précédentes Usage personnel et petites équipes tl;dv Génère des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour afficher toutes les informations relatives à vos réunions en un seul endroit Équipes de taille moyenne à grande Gong Permet de suivre les appels, de réaliser des prévisions pour le pipeline commercial et d'analyser les transactions Équipes commerciales et RevOps des grandes entreprises Tactiq Transcrit les réunions en temps réel sans bot Freelances et équipes en pleine croissance Chorus.ia Enregistre les appels, extrait des informations pertinentes et analyse les discussions pour déterminer les chances de réussite d'une transaction Équipes commerciales et de chiffre d'affaires des grandes entreprises Jamie.ia Transcription hors ligne et résumés gratuits Équipes de taille moyenne à grande

Les 10 meilleures alternatives à Fireflies IA

Voici une courte vidéo et un article détaillé sur les meilleures alternatives à Fireflies que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui :

1. ClickUp (Meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA)

Travaillez plus efficacement avec ClickUp Documents Transcrivez vos réunions, gérez vos agendas et collaborez avec ClickUp

Vous recherchez un outil qui soit bien plus qu'un simple enregistreur de réunions ? Découvrez ClickUp, l'application « tout-en-un pour le travail » qui combine la gestion des réunions et la gestion de projet sur une seule et même plateforme.

La solution de ClickUp pour des réunions productives ? Un priseur de notes IA intégré qui réside dans votre calendrier ! Cet outil astucieux prend des notes à votre place, vous permettant ainsi de rester pleinement concentré sur vos réunions.

Il s'intègre parfaitement à des applications tierces telles que Zoom, Teams et Google Meet, ce qui en fait une solution polyvalente. L'IA Notetaker enregistre automatiquement le nom, la date et les participants de la réunion, et fournit même un enregistrement audio complet.

Il propose également des informations résumées sous forme d'un aperçu rapide, des points clés à retenir et les prochaines étapes dans un format de checklist clair. De plus, vous obtenez des transcriptions détaillées pour une analyse approfondie. Après la réunion, vous pouvez facilement accéder à vos notes dans un document ClickUp privé, tagué et prêt à être consulté ou partagé.

De plus, ClickUp Meetings regroupe toutes ces fonctionnalités en un seul endroit : gestion des agendas, définition des éléments à mener, documentation des réunions hebdomadaires, et bien plus encore. Vous pouvez ainsi accéder à tous vos documents, tâches et autres ressources sans avoir à changer d'onglet. Vous pouvez utiliser le modèle de notes de réunion ClickUp pour structurer ces notes et vous assurer qu'elles sont bien documentées avant de les partager avec les parties prenantes.

ClickUp Brain, l'outil alimenté par l'IA de ClickUp, peut également vous aider à traduire vos notes de réunion dans d'autres langues et vous suggérer des améliorations ou des tâches potentielles pour organiser correctement les informations. Le plus intéressant ? Vous pouvez convertir directement les notes et les comptes-rendus de réunion en tâches ou en actions à mener, puis les relier à des projets et des flux de travail spécifiques.

Générez des résumés de réunion et traduisez vos notes de réunion avec ClickUp Brain

De plus, ClickUp Docs vous permet de créer des documents en temps réel avec des notes de réunion. Vous pouvez les utiliser comme ressources dynamiques auxquelles les équipes peuvent se référer pendant leurs appels clients. Il est également facile de rechercher des détails spécifiques concernant une réunion ou une tâche dans le document pour les trouver en quelques secondes.

ClickUp propose également plusieurs modèles de réunion que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes trop occupé pour établir l'agenda, rédiger le compte-rendu et structurer vos notes. Par exemple, le modèle de compte-rendu de réunion de ClickUp vous aide à :

Organisez l'agenda de la réunion, les éléments à traiter et les participants

Suivez les points clés et les résultats de la réunion

Attribuez des éléments à accomplir sous forme de tâches à vos collègues

Télécharger ce modèle Consignez les points clés de vos réunions grâce au modèle de compte-rendu de réunion ClickUp

De même, vous pouvez utiliser le modèle ClickUp Réunions pour gérer les éléments de l'agenda, vos notes et les actions à mener.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prenez le contrôle de vos réunions : ClickUp AI Note Taker transcrit automatiquement les réunions, résume les points clés et crée des tâches concrètes, ce qui vous permet de mieux suivre les actions à mener et les décisions prises.

Créez des éléments à faire : transformez vos notes en tâches : transformez vos notes en tâches ClickUp , ajoutez des détails et identifiez les personnes chargées de les réaliser

Organisation et modification des notes : organisez et modifiez vos notes de réunion et vos tâches en un seul endroit avec : organisez et modifiez vos notes de réunion et vos tâches en un seul endroit avec ClickUp Bloc-notes

Enregistrements d'écran : partagez des enregistrements d'écran accompagnés de transcriptions générées par l'IA dans vos notes de réunion grâce à : partagez des enregistrements d'écran accompagnés de transcriptions générées par l'IA dans vos notes de réunion grâce à ClickUp Clips , et transcrivez-les instantanément avec ClickUp Brain

Collaboration en temps réel : accédez à vos notes, partagez-les avec votre équipe et collaborez sur vos discussions grâce à : accédez à vos notes, partagez-les avec votre équipe et collaborez sur vos discussions grâce à ClickUp Chat

Limites de ClickUp

Avec autant de personnalisations et de fonctionnalités, il vous faudra peut-être un peu de temps pour maîtriser l'outil

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

J'apprécie le fait que ClickUp soit en constante évolution en matière d'innovation logicielle, en particulier avec l'essor de l'IA. Les outils d'IA qu'ils ont intégrés à la plateforme ont permis à notre équipe de production de gagner du temps en facilitant la création de tâches, la rédaction de consignes ou de résumés de réunions. En dehors des fonctions IA, ClickUp est comparable à la multitude de plateformes de gestion de projet que nous avons utilisées par le passé. Je pense toutefois que ClickUp comporte trop de niveaux pour accomplir une tâche simple. J'aimerais bénéficier d'une meilleure visibilité globale sur les séries de tâches.

J'apprécie le fait que ClickUp soit en constante évolution en matière d'innovation logicielle, en particulier avec l'essor de l'IA. Les outils d'IA qu'ils ont intégrés à la plateforme ont permis à notre équipe de production de gagner du temps en facilitant la création de tâches, la rédaction de consignes ou de résumés de réunions. En dehors des fonctions IA, ClickUp est comparable à la multitude de plateformes de gestion de projet que nous avons utilisées par le passé. Je pense toutefois que ClickUp comporte trop de niveaux pour accomplir une tâche simple. J'aimerais bénéficier d'une meilleure visibilité globale sur les séries de tâches.

📖 En savoir plus : Comment partager et collaborer sur des notes

2. Fathom (Idéal pour générer des résumés et des transcriptions de réunion)

via Fathom

Si votre équipe n'est pas très à l'aise avec la technologie, Fathom peut s'avérer un assistant de réunion très utile. Contrairement à l'interface utilisateur chargée de Fireflies IA, Fathom dispose d'une interface épurée, ce qui en fait l'outil de prise de notes le plus simple à utiliser pour vos réunions de projet.

Vous pouvez organiser vos discussions de A à Z dans un compte-rendu de réunion et créer un plan d'action en quelques minutes. Fathom génère des notes de réunion détaillées et extrait même les éléments d'action afin que vous puissiez les utiliser rapidement pour créer des e-mails de suivi.

Le point fort ? Fathom est excellent pour les traductions. Il offre une assistance pour 28 langues et génère des notes précises, quelle que soit la langue de la réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Créez et partagez de courtes vidéos à partir de moments précis de la réunion pour ne transmettre que les informations les plus importantes

Générez les points forts en cours d'appel et résumez les notes de réunion grâce à l'IA

Obtenez toutes les données nécessaires, telles que les pages vues, les principales sources de trafic, etc., dans un seul tableau de bord avec Fathom Analytics

Comprendre les limites

Il n'est pas possible de copier-coller des notes sans lier automatiquement la vidéo de la réunion ou ajouter un bouton « Regarder » à la fin.

Le processus d'installation est simple mais long

Tarifs de Fathom

Free

Premium : 19 $ par utilisateur et par mois

Édition Team : 29 $ par utilisateur et par mois

Team Edition Pro : 39 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Fathom dans la vie réelle ?

Le plus grand avantage, c'est qu'il comprend presque tout ce qui concerne mes réunions. Le plus incroyable, c'est qu'il m'accompagne à chaque réunion, comme un assistant personnel. Ses capacités IA le rendent plus polyvalent pour la gestion des enregistrements. Dans l'ensemble, je l'apprécie beaucoup. Cependant, je ne peux pas télécharger mes enregistrements. De plus, l'option plein écran n'est en réalité pas en plein écran, car elle affiche le panneau latéral dont je n'ai pas toujours besoin.

Le plus grand avantage, c'est qu'il comprend presque tout ce qui concerne mes réunions. Le plus incroyable, c'est qu'il m'accompagne à chaque réunion, comme un assistant personnel. Ses capacités d'IA le rendent plus polyvalent pour la gestion des enregistrements. Dans l'ensemble, je l'apprécie beaucoup. Cependant, je ne peux pas télécharger mes enregistrements. De plus, l'option plein écran n'est en réalité pas en plein écran, car elle affiche le panneau latéral dont je n'ai pas toujours besoin.

3. Otter.ai (Idéal pour générer des transcriptions de réunion en temps réel)

Otter.ai est une excellente alternative à Fireflies AI pour les petites équipes. Il intègre un outil IA dédié aux notes de réunion qui résume et génère des transcriptions en temps réel, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur l'appel.

Si vous ne pouvez pas participer à la réunion, Otter peut vous fournir des informations clés sur la réunion et même créer des éléments à mener pour les prochaines étapes. Vous pouvez également rechercher et écouter des transcriptions spécifiques synchronisées avec le texte, les modifier et les annoter avec des images et des commentaires.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai / IA

Réunissez les discussions vocales en direct et les mises à jour asynchrones, et bénéficiez des informations d'Otter et de vos collègues grâce à IA Chat

Utilisez Otter pour identifier plusieurs intervenants, créer des espaces dans les transcriptions pour les pauses et obtenir des horodatages pour chaque sujet abordé lors de la réunion

Capturez automatiquement des images lorsque des écrans sont partagés ou modifiés pendant l'appel afin de fournir du contexte dans les transcriptions

Limites d'Otter.ai

Parfois, Otter. IA n'enregistre pas l'intégralité des appels

Les transcriptions sont souvent très imprécises

La fonctionnalité de recherche est défaillante et peut être difficile à utiliser au début

Tarifs d'Otter.ai / IA

Basic : Gratuit

Pro : 16,99 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 30 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai dans la vie réelle ?

C'était peu coûteux, mais cela demandait beaucoup de temps pour vérifier les transcriptions, ce qui était très frustrant. Si votre enregistrement audio est clair et concis, cela fonctionne bien, mais en cas de bruit de fond ou d'accents, la reconnaissance ne fonctionne souvent pas correctement.

C'était peu coûteux, mais cela demandait beaucoup de temps pour vérifier les transcriptions, ce qui était très frustrant. Si votre enregistrement audio est clair et concis, cela fonctionne bien, mais en cas de bruit de fond ou d'accents, la reconnaissance ne fonctionne souvent pas correctement.

📮ClickUp Insight : Les données de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 25 % des réunions comptent huit participants ou plus. Si les grandes réunions peuvent être utiles pour la coordination et la prise de décision, elles posent souvent des défis. En effet, un autre sondage ClickUp a révélé que 64 % des personnes interrogées ont du mal à déterminer les prochaines étapes à suivre dans près de la moitié de leurs réunions. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, nous comblons cette lacune grâce à une solution complète de gestion des réunions. ClickUp Réunions révolutionne la collaboration au sein des équipes grâce à des agendas dynamiques, tandis que AI Notetaker capture chaque idée pertinente, éliminant ainsi toute confusion lors du suivi et garantissant une coordination optimale entre tous les participants ! 💫 Résultats concrets : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp font état d'une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

4. Avoma (Idéal pour la gestion complète des réunions)

via Avoma

Alors que Fireflies AI est principalement un outil de transcription IA, Avoma va au-delà des services de transcription de base. Il s'agit d'un outil de gestion de réunions qui vous aide à planifier des appels, à créer des agendas et à effectuer des analyses post-réunion.

Avoma est surtout connu pour ses fonctionnalités d'analyse des discussions et offre une analyse approfondie de vos réunions. Il vous permet d'automatiser l'évaluation des appels pour améliorer la qualité, de fournir aux équipes commerciales des réponses en temps réel et de suivre les commentaires et les performances de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Obtenez des transcriptions en temps réel de vos appels et réunions dans plus de 60 langues

Générez des e-mails de suivi grâce à l'IA, qui récapitulent les réunions et communiquent les prochaines étapes en quelques minutes

Utilisez des fiches d'évaluation adaptées à chaque réunion pour identifier les principaux axes d'amélioration

Limites d'Avoma

Avoma propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui peuvent sembler un peu déroutantes au premier abord

L'installation de l'outil prend du temps. Vous devez personnaliser chaque section pour en tirer le meilleur parti.

Vous ne pouvez pas télécharger les listes de lecture. Vous devez trouver l'extrait dans la liste de lecture, rechercher l'appel, puis trouver l'extrait dans l'appel.

Tarifs d'Avoma

IA Meeting Assistant : 24 $ par utilisateur et par mois

Conversation Intelligence : 69 $ par utilisateur et par mois

Revenue Intelligence : 99 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Avoma dans la vie réelle ?

Avoma est l'un des outils que j'utilise au quotidien. Évaluation et commentaires par IA sur les appels. Utile pour prêter attention à des détails que vous pourriez oublier ou identifier des points à améliorer lorsque vous menez ou participez à des appels. Les commentaires vous aident à améliorer la qualité du service client que vous offrez. Le logiciel est très facile à utiliser et s'intègre facilement à d'autres logiciels pour faciliter l'enregistrement des appels. Cependant, parfois, les commentaires de l'IA peuvent être très rigides et ne tiennent pas compte des variables de l'appel ou de son flux.

Avoma est l'un des outils que j'utilise au quotidien. Évaluation et commentaires par IA sur les appels. Utile pour prêter attention à des détails que vous pourriez oublier ou identifier des points à améliorer lorsque vous menez ou participez à des appels. Les commentaires vous aident à améliorer la qualité du service client que vous offrez. Le logiciel est très facile à utiliser et s'intègre facilement à d'autres logiciels pour faciliter l'enregistrement des appels. Cependant, parfois, les commentaires de l'IA peuvent être très rigides et ne tiennent pas compte des variables de l'appel ou de son flux.

📖En savoir plus : Les meilleures solutions logicielles de gestion de réunions et d'agenda

5. Grain (Idéal pour créer des clips de réunion et synchroniser les équipes)

via Grain

Grain se distingue comme une alternative à Fireflies IA grâce à ses fonctionnalités de collaboration en équipe. L'outil vous permet de mettre en avant des moments précis de la réunion à l'aide de clips, tout comme les extraits audio de Fireflies, mais en mieux. Cette fonctionnalité est idéale lorsque vous souhaitez partager uniquement les segments importants de la réunion avec les membres de votre équipe. De plus, vous pouvez ajouter des étiquettes à des personnes et les alerter grâce à des notifications automatiques.

Mieux encore, vous pouvez intégrer Grain à Zoom et Microsoft Teams pour prendre des notes, enregistrer, transcrire et résumer vos réunions, et même créer des comptes-rendus. Vous pouvez également utiliser ses modèles de notes de réunion pour structurer vos notes comme vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Prenez des notes, appliquez des étiquettes à des moments spécifiques ou enregistrez des extraits de réunion grâce à un bloc-notes en temps réel

Surlignez des passages de la transcription, ajoutez des commentaires horodatés et apposez des étiquettes sur les personnes concernées

Créez des clips vidéo et partagez-les entre les équipes à l'aide de playlists et de stories

Limites de Grain

La reconnaissance des expressions dans les étiquettes intelligentes est limitée. Il est difficile de capturer de manière cohérente des expressions spécifiques tout au long des appels.

Par défaut, les enregistrements de réunion ne peuvent être partagés qu'en interne

La fonction de catégorisation automatique ne permet pas d'enregistrer certaines réunions externes et d'envoyer leurs résumés générés par l'IA via Slack

Tarifs de Grain

Free

Starter : 19 $ par place et par mois

Entreprise : 39 $ par place et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Grain

G2 : 4,7/5 (plus de 290 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Grain ?

J'ai essayé de nombreuses applications d'enregistrement d'appels, de prise de notes et de révision de réunions. Grain est la seule qui rend l'ensemble du processus facile à utiliser. Ses extraits, ses pistes de conversation et sa recherche d'appels sont très simples à utiliser par rapport à Gong et aux autres.

J'ai essayé de nombreuses applications d'enregistrement d'appels, de prise de notes et de révision de réunions. Grain est la seule qui rend l'ensemble du processus facile à utiliser. Ses extraits, ses pistes de conversation et sa recherche d'appels sont très simples à utiliser par rapport à Gong et à d'autres applications.

💡Conseil de pro : mettez en place un protocole standard de partage de clips au sein de votre équipe. Par exemple, limitez la durée des clips à moins de deux minutes et ajoutez du contexte dans les descriptions afin de comprendre rapidement le sujet de la réunion sans avoir à la regarder dans son intégralité.

6. MeetGeek.ai (Idéal pour prendre des notes et gérer un référentiel de notes de réunion)

via MeetGeek

MeetGeek est une excellente alternative à Fireflies IA qui vous aide à prendre des notes, à générer des résumés IA et à automatiser la gestion des réunions, de la définition de l'agenda au suivi. Il écoute vos discussions et les classe par thèmes clés, en mettant en évidence les faits, les éléments à mener, les décisions, les préoccupations, etc.

MeetGeek vous permet également d'extraire automatiquement les informations clés des appels et de vous tenir au courant des réunions passées. L'outil s'intègre parfaitement aux systèmes CRM tels que HubSpot, fournissant des informations essentielles sur les clients lors des appels commerciaux.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek. IA

Accédez aux notes des réunions passées et retrouvez des détails spécifiques grâce à une recherche par mot-clé

Envoyez des résumés détaillés par e-mail avec des points clés précis après chaque réunion

Personnalisez le nom de votre assistant de réunion basé sur l'IA, vos messages de chat et les résumés de réunion que vous partagez pour faire passer votre image de marque au niveau supérieur

Limites de MeetGeek. IA

Certains utilisateurs n'apprécient pas l'intervention par défaut de MeetGeek chaque fois qu'ils partagent une réunion. L'outil s'intègre à toutes les réunions d'un participant, même si celui-ci crée un compte uniquement pour accéder aux notes.

La fonctionnalité d'enregistrement est difficile à utiliser et nécessite plusieurs clics pour trouver l'emplacement du lien et l'ajouter à une réunion

Tarifs de MeetGeek. IA

Basic : Forfait Free

Pro : 19 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 39 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 59 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur MeetGeek.ia

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MeetGeek. IA ?

J'apprécie la simplicité d'utilisation de MeetGeek ; la possibilité d'obtenir les comptes-rendus, les notes et les analyses immédiatement après la fin d'une réunion ; les fonctionnalités de personnalisation disponibles ; et le service client est formidable. Cependant, il arrive parfois qu'il ne parvienne pas à rejoindre les réunions programmées à la dernière minute.

J'apprécie la simplicité d'utilisation de MeetGeek ; la possibilité d'obtenir les comptes-rendus, les notes et les analyses immédiatement après la fin d'une réunion ; les fonctionnalités de personnalisation disponibles ; et le service client est formidable. Cependant, il arrive parfois qu'il ne parvienne pas à rejoindre les réunions programmées à la dernière minute.

📖 En savoir plus : Comment partager et collaborer sur des notes

7. tl;dv (Idéal pour les équipes d'entreprise qui souhaitent consigner les détails clés des réunions et créer des rapports IA)

tl;dv est l'assistant de réunion intelligent qui s'intègre directement à vos plateformes de réunion, notamment Zoom, Teams et Google Meet, et fait l'enregistrement de toutes vos réunions. Vous pouvez créer des résumés et des extraits de vos discussions grâce à l'IA, obtenir des transcriptions détaillées, accéder directement à des segments spécifiques de la transcription, ajouter des étiquettes aux moments importants, et créer et partager des Clips.

Contrairement à Fireflies IA, cet outil vous permet de personnaliser les thèmes et les modèles de rapports pour présenter les informations issues de vos réunions comme vous le souhaitez. Le plus génial ? tl;dv vous envoie un résumé sous forme de liste de tâches à la fin de chaque journée pour vous faciliter la vie.

tl;dv : les meilleures fonctionnalités

Créez des clips à partir de vos réunions et assemblez-les en une seule vidéo pour éviter d'encombrer le chat de votre équipe avec de multiples clips

Marquez les moments clés de vos réunions que vous souhaitez revoir plus tard et invitez vos collègues à en discuter

Obtenez des informations sur les intervenants, telles que le temps de parole moyen, le monologue le plus long, les questions et bien plus encore

tl;dv limitations

Parfois, le bot tl;dv n'apparaît pas lors des réunions lorsque vous utilisez la version gratuite

La version mobile est nettement moins intuitive que la version de bureau, ce qui rend difficile l'enregistrement des réunions lors de vos déplacements

Le lecteur d'enregistrements de réunion présente des dysfonctionnements lors de la lecture des enregistrements

tl;dv tarifs

Free Forever

Pro : 29 $ par place et par mois

Entreprise : 98 $ par place et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

tl;dv : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Aucun avis

Que disent les utilisateurs de tl;dv dans la vie réelle ?

Envoyer des TLDV aux réunions auxquelles je ne peux pas assister et utiliser la fonctionnalité de transcription m'a permis de gagner énormément en productivité. Pouvoir naviguer rapidement vers les passages délicats d'une discussion et résumer en un clin d'œil des discussions complexes a changé la donne. Leur assistance est excellente et le prix est raisonnable. Je l'utilise désormais à chaque réunion. Cependant, j'aimerais voir la fonctionnalité de transcription s'étendre, afin de pouvoir plus facilement exporter et partager les points clés d'une réunion avec n'importe quel membre de mon équipe, qu'il soit ou non utilisateur de tl;dv. Ce serait également formidable si je pouvais l'utiliser comme enregistreur d'écran/audio et en extraire des transcriptions, car toutes les plateformes ne permettent pas l'enregistrement.

Envoyer des TLDV aux réunions auxquelles je ne peux pas assister et utiliser la fonctionnalité de transcription m'a permis de gagner énormément en productivité. Pouvoir naviguer rapidement vers les passages délicats d'une discussion et résumer en un clin d'œil des discussions complexes a changé la donne. Leur assistance est excellente et le prix est raisonnable. Je l'utilise désormais à chaque réunion. Cependant, j'aimerais voir la fonctionnalité de transcription s'étendre, afin de pouvoir plus facilement exporter et partager les points clés d'une réunion avec n'importe quel membre de mon équipe, qu'il soit ou non utilisateur de tl;dv. Ce serait également formidable si je pouvais l'utiliser comme enregistreur d'écran/audio et en extraire des transcriptions, car toutes les plateformes ne permettent pas l'enregistrement.

📖 En savoir plus : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

8. Gong (Idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent analyser et améliorer leurs appels)

via Gong

Gong est une solution combinant l'enregistrement des réunions et l'intelligence commerciale. Il s'agit d'un outil de transcription basé sur l'IA qui offre des fonctionnalités avancées d'analyse commerciale, telles que l'identification des points faibles des clients, la capture des interactions avec les clients, des informations basées sur l'IA concernant l'état d'avancement des transactions, et bien plus encore.

Cet outil rassemble les équipes commerciales, produit et marketing sous un même toit. Alors que les équipes commerciales peuvent suivre les appels et analyser les transactions, les équipes marketing et produit peuvent recueillir les commentaires des clients grâce à Gong. De plus, elles peuvent également utiliser l'outil pour créer rapidement des e-mails de suivi.

Gong facilite les prévisions, la gestion du pipeline et l'analyse du taux de désabonnement, tout en transcrivant les réunions commerciales. Il propose également des recommandations pour améliorer les argumentaires de vente et les interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Recherchez des informations importantes dans vos réunions commerciales, appels téléphoniques, e-mails et notes

Générez des résumés de 30 secondes pour rester informé de l'activité commerciale

Obtenez des informations pertinentes sur les discussions tarifaires, les mentions des concurrents, etc., afin d'identifier les risques

Identifiez les tendances, découvrez des informations sur le marché et identifiez des opportunités dans votre pipeline commercial grâce aux prévisions et aux rapports

Limites de Gong

Le tableau de bord est trop chargé et il n'y a pas de moyen simple de filtrer rapidement les informations clés

Ne permet pas de télécharger les appels en groupe, ce qui le rend inefficace pour les entreprises traitant de grands volumes de données

Le processus d'intégration en libre-service prend beaucoup de temps sans aucune assistance de la part de l'équipe Gong

Selon certains utilisateurs, Gong est trop cher pour les petites entreprises

Tarifs de Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Gong dans la vie réelle ?

Gong a vraiment changé la donne pour notre équipe commerciale. C'est formidable pour réécouter les appels, repérer ce qui fonctionne et apprendre les uns des autres. J'adore la façon dont il met en évidence des éléments tels que le temps de parole et les objections, ce qui nous permet de vraiment comprendre nos appels. De plus, il s'intègre à notre CRM, ce qui permet de tout regrouper au même endroit. Cela nous a été très utile pour améliorer notre approche et conclure des ventes plus rapidement. Cependant, Gong contient beaucoup d'informations, ce qui peut sembler un peu intimidant au début. Ce serait bien si le tableau de bord était plus facile à filtrer afin que nous puissions nous concentrer plus rapidement sur les détails clés.

Gong a vraiment changé la donne pour notre équipe commerciale. C'est formidable pour réécouter les appels, repérer ce qui fonctionne et apprendre les uns des autres. J'adore la façon dont il met en évidence des éléments tels que le temps de parole et les objections, ce qui nous permet de vraiment comprendre nos appels. De plus, il s'intègre à notre CRM, ce qui permet de tout regrouper au même endroit. Cela nous a été très utile pour améliorer notre approche et conclure des ventes plus rapidement. Cependant, Gong contient beaucoup d'informations, ce qui peut sembler un peu intimidant au début. Ce serait bien si le tableau de bord était plus facile à filtrer afin que nous puissions nous concentrer plus rapidement sur les détails clés.

🧠 Le saviez-vous ? 80 % des transactions commerciales nécessitent au moins cinq e-mails de suivi ou d'autres formes de contact. Grâce aux outils de réunion basés sur l'IA, vous pouvez générer rapidement des e-mails de suivi avec un minimum d'effort.

9. Tactiq (Idéal pour l’automatisation de la transcription en temps réel)

via Tactiq

Tactiq est un assistant de réunion qui enregistre, transcrit et résume les réunions en direct sans qu'un bot ne se joigne à votre réunion. L'outil fournit des notes de réunion structurées pour suivre les discussions et obtenir des informations utiles pour vos prochaines étapes.

Il transcrit les réunions en temps réel, vous permet de surligner des notes pendant les appels en direct et informe les participants de la transcription en direct. Vous pouvez également prendre des captures d'écran pendant la réunion, générer des éléments à mener, des e-mails de suivi et des analyses personnalisées grâce à des requêtes IA sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Ajoutez des captures d'écran aux transcriptions et convertissez ces dernières en résumés, récapitulatifs et rapports d'avancement pour des réunions plus productives

Obtenez des transcriptions détaillées par participant avec identification de l'intervenant

Posez des questions, créez des tickets Jira et attribuez des tâches avec Tactiq IA

Limites de Tactiq

La fonctionnalité d'analyse est basique

Parfois, les mots de la transcription sont incorrects

La version gratuite ne propose que 10 transcriptions par mois

Tarifs de Tactiq

Free

Pro : 12 $ par utilisateur et par mois

Équipe : 20 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Tactiq dans la vie réelle ?

Tactiq dispose d'une fonction incroyable mais simple qui stocke et utilise l'IA pour résumer les réunions provenant de nombreuses plateformes de réunion en ligne telles que Google, Microsoft et Zoom. Je pense que nous sommes à un moment où la plupart des « technologies IA » sont surestimées, et son prix est donc absurde. Je ne suis pas un utilisateur payant, je me contente donc des transcriptions gratuites, puis j'utilise ClickUp AI pour tout résumer. En bref, c'est vraiment cher.

Tactiq dispose d'une fonction incroyable mais simple qui stocke et utilise l'IA pour résumer les réunions provenant de nombreuses plateformes de réunion en ligne telles que Google, Microsoft et Zoom. Je pense que nous sommes à un moment où la plupart des « technologies IA » sont surestimées, et son prix est donc absurde. Je ne suis pas un utilisateur payant, je me contente donc des transcriptions gratuites, puis j'utilise ClickUp AI pour tout résumer. En bref, c'est vraiment cher.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et le chat pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions convergent tous en un seul endroit ! Il est temps de tout centraliser et de passer à la vitesse supérieure !

10. Chorus.ia (Idéal pour l'analyse des discussions axées sur les transactions)

Chorus.ai propose des fonctionnalités de transcription similaires à celles de Fireflies. Il enregistre, transcrit et résume les réunions, avec identification des intervenants et possibilité de télécharger les transcriptions. Vous pouvez également extraire des extraits des passages importants de la réunion et les envoyer directement aux participants.

Cependant, contrairement à Fireflies IA, Chorus.ai analyse les discussions en temps réel pour fournir des informations exploitables qui éclairent les argumentaires et les stratégies. L'outil capture toutes les discussions, y compris les appels, les visioconférences et les e-mails, et les analyse pour déterminer les chances de conclure des contrats.

Les meilleures fonctionnalités de Chorus.ai

Transcrivez vos appels commerciaux, extrayez des informations pertinentes et effectuez l'évaluation des enregistrements d'appels pour déterminer leur impact

Utilisez des rapports et des tableaux de bord interactifs pour afficher les analyses des appels commerciaux ainsi que les performances des employés et des équipes

Revoyez les présentations enregistrées pour identifier les points à améliorer

Limites de Chorus.ai

Les résumés de réunion manquent d'informations détaillées, ce qui oblige les utilisateurs à relire les transcriptions, ce qui peut être frustrant

Chorus répète souvent les mêmes éléments dans les récapitulatifs, les résumés et les actions à mener, ce qui rend indispensables des vérifications et des modifications minutieuses

Ses fonctionnalités de personnalisation des rapports et du tableau de bord sont limitées

Le logiciel est lent lorsqu'il traite de grands volumes de données, ce qui affecte ses performances

Tarifs de Chorus.ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chorus.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Chorus.ia dans la vie réelle ?

Dès que la réunion est terminée, je reçois la transcription de la réunion, prête à être partagée avec mes collègues et d'autres personnes. Cela ne prend pas de temps supplémentaire, c'est un jeu d'enfant. J'ai également transcrit quelques réunions vidéo enregistrées via ma caméra, et voilà, la transcription a été réalisée en quelques minutes !!! Cependant, même si l'outil dispose de fonctionnalités très utiles, je trouve qu'il y a encore quelques points à améliorer. Par exemple, lorsque je demande à un nouvel utilisateur de rejoindre la réunion, je dois lui expliquer le fonctionnement en détail en raison de l'interface utilisateur complexe et intimidante, qui rend la navigation difficile. Les options de personnalisation de la plateforme pour les rapports et les tableaux de bord sont également limitées, ce qui entraîne des ralentissements, en particulier avec des volumes de données importants.

Dès que la réunion est terminée, je reçois la transcription de la réunion, prête à être partagée avec mes collègues et d'autres personnes. Cela ne prend pas de temps supplémentaire, c'est un jeu d'enfant. J'ai également transcrit quelques réunions vidéo enregistrées via ma caméra, et voilà, la transcription a été réalisée en quelques minutes !!! Cependant, même si l'outil dispose de fonctionnalités très utiles, je trouve qu'il y a encore quelques points à améliorer. Par exemple, lorsque je demande à un nouvel utilisateur de rejoindre la réunion, je dois lui expliquer le fonctionnement en détail en raison de l'interface utilisateur complexe et intimidante, qui rend la navigation difficile. Les options de personnalisation de la plateforme pour les rapports et les tableaux de bord sont également limitées, ce qui entraîne des ralentissements, en particulier avec des volumes de données importants.

11. Jamie.ai (Idéal pour la prise de notes hors ligne)

Si vous recherchez une alternative plus simple et gratuite à Fireflies IA, Jamie est un assistant de réunion performant conçu pour les professionnels qui privilégient la confidentialité, la rapidité et la précision, sans fioritures.

Contrairement à Fireflies, Jamie ne fait pas appel à des bots pour se joindre à vos appels. Il fonctionne de manière transparente en arrière-plan. Que vous soyez en ligne ou hors ligne, il prend des notes détaillées, résume les réunions et identifie clairement les éléments à mener. Que vous enchaîniez les appels ou que vous soyez en déplacement sans connexion Internet, Jamie vous garantit de ne rien manquer.

Le petit plus ? Jamie est doté d'une barre latérale d'assistant exécutif alimentée par l'IA qui vous permet de consulter les réunions passées, de réfléchir à des idées ou de rédiger des suivis sans jamais quitter votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jamie IA

Comptes-rendus de réunion sans bot : finis les liens de connexion gênants vers des bots. Jamie transcrit et résume sans perturber le flux de la réunion.

Transcription hors ligne : en déplacement ou dans un environnement sécurisé ? Jamie travaille même sans connexion Internet.

Barre latérale de l'assistant de direction : accédez instantanément à l'historique des réunions, générez des e-mails ou créez du contenu grâce à l'IA à l'aide du raccourci CTRL + J.

Limites de Jamie IA

Pas d'intégrations CRM

Transcription audio uniquement, pas de transcription vidéo.

Pas de notes en temps réel.

Tarifs de Jamie IA (convertis le 20/06/25)

Forfait Free : 0 $/mois

Forfait Standard : 26 $/mois

Forfait Pro : 51 $/mois

Forfait Executive : 108 $/mois

📖 En savoir plus : Modèles et exemples de comptes-rendus de réunion pour Word et ClickUp

Choisissez ClickUp comme assistant de réunion

Les réunions peuvent vous occuper toute la journée et s'avérer contre-productives, mais pas si vous disposez du bon outil de réunion IA pour vous décharger de cette tâche. Il s'agit donc avant tout de choisir la meilleure alternative à Fireflies IA pour votre entreprise.

Tenez compte des besoins de votre entreprise pour trouver l'outil idéal qui vous permettra d'organiser des réunions efficaces. Par exemple, si vous êtes une petite équipe à la recherche d'un outil de transcription basique, vous pouvez essayer les fonctionnalités IA de Tactiq. De même, si vous êtes une grande entreprise cherchant à améliorer la qualité de ses appels commerciaux, pensez à Avoma ou Chorus.ai.

Si vous recherchez une application tout-en-un pour le travail, optez pour ClickUp. Que vous souhaitiez enregistrer des réunions, partager des clips, créer des résumés et des rapports de réunion, ou créer des tâches de projet directement à partir de vos notes de réunion, ClickUp a tout ce qu'il vous faut !

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour des réunions plus productives !