Les 10 meilleurs outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA pour booster vos campagnes marketing

Vous en avez assez de vous démener pour rendre vos textes publicitaires percutants ? Les outils de rédaction publicitaire basés sur l'intelligence artificielle sont le raccourci idéal pour créer rapidement des textes publicitaires captivants.

Selon un récent rapport de Dentsu CMO, 79 % des directeurs marketing s'accordent à dire que « dans un monde où la publicité est plus facile à ignorer, il est plus important que jamais de divertir et de susciter l'intérêt. »

Des années de surenchère numérique ont engourdi nos circuits neuronaux au point qu'il faut désormais un contenu publicitaire de plus en plus novateur pour obtenir le même « pic de dopamine » (lire « engagement du public »).

Cette évolution met les spécialistes du marketing et les rédacteurs au défi de créer des textes publicitaires innovants qui captent rapidement l'attention. Les outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA sont conçus pour répondre à cette demande. Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA pour vous aider à gagner du temps lors de la rédaction de textes publicitaires et de publications sur les réseaux sociaux convaincants et à fort taux de conversion.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un tour d'horizon des 10 meilleurs outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA : ClickUp (Idéal pour la gestion de contenu et de projets de campagnes intégrant l'IA) Jasper (Idéal pour remixer et réutiliser du contenu existant) Copy. IA (Idéal pour personnaliser le ton et le style de manière personnalisée afin de garantir une voix de marque cohérente) Anyword (Idéal pour le contenu publicitaire axé sur la performance) Wordtune (Idéal pour réécrire et peaufiner des textes publicitaires existants) Writesonic (Idéal pour générer des textes publicitaires et des pages de destination) AdZis (Idéal pour l'automatisation de la rédaction de textes publicitaires pour le commerce électronique) Smart Copy par Unbounce (Idéal pour les textes publicitaires axés sur la conversion) Copysmith Rytr (Idéal pour générer du contenu court de haute qualité) Jacquard (anciennement Phrasee) (Idéal pour personnaliser les publicités et les messages sur les réseaux sociaux)

Lors de la sélection d'outils de gestion publicitaire basés sur l'IA, privilégiez les fonctionnalités qui correspondent aux nouvelles préférences des audiences modernes.

Voici les critères à prendre en compte pour choisir un outil de rédaction publicitaire basé sur l'IA :

Personnalisation et ciblage : la personnalisation en fonction de données démographiques spécifiques exploite les mécanismes qui déclenchent la libération de dopamine en rendant le contenu pertinent et captivant

La créativité grâce aux données : les outils marketing basés sur l'IA devraient proposer des suggestions variées en matière de formulation, de ton et de style afin de répondre aux attentes toujours plus élevées des consommateurs d'aujourd'hui en matière d'engagement.

Capacités IA : Recherchez un logiciel de rédaction publicitaire Recherchez un logiciel de rédaction publicitaire basé sur l'IA qui exploite des techniques avancées telles que le traitement du langage naturel pour produire du contenu de haute qualité

Un langage axé sur les émotions : les meilleurs outils d'IA s'appuient sur les connaissances en neurosciences pour intégrer des déclencheurs émotionnels qui captent l'attention. Par exemple, mettre l'accent sur la « nouveauté » ou la « surprise » génère une réponse dopaminergique, comme le soulignent : les meilleurs outils d'IA s'appuient sur les connaissances en neurosciences pour intégrer des déclencheurs émotionnels qui captent l'attention. Par exemple, mettre l'accent sur la « nouveauté » ou la « surprise » génère une réponse dopaminergique, comme le soulignent des études sur l'engagement des consommateurs.

Facilité d'intégration : une interface utilisateur qui s'intègre parfaitement à des plateformes telles que Google Ads ou Facebook garantit la praticité et l'efficacité de l'outil

En mettant l'accent sur ces fonctionnalités, vous pouvez générer des textes publicitaires basés sur l'IA qui captiveront même les publics les plus saturés en matière d'attention.

👀 Le saviez-vous ? Dans les années 1970, un Américain voyait en moyenne 500 publicités par jour ; aujourd'hui, ce chiffre atteint 5 000 par jour !

À lire également : Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

Voici les 10 meilleurs outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA qui se distinguent par leurs fonctionnalités uniques, leurs interfaces conviviales et leur capacité à générer du contenu de haute qualité adapté à vos besoins :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de contenu et de projet intégrant l'IA)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est utile pour les équipes marketing à la recherche d'une plateforme unifiée permettant de gérer les textes publicitaires, le processus de création de contenu et les flux de travail des projets, le tout grâce à l'IA.

L'équipe très dynamique de Cartoon Network chargée des réseaux sociaux a utilisé ClickUp comme source unique d'informations et a doublé sa production en 50 % de temps en moins avec la même taille d'équipe ! Voici toutes les fonctionnalités qu'ils ont utilisées :

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp est idéal pour se lancer. Il permet aux équipes de gérer leurs campagnes publicitaires de manière fluide et collaborative.

Effectuez la connexion directe de vos stratégies marketing aux tâches qui les font avancer grâce à toutes les fonctionnalités du logiciel de gestion de projet marketing ClickUp

Vous pouvez planifier vos campagnes, suivre leur progression et gérer toutes les tâches associées depuis un seul et même endroit. Cela permet aux équipes de décomposer la création de textes publicitaires en tâches spécifiques et traçables, avec des délais et des attributions clairs.

ClickUp Brain

L'assistant IA interne de ClickUp, ClickUp Brain, est un atout majeur pour les spécialistes du marketing. Vous pouvez l'utiliser pour générer efficacement du contenu publicitaire convaincant.

Il vous suffit de saisir les informations essentielles, telles que le public cible, les fonctionnalités du produit et le ton souhaité, pour générer rapidement un texte captivant, adapté à vos besoins marketing spécifiques.

Créez des textes publicitaires convaincants avec ClickUp Brain

Cet outil IA s'appuie sur des algorithmes avancés pour générer du contenu publicitaire engageant et ciblé en analysant des modèles publicitaires de réussite, les tendances de comportement des consommateurs et les schémas linguistiques. Et comme il s'intègre à votre flux de travail, vous pouvez l'utiliser pour tirer des enseignements de documents existants sur les études clients, l'analyse de la concurrence, et bien plus encore.

Modèle de publicité ClickUp

De plus, grâce au modèle de publicité de ClickUp, il est facile de créer des publicités percutantes qui se démarquent. Cela garantit également que vos publicités restent fidèles à la voix unique de votre marque.

Télécharger ce modèle Évitez de partir de zéro pour rédiger vos textes publicitaires grâce au modèle de publicité ClickUp

Ce modèle vous aide à réfléchir à de nouvelles stratégies de campagne publicitaire, à organiser et à gérer vos forfaits payants, à hiérarchiser les tâches et à suivre les indicateurs de performance afin de garantir un retour sur investissement maximal.

Vous pouvez suivre l'avancement de chaque publicité en indiquant le statut des tâches, par exemple « En cours de mise en œuvre », « En ligne », « Nouvelle demande », « Recherche » et « Achevé ».

« Avant l'automatisation, chaque fois qu'un rédacteur terminait une tâche, nous devions signaler manuellement à la hiérarchie que le texte était prêt. Cela pouvait prendre jusqu'à 36 heures. C'est formidable, car toute l'équipe suit désormais ses tâches quotidiennes dans ClickUp. »

« Avant l'automatisation, chaque fois qu'un rédacteur terminait une tâche, nous devions signaler manuellement à la hiérarchie que le texte était prêt. Cela pouvait prendre jusqu'à 36 heures. C'est formidable, car toute l'équipe suit désormais ses tâches quotidiennes dans ClickUp. »

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Facilitez la communication au sein de votre équipe grâce à ClickUp Chat pour discuter des stratégies de campagne publicitaire, partager des mises à jour et poser des questions rapides

Gardez un aperçu visuel de l'échéancier de vos contenus publicitaires grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp et suivez les échéances, les jalons et les dépendances de toutes vos campagnes publicitaires

Modifiez et finalisez vos textes marketing à l'aide de ClickUp Docs , recueillez des commentaires et appliquez les modifications directement sur la même plateforme

Optimisez la gestion des ventes et du marketing en effectuant le suivi des performances et de l'impact de vos campagnes publicitaires grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Intégrez-les à des outils tels que Google Workspace et aux plateformes de réseaux sociaux grâce aux intégrations de ClickUp pour suivre et optimiser directement vos publicités, et ainsi améliorer l'efficacité de vos campagnes

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités sont nombreuses, et les utilisateurs pourraient rencontrer une courbe d'apprentissage

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à tout forfait payant pour 7 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

💡 Conseil de pro : pour automatiser la gestion de vos campagnes, configurez les automatisations ClickUp afin de recevoir des notifications lorsqu'une tâche de rédaction publicitaire passe à l'étape suivante. Cela permet de garantir la coordination de l'équipe et le respect des délais.

À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

2. Jasper (Idéal pour remixer et réutiliser du contenu existant)

Jasper est un outil IA avancé conçu pour faciliter la création de contenu. La fonctionnalité « Brand Voice » de Jasper dispose d'une mémoire dans laquelle vous pouvez lui enseigner les détails de vos produits, services et audiences, ainsi que d'une fonctionnalité de ton et de style qui vous permet de lui inculquer le style de votre marque.

En tant que responsable marketing, il vous suffit de saisir un bref brief sur votre public cible, la plateforme et vos objectifs, et Jasper vous proposera plusieurs variantes. Les équipes peuvent rapidement modifier ou peaufiner ces brouillons pour les adapter au ton de la marque.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Utilisez des outils d'analyse pour suivre les performances de votre contenu et obtenir des informations sur les indicateurs d'engagement et le comportement de votre audience

Réutilisez votre contenu existant sous différents formats, par exemple en transformant un article de blog en extraits pour les réseaux sociaux ou en newsletters par e-mail

Intégrez-les à des plateformes populaires telles que Meta Ads Manager et Google Ads pour une gestion fluide de vos publicités

Limites de Jasper

L’installation initiale du ton et du public cible peut nécessiter une personnalisation détaillée

Tarifs de Jasper

Free : essai de 7 jours

Créateur : 49 $ par utilisateur et par mois

Pro : 69 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 500 avis)

À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Jasper

3. Copy.ai (Idéal pour personnaliser le ton et le style de manière personnalisée afin de garantir une voix de marque cohérente)

Stimulez les conversions grâce à des textes de haute qualité générés par Copy.ai. Cet outil permet de créer rapidement et efficacement des textes pour un large éventail de contenus écrits, des textes publicitaires captivants aux articles de blog convaincants. Idéal pour les contenus courts tels que les titres, les slogans, les balises de titre, les méta-descriptions et les descriptions publicitaires.

Les utilisateurs peuvent saisir des paramètres spécifiques tels que le ton, le style et le public cible afin de s'assurer que le contenu généré correspond à l'identité de leur marque et de créer des variantes pour les tests A/B.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Automatisez les tâches de création de contenu et rationalisez vos opérations marketing et commerciales

Créez du contenu dans plus de 25 langues, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises ayant une audience internationale

Tirez parti d'un référentiel centralisé contenant les informations de l'entreprise, qui peut être intégré au contenu

Limites de Copy.ai

La génération en masse de contenu peut parfois nécessiter une modification en cours pour plus de précision

Tarifs de Copy.ai / IA

Gratuit à vie

Formule Starter : 49 $/mois

Formule Avancée : 249 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Copy.ai

4. Anyword (Idéal pour le contenu publicitaire axé sur la performance)

Conçu pour les spécialistes du marketing, Anyword privilégie les stratégies basées sur les données. Il génère des textes publicitaires et effectue des prévisions de performances, permettant ainsi la création de messages clés qui trouvent un écho auprès des cibles.

Anyword permet une rédaction ciblée sur tous les segments et peut classer chaque variante de titre en fonction des taux de clics (CTR) prévus, facilitant ainsi la prise de décision éclairée.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Personnalisez vos messages en fonction des profils clients pour créer des publicités adaptées à chaque audience

Créez des publicités optimisées pour Google, Facebook et LinkedIn, en tirant parti de l'assistance multicanal de l'outil

Améliorez les résultats de vos campagnes publicitaires grâce aux fonctionnalités de tests A/B basés sur les données

Limites d'Anyword

Les textes générés par l'IA ont toujours un ton artificiel qui manque des nuances propres aux textes rédigés par des humains

Bien qu'il fournisse une assistance pour plusieurs langues, il est principalement axé sur l'anglais, ce qui peut ne pas convenir aux marchés non anglophones.

Tarifs d'Anyword

Formule Starter : 49 $/mois par utilisateur

Basé sur les données : 99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 499 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Anyword

G2 : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 350 avis)

À lire également : Les meilleurs outils d'automatisation créative pour booster votre productivité

5. Wordtune (Idéal pour réécrire et peaufiner des textes publicitaires existants)

via Wordtune

Wordtune est spécialisé dans l'amélioration de textes existants, en proposant des alternatives claires, concises et convaincantes. Cela permet aux utilisateurs de transformer des articles de blog basiques et des idées de contenu en textes soignés.

La fonctionnalité de résumé permet aux spécialistes du marketing de condenser leurs idées de contenu en messages concis qui captent l'attention et stimulent l'engagement. Ses extensions de navigateur s'intègrent à des outils tels que Google Docs et Gmail, garantissant ainsi des flux de travail fluides pour les spécialistes du marketing qui collaborent sur la campagne.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Améliorez la clarté, le ton et le style d'un texte existant plutôt que de partir de zéro, en vous basant sur les suggestions de réécriture.

Passez facilement d'un ton formel à un ton informel pour adapter votre texte à différents contextes marketing

Adaptez votre contenu aux besoins spécifiques de votre public en effectuant la maintenance d'un style linguistique cohérent

Limites de Wordtune

Bien qu'il excelle dans la mise au point de textes, Wordtune ne crée pas de contenu long format

Tarifs de Wordtune

Gratuit à vie

Avancé : 13,99 $ par utilisateur et par mois

Unlimited : 19,99 $ par utilisateur et par mois

Teams : 15,99 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Wordtune

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Wordtune

6. Writesonic (Idéal pour générer des textes publicitaires et des pages de destination)

Ne vous contentez plus de textes standardisés. Writesonic, un outil de rédaction publicitaire basé sur l'IA, génère des options de textes publicitaires sur mesure en fonction des objectifs spécifiques de votre campagne, aidant ainsi les spécialistes du marketing à créer des textes publicitaires créatifs rapidement et sans effort.

Ils disposent d’une fonctionnalité de traitement du langage naturel et exploitent des données Web en temps réel, garantissant ainsi que le contenu généré est pertinent et factuellement exact.

À partir d'une brève description de produit, Writesonic peut générer des options adaptées aux objectifs de votre campagne.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Faites votre choix parmi plus de 80 modèles adaptés à différents types d'idées de contenu, pour simplifier le processus de rédaction

Créez des publicités dans plus de 25 langues et bénéficiez d'une intégration transparente avec les outils marketing les plus courants

Assurez-vous que le contenu généré soit riche en mots-clés et optimisé pour les moteurs de recherche grâce aux outils d'optimisation SEO intégrés

Limites de Writesonic

Certains résultats peuvent nécessiter des modifications supplémentaires pour garantir qu'ils respectent les normes spécifiques de la marque

Les nouveaux utilisateurs pourraient rencontrer quelques difficultés au début en raison de la diversité des fonctionnalités disponibles sur la plateforme

Tarifs de Writesonic

Free Forever (jusqu'à 25 crédits)

Particuliers : 20 $/mois par utilisateur

Forfait Standard : 99 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Service de contenu combinant IA et intervention humaine : 2 000 $/mois pour cinq utilisateurs

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Writesonic

7. AdZis (Idéal pour l'automatisation de la rédaction publicitaire dans le domaine du commerce électronique)

Le temps presse, et votre campagne marketing a besoin de centaines de variantes de textes publicitaires. Il est tout simplement impossible de les rédiger manuellement un par un.

AdZis se distingue par sa fonctionnalité phare : la création de contenu publicitaire en masse, qui permet aux entreprises d'accéder à des textes marketing et à des descriptions de produits pour des milliers d'articles. Sa capacité à réaliser l'automatisation des descriptions de produits, des titres et des messages promotionnels en fait un outil incontournable pour les détaillants en ligne qui souhaitent optimiser leurs efforts de publicité numérique.

Les meilleures fonctionnalités d'AdZis

Optimisez le référencement naturel (SEO) de vos descriptions de produits en fonction des besoins de votre boutique en ligne

Assurez-vous d'une meilleure qualité de contenu en combinant du contenu généré par l'IA et des modifications en cours humaines

Intégrez-les à des plateformes de commerce électronique populaires telles que Shopify et Magento pour garantir un flux de travail fluide

Limites d'AdZis

Ces outils peuvent ne pas convenir aux types de contenu non liés au commerce électronique.

Pour les propriétaires de petites entreprises disposant d'un budget limité, la structure tarifaire peut sembler coûteuse

Tarifs d'AdZis

Descriptions de produits de niveau 2 (Standard) : 60 $ pour 100 produits

Descriptions de produits de niveau 3 (Expert) : 3 à 8 $ par produit

Services gérés avec forfait DFY (Terminé) : 99 $/mois

Évaluations et avis sur AdZis

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Aucune évaluation disponible

Le saviez-vous ? Selon une étude, environ 40 % des spécialistes du marketing ont déclaré utiliser des outils logiciels basés sur l'IA pour la production de contenu sur les réseaux sociaux.

8. Smart Copy par Unbounce (Idéal pour les textes publicitaires axés sur la conversion)

Smart Copy dispose d'une vaste bibliothèque de plus de 45 modèles personnalisables pour différents types de contenu, notamment des textes marketing, des campagnes d'e-mails et des publications sur les réseaux sociaux. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu de haute qualité en adéquation avec leurs objectifs marketing.

Les clics sur les publicités Facebook, Instagram et LinkedIn redirigent le prospect en quelques clics vers la page de destination personnalisée pour la campagne, optimisant ainsi votre taux de conversion.

Smart Copy s'intègre parfaitement aux pages de destination Unbounce et à d'autres plateformes marketing, simplifiant ainsi le flux de travail de création et de publication des campagnes publicitaires et la création de contenu pour les publicités et les publications sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Unbounce Smart Copy

Accédez aux fonctionnalités de Smart Copy directement depuis votre navigateur pour réaliser la création de contenu où que vous soyez, sur différentes applications

Utilisez Content Expander pour enrichir votre contenu publicitaire et accéder à des modèles prédéfinis adaptés à différents types d'annonces sur diverses plateformes, notamment Google Ads et les publications sur les réseaux sociaux.

Créez une page d'accueil web adaptée aux mobiles sans écrire une seule ligne de code

Limites d'Unbounce Smart Copy

Les fonctionnalités avancées ne sont efficaces que lorsqu'elles sont associées aux pages de destination Unbounce

Tarifs d'Unbounce Smart Copy

Build : 99 $/mois

Essai : 149 $/mois

Optimize : 249 $/mois

Agence : 499 $/mois

Évaluations et avis sur Unbounce Smart Copy

G2 : 4,4/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis)

9. Copysmith Rytr (Idéal pour générer du contenu court de haute qualité)

En tant qu'assistant IA, Copysmith Rytr reproduit votre ton rédactionnel en analysant un échantillon de vos textes. Cela garantit que le contenu généré par l'IA correspond à votre style. Vous pouvez également créer plusieurs tons personnalisés adaptés à différents scénarios, projets ou clients.

De plus, effectuez la sélection du ton qui vous convient parmi plus de 20 options, ce qui vous permet de créer des messages sur mesure qui trouveront un écho auprès de publics spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Copysmith Rytr

Créez du contenu où que vous écriviez grâce à l'extension Chrome de Rytr

Créez du contenu IA adapté à plus de 30 cas d'utilisation différents, en générant des types de contenu qui vont bien au-delà de la simple rédaction publicitaire

Ajustez le niveau de créativité du contenu généré pour obtenir des résultats plus simples ou plus imaginatifs, en fonction des besoins de votre campagne publicitaire

Limites de Copysmith Rytr

Rytr peut avoir du mal à produire des articles approfondis ou des récits complexes par rapport à d'autres outils de rédaction IA spécialisés

La qualité du contenu généré est variable et nécessite des modifications en cours pour être peaufinée

Tarifs de Copysmith Rytr

Free Forever

Unlimited : 9 $ par utilisateur et par mois

Formule Premium : 29 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Copysmith Rytr

G2 : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

10. Jacquard (Idéal pour personnaliser les publicités et les messages sur les réseaux sociaux)

Jacquard.com, anciennement Phrasee, permet aux spécialistes du marketing de générer à grande échelle des messages personnalisés et conformes sur divers canaux. En mettant l'accent sur le marketing du cycle de vie, Jacquard aide à maintenir la pertinence de la communication client en veillant à ce que les messages correspondent aux préférences et au contexte des clients.

Jacquard génère du contenu et teste et affine en permanence les messages en fonction des indicateurs de performance, garantissant ainsi que les campagnes restent pertinentes et percutantes.

En offrant la possibilité d'adapter les stratégies de communication de manière dynamique, Jacquard permet aux spécialistes du marketing de fidéliser leur clientèle sur le long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Jacquard

Générez des milliers de variantes linguistiques, toutes enrichies d'informations détaillées sur les produits, afin de proposer aux clients un contenu publicitaire pertinent personnalisé en fonction de leur contexte, basé sur leurs habitudes d'engagement passées.

Adaptez vos messages aux préférences de ton propres à chacun de vos milliers de clients : direct, curieux ou ludique.

Utilisez le processus de validation intégré pour vérifier minutieusement vos messages multicanaux avant qu'ils ne parviennent à vos clients

Limites de Jacquard

Ces outils s'adressent principalement aux grandes entreprises, et leurs tarifs peuvent s'avérer prohibitifs pour les petites entreprises.

Les nouveaux utilisateurs pourraient se sentir dépassés par les nombreuses fonctionnalités de la plateforme

Tarifs de Jacquard

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jacquard

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

🧠 Anecdote : Le slogan « Think Small » de la campagne Volkswagen de 1959 est souvent cité comme la meilleure publicité du XXe siècle. Aujourd’hui, les outils de rédaction publicitaire basés sur l’IA analysent ces campagnes emblématiques pour créer en quelques secondes de nouveaux slogans étayés par des données.

Choisissez l'outil de rédaction publicitaire basé sur l'IA le mieux adapté à vos besoins

Le choix des meilleurs outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA peut avoir un impact sur vos campagnes marketing, qu'il s'agisse de gagner du temps sur la création de contenu ou d'améliorer l'engagement et les conversions.

Si chaque outil d'IA présenté ici excelle dans des domaines spécifiques — que ce soit Jasper pour sa créativité ou Jacquard pour la personnalisation à grande échelle —, ClickUp se distingue comme la plateforme tout-en-un par excellence. ClickUp combine la gestion de projet, le chat et la création de contenu alimentée par l'IA au sein d'une seule et même plateforme. Cette approche centralisée permet à vos équipes marketing et de rédaction de atteindre des performances optimales.

En facilitant la collaboration en temps réel avec les responsables des réseaux sociaux, en effectuant le suivi de l'évolution des campagnes et en utilisant l'IA, ClickUp permet aux entreprises de gérer efficacement tous les aspects de leurs efforts publicitaires.

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : constatez la différence par vous-même. Créez dès aujourd'hui un compte ClickUp gratuit!