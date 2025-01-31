les 10 meilleurs outils d'automatisation créative pour booster la productivité

Si vous n'utilisez pas d'outils d'automatisation pour vous occuper de ces tâches répétitives fastidieuses, vous avez déjà pris du retard. Je suis passé par là.

Même si j'ai encore beaucoup à apprendre en matière d'utilisation de l'IA pour la production créative, je mentirais si je disais que l'IA et les outils d'automatisation des processus ne m'ont pas facilité la vie. Ils m'ont aidé à optimiser mon flux de travail et à gagner en efficacité.

Si vous avez également du mal à trouver l'équilibre entre l'IA et le maintien de votre créativité, je vous comprends. Dans cet article, je vais vous présenter les 10 meilleures solutions d'automatisation créative qui peuvent vous aider à mieux gérer votre charge de travail et à stimuler votre créativité.

Qu'est-ce qu'un outil d'automatisation créative ?

Les outils d'automatisation créative sont des logiciels qui utilisent l'IA pour automatiser les tâches répétitives dans la production de contenu et de design. Imaginez-les comme un assistant surpuissant qui se charge des tâches répétitives.

Imaginons que vous ayez besoin de publications sur différents réseaux sociaux. Une plateforme d'automatisation créative peut générer des variantes d'un même modèle en fonction de vos données, telles que les détails du produit et les images.

Cela réduit la charge de travail mentale et vous aide à mieux vous concentrer sur les aspects créatifs tels que le concept et le message.

Les logiciels d'automatisation créative devraient vous aider à simplifier vos processus et à améliorer votre créativité. Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte pour trouver la solution idéale pour votre flux de travail :

Accent mis sur le contenu

Contenu ciblé : Les logiciels d'automatisation créative doivent être capables de créer du contenu personnalisé à des fins diverses, telles que des vidéos, des images, des publications sur les réseaux sociaux et des présentations

Bibliothèque de modèles : Vous devriez avoir accès à une vaste bibliothèque de modèles prédéfinis dans différents formats

Fonctionnalités d'automatisation

Automatisation des tâches : Elle doit Elle doit automatiser les tâches répétitives , notamment le redimensionnement des images, la mise en forme, la suppression de l'arrière-plan et la traduction de textes

Intégration des données : un logiciel d'automatisation créative doit se connecter à votre CRM, à votre plateforme d'automatisation marketing ou à d'autres sources de données afin de créer un contenu personnalisé

Distribution et tests

Publication multicanal : Vous devriez pouvoir facilement exporter ou publier vos créations directement sur différentes plateformes (réseaux sociaux, e-mail, etc. )

Test A/B : Vérifiez si le logiciel prend en charge le test de différentes variantes de vos créations

Facilité d'utilisation et collaboration

Interface utilisateur : l'outil doit être facile à prendre en main et à utiliser, en particulier pour les non-concepteurs

Outils de collaboration : ils doivent prendre en charge la collaboration en temps réel pour ils doivent prendre en charge la collaboration en temps réel pour les équipes créatives

Facteurs supplémentaires

Évolutivité : vérifiez si l'outil est évolutif et s'il peut répondre à vos besoins créatifs actuels et futurs

Intégrations : Il doit également s'intégrer de manière transparente à votre pile de conception existante

Voici les meilleurs outils d'automatisation créative que vous pouvez essayer pour rationaliser votre processus de production créative et améliorer la qualité de vos projets :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets créatifs)

Collaborez, organisez et gérez vos projets de conception sur la plateforme complète de gestion de projets de conception ClickUp

Il est difficile de trouver le juste équilibre entre créativité et réflexion stratégique. Alors que je me concentre sur les idées innovantes et la résolution de problèmes, les objectifs à long terme passent au second plan. ClickUp m'a aidé à trouver cet équilibre en mettant en place un processus complet de gestion des flux de travail créatifs.

Il s'agit d'une plateforme tout-en-un pour la gestion de projets, la collaboration en équipe, la productivité et la gestion de la clientèle. La fonctionnalité Automatisations de ClickUp a rationalisé mes flux de travail, ce qui me permet de rayer plus facilement les tâches répétitives de ma liste de tâches.

ClickUp facilite grandement la gestion de projets créatifs grâce à ses fonctionnalités collaboratives. Vous pouvez ajouter automatiquement des assignés et des observateurs afin que les tâches prioritaires soient surveillées en permanence et que les membres de l'équipe soient informés des mises à jour de statut.

Vous pouvez parcourir plus de 100 modèles d'automatisation pour définir des automatisations permettant d'assigner des tâches et de modifier leur statut, leur priorité, leur assigné, leur date d'échéance et leur emplacement.

Découvrez plus de 100 modèles d'automatisation pour créer des flux de travail créatifs personnalisés

Ce que j'ai le plus apprécié jusqu'à présent, c'est ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp. Il suffit de lui demander de créer une automatisation (ce qui doit être fait lorsqu'une tâche est terminée). ClickUp Brain vous permet également de définir des déclencheurs ou des conditions pour automatiser des actions.

Ajoutez des déclencheurs ou des conditions pour automatiser des actions avec ClickUp Brain

Vous pouvez également configurer l'automatisation des e-mails dans ClickUp pour envoyer automatiquement des mises à jour de projet aux fournisseurs et aux clients, afin que tout le monde reste informé.

Alors que ClickUp Automations a organisé le processus de gestion, le logiciel de gestion de projet ClickUp Agency, spécialement conçu pour les agences, a contribué à stimuler la créativité de mon équipe.

Rationalisez votre flux de travail et stimulez votre créativité avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Agency

J'ai également apprécié ClickUp Docs pour la collaboration créative. Il permet de créer et de stocker des feuilles de route de projet, de créer des modèles de briefs créatifs et de concevoir des plans d'exécution. Avec ses nombreuses options de mise en forme, ses pages imbriquées et la possibilité d'intégrer des ressources, Docs peut servir de référentiel central pour toutes les informations relatives au projet.

Préparez des briefs créatifs et dressez la liste des processus, des tâches ou des directives de projet avec ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards est devenu notre outil de prédilection pour les sessions de brainstorming créatif. Tous les membres de l'équipe peuvent partager leurs idées et leurs notes sur le canevas. J'aime l'utiliser pour relier des idées grâce à l'éditeur glisser-déposer, ajouter des images et des liens. Il me permet même de créer des tâches de projet directement à partir des tableaux blancs.

Collaborez et réfléchissez ensemble grâce aux tableaux blancs ClickUp pour une meilleure créativité

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les tâches : Divisez les projets créatifs en étapes gérables avec Divisez les projets créatifs en étapes gérables avec les tâches ClickUp et automatisez-les à l'aide des automatisations ClickUp, ce qui les rend moins fastidieuses et plus faciles à suivre. Vous pouvez créer des types de tâches, définir des niveaux de priorité et lier des tâches connexes

Créez du contenu personnalisé : Automatisez la génération de contenu personnalisé pour vos campagnes, vos sondages clients ou vos descriptions de produits avec Automatisez la génération de contenu personnalisé pour vos campagnes, vos sondages clients ou vos descriptions de produits avec ClickUp Brain

Obtenez des informations : Suivez les performances de vos campagnes avec Suivez les performances de vos campagnes avec les tableaux de bord ClickUp afin d'optimiser vos techniques et processus créatifs

Suivez et optimisez vos campagnes marketing avec les tableaux de bord ClickUp

Suivi du temps : Analysez le temps que vous consacrez aux tâches manuelles et aux processus créatifs grâce à la fonctionnalité Analysez le temps que vous consacrez aux tâches manuelles et aux processus créatifs grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp afin d'améliorer votre flux de travail

Vous pouvez facilement mettre en place un flux de travail créatif grâce au modèle Création et conception de ClickUp. Il vous aide à élaborer un plan de projet détaillé, à ajouter des échéanciers visuels et à organiser vos idées en tâches concrètes.

Télécharger ce modèle Créez des flux de travail de bout en bout pour exécuter de manière transparente vos projets créatifs grâce au modèle Création et conception de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp a une courbe d'apprentissage en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois, facturé annuellement

Avis et évaluations sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Celtra (Idéal pour lancer des campagnes numériques)

via Celtra

Celtra est un outil d'automatisation créative, conçu spécialement pour créer et lancer des campagnes numériques. Vous pouvez utiliser l'IA pour créer du contenu, des images et des vidéos dans différents formats et pour différents canaux.

Ce que j'apprécie le plus chez Celtra, c'est qu'il permet une collaboration fluide entre les équipes de conception et de contenu, en séparant la création du contenu et de la conception. Cela permet aux équipes créatives de travailler sur des versions distinctes et réduit les erreurs.

Elle contribue également à garantir la cohérence de la marque grâce à des boîtes à outils personnalisées et des fonctionnalités de verrouillage des modèles. De la production de la campagne à la révision, en passant par la validation et la distribution, tout est disponible sur une seule plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Celtra

Optimisez votre travail en automatisant les tâches répétitives telles que le redimensionnement, le recadrage et la mise en forme de texte

Utilisez l'IA pour ajouter des éléments visuels tels que des animations et des galeries de produits afin de créer des campagnes numériques attrayantes

Créez un hub central pour toutes vos ressources créatives

Déployez la création et la distribution de vos campagnes à grande échelle et améliorez la transparence grâce à des modèles centralisés

Limites de Celtra

L'interface a une courbe d'apprentissage abrupte et peut être complexe pour les non-concepteurs

Tarification Celtra

Prix non disponible

Avis et évaluations sur Celtra

G2 : 4,4 /5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,4 /5 (plus de 250 avis)

3. Adacado (Idéal pour lancer des campagnes publicitaires dynamiques)

via Adacado

Adacado est une plateforme publicitaire à faire soi-même qui vous aide à diffuser des publicités display. La mise en place d'une campagne est incroyablement simple. J'ai juste saisi les informations relatives à mon annonceur, choisi une solution de campagne, téléchargé mon logo et mes images, et hop, ma campagne était en ligne !

Mieux encore, cela aide les professionnels comme moi à réduire considérablement les coûts liés aux fournisseurs.

Il fournit des solutions publicitaires personnalisées pour différents secteurs. Que j'aie besoin d'une publicité sur mesure pour mon secteur spécifique ou que je veuille partir de zéro, leur éditeur créatif répond à tous mes besoins.

La fonctionnalité la plus intéressante d'Adacado est qu'elle permet la création rapide d'annonces dynamiques pour les produits en synchronisant les mises à jour du flux de produits.

Les meilleures fonctionnalités d'Adacado

Développez vos campagnes publicitaires à l'aide de modèles prédéfinis et d'un éditeur créatif

Sélectionnez où et à qui vos annonces Google sont diffusées en sélectionnant divers facteurs, notamment les données démographiques, les intérêts, l'âge et le type d'appareil

Connectez directement les produits disponibles sur Shopify et utilisez des publicités achetables avec le widget « in-and checkout »

Limites d'Adacado

Il ne prend pas en charge la collaboration avec les clients ou les membres de l'équipe

Adacado excelle dans l'automatisation de campagnes simples, mais peut ne pas convenir à des visuels hautement personnalisés

Tarifs Adacado

Médias achetés : Nombre d'impressions x CPM (coût pour 1 000 impressions)

Publicités diffusées : Basé sur des tarifs dynamiques et statiques (tarif dynamique à partir de 0,99 $, tarif statique à partir de 0,25 $)

Produit : À partir de 0,15 $

Avis et évaluations sur Adacado

Gartner : 4,3/5 (3 évaluations)

TrustPilot : 3/ 5 (19 avis)

4. SundaySky (Idéal pour créer des publicités vidéo sur mesure)

via SundaySky

SundaySky fonctionne très bien pour les équipes qui créent beaucoup de vidéos pour le marketing sur les réseaux sociaux, les campagnes commerciales personnalisées et les promotions de marque. Sa plateforme vidéo d'entreprise utilise l'IA pour créer des vidéos attrayantes.

L'IA de SundaySky m'aide à créer facilement des scripts vidéo, à intégrer des éléments musicaux dans les vidéos et à ajouter des voix off naturelles aux clips. Cela représente beaucoup de travail manuel automatisé en un rien de temps.

L'intégration de l'IA ajoute également des narrations et des textes vidéo personnalisés pour renforcer l'engagement des spectateurs.

Les meilleures fonctionnalités de SundaySky

Créez des vidéos interactives en quelques minutes grâce à des modèles, des thèmes et des morceaux de musique prédéfinis

Ajoutez des textes, des narrations et des CTA personnalisés pour capter l'attention des spectateurs et améliorer le taux de conversion

Automatisez la distribution vidéo en intégrant des vidéos dans n'importe quel CMS, site web, portail ou application

Créez différentes versions d'une même vidéo afin de cibler des segments audio spécifiques avec des messages qui trouvent un écho auprès de votre public

Limites de SundaySky

Avec des options de modèles limitées, la création de contenu vidéo peut être répétitive

Les vidéos exportées ont une qualité réduite

Tarifs SundaySky

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur SundaySky

G2 : 4,4 /5 (31 avis)

Cuspera : 4,4 /5 (plus de 150 avis)

5. Hunch (idéal pour utiliser les données produit dans les publicités)

via Hunch

Si vous recherchez une plateforme holistique pour concevoir des créations et mener des campagnes, essayez Hunch. Elle utilise l'IA pour créer des publicités multiformats. Il vous suffit de télécharger votre kit de marque et la fonctionnalité IA optimise automatiquement les images et ajuste les dispositions.

Hunch offre également une créativité axée sur les produits. Par exemple, je peux ajouter mon flux de produits à la plateforme afin d'améliorer les images, les vidéos et les publicités des produits en fonction des informations fournies. Ce que j'apprécie le plus chez Hunch, c'est qu'il aide à convertir les données en créations pour tous les éléments d'un catalogue.

Les meilleures fonctionnalités de Hunch

Créez des modèles d'images et de vidéos personnalisés pour adapter votre production créative

Téléchargez votre kit de marque et obtenez automatiquement des modèles publicitaires redimensionnés pour différents canaux

Lancez des campagnes automatisées sur les réseaux sociaux et rationalisez les flux de travail des campagnes

Création automatique de plusieurs modèles conformes à la marque dans différents formats avec le modèle Multi Artboard de Hunch

Limites de l'intuition

Vous devez disposer de compétences techniques en conception et en publicité pour gérer et administrer des campagnes sur Hunch

Tarification intuitive

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Hunch

G2 : 4,6/5 (33 avis)

Capterra : 4,7/5 (13 avis)

6. ChatGPT (le meilleur outil pour automatiser votre brainstorming)

via ChatGPT

ChatGPT est un assistant créatif tout-en-un alimenté par l'IA auquel je peux me fier pour tout, du contenu des réseaux sociaux aux textes publicitaires en passant par les e-mails personnalisés. Il me suffit d'entrer la bonne invite, les instructions ou le mot-clé, et ChatGPT s'occupe du reste.

J'adore y lancer des idées et voir où la discussion me mène.

Il peut même aider au processus de conception en suggérant des idées et des flux de travail pour l'interface utilisateur. Si vous souhaitez créer des conceptions avancées à l'aide de logiciels techniques, ChatGPT peut fournir des codes de conception.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Donnez des invites, des instructions et obtenez des articles, des publications sur les réseaux sociaux ou des textes marketing de qualité

Brainstorming et suggestions originales pour des campagnes publicitaires

Créez du contenu personnalisé en fonction de votre public cible

Utilisez sa version avancée pour générer des infographies à partir de requêtes textuelles

Limites de ChatGPT

Elle n'aide qu'à la conception et à la production de contenu et ne peut pas gérer les tâches de conception ou les campagnes publicitaires

Il ne suit pas automatiquement les performances des campagnes

Tarifs ChatGPT

Gratuit : forfait Free Forever

Plus : 20 $ par mois, facturé annuellement

Équipe : 25 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Entreprise : Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (49 avis)

7. Canva (le meilleur pour concevoir du contenu visuel)

via Canva

Canva est mon outil de prédilection pour créer des designs époustouflants pour des campagnes, des publicités sur les réseaux sociaux, des brochures, des présentations, des bobines, des vidéos et d'autres visuels. Il propose de nombreux modèles pour différents formats de design, canaux et secteurs d'activité, ainsi qu'une vaste bibliothèque contenant des millions d'images, d'icônes et de graphiques.

Je peux facilement télécharger et modifier des images, créer des designs à partir de zéro ou à l'aide de modèles, ou encore dessiner, esquisser et collaborer en temps réel grâce à la fonctionnalité Draw de Canva.

Vous avez une image floue avec un cadrage maladroit ? Utilisez l'option Modification magique pour améliorer toutes vos images en un seul clic. La fonctionnalité de suivi de l'engagement de Canva est également utile pour évaluer vos créations et l'engagement des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Visualisez vos créations en donnant des invites, des instructions ou des textes à l'outil Magic Design

Ajoutez automatiquement de la musique ou des morceaux populaires à vos vidéos

Combinez rapidement des images pour créer des vidéos à l'aide de l'IA

Traduisez automatiquement vos designs pour différents publics grâce à l'IA

Simplifiez votre flux de travail sur les réseaux sociaux en planifiant, programmant et publiant des publications sur différents canaux à l'aide du planificateur de contenu

Limites de Canva

Il manque des fonctionnalités de gestion des publicités et des campagnes

Canva manque de fonctionnalités avancées pour la conception de publicités

Tarifs Canva

Canva gratuit : Free Forever

Canva Pro : 15 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Canva Teams : 10 $ par utilisateur et par mois (minimum trois utilisateurs), facturé annuellement

Canva Enterprise : Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

GetApp : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

8. Marpipe (le meilleur pour générer des catalogues de produits)

via Marpipe

Marpipe est un autre outil d'automatisation créative qui crée des publicités pour des catalogues de produits à l'aide de l'IA. Il s'intègre à votre flux de produits existant depuis Shopify et d'autres plateformes et optimise la conception des publicités.

J'ai apprécié la fonctionnalité IA qui supprime automatiquement l'image d'arrière-plan, redimensionne l'image pour l'adapter au design et génère un texte publicitaire à partir du texte de la page produit.

Les meilleures fonctionnalités de Marpipe

Testez plusieurs variantes de conception de produits à la fois grâce à la fonctionnalité de test A/B de Marpipe

Créez des modèles de conception de produits créatifs grâce au générateur par glisser-déposer

Créez des designs de produits attrayants en connectant les couches de conception avec les colonnes du flux de produits

Ajoutez des catalogues publicitaires directement sur les plateformes publicitaires pour augmenter l'engagement

Limites de Marpipe

Marpipe a une interface complexe et une installation difficile

Tarifs Marpipe

Explorer : 0 $ pour toujours

Entreprise : Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Marpipe

G2 : 5/5 (4 avis)

Capterra : 4/ 5 (1 avis)

9. Bannerflow (Idéal pour la production automatisée de campagnes)

via Bannerflow

Bannerflow automatise la production, la gestion et l'optimisation des publicités numériques. Ce qui m'a particulièrement marqué, ce sont les animations de marque avancées de Bannerflow, qui rendent les publicités numériques plus attrayantes. La possibilité d'ajouter automatiquement des flux de données aux créations de campagne renforce également l'engagement.

Vous pouvez créer une bibliothèque de publicités de marque et réutiliser des créations avancées pour la production de campagnes et de publicités. Bannerflow prend également en charge l'utilisation de widgets personnalisés pour créer des designs uniques. Sa fonctionnalité de gestion des traductions est idéale pour les entreprises qui ont une audience internationale.

Avec cet outil, il me suffit d'apporter des modifications à la conception et au texte dans le brief principal, et celles-ci sont automatiquement répercutées dans toutes les campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Bannerflow

Permettez la production, la publication et le lancement rapides de campagnes publicitaires dynamiques sur plusieurs canaux

Créez plusieurs variantes de campagnes à partir d'un seul créatif principal

Partagez des aperçus en direct de vos campagnes pour obtenir des validations

Apportez des modifications en direct aux ajouts pour augmenter le retour sur investissement

Limites de Bannerflow

Certains utilisateurs mentionnent des problèmes tels que la lenteur du chargement et l'absence de réponse aux clics

Tarifs Bannerflow

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Bannerflow

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

TrustRadius : 6,3/10 (7 avis)

10. Innervate (idéal pour la création publicitaire à grande vitesse)

via Innervate

Innervate (anciennement RevJet) est un autre logiciel d'automatisation créative qui automatise les campagnes de marketing et de publicité. Il aide les utilisateurs à créer des publicités et des campagnes numériques personnalisées pour leur public cible.

Avec Innervate, j'ai pu essayer les tests A/B pour mesurer l'impact de mes campagnes et les optimiser pour différents canaux, notamment les réseaux sociaux et les e-mails.

Les meilleures fonctionnalités d'Innervate

Créez des publicités personnalisées grâce aux capacités d'optimisation créative dynamique (DCO)

Obtenez des conseils pour créer des campagnes personnalisées pour des audiences régionales

Obtenez des analyses détaillées des performances et mesurez le retour sur investissement des campagnes

Innervate les limites

Innervate se concentre davantage sur l'expérience client et peut ne pas convenir à l'automatisation des tâches créatives

Tarification Innervate

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Innervate

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Automatisez vos tâches créatives avec ClickUp

La créativité nécessite de la concentration et un esprit calme. Si votre équipe est submergée par des tâches administratives, la gestion des tâches créatives telles que la planification de campagnes ou la conception peut devenir difficile.

C'est là que les principaux outils d'automatisation créative tels que ClickUp peuvent vous aider.

Ils automatisent les tâches répétitives grâce à l'IA, rationalisent votre flux de travail et facilitent la conception et l'exécution d'idées créatives. ClickUp offre une automatisation puissante, une gestion intuitive des tâches et des informations basées sur l'IA pour permettre des processus créatifs fluides et booster la productivité.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour transformer la façon dont vous gérez vos projets créatifs !