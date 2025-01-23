11 modèles gratuits d'éléments d'action pour une meilleure productivité

Vous démarrez votre ordinateur portable ou votre ordinateur de travail le matin et vous êtes immédiatement inondé de messages et de tâches, chacun exigeant que vous le résolviez en premier.

Si ce scénario vous angoisse ou vous semble trop familier, vous n'êtes pas seul. 71% des dirigeants d'organisations déclarent ressentir une pression constante de la part des dirigeants pour augmenter la productivité.

C'est pourquoi vous devez vous donner éléments d'action . Il ne s'agit pas de simples tâches à accomplir, mais d'étapes clairement définies destinées à faire avancer vos projets. En décomposant les objectifs en une série d'actions structurées, il est possible d'atteindre les objectifs fixés liste de priorités structurée vous pouvez rester concentré et faire ce que vous avez à faire.

Nous avons rassemblé 11 modèles d'éléments d'action gratuits pour vous aider, vous et votre équipe classer les tâches par ordre de priorité tout en augmentant la productivité.

Que sont les modèles d'éléments d'action ?

Les modèles d'éléments d'action sont des modèles préconçus permettant de documenter, d'attribuer et de suivre des tâches ou des étapes réalisables d'une manière cohérente et organisée.

Ils peuvent être utilisés à diverses fins, de la création d'une simple liste de choses à faire à celle d'une liste complexe de tâches à accomplir forfait de projet . Ces modèles comprennent généralement des champs tels que la description de la tâche, l'assigné, la priorité, la date d'échéance, le statut et toute note ou contexte pertinent.

Grâce à ces modèles, vous pouvez faciliter la gestion des tâches en fournissant une structure standardisée, ce qui facilite la délégation des responsabilités, le suivi de la progression et la responsabilisation.

Ils sont disponibles en différentes formes, comme, par exemple, un une application de liste à faire connectée à un logiciel de gestion de projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'élément d'action ?

Un bon modèle d'élément d'action doit faire plus qu'organiser les tâches. Vous pouvez l'utiliser pour rendre votre flux de travail plus fluide et plus efficace.

Voici cinq fonctionnalités clés à rechercher dans un modèle d'éléments d'action gratuit qui vous permettra de rester sur la bonne voie et d'atteindre vos objectifs :

Répartition effacée des tâches: Un modèle de qualité offre de l'espace pour décomposer les tâches en étapes spécifiques et exploitables. Les tâches vagues comme "Mon travail sur le rapport" sont remplacées par des actions concrètes comme "Compiler les données pour le rapport sur les équipes commerciales du quatrième trimestre"

Un modèle de qualité offre de l'espace pour décomposer les tâches en étapes spécifiques et exploitables. Les tâches vagues comme "Mon travail sur le rapport" sont remplacées par des actions concrètes comme "Compiler les données pour le rapport sur les équipes commerciales du quatrième trimestre" Sections de priorité: Toutes les tâches n'ont pas le même poids, et il est bon d'avoir des sections de prioritémodèles de listes à faire le reflètent. Avec des sections désignées pour un niveau de priorité, vous pouvez facilement identifier les tâches qui nécessitent une attention immédiate par rapport à celles qui peuvent attendre

Toutes les tâches n'ont pas le même poids, et il est bon d'avoir des sections de prioritémodèles de listes à faire le reflètent. Avec des sections désignées pour un niveau de priorité, vous pouvez facilement identifier les tâches qui nécessitent une attention immédiate par rapport à celles qui peuvent attendre Suivi des échéances: Les échéances sont essentielles à la responsabilisation et à l'amélioration de la qualité de viemodèles de gestion des tâches avec des champs de date d'échéance intégrés vous aident à gérer les échéanciers sans effort

Les échéances sont essentielles à la responsabilisation et à l'amélioration de la qualité de viemodèles de gestion des tâches avec des champs de date d'échéance intégrés vous aident à gérer les échéanciers sans effort Suivi des cours: Les modèles qui incluent des indicateurs de statut facilitent le suivi de votre progression et vous permettent de rester motivé grâce à un aperçu clair de ce qui a été accompli

Les modèles qui incluent des indicateurs de statut facilitent le suivi de votre progression et vous permettent de rester motivé grâce à un aperçu clair de ce qui a été accompli Champs de collaboration d'équipe: Pour les projets d'équipe, recherchez des modèles comportant des champs permettant d'attribuer des tâches, d'ajouter des commentaires ou d'assurer le suivi des collaborateurs. Cela permet de s'assurer que personne n'est laissé dans l'ignorance

Cependant, il ne suffit pas de connaître les caractéristiques d'un bon modèle d'élément d'action. une recherche rapide sur Google vous donnera de nombreuses options, mais comment faire pour choisir le meilleur ?

C'est simple : il suffit de consulter la liste ci-dessous, dans laquelle nous avons sélectionné 11 des meilleurs modèles pour différents besoins.

11 modèles d'éléments d'action

Ne serait-ce pas génial d'avoir une plateforme unique qui rassemble tout ce dont vous avez besoin pour le travail en un seul endroit - documents, tâches, discussion, intégrations et même modèles préconstruits ? C'est exactement ce que propose ClickUp livre.

Avec plus de 1000 modèles pour tous les cas d'utilisation et tous les secteurs d'activité, vous n'avez rien à faire à partir de zéro et vous n'avez plus à vous soucier de l'organisation de vos tâches.

Brandon Fitch, directeur du développement de produits chez Flyin' Miata, est un utilisateur heureux de ClickUp, explique l'utilité de ClickUp telle qu'elle est :

_Nous utilisons ClickUp comme une liste à faire fantaisiste, en gros. Il est particulièrement utile pour les processus à étapes multiples que nous faisons de manière répétée et qui impliquent plusieurs personnes différentes. Nous créons un modèle pour ce processus, ce qui nous permet de ne rien oublier et de communiquer facilement (automatiquement) entre les personnes lorsqu'elles sont en mesure de faire leurs tâches

Examinons nos 11 modèles d'éléments d'action les uns après les autres.

1. Le modèle de plan d'action ClickUp

Le Modèle de plan d'action ClickUp optimise le flux de travail et rend les objectifs plus réalisables. Il s'agit d'un outil personnalisable qui aide les utilisateurs à organiser les tâches, à fixer des objectifs clairs et à suivre la progression vers les objectifs.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-412.png Modèle de plan d'action ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-10171&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

En fournissant un cadre structuré, ce modèle facilite la gestion efficace des tâches, en veillant à ce que toutes les étapes soient comptabilisées et que les délais soient respectés.

L'utilité de ce modèle est maximisée lorsque vous l'utilisez pour :

Simplifier vos tâches en actions gérables

Ajouter des notes autocollantes entre les étapes pour noter des idées, des notes ou des forfaits. Ces notes peuvent être converties en actions réalisables Tâches ClickUp Embarquer Documents ClickUp dans les Tableaux blancs ClickUp et vice versa pour permettre une collaboration en temps réel, des mises à jour et un accès facile aux détails du projet



Idéal pour : Les managers qui cherchent à établir un forfait pour chaque trimestre

💡 Conseil de pro: Bloquez 10 à 15 minutes par jour pour revoir et mettre à jour vos éléments d'action, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur les priorités ou les échéances changeantes.

2. Le modèle ClickUp de planification d'un projet

Le forfait d'un projet peut s'avérer accablant, mais les Modèle de planification de projet ClickUp simplifie le processus pour les gestionnaires de projet et les équipes.

ClickUp Modèle de planification d'un projet

La structure du modèle facilite la définition d'éléments d'action efficaces en permettant aux utilisateurs de décomposer les projets en tâches gérables, d'attribuer des responsabilités, de fixer des paramètres et de suivre la progression.

Vous vous demandez comment ce modèle puissant peut vous aider à améliorer votre flux de travail ? En voici quelques exemples :

Obtenez un aperçu visuel de la progression de votre projet grâce à un tableau d'état intuitif

Suivre toutes les tâches et leurs statuts dans une liste de tâches organisée

Organisez les tâches en quatre statuts personnalisables - Achevé, Bloqué, À faire, En cours - pour maintenir une bonne visibilité de la progression du projet

Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui souhaitent suivre l'évolution de leur projet la progression du projet en un seul endroit

3. Le modèle de liste à faire de base ClickUp

Le modèle Modèle de liste à faire de base ClickUp est l'outil idéal pour organiser et suivre les tâches quotidiennes en un seul endroit.

Modèle de liste à faire de base ClickUp

Que vous gériez des courses personnelles ou des responsabilités professionnelles, ce modèle vous permet de ne pas perdre de vue vos priorités. Voici comment procéder :

Visualisez et gérez sans effort vos tâches quotidiennes pour une meilleure productivité

Utilisez trois vues intuitives - Document, Tableau et Liste - pour visualiser vos éléments dans la forme qui vous convient le mieux

Accédez à deux statuts personnalisés à code couleur - À faire et Achevé - pour suivre la progression de vos éléments au fur et à mesure de votre travail

Idéal pour : Les chefs d'équipe qui souhaitent assurer le suivi des tâches liées à un projet à l'aide d'outils de collaboration

4. Le modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

Lorsque vous avez besoin de passer en revue les mêmes éléments jour après jour, le modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp est votre meilleur ami. Il est parfait pour gérer vos routines quotidiennes, construire des habitudes et rester sur la voie de vos objectifs.

Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp

Le plus beau, c'est que ce modèle peut être utilisé dans votre vie professionnelle et personnelle Vous pouvez utiliser ce modèle dans votre vie professionnelle et personnelle. Qu'il s'agisse de vous entraîner quotidiennement pour acquérir une nouvelle compétence ou de fixer un rappel pour la mise à jour quotidienne de votre directeur, le modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp vous couvre.

Utilisez ce modèle pour :

Créer des tâches pour chaque objectif que vous visez à accomplir dans une journée

Attribuer des échéances et désigner des échéanciers pour chaque tâche afin de rester concentré et productif

Mettre en évidence et se concentrer d'abord sur les tâches les plus critiques pour garantir l'efficacité

Idéal pour : Les professionnels qui veulent gérer des listes de tâches personnelles et des rappels sans changer de plateforme

5. Le calendrier ClickUp Modèle de liste À faire

Conçue pour les professionnels et les équipes, la Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp fournit un aperçu Effacées de votre emploi du temps hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel, vous aidant à rester organisé et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Avec ce modèle, suivez vos heures de travail et assurez-vous que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.

Utilisez ce modèle pour définir vos priorités, ainsi que :

Suivre les réunions à venir et s'assurer que les tâches préalables à la réunion sont achevées à temps

Organiser les tâches par membre de l'équipe pour favoriser la responsabilisation et la clarté

Accéder à des instructions de démarrage rapide pour tirer le meilleur parti du modèle dès maintenant

Idéal pour : Les managers qui veulent visualiser les tâches de l'équipe pour les jours, les semaines et les mois dans une vue de calendrier

🧠 Fun Fact: Le concept de "liste à faire" remonte à l'Égypte ancienne, où les travailleurs utilisaient des listes hiéroglyphiques pour suivre leurs responsabilités quotidiennes.

6. Le modèle de liste à faire pour le travail de ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen simple et efficace d'organiser vos tâches hebdomadaires ? Ne cherchez pas plus loin que le Modèle de liste à faire pour le travail ClickUp !

Modèle de liste à faire pour le travail ClickUp

Grâce à ce modèle, vous n'aurez plus à vous soucier de manquer les rendez-vous hebdomadaires avec les membres de l'équipe ou d'oublier de fournir des mises à jour hebdomadaires aux parties prenantes.

Développeurs de logiciels, spécialistes du marketing, responsables des ressources humaines, vendeurs : tout le monde peut trouver une utilité à ce modèle, qui vous permet de.. :

De planifier visuellement vos tâches pour la semaine, en veillant à ce que rien ne passe inaperçu

D'afficher une vue d'ensemble de votre charge de travail mensuelle, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie

D'établir des priorités et de suivre la progression de toutes vos tâches dans un emplacement unique et pratique

Idéal pour : Les responsables d'équipe qui souhaitent forfaiter les tâches hebdomadaires et mensuelles et collaborer avec les membres de l'équipe dans une même perspective

7. Le modèle de liste d'activités ClickUp

Une liste d'activités est l'épine dorsale d'une gestion de projet efficace. Elle décrit toutes les tâches nécessaires pour achever un projet et sert de base à la planification, à l'établissement du calendrier et au suivi de la progression.

Modèle de liste d'activités ClickUp : modèles d'éléments d'action

La liste d'activités Modèle de liste d'activités ClickUp offre un moyen facile de construire une liste d'activités, en compilant toutes les informations que vous devez suivre en un seul endroit, sans effort. Avec ce modèle, vous pouvez :

Catégoriser les tâches en groupes logiques pour améliorer la visibilité

Configurer des notifications pour recevoir des mises à jour sur la progression des tâches

Planifier des réunions régulières pour discuter de la progression, aborder les problèmes et prendre des décisions éclairées

Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui veulent garder une trace de leur charge de travail quotidienne

8. Le modèle de gestion des tâches ClickUp

La gestion efficace des tâches est la pierre angulaire des équipes productives, et le modèle de gestion des tâches ClickUp est un outil de gestion des tâches Modèle de gestion des tâches ClickUp vous aide à atteindre cet objectif.

Modèle de gestion des tâches ClickUp : modèles d'éléments d'action

Effacé pour tous les membres de l'équipe, tous les projets et tous les flux de travail, ce modèle polyvalent vous permet de garder vos priorités claires et votre travail sur la bonne voie. Aucun élément ou tâche n'est trop difficile à suivre, et vous pouvez même :

Utiliser la vue Liste pour décomposer les tâches en listes détaillées et personnalisées pour une organisation précise

Planifier et établir des priorités visuellement avec la vue Tableau, en vous inspirant de l'installation classique d'un tableau Kanban

Gérer efficacement les charges de travail de l'équipe à l'aide de la vue Charge de travail pour assurer une affectation intelligente des tâches

Planifier les tâches de manière dynamique avec l'affichage Calendrier, qui offre la fonctionnalité de glisser-déposer pour faciliter les ajustements

Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui souhaitent suivre leur charge de travail quotidienne

9. Le modèle ClickUp pour faire les choses terminées

La méthodologie "Getting Things Terminé" (GTD) est un cadre de confiance qui permet d'améliorer la productivité en organisant les tâches en actions gérables.

Le modèle Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé donne vie à ce processus et vous encourage à l'intégrer dans votre flux de travail quotidien.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-420.png Modèle ClickUp pour faire Terminé : modèles d'éléments d'action https://app.clickup.com/signup?template=t-102451791&department=other Télécharger ce modèle /$$$cta/

Utilisez ce modèle pour mieux structurer vos tâches quotidiennes. Identifiez les éléments à traiter en priorité, attribuez les responsabilités ou déléguez-les si nécessaire, fixez des délais clairs et faites les choses !

En outre, utilisez ce modèle pour :

Obtenir un aperçu clair de toutes les tâches dans une liste, triées par contexte, date d'échéance ou niveau d'effort

Gérer visuellement les flux de travail avec une disposition de type Kanban, où les tâches sont regroupées par statut, priorité ou échéance

Collaborer sans effort en épinglant des documents GTD prédéfinis pour créer des procédures opératoires normalisées, enregistrer des notes de réunion ou partager des idées

Idéal pour : Les chefs d'entreprise qui veulent faire les choses de manière organisée

💡 Conseil professionnel: Lorsque vous utilisez des modèles d'éléments d'action, attribuez une durée réaliste à chaque tâche. Une surestimation ou une sous-estimation peut perturber votre flux de travail.

10. Le modèle de planning quotidien ClickUp

Le Modèle d'agenda quotidien ClickUp agit comme un planificateur virtuel, vous aidant à rester organisé, à prendre des habitudes et à consacrer plus de temps à ce qui compte le plus.

Modèle de planificateur quotidien ClickUp : modèles d'éléments d'action

Qui a besoin d'un agenda physique, ou de listes de tâches longues et compliquées, quand vous avez ce modèle facile à utiliser ? Utilisez les incroyables fonctions de ce modèle pour :

Définir des tâches récurrentes pour créer des habitudes durables et assigner des dates d'échéance spécifiques pour une meilleure planification

Utiliser différentes vues (Tableau, Liste et Guide de démarrage) pour obtenir un aperçu personnalisé de vos habitudes et de vos objectifs

Organiser vos tâches à l'aide de deux statuts simples - Ouvert et Achevé - pour suivre la progression en un coup d'œil

Idéal pour : Les professionnels qui souhaitent planifier leurs activités quotidiennes dans un agenda virtuel simple

11. Le modèle de tableau blanc de la matrice des priorités d'action ClickUp

Le modèle Matrice des priorités de l'action ClickUp Modèle de tableau blanc aide les équipes à évaluer les décisions, à hiérarchiser les tâches et à aligner les efforts sur la réussite.

ClickUp Matrice des priorités d'action Tableau blanc : modèles d'éléments d'action

Ce modèle offre un moyen clair et visuel de déterminer les actions qui comptent le plus pour vous en fonction des résultats souhaités. Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Évaluer les priorités en fonction de l'impact élevé par rapport à l'impact faible et de l'effort élevé par rapport à l'effort faible

Utiliser des notes autocollantes pour classer les tâches dans les quatre catégories : gains rapides (impact élevé, effort faible), grands projets (impact élevé, effort important), tâches de remplissage (impact faible, effort faible) et tâches ingrates (impact faible, effort important)

Transformez les notes adhésives en tâches réalisables et assignez-les aux membres de l'équipe directement à partir du tableau blanc

Donnez vie à vos idées grâce à une interface tactile qui vous permet d'esquisser, de dessiner et de visualiser des concepts à l'aide de gestes intuitifs

Idéal pour : Les professionnels qui veulent visualiser les priorités des projets et déléguer des tâches en fonction de l'impact et des efforts

Maîtriser les tâches sans effort avec ClickUp

Les modèles d'éléments d'action changent la donne pour tous ceux qui cherchent à simplifier leur flux de travail et à garder la maîtrise de leurs tâches. Les 11 modèles ClickUp que nous avons présentés simplifient la planification en fournissant tout ce dont vous avez besoin pour organiser des évènements, des rendez-vous et des tâches en un seul endroit.

Les calendriers visuels, les listes À faire et les tâches récurrentes vous permettent de ne manquer aucune tâche. Les notifications automatisées vous tiennent constamment au courant, pour que vous ayez toujours une étape d'avance.

Et le plus beau, c'est que ces modèles sont gratuits Ces modèles sont gratuits et entièrement connectés à ClickUp, logiciel de gestion des tâches qui combine vos documents, vos tâches, vos discussions, vos outils de collaboration et vos applications favorites dans une plateforme transparente.

Cette plateforme unique libère votre attention et votre temps en vous évitant de devoir poursuivre plusieurs outils ou plateformes, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte. S'inscrire à ClickUp et sentez la différence chaque jour !