Découvrez des exemples de tests A/B pour prendre de meilleures décisions dans l'entreprise

La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude.

La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude.

En tant que responsable marketing, vous avez sans doute déjà été confronté au moins une fois à cette situation déconcertante : votre campagne marketing n'est pas à la hauteur de vos attentes, et vous savez qu'il faut changer les choses, mais par où commencer ?

Devriez-vous commencer par modifier votre contenu ? Peut-être devriez-vous plutôt vous concentrer sur le choix de canaux marketing différents. Ou peut-être que le problème réside simplement dans l'évolution des goûts des consommateurs.

Bien sûr, tester ces changements un par un prend beaucoup de temps et n'est pas toujours la meilleure solution. Heureusement, il existe une solution qui vous permet de tester différentes options simultanément : les tests A/B.

Le test A/B est une méthodologie éprouvée qui consiste à tester simultanément différentes options afin de comparer leurs performances. Initialement utilisé dans divers champs, il est aujourd'hui une stratégie incontournable en marketing. Cet article présente certaines des bonnes pratiques et des exemples de tests A/B.

👀 Le saviez-vous ? Aujourd'hui, plusieurs grandes entreprises réalisent plus de 10 000 tests A/B par an, dont beaucoup impliquent des millions d'utilisateurs.

Qu'est-ce que le test A/B ?

Le test A/B consiste à comparer deux versions d'un élément afin de déterminer laquelle est la plus performante. Ses principes ont été établis dans les années 1920 par le statisticien Ronald Fisher, puis adoptés par les spécialistes du marketing dans les années 1960 et 1970 pour évaluer l'expérience de l'utilisateur de leurs campagnes.

Les tests A/B modernes, tels que nous les connaissons, ont fait leur apparition au début des années 1990. Si les concepts fondamentaux restent inchangés, leur ampleur a évolué : les tests touchent désormais des millions d'utilisateurs, s'exécutent en temps réel et fournissent des résultats instantanés.

Vous vous demandez ce que les tests A/B peuvent vous apporter ? Découvrons ensemble leurs avantages et comment ils peuvent vous aider à prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise.

Avantages des tests A/B

Comprendre les avantages des tests A/B permet de comprendre pourquoi ils sont indispensables dans votre boîte à outils marketing.

Examinons ses clés.

Mesurez l'engagement des utilisateurs : Testez différentes variantes d'éléments tels que les pages web, les appels à l'action (CTA) et les objets d'e-mails afin de mesurer leur impact sur le comportement des utilisateurs

Prenez des décisions fondées sur les données : obtenez des résultats statistiquement significatifs et éliminez les conjectures de vos décisions

Augmentez vos taux de conversion : Boostez les taux de conversion de vos campagnes marketing grâce à des tests A/B réguliers

Simplifiez l'analyse : identifiez facilement des indicateurs tels que l'interaction des utilisateurs, les taux de conversion, le trafic sur le site, etc., afin de distinguer clairement les tests de réussite de ceux qui ont échoué.

Obtenez des résultats instantanés : obtenez des résultats rapides pour une optimisation plus rapide, même avec de petits ensembles de données

Testez tous les éléments : Testez les titres, les boutons d'appel à l'action ou même les nouvelles fonctionnalités — sur les publicités, les applications ou les sites web — afin d'améliorer le comportement des visiteurs et les conversions. Chaque idée peut être approuvée ou rejetée en fonction des informations recueillies auprès des utilisateurs lors d'un test.

Maintenant que vous connaissez les avantages de cette méthode de test, examinons les éléments clés nécessaires à sa mise en œuvre.

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Les éléments clés des tests A/B

La conception d'un test A/B est un processus minutieux.

Pour obtenir des résultats satisfaisants, vous devez tenir compte de plusieurs éléments clés : Hypothèse : Formulez clairement une affirmation précise concernant l'impact du changement que vous testez

Groupes de variation et de contrôle : attribuez différentes versions à des groupes distincts, en veillant à ce que les caractéristiques démographiques et les comportements varient le moins possible afin d'éviter tout biais

Taille de l'échantillon : Définissez la taille des groupes en fonction des effets attendus et de la signification statistique afin de détecter des différences significatives

Masquage : décidez s'il convient de masquer la variante aux participants, aux chercheurs, ou aux deux, afin de réduire les biais

Durée : Déterminez le temps nécessaire pour collecter des données suffisamment significatives pour générer des informations utiles. Effectuez des tests sur une durée suffisante pour collecter des données substantielles, mais évitez de les prolonger excessivement afin d'écarter toute influence non pertinente.

Indicateur principal : Définissez une variable mesurable qui reflète directement l'hypothèse

Indicateurs secondaires : suivez des indicateurs supplémentaires pour obtenir des informations plus approfondies sur les résultats

Méthode d'analyse : Effectuez la sélection d'une méthode de test pour Effectuez la sélection d'une méthode de test pour effectuer l'analyse afin de déterminer la signification statistique

Processus de rapports : Mettez en place un moyen simple de partager les résultats, les enseignements et les recommandations avec les parties prenantes, afin de faciliter la planification des futurs tests et la prise de décisions commerciales importantes

Voyons maintenant comment tous ces éléments clés s'articulent pour permettre la mise en place de tests concrets.

Processus de test A/B

Les tests A/B consistent à générer des informations pertinentes, notamment en collectant des données, en créant des cas de test et en analysant les résultats. Passons en revue un cadre simple que vous pouvez utiliser pour toutes vos stratégies de tests A/B :

Étape n° 1 : Collecter des données

Utilisez des outils tels que Google Analytics pour générer des rapports et formuler des hypothèses en collectant des données de qualité.

Commencez par les pages à fort trafic pour obtenir rapidement des informations, en vous concentrant sur les zones présentant des taux de rebond ou d'abandon élevés. Des méthodes telles que les cartes thermiques, les enregistrements de session et les sondages peuvent mettre en évidence les points à améliorer.

Étape n° 2 : Formuler une hypothèse

Une fois les données prêtes, définissez l'objectif de votre test A/B. Élaborez une hypothèse en vous appuyant sur de nouvelles idées et sur la manière dont elles pourraient surpasser la version actuelle.

Votre hypothèse de test doit : Identifiez clairement le problème ou le défi

Proposer une solution ciblée

Définissez l'impact attendu de la solution

Étape n° 3 : Créez des variantes

Une fois votre hypothèse prête, créez des variantes de test en modifiant des éléments tels que la couleur des boutons, le texte du site web ou l'emplacement des $$cta. Pour simplifier le processus, utilisez des outils de test A/B dotés d'éditeurs visuels.

Étape n° 4 : Lancez le test

À cette étape, lancez votre expérience afin de tirer des enseignements du comportement des visiteurs. Vous pouvez répartir aléatoirement les visiteurs du site web entre l'échantillon du groupe témoin et celui du groupe de variation.

Comme vous l'avez sans doute compris, la mise en œuvre de tests A/B exige précision et concentration : trop d'éléments à gérer peuvent rendre difficile le maintien du cap.

Organiser toutes vos données est possible grâce aux bons outils. L'un d'entre eux est ClickUp, un outil de gestion de projet polyvalent capable d'optimiser votre processus de test. Découvrons ensemble ses fonctionnalités.

Modèle de test A/B ClickUp

Prenons, par exemple, le modèle de test A/B ClickUp. Ce modèle vous permet de suivre efficacement votre test, ainsi que de visualiser le calendrier, les variantes, les indicateurs d'optimisation du taux de conversion, et bien plus encore.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de test A/B ClickUp pour suivre votre expérience

Voici comment simplifier vos tests A/B grâce à ce modèle :

Organisez vos flux de travail de test : utilisez les vues Liste et Tableau avec des champs personnalisés et des statuts pour structurer vos initiatives de test et les gérer facilement

Visualisez les échéanciers : planifiez et modifiez facilement les dates de début et de fin grâce aux vues Calendrier et Échéancier

Suivez les indicateurs clés : utilisez les champs personnalisés pour suivre la progression, les résultats des tests, les taux de conversion et d'autres informations essentielles

Optimisez vos processus : restez informé des différentes étapes des tests grâce à des statuts personnalisés, de la planification et du lancement à l'analyse des résultats

De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Automations pour automatiser les tâches non productives et gagner du temps. Vous pouvez créer des automatisations pour modifier les statuts en fonction de déclencheurs spécifiques. Vous pouvez également configurer des déclencheurs pour obtenir des rapports de projet générés par l'IA.

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Étape n° 5 : Attendez les résultats

Laissez l'expérience suivre son cours. La durée dépend de la taille de votre public cible. Vous saurez que les résultats sont prêts à être analysés lorsqu'ils seront statistiquement significatifs et fiables. Sinon, il est difficile de déterminer si le changement a eu un impact ou non.

Petit rappel : Ne précipitez pas et ne retardez pas l'obtention des résultats. C'est essentiel, car pour que le test A/B soit statistiquement significatif, vous devez attendre que les données révèlent des tendances.

Étape n° 6 : Analysez les résultats des tests

L'expérience est achevée ! Il est maintenant temps de consulter les résultats. Votre outil de test A/B fournit des données sur les performances de chaque version. Pour évaluer les résultats, vérifiez leur signification statistique. Tirez parti des enseignements tirés tant des réussites que des échecs pour améliorer vos futurs tests. Vous pouvez suivre ce processus pour tous vos futurs tests.

Tableaux de bord ClickUp

Une autre fonctionnalité très utile est ClickUp Dashboards. Elle propose une grande variété de modèles de tableaux de bord pour vos analyses. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord marketing en fonction des indicateurs clés de performance (KPI) et des indicateurs North Star spécifiques.

Générez des informations et des analyses visuellement attrayantes à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Une fois l'analyse terminée, vous pouvez présenter les informations à toutes les parties prenantes.

Une communication efficace est ici essentielle, car il se peut que vous n'ayez pas impliqué certaines parties prenantes dans le processus, et celles-ci s'appuieront uniquement sur l'analyse pour prendre leurs décisions.

La communication du statut et des performances de nos campagnes marketing mondiales et régionales à nos unités opérationnelles était loin d'être optimale. Grâce à nos nouveaux tableaux de bord, nous gagnons du temps et nos parties prenantes ont accès en temps réel aux informations dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.

La communication du statut et des performances de nos campagnes marketing mondiales et régionales à nos unités opérationnelles était loin d'être optimale. Grâce à nos nouveaux tableaux de bord, nous gagnons du temps et nos parties prenantes ont accès en temps réel aux informations dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.

ClickUp Chat

Une fois vos résultats prêts, partagez votre analyse avec vos collègues et les parties prenantes. Cela peut être encore plus simple grâce à ClickUp Chat. Avec Chat, vous n'avez pas besoin de passer sur une autre plateforme pour demander des précisions sur le contexte ou un élément. Tout est intégré de manière transparente à votre flux de travail.

Communiquez avec les parties prenantes via ClickUp Chat

ClickUp Chat vous permet de centraliser la communication autour des tests A/B, en liant directement les discussions aux tâches pour une collaboration en temps réel.

Il facilite la création de rapports en transformant les informations clés issues des discussions en éléments concrets et fournit des résumés automatiques pour tenir les parties prenantes informées, même si elles ont manqué les discussions précédentes. Cela permet d'assurer une meilleure organisation et une prise de décision plus rapide tout au long du processus de test.

Kits de tests A/B pour les spécialistes du marketing

Les tests A/B peuvent s'avérer fastidieux sans les bons outils. Plusieurs kits de tests A/B sont disponibles pour simplifier le processus.

Ces kits comprennent généralement les éléments suivants : Un guide sur les tests A/B

Un outil pour vous aider à générer différentes versions de l'élément que vous souhaitez tester

Un outil de test A/B pour concevoir et gérer efficacement vos tests

Un calculateur de signification statistique

Modèles ou outils de gestion de projet pour suivre et améliorer vos tests

L'utilisation d'un tel kit et d'outils tels que ClickUp peut vous aider à tester vos flux de travail par A/B et à gérer efficacement les résultats.

Exemples concrets de tests A/B

Il est temps d'examiner des exemples concrets illustrant comment les tests A/B ont aidé des entreprises à améliorer leurs stratégies et leurs éléments. Avant de passer en revue ces exemples, vous devez comprendre que vous pouvez appliquer les tests A/B dans différents contextes.

Voici un bref aperçu de ces contextes. Site web : Les tests visent à modifier des éléments tels que les pages d'accueil afin de générer plus de trafic ou d'augmenter le nombre d'inscriptions

E-mail : Différentes versions d'e-mails sont envoyées à des publics distincts afin d'améliorer les taux de clics ou de recueillir des informations.

Réseaux sociaux : Principalement utilisés dans le marketing numérique pour tester différentes variantes visant à augmenter le chiffre d'affaires

Mobile : se concentre sur les applications mobiles ou les sites web afin d'accroître l'engagement des utilisateurs

Nous examinerons des études de cas basées sur ces contextes pour vous aider à mieux les comprendre.

1. Exemples de tests A/B sur des sites web

Voici quelques exemples d'entreprises qui ont décidé de tester différents éléments sur leurs sites web.

Grene

Grene, une marque polonaise de commerce électronique spécialisée dans les produits agricoles, a réalisé avec succès des tests A/B sur son site web. L'un de ces tests consistait à repenser la page du mini-panier afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Problème : L'équipe de Grene a identifié plusieurs problèmes sur la page de son mini-panier : les utilisateurs pensaient à tort que le libellé « Livraison gratuite » était cliquable pour obtenir plus de détails, ne voyaient pas le prix des éléments et devaient faire défiler la page vers le bas pour trouver le bouton « Aller au panier ». Ces facteurs avaient un impact négatif sur l'expérience utilisateur et les conversions.

Voici à quoi ressemblait la version de contrôle de cette page :

via Grene

Solution : L'équipe a amélioré le mini-panier en ajoutant un bouton « Aller au panier » en haut de la page, en affichant le prix des éléments et un bouton « Supprimer », et en augmentant la taille du bouton du bas pour le faire ressortir par rapport au libellé « Livraison gratuite ». Ces modifications visaient à améliorer la navigation et l'expérience utilisateur globale.

Voici à quoi ressemblait leur variante :

via Grene

Résultat : Grene a obtenu des résultats significatifs, notamment une augmentation du nombre de visites sur la page du panier, une hausse globale du taux de conversion de 1,83 % à 1,96 % et un doublement du nombre total d'achats.

ShopClues

ShopClues, une marque de vêtements en ligne en pleine expansion en Inde, est en concurrence avec des géants tels que Flipkart et Amazon. Bien qu'elle soit récente, elle mène activement des expériences sur son site web afin d'améliorer ses produits et ses services.

Problématique : ShopClues souhaitait augmenter le taux de conversion des visites en commandes depuis sa page d'accueil. Après avoir analysé les éléments de la page d'accueil, l'entreprise a constaté que les liens de la barre de navigation principale en haut de la page généraient un nombre important de clics, en particulier la section « Vente en gros ». Elle a alors réalisé qu'il serait plus efficace de diriger le trafic vers les pages de catégories plutôt que de laisser les utilisateurs parcourir la page d'accueil.

Voici leur version de contrôle :

via VWO

Solution : L'équipe a émis l'hypothèse de remplacer la catégorie « Vente en gros » par d'autres catégories telles que « Super Saver Bazaar » et de déplacer le bouton « Vente en gros » du haut vers la gauche. L'objectif était d'améliorer l'alignement visuel et de guider plus efficacement les visiteurs vers les pages de catégories.

Voici comment ils ont décidé de remanier la page :

via VWO

Résultat : Ce test a augmenté le taux de conversion des visites en commandes de 26 % et amélioré le taux de clics sur le bouton « Vente en gros ».

Beckett Simonon

Beckett Simonon est une boutique en ligne spécialisée dans les chaussures en cuir fabriquées à la main. Elle veille avec rigueur au respect de ses normes éthiques et à la durabilité.

Problème : L'entreprise souhaitait augmenter ses taux de conversion et l'efficacité de ses acquisitions payantes. Sa version de contrôle ressemblait à n'importe quelle autre page d'accueil de site e-commerce.

via Marquiz

Solution : Après une analyse qualitative de son site web, l'entreprise a intégré des messages mettant en avant ses pratiques commerciales durables, en mettant l'accent sur la qualité des produits.

La variante s'est avérée être la page suivante :

Résultat : des pages web comportant des messages mettant en avant la responsabilité éthique et la durabilité. De plus, les produits ont enregistré une augmentation considérable de 5 % des taux de conversion et un retour sur investissement annualisé de 237 %.

Fonds mondial pour la nature

La World Wildlife Federation est une ONG qui travaille pour la conservation de la faune sauvage et des espèces menacées. Elle effectue également du travail sur des menaces mondiales plus importantes telles que le changement climatique, les crises alimentaires et hydriques, etc.

Problème : L'entreprise souhaitait se concentrer sur l'augmentation du taux d'abonnement à sa newsletter mensuelle.

Leur page d'inscription à la newsletter se présentait comme suit :

via Marquiz

Solution : L'équipe a apporté deux modifications simples au formulaire d'inscription : elle a ajouté un aperçu de la newsletter à droite pour aider les utilisateurs à comprendre à quoi ils s'inscrivaient, et elle a déplacé le bouton d'appel à l'action du centre vers la gauche pour mieux l'aligner sur le parcours visuel de l'utilisateur.

Voici la variante qu'ils ont créée :

Résultat : La différence entre le nombre d'inscriptions enregistrées par ces deux versions s'élevait à 83 %.

2. Exemples de tests A/B pour les e-mails

Voici maintenant un scénario de test A/B par e-mail, qui montre comment les modifications les plus simples apportées aux e-mails peuvent susciter davantage d'intérêt chez les utilisateurs

MailerLite

MailerLite, une entreprise spécialisée dans le marketing par e-mail, réalise régulièrement des tests A/B sur les objets d'e-mail afin de rester compétitive et de déterminer les stratégies les plus efficaces pour susciter l'engagement.

Problématique : L'équipe souhaitait vérifier si ses abonnés préféraient des objets de mail tape-à-l'œil et truffés de jargon ou si des informations claires et concises suffisaient. Elle a élaboré une hypothèse de test A/B pour cette expérience.

Solution : L'entreprise a envoyé différentes versions d'objet à divers publics pour tester cette hypothèse. Le critère de réussite de ce test était le nombre de clics sur le lien vers l'article après que les abonnés aient ouvert l'e-mail. Voici à quoi cela ressemblait :

via MailerLite

Résultat : L'expérience a clairement montré que le public préférait des objets clairs et concis.

3. Exemples de tests A/B sur les réseaux sociaux

Ces études de cas sur les réseaux sociaux vous montreront comment les tests A/B s'intègrent dans une stratégie de marketing numérique.

Vestiaire

Vestiaire est une place de marché mondiale dédiée aux éléments de mode de luxe.

Problématique : L'entreprise souhaitait faire connaître sa nouvelle fonctionnalité d'achat direct sur TikTok. Elle cherchait également à accroître sa notoriété auprès de la génération Z.

Solution : L'agence de marketing numérique de Vestiaire a contacté huit influenceurs différents afin de créer du contenu comportant divers appels à l'action (CTA) en adéquation avec les objectifs de la marque. L'agence a laissé à ces influenceurs une grande liberté créative pour développer toute une gamme de publications sur les réseaux sociaux.

via Influencer MarketingHub

Résultat : Ces publications ont généré plus de 1 000 installations organiques pour Vestiaire. De plus, l'équipe a sélectionné les créations les plus performantes et a commencé à les diffuser sous forme de publicités payantes. Cela a permis d'obtenir plus de 4 000 installations, avec une réduction de 50 % du coût par installation.

Palladium Hotel Group

Le Palladium Hotel Group est un groupe hôtelier de luxe fondé en Espagne. Il possède plusieurs établissements de luxe à travers le monde et offre des services haut de gamme à ses clients.

Problème : Ils souhaitaient tester la croissance de leur entreprise en utilisant la fonctionnalité de multiplicateur d'enchères de Meta et leur campagne Shopping Advantage+.

Solution : Ils ont mené un test A/B : l'un avec leur campagne Shopping Advantage+ habituelle, et l'autre avec des multiplicateurs d'enchères en plus de la campagne Shopping Advantage+. Les deux campagnes ont diffusé des annonces photo et vidéo avec une distribution du budget publicitaire égale. Les deux séries mettaient en avant des offres de promotion et étaient destinées à un public adulte aux États-Unis.

Résultat : Le test a duré 15 jours, et le groupe hôtelier a constaté que ses campagnes d'achat Advantage+ fonctionnaient mieux seules. Elles ont généré un retour sur investissement publicitaire supérieur de 84 %, un coût par achat inférieur de 50 % et un nombre d'achats deux fois plus élevé.

La Redoute

La Redoute est une marque française de mobilier et de décoration d'intérieur réputée pour ses designs élégants et durables, qui visent à améliorer la vie de famille de ses clients.

Problématique : La marque souhaitait toucher de nouveaux publics et booster ses ventes en ligne.

Solution : L'agence marketing de La Redoute a collaboré avec des créateurs populaires pour concevoir des publicités dans un style adapté aux Reels des réseaux sociaux. Les créateurs ont utilisé des effets visuels, de la musique et des récits pour rendre les publicités attrayantes, accessibles et agréables pour la cible. L'agence a ensuite procédé à des tests A/B en comparant ses campagnes Advantage+ habituelles et ses publicités sur les réseaux sociaux aux publicités élégantes utilisant le « langage des Reels », puis a remanié ses campagnes.

Résultat : Les publicités créées par des créateurs ont renforcé la présence de La Redoute sur les réseaux sociaux et stimulé ses ventes. En 35 jours, les publicités « Language of Reels » ont permis d’augmenter de 51 % le retour sur investissement publicitaire, d’enregistrer 35 % d’achats supplémentaires, de réduire de 26 % le coût par achat et d’augmenter de 37 % le nombre d’impressions sur les Reels et les Stories.

4. Exemples de tests A/B sur mobile

Enfin, voici quelques exemples de tests A/B dans les applications mobiles et les pages web optimisées pour les mobiles.

C'est simple

Simply est une application mobile qui aide les utilisateurs à apprendre à jouer de différents instruments de musique de manière simple et ludique.

Problème : L'objectif était d'augmenter les ventes en repensant l'écran d'achat. Le problème potentiel identifié était que le CTA ne se démarquait pas suffisamment. De plus, les icônes blanches ne permettaient pas de dégager des informations pertinentes, et leur disposition horizontale n'était pas conviviale.

Voici à quoi ressemblait leur page existante :

via Medium

Solution : Ils ont créé plusieurs options pour l'écran d'achat, avec des témoignages sous forme de vidéos ou de citations, et ont réduit le nombre de clics nécessaires pour effectuer l'achat. De plus, la liste des informations était présentée verticalement dans les nouveaux designs :

via Medium

Résultat : Ils ont suivi les résultats de près dès le premier jour, mais ont attendu d'avoir un échantillon suffisamment large pour les analyser. Une fois l'analyse effectuée, celle-ci a révélé que le nouveau design avait entraîné une augmentation de 10 % des achats.

Hospitality Net

Hospitality Net est un moteur de réservation hôtelière qui permet aux utilisateurs de réserver des hôtels en ligne depuis leur bureau ou leur appareil mobile.

Problème : Après la pandémie, les réservations sur mobile ont explosé. Pour tirer parti de cette augmentation, l'entreprise souhaitait tester les deux versions de son moteur de réservation mobile, « simplifiée » et « dynamique ».

Voici une comparaison rapide de leurs modèles de réservation « simplifié » et « dynamique » :

via Hospitality Net

Solution : Ils ont utilisé le type de test A/B par redirection pour mener leur test. Toutes les sessions ont été réparties de manière égale entre le moteur de réservation simplifié et le moteur de réservation dynamique. Le test s'est déroulé sur 34 jours, recueillant des données provenant de 113 617 sessions au cours de cette période.

Résultat : L'entreprise s'attendait à une différence de 10 à 15 % entre les taux de conversion des deux moteurs de réservation. Cependant, le moteur de réservation dynamique a enregistré une augmentation de 33 % des conversions.

Erreurs courantes à éviter lors des tests A/B

Les tests A/B exigent des efforts et des ressources considérables. Il est frustrant de ne pas atteindre les résultats escomptés à cause d'erreurs qui auraient pu être évitées. Passons en revue certaines erreurs courantes commises par les parties prenantes afin de vous aider à les éviter.

Décisions prématurées

De nombreux responsables n'attendent pas que le test soit terminé. Comme ils peuvent afficher les résultats en temps réel, ils prennent souvent des décisions hâtives pour gagner du temps. Cela peut conduire à des décisions fondées sur des informations incomplètes.

Sélection d'indicateurs non ciblés

Si vous examinez trop d'indicateurs à la fois, vous risquez d'établir des corrélations fallacieuses. Une conception de test idéale vous permet de sélectionner uniquement les indicateurs importants à suivre. Si vous décidez de mesurer un grand nombre d'indicateurs, vous risquez d'observer des fluctuations aléatoires. Vous risquez également de vous détourner de l'analyse d'une variable particulière pour vous concentrer sur des changements potentiellement insignifiants.

Manque de retests

Peu d'entreprises procèdent à des retests. Beaucoup d'entre elles ont tendance à croire que leurs résultats sont corrects. Même avec une forte signification statistique, certains résultats peuvent être des faux positifs.

Réaliser de nouveaux tests peut s'avérer assez complexe, car les responsables ne souhaitent généralement pas remettre en cause leurs conclusions précédentes. Cependant, plus vous effectuez de tests A/B, plus il y a de chances qu'au moins l'un de vos résultats soit erroné.

Transformez vos insights en résultats concrets grâce aux tests A/B et à ClickUp

Les tests A/B peuvent vous donner un avantage significatif sur vos concurrents. Chaque test réussi vous aide à vous rapprocher de vos clients. À chaque itération, vous découvrez ce qui fonctionne le mieux auprès de votre public cible.

ClickUp propose de nombreux tableaux de bord et modèles pour optimiser votre processus de tests A/B en suivant les données et en visualisant les résultats. Cela vous permet de vous concentrer davantage sur les tâches qui requièrent une réflexion approfondie.

Des fonctionnalités telles que ClickUp Chat peuvent améliorer votre efficacité en servant à la fois d'environnement de travail et de canal de communication.

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