Découvrir, analyser, réussir : 10 meilleurs modèles d'études de marché

Pour promouvoir vos produits ou en lancer de nouveaux, il est essentiel de comprendre le marché, de mesurer la taille de vos concurrents et d'avoir une vision claire de ce que veulent vos clients. Une fois que vous avez acquis ces connaissances, vous êtes prêt à préparer l'étape du lancement de votre produit forfait marketing .

L'étude de marché peut sembler intimidante, compte tenu du processus laborieux de collecte et d'analyse des données. Mais ne vous inquiétez pas : les modèles d'étude de marché sont là pour vous sauver la mise. Ils fournissent une feuille de route structurée qui couvre toutes les étapes essentielles de l'étude de marché, de la définition de vos objets à la collecte et à l'interprétation des données. 🗺️

Nous vous invitons à découvrir le top 10 des modèles d'études de marché gratuits. Nous vous présenterons leurs fonctionnalités uniques, ce qui vous permettra de choisir facilement le modèle idéal pour répondre à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un modèle d'étude de marché ?

L'étude de marché est un processus vaste et souvent chronophage qui consiste à recueillir des informations essentielles sur un marché cible au moyen de sondages, d'entretiens et de groupes de discussion. Elle est essentielle pour anticiper les tendances et maintenir un avantage concurrentiel sur vos rivaux.

Collaborez en temps réel et conservez vos données en toute sécurité dans un emplacement unique avec ClickUp Docs

Un modèle d'étude de marché est un cadre préconçu pour apporter une structure à vos processus de recherche. Il est accompagné de questions et de champs permettant de collecter des données pertinentes pour des marchés ou des objets spécifiques.

Il simplifie l'ensemble de l'exercice en fournissant une forme standard que vous pouvez personnaliser pour l'aligner sur vos objectifs de recherche.

Les modèles d'étude de marché vous aident :

Gagner du temps lors de la conception et de la mise en œuvre de l'étudeplanifier votre projet de recherche Économiser de l'argent en évitant de faire appel à des sociétés de recherche externes

Assurer la cohérence de la collecte des données, de l'analyse et des rapports

Quels sont les éléments clés d'un modèle d'étude de marché ?

Un modèle d'étude de marché est comme une recette pour mener une étude. Il vous indique ce dont vous avez besoin et comment l'utiliser. Voici les éléments clés que vous trouverez dans ce modèle :

Objectifs de l'étude : Objectifs clairement définis du projet de recherche Méthodes de collecte des données : Méthodes et outils spécifiques de collecte d'informations, tels que les sondages, les entretiens ou les observations Questions de recherche : Un paramètre de questions bien conçues pour répondre aux objectifs de la recherche Sélection de l'échantillon : Lignes directrices pour choisir la bonne cible ou le bon échantillon Analyse des données : Instructions sur la manière dont les données recueillies seront analysées et interprétées Rapports : Une forme pour résumer et présenter les résultats de la recherche Échéancier : Un calendrier qui indique quand vous mènerez chaque activité de recherche Budget : Estimation des coûts associés au projet de recherche Informations de contact : Coordonnées des personnes ou des équipes responsables de la recherche

10 meilleurs modèles d'études de marché

Nous avons trié sur le volet les modèles d'études de marché les plus innovants de Word et.. ClickUp pour vous aider à découvrir, rassembler et analyser des données sans effort. Voyons maintenant ce qui les distingue ! 💖

1. Modèle d'étude de marché ClickUp

Adoptez une approche systématique pour définir qui sont vos clients et ce dont ils ont besoin grâce au modèle d'étude de marché ClickUp

L'étude de marché est votre premier allié lorsque vous souhaitez améliorer votre image de marque gestion de la marque et de mieux comprendre les stratégies de vos concurrents. Avec le Modèle d'étude de marché ClickUp avec ClickUp, vous disposez d'un outil convivial qui simplifie la tâche de collecte et de présentation d'informations cruciales sur votre cible, sur l'état de votre produit ou service et sur le paysage sectoriel au sens large. 🌄

Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche Modèle de tâche vous explique les tenants et les aboutissants de la recherche, en abordant votre approche, les techniques de collecte de données et les informations précieuses que vous avez recueillies auprès de vos clients actuels ou potentiels par le biais des champs personnalisés.

Adaptez les champs pour documenter toutes les informations que vous jugez utiles - ajoutez des liens vers des données et des pièces jointes, ou choisissez une étape de recherche telle que Conception, Préparation et Exécution.

Chaque tâche est accompagnée d'une liste de sous-tâches à faire pour garder une trace des étapes de la recherche, comme la définition du champ de la recherche et le paramètre de l'équipe de recherche. Les assignés peuvent l'utiliser pour suivre la progression de chaque sous-tâche grâce à des statuts personnalisés tels que Ouvert, En cours d'examen ou Fermé.

2. Modèle d'analyse de marché ClickUp

Utilisez le modèle de Business Plan de ClickUp pour planifier votre entreprise, de son lancement à son achèvement

Remplacez les plans d'affaires traditionnels forfait Business documents avec le Modèle de Business Forfait ClickUp et d'accélérer le processus. Il s'agit d'une boîte à outils complète permettant de documenter tous les aspects de votre forfait Business et de rationaliser le processus de rédaction afin de garantir qu'il soit finalisé à temps. ⏰

Ce document d'une page Modèle de document est proprement divisé en plusieurs sections clés :

Description de l'entreprise : Fournit un aperçu de l'entreprise, de votre mission et de votre vision

: Fournit un aperçu de l'entreprise, de votre mission et de votre vision Analyse du marché : Analyse du marché : Explique le problème que vous résolvez, sa solution et le marché cible

: Analyse du marché : Explique le problème que vous résolvez, sa solution et le marché cible Stratégie commerciale et marketing : Stratégie de vente et de marketing : elle décrit les produits et les forfaits de marketing

: Stratégie de vente et de marketing : elle décrit les produits et les forfaits de marketing Le forfait opérationnel : Plan opérationnel : il couvre des aspects tels que l'emplacement, l'équipement et les prévisions financières

: Plan opérationnel : il couvre des aspects tels que l'emplacement, l'équipement et les prévisions financières Jalons et indicateurs : Affiche les cibles et les indicateurs clés de performance

Personnalisez le modèle en y ajoutant le logo de votre marque et vos coordonnées. Chaque section est accompagnée d'invitations, instructions utiles suggérant comment présenter vos données (listes à puces, images, diagrammes ou tableaux).

Ouvrez la Vue Liste des thèmes pour voir toutes les sections et sous-sections incluses dans le Document d'étude de marché complet, ce qui vous permet de les attribuer aux membres de l'équipe, de fixer des dates d'échéance et de joindre des pièces jointes pertinentes.

Pour suivre l'état des tâches, passez à la vue Tableau État et classez-les dans les catégories À faire, En cours, À réviser ou Achevé. Affichez l'Échéancier pour surveiller les éventuels écarts par rapport au forfait.

4. ClickUp Modèle de Business Forfait

Utilisez le modèle de plan de développement commercial de ClickUp pour créer un forfait complet de développement de votre entreprise.

Développer ou créer une entreprise, c'est se lancer dans une aventure pleine de défis et de surprises. Toutefois, un forfait soigneusement établi peut rendre ce voyage beaucoup plus facile à gérer.

Pas besoin de partir de zéro ! L'introduction de la Modèle de Business Forfait ClickUp -votre feuille de route pour votre entreprise, dotée de sections préconçues qui vous guideront tout au long du processus, facilitant ainsi votre chemin vers la réussite. 🛤️

Que vous soyez une startup ou une entreprise en pleine croissance, ce modèle propose des **Pages$a$a$ pratiques pour vous aider à documenter les éléments suivants :

Résumé exécutif : Pour fournir un aperçu de l'entreprise que vous développez, décrire les problèmes que vous rencontrez et proposer des solutions Personnes clés : pour expliquer qui fait partie de l'équipe de direction et ce que fait chaque personne : Pour expliquer qui fait partie de l'équipe de direction et ce que fait chaque personne Opérations : Liste des emplacements de vos entreprises et du nombre d'employés. Vous pouvez indiquer le coût des équipements et des installations et cartographier les processus de fabrication sur un Tableau blanc Marketing : Permet de partager l'historique et la croissance du marché afin de prévoir les opportunités potentielles, de décider du public cible et d'analyser les forces et les faiblesses des concurrents Le forfait financier : Donne une estimation de votre flux de trésorerie et de votre bilan, en identifiant le point de revenu où vous atteignez le seuil de rentabilité

Parmi les modèles d'étude de marché de cette liste, celui-ci est fourni avec des tableaux et des feuilles prêts à l'emploi, accompagnés de lignes directrices sur la manière de les remplir. N'hésitez pas à personnaliser les sections du modèle en fonction des besoins de votre entreprise.

Vous pouvez également inclure des images pour illustrer votre forfait, ajouter ou supprimer des lignes, choisir votre palette de couleurs préférée et renommer les pages pour vous les approprier, le tout dans le modèle d'étude de marché cible.

5. Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Préparez facilement le lancement de votre produit en utilisant le modèle ClickUp de développement de nouveaux produits

Débloquer la voie vers un lancement de produit réussi se résume en un mot : préparation. Et devinez quoi ? Le modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp vous soutient ! 🙌

Ce modèle complet d'étude de marché rationalise le processus d'élaboration de l'étude de marché processus de développement de produits le processus de développement d'un produit est un processus qui permet à votre équipe de s'aligner sur les jalons et d'organiser toutes les tâches pour une collaboration transparente. Tout cela est possible grâce aux champs personnalisés, qui vous permettent d'explorer votre projet sous différents angles.

La vue Liste récapitulative du projet organise soigneusement vos tâches en fonction de la phase du projet, de la Génération d'idées au Lancement du produit, ce qui facilite le suivi de votre progression. La liste affiche aussi clairement des détails tels que la complexité de la tâche et le niveau d'impact grâce à des champs personnalisés que vous pouvez adapter à vos besoins.

Pour observer vos tâches comme un faucon, ouvrez le Processus Tableau Kanban affiche, qui transforme les tâches en cartes et les regroupe en fonction de leurs phases. C'est l'endroit idéal pour identifier rapidement les tâches qui se trouvent dans le pipeline, de la conceptualisation au lancement.

Utilisez la vue Échéancier pour un affichage linéaire de vos tâches, regroupées par les équipes qui y travaillent et dotées d'un code couleur par phase. Cet affichage vous permet de suivre efficacement vos plannings des tâches et les durées en vous donnant le contrôle de votre flux de travail !

Vous pouvez faire glisser une tâche pour la replanifier ou modifier sa durée en faisant glisser ses bords.

6. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Utilisez le modèle de liste de positionnement des produits ClickUp pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un produit et le présenter correctement au marché cible

La valeur de votre produit reflète directement ce que pensent vos clients, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se situe votre produit sur le marché et de savoir comment le positionner comment vous voulez que vos clients le perçoivent .

Découvrez le raccourci parfait pour obtenir ces réponses - le Modèle de positionnement de produit ClickUp -à mettre en œuvre dans votre stratégie d'entreprise. Cet outil vous aide à mieux comprendre votre produit et à trouver la niche idéale sur votre marché cible.

Commencez par évaluer le produit que vous souhaitez lancer dans l'affichage Évaluation du positionnement du produit, avec des champs préétablis tels que :

Nom et description du produit

Le segment de marché

Date de lancement cible

Arguments de vente uniques

Points douloureux

Personnalisez le formulaire en renommant les champs personnalisés ou en ajoutant des champs personnalisés.

Distribuez le formulaire aux membres de votre équipe. Une fois achevé, toutes les informations utiles s'affichent automatiquement dans la vue Liste Produits. C'est dans cette vue que vous pouvez passer en revue les détails couverts par le formulaire, assigner des tâches aux membres de l'équipe, définir des paramètres de priorité et regrouper les tâches en fonction de leur statut.

Ce modèle offre également une vue Plan de positionnement du produit sur le Tableau blanc. Cette fonctionnalité est une aide visuelle qui permet de montrer comment votre produit à venir se positionne en termes de valeur par rapport à la concurrence.

7. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Identifiez vos principaux concurrents et suivez les performances de leurs produits grâce au modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

L'analyse concurrentielle n'est pas seulement un terme sophistiqué : c'est votre arme secrète si vous vous apprêtez à lancer un nouveau produit ou service. L'analyse Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp est votre fidèle acolyte pour cette mission. Il vous aide à révéler les forces et les faiblesses de vos concurrents, à fournir un aperçu complet du secteur et à élaborer des stratégies pour surpasser la concurrence et atteindre votre cible. 🌟

Pour commencez votre analyse concurrentielle dans le cadre de l'analyse de la concurrence, établissez une liste de concurrents potentiels. Réfléchissez à l'endroit où vos clients pourraient se rendre s'ils ne choisissaient pas votre entreprise. Restez réaliste : visez une liste de 10 noms au maximum, ce qui vous laissera le temps de réaliser une étude de marché approfondie.

Une fois l'étude achevée, utilisez la matrice prestataire pour placer le produit du concurrent sur les axes Présence sur le marché et Satisfaction. Utilisez la légende pour vous aider à comprendre le type de produit, notamment :

Forte présence sur le marché et satisfaction élevée Forte présence sur le marché et faible satisfaction Forte satisfaction et faible présence sur le marché Faible satisfaction et faible présence sur le marché

Dupliquez une note autocollante de couleur correspondant à votre type de produit et faites-la glisser vers le quadrant qui lui correspond le mieux. La matrice est divisée en quatre sections pour vous aider à déterminer si un produit est un Contender, un Leader, un Niche ou un High Performer

Ce modèle de stratégie d'entreprise vous donne la liberté ultime de jouer avec ses éléments. Ajoutez-les, modifiez-les et placez-les où vous le souhaitez dans le modèle de stratégie commerciale tableau blanc interactif afficher.

8. Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp

Utilisez le modèle de plan d'itinéraire client ClickUp pour représenter les habitudes et les préférences de vos clients et les utiliser pour améliorer votre produit/service

Vous est-il déjà arrivé de vous gratter la tête en vous demandant ce que veulent vos clients ? Le modèle de carte du parcours client de Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp est un outil pratique qui peut vous aider ! 🛠️

Considérez-le comme un guide pour mieux comprendre le profil de votre client idéal persona de l'utilisateur . En planifiant leur parcours, vous pouvez découvrir leurs besoins et leurs attentes et élaborer des stratégies judicieuses pour améliorer vos produits et services à l'intention de votre cible.

Ce modèle de Tableau blanc regorge d'invitations, d'instructions et de questions pratiques sur les actions, les expériences, les points de contact et les solutions des clients. Le modèle vous guide à travers trois étapes clés :

Sensibilisation : Vous présentez aux clients votre entreprise et ce qu'elle propose Considération : Ils commencent à considérer votre entreprise comme une solution à leurs besoins, ce qui les amène à faire des recherches sur vos produits ou services et à les comparer à d'autres options Conversion : Ils passent de la réflexion à l'action et deviennent des clients payants

Chacune de ces étapes est accompagnée de notes autocollantes prédéfinies pour vous aider à démarrer, mais vous avez toute latitude pour en ajouter d'autres. Donnez au Tableau blanc une touche personnelle en dessinant à main levée, en créant des formes, en insérant des images, en utilisant des connecteurs et en ajoutant du texte provenant de groupes de discussion, d'études de clientèle ou de tout autre exemple d'étude de marché que vous possédez.

9. Word Modèle de plan d'étude de marché par FlexMR

Forfaitisez votre étude de marché étape par étape avec le modèle de plan d'étude de marché Word de FlexMR

Si vous recherchez un forfait structuré pour rationaliser votre étude de marché, le modèle Word de plan d'étude de marché de FlexMR est une solution pratique. Il est divisé en sections bien structurées pour chaque étape et comporte des fonctionnalités et des instructions sur la manière de les utiliser.

Ce modèle Word est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de modifier les couleurs, de changer la police et la taille des caractères, d'ajouter des lignes et des colonnes à des tableaux préétablis ou d'inclure des graphiques et des diagrammes. ✍🏻

Utilisez la première section pour présenter brièvement l'entreprise. Ensuite, définissez la portée du projet et précisez ce que vous espérez obtenir à la fin du projet, y compris les nombres de réponses cibles, les lignes directrices pour la présentation des données et l'influence des données sur l'avenir prise de décision .

Les détails supplémentaires couverts par le modèle sont les suivants :

Public cible : Décrivez les clients que vous souhaitez étudier, en tenant compte de leur âge, de leurs caractéristiques démographiques et de leurs interactions avec l'entreprise ou le produit

: Décrivez les clients que vous souhaitez étudier, en tenant compte de leur âge, de leurs caractéristiques démographiques et de leurs interactions avec l'entreprise ou le produit Le forfait de l'échantillon : Plan d'échantillonnage : Détaillez le nombre de participants que vous avez l'intention d'étudier

: Plan d'échantillonnage : Détaillez le nombre de participants que vous avez l'intention d'étudier Méthodes de recherche : Méthodes de recherche : Inclure des méthodes qualitatives et quantitatives

: Méthodes de recherche : Inclure des méthodes qualitatives et quantitatives Échéancier : Échéancier : Présentez l'échéancier du projet, en décomposant les tâches et en tenant compte des variations des taux de réponse

: Échéancier : Présentez l'échéancier du projet, en décomposant les tâches et en tenant compte des variations des taux de réponse Budget : Budget : Décrire le budget, en fournissant une ventilation des coûts et en mettant en évidence les domaines nécessitant un investissement

: Budget : Décrire le budget, en fournissant une ventilation des coûts et en mettant en évidence les domaines nécessitant un investissement Considérations éthiques : Aborder les considérations éthiques et autres qui peuvent survenir au cours du projet, comme les conflits d'intérêt avec les fournisseurs

Pour terminer, ajoutez Considérations supplémentaires pour inclure tout ce que les sections précédentes n'ont pas couvert.

10. Word Modèle de sondage général de marché par BusinessInABox

Créez un sondage efficace sur la place du marché avec le modèle Word d'étude de marché générale de BusinessInABox

Un sondage est l'un des moyens de réaliser une étude de marché efficace. Si vous n'êtes pas sûr des questions à inclure pour obtenir des résultats optimaux ou si vous avez besoin d'un cadre structuré pour rationaliser le processus, essayez le modèle Word d'étude de marché générale de BusinessInABox.

Ce document Word de deux pages contient des questions ouvertes et des questions à choix multiples pour une étude de marché efficace étude de cas . Ils fournissent toutes les informations essentielles pour comprendre le marché sur lequel vous êtes impliqué ou que vous envisagez de pénétrer.

Les questions du modèle couvrent des informations sur les clients telles que :

L'âge et le sexe Le niveau d'éducation Statut matrimonial Revenu annuel total Emplacement

Comme il s'agit d'un modèle Word, personnalisez-le comme vous le souhaitez ! Ajoutez ou modifiez des questions pour approfondir les détails qui vous intéressent, et allongez ou raccourcissez le sondage. Vous vous sentez d'humeur fantaisiste ? Donnez-lui une touche personnelle en utilisant une police de caractère différente ou en changeant la couleur de l'arrière-plan !

Déchiffrez le code de la domination du marché avec ces modèles d'étude de marché essentiels

L'étude de marché peut être une course folle, mais ces modèles d'étude de marché de premier ordre permettent de naviguer en douceur. Qu'il s'agisse de connaître les préférences des clients ou de découvrir les stratégies de vos concurrents, ils fournissent une solution structurée pour chaque étape de l'étude.

Si vous avez envie de plus d'outils de recherche, plongez dans la section Bibliothèque de modèles ClickUp où vous trouverez plus de 1 000 modèles conviviaux qui vous guideront dans des domaines comme le fait de planifier les activités de votre entreprise parcours du client , performant analyse des concurrents et la mise en place d'un système d'information sur les la position du produit avec un minimum d'effort. ✌