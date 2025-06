10 modèles gratuits de rapports ClickUp et Google Analytics

Votre bureau est-il encombré de notes autocollantes et d'imprimés, chacun portant des messages cryptiques ? Passez-vous des heures à vous battre avec des feuilles de calcul, essayant désespérément de trouver un signal au milieu du bruit ? Cela vous semble familier, n'est-ce pas ?

Partout, les entreprises peinent à trouver les informations qui leur permettront de prendre les bonnes décisions dans cette mer d'informations. Mais attendez ! Il y a une lueur d'espoir : la grande variété d'outils et de modèles analytiques disponibles pour obtenir des informations commerciales significatives sans effort manuel fastidieux.

Que vous souhaitiez mesurer les performances de votre site web ou celles de vos concurrents, les performances trimestrielles de votre entreprise ou celles de vos produits, il existe des modèles prêts à l'emploi pour automatiser et faciliter votre tâche.

Suivez-nous pour découvrir différents modèles d'analyse gratuits proposés par Google et ClickUp.

Que sont les modèles analytiques ?

Les modèles d'analyse vous permettent de représenter les données dans un format visuel standardisé afin de mieux les interpréter. Vous pouvez utiliser les modèles d'analyse pour diverses fonctions de l'entreprise, telles que les ventes, le marketing, le service client, les finances, l'analyse des produits, etc., afin d'accélérer la création de vos rapports mensuels.

Ils peuvent vous aider :

Assurez une approche structurée du travail et veillez à ce que rien ne soit oublié

Fournit un format cohérent pour les données, en particulier dans les grandes organisations où de nombreux analystes travaillent ensemble sur un même projet

Élimine les tâches répétitives telles que l'organisation des données, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'analyse des données de haut niveau et la prise de décision

Rendez les données accessibles à tous les membres de l'équipe. Un chef de produit peut utiliser des modèles d'analyse pour suivre les indicateurs clés de performance de la gestion des produits ou évaluer les besoins des clients et planifier les exigences relatives aux produits

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse ?

Vous pouvez utiliser un modèle analytique pour pratiquement tous les processus métier. Mais comment choisir un modèle analytique adapté à votre entreprise ? Voici quelques conseils pour vous guider.

Définissez vos besoins : une fois que vous avez déterminé votre objectif, vous serez en mesure de présélectionner le modèle qui lui correspond le mieux

Facilité d'utilisation : N'oubliez pas que les analystes commerciaux ne sont pas forcément des experts en technologie. Choisissez donc un modèle facile à utiliser, même pour une personne qui n'est pas technophile

Flexibilité et personnalisation : Bien qu'un modèle d'analyse offre une base pour créer votre rapport, vous devez pouvoir le personnaliser afin de mieux l'adapter à vos besoins. Choisissez un modèle qui offre flexibilité et personnalisation

Visualisation claire : L'une des exigences clés des modèles analytiques est leur capacité à représenter correctement des données complexes. Choisissez un modèle qui offre une visualisation claire des données

10 modèles d'analyse gratuits pour toutes les entreprises

Si les modèles peuvent être utilisés dans toutes les entreprises et pour toutes les fonctions, il n'existe pas de taille unique en matière d'analyse !

Nous avons donc sélectionné 10 de nos modèles d'analyse gratuits préférés, dotés des meilleures fonctionnalités, des indispensables et des liens de téléchargement pour que vous puissiez vous lancer immédiatement.

Prêt ? C'est parti 🚀

1. Modèle ClickUp Analytics

Télécharger ce modèle Gérez tous vos indicateurs de réseaux sociaux au même endroit grâce à ce modèle ClickUp Social Media Analytics

Le modèle ClickUp Social Media Analytics est indispensable pour votre équipe marketing si vous envisagez de renforcer la présence de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Grâce à ses sous-catégories entièrement personnalisables, vous pouvez adapter le modèle à vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité.

Le tableau des performances est une fonctionnalité utile du modèle. Il offre une vue d'ensemble des paramètres qui doivent être améliorés et de ceux qui répondent aux attentes.

Vous pouvez également suivre les tendances des réseaux sociaux et surveiller les canaux qui fonctionnent bien et ceux qui doivent être améliorés, ce qui vous permet d'ajuster vos stratégies marketing en conséquence.

Les sous-catégories détaillées de ce modèle vous aident à mieux comprendre votre public cible et à adapter vos campagnes.

2. Modèle ClickUp pour le suivi et l'analyse des campagnes

Télécharger ce modèle Utilisez ce modèle ClickUp de suivi et d'analyse des campagnes pour un suivi et une analyse plus approfondis de vos campagnes

Si le modèle précédent vous offre une bonne base pour configurer vos analyses des réseaux sociaux, vous pouvez approfondir vos campagnes grâce au modèle de suivi et d'analyse des campagnes de ClickUp.

Il s'agit d'une application de modèles de niveau intermédiaire qui propose quatre types d'affichage (vue Liste, vue Calendrier, vue Document et vue Échéancier) sur un seul écran. Cette vue consolidée vous permet de hiérarchiser les tâches les plus importantes et de gagner du temps.

Cependant, le plus grand avantage de ce modèle réside dans ses 10 options de champs personnalisés qui vous permettent de suivre votre budget, le coût par acquisition (CPA), le cycle de conversion en espèces (CCC), les clics et les conversions. Vous disposez ainsi d'une vue détaillée du budget, des dépenses et des performances globales du marketing.

3. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Télécharger ce modèle Générez et modifiez votre premier rapport de campagne avec le modèle de rapport de campagne ClickUp

Le modèle de rapport de campagne ClickUp vous offre les bases nécessaires pour générer vos premiers rapports personnalisés sur vos campagnes dans un format présentable.

Vous pouvez l'utiliser pour obtenir un aperçu rapide de l'ensemble de vos coûts, revenus, conversions et clics à partir d'un seul tableau de bord. Il vous fournit également des informations par canal, notamment le coût des annonces Google, les dépenses publicitaires et les performances des annonces, afin que vous sachiez quels canaux sont performants et lesquels nécessitent votre attention.

Utilisez la vue Tableur pour comprendre les performances de votre campagne sur différents canaux. Cette vue ventile également les impressions, les clics par coût, les conversions et le coût par clic de chaque canal afin que vous disposiez de toutes les informations dans une seule vue, quel que soit le nombre de campagnes que vous menez.

Si vous êtes une agence qui gère plusieurs campagnes pour vos clients, vous apprécierez ce modèle.

4. Modèle de rapport d'analyse des données ClickUp

Télécharger ce modèle Présentez tous vos rapports d'analyse dans un format présentable grâce à ce modèle de rapport d'analyse de données ClickUp

Le modèle de rapport d'analyse des données ClickUp dispose de toutes les ressources nécessaires pour analyser toutes les données de votre entreprise.

Que votre équipe commerciale ait besoin de faire des prévisions ou que vous souhaitiez effectuer des analyses pour prendre des décisions commerciales cruciales, ce modèle vous sera utile.

Le modèle est fourni avec des statuts personnalisés qui vous permettent de suivre les différentes étapes de vos projets d'analyse de données. Vous pouvez catégoriser et ajouter des attributs à vos données pour obtenir plus de visibilité grâce aux champs personnalisés.

Les vues personnalisées vous permettent de créer votre flux de travail sous forme de liste, de diagramme de Gantt, de charge de travail et de calendrier, ce qui vous permet de mieux visualiser vos données.

Une fois que vous avez les données dans le flux de travail souhaité, utilisez les fonctionnalités avancées de ClickUp telles que ClickUp Clips pour l'enregistrement d'écran ou ClickUp Automatisations pour partager la ressource avec votre équipe et travailler en collaboration.

5. Modèle de rapport marketing ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez ce modèle de rapport marketing ClickUp et abandonnez tous les autres modèles

Nous comprenons les difficultés auxquelles vous êtes confronté en tant que spécialiste du marketing. De la création de campagnes au suivi des indicateurs clients en passant par la conversion, la création de visuels et la rédaction de rapports, le travail est considérable !

C'est pourquoi nous avons créé ce modèle que vous adorerez utiliser chaque fois que vous aurez besoin de mesurer les performances d'une campagne. Avec le modèle de rapport marketing ClickUp, vous pouvez créer et gérer des projets de rapports marketing en définissant des objectifs clairs, en attribuant des tâches et en collaborant avec les parties prenantes.

Les fonctionnalités de visualisation complètes du modèle vous permettront de suivre efficacement la progression, de tenir informées les parties prenantes clés et de générer des rapports complets. Par exemple, si vous souhaitez afficher vos projets sous forme d'échéancier ou de calendrier, optez pour la vue Calendrier dans le modèle.

Ce modèle peut être particulièrement utile pour visualiser les indicateurs clés de performance marketing tels que les visites sur le site web, les données démographiques des clients et les chiffres de vente. Vous pouvez utiliser les tableaux de bord ou la vue Tableur de ClickUp pour créer votre propre vue personnalisée en fonction des besoins spécifiques de votre équipe.

6. Rapport sur les indicateurs des réseaux sociaux ClickUp

Télécharger ce modèle Mesurez tous vos indicateurs de réseaux sociaux dans ce rapport unique ClickUp Social Media Metrics Report

Pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui doivent suivre toutes les campagnes sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des statistiques Facebook ou Twitter, le rapport sur les indicateurs des réseaux sociaux de ClickUp vous aidera à rester au fait de tous les indicateurs clés de performance marketing. Vous pouvez suivre, analyser et optimiser les performances de chaque campagne grâce à de puissantes analyses visuelles.

Que vous meniez 10 campagnes sur une seule plateforme ou sur 6 plateformes, ce modèle vous permet de mesurer facilement la réussite et de comparer les rapports de performance. Le modèle vous permet de créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que « achevé », « en cours de révision », « à faire », etc., afin que vous puissiez facilement suivre la progression de vos indicateurs.

Cependant, le principal atout de ce modèle réside dans ses champs personnalisés, qui permettent d'enregistrer 10 attributs personnalisés différents, tels que le nombre d'abonnés, de membres, de visites de profil, le taux de recommandation net, le taux d'amplification et les actions cliquées, afin de conserver des informations essentielles sur vos performances sur les réseaux sociaux et de visualiser facilement vos données.

Les vues de rapport personnalisées vous offrent différentes options d'affichage, telles que le Tableur d'indicateurs, le Formulaire de rapport d'indicateurs et la Vue des réseaux sociaux, afin que toutes les informations soient faciles d'accès et bien organisées.

7. Rapport mensuel de l'équipe commerciale ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez ce modèle de rapport mensuel des ventes ClickUp pour identifier votre meilleur commercial, le nombre d'appels passés et le taux de conversion

Si vous êtes responsable commercial, vous allez adorer le modèle de rapport mensuel ClickUp Sales, qui vous aidera à suivre tous les appels commerciaux passés chaque mois par votre équipe commerciale.

Grâce à ce modèle, vous bénéficierez d'une visibilité claire sur votre activité commerciale et pourrez analyser ce qui fonctionne et où vous devez intervenir. Le modèle est utile pour identifier vos meilleurs éléments, le nombre d'appels passés, le taux de conversion et son impact sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise.

Ce modèle vous permet d'enregistrer tous les indicateurs clés de votre activité commerciale, notamment les revenus, les dépenses et les profits/pertes. Il offre des formats visuels puissants sous forme de graphiques et de diagrammes afin que vous puissiez rapidement obtenir des informations et identifier les domaines à améliorer.

Les statuts personnalisés sont pratiques pour filtrer vos données de performance commerciale en fonction des étapes spécifiques du processus de qualification des prospects. De plus, les champs personnalisés vous permettent de classer et d'ajouter des attributs afin de gérer vos performances commerciales et de suivre leur progression.

Ce modèle de rapport convivial est idéal pour les professionnels de la vente, débutants ou expérimentés, qui souhaitent avoir tous leurs rapports commerciaux à portée de main.

8. Modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données

Télécharger ce modèle Présentez les résultats de vos analyses de données de manière organisée grâce à ce modèle de rapport d'analyse de données ClickUp

Vous souhaitez convaincre vos parties prenantes grâce aux résultats de votre analyse de données ? Utilisez le modèle de rapport d'analyse de données ClickUp pour présenter votre dossier de manière organisée.

Que vous souhaitiez mettre en évidence les besoins des utilisateurs, optimiser un processus ou hiérarchiser une fonctionnalité de produit identifiée grâce à l'analyse des données, vous avez besoin d'un modèle de rapport complet qui vous permette de présenter vos conclusions aux parties prenantes concernées de manière claire et concise. C'est exactement l'objectif de ce modèle.

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour définir votre problématique, votre méthode de recherche, puis créer le flux de travail qui convient le mieux à votre équipe. Utilisez la vue Tableau dans le modèle pour présenter toutes les tendances des données dans un format visuel riche.

Ce modèle convivial pour les débutants comprend des menus déroulants faciles d'accès qui vous aideront à mieux mettre en forme votre rapport.

9. Modèle Google Analytics 4 Looker Studio par Porter

via Porter

Si vous êtes un responsable SEO qui souhaite mesurer les performances d'une campagne ou un propriétaire d'entreprise de commerce électronique qui dispose de Google Analytics et souhaite suivre les performances de son site web, alors ce modèle Google Analytics 4 Studio est ce qu'il vous faut.

Le modèle peut vous aider à analyser le trafic Web, les résultats des campagnes, les évènements, les pages de destination et les conversions afin d'obtenir des informations détaillées sur les performances de la campagne/du site Web.

Par exemple, le tableau de bord est intuitif et vous permet de trouver des réponses à des questions importantes, telles que le nombre de pages vues sur le site et comment vous pouvez l'améliorer avec un contenu plus attrayant. Ou encore, quelle est la valeur vie client des visiteurs de votre site. Trouvez le taux d'utilisateurs et de clients qui reviennent, calculez le taux de conversion pour chaque source de trafic, et bien plus encore.

10. Modèle de rapport Google Analytics par Agency Analytics

via Agency Analytics

Ce modèle offre une solution tout-en-un qui vous permet de rationaliser l'analyse Web. Avec un modèle Google Analytics qui combine des indicateurs marketing essentiels tels que les conversions, les taux d'engagement et les sessions Web sans investir dans un logiciel d'analyse marketing, vous allez adorer ce modèle puissant d'Agency Analytics.

Il vous suffit de vous connecter pour accéder au modèle qui extrait automatiquement les indicateurs importants du site Web afin d'optimiser vos rapports et de les présenter aux parties prenantes dans un format facile à comprendre. Le modèle capture tous les éléments clés pour donner aux parties prenantes un aperçu complet de la progression de la campagne marketing ou des performances du site Web.

Le modèle permet de saisir plusieurs indicateurs clés, notamment :

Détails de la session

Nombre total d'utilisateurs

Taux d'engagement

Taux de rebond

CTR

Ajouter au panier

Éléments achetés

Taux de conversion

ARPU

Acquisition d'utilisateurs

Données démographiques

Visualisez mieux vos données avec ClickUp

Les modèles d'analyse peuvent être utilisés pour n'importe quelle entreprise et offrent des possibilités d'utilisation infinies. Les 10 modèles listés ici peuvent vous être extrêmement utiles pour commencer à établir des rapports et à prendre des décisions basées sur les données.

ClickUp est utile pour toutes les équipes, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Et le meilleur dans tout ça ? Il propose plus de 100 modèles adaptés à tous les besoins de votre entreprise. De plus, il regorge d'outils fonctionnels pour créer vos analyses à partir de zéro.

Et vous avons-nous dit que ces modèles sont gratuits ? Alors, inscrivez-vous à ClickUp et obtenez les vôtres dès maintenant !