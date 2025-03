les 10 meilleurs outils de CRO pour booster la conversion des sites web en 2025

Attirer des utilisateurs sur un site web, c'est comme avoir un seau qui fuit. Imaginez le site web comme le seau et les utilisateurs comme l'eau. Comme l'eau s'écoule constamment, vous devez en rajouter pour maintenir la capacité. Vous pouvez également colmater certains trous pour minimiser les fuites.

L'optimisation du taux de conversion (CRO) consiste à réparer le seau qui fuit.

Cette pratique consiste à affiner stratégiquement la conception ou le contenu de votre site web afin d'assurer un flux constant d'interactions réussies avec les utilisateurs. Grâce à une approche axée sur les données, l'ORC vous aide à conserver votre part de marché dans ce paysage numérique en constante évolution.

Dans cet article, nous allons explorer 10 de nos outils CRO favoris de 2024. Nous présenterons leurs capacités et leurs modèles de tarification, avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Que faut-il rechercher dans un outil de CRO ?

Considérez les fonctionnalités et les caractéristiques suivantes lorsque vous passez en revue les outils d'optimisation du taux de conversation :

Outils d'analyse web : L'outil doit fournir des informations détaillées sur le comportement des utilisateurs, couvrant des indicateurs pertinents tels que les taux de conversion et de clics

10 meilleurs outils d'optimisation des taux de conversion à utiliser en 2024

Adopter l'un de ces outils peut changer la donne pour votre présence en ligne. Ils vous donnent le pouvoir de transformer vos visiteurs en clients engagés, de stimuler les conversions et de propulser votre entreprise ! ⭐

Meilleur outil de gestion des données CRO

1. ClickUp /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif ClickUp Vues /$$img/

Organisez votre stratégie CRO avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau et le Calendrier

Bien qu'il s'agisse avant tout d'un outil de gestion de projet tout-en-un, ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités permettant d'assister les stratégies de CRO à n'importe quelle échelle.

Avec Objectifs ClickUp et Tableaux de bord grâce aux tableaux de bord, vous pouvez définir les objectifs, les échéanciers et les cibles de votre campagne, puis suivre automatiquement la progression. La plateforme offre 15+ vues pour superviser votre entonnoir marketing, le planning de l'équipe et la gestion de la charge de travail, ce qui vous permet de gérer vos calendrier marketing sans effort.

Si vous avez besoin de faire circuler le flux créatif, utilisez la fonction Tableau blanc ClickUp ou Carte mentale pour réfléchir à de nouvelles stratégies d'optimisation avec votre équipe. Pour analyser les variations des tests, capturez vos données sur le comportement des utilisateurs avant et après, puis rassemblez-les dans une vue Liste ou Tableau pour une comparaison nette. ⚖️

Au cas où vous ne sauriez pas par où commencer, Bibliothèque de modèles de ClickUp vous couvre. Explorez des options telles que le Modèle de test A/B ClickUp et le modèle Modèle de gestion et de test du contenu ClickUp pour suivre vos flux de travail de suivi et vos taux de discussion.

Si vous avez besoin de instructions basées sur l'IA pour votre site web, tirez parti du modèle de gestion de contenu et de test ClickUp ClickUp ChatGPT invites, instructions pour le modèle d'optimisation du taux de conversion pour stimuler les idées visant à améliorer l'expérience utilisateur, à maximiser les taux de clics, etc.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Objectifs de ClickUp avec automatique rapports de progression pour mesurer les indicateurs de performance clés

Outils de mappage du parcours client pour afficher une vue d'ensemble de l'expérience client du début à la fin

Des outils de retour d'information pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe et la communication

S'intègre à plus de 1 000 applications de travail pour afficher des données quantitatives

Tableaux blancs et cartes mentales pour le brainstorming

Des milliers de modèles gratuits pour tous les cas d'utilisation

Disponible sur les applications mobiles et de bureau

Limites de ClickUp

La plateforme demande un certain temps pour être maîtrisée en raison de son large intervalle de fonctionnalités

L'application mobile pourrait être améliorée

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Meilleur pour les tests A/B

2. VWO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/VWO.png VWO /$$img/

Via : VWO En matière d'évaluation A/B, peu de logiciels d'optimisation des taux de conversion peuvent rivaliser avec VWO. Ce logiciel gratuit de outil gratuit d'optimisation de site web permet d'optimiser les applications et les sites web à l'aide de différents tests de variation du design et du contenu. Grâce à ces précieuses informations, vous pouvez apporter des améliorations intelligentes et augmenter les conversions sur différents canaux.

Bien qu'elle se concentre principalement sur les tests A/B, VWO peut vous aider tout au long du programme de CRO. La plateforme propose quatre produits principaux :

Testing : Aide à exécuter des tests ciblés du côté client, du côté serveur et de l'application mobile Perspectives : Assistance à l'utilisation d'enregistrements de sessions, de cartes thermiques et de sondages pour documenter le comportement des utilisateurs Personnalisation : Créez des expériences numériques sur mesure pour favoriser les discussions Déploiement : modifiez votre site Web sans faire appel à l'assistance informatique

VWO est livré avec un éditeur de code et un éditeur visuel, répondant à la fois aux technophiles et aux timides. 🫣

Les meilleures fonctionnalités de VWO

Divers tests quantitatifs et qualitatifs

Personnalisation basée sur les données

Éditeur visuel et de code

Intégration native avec plus de 40 outils

Limites du VWO

L'exécution simultanée de plusieurs tests complexes peut entraîner des problèmes de performance

Le prix peut être relativement élevé pour les petites entreprises par rapport à d'autres outils de test CRO

Prix de VWO (VWO Testing)

Débutant : Free

: Free Croissance : 308$/mois

: 308$/mois Pro : 710 $/mois

: 710 $/mois Enterprise : 1 243 $/mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

VWO Testing évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (500+ avis)

: 4.7/5 (500+ avis) Capterra : 4.7/5 (90+ avis)

Meilleur pour l'analyse web et l'analyse du comportement de l'utilisateur

3. Google Analytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Google-Analytics.png Google Analytics /$$img/

Via : Google Analytics Google Analytics est un outil d'analyse web très répandu. Cette plateforme bien connue vous permet de comprendre un parcours client tout au long du cycle de vie sur le web ou le mobile. De la collecte de données aux rapports en temps réel, Google Analytics offre tout ce dont vous avez besoin pour faciliter votre programme de CRO.

Parmi les fonctionnalités les plus notables, la plateforme emploie des modèles d'apprentissage automatique et d'automatisation. Après avoir analysé vos données, le moteur fait des prédictions et met en évidence des insights exploitables pour améliorer vos expériences digitales. 💻

Si vous passez à Google Analytics 4, vous pouvez bénéficier des Explorations, qui sont des analyses pertinentes pour la CRO, telles que l'exploration du chemin de conversion et de l'entonnoir. Créez des explorations visuelles de forme libre en faisant glisser et en déposant des indicateurs et des segments sur le canevas désigné.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Analyse du web et des applications mobiles

Apprentissage automatique et automatisation pour des informations plus intelligentes

Rapports en temps réel personnalisables

Visualisation par glisser-déposer

Intégration avec d'autres solutions Google et Salesforce Marketing Cloud

Limites de Google Analytics

L'interface pourrait être plus conviviale

L'assistance client directe est limitée

Prix de Google Analytics

Free

360 : à partir de 12 500 $/mois

G2 : 4.5/5 (6 000+ avis)

: 4.5/5 (6 000+ avis) Capterra : 4.7/5 (7 000+ avis)

4. Mixpanel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Mixpanel.png Mixpanel /$$$img/

Via : Mixpanel Mixpanel est un outil simple mais puissant qui vous aide à prendre des décisions produits basées sur des données et en toute confiance. Avec sa conception conviviale et ses fonctionnalités de rapports, il rend les tests et les analyses complexes digestes pour n'importe quel utilisateur. Il est évolutif, ce qui en fait un outil adapté pour les petites entreprises et les entreprises. 💼

Avec Mixpanel, vous pouvez surveiller et analyser comment les utilisateurs interagissant avec des applications mobiles et web convertissent tout au long des parcours critiques. Zoom sur des segments pour découvrir des schémas cachés et des points de friction.

Consultez les tests de variantes automatisés pour évaluer le potentiel des nouvelles fonctionnalités et autres modifications apportées au site web. Vous pouvez également ajouter du texte, des images et des vidéos pour le contexte et.. personnaliser les rapports de statut à l'aide de vos outils de conception favoris.

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Interface attrayante et analyses faciles à suivre

Exploration détaillée des données et mises à jour en direct

Personnalisation des rapports à l'aide d'outils de conception

Intégrations gratuites et illimitées

Modèles de base pour une installation plus facile

Limites de Mixpanel

Ne peut pas assister les analyses complexes qui requièrent de la précision

Absence d'alertes en temps réel

Prix de Mixpanel

Démarrage : Free

: Free Growth : à partir de $20/mois

: à partir de $20/mois Enterprise : à partir de $833/mois

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

5. LiveChat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/LiveChat-1400x1004.jpg LiveChat /$$img/

Via : LiveChat L'une des façons de favoriser l'engagement des utilisateurs sur votre site Web est de vous montrer avec une assistance client facilement disponible et fiable. 🙋

C'est exactement ce que LiveChat est là pour faire. Il vous offre une variété d'outils de discussion à intégrer sur plusieurs canaux. Le déploiement est rapide et efficace, ce qui vous permet, à vous et à vos clients, de gagner du temps.

Avec LiveChat, vous pouvez assister les clients en cas de soucis et les encourager à prendre des mesures en vue d'une discussion. Gérez toutes les interactions à partir d'un tableau de bord unique et suivez leur impact sur le chiffre d'affaires et le retour sur investissement.

La plateforme alimentée par l'IA vous permet de générer des réponses rapidement, d'ajuster le ton et de corriger les erreurs. Elle peut également résumer les discussions et segmenter automatiquement les visiteurs en fonction de leurs intérêts.

LiveChat offre des rapports détaillés basés sur le comportement des utilisateurs et les évaluations des discussions, ce qui vous aide à déterminer les performances des agents et à.. suivre la progression d'un projet .

Les meilleures fonctionnalités de LiveChat

Chatbot multicanal personnalisable

Outils d'analyse du comportement pour suivre le comportement des utilisateurs, et plus encore

Rédaction de réponses et résumé de discussion assistés par l'IA

Segmentation automatique des utilisateurs

Suivi des performances des agents et suivi des objectifs

plus de 200 intégrations

Limites de LiveChat

Peut être inadéquat pour la résolution de problèmes complexes ou techniques

LiveChat pour mobile peut bénéficier d'une meilleure stabilité et d'améliorations des fonctionnalités

Prix de LiveChat

Débutant : 20 $/mois

: 20 $/mois Teams : 41$/mois

: 41$/mois Business : 59 $/mois

: 59 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 500+ commentaires)

6. Hotjar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Hotjar.png Hotjar /$$img/

Via : Hotjar Hotjar vous permet de comprendre chaque mouvement des visiteurs de votre site web les formulaires de retour d'information des utilisateurs des entretiens et des sondages pour comprendre ce que vos clients attendent de vous acheteurs cibles ont vraiment besoin. 🚪

Hotjar est une solution de CRO polyvalente avec des produits remarquables, chacun englobant un type différent d'analyse de l'utilisateur :

Observe : Pour visualiser le comportement des utilisateurs avec des cartes thermiques et des enregistrements Ask : Pour collecter des réponses de feedback et des sondages avec la création de questions assistée par l'IA et l'analyse des réponses Engage : Pour recueillir des insights de première main par le biais d'entretiens individuels avec les utilisateurs (vous choisissez les utilisateurs, et la rémunération est facultative)

Utilisez le tableau de bord de Hotjar pour obtenir un aperçu de toutes les données des utilisateurs en un seul endroit. Repérez les tendances pour obtenir des informations plus approfondies et comparez les indicateurs avant et après la sortie du site. La fonctionnalité Funnels vous permet d'identifier et de résoudre les écueils de conversion en un rien de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Cartes thermiques et enregistrements de sessions

Commentaires sur le site web et sondages assistés par l'IA

Entretiens individuels avec les utilisateurs

Tableau de bord complet pour les rapports

Entonnoirs pour l'analyse de l'abandon

Intégrations sans code

Limites de Hotjar

Le temps de chargement peut être lent occasionnellement

Le forfait Free est limité et peut ne pas être compatible avec une assistance élevée

Prix Hotjar

Observer :

Base : Free

: Free Plus : 32 $/mois

: 32 $/mois Business : 80 $/mois

: 80 $/mois Scale : 171 $/mois

Demandez :

Base : Free

: Free Plus : 48 $/mois

: 48 $/mois Business : 64 $/mois

: 64 $/mois Scale : 128 $/mois

S'engager :

Base : Free

: Free Plus : 280 $/mois

: 280 $/mois Business : 440 $/mois

: 440 $/mois Échelle : Tarification personnalisée

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

Meilleur pour l'expérience utilisateur et le suivi du comportement

7. Crazy Egg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Crazy-Egg.png Œuf fou /$$$img/

Via : Oeuf fou Crazy Egg est le fruit du travail de Neil Patel, entrepreneur de renom et gourou du marketing. C'est un outil CRO complet fournissant des informations approfondies pour alimenter l'optimisation de vos produits et forfaits marketing . 🔋

Avec Crazy Egg, vous pouvez accéder à différents rapports visuels, allant des traditionnelles heatmaps, scrollmaps et enregistrements aux listes numériques. Il offre des tests A/B efficaces qui donnent des résultats en temps réel tout en.. ne nécessitant aucune compétence en matière de code .

Avec l'analyse du trafic, la lecture des visiteurs et le suivi des erreurs Javascript personnalisables, vous pouvez facilement identifier les goulots d'étranglement sur votre site web. Parmi les autres fonctionnalités remarquables, citons les sondages auprès des utilisateurs, le suivi des objectifs et des cours, et les CTA personnalisables avec des statistiques.

Crazy Egg meilleures fonctionnalités

Tests A/B rapides et transparents avec des résultats en direct

Analyse du trafic

Suivi des erreurs Javascript

Sondages accessibles

CTAs personnalisables avec des informations

Intégration prête à l'emploi avec plus de 20 outils marketing

Limites de Crazy Egg

La plateforme peut parfois être lente

Options de rapports limitées

Prix de Crazy Egg

Basic : 29$/mois

: 29$/mois Standard : 49$/mois

: 49$/mois Plus : 99 $/mois

: 99 $/mois Pro : 249 $/mois

: 249 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (80+ commentaires)

8. Histoire complète

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FullStory.png Histoire complète /$$$img/

Via : Histoire complète FullStory est une plateforme d'intelligence de l'expérience digitale (DXI) qui peut transformer votre site web en une mine d'or d'insights et d'opportunités pour les utilisateurs ! 💰

Grâce à ses analyses de bout en bout, accédez à toutes les données dont vous avez besoin pour adapter et commercialiser votre produit à vos publics. Sa technologie de capture automatique vous aide à enregistrer l'ensemble du parcours de l'utilisateur de manière rétroactive pour détecter les points de douleur et identifier les problèmes critiques de performance des pages.

Vous ne savez pas comment allouer vos ressources ? Quantifiez l'impact des changements pour hiérarchiser les tâches les plus génératrices de revenus.

FullStory met l'accent sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Son approche Privacy-by-Default de premier plan garantit que l'outil ne collecte que ce qui est nécessaire et jamais aucune donnée sensible de l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de FullStory

Capture automatique des données et analyse

Tableau de bord personnalisé

Paramètres de confidentialité et pratiques de sécurité à la pointe de l'industrie

Disponible pour les mobiles

Plus de 50 intégrations prêtes à l'emploi et API ouverte

Limites de FullStory

Absence de fonctionnalités de formulaire de retour d'expérience et de sondage

Il peut être difficile de rejouer des moments spécifiques du parcours de l'utilisateur

Prix de FullStory

Enterprise : Tarifs disponibles sur demande

: Tarifs disponibles sur demande Avancé : Tarifs disponibles sur demande

: Tarifs disponibles sur demande Business : Tarifs disponibles sur demande

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (60+ commentaires)

Meilleur pour l'analyse d'évènements et de données

9. Heap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Heap-1400x664.png Bassin /$$img/

Via : Tasseau Heap supprime l'incertitude de l'optimisation du site web. Il s'agit d'une plateforme d'analyse numérique tout-en-un qui non seulement met en évidence les points de friction et leurs causes, mais suggère également des solutions potentielles. 🛠️

Avec ses snippets, Heap capture l'ensemble de l'expérience numérique, en organisant proprement les données de l'utilisateur pour un meilleur contexte. Il pointe du doigt les chemins alternatifs de vos utilisateurs et les évènements qui sont en forte corrélation avec les indicateurs de conversion ou de rétention.

Récemment, Heap a ajouté les reprises de session à leur outils de visualisation . Les rediffusions sont automatiquement calées sur les évènements marquants pour vous faire gagner du temps. Ils sont facilement partageables, ce qui vous permet de collaborer avec votre équipe pour prendre des décisions fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Heap

Paramètres de données capturant l'expérience complète de l'utilisateur

Met en évidence les points de friction

Offre un aperçu du potentiel d'amélioration

Paramètres de confidentialité et de sécurité hautement personnalisables

Assistance web et mobile

plus de 100 intégrations

Limites de la mémoire vive

Ne suit que les interactions frontales

Outils de rapports visuels limités

Prix de Heap

Free (gratuit)

(gratuit) Croissance : La tarification n'est pas disponible

: La tarification n'est pas disponible Pro : Tarification non disponible

: Tarification non disponible Premier : Prix non disponible

Heap évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ commentaires)

Meilleur pour la personnalisation et le contenu dynamique

10. Mutinerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Mutiny.png Mutinerie /$$$img/

Via : Mutinerie Mutiny est un outil CRO assisté par l'IA qui permet aux marketeurs de développer des sites web générateurs de revenus-sans l'aide de développeurs !

Grâce aux intégrations de données intégrées, Mutiny peut gérer n'importe quelle taille de données. Son moteur IA minimise votre travail en fournissant à la fois des suggestions de public et de contenu et en recommandant des titres engageants pour des groupes sélectionnés. Il suggère également des playbooks de personnalisation issus des réussites les plus notables de l'entreprise. 🏆

L'éditeur visuel vous permet de tester différentes variations, quelles que soient les spécifications ou les origines de votre site web. Conservez un résumé de vos programmes de discussion avec des indicateurs intéressants tels que le nombre total de leads supplémentaires et les levées de conversion.

Mutiny meilleures fonctionnalités

Suggestions d'audience et de contenu par l'IA

Tests A/B avec un éditeur visuel

Recommandations pour le Playbook

Résumés des programmes de discussion

Huit intégrations intégrées

Limites de Mutiny

Les tests A/B pourraient être améliorés

Bugs visuels occasionnels

Prix de Mutiny

Aucune information sur les prix n'est disponible

G2 : 4.7/5 (20+ commentaires)

: 4.7/5 (20+ commentaires) Capterra : 5/5 (5+ commentaires)

Améliorez vos programmes de conversion avec les outils CRO

Chaque outil CRO a sa propre façon de traiter les données et le processus d'optimisation, mais ils sont tous conçus pour vous aider à passer du doute à l'influence avec plus de discussions.

Vous pouvez effectuer des changements de plateforme qui résonnent avec vos visiteurs en obtenant des informations précieuses, en visualisant le comportement des utilisateurs et en testant des hypothèses. En retour, ils deviendront des clients engagés, ce qui maximisera votre.. retour sur investissement .

Alors, ne laissez pas l'eau s'écouler - tournez-vous vers l'un de ces outils pratiques et gardez votre seau d'utilisateur abondant et en flux !

S'inscrire à ClickUp