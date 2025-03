Modèles gratuits de feuilles de route pour Excel

Le développement d'un produit peut s'avérer délicat, en particulier lorsque des priorités changeantes et des jalons manqués font dévier votre équipe de sa trajectoire. Une solution rapide ? Faites une pause, regroupez vos forces et laissez les modèles de feuilles de route pour les produits dans Excel faire le gros du travail à votre place. 📊

Utilisant l'environnement familier d'Excel, ces modèles simples aident les gestionnaires de produits à créer des échéanciers de projets, les développeurs à suivre la progression des fonctionnalités et les propriétaires d'entreprises à partager les mises à jour de produits avec les parties prenantes.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de feuille de route gratuits pour Excel afin de vous aider à démarrer. Mais si vous avez besoin d'une disposition plus musclée, comme une disposition qui automatise les tâches ou assiste la collaboration en temps réel, les modèles de feuilles de route gratuits de ClickUp vous offrent cet avantage.

Commençons donc par explorer comment choisir le modèle Excel idéal.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de route pour Excel ?

Un modèle Excel bien structuré feuille de route du produit décrit clairement le parcours du concept à la mise sur le marché. Soyez attentif aux fonctionnalités clés suivantes :

Structure Effacée: Choisissez un modèle simple et organisé pour que vous puissiez voir les tâches, les échéances et les ressources d'un seul coup d'œil

Choisissez un modèle simple et organisé pour que vous puissiez voir les tâches, les échéances et les ressources d'un seul coup d'œil Colonnes personnalisables: Recherchez un modèle flexible qui vous permet d'ajouter ou d'ajuster des colonnes pour les propriétaires des tâches, les priorités, les mises à jour de statut, etc

Recherchez un modèle flexible qui vous permet d'ajouter ou d'ajuster des colonnes pour les propriétaires des tâches, les priorités, les mises à jour de statut, etc Échéancier: Sélectionnez un modèle qui affiche les dates de début et de fin des phases, ce qui facilite le suivi de la progression à long terme

Sélectionnez un modèle qui affiche les dates de début et de fin des phases, ce qui facilite le suivi de la progression à long terme Mises à jour faciles: Choisissez un modèle rapide à mettre à jour en fonction des changements, qu'il s'agisse de l'évolution des délais ou de nouvelles priorités

Choisissez un modèle rapide à mettre à jour en fonction des changements, qu'il s'agisse de l'évolution des délais ou de nouvelles priorités Options de filtrage: Choisissez un modèle qui inclut des filtres pour les membres de l'équipe, le statut des tâches et les dates, afin de vous aider à zoomer sur des segments spécifiques de votre projet

Choisissez un modèle qui inclut des filtres pour les membres de l'équipe, le statut des tâches et les dates, afin de vous aider à zoomer sur des segments spécifiques de votre projet Convivialité: Considérez un modèle suffisamment intuitif pour que l'ensemble de votre équipe puisse l'assimiler rapidement sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage abrupte

Conseil de pro: Pour présenter votre stratégie de produit de manière attrayante, utilisez un modèle PowerPoint de feuille de route pour créer des échéanciers de projet et de communiquer clairement votre forfait à tout public.

Modèles gratuits de feuilles de route pour Excel

Microsoft Excel ne dispose pas de modèles de feuilles de route natifs, mais de nombreuses plateformes proposent des options que vous pouvez utiliser. De gérer les carnets de commandes des produits aux échéanciers de publication (et plus encore), ces modèles vous aident à former une feuille de route adaptée au flux de travail de votre équipe.

1. Modèle Excel d'échéancier de produit par Office Échéancier

via Échéancier du bureau L'Office Modèle Excel de feuille de route produit par Échéancier Office est un excellent moyen de forfaiter les jalons et les tâches pour le lancement de votre produit ou de votre fonctionnalité.

L'échéancier prédéfini s'étend sur quatre trimestres, chacun divisé en quatre phases principales.

La phase "Plan" couvre la planification et les décisions clés. Dans la phase "Test", l'accent est mis sur l'alignement des fonctionnalités du produit sur les jalons. La phase "Développer" implique des actions telles que "Prototyper" et "Construire Alpha", et la phase "Lancer" permet de coordonner la sortie du produit et les efforts de marketing.

Ces couloirs distincts permettent d'avoir une vision claire de l'évolution du produit visualisation de la feuille de route du produit .

⚡️Ideal pour les équipes produits des petites et moyennes entreprises technologiques qui planifient les cycles de développement des logiciels

2. Modèle Excel d'échéancier de plan de travail par Microsoft 365

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Work-Plan-Échéancier-Template-by-Microsoft-365.png Modèle de feuille de route produit Excel par Microsoft 365 /$$img/

via Microsoft 365 Les Modèle Excel d'échéancier de plan de travail par Microsoft 365 est un outil efficace pour organiser votre projet en phases, décrire les tâches clés et fixer des objectifs clairs.

La disposition intégrée comprend quatre phases pour diverses activités et résultats. Vous pouvez facilement remplir la matrice avec des détails pertinents et suivre la progression au fur et à mesure que vous avancez dans chaque phase.

⚡️Ideal pour: Les entreprises en phase de démarrage à la recherche d'un moyen simple de planifier et de suivre les phases d'un projet

3. Modèle de feuille de route pour plusieurs produits par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Multiple-Product-Roadmap-Template-by-Template.net ClickUp_.png Modèle de feuille de route produit Excel par Template.net /$$$img/

via Template.net Les Modèle de feuille de route pour plusieurs produits par Template.net affiche une vue d'ensemble pour aider à suivre la progression de plusieurs lancements de produits simultanément.

La feuille de route intégrée présente un échéancier trimestriel pour illustrer le développement de trois produits sur plusieurs mois. Vous pouvez attribuer un code couleur aux jalons de chaque projet, ce qui facilite le suivi de la progression et la détection des dépendances.

⚡️Ideal pour: Petites équipes de marketing produit à croissance rapide qui supervisent plusieurs lancements

4. Modèle de feuille de route pour les produits numériques par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Digital-Product-Roadmap-Template-by-Template.net ClickUp_.png Modèle de feuille de route produit Excel par Template.net /$$$img/

via Template.net Les Modèle de feuille de route de produit numérique par Template.net est un outil polyvalent permettant aux équipes de produits numériques de forfaiter, de visualiser et de communiquer leur stratégie sans effort.

La disposition s'étend sur quatre trimestres, divisés en deux phases clés, " Développement " et " Marketing ", afin que vous puissiez suivre les tâches et les objectifs pertinents tout au long du cycle de vie du projet. Des repères visuels pour les tâches achevées, en progression et à venir permettent à votre équipe de rester sur la bonne voie.

Ce modèle est conçu pour s'intégrer dans les flux de travail Agile à petite échelle, en simplifiant la gestion des tâches pour le développement itératif et le déploiement de fonctionnalités.

⚡️Ideal pour: Les chefs de produit des startups technologiques qui travaillent au lancement d'une nouvelle application ou d'un service numérique

5. Modèle de feuille de route Scrum de produit par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Product-Scrum-Roadmap-Template-by-Template.net ClickUp_.png Modèle de feuille de route excel par Template.net /$$$img/

via Template.net Les Modèle de feuille de route Scrum de produit par Template.net est un forfait de projet structuré qui aide les équipes interfonctionnelles à s'aligner, à suivre la progression et à atteindre les jalons tout au long du processus de développement du produit.

Effacé en trois phases clés - " Stratégie ", " Exécution " et " Croissance " - ce modèle de feuille de route de projet fournit une orientation claire et des objectifs précis à chaque équipe.

⚡️Ideal pour: Les managers d'équipe de produits qui dirigent des équipes interfonctionnelles dans des entreprises technologiques de taille moyenne

6. Modèle Excel de feuille de route technologique par Coefficient

via Coefficient Les modèles de feuilles de route technologiques sont un moyen intelligent de maintenir vos projets informatiques sur le suivi, et les modèles de feuilles de route technologiques sont un moyen intelligent de maintenir vos projets informatiques sur le suivi, et les modèles de feuilles de route technologiques sont un moyen intelligent de maintenir les modèles de feuilles de route technologiques sur le suivi Modèle Excel de feuille de route technologique par Coefficient est un excellent exemple.

Qu'il s'agisse d'une mise à jour de logiciel ou d'une refonte majeure du système, ce modèle personnalisé aide à.. vous aider à établir une feuille de route technologique adaptée à vos besoins.

La disposition est divisée en phases "Infrastructure", "Test", "Améliorations" et "Intégration", s'étalant sur plusieurs trimestres. Vous pouvez suivre les activités clés de chaque phase, ce qui garantit une bonne coordination de l'équipe.

⚡️Ideal pour: Les gestionnaires de projets informatiques qui supervisent les migrations de systèmes ou les mises à niveau technologiques

Lire la suite: 10 modèles gratuits de feuilles de route technologiques pour un meilleur alignement des équipes

7. Modèle Excel de feuille de route des fonctionnalités par Coefficient

via Coefficient Le Modèle Excel de feuille de route des fonctionnalités par coefficient facilite l'alignement du développement des produits sur les objectifs de l'entreprise au fil des trimestres.

Avec des phases telles que "Business Growth", "Scalability", "Decrease Customer Churn" et "Consumer Growth", le modèle guide votre produit de l'idée à l'exécution.

Vous pouvez alimenter chaque phase avec des tâches granulaires et suivre la progression mois après mois.

⚡️Idéal pour: Les chefs de produit des entreprises SaaS en phase de démarrage qui cherchent à développer leurs offres tout en réduisant le taux de désabonnement

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles de feuilles de route produits

Bien qu'Excel puisse être un outil pratique pour l'élaboration de feuilles de route pour les produits mais elle a ses limites. Voici ce que vous risquez de rencontrer :

Mises à jour manuelles: Si votre projet évolue rapidement, garder tout à jour dans Excel peut ressembler à un jeu de rattrapage permanent

Si votre projet évolue rapidement, garder tout à jour dans Excel peut ressembler à un jeu de rattrapage permanent **Excel n'est pas conçu pour le travail d'équipe en temps réel, le partage et la mise à jour de votre feuille de route avec d'autres personnes peuvent donc s'avérer difficiles

Automatisation limitée: Excel n'offre que des options d'automatisation de base (comme la mise en forme conditionnelle et la validation des données), de sorte que les tâches telles que l'envoi de rappels ou l'ajustement automatique des échéanciers devront être faites manuellement

Excel n'offre que des options d'automatisation de base (comme la mise en forme conditionnelle et la validation des données), de sorte que les tâches telles que l'envoi de rappels ou l'ajustement automatique des échéanciers devront être faites manuellement **Problèmes de mise à l'échelle : au fur et à mesure que votre projet prend de l'ampleur, une feuille Excel devient envahie par trop de données pour le suivi de la progression ou la gestion d'équipes multiples sur différents projets

Manque d'intégration: Excel ne se connecte pas facilement à d'autres outils que vous pourriez utiliser (comme votre calendrier ou votre plateforme d'e-mail), ce qui rend plus difficile de synchroniser les données et de collaborer en douceur entre les plateformes

Si ces limites vous ralentissent, jetez un coup d'œil à certains des outils suivants meilleurs outils logiciels de feuille de route qui peuvent suivre le rythme rapide de vos projets. Vous avez besoin d'un outil plus interactif qui dépasse les capacités d'un modèle de feuille de route technologique dans Excel.

Modèles alternatifs de feuilles de route pour les produits Outils logiciels de gestion de produits comblent le fossé entre les grandes idées et les meilleures productions. Surtout lorsque vous prenez votre envol, que les idées évoluent et que les équipes s'agrandissent. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un Tableau en ligne pour le brainstorming ; demain, vous aurez besoin de visuels intuitifs pour les parties prenantes, et ainsi de suite. Pour les

Gestion agile des produits il faut aller plus loin qu'Excel. ClickUp est une plateforme de gestion de projet à 360 degrés consolidant tous vos flux de travail, y compris la cartographie de la route des produits. En tant qu'application Tout, pour le travail, ClickUp est dotée d'un assistant IA qui tire des données à la demande, d'intégrations avec les meilleurs outils technologiques et d'une automatisation qui vous épargne les tâches administratives fastidieuses. Solution de gestion des produits de ClickUp est l'une de ses meilleures offres. Elle vous aide à donner forme à la vision de vos produits et à passer à la vitesse supérieure (du concept au marché). Vous pouvez organiser les retours d'expérience, les épiques et les sprints dans des feuilles de route de projet uniques et partageables afin que vos équipes et les parties prenantes puissent voir ce qui se passe maintenant et ce qui va suivre.

Les vues Gantt intégrées (liste, tableau blanc ou diagramme de Gantt) renforcent encore cette efficacité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Product-Management-Solution.avif Solution de gestion des produits ClickUp : Modèle de feuille de route produit Excel /$$img/

Suivez et hiérarchisez facilement les tâches de votre carnet de développement de produits à l'aide de la solution de gestion de produits ClickUp

Ci-dessous, nous avons rassemblé nos meilleurs modèles gratuits de feuilles de route pour les produits et les technologies.

1. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Robuste modèles de développement de produits sont conçus pour afficher une vue d'ensemble du parcours de votre produit, de bout en bout.

Les modèles Modèle de feuille de route du produit ClickUp est un modèle de niveau avancé structuré au niveau du dossier. Le dossier "Feuille de route du projet" comprend une liste "Feuille de route trimestrielle" permettant de hiérarchiser les tâches entre les différents trimestres, et le tableau "Feuille de route par initiatives" offre un aperçu de toutes les initiatives organisées en fonction de leur statut.

Le tableau blanc "Matrice impact-effort" vous aide à évaluer chaque idée et vous permet d'attribuer une note RICE (portée, impact, confiance, effort) pour établir des priorités en conséquence. Ce modèle polyvalent comprend une page wiki "Notes de publication" pour documenter et organiser vos notes de publication.

⚡️Idéal pour: Les chefs de produit du commerce électronique qui supervisent le lancement de nouvelles fonctionnalités

Lire la suite: Guide d'utilisation du modèle de feuille de route produit de ClickUp

2. Modèle de tableau blanc pour la feuille de route de ClickUp pour le développement de produits

Le modèle ClickUp Modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits vous aide à visualiser chaque étape du développement trimestriel de votre produit sous la forme d'un échéancier clair.

Ce modèle de niveau intermédiaire vous permet de planifier les tâches générales du projet, puis de les diviser en tâches spécifiques que vous pouvez suivre mois après mois. Des notes autocollantes codées par couleur facilitent l'enregistrement des statuts des tâches sur cette matrice d'échéancier, ce qui vous permet de repérer les goulets d'étranglement d'un seul coup d'œil.

Pour plus d'efficacité, vous pouvez transférer automatiquement vos données dans les vues Liste et Tableau du modèle.

⚡️Ideal pour: Les équipes d'ingénieurs qui cherchent à aligner les membres sur le déploiement d'une fonctionnalité de produit

3. Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Le modèle Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp est une option conviviale pour les débutants, qui permet de guider un nouveau produit du concept à l'achevé.

Commencez par l'affichage du "Résumé du projet" du modèle pour obtenir un aperçu des tâches regroupées par phases, ainsi que des détails tels que la complexité et le niveau d'impact. Passez ensuite au "Tableau du processus" pour obtenir un aperçu de la progression des tâches dans chaque phase, et utilisez la vue "diagramme Gantt" pour suivre les dépendances.

Changement de forfait ? L'affichage linéaire de l'Échéancier vous permet de glisser-déposer des tâches pour les replanifier, afin de maintenir le développement de votre produit sur la bonne voie.

⚡️Ideal pour: Les équipes de produits des entreprises technologiques à croissance rapide qui lancent leur produit phare

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour la feuille de route des produits

Le modèle Modèle de Tableau blanc de la feuille de route du produit ClickUp s'intègre directement à votre environnement de travail ClickUp pour simplifier le processus de réflexion sur les produits.

Ce modèle convivial pour les débutants comprend un échéancier trimestriel, chaque trimestre étant divisé en mois pour afficher une vue détaillée de chaque phase. Vous pouvez étiqueter les propriétaires des tâches dans le tableau blanc, et les notes autocollantes à code couleur facilitent le suivi de la progression des tâches en un coup d'œil.

Pour vous assurer qu'aucune idée n'est oubliée, utilisez ClickUp Discuter pour transformer les discussions en tâches réalisables. Cela vous permet de rester agile et réactif aux contributions de l'équipe et des utilisateurs.

⚡️Ideal pour: Les équipes de productivité qui lancent une application à fonctionnalités multiples ou une plateforme intégrée

5. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

La liste de contrôle Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp est conçu pour les utilisateurs avancés afin de gérer efficacement toutes les tâches liées au lancement d'un produit. Organisé au niveau de la liste, ce modèle propose cinq vues de tâches personnalisables pour un suivi facile.

La liste "Activités" répertorie les tâches par catégorie, priorité et dates clés. L'affichage des "Jalons" met en évidence les réalisations clés tout au long du processus.

Pour une gestion visuelle des tâches, le Tableau "Par catégorie" regroupe les tâches dans une disposition de type Kanban, tandis que la vue Gantt vous aide à définir des échéanciers réalistes pour les tâches et les dépendances.

Enfin, l'Échéancier affiche une vue vue d'ensemble du lancement, avec les dates de début et de fin et les échéanciers clés.

⚡️Ideal pour: Les équipes marketing des entreprises technologiques qui prévoient le lancement d'un produit majeur sur plusieurs plates-formes

6. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Le modèle Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp est une option de niveau intermédiaire qui permet d'aligner chaque fonctionnalité du produit sur les besoins du client et les objectifs de l'entreprise.

La liste centrale vous aide à consigner et à hiérarchiser les fonctionnalités de grande valeur, ce qui garantit une allocation efficace des ressources et des budgets. Vous pouvez même utiliser La vue Tableur de ClickUp d'évaluer chaque fonctionnalité sur une échelle de 1 à 5, de comparer instantanément les points forts des produits et de décider des étapes suivantes.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour analyser les fonctionnalités du produit. L'outil piloté par l'IA peut suggérer des optimisations, mettre en évidence les dépendances et offrir des recommandations appuyées par des données, réduisant ainsi la nécessité d'une analyse manuelle.

⚡️Ideal pour: Les équipes de produits au niveau de l'entreprise qui évaluent les paramètres de fonctionnalité à travers plusieurs lignes de produits

7. ClickUp Modèle de document sur les exigences du produit

Modèles de documents d'exigences du produit (PRD) sont vos guides de référence pour la définition, le développement et la livraison d'un produit. Ils permettent de saisir tous les détails, du "pourquoi" au "comment", en une seule source de vérité.

Le guide du débutant Modèle de document sur les exigences du produit ClickUp va plus loin avec une page de type wiki qui permet à vos équipes de conception, de développement et d'ingénierie de rester en phase. Vous pouvez saisir des détails tels que la portée et les parties prenantes clés et ajouter des indicateurs de recherche pertinents pour assister la priorisation et le suivi indicateurs clés de performance pour la gestion des produits .

La section "FAQ et considérations" permet d'accéder facilement aux questions les plus courantes, et la section "Échéancier" vous permet de cartographier les jalons et les dates de lancement potentielles dans un tableau pratique.

⚡️Ideal pour: Les gestionnaires de produits qui guident des équipes interfonctionnelles dans un projet complexe de développement de logiciels

8. Modèle de stratégie produit ClickUp

Modèles de stratégie de produit clarifient votre feuille de route, en affichant aux décideurs une vision partagée et interactive de l'avenir du produit.

Les modèles de Modèle de stratégie produit ClickUp vous aide à classer et à hiérarchiser les fonctionnalités en fonction de l'effort fourni. Grâce à des affichages tels que le tableau "Toutes les fonctionnalités" et la liste "Fonctionnalités actives", vous obtenez un résumé clair des priorités et des affectations des équipes.

Vous pouvez planifier le développement et le lancement des fonctionnalités et utiliser les vues Gantt Échéancier pour suivre le statut de chaque phase du projet sur des écrans mobiles.

Le modèle permet d'aligner tous les membres de l'équipe en les regroupant par rôle et par responsabilité et en consolidant toutes les informations essentielles pour une consultation rapide.

⚡️Ideal pour: Les équipes de production à la recherche de modèles de feuilles de route stratégiques multi-fonctionnalités pour stimuler la croissance à long terme

9. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Le modèle Modèle de positionnement de produit ClickUp aide à définir la position de votre produit sur le marché en mettant clairement en évidence ses avantages.

Le processus commence par le formulaire "Évaluation du positionnement du produit", dans lequel les fournisseurs prestataires donnent leur avis sur des éléments clés tels que les USP du produit et la stratégie de marque. Les réponses sont directement transférées dans la "Liste des produits", où les informations sur les lancements à venir sont classées par statut.

Une fois que tout est en place, le "Tableau blanc" offre une carte du positionnement du produit qui permet de visualiser comment votre produit se situe par rapport à ses concurrents en termes de coût et de qualité.

⚡️Ideal pour: Les équipes de marketing produit qui testent un modèle d'abonnement d'un genre nouveau

10. ClickUp Modèle de feuille de route pour l'équipe Agile

L'équipe Modèle de feuille de route de l'équipe Agile ClickUp facilite la communication de votre stratégie produit et l'ajustement des priorités au fur et à mesure que votre équipe en sait plus sur votre marché et votre produit.

Conçu pour les débutants, ce modèle affiche une vue Gantt de la feuille de route du produit pour visualiser l'échéancier de votre projet. La liste "Plan du produit" affiche toutes les tâches, classées par couleur en fonction des objectifs sous-jacents et de leur importance. Et lorsque vous avez besoin d'une vue d'ensemble, passez au Tableau "Statut" ou utilisez le Tableau "Sprints" pour suivre les tâches par sprint.

Ce modèle de feuille de route Agile comprend également des dossiers granulaires pour l'"Ingénierie", la "Mise en production" et la "Conception", chacun étant doté d'affichages uniques pour assister les flux de travail personnalisés.

⚡️Ideal pour: Les entreprises SaaS en croissance qui lancent des mises à jour fréquentes des fonctionnalités

Facilitez le passage de l'idée au lancement avec ClickUp

Les modèles Excel constituent un point de départ pratique pour la gestion de projet, mais ils se heurtent souvent à un mur lorsque les projets deviennent plus complexes. Le suivi des modifications, la collaboration avec différentes équipes ou même la mise à jour d'une feuille de route dans Excel peuvent rapidement devenir difficiles.

C'est là que les modèles de ClickUp font toute la différence.

Qu'il s'agisse d'une feuille de route Agile, d'une matrice de positionnement des produits ou d'un plan stratégique complet, ClickUp vous permet de construire, de suivre et de mettre à jour tout dans un environnement de travail vivant et organisé.

Les modèles sont dotés d'intégrations personnalisées, d'automatisations intelligentes et de vues multiples, ce qui facilite l'ajustement au fur et à mesure et permet à votre équipe de rester alignée.

Et le plus beau, c'est que ces modèles sont entièrement gratuits Ces modèles sont entièrement gratuits. 💸 S'inscrire gratuitement sur ClickUp et accélérez la mise en œuvre de vos idées de produits en quelques clics, de la conception à la commercialisation.