Comment créer une visualisation de la feuille de route d'un produit ?

Gérer le développement d'un produit sans un guide visuel clair, c'est comme naviguer sans une carte : il y a forcément de la confusion, des délais non respectés et des priorités mal alignées.

C'est là qu'une visualisation de la feuille de route du produit bien conçue entre en jeu. Elle vous aide à hiérarchiser les fonctionnalités en fonction de leur importance, à réagir rapidement aux évolutions du marché et à communiquer votre stratégie produit de manière à ce que tout le monde la comprenne d'un seul coup d'œil.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment construire une feuille de route du produit qui permet à votre équipe de rester alignée, simplifie la prise de décision, conduit votre produit vers la réussite et garantit que vos parties prenantes restent dans la boucle.

Qu'est-ce qu'une feuille de route produit ?

Une feuille de route produit est plus qu'un simple forfait : c'est le plan de réussite de votre équipe, qui aide vos gestionnaires de projet à rester en phase. Elle présente la vision du produit, les étapes pour y parvenir et les jalons clés.

Mais ce qui fait la force d'une feuille de route produit, c'est de la transformer en feuille de route visuelle. Au lieu de se perdre dans des listes et des feuilles de calcul interminables, une feuille de route visuelle transforme des stratégies complexes en images faciles à comprendre.

Cela permet à votre équipe de rester alignée, de suivre la progression et de donner la priorité aux fonctionnalités les plus cruciales. Modèles de gestion de produits peuvent simplifier davantage le processus, en fournissant une solution structurée et prête à l'emploi pour créer des feuilles de route qui génèrent des résultats et maintiennent l'ensemble de votre équipe sur la bonne voie.

$$a Composantes clés de la visualisation d'une feuille de route

Une feuille de route produit bien visualisée n'est pas seulement un atout : c'est un outil qui peut transformer le travail de votre équipe. Mais pour en tirer le meilleur parti, vous devez la structurer avec les bons composants pour apporter de la clarté et aider votre équipe à rester sur la bonne voie, à hiérarchiser les objectifs et à respecter les délais.

Lisez la suite pour en savoir plus sur chacun de ces éléments.

Histoires

Considérez les histoires comme les actions quotidiennes d'un utilisateur avec votre produit. En décomposant les grandes tâches en éléments spécifiques et exploitables, votre équipe peut voir ce qui doit être fait et comment chaque élément fait avancer le produit. Plusieurs histoires constituent une épique.

Épiques

Les épopées regroupent plusieurs histoires connexes autour d'un objectif plus vaste, ce qui permet à votre équipe de s'attaquer à de grands objets étape par étape, sans se perdre dans les détails. Elles comprennent au moins deux tâches ou histoires et s'étendent sur des périodes plus longues (souvent trois ou quatre mois).

Initiatives

Les initiatives sont des objectifs de haut niveau qui structurent votre feuille de route. Elles relient plusieurs épopées entre elles et permettent à votre équipe de se concentrer sur l'obtention de résultats plus importants qui s'inscrivent dans le cadre de votre stratégie de développement durable modèles de stratégie produit .

Thèmes

Enfin, les thèmes sont ce qui relie tout votre travail à une vision d'ensemble. Ils permettent de classer les initiatives et les épopées, d'offrir un aperçu stratégique et de s'assurer que chaque tâche contribue à votre vision.

Imaginons que vous mettiez au point un outil destiné aux organismes de formation au pilotage afin d'améliorer la sécurité des opérations. Votre thème est donc l'amélioration de la sécurité ; les histoires individuelles seront liées à la maintenance et à l'évaluation de chaque composant de votre avion. ✈️

Imaginons que l'équipe chargée de l'optimisation du carburant veuille ajouter des fonctionnalités pour l'aider à déterminer la quantité de carburant supplémentaire consommée en cas de dommages mineurs aux ailes. Mais cela ne fait pas partie de votre thème : l'amélioration de la sécurité. Comme votre thème est clairement effacé dans la feuille de route, il est plus facile de dire non à cette demande et de justifier votre décision auprès de toutes les parties prenantes.

C'est ainsi qu'une feuille de route claire aide tout le monde à avoir une vue d'ensemble et permet à votre produit d'avancer dans la bonne direction.

Types de visualisations de la feuille de route d'un produit

Toutes les équipes ne travaillent pas de la même manière, alors pourquoi leurs feuilles de route devraient-elles l'être ?

Qu'il s'agisse de respecter des délais serrés, de suivre des projets en cours ou d'aligner votre équipe sur des objectifs à long terme, le choix du bon type de visualisation de la feuille de route d'un produit peut faire toute la différence

Voici un aperçu de quatre types de feuilles de route populaires et des avantages qu'elles peuvent apporter au flux de travail de votre équipe :

Échéancier de projet

Restez sur la bonne voie avec le modèle d'Échéancier de projet de ClickUp pour que votre équipe reste alignée sur les jalons

Imaginez que vous planifiez le lancement d'un produit important dans un délai très court. Tout d'abord, créez l'unité la plus élémentaire, une tâche, à l'aide de ClickUp Tasks. Une feuille de route chronologique présente visuellement chaque tâche et chaque jalon, donnant à votre équipe un chemin clair à suivre et vous aidant à respecter chaque échéancier sans surprise.

Ensuite, avec l'outil Modèle de tableau blanc de l'échéancier du projet ClickUp en utilisant le tableau blanc ClickUp, vous pouvez vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet et que tout le monde reste sur la bonne voie et soit tenu responsable.

Ce modèle facilite la visualisation de l'échéancier de votre projet sur un seul et unique Tableau blanc ClickUp. Vous pouvez personnaliser les détails tels que les tâches, les durées et les dépendances et suivre la progression en temps réel, en procédant à des ajustements à la volée pour que tout se déroule sans heurts.

Avec des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé, vous pouvez suivre chaque étape de votre projet. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour classer les tâches et visualiser l'échéancier, tandis que les vues personnalisées vous permettent d'afficher clairement la progression du projet.

Tableaux Kanban

Rationalisez votre flux de travail avec les Tableaux Kanban de ClickUp pour visualiser la progression et faire avancer les tâches

Un Tableau Kanban est parfait si votre équipe travaille par à-coups ou gère plusieurs mises à jour simultanément. Il représente visuellement votre flux de travail, de ce qui est en progression à ce qui est terminé.

Imaginez que vous déployiez régulièrement des mises à jour de produits - vous pouvez rapidement voir ce qui avance et ce qui est bloqué, ce qui permet de procéder à des ajustements en temps réel. Tableaux Kanban ClickUp aident à rationaliser vos processus, en gardant tout visible et organisé dans un environnement agile.

Sur la plateforme, vous pouvez gérer les tâches et la communication en un seul endroit avec un tableau Kanban personnalisable. Faites glisser les tâches à travers les phases, ajoutez des sous-groupes et hiérarchisez les priorités à l'aide de libellés en couleur, de dates d'échéance et d'étiquettes. Vous pouvez même mettre à jour plusieurs tâches en les faisant glisser vers une nouvelle colonne.

Vous pouvez également assigner des tâches, ajouter des pièces jointes, joindre des fichiers directement dans les cartes et limiter les tâches à chaque étape afin de garantir une livraison fluide et d'éviter les goulets d'étranglement.

Diagrammes de Gantt

Gérez facilement des projets complexes avec la vue Gantt de ClickUp

Lorsque vous gérez des projets complexes avec des tâches interconnectées, un diagramme de Gantt vous offre la vue d'ensemble dont vous avez besoin. Imaginez que vous construisiez une nouvelle fonctionnalité nécessitant le travail synchronisé de plusieurs équipes.

Un diagramme de Gantt met en évidence les dépendances entre les tâches, les échéanciers et les chemins critiques, ce qui vous permet de gérer facilement les tâches qui se chevauchent. Vue diagramme Gantt de ClickUp permet de ne négliger aucun détail et d'assurer le bon déroulement de votre projet.

Vous pouvez faire l'expérience de la clarté d'avoir tous vos Espaces, Dossiers, Listes, tâches et sous-tâches en un seul endroit. Visualisez les flux de travail de votre projet avec des diagrammes de Gantt à code couleur pour une identification facile. ClickUp vous aide à rester organisé et à vous concentrer sur les tâches les plus importantes grâce aux diagrammes de Gantt, avec des options de tri et de filtrage rapides.

Feuilles de route stratégiques

Transformez votre vision en action avec le modèle de feuille de route stratégique de ClickUp

La planification à long terme ne se limite pas au suivi des tâches : il s'agit d'aligner vos efforts quotidiens sur les objectifs stratégiques plus vastes de l'entreprise. Paramétrez ces objectifs à l'aide des éléments suivants Objectifs ClickUp et reliez ces objectifs aux différentes tâches. Réfléchissez à la manière dont chaque fonctionnalité de votre nouveau produit doit correspondre à des objectifs plus larges de l'entreprise.

Une feuille de route stratégique vous aide à faire la connexion. Avec la feuille de route de la Modèle de feuille de route stratégique ClickUp grâce à cette feuille de route, vous veillerez à ce que chaque étape franchie par votre équipe s'inscrive stratégiquement dans votre vision à long terme.

Cette feuille de route stratégique peut aider votre organisation à voir où elle se dirige et comment y parvenir. Il s'agit d'un outil de planification utile qui met en évidence les initiatives clés, aligne les équipes, définit des critères de progression clairs et encourage la résolution créative de problèmes lorsque des ajustements sont nécessaires.

Dans ce modèle, vous pouvez créer des tâches avec cinq statuts personnalisés - Annulé, Achevé, En cours, En attente et À faire - pour suivre facilement la progression du projet. Vous pouvez également ajouter huit champs personnalisés, tels que Durée, Jours, Impact et Cours, pour enregistrer des détails clés et visualiser la progression.

De plus, vous pouvez accéder à six vues, dont Progression, Gantt, Charge de travail et Échéancier, afin d'organiser et d'afficher facilement toutes les informations relatives au projet.

Ashley Pavlik directeur du développement des produits chez Talent Plus, souligne la capacité de ClickUp à fournir une visualisation facile des flux de travail :

_Avant ClickUp Tableaux blancs, nous avions du mal à visualiser les processus internes et à connecter l'idéation à l'exécution. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de donner vie à nos procédures opératoires normalisées là où le travail s'effectue. Cela nous permet de gagner du temps en passant d'un outil à l'autre et, plus important encore, d'aligner nos équipes sur les transferts de travail dans le cycle de vie du développement de produits

Ashley Pavlik, Directeur du développement de produits chez Talent Plus

Choisir la bonne visualisation de la feuille de route est plus qu'une décision - c'est la clé pour que votre équipe reste organisée, respecte les délais et contribue à la réussite de votre produit.

Le processus de création d'une visualisation de la feuille de route d'un produit

La création d'une visualisation de la feuille de route d'un produit ne doit pas être une tâche insurmontable. Grâce à un processus bien défini, vous pouvez guider votre équipe vers la réunion des objets clés tout en restant flexible.

Voici une approche étape par étape pour que votre feuille de route devienne un puissant outil de réussite :

Étape n° 1 : Définir la vision de votre produit

Commencez par dresser un tableau d'ensemble - où voulez-vous que votre produit aille ?

Imaginons que vous développiez une nouvelle fonctionnalité pour une application. Votre vision à long terme pourrait être d'améliorer la rétention des utilisateurs de 20 %. En définissant clairement cette vision, votre équipe comprend non seulement ce sur quoi elle travaille, mais aussi pourquoi c'est important.

Étape n° 2 : Identifier les initiatives et les jalons clés

Décomposez cette vision en étapes réalisables.

Par exemple, si votre objectif est d'améliorer la rétention des utilisateurs, vos initiatives clés pourraient inclure l'amélioration de l'onboarding des utilisateurs et l'amélioration des notifications in-app. Définissez des paramètres tels que " lancer un nouveau flux d'accueil " pour que tout le monde reste sur la bonne voie et soit responsable.

Étape n° 3: Choisir le bon format de visualisation

Chaque équipe travaille différemment, c'est pourquoi vous devez choisir un format de visualisation approprié technique de visualisation qui convient à votre flux de travail. Si votre objectif est de respecter des échéanciers précis, une feuille de route avec échéancier vous sera utile.

Par exemple, lors du lancement d'une nouvelle fonctionnalité, une feuille de route chronologique peut décrire chaque phase, de l'idéation au test bêta, afin de garantir que votre équipe respecte chaque échéance critique.

Par ailleurs, si vous travaillez simultanément sur plusieurs mises à jour, un tableau Kanban vous permet de suivre la progression en un coup d'œil.

Étape n° 4 : Obtenir l'avis des parties prenantes clés

Les meilleures feuilles de route sont élaborées en collaboration. Imaginez que vous prévoyez de lancer une nouvelle fonctionnalité. Votre équipe de développement, le marketing et l'assistance client auront des informations précieuses sur les échéanciers, la faisabilité et les attentes des utilisateurs.

En impliquant ces parties prenantes dès le départ, vous vous assurez que votre feuille de route est réaliste et qu'elle tient compte de tous les points de vue clés, ce qui permet d'utiliser au mieux les ressources de l'entreprise logiciel de feuille de route .

Etape # 5 : Visualisez et partagez votre feuille de route

Une fois que la structure est paramétrée, donnez-lui vie visuellement. En utilisant des outils tels que Modèle de feuille de route produit ClickUp grâce à ClickUp, vous pouvez transformer des stratégies complexes en images faciles à comprendre.

Donnez vie à votre vision du produit avec le modèle de feuille de route produit de ClickUp

Par exemple, vous pouvez créer une représentation visuelle de l'évolution de votre produit qui montre l'ensemble du parcours - du développement au lancement - et la partager entre les équipes pour que tout le monde reste aligné.

Vous pouvez également créer des tâches avec dix statuts personnalisés - À faire, Fermé, En cours de développement, En cours d'examen d'assurance qualité et En cours de considération - pour suivre la progression de chaque tâche. Vous pouvez ajouter quinze champs personnalisés, notamment Confiance, Effort 1-5, Impact 1-5, Initiative et Demande de leadership, pour faciliter la gestion et la visualisation du développement du produit.

⚡️Archive des modèles : D'autres modèles, comme modèles de feuilles de route technologiques simplifient le suivi des objets stratégiques et la communication de l'orientation de votre produit. Modèle de Tableau blanc de la feuille de route de développement de produits de ClickUp vous aide à forfaiter et à visualiser chaque étape du processus de développement. Utilisez-le pour définir des objectifs pour des lancements de produits réussis et aligner les équipes sur ce qui compte le plus pour une réussite partagée.

Étape n° 6 : Réviser et ajuster en permanence

Votre feuille de route n'est pas un document statique.

Imaginons qu'après la sortie de votre premier produit, vous recueillez des commentaires et que vous vous rendez compte qu'il vous faut changer d'orientation. Les commentaires des clients suggèrent peut-être d'ajuster une fonctionnalité ou d'ajouter quelque chose de nouveau

En révisant et en mettant à jour régulièrement votre feuille de route, vous vous assurez qu'elle évolue en même temps que votre produit et que votre équipe garde le cap lorsque les priorités changent. Que vous travailliez sur un projet de Feuille de route informatique ou une nouvelle fonctionnalité d'un produit, des ajustements continus permettent à votre stratégie de rester flexible et de répondre aux besoins du marché

En suivant ces étapes, vous créerez une feuille de route produit qui stimulera activement les efforts de votre équipe au lieu de rester dans un dossier. Cette feuille de route garantira l'alignement, s'adaptera aux nouveaux défis et deviendra l'outil de référence pour garder tout le monde sur la même page, atteindre les jalons clés et donner vie à votre vision du produit.

L'importance du leadership et du partenariat dans ce processus

La création d'une visualisation de la feuille de route du produit permet d'améliorer le leadership et la collaboration. La réussite de votre feuille de route dépend de la qualité du travail de votre équipe et de l'efficacité avec laquelle les dirigeants guident le processus.

**En tant que chef de produit ou leader, vous êtes chargé de définir la vision et de veiller à ce que la feuille de route s'aligne sur les objectifs de votre entreprise. Votre capacité à prendre des décisions éclairées, à hiérarchiser les tâches et à communiquer une vision d'ensemble est cruciale.

Un leadership fort permet à l'équipe de rester concentrée sur les bonnes priorités et de s'adapter aux changements sans perdre son élan. En utilisant des outils tels que La gestion des produits de ClickUp grâce aux fonctionnalités de ClickUp, les dirigeants peuvent maintenir une visibilité sur l'ensemble du Tableau, ce qui permet à chacun de rester aligné.

Ils peuvent également accélérer les forfaits et la documentation des produits en utilisant la fonction ClickUp Brain . Il vous aide à générer des documents, à rationaliser les commentaires des utilisateurs, et plus encore avec des outils d'IA conçus pour les équipes de produits. Vous pouvez facilement organiser les commentaires, les épiques et les sprints dans une feuille de route de produit partagée afin que tout le monde sache ce vers quoi ils travaillent ensuite.

Partenariat et collaboration: Développement de produits est un effort d'équipe, et les meilleures feuilles de route sont élaborées dans le cadre de partenariats solides. La collaboration permet de s'assurer que chaque perspective est prise en compte lors du travail avec les équipes de développement, le marketing ou les parties prenantes externes.

Par exemple, alors que le développement se concentre sur la faisabilité technique, le marketing peut fournir des informations sur les besoins des clients, et la direction s'assure que tout est aligné sur les objets stratégiques. Le résultat ? Une feuille de route non seulement claire, mais aussi exploitable.

La convergence du leadership et du partenariat est essentielle pour garantir que votre feuille de route reste un outil vivant et adaptable qui fait progresser votre produit. Lorsque tout le monde est aligné, votre feuille de route devient plus qu'un simple forfait ; elle devient le fondement de la réussite de votre équipe.

$$$a Le rôle du marketing et de l'expérience utilisateur dans l'élaboration d'une feuille de route visuelle pour un produit

Une feuille de route produit bien visualisée est un outil de communication puissant. Pour tirer le meilleur parti de votre feuille de route, il est essentiel d'impliquer vos équipes de marketing et d'expérience utilisateur (UX) dans le processus. Voici pourquoi :

Marketing: Les équipes marketing jouent un rôle essentiel dans la forme de la feuille de route du produit. Elles apportent des informations précieuses sur les demandes du marché, les commentaires des clients et les campagnes à venir qui peuvent influencer les priorités du produit.

Par exemple, si votre équipe marketing identifie une tendance dans les besoins des clients, vous devrez peut-être ajuster votre feuille de route pour vous concentrer sur les fonctionnalités qui répondent à cette demande. En collaborant avec le service marketing, vous vous assurez que le développement de votre produit est conforme aux objectifs de l'entreprise et aux attentes des clients.

Utiliser modèles de feuilles de route marketing permet de s'assurer que votre équipe dispose des outils nécessaires pour rester à l'affût des tendances et des informations sur les clients.

Insights sur l'expérience utilisateur (UX): L'apport de votre équipe UX est tout aussi important lors de l'élaboration d'une feuille de route. Ils peuvent offrir des informations précieuses sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit et sur les améliorations à apporter.

Par exemple, si les tests UX montrent que les utilisateurs ont du mal avec une fonctionnalité spécifique, votre feuille de route devrait inclure des initiatives visant à améliorer ce domaine. L'intégration de données UX permet de s'assurer que le produit que vous développez n'est pas seulement fonctionnel, mais qu'il est agréable à utiliser.

En intégrant les commentaires des équipes marketing et UX, vous créerez une feuille de route qui reflète votre vision du produit, répond aux besoins des clients et assiste la croissance de l'entreprise. Lorsque tout le monde est sur la même page, votre feuille de route devient un outil partagé pour favoriser la réussite.

Transformez votre feuille de route produit en action avec ClickUp

La feuille de route d'un produit est la clé de l'établissement d'une vision partagée qui est le moteur de la réussite de votre produit. Grâce à une feuille de route visuelle et claire, votre équipe sait sur quoi elle doit se concentrer, quand elle doit agir et comment ses efforts contribuent à l'ensemble du projet.

Qu'il s'agisse d'organiser des projets complexes ou de s'adapter à l'évolution du marché, le système dynamique de ClickUp outils de gestion de produits et les modèles peuvent vous aider à créer une feuille de route qui permet à votre équipe de rester en phase et à votre produit de progresser.

Prêt à donner vie à votre vision du produit ? Inscrivez-vous avec ClickUp aujourd'hui.