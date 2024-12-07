Les 10 meilleurs outils de tableau blanc IA pour améliorer vos flux de travail

Imaginez : vous participez à une réunion virtuelle et essayez de recueillir les idées de chacun, mais vous vous retrouvez face à un fouillis de diagrammes et de post-it, et la moitié des idées proposées lors du brainstorming sont perdues ou mal consignées.

Et si votre tableau blanc pouvait faire plus que simplement contenir des notes ? Les outils de tableau blanc IA vous aident à organiser, visualiser et établir la connexion entre vos idées sans effort, pour une collaboration fluide et ciblée.

Dans cet article, nous allons explorer dix outils de tableau blanc en ligne basés sur l'IA pour rendre vos sessions de brainstorming plus productives et plus engageantes. 📝

⏰ Résumé en 60 secondes Voici notre sélection des 10 meilleurs outils de tableau blanc IA disponibles aujourd'hui : ClickUp : le meilleur outil pour la création de tableaux blancs IA et l'automatisation des flux de travail FigJam : idéal pour la collaboration créative et le brainstorming Mural : idéal pour le brainstorming et la planification à distance Explain Everything Tableau blanc : idéal pour créer des cours et des présentations interactifs Google Jamboard : idéal pour une collaboration simple et la prise de note Miro : le meilleur pour la collaboration visuelle et la conceptualisation Tableau blanc Microsoft : idéal pour le brainstorming collaboratif et le partage d'idées en temps réel Stormboard : idéal pour organiser et hiérarchiser les idées de l'équipe Ziteboard : idéal pour la collaboration en temps réel avec reconnaissance des dessins Limnu : le meilleur outil pour le tableau blanc à distance avec des fonctionnalités intuitives

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de tableau blanc doté de capacités d'IA, tenez compte de ces fonctionnalités pour améliorer les sessions de brainstorming et de collaboration de votre équipe :

interface conviviale : *Trouvez des outils de tableau blanc IA intuitifs et faciles à utiliser, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les idées plutôt que sur le fonctionnement du logiciel

collaboration en temps réel : *Assurez-vous que tout le monde puisse contribuer et voir les mises à jour instantanément dans vos outils de tableau blanc IA, aidant ainsi votre équipe à rester sur la même page, où qu'elle se trouve

Intégration avec d'autres outils : sélectionnez des outils de tableau blanc IA qui se connectent à vos applications existantes, telles que les outils de planification de projet, de conception ou de gestion de documents, pour une expérience fluide

Variété de modèles et de formes : optez pour un outil proposant un large intervalle de optez pour un outil proposant un large intervalle de modèles et de formes de tableaux blancs , vous permettant ainsi de présenter vos idées et d'organiser vos pensées en toute flexibilité

Accessibilité et compatibilité des appareils : assurez-vous que l'outil fait travailler tous les appareils et toutes les plateformes, afin que tous les membres de l'équipe puissent participer

Prêt à faire passer vos sessions de brainstorming au niveau supérieur ?

Voici un aperçu des dix meilleures options pour améliorer la gestion visuelle de projet. 👇

1. ClickUp (idéal pour la création de tableaux blancs IA et l'automatisation des flux de travail)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui aide les équipes à organiser leurs tâches, à automatiser leurs flux de travail et à améliorer leur collaboration. Comment ? En regroupant vos idées, vos tâches, vos documents et vos discussions, afin que votre travail et vos discussions professionnelles ne soient plus dissociés ! Elle intègre également des fonctionnalités IA avancées qui simplifient le brainstorming, augmentent l'efficacité et transforment les concepts en tâches réalisables.

Deux fonctionnalités qui redéfinissent la manière dont les équipes brainstorment et planifient sont au cœur de l'attrait de ClickUp :

Tableaux blancs ClickUps

Les tableaux blancs ClickUp facilitent le brainstorming collaboratif en temps réel. Ils servent d'espace de travail numérique où les équipes peuvent échanger des idées de manière visuelle, offrant à chacun la possibilité de contribuer, de commenter et d'affiner les plans ensemble.

Réfléchissez, organisez et créez avec votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

Contrairement aux tableaux blancs traditionnels, les tableaux blancs modernes ClickUp lient directement les éléments visuels aux tâches du projet, comblant ainsi le fossé entre la conception et l'exécution. Ils vous permettent d'intégrer des notes autocollantes, d'annoter des idées et de relier des documents pertinents directement à l'environnement de travail. Vous pouvez également utiliser l'IA pour générer des images !

Transformez vos idées en actions avec les tableaux blancs ClickUp

En exemple, lors d'une réunion de lancement de produit, les membres de l'équipe peuvent ajouter des idées, des questions et des actions à mener, chacune dotée d'une étiquette associant un membre spécifique de l'équipe afin d'en garantir la responsabilité. Ces éléments visuels deviennent des éléments vivants qui peuvent être suivis, mis à jour et transformés en tâches réalisables dans ClickUp.

Les idées passent directement du brainstorming à la mise en œuvre, ce qui permet à votre équipe d'avancer sans difficulté.

Grâce à l'interface tactile des tableaux blancs, vous pouvez même utiliser des gestes naturels pour esquisser, dessiner et manipuler des objets directement sur l'écran.

La fonctionnalité tableau blanc ? Je l'adore. Cet outil était souvent utilisé lors des réunions d'équipe pour brainstormer des idées ou approfondir certaines initiatives.

ClickUp Brain

Ensuite, ClickUp Brain est un outil alimenté par l'IA accessible partout dans votre environnement de travail. Il aide les équipes à surmonter les blocs créatifs et à transformer les sessions de brainstorming en plans structurés et réalisables.

Créez des visuels dans Tableau blanc avec ClickUp Brain, pour donner vie à vos idées instantanément.

La capacité de ClickUp Brain à générer des images directement dans les tableaux blancs ajoute un nouveau niveau de créativité à votre brainstorming.

Lorsque vous planifiez et réfléchissez, vous pouvez demander à Brain de créer des visuels tels que des diagrammes, des diagrammes ou d'autres images pertinentes pour fournir l'assistance à vos idées. Vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre ou de concevoir manuellement des visuels : Brain s'en charge, ajoutant une nouvelle couche de créativité à votre processus de brainstorming.

Convertissez du texte en tâches directement à partir des tableaux blancs avec ClickUp Brain.

Brain analyse également votre flux de travail et recommande les modèles les mieux adaptés à votre projet tout en créant des tâches et des sous-tâches basées sur vos idées. Cela vous permet de passer facilement du brainstorming à l'action sans perdre votre élan.

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour fluides sur l'état d'avancement. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. , est très fluide.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaboration en temps réel : réfléchissez et affinez vos idées ensemble dans un espace de partage et interactif, facilitant ainsi une collaboration fluide.

Gestion efficace des tâches : transformez rapidement vos idées en éléments clairs, ce qui réduit le besoin de passer d'un outil à l'autre.

Flux de travail rationalisé : attribuez et suivez facilement les tâches, garantissant ainsi une progression fluide, du brainstorming à l'exécution.

Amélioration créative : générez automatiquement des éléments visuels qui ajoutent de la profondeur et de la clarté aux idées discutées.

Organisation automatique : organisez vos idées en tâches réalisables, en restant concentré et en suivant l'évolution des plans.

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de naviguer parmi les nombreuses fonctionnalités et options personnalisées de ClickUp.

Les tableaux blancs ne peuvent pas encore être utilisés sur l'application mobile.

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur.

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. FigJam (idéal pour la collaboration créative et le brainstorming)

Via : FigJam

FigJam, créé par Figma, propose un tableau blanc interactif en ligne conçu pour aider les équipes à collaborer visuellement et à réfléchir ensemble à de nouvelles idées.

Lancé en 2021, FigJam facilite l'interaction en temps réel grâce à des outils tels que des notes autocollantes, des autocollants de vote et des formes. Il est particulièrement efficace pour organiser des projets et des flux de travail complexes, permettant aux équipes de gérer des tâches créatives dans un environnement flexible.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Générez des modèles personnalisés pour rationaliser l'installation des projets grâce à des invites alimentées par l'IA.

Organisez automatiquement les fichiers et les notes FigJam en groupes thématiques pour faciliter la reconnaissance des modèles.

Créez des cadres visuels pour des cartes mentales, des flux de travail ou des rétrospectives à partir d'invites, d'instructions.

Résumer les discussions afin de clarifier les points clés et l'alignement après les sessions de brainstorming.

Limites de FigJam

Intégration limitée avec les outils tiers, ce qui limite la flexibilité

Pas de panneau de calques dans les fichiers FigJam

Tarifs FigJam

Équipe débutante : Gratuit

Professionnel : 5 $/mois par place

Organisation : 5 $/mois par place (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FigJam

G2 : 4,5/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 25 avis)

3. Mural (idéal pour le brainstorming et la planification à distance)

Via : Mural

Mural est une plateforme de tableau blanc en ligne destinée aux équipes qui souhaitent réfléchir, planifier et organiser des projets. Elle s'intègre à des plateformes populaires telles que Microsoft Teams, Slack et Jira, ce qui la rend adaptée à divers flux de travail.

Cet outil est idéal pour les équipes à distance et hybrides qui se concentrent sur la visualisation des idées et le travail d'équipe efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Générez et organisez des notes, réduisant ainsi l'effort manuel pendant les sessions de brainstorming

Accélérez les tâches routinières telles que la création de modèles, l'attribution d'éléments et la gestion des sessions collaboratives

Créez des cartes mentales et regroupez des notes autocollantes par thème pour révéler les connexions

Garantissez la confidentialité et la sécurité grâce à une protection robuste des données pendant la collaboration

Limites de Mural

Les grands tableaux peuvent devenir difficiles à gérer à mesure que les projets prennent de l'ampleur

Les performances peuvent ralentir lors du traitement de tableaux riches en contenu avec plusieurs collaborateurs

L'expérience mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités présentes dans la version bureau

Tarifs Mural

Free

Équipe : 12 $/mois par membre

Entreprise : 18 $/mois par membre (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Mural*

G2 : 4,6/5 (plus de 1 370 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

💡 Conseil de pro : plutôt que d'ajouter simplement des notes, utilisez la fonctionnalité de commentaire pour discuter d'idées ou d'éléments spécifiques sur le tableau blanc. Cela permet de centrer les discussions et rend la collaboration plus interactive.

4. Explain Everything Tableau blanc (idéal pour créer des cours et des présentations interactifs)

Via : Explain Everything

Explain Everything Tableau blanc est une plateforme polyvalente permettant de créer des cours, des tutoriels et des présentations interactifs. Elle permet aux utilisateurs d'annoter, de dessiner et d'expliquer des concepts en temps réel, ce qui en fait un excellent choix pour la collaboration à distance et en personne.

Les capacités multimédias de l'outil offrent l'assistance pour le travail avec des fichiers PDF, des images et des vidéos, offrant ainsi une grande flexibilité dans la création de contenu.

Les meilleures fonctionnalités d'Explain Everything

Automatisez la création de contenu, y compris la rédaction de texte et la génération de visuels pour les présentations

Personnalisez les images générées par l'IA en fonction des besoins du projet, améliorant ainsi le storyboard visuel

Mapper les parcours des utilisateurs et générez des informations pour améliorer la conception de l'expérience utilisateur à tous les niveaux

Collaborez en temps réel grâce à des mises à jour transparentes pour tous les participants

Limites d'Explain Tout

La maîtrise des fonctionnalités avancées de l'IA peut prendre du temps

Certaines intégrations tierces, en particulier celles qui ne sont pas liées à des outils éducatifs ou de présentation, peuvent ne pas fonctionner de manière optimale

tarifs Explain Everything*

Free

Pro : 10 $/mois

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Explain Everything

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Google Jamboard (idéal pour une collaboration simple et la prise de note)

Via : Google

Google Jamboard est un outil de tableau blanc numérique basé sur le cloud qui permet à jusqu'à 50 utilisateurs d'interagir avec des « jams »

Grâce à son interface simple, Jamboard aide les équipes à réfléchir et à partager efficacement leurs idées. Cet outil s'intègre parfaitement aux autres applications Google Workspace, ce qui le rend très pratique pour les organisations qui utilisent déjà les produits Google.

les meilleures fonctionnalités de Google Jamboard*

Convertissez vos notes manuscrites en texte pour les modifier facilement et pour le partage en toute simplicité

Affinez vos croquis pour obtenir des formes soignées et bien définies, pour des visuels plus clairs

Enregistrez et accédez à vos Jams directement depuis Google Drive pour un stockage simplifié

Insérez directement des images issues de la recherche Google dans vos sessions de brainstorming en cours

Limites de Google Jamboard

Chaque jam est limité à 20 diapositives, ce qui restreint les projets de grande envergure

Ne dispose pas de fonctionnalités d'intégration audio ou vidéo, ce qui limite les capacités interactives

Les notes autocollantes ont une limite de 171 caractères

Tarifs Google Jamboard

Gratuit pour toujours

évaluations et avis sur Google Jamboard*

G2 : 4,3/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 120 avis)

💡 Conseil de pro : Divisez votre tableau blanc en couches ou en sections pour garder les choses bien organisées. Le classement des informations vous aide à décomposer des idées complexes en éléments plus simples et plus faciles à assimiler, ce qui facilite la concentration et la hiérarchisation des priorités.

6. Miro (idéal pour la collaboration visuelle et la conceptualisation)

Via : Miro

Miro est une plateforme collaborative de tableau blanc conçue pour le brainstorming, la planification et la visualisation d'idées. Ses fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la structuration des idées en flux de travail automatisés et les suggestions de contenu, améliorent la productivité et la créativité.

De plus, sa large gamme de modèles et ses intégrations avec des outils tels que Slack et Jira le rendent parfaitement adapté à divers secteurs et structures d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Transformez vos sessions de brainstorming en flux de travail et diagrammes organisés

Transformez automatiquement vos notes manuscrites et vos croquis en mises en forme numériques modifiables

Générez des idées, des images et du code à partir des contributions des utilisateurs afin d'accélérer la conceptualisation et la mise sur le marché

Créez des diagrammes UML et des organigrammes à partir d'instructions de texte pour faciliter la modification en cours

Limites de Miro

/IA manque parfois de contexte, en particulier dans les cartes mentales aux structures plus complexes

Les limites d'utilisation de l'IA peuvent interrompre les flux de travail et entraver la créativité

Tarifs Miro

Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Miro*

G2 : 4,7/5 (plus de 6 830 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 575 avis)

7. Tableau blanc de Microsoft (idéal pour le brainstorming collaboratif et le partage d'idées en temps réel)

Via : Microsoft

Microsoft Tableau blanc est un espace numérique flexible qui permet aux équipes de collaborer efficacement.

Optimisé par Microsoft Copilot, cet outil rationalise la collaboration et améliore la productivité, ce qui le rend idéal pour les équipes à la recherche de flux de travail créatifs et organisés. C'est une excellente option pour les équipes travaillant sur des projets diversifiés dans différents secteurs, en particulier celles qui font déjà partie de l'écosystème Microsoft.

*les meilleures fonctionnalités de Microsoft Tableau blanc

Utilisez les fonctionnalités /IA pour résumer les sessions de brainstorming et mettre en évidence les résultats clés

Intégrez des fichiers tels que des documents Word, des feuilles Excel ou des PDF directement sur le tableau pour pouvoir les consulter facilement

Enregistrez et exportez votre tableau blanc sous forme d'image ou de PDF pour le partage avec d'autres personnes

Intégrez-le de manière transparente aux outils Microsoft tels que Teams et OneNote pour une expérience de collaboration unifiée

Limites de Microsoft Tableau blanc

Les performances peuvent être ralenties lorsque vous travaillez sur des tableaux complexes avec plusieurs collaborateurs

Seules 10 personnes maximum peuvent collaborer simultanément, ce qui limite les interactions à grande échelle au sein des équipes

Il manque des outils de création de diagrammes avancés, disponibles sur d'autres plateformes

*tarifs Microsoft Tableau blanc

Free

Microsoft 365 Personal: 70 $/an

Microsoft 365 Famille : 100 $/an

*évaluations et avis sur Microsoft Tableau blanc

G2 : 4,5/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 145 avis)

8. Stormboard (idéal pour organiser et hiérarchiser les idées de l'équipe)

Via : Stormboard

Stormboard est un outil de tableau blanc numérique intuitif qui permet de rationaliser le brainstorming et la gestion des idées.

Grâce à StormAI, les utilisateurs bénéficient de suggestions contextuelles qui améliorent le processus de brainstorming. Sa prise en charge multilingue favorise la collaboration entre les équipes internationales. Cet outil est idéal pour les équipes à la recherche d'une plateforme simple mais puissante pour la gestion de projet sur tableau blanc.

Les meilleures fonctionnalités de Stormboard

Générez des modèles personnalisés basés sur le contenu existant et les objectifs du projet

Résumer automatiquement les idées et organiser les notes, afin d'aider les équipes à suivre le suivi des progrès et à maintenir la clarté

Créez un environnement multilingue permettant aux équipes internationales de collaborer plus facilement

Déplacez, redimensionnez et organisez facilement des notes, des images et d'autres éléments sur le tableau à l'aide de simples actions de glisser-déposer

Limites de Stormboard

Les performances peuvent être ralenties lorsque vous travaillez avec des équipes plus importantes ou des tableaux contenant beaucoup de données

Options de couleur limite pour les cartes, ce qui peut affecter l'organisation visuelle

Risques de sécurité liés à l'impossibilité de supprimer des utilisateurs d'un tableau

Tarifs Stormboard

Free

Entreprise : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stormboard

G2 : 4,4/5 (plus de 75 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

💡 Conseil de pro : Contrairement aux tableaux blancs physiques, les tableaux numériques offrent souvent un espace infini. Ne vous sentez pas limité à une petite surface : utilisez toute la toile pour esquisser des flux de travail, des mapper ou des diagrammes détaillés. Vous pouvez toujours zoomer ou dézoomer selon vos besoins.

9. Ziteboard (idéal pour la collaboration en temps réel avec reconnaissance des dessins)

Via : Ziteboard

Ziteboard est un outil de tableau blanc en ligne conçu pour une collaboration rapide et facile. Il offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance des formes et des aides au dessin intuitives. Il permet aux utilisateurs de travailler ensemble sur le même canevas virtuel sans rien télécharger, ce qui le rend particulièrement utile pour les équipes à distance.

La capacité de Ziteboard à reconnaître les intentions de l'utilisateur pendant qu'il dessine en fait un excellent outil d'IA pour les designers, les enseignants et les équipes à distance qui souhaitent collaborer et esquisser des idées efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Ziteboard

Dessinez des formes et convertissez-les instantanément en formes parfaites telles que des cercles, des carrés et des rectangles pour plus de précision

Améliorez vos dessins à main levée en lissant les lignes, créant ainsi des visuels plus clairs et plus faciles à interpréter

Dessinez facilement, car l'outil réagit à vos entrées sur le tableau blanc

Utilisez le canevas infini pour développer librement vos idées sans vous soucier de l'espace disponible

Limites de Ziteboard

Limite à trois couleurs de base, ce qui restreint l'expression créative et la variété visuelle

Les fonctionnalités avancées telles que les tableaux illimités et les outils de collaboration améliorés ne sont disponibles qu'avec les forfaits payants

Tarifs Ziteboard

Free

Une semaine pro : 5 $/semaine

Abonnement mensuel pro : 9 $/mois

Abonnement annuel pro : 85 $/an

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ziteboard

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Limnu (Idéal pour le tableau blanc à distance avec des fonctionnalités intuitives)

Via : X

Limnu fournit une solution de tableau blanc numérique pour les équipes à distance. Il offre l'assistance aux techniques de brainstorming collaboratif et est idéal pour les sessions créatives, les réunions de planification et les tâches de résolution de problèmes.

L'interface intuitive du logiciel prend en charge un nombre illimité de tableaux, des mises à jour en temps réel et des intégrations avec Slack.

Les meilleures fonctionnalités de Limnu

Imitez la sensation d'un véritable tableau blanc grâce à des algorithmes d'IA qui créent une expérience fluide, similaire à celle d'un stylo

Interagissez en temps réel grâce à des mises à jour instantanées et sans décalage, garantissant une participation fluide pour tous

Personnalisez l'environnement de travail en excluant les outils inutiles pour créer un environnement rationalisé et concentré

Gérez plusieurs projets à la fois grâce à des tableaux illimités pour offrir plus de flexibilité à vos coéquipiers

Limite de Limnu

Ne dispose pas d'une fonction intégrée de partage d'écran

Les participants doivent créer un compte, ce qui peut créer des frictions, en particulier pour les collaborateurs externes

Il n'est pas possible de récupérer les tableaux blancs après la fin d'une session

Tarifs Limnu

Free

Pro : 5 $/mois

Équipe : 8 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur Limnu*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Certains tableaux blancs sont équipés d'outils de vote ou de feedback intégrés. Utilisez-les pour hiérarchiser les idées ou recueillir des commentaires sur la suite à donner. Cela peut vous aider à prendre des décisions plus rapidement et à vous assurer que la voix de l'équipe est entendue.

collaborez plus intelligemment avec ClickUp AI, qui illumine votre travail d'équipe*

Les outils de tableau blanc IA ont beaucoup à offrir en matière de stimulation de la créativité et de rationalisation de la collaboration. Ces outils peuvent vous aider à organiser vos idées, à mapper des stratégies et à surmonter les blocs lors des séances de brainstorming, le tout en un seul endroit.

ClickUp combine la puissance des tableaux blancs et du cerveau pour stimuler la créativité et la collaboration.

Les tableaux blancs permettent aux équipes de réfléchir et d'organiser leurs idées de manière visuelle, tandis que Brain utilise l'IA pour aider à surmonter les blocs créatifs et à maintenir le flux d'idées.

Ensemble, ils font de ClickUp l'outil idéal pour un travail d'équipe plus intelligent et plus efficace.

Inscrivez-vous de manière gratuite dès aujourd'hui !