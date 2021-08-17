plus de 20 conseils d'experts pour la gestion de projet agile

L'agilité est la méthodologie de gestion de projet la plus prisée.

Avec l'approche agile, les équipes démarrent les projets avec une vue d'ensemble qui leur permet de réagir rapidement aux changements, de recueillir les commentaires des clients tout au long du développement et de privilégier la collaboration plutôt que les processus. 🤩

Que vous soyez expérimenté ou novice en matière d'agilité, les dilemmes les plus courants sont les mêmes pour les deux groupes. La gestion de projet agile est un domaine complexe : il faut comprendre ce qu'elle est, comment elle est structurée et quels sont ses avantages.

La question la plus importante est peut-être la suivante : comment le travail agile peut-il fonctionner pour votre équipe ? 🤔

Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs conseils de professionnels expérimentés en agilité pour vous aider à répondre à cette question.

Commençons par décrypter la signification de la gestion de projet agile.

Qu'est-ce que la gestion de projet agile ?

En substance, la gestion de projet agile est un processus itératif et flexible qui divise le cycle de vie d'un grand projet en phases courtes et réalisables.

La méthode agile met l'accent sur :

Collaboration avec les clients

Auto-organisation

Adaptabilité dans des environnements en constante évolution

Transparence au sein de l'équipe et vis-à-vis des parties pren

Amélioration continue tout au long du cycle de vie d'un projet

De nos jours, vous pouvez utiliser un logiciel moderne de gestion de projet pour gérer et automatiser tous vos processus agiles. Vous pouvez ainsi exécuter vos tâches agiles à la vitesse de l'éclair !

Bonus : consultez ce guide sur les épopées agiles!

Quand utiliser (et ne pas utiliser) la gestion de projet agile

Dans l'environnement numérique actuel en pleine croissance, les organisations de tous les secteurs peuvent tirer profit de la gestion de projet agile.

Lorsqu'il est correctement abordé, le travail agile offre aux équipes une liberté créative et une transparence qui leur permettent de partager leurs idées et leurs améliorations tout au long du développement du projet.

À ne pas faire :

Bien fait :

Cependant, il est important de savoir quels projets se prêtent à l'agilité. Après tout, l'utilisation de la méthode agile va à l'encontre de son objectif si elle complique et brouille le processus du projet. 🤷🏻‍♀️

Caractéristiques des projets adaptés à l'agilité :

Implication des parties prenantes

Envie de transformation

Les commentaires des clients sont essentiels pendant les phases de développement

L'équipe dédiée possède une expérience pratique de l'agilité

Caractéristiques des projets non adaptés à l'agilité :

Exigences et délais fixes

Impossible à répartir de manière raisonnable dans des délais courts

Les exigences des clients sont satisfaites dès la première fois, sans amélioration future nécessaire

Dans cette optique, il est temps d'écouter d'autres professionnels et leurs expériences en matière de gestion de projet agile. 🎙

Conseils pour la gestion de projet agile

Il est important pour un chef de produit d'expliquer la valeur commerciale nécessaire pour satisfaire le client et atteindre les objectifs de l'entreprise. Lorsque je le peux, je partage le travail réalisé avec Lean Canvas, les résultats des sondages et des entretiens avec les clients, afin que l'équipe de développement puisse également se faire une idée précise de ce que disent les clients. En ce qui concerne les objectifs de l'entreprise, j'explique comment la résolution de ce problème client nous aidera à augmenter notre chiffre d'affaires, la fidélité de nos clients ou notre part de marché, toujours en m'appuyant sur les données dont je dispose sur le marché et la concurrence.

Il est important pour un chef de produit d'expliquer la valeur commerciale nécessaire pour satisfaire le client et atteindre les objectifs de l'entreprise.

Lorsque je le peux, je partage le travail réalisé avec Lean Canvas, les résultats des sondages et des entretiens avec les clients, afin que l'équipe de développement puisse également se faire une idée précise de ce que disent les clients.

En ce qui concerne les objectifs de l'entreprise, j'explique comment la résolution de ce problème client nous aidera à augmenter notre chiffre d'affaires, la fidélité de nos clients ou notre part de marché, toujours en m'appuyant sur les données dont je dispose sur le marché et la concurrence.

Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui travaille dans la gestion de projet agile est de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les règles. Avec Agile, il est très facile de passer beaucoup de temps et d'énergie à débattre de ce qui est ou n'est pas Agile et de perdre de vue les objectifs que vous vous êtes fixés pour utiliser Agile, à savoir l'amélioration des résultats. Lorsque vous mettez en place le processus, veillez à adopter l'esprit, les valeurs et la philosophie Agile, tout en évitant de vous concentrer sur des processus rigides.

Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui travaille dans la gestion de projet agile est de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les règles.

Avec Agile, il est très facile de passer beaucoup de temps et d'énergie à débattre de ce qui est ou n'est pas Agile et de perdre de vue les objectifs que vous vous êtes fixés pour utiliser Agile, à savoir l'amélioration des résultats.

Lorsque vous mettez en place le processus, veillez à adopter l'esprit, les valeurs et la philosophie Agile, tout en évitant de vous concentrer sur des processus rigides.

Faites de votre mieux pour que tout le monde adhère au flux de travail agile et y croie. Pour que cela soit le plus efficace possible, les membres de l'équipe et les dirigeants doivent comprendre pourquoi ils travaillent dans un environnement agile et croire réellement aux avantages qu'il offre. Ce n'est qu'alors qu'ils l'adopteront et que vous pourrez profiter pleinement des avantages offerts par l'agilité. Si vos collaborateurs n'ont pas l'état d'esprit adéquat, vous ne tirerez jamais le meilleur parti de votre flux de travail agile.

Faites de votre mieux pour que tout le monde adhère au flux de travail agile et y croie.

Pour que cela soit le plus efficace possible, les membres de l'équipe et les dirigeants doivent comprendre pourquoi ils travaillent dans un environnement agile et croire réellement aux avantages qu'il offre.

Ce n'est qu'alors qu'ils l'adopteront et que vous pourrez profiter pleinement des avantages offerts par l'agilité. Si vos collaborateurs n'ont pas l'état d'esprit adéquat, vous ne tirerez jamais le meilleur parti de votre flux de travail agile.

L'organisation est la clé d'une gestion de projet agile réussie. Tout le monde doit connaître toutes les étapes pour achever les tâches de chaque sprint. Ainsi, tout le monde doit pouvoir accéder facilement aux procédures opérationnelles standard de l'entreprise afin de pouvoir achever son travail de manière efficace et fiable. Dans le cadre des procédures opératoires normalisées de votre équipe, vous devez créer un processus de communication afin que chacun sache où discuter des problèmes ou des risques auxquels l'équipe est confrontée. Le faites-vous dans Slack ou dans un outil de productivité tel que ClickUp ? Plus l'équipe est organisée, plus il lui sera facile d'achever son travail à chaque sprint.

L'organisation est la clé d'une gestion de projet agile réussie. Tout le monde doit connaître toutes les étapes pour achever les tâches de chaque sprint.

Ainsi, tout le monde doit pouvoir accéder facilement aux procédures opérationnelles standard de l'entreprise afin de pouvoir achever son travail de manière efficace et fiable.

Dans le cadre des procédures opératoires normalisées de votre équipe, vous devez créer un processus de communication afin que chacun sache où discuter des problèmes ou des risques auxquels l'équipe est confrontée. Le faites-vous dans Slack ou dans un outil de productivité tel que ClickUp ?

Plus l'équipe est organisée, plus il lui sera facile d'achever son travail à chaque sprint.

Obtenez l'adhésion de la direction des produits et de l'équipe de direction pour une livraison progressive et la nécessité de soutenir une boucle de rétroaction serrée. En favorisant une culture d'amélioration continue et en permettant à une équipe d'« arrêter la chaîne de production » pour se concentrer sur les goulots d'étranglement, nous avons pu réduire le travail imprévu, ce qui nous permet en fin de compte d'obtenir de meilleures estimations et des livrables de meilleure qualité.

Obtenez l'adhésion de la direction produit et de l'équipe de direction pour une livraison incrémentielle et la nécessité de soutenir une boucle de rétroaction serrée. En favorisant une culture d'amélioration continue et en permettant à une équipe d'« arrêter la chaîne de production » pour se concentrer sur les goulots d'étranglement, nous avons pu réduire le travail imprévu, ce qui nous permet en fin de compte d'obtenir de meilleures estimations et des livrables de meilleure qualité.

Ne microgérez pas. Si les scrums quotidiens constituent une bonne occasion d'obtenir des mises à jour rapides et de se tenir au courant de la progression du projet, ne cédez pas à la tentation d'en faire des sessions d'interrogatoire.

Ne microgérez pas. Si les scrums quotidiens constituent une bonne occasion d'obtenir des mises à jour rapides et de rester au courant de la progression du projet, ne cédez pas à la tentation d'en faire des sessions d'interrogatoire.

Gardez à l'esprit la valeur que vous souhaitez apporter. C'est un point central qui unit tous les membres de l'équipe. L'agilité est un excellent moyen de livrer des produits complexes pour lesquels les commentaires des clients jouent un rôle crucial. Nous avons de nombreux clients fidèles qui sont heureux de nous faire part de leurs commentaires dès les premières étapes.

Gardez à l'esprit la valeur que vous souhaitez apporter. C'est un point central qui unit tous les membres de l'équipe.

L'agilité est un excellent moyen de livrer des produits complexes pour lesquels les commentaires des clients jouent un rôle crucial.

Nous avons de nombreux clients fidèles qui sont heureux de nous faire part de leurs commentaires dès les premières étapes.

La collaboration au sein de l'équipe est la clé. Une bonne relation de travail entre le propriétaire du produit, le scrum master et le chef de produit garantit une gestion de projet agile réussie. Dans ce trio, chaque membre a un rôle crucial à jouer pour la mise en œuvre réussie des méthodologies agiles au sein de l'organisation. Le scrum master assure la cohésion des équipes et joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des pratiques agiles au sein de l'équipe.

La collaboration en équipe est la clé. Une bonne relation de travail entre le propriétaire du produit, le scrum master et le chef de produit garantit la réussite de la gestion de projet agile.

Dans ce trio, chaque membre a un rôle crucial à jouer pour la mise en œuvre réussie des méthodologies agiles au sein de l'organisation.

Le scrum master assure la cohésion des équipes et joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des pratiques agiles au sein de l'équipe.

Les chefs d'équipe et les membres doivent se faire entièrement confiance. Les équipes agiles sont interfonctionnelles et auto-organisées, leurs membres travaillant souvent sur différents composants d'un même livrable utilisable. Sans confiance, une équipe agile ne sera pas en mesure de gérer son propre travail de manière cohérente, la transparence sera perdue et les processus agiles seront difficiles à maintenir.

Les chefs d'équipe et les membres doivent se faire entièrement confiance.

Les équipes agiles sont interfonctionnelles et auto-organisées, où les membres travaillent souvent sur différents composants d'un même livrable utilisable.

Sans confiance, une équipe agile ne sera pas en mesure de gérer son propre travail de manière cohérente, la transparence sera perdue et les processus agiles seront difficiles à maintenir.

Attendez-vous toujours à des changements. Non seulement cela fait partie de l'une des quatre valeurs fondamentales de l'agilité, « Réagir au changement plutôt que de suivre un plan », mais cela devrait également être votre mantra tout au long d'un projet comportant de nombreux risques ou inconnues. Ne planifiez pas tout votre travail à l'avance : planifiez et réagissez tout au long du projet jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Attendez-vous toujours à des changements.

Non seulement cela fait partie de l'une des quatre valeurs fondamentales de l'agilité, « Réagir au changement plutôt que de suivre un forfait », mais cela devrait également être votre mantra tout au long d'un projet comportant de nombreux risques ou inconnues.

Ne planifiez pas tout votre travail à l'avance : planifiez et réagissez tout au long du projet jusqu'à ce qu'il soit terminé.

N'inventez pas vos propres processus agiles personnalisés. Suivez le manifeste agile, mettez en œuvre avec soin toutes les cérémonies nécessaires et laissez le temps au processus de se déployer. Si vous pensez que la méthodologie Agile ne vous aide pas à résoudre vos problèmes, vous devez approfondir vos recherches. Par exemple, certaines techniques de branchement telles que le Scaled Agile Framework aident à adapter et à adopter l'agilité dans les grandes entreprises.

N'inventez pas vos propres processus agiles personnalisés. Suivez le manifeste agile, mettez en œuvre avec soin toutes les cérémonies nécessaires et laissez le temps au processus de se déployer.

Si vous pensez que la méthodologie Agile ne vous aide pas à résoudre vos problèmes, vous devez approfondir vos recherches.

Par exemple, certaines techniques de branchement telles que le Scaled Agile Framework aident à adapter et à adopter l'agilité dans les grandes entreprises.

Commencez à mettre en œuvre la méthode Agile dans le cadre d'un projet pilote, puis laissez les mêmes personnes devenir des ambassadeurs Agile au sein de l'organisation afin de diffuser la méthode. L'agilité nécessite une communication quotidienne et constante entre toutes les parties prenantes (l'équipe de développement, les propriétaires de l'entreprise et les utilisateurs). Commencer par un projet pilote avec des membres validés qui respectent les interfaces clés prouve que l'agilité peut être déployée à l'échelle de toute une entreprise.

Commencez à mettre en œuvre la méthode Agile dans le cadre d'un projet pilote, puis laissez les mêmes personnes devenir des ambassadeurs Agile au sein de l'organisation afin de diffuser la méthode.

L'agilité nécessite une communication quotidienne et constante entre toutes les parties prenantes (l'équipe de développement, les propriétaires de l'entreprise et les utilisateurs). Commencer par un projet pilote avec des membres validés qui respectent les interfaces clés prouve que l'agilité peut être déployée à l'échelle de toute une entreprise.

Grâce à des résumés rapides, des boucles de rétroaction constantes, des revues de sprint et des rétrospectives, les méthodologies agiles aident à briser les silos. L'agilité met l'accent sur l'entraide et l'élimination des obstacles, non seulement au sein d'une équipe, mais entre toutes les équipes de développement.

Grâce à des résumés rapides, des boucles de rétroaction constantes, des revues de sprint et des rétrospectives, les méthodologies agiles aident à briser les silos.

L'agilité met l'accent sur l'entraide et l'élimination des obstacles, non seulement au sein d'une équipe, mais entre toutes les équipes de développement.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le processus sera douloureux au début. Mon conseil numéro un est de ne pas abandonner, du moins pas avant 4 à 6 sprints ou périodes de scrum. La nature même de l'agilité consiste à s'améliorer en permanence, en trouvant les meilleures méthodes de travail grâce à des cérémonies de feedback et à la collaboration. Si vous abandonnez trop tôt, vous ne pourrez pas profiter pleinement des avantages.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le processus sera douloureux au début.

Mon conseil numéro un est de ne pas abandonner, du moins pas avant 4 à 6 sprints ou périodes de scrum.

La nature même de l'agilité consiste à s'améliorer en permanence, en trouvant les meilleures méthodes de travail grâce à des cérémonies de feedback et à la collaboration.

Si vous abandonnez trop tôt, vous ne pourrez pas profiter pleinement des avantages.

Vous voulez des collaborateurs orientés vers les objectifs afin d'être sûr que chaque action et chaque décision qu'ils prennent vise la réalisation d'un objectif spécifique. De plus, vous souhaitez que les membres de votre équipe soient capables de s'adapter, car de nouvelles technologies apparaissent sans cesse, et votre équipe ne doit pas avoir peur d'adopter ces changements. Cela permettra à votre équipe de réduire les redondances et d'éliminer les erreurs courantes lors de l'utilisation de méthodologies obsolètes.

Vous voulez des collaborateurs orientés vers les objectifs afin d'être sûr que chacune de leurs actions et décisions vise la réalisation d'un objectif spécifique.

De plus, vous souhaitez que les membres de votre équipe soient capables de s'adapter, car de nouvelles technologies apparaissent sans cesse, et votre équipe ne doit pas avoir peur d'adopter ces changements.

Cela permettra à votre équipe de réduire les redondances et d'éliminer les erreurs courantes liées à l'utilisation de méthodologies obsolètes.

Ne planifiez des réunions que si vous pouvez exploiter chaque minute. Les réunions surchargées et non essentielles sont l'ennemi d'une mise en œuvre agile réussie. Ils sapent la motivation des employés, interfèrent avec les sprints et distraient souvent les participants avec des tâches et des discussions non essentielles. Ma règle d'or est la suivante : si je ne peux pas rendre chaque minute d'une réunion cruciale, je ne la tiens pas. Les nouveaux chefs de projet agiles veulent souvent faire leurs preuves et organisent de nombreuses réunions pour démontrer qu'ils sont à la hauteur de leur tâche. Je recommanderais plutôt le contraire : montrez que vous êtes à la tâche en ne tenant des réunions que lorsque quelque chose doit être abordé afin que le rythme de travail puisse se poursuivre.

Ne planifiez des réunions que si vous pouvez exploiter chaque minute. Les réunions surchargées et non essentielles sont l'ennemi d'une mise en œuvre agile réussie.

Ils sapent la motivation des employés, interfèrent avec les sprints et distraient souvent les participants avec des tâches et des discussions non essentielles.

Ma règle d'or est la suivante : si je ne peux pas rendre chaque minute d'une réunion cruciale, je ne la tiens pas.

Les nouveaux chefs de projet agiles veulent souvent faire leurs preuves et organisent de nombreuses réunions pour montrer qu'ils sont à la hauteur de leur tâche.

Je recommanderais plutôt le contraire : montrez que vous êtes concentré sur votre tâche en ne tenant des réunions que lorsque quelque chose doit être abordé afin que le rythme de travail puisse se poursuivre.

Une planification précise et adéquate aura des conséquences importantes : elle aura un impact sur la rapidité et la qualité des fonctionnalités que vous présenterez à vos clients. Parfois, il est plus avantageux de s'écarter du forfait initial et de faire preuve de souplesse pour modifier les tâches ou leur priorité, voire les deux. L'objectif clé est d'offrir une expérience exceptionnelle aux clients.

Une planification précise et adéquate aura des conséquences importantes : elle aura un impact sur la rapidité et la qualité des fonctionnalités que vous présenterez à vos clients.

Parfois, il est plus avantageux de s'écarter du forfait initial et de faire preuve de souplesse pour modifier les tâches ou leur priorité, voire les deux.

L'objectif clé est d'offrir une expérience exceptionnelle aux clients.

Lorsque vous choisissez le meilleur flux de travail agile (par exemple, Scrum, Kanban ), n'oubliez pas de mettre en place un flux de communication avec les autres équipes, par exemple, l'équipe chargée de la réussite client et l'équipe commerciale. Faites appel à un Scrum Master pour vous aider, vous et votre équipe, à mettre en place un flux de travail. Vous gagnerez du temps et votre équipe pourra se concentrer sur ce qui est vraiment important : résoudre les problèmes essentiels.

Lorsque vous choisissez le meilleur flux de travail agile (par exemple, Scrum, Kanban ), n'oubliez pas de mettre en place un flux de communication avec les autres équipes, par exemple, l'équipe chargée de la réussite client et l'équipe commerciale.

Faites appel à un Scrum Master pour vous aider, vous et votre équipe, à mettre en place un flux de travail. Vous gagnerez du temps et votre équipe pourra se concentrer sur ce qui est vraiment important : résoudre les problèmes essentiels.

Envisagez d'associer Agile et Lean Growth. Lorsque nous utilisons des méthodologies agiles, il est important de garder à l'esprit que l'agilité seule ne suffit pas. Il vous apprend à construire rapidement et en toute sécurité, mais ne vous dit pas quoi construire ni pourquoi vous devriez le construire. C'est là que Lean entre en jeu. Il s'agit de trouver la meilleure combinaison de fonctionnalités pour obtenir le meilleur retour sur investissement avec Lean.

Envisagez d'associer Agile et Lean Growth. Lorsque nous utilisons des méthodologies agiles, il est important de garder à l'esprit que l'agilité seule ne suffit pas.

Il vous apprend à construire rapidement et en toute sécurité, mais ne vous dit pas quoi construire ni pourquoi vous devriez le construire.

C'est là que Lean entre en jeu. Il s'agit de trouver la meilleure combinaison de fonctionnalités pour obtenir le meilleur retour sur investissement avec Lean.

Assurez-vous de disposer du logiciel adéquat pour vous aider à suivre vos projets. Agile nous a énormément aidés. En toute honnêteté, nous ne serions probablement pas opérationnels sans cela à ce stade. Cela aide à gérer les attentes en matière d'achèvement des projets à tous les niveaux. Le fait de pouvoir réévaluer notre position à la fin des sprints est également extrêmement utile, car cela nous permet souvent de trouver des moyens plus efficaces de faire les choses et de mieux hiérarchiser nos efforts.

Assurez-vous de disposer du logiciel adéquat pour vous aider à suivre vos projets. Agile nous a énormément aidés.

En toute honnêteté, nous ne serions probablement pas opérationnels sans cela à ce stade. Cela aide à gérer les attentes en matière d'achèvement des projets à tous les niveaux.

Le fait de pouvoir réévaluer notre position à la fin des sprints est également extrêmement utile, car cela nous permet souvent de trouver des moyens plus efficaces de faire les choses et de mieux hiérarchiser nos efforts.

Vue d'ensemble

La méthodologie de gestion de projet agile s'appuie sur un réseau de personnes communicatives, des principes directeurs et un état d'esprit axé sur l'amélioration continue.

Il est intéressant car il démontre comment une transformation cohérente crée de la valeur ajoutée pour les clients.

