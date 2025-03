Modèles gratuits de listes À faire pour Excel

La gestion des tâches peut souvent ressembler à un jeu de piste sans fin.

Vous achevez une tâche et cinq autres apparaissent.

C'est là que les listes à faire interviennent pour vous sauver la mise. Elles sont comme votre assistant personnel, vous aidant à garder l'onglet sur ce qui est à venir et à accomplir les tâches avec une précision de ninja.

Grâce aux modèles de listes de tâches Excel, vous pouvez abandonner le papier et le crayon et adopter une méthode plus rationnelle de gestion de votre charge de travail. Ces modèles Excel vous permettent de tout personnaliser en fonction de vos besoins, ce qui les rend utiles pour toutes les tâches.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs modèles de liste de tâches Excel gratuits.

Que sont les modèles Excel de liste À faire ?

Les modèles Excel de liste à faire sont des outils pratiques et personnalisables qui vous aident à rester organisé en gérant vos tâches dans une feuille de calcul Excel.

Ils facilitent l'attribution des tâches, la définition des paramètres d'échéance et la hiérarchisation des éléments les plus importants de votre journée.

Que ce soit pour passer d'un projet à l'autre, gérer l'emploi du temps de la famille ou les tâches à accomplir à l'école, ces modèles sont un excellent moyen de tout garder en un seul endroit.

Ce qui rend les modèles Excel de liste à faire encore meilleurs, c'est leur polyvalence.

Contrairement à un agenda standard, vous pouvez adapter ces modèles à n'importe quelle liste de tâches.

Ces modèles peuvent être aussi simples ou détaillés que nécessaire, qu'il s'agisse d'attribuer un code couleur aux tâches urgentes ou de filtrer les éléments achevés.

Vous souhaitez ajouter une case à cocher à la suite de chaque tâche pour obtenir le sentiment de satisfaction que procure le fait de les avoir cochées ? N'hésitez pas à le faire.

Ces modèles sont également parfaits pour la collaboration. Si vous coordonnez des tâches avec votre équipe ou votre famille, il vous suffit de partager le fichier Excel pour que chacun puisse mettre à jour sa progression en temps réel.

De plus, les modèles vous aident à visualiser les tâches terminées et les échéances à venir, afin que vous ne perdiez jamais de vue vos objectifs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de liste À faire ?

Un modèle Excel de liste à faire solide est bien plus qu'un simple endroit où noter des tâches.

Par instance, il doit vous permettre de découper les projets en petites tailles, de programmer des routines hebdomadaires ou de suivre la progression de vos objectifs à long terme.

Le modèle doit comporter des colonnes effacées pour le suivi des dates d'échéance, des niveaux de priorité et de la progression. Il doit également comporter des fonctionnalités intégrées telles que le formatage conditionnel pour mettre en évidence les tâches en retard ou marquer les tâches achevées.

Le modèle Excel idéal pour les tâches à faire doit être suffisamment flexible pour gérer toutes sortes de situations, de l'organisation de plusieurs projets à la création d'une simple checklist pour les bagages en vue d'un voyage.

Idéalement, votre modèle doit être adaptable et doté de fonctionnalités telles que la mise en forme conditionnelle, les diagrammes de Gantt et les barres de progression, afin de vous aider à rationaliser vos tâches et à les accomplir comme un champion.

Les 10 meilleurs modèles Excel de liste À faire

1. Modèle de liste À faire avec suivi de la progression par Microsoft 365

il s'agit d'un modèle de liste de choses à faire avec un suivi de l'avancement par Microsoft 365 Microsoft 365 Le Modèle de liste À faire avec suivi de la progression de Microsoft 365 est un excellent point de départ si vous êtes novice en matière de modèles Excel. Avec des colonnes personnalisables, vous pouvez définir la priorité des tâches, les dates de début et d'échéance, et suivre la progression à l'aide d'une barre de progression intégrée.

Le modèle vous aide à gérer plusieurs projets en vous permettant d'attribuer des tâches et de suivre le statut d'achèvement. Lorsque vous mettez à jour le pourcentage d'achèvement, les tâches sont automatiquement mises à jour avec la mention "Achevé" lorsqu'elles sont terminées, ce qui permet de garder tout en ordre.

Que ce soit pour un usage personnel ou pour la gestion de projets, ce modèle accessible facilite le suivi des tâches achevées.

De plus, il est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de créer facilement le modèle qui vous convient le mieux !

✨ Idéal pour : Les assistants de projet, les coordinateurs d'équipe et les assistants personnels qui cherchent à gérer les tâches et la progression avec facilité

2. Modèle de liste à faire Excel par la gestion de projet

il s'agit d'un modèle de liste de choses à faire en Excel par le chef de projet Gestionnaire de projet Vous vous sentez dépassé par votre liste de tâches ? Avec le modèle de liste à faire Excel de Project Manager, il devient beaucoup plus facile de rester au courant de vos tâches.

Ce modèle de liste à faire vous permet d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de suivre la progression à l'aide d'une simple barre de progression. Il est parfait pour la gestion de plusieurs projets et est entièrement personnalisable. De plus, il est téléchargeable gratuitement !

Besoin de plus de contrôle ? Vous pouvez facilement importer votre liste de tâches dans un logiciel de diagramme de Gantt et collaborer avec votre équipe pour une gestion de projet transparente.

✨ Idéal pour: Les gestionnaires de tâches, les responsables d'opérations et les chefs d'équipe qui ont besoin de suivre les tâches et la progression d'un projet

3. Modèle Excel de liste À faire par Vertex42.com /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-To-Do-List-Template-by-Vertex42.png Modèle Excel de liste À faire par Vertex42 /$$img/

il s'agit d'un modèle de liste de tâches Excel par Vertex42 /%img/ Sommet42 Si vous recherchez un modèle plus complet pour gérer vos tâches (en particulier avec votre équipe), le modèle Excel de liste à faire de Vertex42 peut être votre référence pour suivre la progression.

Ce modèle de suivi des tâches personnalisable vous permet de rester organisé en vous permettant d'assigner des tâches, de fixer des dates d'échéance et d'établir des priorités à l'aide de la mise en forme conditionnelle. De plus, il filtre automatiquement les tâches afin que vous puissiez les organiser selon votre champ préféré.

Vous pouvez également trier les tâches par priorité ou par statut d'achèvement en quelques clics.

✨ Idéal pour: Les managers d'équipe, les coordinateurs de projet et les superviseurs qui ont besoin d'un outil de gestion des tâches complet pour le suivi de l'équipe

Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste à faire imprimable par Modèle.net /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Printable-To-Do-List-Template-by-Template-1400x907.png Gérer plusieurs projets avec Templatenet /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation Template.net Que vous gériez des tâches personnelles, des projets multiples ou un budget d'équipe pour votre récent projet, le modèle de liste à faire imprimable de Template.net vous couvre.

Ce modèle Excel flexible vous permet d'attribuer facilement des tâches, de fixer des paramètres et de suivre la progression. Il vous offre également de l'espace pour ajouter des descriptions de tâches ou des notes.

Ses fonctionnalités intuitives simplifient la hiérarchisation des tâches et l'organisation, quel que soit le nombre de tâches que vous ajoutez à la feuille. De plus, il est téléchargeable gratuitement et peut être modifié en cours dans Excel et Google Sheets.

Idéal pour: Les administrateurs de bureau, les gestionnaires de projets et les planificateurs d'évènements qui ont besoin d'une liste de tâches flexible et imprimable pour de multiples projets

5. Modèle de liste à faire mensuelle par Template.net /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Monthly-To-Do-List-Template-1400x907.png Modèle de liste à faire mensuelle par Templatenet /$$$img/

il s'agit d'un modèle de liste de tâches mensuelles par Templatenet /%img/ Template.net Vous avez déjà eu l'impression de vous noyer en essayant de suivre vos budgets mensuels et vos emplois du temps quotidiens ?

Le suivi des factures d'électricité, des paiements hypothécaires et des jalons des projets peut rapidement devenir un casse-tête.

C'est là que le modèle de liste à faire mensuelle de Modèle.net peut contribuer à faire la différence.

Ce modèle Excel rationalise la gestion des tâches en vous permettant de fixer des paramètres, de suivre la progression et de ne pas perdre de vue tous vos objectifs mensuels.

La fonctionnalité de suivi des jalons de ce modèle est particulièrement utile pour les objectifs à long terme, qu'il s'agisse du suivi de votre budget mensuel ou du statut de votre projet. Un espace blanc pratique est également prévu pour l'ajout de notes.

Enregistrez-le sous forme de fichier Excel ou de Google Sheets et imprimez-le pour l'utiliser.

✨ Idéal pour: Les gestionnaires de budget, les planificateurs financiers et les coordinateurs de projet qui ont besoin de suivre les budgets mensuels et les jalons de projets à long terme

6. Liste à faire Modèle de feuille Excel par Modèle.net /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/To-Do-List-Excel-Sheet-Template-1400x907.png Liste à faire Modèle de feuille Excel par Templatenet /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la feuille Excel pour la liste des choses à faire Template.net Vous pouvez gérer à la fois vos À faire à court terme et vos objectifs à long terme avec le modèle de feuille Excel Liste des tâches à faire de Modèle.net .

Les colonnes personnalisables de ce modèle vous permettent de modifier les champs pour inclure des détails spécifiques sur les tâches et définir des paramètres de priorité.

Vous pouvez facilement mettre en forme les tâches en fonction de leur statut, de leurs échéances ou de leur niveau de priorité à l'aide d'une mise en forme conditionnelle.

Les options de tri et de suivi vous permettent d'afficher facilement vos tâches, tandis que les fonctions de calcul intégrées vous permettent de suivre la durée des tâches et leur progression globale.

✨ Idéal pour: Les responsables d'opérations, les chefs de projet et les passionnés de productivité personnelle qui gèrent à la fois des tâches à court terme et des objectifs à long terme

Limites de l'utilisation d'Excel pour les listes À faire

Bien que la mise en forme des listes à faire dans Microsoft Excel semble pratique, elle présente quelques limites qui méritent d'être prises en compte :

**Vous devrez constamment mettre à jour vos listes manuellement, ce qui peut prendre beaucoup de temps si vous gérez plusieurs tâches ou projets

Automatisation limitée: Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'automatisation n'est pas une prioritélogiciel de gestion de tâches dédiéexcel n'offre pas d'automatisation intégrée pour les tâches récurrentes ou les rappels automatiques

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'automatisation n'est pas une prioritélogiciel de gestion de tâches dédiéexcel n'offre pas d'automatisation intégrée pour les tâches récurrentes ou les rappels automatiques Utilisation conjointe compliquée: Le partage de votre feuille de calcul Excel avec d'autres personnes peut entraîner une certaine confusion, en particulier si plusieurs personnes effectuent des modifications en cours en même temps

Le partage de votre feuille de calcul Excel avec d'autres personnes peut entraîner une certaine confusion, en particulier si plusieurs personnes effectuent des modifications en cours en même temps Pas de suivi en temps réel: Contrairement aux outils de gestion de projet basés sur le cloud, Excel n'offre pas de mises à jour en temps réel, ce qui rend difficile le suivi instantané de la progression

Contrairement aux outils de gestion de projet basés sur le cloud, Excel n'offre pas de mises à jour en temps réel, ce qui rend difficile le suivi instantané de la progression Formules complexes: L'utilisation de fonctionnalités plus avancées (comme les diagrammes de Gantt ou la mise en forme personnalisée) nécessite la connaissance des fonctions d'Excel, ce qui peut s'avérer difficile pour les débutants

L'utilisation de fonctionnalités plus avancées (comme les diagrammes de Gantt ou la mise en forme personnalisée) nécessite la connaissance des fonctions d'Excel, ce qui peut s'avérer difficile pour les débutants Pas de dépendance des tâches: Contrairement aux logiciels de gestion de projet, Excel n'offre pas d'assistance pour lier les tâches en fonction de leur dépendance, ce qui est essentiel pour les projets complexes

Modèles alternatifs de listes À faire

Et si nous vous disions qu'il existe une plateforme qui met en forme, trie et suit les tâches de la liste à faire avec la gestion de projet ?

Voici comment ClickUp peut transformer vos listes à faire en quelque chose de plus puissant.

Avec plusieurs affichages de statut personnalisables et des fonctionnalités de gestion de projet intégrées, les modèles gratuits de ClickUp sont conçus pour répondre à tous vos besoins quotidiens, qu'il s'agisse de gérer votre équipe de marketing ou de suivre vos missions.

Voici les meilleurs modèles alternatifs de liste à faire de ClickUp que vous pouvez essayer :

1. Modèle de liste à faire de base de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-201.png ClickUp Modèle de liste quotidienne de choses à faire https://app.clickup.com/signup ?template=t-182410819&department=other&_gl=1*n728zk*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous souhaitez une solution basique et sans fioritures pour vos tâches quotidiennes, le modèle Modèle de liste à faire de base ClickUp est votre outil de référence.

Ce modèle est parfait pour les débutants. Il offre une installation prête à l'emploi et entièrement personnalisable qui vous permet de démarrer en quelques secondes.

Il vous permet de suivre votre progression et de rester organisé sans effort. Affichez vos tâches en forme de Tableau ou de Liste et filtrez-les en fonction de deux statuts simples : "Achevé" et "À faire"

Que ce soit la gestion des tâches personnelles ou gérer des projets, vous pouvez adapter ce modèle pour suivre votre flux de travail !

✨ Idéal pour: Les professionnels d'entrée de gamme, les assistants administratifs et les coordinateurs de projet à la recherche d'un outil de gestion de tâches simple

2. Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Daily-To-do-List-Template.png Modèle de liste de choses à faire par jour de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-3k53b9a&department=personal-use&_gl=1*otv8kb*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Du tri de vos courses à la planification de votre journée de travail, Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp est parfait pour vos besoins quotidiens.

Ce modèle de suivi des tâches convivial pour les débutants vous aide à hiérarchiser les tâches, à paramétrer les dates d'échéance et à suivre la progression quotidienne.

Avec des champs personnalisés tels que " compteur de séries ", " catégorie " et plus encore, c'est un modèle approprié pour le suivi et la création d'habitudes.

Vous pouvez garder le cap sur plusieurs projets grâce aux rappels et aux jalons automatisés du modèle, ce qui vous permet de tout faire dans les délais impartis.

Idéal pour: Les managers d'équipe, les freelances et les chefs d'équipe qui gèrent les tâches quotidiennes et les objectifs personnels

3. Modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image17.png Modèle de liste de tâches du Calendrier par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200573617&department=personal-use&_gl=1*1vy2u5*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp est un modèle d'une page qui vous aide à diagrammer vos tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour mieux vous organiser et vous concentrer.

Imaginez que vous gérez un projet d'équipe avec plusieurs échéances réparties tout au long du mois.

Ce modèle vous permet d'attribuer rapidement des tâches, de fixer des dates d'échéance et d'afficher le tout dans une nouvelle forme de calendrier.

Vous avez besoin de vous concentrer sur vos responsabilités ? Passez à la Lecture seule par rôle et affichez uniquement vos tâches, ce qui vous permet d'établir facilement des priorités dans votre charge de travail.

Imaginons que vous planifiez un évènement familial de grande envergure avec de nombreux éléments en mouvement. Utilisez ce modèle pour planifier et attribuer des tâches aux membres de la famille, suivre les délais de réservation des lieux et même définir des rappels pour les dates clés.

Il comprend un affichage pratique des demandes de réunion qui vous indique les réunions à venir et les tâches à accomplir avant chaque réunion.

Idéal pour: Les planificateurs d'évènements, les gestionnaires de projets et les assistants exécutifs qui suivent les tâches et les échéances sur des calendriers quotidiens, hebdomadaires ou mensuels

4. Modèle de liste à faire au travail ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Framework-Template.png Modèle de cadre de travail https://app.clickup.com/signup ?template=t-182201658&department=operations&_gl=1*4tgn9v*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Êtes-vous quelqu'un qui oublie d'arroser vos plantes ou, disons, de vérifier les livrables de la semaine passée simplement parce qu'il y a trop de choses à faire ?

Le Modèle de liste à faire pour le travail ClickUp peut vous aider à rester organisé en divisant vos tâches en étapes claires.

Avec des statuts personnalisés tels que " En cours " et " Achevé " et des champs personnalisés tels que " Type de tâche " ou " Priorité ", ce modèle de suivi des tâches vous aide à hiérarchiser et à attribuer les tâches, à définir des dates d'échéance et à suivre votre progression.

Vous pouvez également utiliser l'affichage Calendrier pour forfaiter l'ensemble de votre semaine ou de votre mois en une seule fois. La vue Liste des tâches vous permet de garder un œil sur tout, au cas où vous auriez besoin de déterminer votre priorité absolue.

✨ Idéal pour: Les gestionnaires des opérations, les chefs d'équipe et les cadres supérieurs qui ont besoin d'organiser et de hiérarchiser les tâches pour les projets de travail

5. Modèle de liste d'activités ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Activity-List-Template.png Modèle de liste d'activités ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-30yr3ug&department=other&_gl=1*qj8uos*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Imaginez que vous travaillez sur plusieurs projets de clients à la fois.

Avec Modèle de liste d'activités de ClickUp vous permet d'organiser les tâches par client, de suivre la progression de chaque projet et de veiller à ce que les délais ne se chevauchent pas.

La vue Calendrier vous informe des évènements à venir, tandis que le diagramme de Gantt vous aide à forfaiter efficacement votre charge de travail. Vous pouvez également utiliser la vue Charge de travail pour assurer une gestion efficace des ressources pour chaque projet.

Grâce à des champs personnalisés tels que "Gestionnaire de projet" et "Progression de l'achèvement", vous pouvez hiérarchiser les tâches par projet et vous assurer que tout reste sur la bonne voie.

Idéal pour: Les gestionnaires de projets, les gestionnaires de comptes et les chefs d'équipe qui gèrent plusieurs projets clients simultanément

6. Le modèle de gestion des tâches de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-316.png Modèle de gestion des tâches ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451782&department=pmo&_gl=1*gk9qlh*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Lorsqu'une montagne de travail s'accumule, le Modèle de gestion des tâches ClickUp peut être votre meilleur atout pour simplifier et organiser votre emploi du temps.

Ce modèle polyvalent de suivi des tâches vous permet d'organiser votre travail en trois listes : Éléments d'action, Idées et Carnet de commandes. Attribuez des tâches, définissez des dates d'échéance, puis filtrez à l'aide du champ personnalisé "Département" pour suivre les tâches par département.

Vous avez besoin de plus de détails ? Utilisez les champs personnalisés préexistants tels que "Assigné" et "Priorité" ou créez les vôtres pour une gestion plus granulaire des tâches.

Il s'agit d'une solution prête à l'emploi qui rend la gestion de votre liste à faire plus facile que jamais !

✨ Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les coordinateurs d'opérations qui gèrent des tâches complexes et la charge de travail à travers plusieurs équipes

7. Modèle de liste à faire pour un déménagement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Moving-To-Do-List-Template.png ClickUp Modèle de liste à faire pour le déménagement https://app.clickup.com/signup ?template=t-170387080&department=operations&_gl=1*161cxf2*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Tous les modèles ne sont pas conçus pour faciliter la vie lors de changements importants (comme un déménagement ou un changement de bureau). C'est là que le Modèle de liste à faire pour un déménagement ClickUp vient dans.

Ce modèle permet de suivre les tâches spécifiques liées à votre déménagement. Qu'il s'agisse d'emballer, de planifier ou de prévoir la logistique, il décompose vos tâches en étapes faciles à gérer.

Grâce aux statuts personnalisés et à la vue Gantt, vous pouvez visualiser votre progression et assurer une transition en douceur. C'est l'outil idéal pour ne rien oublier et faire en sorte que votre nouveau déménagement se déroule sans stress et de manière ciblée !

Utilisez l'affichage des étapes du déménagement pour suivre la progression générale du déménagement, tandis que l'affichage du guide de démarrage vous donne des conseils pour le forfaiter efficacement.

✨ Idéal pour: Les gestionnaires d'établissement, les administrateurs de bureau et les propriétaires planifiant et organisant les tâches de déménagement pour des transitions en douceur

8. ClickUp Modèle de liste d'actions

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bucket-List-Template.jpeg Modèle de liste Bucket de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-110435962&department=personal-use&_gl=1*c8shyj*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Avez-vous déjà forfait votre liste de choses à faire pour l'année prochaine ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser Le modèle de liste de seaux de ClickUp pour vous aider à transformer ces rêves en objectifs réalisables.

Ce modèle de suivi des tâches vous aide à vous rapprocher de vos objectifs. Les champs personnalisés - " Continent ", " Destination " et " Personnes impliquées " - sont parfaits pour classer et suivre vos expériences, qu'il s'agisse des lieux visités ou des plats dégustés.

L'affichage par évaluation vous permet d'établir des priorités, tandis que l'affichage par personne vous aide à suivre les activités que vous avez prévues avec vos amis et les membres de votre famille.

Commencez vos forfaits dès aujourd'hui et voyez votre liste de choses à faire prendre vie !

✨ Idéal pour: Les passionnés de développement personnel, les coachs de vie, les planificateurs de voyage, et toute personne cherchant à transformer ses rêves et ses aspirations en objectifs réalisables

9. Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Class-Assignments-To-Do-List-Template.png ClickUp Class Assignments À-Do List Template (modèle de liste de tâches à faire) https://app.clickup.com/signup ?template=t-48349787&department=other&_gl=1*1kczog5*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Enseignants, ceci est pour vous ! Les Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp vous permet de gérer vos devoirs, vos notes et la progression de vos élèves en un seul endroit. Que vous enseigniez à un petit groupe ou que vous gériez plusieurs classes, ce modèle vous aide à rester ordonné et à respecter le calendrier, ce qui vous libère du temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus : la réussite de vos élèves !

Avec des statuts personnalisés tels que " En progression " et " Achevé " et des champs tels que " Note " et " Champs personnalisés ", l'organisation des tâches à faire en classe devient un jeu d'enfant !

Idéal pour: Les enseignants, les professeurs et les coordinateurs académiques qui gèrent les devoirs de classe et la progression des étudiants

10. ClickUp Modèle pour faire les choses terminées

Le Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé est basé sur le système GTD de David Allen, ce qui facilite l'organisation des tâches en étapes réalisables. Le document guide inclus facilite la prise en main par les nouveaux utilisateurs.

Avec sept listes préenregistrées, telles que Prochaines actions, Fichier de contrôle et Revue hebdomadaire, le modèle vous guide à travers chaque étape du processus GTD.

Le modèle comprend également des champs personnalisés tels que " Blocages ", " Contexte " et " Efforts ", ce qui vous donne les outils nécessaires pour suivre votre travail de manière claire. Il est parfait pour les équipes et les individus prêts à faire les choses terminées de manière efficace !

✨ Idéal pour: Les passionnés de productivité, les gestionnaires de projets et les entreprises occupées qui utilisent le système GTD pour organiser les tâches en fonction de l'urgence et du contexte

11. ClickUp Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Accueil-Renovation-Project-Template.png ClickUp Modèle de projet de rénovation Accueil https://app.clickup.com/signup ?template=t-128318294&department=other&_gl=1*1id6uxg*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Télécharger ce modèle /$$cta/

Qu'il s'agisse de rénover votre cuisine ou de donner un coup de neuf à l'ensemble de votre Accueil, ce modèle vous permettra de réaliser des travaux de rénovation en douceur et sans stress !

Avec le ClickUp Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil grâce à ce modèle, vous pouvez organiser les tâches prioritaires, paramétrer le budget du projet et suivre chaque étape de la feuille de route de la rénovation. Utilisez la vue Liste pour organiser les tâches par date de début ou la vue Tableau pour suivre la progression des tâches.

Ce modèle de gestion de projet permet de tout regrouper en un seul endroit, ce qui simplifie tout, de la gestion de plusieurs entrepreneurs et matériaux à l'établissement d'échéanciers.

Idéal pour: Les propriétaires, les gestionnaires de projets de rénovation et les architectes d'intérieur qui supervisent les tâches et les échéanciers de rénovation de leur maison

Optimisez vos À faire avec ClickUp

Ne nous voilons pas la face : les bonnes vieilles listes de choses à faire sont utiles, mais elles ne peuvent pas tout faire.

Elles sont utiles pour noter des choses, mais la gestion de projets (personnels et de travail) nécessite quelque chose de beaucoup plus complet.

C'est là que les modèles de liste à faire de ClickUp entrent en jeu.

Ils offrent une expérience pré-conçue et personnalisable créée pour des scénarios spécifiques, comme un déménagement, le suivi du budget d'un projet ou l'achèvement de tâches quotidiennes.

Avec ClickUp, vous pouvez facilement gérer toutes les tâches de votre liste à faire, qu'il s'agisse de projets à l'Accueil ou de validations au travail. S'inscrire sur ClickUp gratuitement et attaquez vos listes de choses à faire en toute confiance !