Comment créer une liste de contrôle dans Excel avec des modèles et des exemples

Une liste de contrôle dans Excel est un moyen utile de garder une trace des éléments, des tâches ou des factures. Voici cinq étapes simples à suivre pour en créer une :

Étape 1 : Activez l'onglet Développeur dans Excel

Pour commencer à créer une liste de contrôle dans Excel, vous devez activer l'onglet Développeur.

Voici comment le rendre visible :

Ouvrez Excel et cliquez sur 'Fichier' dans le coin supérieur gauche

dans le coin supérieur gauche Recherchez et sélectionnez 'Options' en bas. La boîte de dialogue Options Excel s'ouvre

en bas. La boîte de dialogue Options Excel s'ouvre Dans cette boîte de dialogue, recherchez 'Personnaliser le ruban' dans le panneau de gauche

dans le panneau de gauche Sur le côté droit, vous verrez une liste d'onglets. Trouvez 'Développeur' et cochez la case

et cochez la case Cliquez sur 'OK' pour enregistrer les modifications

comment créer une liste de contrôle dans Excel : Etape 1_

L'onglet Développeur apparaît désormais dans le ruban Excel, ce qui vous permet d'accéder à des fonctions avancées, notamment les cases à cocher, nécessaires à la création de listes de contrôle.

Étape 2 : Notez vos tâches

Une fois l'onglet Développeur activé, commencez à dresser la liste de vos tâches :

Choisissez une colonne pour votre liste de contrôle

Cliquez sur la première cellule et tapez votre première tâche

Appuyez sur 'Entrée' pour passer à la cellule suivante

pour passer à la cellule suivante Poursuivez ce processus en saisissant chaque tâche dans une nouvelle cellule

comment créer une liste de contrôle dans Excel : Etape 2_

Étape 3 : Ajouter des cases à cocher interactives à votre liste

Ajoutons maintenant des cases à cocher pour rendre votre liste interactive :

Allez dans l'onglet Développeur que vous venez d'ajouter

Cliquez sur 'Insérer' dans le groupe Contrôles, puis choisissez 'Case à cocher' sous 'Contrôles de formulaire'

dans le groupe Contrôles, puis choisissez sous Placez la première case à cocher à côté de votre tâche en cliquant sur la feuille

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case à cocher, sélectionnez 'Edit Text' pour effacer le texte par défaut et placez-la à côté de la tâche

pour effacer le texte par défaut et placez-la à côté de la tâche Copiez et collez cette case à cocher à côté de chaque tâche. Créez des cases à cocher de ce type pour tous les éléments de la liste de contrôle, en modifiant leur position si nécessaire

comment créer une liste de contrôle dans Excel : Etape 3

Étape 4 : Personnalisez vos cases à cocher

La personnalisation des cases à cocher ajoute une touche unique à votre liste de contrôle. Voici comment procéder :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une case à cocher et sélectionnez 'Contrôle du format'

Dans la boîte de dialogue Contrôle du format, vous pouvez modifier la taille, la couleur et l'alignement des cases à cocher

Ajustez la taille pour qu'elle corresponde à votre liste et choisissez une couleur qui se démarque

Alignez les cases à cocher sur vos tâches

comment créer une liste de contrôle dans Excel : Etape 4_

Étape 5 : Mettez votre liste de contrôle en pratique

Une fois que vous avez terminé votre liste de choses à faire dans Excel il est temps de la mettre en œuvre. Au fur et à mesure que vous vous attaquez à chaque tâche, cochez la case correspondante. Vous pouvez également appliquer une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les tâches terminées.

comment créer une liste de contrôle dans Excel : Etape 5_

Modèles de listes de contrôle Excel

Si vous préférez une méthode plus simple, vous pouvez sauter cette étape et utiliser des modèles de listes de contrôle prêts à l'emploi. Microsoft propose des modèles que vous pouvez facilement utiliser sans avoir à les créer de toutes pièces.

via Microsoft Ce modèle Excel de liste de tâches simplifie la gestion des tâches dans le cadre de plusieurs projets. Il dispose de filtres pour trier les tâches par date d'échéance, priorité ou statut. ✅

Ce modèle, ainsi que d'autres modèles de listes de tâches sont entièrement adaptables. Modifiez le texte, les images et d'autres éléments pour les adapter à votre style. Explorez de nombreuses photos et graphiques, et expérimentez différentes polices de caractères.

via Microsoft Vous pouvez ajouter du style à la liste avec des animations, des transitions ou des vidéos grâce au modèle de liste des choses à faire. Cette liste de contrôle visuellement attrayante affiche les progrès réalisés à l'aide de barres Excel. Il suffit d'un clic pour partager ou publier votre liste personnalisée.

via Microsoft Ce modèle de liste de tâches simple est destiné à ceux qui ont besoin de suivre uniquement la priorité et le statut des tâches. Il vous permet d'ajouter du texte, des images, des animations et des vidéos. Il vous suffit d'ajouter une ligne pour une nouvelle tâche et de définir les priorités et les dates.

Limites et défis de la création d'une liste de contrôle dans Excel

Vous savez maintenant comment créer une liste de contrôle dans Excel. Cependant, Excel, souvent utilisé pour l'organisation des tâches, a ses inconvénients et peut ne pas répondre parfaitement à tous les besoins en matière de liste de contrôle. En voici les raisons :

Obstacles à la collaboration: Travailler avec d'autres personnes dans Excel peut entraîner des problèmes tels que la perte de la trace des modifications ou la difficulté à mettre à jour les données lorsque plusieurs personnes modifient un document en même temps

Travailler avec d'autres personnes dans Excel peut entraîner des problèmes tels que la perte de la trace des modifications ou la difficulté à mettre à jour les données lorsque plusieurs personnes modifient un document en même temps Détails limités: Les listes de contrôle Excel peuvent ne pas contenir tous les détails ou instructions spécifiques des tâches, ce qui limite la quantité d'informations que vous pouvez inclure

Les listes de contrôle Excel peuvent ne pas contenir tous les détails ou instructions spécifiques des tâches, ce qui limite la quantité d'informations que vous pouvez inclure Mises à jour manuelles: La mise à jour d'une liste de contrôle Excel nécessite un effort manuel. La mise à jour d'une liste de contrôle Excel nécessite un effort manuel, ce qui peut être lent et fastidieux, en particulier pour les tâches qui changent fréquemment

La mise à jour d'une liste de contrôle Excel nécessite un effort manuel. La mise à jour d'une liste de contrôle Excel nécessite un effort manuel, ce qui peut être lent et fastidieux, en particulier pour les tâches qui changent fréquemment Problèmes d'accessibilité: L'accès aux listes de contrôle Excel sur différents appareils ou plates-formes peut s'avérer difficile, nécessitant souvent l'utilisation de l'application Excel ou d'un logiciel compatible

Ces limites soulignent la nécessité d'un outil plus adaptable et plus collaboratif, en particulier dans le cadre d'une équipe ou de projets complexes.

Comparaison entre la création d'une liste de contrôle dans ClickUp et Microsoft Excel

Choisir entre ClickUp et Microsoft Excel pour la création d'une liste de contrôle revient à choisir entre un outil spécialisé et un outil polyvalent.

Chacun a son strengths💪🏽, mais ClickUp est explicitement conçu pour la création de listes de contrôle la gestion des tâches .

Voici une comparaison des différents aspects :

Alors qu'un modèle Excel est flexible et personnalisable, listes de tâches dans ClickUp offrent une expérience améliorée. ClickUp vous permet de créer facilement des listes de tâches claires et polyvalentes des listes de tâches claires et polyvalentes pour gérer les tâches et des idées depuis n'importe où, afin de ne rien oublier.

Faire des listes de tâches dans ClickUp

Guide étape par étape pour la création d'une liste de contrôle dans ClickUp

ClickUp n'est pas une plateforme de gestion du travail comme les autres ; elle est conçue pour être la seule dont vous aurez jamais besoin.

Avec des intégrations faciles avec des outils comme Zoom, Google Drive et GitHub, ClickUp se distingue par sa simplicité et son efficacité.

L'interface de ClickUp est intuitive et construite sur une hiérarchie à quatre niveaux de tâches, de listes, de dossiers et d'espaces.

Créez des listes de contrôle détaillées pour vos équipes afin de gérer le travail de manière rapide et efficace avec l'interface de ClickUp

La navigation dans ClickUp est facile, grâce à un menu de gauche qui vous guide à travers la plateforme et un menu supérieur pour des options supplémentaires dans chaque section.

La personnalisation est au cœur de ClickUp, vous permettant d'adapter votre espace de travail avec des intégrations, de créer des listes et de commencer à aborder les tâches immédiatement.

La création d'une liste de contrôle dans ClickUp est un processus sans effort qui rend la gestion des tâches et la collaboration d'équipe transparentes.

Voici comment vous pouvez configurer votre Liste de contrôle des tâches ClickUp en quelques étapes faciles :

Étape 1 : Ouvrez votre tâche

Tout d'abord, accédez à la tâche spécifique de ClickUp dans laquelle vous souhaitez ajouter votre liste de contrôle. Il peut s'agir de n'importe quelle tâche que vous avez précédemment configurée dans votre espace de projet.

Étape 2 : Commencer à créer la liste de contrôle

Dans la vue de la tâche, recherchez l'onglet "Actions " qui se trouve près de la description de la tâche ou de la section des commentaires. Cliquez sur l'icône "+" pour commencer à créer votre liste de contrôle.

Étape 3 : Ajouter des éléments à la liste de contrôle

Il est maintenant temps d'ajouter des éléments à votre liste de contrôle. Tapez chaque élément que vous devez compléter. Si vous avez préparé une liste, vous pouvez la coller directement ici et ClickUp créera automatiquement des éléments distincts pour chaque ligne.

Étape 4 : Modifier la liste de contrôle

Pour affiner votre liste de contrôle, cliquez sur l'ellipse (...) située à côté de son nom. Ce menu vous permet d'ajouter des éléments, de renommer la liste de contrôle pour plus de clarté, de supprimer des éléments ou de la confier entièrement à un autre membre de l'équipe.

Modifiez et personnalisez votre liste de contrôle en utilisant les fonctions de la liste de contrôle de ClickUp

Étape 5 : Attribuer des éléments

Pour chaque élément de la liste de contrôle, vous pouvez spécifier le responsable en cliquant sur l'icône d'affectation (généralement représentée par la silhouette d'une personne ou le symbole @) à côté de l'élément. Cette fonction est idéale pour répartir les tâches au sein d'une équipe.

Étape 6 : Imbrication des éléments

ClickUp permet une organisation détaillée en vous permettant d'imbriquer les éléments jusqu'à 5 niveaux de profondeur. Cela permet de diviser les tâches importantes en sous-tâches, ce qui les rend plus faciles à gérer.

Créez des sous-tâches dans les listes de contrôle pour une meilleure gestion avec ClickUp

Étape 7 : Suivi des listes de contrôle

Dans la vue Liste de ClickUp, chaque tâche comportant une liste de contrôle affiche un indicateur de la liste de contrôle et de son état d'achèvement juste à côté du nom de la tâche. Il est ainsi facile de voir où vous en êtes dans vos tâches et d'identifier les tâches terminées en un coup d'œil.

Utilisez les listes de contrôle de ClickUp pour suivre l'avancement de vos tâches

Listes de contrôle des tâches de ClickUp

Comparé à Excel, Listes de contrôle des tâches ClickUp offrent un moyen clair et simple de définir les étapes d'une tâche, comme s'il s'agissait de sous-tâches avec des statuts simples.

utilisez ClickUp Task Checklists pour créer des listes de contrôle en quelques étapes simples

Cette fonction permet aux membres de l'équipe de se concentrer davantage sur les aspects créatifs et de célébrer les petites victoires, ce qui contraste avec la gestion des tâches plus statique d'Excel.

Planifiez et collaborez sur n'importe quel projet et personnalisez facilement les tâches avec ClickUp Tasks ClickUp Tasks' est plus interactive et plus flexible, offrant des mises à jour en temps réel et une expérience plus engageante et plus conviviale.

Vous avez vu comment les listes de contrôle des tâches de ClickUp peuvent simplifier votre charge de travail. Maintenant, nous allons explorer quelques fonctions de faciles à utiliser de ClickUp, conçus pour transformer les tâches rébarbatives en affaires conclues.

1. Modèle de liste de contrôle hebdomadaire de ClickUp

Tracez vos tâches quotidiennes et planifiez votre emploi du temps avec le modèle de liste de contrôle hebdomadaire ClickUp

Le modèle Modèle de liste de contrôle hebdomadaire ClickUp est un outil polyvalent pour l'organisation des tâches hebdomadaires. Il s'adapte à tous les projets grâce à des options permettant de définir des rappels, de suivre la progression et de classer les tâches par catégories. Utilisez la disponibilité des statuts et des champs personnalisés pour le personnaliser exactement comme vous le souhaitez.

Qu'il s'agisse d'une utilisation personnelle ou d'une coordination d'équipe, il améliore la visibilité et vous permet de rester sur la bonne voie, facilitant ainsi la gestion de vos tâches listes de priorités . Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste de contrôle d'audit interne ClickUp

Renforcez la protection de vos employés et de vos clients en garantissant des normes de qualité grâce au modèle de liste de contrôle d'audit interne de ClickUp

Adapté à la conformité et à la minimisation des risques, Modèle de liste de contrôle d'audit interne de ClickUp facilite le processus d'audit. Les équipes peuvent utiliser ce modèle pour organiser les conclusions des audits internes et pour normaliser les processus reproductibles pour les audits futurs. En outre, il permet d'établir une piste d'audit pour soutenir les examens internes et externes.

Ce modèle de ClickUp favorise la collaboration des équipes en matière de conformité, de respect des normes de qualité et de sécurité sur le lieu de travail. Télécharger ce modèle

3. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Promouvoir un nouveau produit ou relancer un produit existant grâce au modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit de ClickUp

Préparez le lancement de votre produit avec une approche structurée. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit de ClickUp comprend des calendriers, une organisation des tâches en plusieurs catégories et des fonctions de suivi de la progression. En outre, il inclut les diagrammes de Gantt et la chronologie visuelle de ClickUp pour que toutes les activités soient alignées et que les parties prenantes soient informées. Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

Utilisez le modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement de ClickUp pour planifier votre stratégie de gestion

Facilitez efficacement vos stratégies de gestion du changement avec Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement de ClickUp **Vous pouvez identifier les objectifs, définir les processus et préparer les équipes aux transitions, en assurant un suivi méticuleux et en établissant des rapports sur chaque étape afin de garantir une mise en œuvre réussie et sans heurts. Télécharger ce modèle

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour les listes de contrôle

Choisir ClickUp pour vos listes de contrôle apporte une nouvelle perspective à la gestion des tâches et des projets. Il va au-delà des outils conventionnels comme Excel grâce à des fonctionnalités innovantes qui améliorent la productivité et la collaboration.

Voici pourquoi ClickUp se distingue dans la création et la gestion de listes de contrôle :

Collaboration améliorée: Avec ClickUp, tous les membres de votre équipe peuvent travailler simultanément sur la même liste de contrôle. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de mélanger les différentes versions de fichiers, un défi courant lors de l'utilisation d'Excel

Avec ClickUp, tous les membres de votre équipe peuvent travailler simultanément sur la même liste de contrôle. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de mélanger les différentes versions de fichiers, un défi courant lors de l'utilisation d'Excel Gestion des tâches intégrée: ClickUp relie vos listes de contrôle aux tâches et aux projets, ce qui permet d'incorporer un flux continu de donnéesmodèles de gestion des tâches. Cette intégration, que vous ne trouverez pas dans Excel, fait de ClickUp une option plus rationnelle et plus efficace pour la gestion de votre travail

ClickUp relie vos listes de contrôle aux tâches et aux projets, ce qui permet d'incorporer un flux continu de donnéesmodèles de gestion des tâches. Cette intégration, que vous ne trouverez pas dans Excel, fait de ClickUp une option plus rationnelle et plus efficace pour la gestion de votre travail Notifications automatiques: ClickUp vous tient au courant grâce à des mises à jour et des rappels automatiques concernant vos listes de contrôle. Contrairement à Excel, vous n'avez pas à les configurer vous-même, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter les tracas

ClickUp vous tient au courant grâce à des mises à jour et des rappels automatiques concernant vos listes de contrôle. Contrairement à Excel, vous n'avez pas à les configurer vous-même, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter les tracas **L'application mobile ClickUp vous permet d'accéder à vos listes de contrôle et de les gérer en déplacement, ce qui vous offre une flexibilité que l'application mobile d'Excel ne peut égaler. Cela signifie que vous pouvez suivre vos tâches n'importe où, n'importe quand

Interface intuitive: L'interface claire et simple de ClickUp facilite la réalisation de vos listes de contrôle sans les inconvénients de la feuille de calcul compliquée d'Excel

L'interface claire et simple de ClickUp facilite la réalisation de vos listes de contrôle sans les inconvénients de la feuille de calcul compliquée d'Excel Options de personnalisation: Avec ClickUp, vous pouvez personnaliser les listes de contrôle pour y inclure des tâches et des échéances, offrant ainsi un niveau de détail et de personnalisation qui fait défaut à Excel

Avec ClickUp, vous pouvez personnaliser les listes de contrôle pour y inclure des tâches et des échéances, offrant ainsi un niveau de détail et de personnalisation qui fait défaut à Excel Intégration directe avec d'autres fonctionnalités: Les listes de contrôle ClickUp s'intègrent parfaitement avec d'autres fonctionnalités de la plateforme, offrant une vue complète de l'état des projets, ce qui est impossible avec Excel. Par exemple, vous pouvez connecter des données provenant de Formulaires ClickUp afin de créer des tâches pour votre équipe sur la base des données fournies par les utilisateurs

Les listes de contrôle ClickUp s'intègrent parfaitement avec d'autres fonctionnalités de la plateforme, offrant une vue complète de l'état des projets, ce qui est impossible avec Excel. Par exemple, vous pouvez connecter des données provenant de Formulaires ClickUp afin de créer des tâches pour votre équipe sur la base des données fournies par les utilisateurs Mises à jour en temps réel: Les mises à jour en temps réel dans ClickUp signifient que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. C'est un grand pas en avant par rapport aux mises à jour manuelles que vous devez faire en utilisant Excel

FAQ communes

Commencez par saisir vos tâches dans une colonne d'un document Excel. Ensuite, activez l'onglet Développeur dans les options d'Excel, choisissez "Insertion" et cochez la case "Contrôles de formulaire" Placez la case à cocher à côté de vos tâches pour terminer votre liste de contrôle.

Utilisez la police "Wingdings" pour un symbole de liste de contrôle de base, comme une coche. Tapez "a" à l'endroit souhaité, sélectionnez-le et passez à la police "Wingdings" Le "a" devient alors une coche.

Pour ajouter une case à cocher, accédez à l'onglet Développeur. Cliquez sur "Insérer", sélectionnez la case à cocher sous "Contrôles de formulaire" et placez-la sur votre feuille. Modifiez le texte en cliquant avec le bouton droit de la souris et alignez-le sur votre tâche.