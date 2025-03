Le cycle de vie des tests de logiciels (STLC) : Aperçu et phases

Pensez à un produit de "bonne qualité" - à peu près tout ce que vous considérez comme étant de bonne qualité. Quelles sont ses caractéristiques ? Facilité d'utilisation, expérience agréable, sécurité, adéquation à l'usage, innovation ? Nous sommes certains que d'autres caractéristiques vous viennent à l'esprit.

La qualité peut être tout ce que vous définissez.

Toutefois, la qualité est généralement un indicateur clé du prix. Les produits de luxe méticuleusement fabriqués à la main coûtent des milliers de dollars. Pour garantir l'authentification et la qualité, les clients dépensent beaucoup d'argent pour le contrôle de la qualité.

Des guildes du Moyen Âge aux équipes Scrum d'aujourd'hui, la qualité est la pierre angulaire des produits et services de valeur.

Si vous cherchez à créer un produit numérique de haute qualité, vous devez maîtriser le cycle de vie des tests logiciels (STLC). Dans cet article de blog, nous allons explorer le STLC en détail, en soulignant pourquoi vous en avez besoin et comment vous pouvez le mettre en œuvre dans votre organisation.

Qu'est-ce que le cycle de vie des tests logiciels ?

Le STLC est un processus complet abonné par les équipes d'ingénierie produit pour tester la qualité des logiciels. Il valide la fiabilité, la sécurité et les performances du logiciel, en veillant à ce qu'il soit conforme aux spécifications techniques et aux attentes de l'entreprise.

Le cycle de vie des tests logiciels se compose d'une série de six étapes, que nous abordons en détail ci-dessous. Mais tout d'abord, il convient de comprendre pourquoi vous avez besoin d'un STLC.

Contrôle stratégique de la qualité : Le STLC permet de s'assurer que vous disposez d'une stratégie complète pour garantir la qualité des logiciels. Il aide les équipes à couvrir tous les aspects du projet processus de développement de produits de manière holistique.

Détection précoce des défauts : En suivant les six phases du STLC, vous avez plus de chances de découvrir les défauts à un stade précoce et de les corriger avant qu'ils ne deviennent des problèmes pour l'utilisateur.

Réduction des coûts : Le STLC permet de réaliser des économies dans de multiples domaines. Il permet d'éviter les gros problèmes, ce qui réduit les coûts liés aux conséquences ou à la reprise du travail. Il aide les équipes à optimiser les performances des logiciels, ce qui permet de réduire les coûts d'infrastructure et de calcul.

Expérience client : Grâce à des tests systématiques dans différents environnements, configurations et cas d'utilisation, le STLC minimise les risques de livrer un logiciel défectueux au client. Les produits de bonne qualité offrent une meilleure expérience au client. Ils incitent les gens à passer plus de temps sur votre produit, à s'engager davantage et à choisir votre produit plutôt que celui de la concurrence, ce qui a un impact direct sur votre chiffre d'affaires.

Conformité : Bonne tests agiles sont fondamentaux pour garantir que vos produits sont conformes aux lois locales, étatiques, fédérales et internationales.

Ils permettent également de créer une culture organisationnelle de la responsabilité. Lorsque le STLC est clairement défini, chaque membre de l'équipe assume la propriété de sa part du travail, ce qui contribue à la qualité globale du logiciel.

Toutefois, pour que le cycle de vie des tests de logiciels soit efficace, il doit être intégré dans un autre cadre, le cycle de vie du développement de logiciels (SDLC). Examinons les deux.

Le rôle du STLC dans le SDLC

Dans l'ingénierie des produits, le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) et le cycle de vie des tests logiciels (STLC) sont des cadres essentiels qui guident la création et la validation des logiciels.

Le SDLC est le processus de forfait, de développement (et de test), de déploiement et de maintenance des produits logiciels

Le STLC est un sous-ensemble du SDLC, qui met l'accent sur l'assurance qualité

Les tests interviennent généralement après la phase de développement du SDLC, mais les activités liées aux tests commencent bien plus tôt.

Par instance, au cours de la phase d'analyse des besoins du cycle de développement durable, les AQ (analystes de la qualité) peuvent également être impliqués dans la collecte des exigences de qualité.

Au-delà, il existe plusieurs différences clés.

Différence entre STLC et SDLC

Ces deux processus sont étroitement liés, mais ils ont des objectifs et des phases distincts. Comprendre leurs différences aide à clarifier la façon dont les tests s'inscrivent dans le contexte plus large du développement de logiciels.

Fonctionnalité SDLC STLC Objectif - Créer et livrer des logiciels entièrement fonctionnels - Assurer la qualité et la fiabilité des logiciels Le cycle de développement des logiciels (SDLC) est un cycle de vie complet qui couvre l'ensemble du cycle de développement des logiciels, de la collecte des besoins à la maintenance. Il ne couvre que les étapes de test, de la planification à l'exécution et à la clôture Produit final - Produit logiciel prêt à être déployé auprès des utilisateurs - Un rapport indiquant que le logiciel est prêt à être diffusé ou une liste de bugs à corriger - Un rapport indiquant que le logiciel est prêt à être diffusé ou une liste de bugs à corriger - Un rapport indiquant que le logiciel est prêt à être diffusé ou une liste de bugs à corriger - Un rapport indiquant que le logiciel est prêt à être diffusé ou une liste de bugs à corriger - Un rapport indiquant que le logiciel est prêt à être diffusé ou une liste de bugs à corriger - Une liste de bugs à corriger Équipe élargie, comprenant des analystes d'entreprise, des développeurs, des gestionnaires de projet, etc. Équipe plus restreinte, impliquant exclusivement l'assurance qualité et les testeurs Analyse des exigences > Conception > Développement et test > Déploiement > Maintenance Analyse des exigences de test > Planification des tests > Développement de cas de test > Installation de l'environnement > Exécution des tests > Clôture des tests

Différences entre le STLC et le SDLC

Ceci étant effacé, voyons ce que le STLC implique réellement.

Phases du STLC

Le cycle de vie des tests logiciels est un processus circulaire composé de six phases distinctes avec des critères d'entrée et de sortie prédéfinis pour chaque phase. Chacune de ces phases remplit une fonction spécifique et permet d'atteindre un certain objectif. Chacune de ces phases remplit une fonction spécifique et atteint un certain objectif.

1. Analyse des besoins

Il s'agit de la première phase fondamentale du STLC. Les équipes chargées de l'assurance qualité y recueillent les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du logiciel.

Par exemple, si les développeurs créent une fonction de connexion, en tant que testeur, l'équipe d'assurance qualité recueillera les exigences relatives au flux de connexion conçu, à la sécurité attendue, à l'interface utilisateur et aux normes de performance.

L'objectif principal de cette étape est d'identifier exactement ce qui va être testé et par rapport à quelles normes.Le meilleur moment pour faire cela est en parallèle avec la phase de collecte des exigences du processus de développement logiciel. Cela aide les équipes qualité à s'engager avec les parties prenantes, telles que les analystes business, les développeurs et les clients, afin de clarifier toute ambiguïté dans les exigences.

Toutefois, il est courant d'entamer cette démarche au cours des étapes finales du développement ou une fois que celui-ci est achevé.

2. Le forfait de test

Avec les exigences et les objectifs en main, il est temps de créer une stratégie de test complète et un forfait correspondant. Le résultat de la phase de planification des tests est un document détaillé qui guide les activités ultérieures de contrôle de la qualité.

Au cours de cette étape, le responsable ou le gestionnaire des tests définit les éléments suivants.

La portée : Types de tests de logiciels à effectuer (par exemple, fonction, performance, sécurité)

: Types de tests de logiciels à effectuer (par exemple, fonction, performance, sécurité) Normes : Critères d'acceptation pour chacun de ces tests

: Critères d'acceptation pour chacun de ces tests Ressources : Ressources humaines, temps et outils nécessaires à l'exécution du forfait de test

: Ressources humaines, temps et outils nécessaires à l'exécution du forfait de test Calendrier : Planification quotidienne de l'exécution du forfait de test

: Planification quotidienne de l'exécution du forfait de test Analyse des risques : Étendue des risques et impact potentiel sur l'entreprise

Les forfaits de test sont généralement établis pour l'ensemble du logiciel et non pour des fonctionnalités spécifiques. Cela signifie que le forfait de test se déroule souvent parallèlement à la phase de conception du SDLC.

3. Développement des cas de test

Ensuite, les équipes d'assurance qualité développent des scénarios de test. En termes simples, un scénario de test est un paramètre utilisé pour valider qu'un logiciel/une fonctionnalité fonctionne conformément aux attentes.

Chaque scénario de test est basé sur les exigences recueillies lors de la première étape. Parfois, les équipes utilisent des des modèles de cas de test pour des raisons de rapidité et de cohérence. Lorsqu'il n'existe pas de modèle, les AQ rédigent des cas de test détaillés.

Un scénario de test typique comprend :

Identifiant du cas de test : Un identifiant unique, souvent généré automatiquement par l'outil de suivi des bugs

: Un identifiant unique, souvent généré automatiquement par l'outil de suivi des bugs Description de la fonctionnalité : Une courte description subjective de ce que la fonctionnalité est censée faire

: Une courte description subjective de ce que la fonctionnalité est censée faire description de la fonctionnalité : brève description subjective de ce que la fonctionnalité est censée faire Étapes du test : Le flux d'actions dans la fonctionnalité

Étapes du test : Le flux d'actions dans la fonctionnalité Résultat attendu : Ce que l'application est censée faire

En général, il y a plus d'un scénario de test pour chaque fonctionnalité. En fait, les équipes de test créent au minimum deux cas de test, un positif et un négatif.

Par exemple, le scénario de test de base pour la fonction de connexion peut inclure la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe, le clic sur le bouton de connexion et la vérification que l'utilisateur se connecte avec succès. Toutefois, les équipes peuvent élaborer des scénarios de test pour un certain nombre de cas de figure, tels que :

Champs de nom d'utilisateur et de mot de passe désactivés lorsqu'un utilisateur est déjà connecté

Saisie d'un nom d'utilisateur erroné

Saisie d'un mot de passe erroné

Saisie de caractères non autorisés dans le nom d'utilisateur ou le mot de passe

En outre, vous pouvez préparer des données de test (par exemple, des noms d'utilisateur et des mots de passe). Une fois achevés, les cas de test sont examinés par des pairs afin de garantir l'exactitude et la couverture de tous les scénarios potentiels, tels que les tests d'entrées valides et non valides.

4. Installation de l'environnement de test

L'étape suivante de la préparation des tests stratégiques de logiciels consiste à paramétrer l'environnement. Il s'agit de préparer les conditions matérielles et logicielles dans lesquelles vous effectuez les tests.

À ce stade, les équipes de test font ce qui suit.

Mettre en place le matériel, tel que l'infrastructure, les serveurs, les paramètres du réseau, etc.

Installer les logiciels, tels que les bases de données, les systèmes d'exploitation, etc.

Test de fumée de l'environnement

Maintenir les environnements aussi proches que possible des paramètres de production

Par exemple, si l'application est censée fonctionner sur un NGINX 3.19.0, l'environnement de test doit l'imiter. Vous devez également confirmer que toutes les dépendances, telles que les API ou les services tiers, sont accessibles et fonctionnelles.

5. Exécution du test

À présent, vous êtes paré et prêt à exécuter.

Exécutez les cas de test conformément au forfait

Comparez les résultats réels aux résultats escomptés

Confirmez que le travail est conforme aux attentes

Dans le cas contraire, enregistrez les défauts

Signaler le bug à l'équipe de développement en indiquant les étapes à suivre pour reproduire l'erreur

Par exemple, si la fonction de connexion échoue en raison d'une validation incorrecte, signalez le bug avec les détails du problème et les étapes pour le reproduire.

En règle générale, l'équipe de développement corrige le bug et le renvoie pour test. Vous devez alors tester à nouveau les défauts corrigés ainsi que l'ensemble de la fonctionnalité pour vous assurer que les bugs sont résolus sans introduire de nouveaux problèmes. Cette phase se poursuit jusqu'à ce qu'ils exécutent tous les tests forfaitaires et résolvent tous les problèmes critiques.

Étant donné que ce processus de retest cyclique peut devenir fastidieux, les équipes ont souvent recours à des outils d'automatisation des tests. Nous verrons dans la section suivante comment vous pouvez automatiser les tests. Mais avant cela, terminons le STLC.

6. Clôture du cycle de test

Une fois le produit testé et jugé prêt à passer en production, le cycle de test se termine officiellement. Il s'agit d'une phase de révision et de rétrospectives.

Revue : Évaluer les résultats des tests, y compris les rapports de défauts et la couverture

: Évaluer les résultats des tests, y compris les rapports de défauts et la couverture Mesurer : Suivre les indicateurs clés, tels que le nombre de tests exécutés, les taux de réussite/échec et le nombre de défauts ouverts et fermés

: Suivre les indicateurs clés, tels que le nombre de tests exécutés, les taux de réussite/échec et le nombre de défauts ouverts et fermés Analyser : Discutez des performances avec les entreprises, les équipes de développement et de test. Prendre en compte le retour d'information pour les processus d'amélioration continue

Maintenant que vous comprenez l'ensemble du cycle de vie des tests de logiciels, voyons comment vous pouvez automatiser les différentes étapes pour les rendre plus rentables et plus efficaces.

Tout au long du cycle de vie des tests logiciels, il existe différents endroits où vous pouvez automatiser les processus. Les équipes utilisent principalement l'automatisation pour les tests unitaires (validation des unités de code individuelles) et les tests d'intégration (validation des morceaux de code connectés). Les tests de bout en bout pour valider les normes d'expérience utilisateur sont souvent terminés manuellement.

Cependant, au-delà de l'exécution des tests proprement dite, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez automatiser. Examinons quelques processus populaires que vous pouvez automatiser à l'aide d'une solution d'automatisation des tests gestion de projet agile outil comme ClickUp .

Automatisation des processus de tests agiles

La plupart des équipes logicielles suivent aujourd'hui des pratiques de développement agile, construisant des produits sous forme de petits composants interconnectés de manière incrémentale et itérative. Cette approche fonctionne également pour les tests.

Intégrer le STLC dans le SDLC

Considérez les tests comme un processus continu qui se déroule parallèlement au développement, ce qui permet un retour d'information plus rapide et des ajustements rapides aux changements. Préparez les cas de test en faisant votre planification de sprint.

Choisir les outils appropriés

Étant donné que le développement agile et les microservices mettent l'accent sur l'intégration continue, choisissez outils de test agiles pour vous assister dans vos efforts.

Écrire et intégrer des tests automatisés dans le pipeline d'intégration continue (CI) avec les outils de déploiement continu . Déployer un outil tel que ClickUp pour les équipes agiles pour gérer le cycle de vie des tests à travers les produits, les sprints et les projets.

Tests agiles sans effort avec ClickUp

Automatisation de la création des cas de test

L'automatisation des cas de test est le processus de création et d'exécution de scripts de test qui valident les fonctions de votre application sans intervention manuelle. L'automatisation des meilleurs outils modernes de test d'assurance qualité peuvent faire tout cela et bien plus encore.

Par exemple, il peut exécuter de manière répétée les mêmes tests dans différents environnements, plateformes ou configurations, ce qui garantit la cohérence et permet de gagner du temps.

Télécharger ce modèle

Vous pouvez rendre ce processus encore plus efficace en utilisant un cadre éprouvé tel que Le modèle de cas de test de ClickUp . Avec ce modèle, créez, organisez et priorisez les cas de test sans vous soucier de la documentation. Utilisez-le pour rationaliser votre phase de développement de cas de test et construire une automatisation cohérente avec une couverture de test maximale.

Automatisation de la gestion des tests

Il ne suffit pas d'identifier les bugs. Une assurance qualité solide implique l'enregistrement, les rapports, le suivi, les nouveaux tests et la garantie que la fonctionnalité est prête pour la production. Cela nécessite un processus d'automatisation. Un processus automatisé logiciel de suivi des bugs peut faire tout cela et bien plus encore.

Rapports de bugs

Facilitez l'enregistrement des bugs par les testeurs. Utiliser des formulaires pour les équipes de logiciels pour leur permettre de saisir toutes les informations nécessaires dans une forme qui vous convient. Ne partez pas de zéro. Utilisez les formulaires pré-conçus de ClickUp modèles de rapports de bug pour être immédiatement opérationnel.

Suivi des problèmes Modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp est idéal pour cette étape. Ce flux de travail avancé hautement personnalisable vous aide à remonter à la cause première de chaque bug. Il consolide les informations en un seul endroit, ce qui permet à vos équipes de développement de les éliminer facilement !

Télécharger ce modèle

Attribution des ressources

Utiliser Automatisations ClickUp pour attribuer les bugs aux développeurs sur la base de paramètres prédéfinis. Par instance, vous pouvez attribuer automatiquement les bugs d'une fonctionnalité au développeur à qui est assignée la tâche de développement correspondante.

Gestion des tests

Le processus global de gestion de multiples bugs, cas de test, cas d'utilisation, fonctionnalités, exigences et critères d'acceptation peut devenir fastidieux. Pour gérer ce chaos, créez une structure STLC simple et facile à utiliser, en automatisant autant que possible.

Télécharger ce modèle

Tirer parti de l'expérience Modèle de gestion des tests de ClickUp pour paramétrer votre solution de bout en bout pour la gestion du STLC. De l'élaboration des stratégies de test à la conduite des tests, en passant par l'évaluation des résultats et la collaboration avec les membres de l'équipe, utilisez le modèle de niveau intermédiaire comme base.

Par exemple, ce modèle vous permet de créer un dossier de cycle de test pour chaque version, d'ajouter des cas de test pour les nouvelles fonctionnalités, de les attribuer aux membres de l'équipe, de mettre à jour les statuts, de générer des rapports, etc.

Automatisation de la génération des rapports de test

À quoi sert toute l'IA du monde si elle ne peut pas générer de rapports ? Mettez donc les dernières technologies à profit en automatisant la génération de rapports de clôture de tests.

Utiliser ClickUp Brain pour consolider les données/mises à jour à travers diverses tâches et tests afin d'afficher une vue d'ensemble pour chaque partie prenante. Permettre aux membres de l'équipe de poser des questions sur les processus d'AQ, les mises à jour de statut, les performances, etc. en temps réel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-brain-12-1400x648.png ClickUp Brain /$$img/

génération automatisée de rapports d'essais avec ClickUp Brain

Besoin de quelque chose de plus traditionnel ? Essayez Modèle de rapport de test de ClickUp pour vous aider à partir du bon pied.

Automatisation du suivi de la progression

La génération de rapports de test est granulaire, généralement créée pour chaque fonctionnalité/sprint. Pour avoir une vue d'ensemble, essayez Tableaux de bord ClickUp .

Visualisez l'ensemble de votre STLC en un seul endroit. Surveillez le statut de l'exécution des tests, la résolution des gros problèmes, la santé du projet, et plus encore, en temps réel. Créez des widgets personnalisés pour vos besoins, tels que la vue Charge de travail, le suivi des objectifs, etc.

restez au top de votre STLC avec les tableaux de bord ClickUp_

La liste ci-dessus n'est qu'un début. Avec ClickUp, vous pouvez automatiser des dizaines, voire des centaines de processus de gestion de projet sans effort. Pour vous inspirer, voici quelques exemples exemples d'automatisation .

Gérez efficacement votre STLC avec ClickUp

Dans le domaine du développement de logiciels, la qualité est définie par un certain nombre de facteurs. Le logiciel fait-il le travail qu'il est censé faire ? Est-il facile à utiliser ? Est-il rapide ? Est-il sûr ? Fait-il appel à une trop grande largeur de bande du réseau ? Fait-elle bon ménage avec les autres fonctionnalités du produit ? Et ainsi de suite.

L'objectif premier du cycle de vie des tests de logiciels est d'apporter les bonnes réponses à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des logiciels créés aujourd'hui, les tests ne peuvent être efficaces s'ils sont entièrement manuels.

Il en va de même pour la gestion de projet du cycle de vie des logiciels. ClickUp pour les équipes de logiciels l'a bien compris et s'adapte à vos besoins. Il comprend un certain nombre de fonctionnalités spécialement conçues pour les tests de logiciels.

Par exemple, vous pouvez créer des tâches pour chaque bug que vous identifiez et paramétrer le type de tâche comme "bug" Vous pouvez visualiser des diagrammes de burnup et de burndown pour les seuls bugs. Vous pouvez créer des modèles de critères d'acceptation pour chaque type de bug et les ajouter automatiquement aux tâches correspondantes.

Avec ClickUp, vous pouvez construire sans effort des logiciels de haute qualité en identifiant et en résolvant rapidement les défauts, en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction des utilisateurs.

Voir comment ClickUp est change la donne pour les équipes logicielles . Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !