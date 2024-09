les 10 meilleurs outils logiciels de test agile pour les équipes agiles en 2024

Lorsque votre produit se développe, la quantité de tests augmente également de manière exponentielle. Votre équipe d'assurance qualité (AQ) peut avoir du mal à faire face à l'augmentation de la charge de travail.

Le résultat est un retard dans la publication du produit ou l'omission de tests. Entre-temps, l'équipe de développement est peut-être passée à autre chose. Cela se traduit par une dette technique croissante pour votre gestionnaire de projet/propriétaire de produit, car le traitement de chaque défaut nécessite de passer d'une partie à l'autre de la base de code.

Existe-t-il un meilleur moyen pour les développeurs et l'équipe d'assurance qualité de collaborer et de réduire le nombre de bugs dans le code ? Oui ! Les outils de test de logiciels agiles peuvent vous aider à combler ce fossé.

Ces outils utilisent un mélange de tests manuels et automatisés pour s'assurer que le nouveau code répond aux normes de qualité, protège contre les régressions et accélère le processus.

Ici, nous couvrons les 10 meilleurs outils de test agile pour la gestion de vos tests logiciels et l'automatisation des tests, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs limites et leurs prix, afin de vous aider à choisir le bon outil.

Que faut-il rechercher dans les outils de test agiles ?

Dans les environnements de test, il est crucial de disposer d'outils qui permettent de capturer et d'intégrer facilement les retours d'expérience dans les cycles de développement. Mais ce n'est pas tout. Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher lors du choix d'un outil de test agile :

Automatisation: Votre outil de test agile doit assister l'automatisation des tests pour permettre des processus de test efficaces et reproductibles et libérer le temps des testeurs pour des tests plus exploratoires et stratégiques

Gestion des défauts: Choisissez un outil agile avec des options de rapports détaillés pour suivre, signaler et gérer les bugs tout au long du processus de développement et de test de logiciels agiles

Intégration: Les meilleurs outils de test agile s'intègrent à des outils tiers, notamment les plateformes de gestion de projet et les outils d'intégration continue,les logiciels de suivi des utilisateursetOutils de test d'assurance qualité votre organisation utilise

Rapports et analyses : Des aperçus exploitables étayés par des données aident les gestionnaires de projets agiles à mieux naviguer dans leurs efforts de tests agiles. Les outils de test agile populaires génèrent des rapports compressifs pour vos résultats de test. Ils donnent un aperçu de la couverture des tests, des tendances en matière de défauts et de la santé globale du projet

Communication et collaboration en temps réel: Choisissez un outil de test agile qui facilite la communication et la collaboration en temps réel entre toutes les équipes impliquées dans les projets de développement logiciel agile. Il devrait permettre de commenter les cas de test, d'attribuer des défauts et de partager des idées sur les tests pendant le cycle de vie des tests logiciels

Assistance aux méthodologies agiles: Assurez-vous que la solution de gestion des tests que vous choisissez s'aligne sur la méthodologie agile et..principes de développement logiciel agile suivie par votre équipe. Planifiez des fonctionnalités telles que la planification de sprint, la gestion du backlog, les tests de performance, les tests fonctionnels, les tests continus et la cartographie des histoires d'utilisateurs

Souplesse et évolutivité: L'outil d'automatisation agile pour les tests de logiciels doit s'adapter aux besoins de votre équipe, tels que la capacité des utilisateurs, la complexité du projet et les cadres de tests automatisés

L'outil d'automatisation agile pour les tests de logiciels doit s'adapter aux besoins de votre équipe, tels que la capacité des utilisateurs, la complexité du projet et les cadres de tests automatisés Facilité d'utilisation: Une interface conviviale avec des fonctionnalités intuitives maximise l'adoption et réduit la courbe d'apprentissage, garantissant que tout le monde peut tirer parti des avantages de l'outil dans la pratique des tests de logiciels

Les 10 meilleurs outils de test agile à utiliser en 2024

1. ClickUp

L'outil de test agile de ClickUp élimine le besoin de systèmes distincts de gestion des tests et de suivi des bugs. L'outil peut vous aider à concevoir un flux de travail qui s'aligne parfaitement sur la méthodologie agile que vous avez choisie, qu'il s'agisse de tableaux Kanban, de sprints ou d'une approche hybride. Gestion de projet agile de ClickUp offre des centaines de fonctionnalités avancées et personnalisables pour assister l'approche agile moderne des tests et du développement de logiciels. Il répond aux besoins uniques de votre équipe, aux flux de travail complexes et aux préférences.

Les tableaux de bord de ClickUp vous affichent une vue d'ensemble de la progression de vos activités de test

Pour le gestionnaire de projet débordé, ClickUp Brain , un assistant d'écriture IA, aide à la documentation en générant des briefs de produits et des roadmaps, en créant des forfaits de test et en rédigeant des spécifications techniques en l'espace de quelques secondes. Modèle de gestion des tests de ClickUp vous aide à élaborer des stratégies efficaces pour suivre et gérer le test agile, à visualiser la progression et les résultats, et à collaborer avec votre équipe en cas de problème.

Le modèle de gestion des tests de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer l'ensemble du processus de test

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux blancs virtuels: Écrivez des scripts d'automatisation et des feuilles de route, lancez des idées et alignez vos équipes de développement agile sur les livrables et les backlogs avecTableaux blancs ClickUp *Visualiser les flux de travail: Visualisez votre flux de travail avecVue Tableau Kanban de ClickUp. Déplacez les tâches à travers différentes étapes, identifiez les goulots d'étranglement dans l'automatisation des tests et les tests logiciels agiles, et gardez votre équipe sur la bonne voie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Tableau-view-1400x971.png Gérer les Sprints dans l'affichage du Tableau Kanban de ClickUp /$$img/

Créez le flux de travail Agile parfait et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau Kanban de ClickUp

Rapports en temps réel: Générez des rapports personnalisables à l'aide des tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances de l'équipe, identifier les domaines d'amélioration et obtenir des informations précieuses avecdes indicateurs agiles pour les sprints à venir *Assistance IA: ClickUp Brain automatise les tâches chronophages telles que la rédaction de notes de projet, de rapports, de documentation technique, et résume vos..réunions agileset l'attribution de tâches aux membres de l'équipe

via PractiTest PractiTest est une plateforme de gestion des tests d'entreprise qui centralise tous vos tests et vos équipes tout au long des processus de développement agile pour une visibilité de bout en bout.

La plateforme est une boîte à outils tout-en-un pour les testeurs agiles, leur permettant de tout gérer en un seul endroit, y compris les exigences, l'automatisation des tests et les cas de test, le suivi des bugs et la génération de rapports de suivi des défauts.

PractiTest convient aux équipes de taille moyenne à grande ; il gère à la fois les tests manuels et automatisés en un seul endroit, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité, l'agilité et la surveillance de la qualité dans divers processus de test.

Les capacités de rapports granulaires de PractiTest permettent à votre équipe de suivre efficacement la progression de vos tests et de rationaliser la gestion des tests.

Les meilleures fonctionnalités de PractiTest

Capturez et réutilisez en permanence les tests exploratoires et développez des tests innovants et originaux pour remplacer les paramètres de test existants qui sont devenus obsolètes et improductifs

Générez des rapports complets et exportables pour comprendre en profondeur la progression de vos tests et la qualité. Ces rapports vont au-delà des données brutes et servent de base à la prise de décision fondée sur les données et à l'amélioration de la visibilité du projet

Créez des étapes de test ou des cycles d'exécution de test prédéfinis et personnalisez-les à n'importe quelle étape de l'exécution

Les limites de PractiTest

La modification en cours du tableau de bord peut s'avérer fastidieuse

Prix de PractiTest

Teams: 49 $ par mois

49 $ par mois Entreprise: Prix personnalisé

Evaluations des clients de PractiTest

G2: 4.3/5 (200+ avis)

4.3/5 (200+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

3. Jira (par Atlassian)

via Atlassian Jira d'Atlassian est une combinaison de gestion de projet et d'outils d'aide à la décision outil agile pour les équipes de développement , leur permettant de gérer les bugs, de suivre les problèmes et de superviser les projets au sein d'une plateforme unique.

Les équipes peuvent hiérarchiser les histoires les plus critiques pour le backlog de sprint suivant en.. estimant les points de récit . Le résultat est un flux de travail plus efficace et un projet qui progresse selon le forfait.

Si Jira peut être adapté aux méthodologies agiles, il lui manque des fonctionnalités dédiées aux testeurs agiles, notamment la gestion de la configuration, les capacités de tests automatisés et les rapports complets adaptés aux flux de travail agiles.

Pro tip💡 : Pour une expérience de test agile plus rationalisée et plus efficace, envisagez d'utiliser ClickUp aux côtés de Jira . Grâce à une synchronisation bidirectionnelle, l'intégration de ClickUp et Jira rationalise le suivi des problèmes, la création de tâches et l'automatisation des tests en continu dans les flux de travail agiles.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Visualisez les flux de travail et planifiez les projets de manière stratégique grâce aux fonctionnalités de gestion de projet agile de Jira, telles que les tableaux Scrum et Kanban, la planification des sprints et les diagrammes d'épuisement (burndown charts)

Simplifiez votre flux de travail et rationalisez vos processus avec l'application Smart Jira Forms, qui collecte des données et automatise les tâches à l'aide de formulaires pour votre équipe agile

Enrichissez vos connaissances sur la progression du projet grâce à des rapports adaptés aux équipes agiles

À l'aide des modèles de problèmes de Jira, générez des types de problèmes personnalisés, tels que des tests exploratoires ou de régression

Limites de Jira

Bien que Jira soit un excellent outil pour le suivi des problèmes, il ne dispose pas de fonctionnalités de test natives robustes, ce qui complique la tâche des équipes qui souhaitent mener, suivre et gérer leurs tests au sein du système

La création de sous-tâches à partir de problèmes parents n'est pas pratique

Prix de Jira

Free : pour dix utilisateurs

Standard: $7.16 par utilisateur et par mois

$7.16 par utilisateur et par mois Premium: 12,48 $ par utilisateur et par mois

12,48 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Jira évaluations des clients

G2: 4.3/5 (5800+ avis)

4.3/5 (5800+ avis) Capterra: 4.5/5 (14 000+ commentaires)

4. Kualitee

via Kualitee Kualitee s'adresse aux moyennes et grandes organisations en proposant une suite complète pour les tests agiles conçue explicitement pour les équipes de test d'assurance qualité. Bien qu'il ait commencé comme un outil de gestion des cas de test, il s'est développé pour inclure des capacités de suivi des bugs et de gestion des défauts.

Kualitee assiste les tests manuels et automatisés et donne la priorité à la convivialité avec une interface épurée pour les équipes d'assurance qualité. Cela se traduit par une attribution efficace des tâches, des fonctionnalités de collaboration et une visibilité claire du processus de test grâce à des tableaux de bord et des rapports.

L'intégration avec des outils tels que Jira permet de rationaliser les flux de travail au sein d'écosystèmes de développement plus vastes.

Kualitee meilleures fonctionnalités

Gérer votre processus de test, depuis la création et l'organisation des cas de test jusqu'au suivi efficace et à la résolution des bugs (problèmes) identifiés pendant les tests

Adaptation et suivi des rapports de bug pour capturer les détails spécifiques relatifs à votre processus de test

Tableaux de bord distincts pour les testeurs, les développeurs et les responsables afin que chaque groupe obtienne des informations personnalisées sur ce qui est important pour lui

Les limites de Kualitee

Des utilisateurs ont constaté des problèmes avec la suppression/affectation en masse d'utilisateurs et la persistance de profils d'utilisateurs supprimés

Prix de Kualitee

Cloud: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois **A partir de 2920$ par an pour dix utilisateurs

Évaluation des clients de Kualitee

G2: 4.5/5 (120+ commentaires)

4.5/5 (120+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

5. Zéphyr

via Zéphyr Zephyr est idéal pour les organisations à grande échelle qui utilisent déjà Jira et des méthodologies agiles. Cet outil de gestion des tests est un module complémentaire puissant qui améliore vos capacités existantes de suivi des bugs dans Jira.

En s'intégrant de manière transparente à vos flux de travail, Zephyr vous permet de gérer et de suivre efficacement tous les bugs du projet. Cette suite complète permet à vos équipes agiles de bénéficier de fonctionnalités telles que les rapports de bug, les rapports et analyses perspicaces, la gestion agile des cas de test et la gestion des exigences des utilisateurs, le tout dans l'interface familière de Jira.

Grâce à l'intégration bidirectionnelle et multi-instances de Jira, vous pouvez facilement suivre tous vos projets en un seul endroit. Zephyr peut gérer simultanément jusqu'à 200 000 cas de test sur plusieurs projets.

Les meilleures fonctionnalités de Zephyr

Créez, organisez et enregistrez vos cas de test dans un référentiel central accessible dans le monde entier

Mettre à jour les résultats des scripts d'automatisation, générer automatiquement des tableaux de bord et des statuts dans Jira, et s'intégrer à des applications tierces à des fins de rapports

Alignez les exigences des équipes de développement et d'assurance qualité, exécutez les tests étape par étape, utilisez l'automatisation pour effectuer les tests, surveillez les résultats et classez-les comme réussis ou échoués, et enregistrez tous les problèmes détectés dans Jira

Limites de Zephyr

Zephyr ne fait pas de mise à jour du statut de plusieurs étapes de test simultanément pendant l'exécution

Les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser le format des cas de test

Prix de Zephyr

Prix personnalisé

Évaluations des clients de Zephyr

G2: 4.1/5 (70+ commentaires)

4.1/5 (70+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. TestRail

via TestRail TestRail est un outil de test basé sur le web qui permet aux équipes d'assurance qualité et de développement agile de créer, de connecter et de déplacer des cycles de test afin d'améliorer leurs procédures de test.

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, il permet à votre équipe de rester organisée grâce à des cas de test clairs, des captures d'écran et des résultats attendus.

TestRail simplifie la gestion de la charge de travail grâce à ses tableaux de bord et rapports intuitifs. Vous pouvez facilement comparer les exécutions, les configurations et les jalons pour suivre l'évolution des tests dans l'ensemble de vos projets. En outre, comme divers outils de test agile, TestRail dispose de listes de tâches personnelles et d'alertes par e-mail pour améliorer la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de TestRail

Prévoir la charge de travail plus précisément en utilisant les estimations passées et le temps réellement investi - une fonctionnalité qui se distingue parmi tous les outils de test

Examinez les projections et les historiques détaillés des pipelines de tests agiles grâce à des fonctionnalités uniques telles que les prévisions de progression, les diagrammes d'épuisement, les rapports de comparaison et l'archivage sécurisé des versions

Comparer et suivre les activités liées aux tests sur de nombreux projets, jalons, forfaits de test et exécutions grâce à la fonctionnalité de rapports inter-projets

Limites de TestRail

TestRail ne dispose pas d'intégrations intégrées étendues, les utilisateurs doivent donc s'appuyer sur des API ou des solutions tierces

Prix de TestRail

Cloud professionnel: 37 $ par utilisateur et par mois

37 $ par utilisateur et par mois Enterprise cloud: $826 par utilisateur et par an

$826 par utilisateur et par an Serveur professionnel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Serveur Enterprise: $16,500 par an pour 1-20 utilisateurs

Évaluation des clients de TestRail

G2: 4.4/5 (500+ avis)

4.4/5 (500+ avis) Capterra: 4.4/5 (150+ avis)

7. QMetry

via QMétrie QMetry est une plateforme d'orchestration de tests de niveau entreprise pour les équipes de tests agiles et DevOps.

Utilisez l'intelligence Gen IA-QMetry avec des fonctionnalités telles que la recherche intelligente, la génération automatisée de cas de test et la détection de cas de test flaky pour améliorer votre temps de mise sur le marché.

QMetry s'intègre aux frameworks d'automatisation des tests, notamment UFT, Cucumber, QAF et TestNG, garantissant la conformité avec votre environnement de test. Il s'intègre également aux outils d'intégration continue et de déploiement continu DevOps les plus répandus, tels que Maven et Jenkins.

Les meilleures fonctionnalités de QMetry

Rationalisez et optimisez votre processus de test avec une priorisation et une optimisation intelligentes des cas de test à l'intérieur de Jira avec la plateforme de gestion des tests de QMetry avec Jira

Audit automatique pour le suivi des approbations et des révisions avec la fonctionnalité de signature électronique de QMetry

Créez des rapports prêts à l'emploi, des rapports d'exécution des tests et des rapports de traçabilité pour représenter les données du projet pour la prise de décision

Limites de QMetry

Il manque un mécanisme de rapports complet. Les rapports peuvent indiquer l'utilisateur qui a effectué la dernière mise à jour d'une suite de tests exécutée simultanément, ce qui peut prêter à confusion

Prix de QMetry

Enterprise: 72 $ par utilisateur et par mois

72 $ par utilisateur et par mois Enterprise Plus: Prix personnalisé

Évaluations des clients de QMetry

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. TestFLO

via Deviniti L'outil de gestion des tests de TestFLO pour Jira optimise les processus de test, réduit les coûts et améliore la qualité des logiciels. Il s'intègre à vos flux de travail Jira existants, éliminant ainsi la nécessité d'apprendre une nouvelle plateforme, et garantit que toutes vos données de test restent centralisées dans Jira.

Conçu pour les équipes agiles, TestFLO leur permet de créer, d'organiser et d'exécuter des tests directement dans Jira, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de test. Suivez la progression, enregistrez les résultats et signalez facilement les bugs dans votre interface Jira habituelle.

Il s'adapte aux méthodologies agiles, en cascade et autres pour répondre aux diverses exigences en matière de tests et répond aux exigences réglementaires en matière de tests pour respecter les normes légales.

TestFLO meilleures fonctionnalités

Utilisez le référentiel de test comme un endroit centralisé pour vos projets dans Jira pour définir des suites de tests avec des dossiers, créer des cas de test et ajouter des référentiels

Permettre des tests de logiciels à grande échelle et l'automatisation des tests dans Jira via l'API REST

Établir des connexions ou des liens traçables entre les exigences, les cas de test et d'autres éléments dans Jira, puis valider ces liens à l'aide de rapports

Limites de TestFLO

Il n'est pas adapté aux équipes qui ne font pas partie de l'écosystème Jira en raison de ses fonctions limitées

Prix de TestFLO

Jusqu'à 50 utilisateurs: 825 $ par an

825 $ par an Jusqu'à 100 utilisateurs: $1925 par an

$1925 par an Jusqu'à 250 utilisateurs: 3850 $ par an

3850 $ par an Jusqu'à 500 utilisateurs: 6600 $ par an

6600 $ par an Jusqu'à 750 utilisateurs: 8800 $ par an

TestFLO évaluations des clients

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. TestPad

via TestPad Si vous souhaitez passer d'outils de gestion de cas de test compliqués et de feuilles de calcul à un outil de test léger, TestPad est un bon choix.

L'interface intuitive de TestPad permet à n'importe quel membre de votre équipe de gestion de projet agile d'effectuer des tests exploratoires, de régression et d'acceptation par l'utilisateur, qu'il s'agisse de managers d'équipe, de développeurs ou de testeurs de logiciels internes ou externes.

Les meilleures fonctionnalités de TestPad

Tapez des centaines d'invites de test en quelques minutes à l'aide d'un éditeur à clavier, et les forfaits de test gratuits s'adaptent à la façon dont vous souhaitez les tester

Générer des rapports instantanés et sauvegarder/imprimer tout ce qui a été testé pour les pistes d'audit

Collaborez avec des testeurs externes grâce à un accès invité - idéal pour les clients qui effectuent des tests d'acceptation des utilisateurs

Limites de TestPad

Des flux de travail encombrants, des limites sur les fonctions du navigateur et une conception contre-intuitive nuisent à la facilité d'utilisation

Les cas de test requièrent des structures succès/échec spécifiques, ce qui les rend moins adaptables à l'identification de nouveaux bugs

Prix de TestPad

Essentiel: 59 $ par mois

59 $ par mois Teams: 119 $ par mois

119 $ par mois Teams 15: 179 $ par mois

179 $ par mois Département: 299 $ par mois

TestPad évaluations des clients

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Qase

via Qase Qase est un outil de gestion des tests basé sur le cloud destiné aux équipes d'assurance qualité et de développement. Il fournit un suivi et des rapports pour les tests de logiciels manuels et automatisés. Vous pouvez utiliser Qase pour orchestrer vos activités d'assurance qualité de bout en bout, de la planification et de l'exécution des tests à l'analyse et aux rapports.

Grâce à l'intégration avec des outils de gestion de projet populaires tels que Jira et Trello, Qase garantit un flux de travail fluide, tandis que les fonctionnalités de collaboration en temps réel, telles que les commentaires, l'attribution de défauts et les discussions in-app, permettent à votre équipe de rester alignée.

Les meilleures fonctionnalités de Qase

Transférez les cas de test vers et depuis les outils de gestion de test populaires comme Jira et Trello

Exporter les cas de test vers différents formats de fichiers, notamment XLSX et CSV

Exécutez des forfaits de test et surveillez leur statut, qu'ils aient réussi, échoué ou qu'ils soient bloqués, par le biais de l'écran d'exécution des tests lui-même

Gardez une trace de vos suites de tests et de vos cas en les organisant en groupes logiques. Au sein de chaque suite de tests, vous pouvez spécifier la gravité, les conditions et les étapes de chaque cas de test

Limites de Qase

Les utilisateurs trouvent qu'il est difficile de créer des checklists et des scripts de test sans écrire des cas de test complets

Prix de Qase

Free

Démarrage: 24 $ par utilisateur et par mois

24 $ par utilisateur et par mois Business: 36 $ par utilisateur et par mois

36 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Prix personnalisé

Qase avis des clients

G2: 4.7/5 (150+ commentaires)

4.7/5 (150+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

Découvrez le meilleur outil de test logiciel agile pour votre équipe

Chacun de ces outils de test logiciel agile répond à des besoins spécifiques. Alors que certains donnent la priorité à une interface conviviale pour les petites équipes, d'autres s'adressent aux projets agiles des grandes entreprises avec des capacités de rapports et d'intégration robustes.

ClickUp est un outil de gestion de projet agile complet et convivial destiné aux équipes de toute taille. Il permet à votre équipe de gérer l'ensemble du processus de test, de la planification à l'exécution en passant par l'élaboration de rapports pertinents, le tout au sein d'une plateforme unique et intuitive. L'intégration transparente de ClickUp avec le système de gestion de projet de l meilleurs outils de gestion de projet comme Jira garantit un flux de travail fluide, tandis que les fonctionnalités de collaboration en temps réel permettent de maintenir l'alignement de tous.

Si vous êtes prêt à rationaliser votre processus de test agile, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour commencer.