ClickUp change la donne pour les équipes de développement de logiciels avec des dizaines de nouvelles fonctionnalités et ressources pour maximiser l'efficacité afin que vos équipes de gestion de produits, d'ingénierie et de conception puissent livrer de meilleurs produits, plus rapidement.

Des objectifs et du forfait à la documentation et au développement, ClickUp connecte désormais de manière transparente l'ensemble de votre processus de développement, de l'idéation à la mise en production. Ci-dessous, nous vous expliquons comment ClickUp assiste chaque étape.

Échéancier ClickUp du processus de développement

Stratégie et forfaits

Que vous conduisiez une stratégie produit à l'échelle de l'entreprise ou que vous documentiez simplement les récits des utilisateurs pour la prochaine version, ClickUp vous aide à simplifier, à aligner et à collaborer sur la stratégie et le forfait. Les nouvelles fonctionnalités, les modèles et les outils de collaboration facilitent la transformation de votre idée en un projet d'envergure.

ClickUp AI : Démarrez plus rapidement 🧠

Ne perdez plus de temps à résumer la mise à jour hebdomadaire du sprint - laissez.. ClickUp AI à le faire pour vous. En tant que seule plateforme offrant des invites préconstruites spécifiques à chaque département, vos chefs de produit, développeurs et concepteurs peuvent exploiter plus efficacement la puissance de l'IA.

Permettez-leur de démarrer plus rapidement et réduisez le travail occupé afin qu'ils puissent se concentrer sur la prochaine grande chose. Pour commencer, ajoutez ClickUp AI à votre compte pour un montant de 1,5 million d'euros prix de prévente de 5$ par utilisateur (par mois), et utilisez la commande slash /IA Outils pour activer les invites, instructions.

Exemple de commande slash ClickUp Outils IA

Invitations de ClickUp AI spécifiques à un département pour les chefs de produit

Tableaux blancs : Transformer les idées en actions💡

Transformez n'importe quelle réunion hors site, session de planification, ou atelier d'équipe en un canevas de collaboration grâce aux tableaux blancs remaniés qui vous permettent d'intégrer des dessins, des documents et des listes dans votre espace de travail virtuel. Jetez un coup d'œil au nouveau Modèles de tableaux blancs pour les équipes de production pour commencer dès aujourd'hui.

Cartes intégrées au Tableau blanc ClickUp, documents et listes

Intégrez facilement des documents, des listes, des cartes et d'autres éléments ClickUp sur les Tableaux blancs

Priorité et feuille de route

Votre projet personnel boîte à outils de priorisation . Simplifiez la communication avec les parties prenantes, prenez des décisions éclairées fondées sur des données et identifiez les dépendances avant qu'elles ne deviennent des obstacles.

Fixer des priorités : Identifier le prochain grand projet devrait être simple🚦

Regroupez et hiérarchisez les idées de produits, les améliorations de fonctionnalités et les éléments du carnet de commandes avec des champs entièrement personnalisables, des formules, etc. Créez un référentiel d'informations sur les clients avec des sondages alimentés par ClickUp Forms.

Avec logique conditionnelle nouvellement ajoutée vous permet de capturer facilement la voix du client pour vous et vos utilisateurs. En outre, intégrez le retour d'information provenant d'autres systèmes pour accompagner la feuille de route du produit avec intégrations de Canny, Zendesk et autres.

Exemple d'affichage de la liste du carnet de commandes d'un produit ClickUp

Utilisez ClickUp pour créer une vue Liste du carnet de commandes avec des champs personnalisés tels que Priorité, ARR, et plus encore

Échéancier et Gantt : Visualisez facilement les feuilles de route et les dépendances 🛣

Laissez tomber les conjectures lorsqu'il s'agit d'orchestrer des versions interfonctionnelles complexes. Planifiez facilement les dépendances et les jalons entre les épiques grâce aux vues Gantt et Échéancier.

Vue Gantt ClickUp avec tâches et dépendances

Obtenez une image claire de vos tâches et dépendances dans la vue Gantt de ClickUp

Recherche et conception

ClickUp établit une connexion transparente entre la conception, le produit et l'ingénierie au cours de la phase de recherche et de développement phase de recherche et de conception du développement de logiciels, permettant aux équipes de créer de beaux documents pour la recherche et les exigences du produit, et collaborer à l'aide de Tableaux blancs pour la cartographie des parcours et les récits d'utilisateurs.

Histoires d'utilisateurs et cartographie des parcours Tableaux blancs 👩‍🏫

La cartographie des parcours devient un jeu d'enfant grâce à de nouveaux modèles pour les tableaux blancs. Utilisez nos modèles préconstruits ou créez les vôtres pour obtenir des modèles cohérents et reproductibles.

Utilisez ClickUp Whiteboards avec des objets, des tâches, des relations et des stickies pour collaborer visuellement avec votre équipe

Utilisez ClickUp Whiteboards avec des objets, des tâches, des relations et des stickies pour collaborer visuellement avec votre équipe

Recherche utilisateur et documents sur les exigences du produit 📝

Alignez les parties prenantes avec des documents qui vous permettent de mapper facilement les décisions, de lier les entretiens et même d'intégrer des forfaits de projet entiers, le tout en un seul endroit. Ajoutez des Tableaux blancs, des fichiers Figma et bien plus encore directement dans vos épiques et votre documentation produit.

Démarrez avec de nouveaux modèles pour Recherche par l'utilisateur et Documents sur les exigences du produit aujourd'hui !

Avec ClickUp Docs, vous pouvez documenter les exigences de vos produits et intégrer votre liste Sprint

Avec ClickUp Docs, vous pouvez documenter les exigences de vos produits et intégrer votre liste Sprint

Intégration de Figma pour une collaboration cohésive 🎨

Expédiez plus rapidement avec moins de va-et-vient en faisant travailler votre équipe de conception aux côtés de vos développeurs et de vos managers d'équipe. L'intégration de ClickUp avec Figma met les maquettes et les wireframes au premier plan de la discussion en intégrant les conceptions dans les documents, les tâches, les Tableaux blancs et bien plus encore !

Développement agile

Le développement agile est la pierre angulaire du développement moderne développement de logiciels . Avec des Sprints flexibles et ajustables, des rapports de Sprint améliorés et plus de personnalisation, nous faisons du développement agile un jeu d'enfant.

Mises à jour de la gestion des sprints et des rapports 💡

Personnalisé durées de sprint et les paramètres améliorés du dossier de sprints permettent aux équipes agiles de suivre leur travail avec précision, ce qui se traduit par des rapports extrêmement précis. Les nouvelles cartes de rapports révèlent l'ensemble des performances globales.

Et plus tard dans l'année, vous pourrez afficher les détails des données sous-jacentes pour une analyse plus approfondie. Utiliser Cartes d'analyse pour savoir si votre équipe est sur la bonne voie par rapport à ce qui a été validé.

Les nouvelles cartes Sprint Burndown peuvent vous aider à plonger plus profondément dans vos données pour une analyse plus approfondie

Les nouvelles cartes Sprint Burndown peuvent vous aider à plonger plus profondément dans vos données pour une analyse plus approfondie

D'un autre côté, utilisez Cartes de brûlure pour visualiser la progression vers l'achevé.

Nouvelle carte de rapport du diagramme d'épuisement de ClickUp Sprint

Voyez la progression vers l'achèvement de votre sprint avec les nouvelles cartes d'épuisement des ressources

Enfin, vous pouvez créer des rapports de vélocité très visuels afin d'améliorer la précision des futures estimations de Sprints.

Améliorez les estimations futures de Sprint avec des cartes de vélocité précises et visuellement attrayantes dans ClickUp

Améliorez les estimations futures de Sprint avec des cartes de vélocité précises et visuellement attrayantes dans ClickUp

Couloirs pour la gestion du standup, du programme et du portfolio 🏊‍♂️

Que vous gériez une réunion quotidienne ou que vous suiviez votre portfolio de produits à travers les départements et les équipes, la nouvelle fonctionnalité Swimlanes dans la vue Tableau vous permet de grouper, trier et filtrer par n'importe quel champ personnalisé, facilitant ainsi l'examen des projets ou l'ajustement des ressources.

Suivi des versions et des objectifs

Chaque équipe de développement de logiciels connaît le forfait et l'exécution ne représentent que la moitié de la bataille. C'est pourquoi nous avons augmenté la puissance de feu de la gestion des versions, le lancement de nouveaux produits et le suivi de tout ce qui a trait aux objectifs de l'entreprise.

Intégrations Git : Une visibilité sans travail fastidieux ⚒️

Créez des branches, lancez des demandes d'extraction et suivez les validations grâce à l'intégration transparente de ClickUp à des outils tels que GitHub gitHub, GitLab, et bien d'autres encore, qui permettent à vos développeurs d'être satisfaits et de se concentrer sur le code plutôt que sur la mise à jour de statuts manuels.

Demande de tirage ClickUp via l'intégration Git

Il est simple de connecter ClickUp via les intégrations Git pour des choses comme les demandes d'extraction

Lancements de produits : Collaborez de manière transversale en toute simplicité 📣

Faites passer vos lancements de produits à la vitesse supérieure avec ClickUp, la capacité de changement de jeu mise à disposition par Tâches dans plusieurs listes (TIML) signifie que non seulement votre triade de développement collabore plus étroitement, mais aussi vos équipes non techniques !

TIML permet à d'autres équipes, telles que le marketing ou l'administration, de collaborer plus étroitement la réussite des clients les membres de l'équipe de gestion des ressources humaines peuvent ainsi regrouper les tâches qui les concernent dans un espace qui leur est réservé, ce qui facilite la visibilité, la collaboration et un alignement plus étroit.

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

Automatisation du suivi des objectifs et de l'OKR 📈

Suivez automatiquement la progression du développement par rapport aux objectifs et aux OKR de l'entreprise - aucune mise à jour manuelle n'est nécessaire. Commencez avec notre nouveau Modèle d'OKRs ici .

Bonus: Modèles d'ingénierie

Pour commencer

Augmenter la productivité de développement de votre équipe n'a jamais été aussi facile.

Notre nouvelle Software Development Hub est une ressource dédiée aux chefs de produit, aux développeurs et aux concepteurs. Accédez à des articles pour élargir votre vue sur le développement agile, à des flux pour augmenter la collaboration et la productivité des équipes lors d'ateliers en direct, et à de nouveaux guides de modèles rédigés par des experts du secteur pour vous aider à mettre en place des flux de travail agiles en quelques secondes.

La méthode agile consiste à adopter une approche itérative - l'opérationnalisation de vos processus ne devrait pas être différente. Continuez à affiner vos processus de gestion de projet de développement de logiciels avec ClickUp University cours dédiés aux Teams de logiciels . Ces cours vont d'aperçus en taille à des tutoriels approfondis sur la manière de gérer le cycle de vie de votre produit dans ClickUp.

