Modèles gratuits de listes À faire pour Google Sheets

Une liste à faire a un effet apaisant car elle stimule la productivité et vous donne une orientation claire.

Plus de 73% des personnes aux États-Unis reconnaissent que les listes sont des outils efficaces de gestion du stress qui augmentent l'efficacité.

Étant donné que la construction d'une système de liste à faire est fastidieux, un modèle prêt à l'emploi double l'impact en réduisant l'effort. Si vous êtes un utilisateur de Google, un modèle de liste de tâches Google Sheets est un moyen simple et rapide de commencer. Vous avez l'impression de faire beaucoup de recherches ? Ne vous inquiétez pas !

Cet article explore les six meilleurs modèles de liste de tâches de Google Sheets et met en évidence des alternatives puissantes de ClickUp pour des résultats plus rationalisés.

**Qu'est-ce que les modèles de liste à faire de Google Sheets ?

Google Sheets modèles de listes à faire sont des feuilles de calcul préconçues qui mettent en forme l'organisation des tâches. Ces modèles vous permettent de suivre votre progression quotidienne en vous donnant un aperçu des statuts des tâches.

Ils comprennent généralement des colonnes pour les aspects suivants :

Nom de la tâche: Le nom et la description des tâches que vous devez achever

Le nom et la description des tâches que vous devez achever Priorité des tâches: Indique l'urgence et l'importance de la tâche (par exemple, élevée, moyenne, faible)

Indique l'urgence et l'importance de la tâche (par exemple, élevée, moyenne, faible) Date d'échéance: Échéances pour l'achèvement des tâches

Échéances pour l'achèvement des tâches **Statut de la tâche : indique la progression de la tâche (par exemple, À faire, En cours, Achevé)

Notes: Espace pour tout détail ou contexte supplémentaire

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste À faire de Google Sheets?

Chaque objectif ou projet implique des tâches différentes, sur la base desquelles vous pouvez personnaliser votre liste de choses à faire. Voici les éléments que toute application et tout modèle de liste à faire Google Sheets doivent posséder :

Une disposition organisée: Le modèle doit être facile à lire et à comprendre en un coup d'œil

Le modèle doit être facile à lire et à comprendre en un coup d'œil Champs personnalisables: Vous devez pouvoir ajouter ou supprimer des colonnes pour suivre les informations les plus essentielles

Vous devez pouvoir ajouter ou supprimer des colonnes pour suivre les informations les plus essentielles Repères visuels: Les fonctionnalités telles que le code couleur, les cases à cocher et les barres de progression facilitent la visualisation de votre charge de travail et le suivi de vos progrès

Les fonctionnalités telles que le code couleur, les cases à cocher et les barres de progression facilitent la visualisation de votre charge de travail et le suivi de vos progrès Option de partage facile: Le modèle Google Sheets doit pouvoir être facilement partagé et faire l'objet d'une collaboration avec les membres de l'équipe

Le modèle Google Sheets doit pouvoir être facilement partagé et faire l'objet d'une collaboration avec les membres de l'équipe Mise à jour et automatisation en temps réel: Efficace exemples de modèles de liste À faire sont dotés de capacités de mise à jour en temps réel et de la possibilité d'ajouter des intégrations telles que des calendriers pour une gestion de projet efficace

6 modèles de liste à faire de Google Sheets

1. Modèle de liste à faire de Google Sheets par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss26-1040x1400.png Modèle de liste de choses à faire de Google Sheets par GooDocs modèle de liste de choses à faire de google sheets /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Google Sheets GooDocs Vous voulez une simple liste de tâches pour deux jours ? Cette liste Modèle de liste à faire de Google Sheets par GooDocs est un excellent choix. Le modèle dispose d'un espace pour les trois tâches les plus prioritaires afin de traiter rapidement les éléments importants.

Il est doté de fonctionnalités telles que 15 Box en tant que checklist de gestion de projet et un calendrier pour l'établissement des horaires. Le modèle vous permet également d'ajouter des notes et de dresser un forfait pour le lendemain. Un autre avantage est qu'il se présente également sous la forme d'un Liste à faire au format Excel .

Idéal pour: Suivre les priorités et organiser les tâches sur deux jours, avec des sections pour les notes, le forfait et un calendrier pour faciliter la planification.

2. Modèle de liste à faire pour un projet par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss27.png Modèle de liste des choses à faire par GooDocs Modèle de liste des choses à faire par google sheets /$$$img/

il s'agit d'un modèle de liste de choses à faire de google sheets GooDocs Un autre cadre de GooDocs est le suivant Modèle de liste à faire pour un projet sur Google Sheets . Ce choix polyvalent vise à aider à gérer plusieurs projets de toute envergure. Le modèle de feuille de calcul comporte des fonctionnalités de délégation des tâches, de niveaux de priorité, de planification et de suivi de la progression.

La solution propose des champs supplémentaires spécialement conçus pour les projets, tels que les budgets, les délais et les notes. Sa conception à la fois simple et intuitive favorise également la collaboration au sein de l'équipe.

Idéal pour: La gestion de plusieurs projets avec des fonctionnalités de délégation de tâches, de paramètres de priorité, de planification et de suivi de la progression - parfait pour la collaboration d'équipe.

3. Modèle de liste à faire colorée de Google Sheets par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss28-1006x1400.png Google Sheets Colorful To-Do List Template by GooDocs modèle de liste de choses à faire google sheets /$$img/

il s'agit d'un modèle de liste de choses à faire de Google Sheets GooDocs Les GooDocs Google Sheets Modèle de liste de choses à faire en couleur offre une approche vivante et organisée de la planification des tâches quotidiennes. Ses couleurs vives et sa disposition facilitent le repérage, la visualisation et l'organisation des tâches suivre les tâches tout au long de la journée.

Avec des espaces désignés pour les plages horaires, les cases à cocher et les notes, ce modèle constitue un moyen amusant et fonctionnel de gérer votre emploi du temps quotidien.

Idéal pour: Organiser visuellement les tâches quotidiennes, avec des couleurs vives, des plages horaires et des cases à cocher qui rendent le suivi des temps facile et engageant.

4. Modèle de liste à faire de Google Sheets par TEMPLATE.NET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss29-1400x827.png Google Sheets To Do List Template by TEMPLATE.NET modèle de liste de choses à faire google sheets /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de Google Sheets Template.net Ce site Modèle de liste À faire de Google Sheets de Template.net rend la gestion des tâches quotidiennes complète et structurée. Il facilite un flux de travail organisé et efficace avec des colonnes pour gérer le temps, les descriptions de tâches, les notes et le marquage de la progression.

La conception propre et personnalisable du modèle en fait un outil idéal pour la gestion des tâches quotidiennes des tâches personnelles ou des aspirations professionnelles. Dans l'ensemble, cette solution favorise la productivité et une gestion efficace du temps.

Idéal pour: Organiser les tâches quotidiennes avec une disposition structurée, offrant des sections pour la gestion du temps, les détails des tâches, les notes et le suivi du temps - parfait pour stimuler la productivité et l'efficacité du temps.

5. Modèle de liste à faire quotidienne, hebdomadaire et mensuelle par TEMPLATE.NET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss30-1400x998.png Modèle de liste de tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles par TEMPLATE.NET Modèle de liste de tâches google sheets /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Template.net Ce Modèle.net Cadre de travail de Google Sheets vous aide à planifier les tâches sur différents échéanciers de manière exhaustive. Il comporte une section distincte pour les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, ainsi qu'un tableau de bord pour résumer les performances.

Ce modèle met à jour la progression à court et à long terme dès que vous marquez des tâches comme achevées. Son graphique de tendance est particulièrement utile pour obtenir un aperçu équilibré des activités quotidiennes. Template.net vous permet également d'exporter ce modèle checklist dans Excel mettre en forme.

Idéal pour: Le suivi des tâches sur des échéanciers quotidiens, hebdomadaires et mensuels, avec un tableau de bord et un graphique de tendance qui affichent une vue équilibrée de la progression à court et à long terme.

6. Modèle de liste à faire hebdomadaire par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss31.png Modèle de liste de choses à faire pour la semaine par GooDocs Modèle de liste de choses à faire pour google sheets /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les feuilles de calcul de google sheets GooDocs Ce document GooDocs Modèle de liste hebdomadaire à faire sur Google Sheets est un cadre prêt à l'emploi mais concis pour les planificateurs hebdomadaires. Il offre un format simple et visuellement attrayant avec des espaces dédiés. Il permet également de bien organiser toutes les tâches et les rendez-vous.

Le design coloré et les cases à cocher du modèle de checklist offrent un moyen attrayant et satisfaisant de suivre la progression. Ainsi, terminez une journée ou une semaine entière avec un sentiment d'accomplissement et de motivation.

Idéal pour: Le forfait hebdomadaire, mettant en forme de manière concise et visuellement attrayante les tâches et les rendez-vous tout en offrant une manière attrayante de suivre la progression.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les listes À faire

Si Google Sheets peut être un outil pratique pour créer un modèle de checklist, il fait cependant preuve de certaines limites. Avant de choisir cet outil, voici quatre limites à ne pas oublier :

Fonctionnalités minimales pour les tâches : Google Sheets manque de fonctionnalités complètes par rapport aux applications dédiées aux listes à faire. Cela inclut les rappels, les tâches récurrentes et les dépendances des tâches

Google Sheets manque de fonctionnalités complètes par rapport aux applications dédiées aux listes à faire. Cela inclut les rappels, les tâches récurrentes et les dépendances des tâches Historique des versions fastidieux: Bien que plusieurs personnes puissent collaborer sur Google Sheets, le suivi des modifications est parfois fastidieux. C'est particulièrement vrai pour les projets de travail complexes qui nécessitent plusieurs sous-fiches

Bien que plusieurs personnes puissent collaborer sur Google Sheets, le suivi des modifications est parfois fastidieux. C'est particulièrement vrai pour les projets de travail complexes qui nécessitent plusieurs sous-fiches Mise en forme limitée: Chaque modèle de Google Sheets dispose d'options de mise en forme, mais elles sont assez basiques. Ses visualisations, telles que les diagrammes et les graphiques, sont également limitées

Chaque modèle de Google Sheets dispose d'options de mise en forme, mais elles sont assez basiques. Ses visualisations, telles que les diagrammes et les graphiques, sont également limitées Problèmes d'automatisation et d'intégration: Google Sheets ne fait pas appel à des fonctionnalités d'automatisation intégrées. En fait, il ne s'intègre qu'aux environnements de travail de Google, tels que Google Docs et Gmail

Modèles alternatifs de liste À faire

Compte tenu des limites de Google Sheets, la recherche d'une alternative application de liste à faire est une nécessité évidente. ClickUp s'impose comme le meilleur choix pour une gestion de projet efficace - éliminant le besoin de chercher d'autres solutions de gestion de projet logiciel de gestion des tâches .

Voici une comparaison rapide qui présente ClickUp comme le maestro ultime de la liste à faire.

Fonctionnalité Google Sheets ClickUp Interface utilisateur ✅ Style feuille de calcul familier ✅ Moderne, intuitif et complet. ❌ Les listes À faire sont toutes basées sur des règles de validation de données fastidieuses ✅ 🏆 Les tâches sont faciles à créer, à suivre et sur lesquelles il est facile de se concentrer ❌ Qu'est-ce que c'est ? ✅ 🏆 Des sous-tâches illimitées et faciles à interconnecter Tâches récurrentes ❌ Pas de fonctionnalités liées aux dates d'échéance ! ✅ 🏆 Cliquez simplement pour simplifier les objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels ❌ Pas d'interconnexions ✅ 🏆 🏆 Établir des séquences, des relations, etc Collaboration ✅ En temps réel, plusieurs utilisateurs ✅ 🏆 En temps réel, plusieurs équipes, et traçable aussi Étiquettes dans chaque cellule ✅ 🏆 🏆 Chat en direct, étiquettes instantanées, commentaires interactifs Historique de la version ✅ Traçabilité au niveau de la feuille de calcul ✅ 🏆 Traçabilité au niveau de la tâche, de l'heure et du contenu ✅ 🏆 Traçabilité au niveau de la feuille de calcul ✅ 🏆 Traçabilité au niveau de la tâche, de l'heure et du contenu Les alertes sont disponibles au niveau de la feuille de calcul ✅ 🏆 Traçable au niveau de la tâche, du temps et du contenu ✅ 🏆 Rappels ❌ Pas d'alertes disponibles ✅ 🏆 Oui, et oui ! Paramétrez également des alertes par e-mail ! Il est même doté d'une fonctionnalité IA intégrée appelée ClickUp Brain ➖ Formatage de base ✅ 🏆 🏆 Extrêmement personnalisable, même pour les épiceries ! Visualisations ➖ Basic ✅ 🏆 🏆 Comprend des tableaux, des listes, des échéanciers et des diagrammes de Gantt affichés. Connectez-vous au tableau de bord analytique pour obtenir des informations !

La comparaison parle d'elle-même - ClickUp est un choix plus complet, que votre liste à faire concerne des tâches personnelles, des projets d'entreprise ou un.. liste pour gérer le TDAH .

11 modèles de liste à faire ClickUp pour stimuler la productivité

1. Modèle de liste à faire de base de ClickUp

Vous cherchez un cadre de tâches instantanées tout-en-un ? Vous devez avoir le Modèle de liste à faire de base ClickUp . La polyvalence de cette solution répond à tous les objectifs possibles.

La disposition est simple et visuellement attrayante, parfaite pour que vous puissiez la personnaliser en fonction de vos tâches quotidiennes. Le modèle de checklist vous permet de créer, d'attribuer et de suivre les tâches en temps réel. En l'intégrant à ClickUp Brain en fait un puissant outil d'aide à la décision Outil IA de liste de choses à faire avec des capacités de rédaction, d'automatisation et de résumée

Ideal for: Gestion des tâches tout-en-un avec création, attribution et suivi des tâches en temps réel.

2. Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp

Vous voulez un centre de commande personnel pour conquérir les tâches quotidiennes ? Le Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp est la solution. Ce hub numérique élégant vous permet de planifier les tâches quotidiennes afin de fixer des objectifs réalisables pour vous motiver.

Le modèle de checklist est assorti de sous-tâches pour décomposer les sujets complexes en tâches gérables. Il comprend également une liste de contrôle liste de priorités des dates d'échéance et des emplacements pour suivre le flux de travail. Avec ClickUp, vous resterez organisé et atteindrez une productivité maximale, sachant que rien ne vous échappera.

Idéal pour: Créer un centre de commande personnel pour les tâches quotidiennes, avec des fonctionnalités de sous-tâches pour simplifier les sujets complexes.

3. Modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp

Modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp est le choix idéal pour la planification à court et à long terme. Il organise les tâches en fonction de plusieurs rôles et priorités. Le cadre offre huit vues personnalisées, telles que la vue Schedule et la vue Gantt, pour vous donner une idée du déroulement de vos journées.

Le modèle met en évidence la catégorie de la tâche pour rationaliser les efforts. Il est également doté d'une évaluation de la productivité pour faciliter l'examen des gains d'efficacité. Le modèle de liste est entièrement personnalisable et visuellement attrayant.

Le modèle met en évidence la catégorie de la tâche pour rationaliser les efforts. Il est également doté d'une évaluation de la productivité pour faciliter l'examen des gains d'efficacité. Le modèle de liste est entièrement personnalisable et visuellement attrayant.

Idéal pour: La planification à court et à long terme, offrant huit affichages personnalisés pour organiser les tâches par rôle et par priorité.

4. Modèle de liste à faire pour le travail de ClickUp

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de liste à faire pour le travail ClickUp est la clé d'une organisation des tâches sans effort et d'une concentration accrue. Son statut de tâche personnalisé préconçu facilite la mise à jour des tâches quotidiennes et hebdomadaires.

Les statuts personnalisés de cette liste à faire, tels que les notes et les e-mails de contact, permettent de retracer instantanément les tâches de travail. Il propose des types de tâches pour les équipes interfonctionnelles. Ses puissantes capacités de suivi du temps permettent même aux équipes de grande envergure d'optimiser leurs efforts.

Ce modèle de liste de tâches est livré avec des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban, qui vous permettent de voir les tâches en un seul endroit et de mieux gérer vos tâches quotidiennes.

Idéal pour: Les équipes interfonctionnelles pour optimiser leurs efforts tout en gérant les tâches grâce aux diagrammes de Gantt et de Kanban.

5. Modèle de liste d'activités de ClickUp

Si vous voulez des dépendances et une structure pour créer un flux de travail fluide, Modèle de liste d'activités de ClickUp est un choix de premier ordre.

La liste à faire se compose d'une seule tâche et de plus de 13 sous-tâches. Elle planifie l'état d'avancement des tâches en temps réel à l'aide d'une barre de progression. Le modèle vous offre un espace dédié pour ajouter les détails du projet, sa portée, les dates d'échéance et d'autres informations essentielles.

Il s'agit d'un outil idéal pour les entreprises et les utilisateurs à la recherche d'un maximum d'informations sans encombrement.

Idéal pour: Les utilisateurs à la recherche de détails complets sur un projet et d'un flux de travail fluide avec des dépendances structurées.

6. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de gestion des tâches ClickUp est un cadre qui offre un aperçu clair et agréable de vos tâches. Sa barre de progression dédiée planifie chaque tâche et vous aide à comprendre les dépendances.

Le modèle favorise la responsabilisation et la clarté grâce à des champs tels que le nom du service et les estimations de durée.

Le cadre dispose d'une automatisation préconçue qui met en évidence les changements de statut par le biais des thèmes du modèle. La solution garantit la productivité dans les choses que vous faites en collaborant et en achevant les tâches plus rapidement.

Ideal for: Collaboration efficace et achèvement des tâches avec un aperçu clair de vos tâches.

7. ClickUp Modèle de liste à faire pour les déménagements

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de liste à faire pour le déménagement ClickUp est conçu pour cocher toutes les tâches liées au changement d'Accueil, telles que l'emballage et le forfait. Les champs de données prédéfinis, tels que la date d'échéance et le statut de la tâche, vous donnent un aperçu rapide de votre charge de travail.

Le modèle de liste à faire vous permet de regrouper les tâches dans un affichage personnalisé appelé "Étapes du déménagement" Celle-ci comprend des catégories telles que "avant le déménagement" et "le jour du déménagement" Grâce à ce cadre, le déménagement devient un travail sans stress, car vous êtes préparé même en cas d'obstacles imprévus.

Idéal pour: Gérer les changements d'Accueil, en offrant un cadre structuré pour suivre les tâches comme l'emballage et le forfait.

8. ClickUp Modèle de liste d'actions

Vous voulez de l'aide pour transformer vos rêves en réalité ? Modèle de liste Bucket de ClickUp est parfait pour les équipes, les groupes et les rêveurs solitaires.

Ce cadre rend chaque tâche de votre liste de seaux réalisable et vibrante de plaisir. Ses fonctionnalités incluent des sous-catégories codées par couleur qui vous aident à vous concentrer sur les étapes à franchir pour réaliser vos rêves. Si vous prévoyez des voyages en groupe, le modèle vous permet également d'ajouter des personnes à chaque tâche.

Ce modèle ClickUp offre plusieurs affichages personnalisés pour organiser et afficher les informations essentielles, ce qui rend le point de départ clair et sans aucun doute passionnant.

Idéal pour: Les individus et les équipes qui cherchent à transformer leurs rêves en objectifs réalisables.

9. Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp

Ce modèle vous permet d'organiser les devoirs par classe, de hiérarchiser les tâches et de suivre les échéances sans effort. Avec six affichages personnalisés et 12 statuts de tâches, vous voyez clairement comment vos étudiants progressent.

Les champs personnalisés de ClickUp permettent de visualiser le nom de la matière et la source du matériel, ce qui est parfait pour évaluer votre charge de travail afin de mieux vous concentrer sur vos élèves.

Idéal pour: Les enseignants qui gèrent les cours, en fournissant un assistant prestataire pour le suivi des devoirs, des échéances et de la progression des étudiants avec des affichages et des statuts de tâches personnalisables.

10. Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé

Le Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé est un cadre axé sur le taux d'achèvement des tâches. Chaque disposition et champ couvre parfaitement la capture, la clarification, l'organisation et l'engagement des tâches du système GTD.

Outre son attrait, l'interface simple le rend idéal pour les utilisateurs qui cherchent à désencombrer leur routine. Le modèle vous permet de vous concentrer sur la tâche, la date d'échéance et l'effort requis.

Un autre point clé de ce modèle de liste à faire est sa puissante automatisation basée sur la logique conditionnelle. Cela inclut l'adaptation des listes en fonction de la sélection des champs personnalisés, des dates, et plus encore.

Idéal pour: Achevé le taux d'achèvement des tâches, avec une disposition structurée et une interface simple pour désencombrer votre routine et vous concentrer sur les détails de la tâche.

11. Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil ClickUp

Avec Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil de ClickUp la rénovation d'un Accueil est une question de créativité, pas de corvées. La disposition préconçue permet de forfaiter, d'assigner et de suivre chaque étape du projet.

Il dispose également de champs personnalisés et de statuts pour gérer des aspects tels que les détails de l'entrepreneur et les matériaux. Le cadre affiche plusieurs vues pour vous faciliter la tâche.

La vue Tableau permet de visualiser la progression et les priorités, tandis que l'Échéancier est parfait pour un flux fluide. ClickUp vous permet également de créer et de surveiller un budget personnalisé qui garantit que toutes les finances sont contrôlées.

Idéal pour: Gérer de manière créative les projets de rénovation, avec une disposition pré-conçue pour la planification, l'attribution et le suivi des tâches, ainsi que des champs personnalisés pour les détails de l'entrepreneur, les matériaux et le suivi du budget.

Augmentez vos modèles de liste À faire avec ClickUp

Les listes à faire augmentent l'efficacité et réduisent le stress, mais en créer une à partir de zéro peut s'avérer une corvée. C'est pourquoi les modèles de liste à faire sont très utiles.

Avec les six modèles Google Sheets que nous avons mis en évidence, vous pouvez commencer en toute simplicité. Toutefois, Google Sheets présente des limites en matière de gestion des tâches.

Le suivi des tâches dans des cellules de base peut rapidement devenir restrictif. L'alternative ? Un outil de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp. Ses listes à faire personnalisables font passer la gestion des tâches au niveau supérieur grâce à des fonctionnalités telles que l'automatisation, la personnalisation avancée et les dépendances des tâches. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour maximiser la productivité !