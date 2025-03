Modèles de budget gratuits pour Google Docs

Vous venez de créer une petite entreprise. Vous avez eu vos premiers clients ou commandes. Cependant, vos dépenses deviennent incontrôlables et vous ne savez pas si vous faites des bénéfices !

Oui, l'établissement d'un budget peut vous sembler insurmontable, surtout si vous ne savez pas par où commencer ni à quoi ressemble le processus d'établissement d'un budget. Vous avez besoin d'un modèle de budget pour vous aider. C'est là qu'interviennent les modèles de budget de Google Docs.

Grâce à ses modèles de budget gratuits et personnalisables, Google Docs vous permet de suivre vos dépenses sans avoir à jongler avec des logiciels compliqués. Vous pouvez facilement partager le fichier avec votre comptable à partir de votre dossier Google Drive, ce qui vous permet de conserver une comptabilité transparente et facile à suivre.

Que vous soyez à la tête d'une entreprise ou que vous planifiez des vacances en famille, ces modèles de budget peuvent contribuer à simplifier le forfait financier en quelques clics. Nous avons nous aussi quelques recommandations à vous faire. Mais tout d'abord, voyons ce qu'il faut rechercher.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget Google Docs ?

Un bon modèle de budget Google Docs doit présenter plusieurs fonctionnalités clés pour être fonctionnel et convivial.

Voici quelques aspects essentiels à prendre en compte :

Calculs automatisés: Le modèle doit comporter des formules intégrées pour calculer automatiquement les totaux, les différences et d'autres chiffres pertinents. Cela réduit le risque d'erreurs et permet de gagner du temps

Catégories complètes: Le modèle doit inclure toutes les catégories nécessaires pour les revenus et les dépenses. Il peut s'agir de sections consacrées aux coûts fixes (comme le loyer ou l'hypothèque), aux dépenses variables (comme les rafraîchissements et les divertissements) et à l'épargne ou aux investissements

Options de personnalisation: Un bon modèle doit être facilement personnalisable pour répondre à vos besoins. Vous devez pouvoir ajouter ou supprimer des catégories, ajuster les formules et les personnaliser en fonction de votre situation financière

Aides visuelles: L'inclusion de diagrammes et de graphiques peut aider à visualiser vos données financières, ce qui facilite la compréhension de vos habitudes de dépenses et de votre santé financière

Accessibilité: Puisqu'il s'agit d'un modèle Google Docs, il devrait être facilement accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès à Internet. Cela permet des mises à jour en temps réel et une collaboration si nécessaire

Instructions et conseils: Le modèle devrait inclure une section avec des instructions sur la façon d'utiliser le modèle et des conseils pour une budgétisation efficace, ce qui peut être très utile, en particulier pour les débutants

Mises à jour régulières: Le modèle doit être mis à jour régulièrement pour refléter tout changement dans votre situation financière ou vos objectifs. Cela permet de s'assurer que votre budget reste pertinent et utile

Clarté et simplicité: Le modèle doit être facile à comprendre et à utiliser, même pour les personnes peu familiarisées avec l'établissement d'un budget. Il est essentiel que les titres, les libellés et les instructions soient clairs

Top modèles de budget Google Docs

Que vous soyez à la recherche d'un modèle de budget mensuel, d'un modèle de budget annuel ou d'un modèle de budget de base, vous trouverez dans Google Docs les meilleurs modèles de budget modèle de budget ou simplement pour votre usage personnel, il y aura quelque chose pour vous dans cette liste :

1. Modèle de budget avec diagrammes pour Google Docs par Template.net

via Template.net Vous cherchez une façon dynamique de gérer vos finances ? Le Modèle de budget avec diagrammes pour Google Docs de Template.net le simplifie.

Ce modèle de budget annuel crée des diagrammes qui se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que vous entrez des données, transformant ainsi des nombres ternes en un instantané clair et visuel de votre situation financière. Si vous préférez voir les tendances plutôt que de regarder des lignes de nombres, ce modèle est parfait pour vous !

Qu'il s'agisse de suivre les dépenses mensuelles ou d'établir un budget pour un nouveau projet, ce modèle vous aide à visualiser les tendances au fil du temps. De plus, il est entièrement personnalisable - modifiez les catégories et les libellés pour répondre à vos besoins particuliers. Vous souhaitez en faire un modèle de budget annuel pour votre entreprise ou l'utiliser pour contrôler le budget de votre ménage ? Il est aussi flexible que vous le souhaitez !

2. Modèle de budget de retraite par Template.net

via Template.net Le forfait retraite ne doit pas nécessairement être un casse-tête. Les Modèle de budget de retraite de Template.net permet de mapper facilement les finances de l'après-retraite.

Que la retraite ait lieu dans plusieurs années ou qu'elle soit imminente, ce modèle simplifie le processus en vous aidant à prévoir et à suivre vos revenus et vos dépenses.

Facile à utiliser, il comporte des sections personnalisables pour les revenus provenant de la "sécurité sociale", des "investissements" ou des "frais de subsistance estimés" Une calculatrice intégrée à ce modèle de budget gratuit fait le travail à votre place pour que vous puissiez vous concentrer sur la jouissance de vos années d'or au lieu de faire des calculs !

3. Modèle de budget immobilier Google Docs par Template.net

via Template.net Simplifiez le processus de gestion des investissements immobiliers grâce à l'application Modèle de budget immobilier dans Google Docs par Template.net.

Ce modèle de budget permet de gérer la complexité de la gestion de plusieurs propriétés, que vous soyez un agent immobilier, un gestionnaire de propriété ou un investisseur.

Vous pouvez facilement suivre les coûts tels que les paiements hypothécaires, les réparations, les taxes foncières et les revenus de la location ou de l'équipe commerciale. À l'aide de formules intégrées, vous n'aurez pas à vous soucier des calculs manuels - tout est fait pour vous !

4. Modèle de budget de voyage Google Docs par Docs and Slides

via Documents et diapositives Le forfait d'un voyage doit être une partie de plaisir, et non une succession de nombres. Les Modèle de budget de voyage dans Google Docs de Docs et Slides rend l'établissement d'un budget pour votre aventure aussi amusant que les vacances.

Qu'il s'agisse d'un voyage d'entreprise, d'une escapade en solo ou de vacances en famille, ce modèle vous facilite la tâche.

Il est divisé en sections simples : transport, hébergement, repas et activités. Vous pouvez même définir des limites budgétaires pour chaque catégorie et suivre vos dépenses en temps réel.

De plus, il est super convivial et accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui en fait votre compagnon de voyage idéal.

5. Modèle de budget familial Google Docs par Docs and Slides

via Documents et diapositives Les Modèle de budget familial dans Google Docs de Docs et Slides peut vous aider à gérer facilement vos finances familiales.

Ce modèle organise tout en sections claires, des courses aux factures en passant par les frais de scolarité et les loisirs.

Il est facile à utiliser, avec des formules intégrées qui calculent automatiquement vos totaux, afin que vous sachiez toujours exactement où va votre argent. Qu'il s'agisse de faire des suivis ou d'épargner en vue d'objectifs futurs, ce modèle vous aide à garder le cap sur vos finances sans vous casser la tête.

Limites de l'utilisation de Google Docs pour la planification des budgets

Si les modèles de budget Google sont parfaits pour débuter dans la gestion d'un budget, ils ont leurs limites.

Voici ce que vous pourriez rencontrer au fur et à mesure que vos besoins en matière de budgétisation augmentent.

1. Fonctions de rapports de base

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous trouverez peut-être que les rapports de base générés par Google Docs ne suffisent pas. La plateforme n'offre pas d'automatisation avancée, ce qui vous oblige à compiler manuellement les données et à créer des formules.

Ce processus peut prendre du temps et augmente le risque d'erreurs humaines. Par conséquent, si vous avez besoin de rapports financiers plus détaillés, vous pourriez avoir l'impression de revenir à faire les choses à l'ancienne.

2. Pas d'alignement entre les tâches et le budget

Autre inconvénient ? Vous ne pouvez pas facilement aligner des budgets spécifiques sur des projets spécifiques. Imaginons que vous souhaitiez suivre l'adéquation entre vos dépenses et les jalons du projet, ou analyser l'évolution du budget d'un projet risque lié au coût du projet pour une nouvelle entreprise - Google Docs ne le fera pas pour vous.

Vous devrez recouper manuellement des données provenant de différents endroits, ce qui rend le suivi du budget d'un projet plus compliqué qu'il ne devrait l'être.

3. Intégrations limitées

Google Docs s'intègre à de nombreux outils, mais tous ne sont pas utiles pour la budgétisation ou le compte. Sans une intégration transparente avec les logiciels financiers, vous risquez de mettre à jour manuellement et régulièrement les nombres sur différentes plateformes.

Cela vous fait perdre du temps et augmente le risque d'erreurs dans votre budget.

4. Des options de personnalisation minimales

Tout, les modèles sont personnalisables, mais à mesure que votre entreprise se développe et que vos données financières deviennent plus complexes, vous aurez plus de mal à tout gérer dans Google Docs.

La gestion de plusieurs catégories budgétaires ou la coordination des équipes au sein d'un même document peut devenir désordonnée et inefficace.

5. Manque de fonctions dynamiques

Si vous recherchez des fonctionnalités avancées telles que des tableaux croisés dynamiques ou l'automatisation de la répartition des coûts, Google Docs ne répondra pas à vos attentes. La gestion de données financières et des forfaits de projet peuvent devenir compliqués et sujets à des erreurs.

De plus, il est plus difficile de collaborer avec d'autres personnes en temps réel sans les fonctionnalités de discussion intégrées qui facilitent les choses.

Modèles de budgets alternatifs

En voici quelques-uns Alternatives aux modèles de Google Docs à partir de ClickUp si vous recherchez d'autres modèles de budget pour simplifier vos finances - pour votre entreprise, un projet spécifique ou simplement pour vous-même.

1. Modèle de budget simple ClickUp

Gérez votre budget efficacement avec le modèle de budget simple de ClickUp

Le ClickUp Modèle de budget simple est le meilleur ami du débutant. Il permet de la gestion de vos revenus et dépenses mensuels un jeu d'enfant. Grâce aux Vues personnalisées telles que "Vue du forfait budgétaire", "Vue des revenus" et "Vue des dépenses ", vous pouvez facilement organiser vos données financières de la manière qui vous convient le mieux.

Voici quelques avantages que vous procurera ce modèle :

Offre une méthode simple pour surveiller vos revenus et vos dépenses

Aide à identifier les possibilités de réduction des coûts

Permet la création et le respect d'objectifs réalisables

Met en évidence les domaines potentiels de croissance financière

Ce qui est encore mieux ? Il contient des formules intégrées et un suivi automatisé, de sorte que vous n'aurez pas à calculer les nombres manuellement. Que vous gériez vos finances personnelles ou les dépenses d'une petite entreprise, ce modèle vous permettra de rester sur la bonne voie sans être débordé.

2. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

Assurez-vous que toutes vos finances sont prises en compte et que les flux de trésorerie sont gérés correctement grâce au modèle de budget d'entreprise ClickUp

Si vous avez une entreprise de petite taille, le modèle de budget ClickUp pour les entreprises de petite taille est idéal Modèle de budget d'entreprise ClickUp peut vous servir de suivi budgétaire pendant que vous vous concentrez sur la gestion de l'entreprise. Il est conçu pour gérer tout, des coûts opérationnels aux dépenses liées aux projets, tout en vous affichant une vue d'ensemble de votre santé financière.

Grâce aux champs personnalisés, aux catégories de dépenses et au suivi du statut, il simplifie les données financières les plus complexes. De plus, il est conçu pour les équipes, offrant des fonctionnalités de collaboration et plusieurs vues pour le suivi des dépenses et la prévision des revenus. Il s'intègre également de manière transparente aux outils de gestion de projet de ClickUp, ce qui vous permet de surveiller facilement les flux de trésorerie et d'aligner vos stratégies financières sur vos objectifs.

En plus, ClickUp Finance offre une gamme complète d'outils pour vous aider à gérer efficacement votre budget et votre planification financière.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-206.png ClickUp Finance /$$img/

Suivez vos objectifs financiers et gérez vos comptes avec ClickUp Finance

Voici quelques fonctionnalités clés :

Planification budgétaire: Créez des budgets détaillés et suivez vos dépenses par rapport à ceux-ci. Les champs personnalisés et les statuts personnalisés vous aident à catégoriser et à surveiller facilement les dépenses

Créez des budgets détaillés et suivez vos dépenses par rapport à ceux-ci. Les champs personnalisés et les statuts personnalisés vous aident à catégoriser et à surveiller facilement les dépenses Objectifs financiers: Fixez des objectifs financiers et suivez leur évolution avec Objectifs ClickUp pour vous assurer que vous restez sur la cible de vos forfaits financiers

Fixez des objectifs financiers et suivez leur évolution avec Objectifs ClickUp pour vous assurer que vous restez sur la cible de vos forfaits financiers Suivi des dépenses : Consolidez toutes vos dépenses en un seul endroit, ce qui vous permet de voir facilement où va votre argent et d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez faire des économies

: Consolidez toutes vos dépenses en un seul endroit, ce qui vous permet de voir facilement où va votre argent et d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez faire des économies Tableaux de bord personnalisés : Construisez Tableaux de bord ClickUp pour générer des rapports de haut niveau sur votre statut financier, y compris les allocations budgétaires, les dépenses réelles et les bénéfices

Construisez Tableaux de bord ClickUp pour générer des rapports de haut niveau sur votre statut financier, y compris les allocations budgétaires, les dépenses réelles et les bénéfices Calculs automatisés: Effectuez des calculs puissants en utilisant les données numériques de vos tâches, comme dans Excel, mais intégrés dans votre flux de travail de gestion de projet

Effectuez des calculs puissants en utilisant les données numériques de vos tâches, comme dans Excel, mais intégrés dans votre flux de travail de gestion de projet Tâches récurrentes: Configurez des tâches récurrentes pour des paiements réguliers afin de vous assurer de ne jamais manquer une échéance. Une fois que vous avez effectué un paiement, il peut créer une nouvelle tâche automatiquement pour le prochain cycle

Configurez des tâches récurrentes pour des paiements réguliers afin de vous assurer de ne jamais manquer une échéance. Une fois que vous avez effectué un paiement, il peut créer une nouvelle tâche automatiquement pour le prochain cycle Intégrations : Connectez-vous à plus de 1 000 intégrations, notamment Slack, Google Drive, MS Teams et bien plus encore, pour rationaliser vos processus de gestion financière

: Connectez-vous à plus de 1 000 intégrations, notamment Slack, Google Drive, MS Teams et bien plus encore, pour rationaliser vos processus de gestion financière Rapports et analyses : Générez des rapports financiers détaillés et des analyses pour suivre vos dépenses, comparer les coûts réels aux montants budgétés et prendre des décisions financières éclairées

3. Modèle de budget personnel ClickUp

La gestion des finances personnelles devient un jeu d'enfant avec le modèle de budget personnel de ClickUp

Le Modèle de budget personnel ClickUp vous permet d'enregistrer vos revenus et dépenses mensuels, de fixer des objectifs financiers et de suivre votre progression, qu'il s'agisse d'épargner ou de rembourser des dettes.

Les champs personnalisés permettent de suivre tout, du loyer aux loisirs et aux divertissements. Grâce à des calculs automatisés et à la fonction ClickUp Views comme la vue Liste ou la vue Calendrier, il est facile de voir vos habitudes de dépenses d'un coup d'œil et d'ajuster votre budget si nécessaire.

4. ClickUp Modèle de budget pour la gestion de projet

Jonglez avec les finances de plusieurs projets simultanément grâce au modèle de budget de gestion de projet de ClickUp

Vous menez plusieurs projets de front ? Les Modèle de budget de gestion de projet ClickUp vous permet d'allouer et de suivre les budgets sur plusieurs projets ce qui permet de s'assurer que la santé financière de votre organisation reste sur la bonne voie à chaque étape.

Ce modèle vous permet également de :

Fournir un aperçu clair du projet et de ses coûts pour améliorer les prévisions et la gestion du budget

Détecter rapidement les risques potentiels ou les problèmes inattendus

D'aider à trouver des possibilités d'économiser de l'argent ou d'améliorer l'efficacité

De comparer les coûts réels aux coûts budgétés afin d'évaluer les performances

Des champs personnalisés pour les coûts spécifiques au projet, tels que la main d'œuvre, les matériaux et les frais généraux, facilitent le suivi de toutes les dépenses en temps réel. De plus, il s'intègre aux outils de collaboration de ClickUp, de sorte que votre équipe peut assigner des tâches, discuter et suivre la progression des finances et du projet en un seul endroit.

5. Modèle de budget marketing ClickUp

Suivez toutes vos dépenses marketing pour plusieurs clients avec le modèle de budget marketing ClickUp

Le modèle Modèle de budget marketing ClickUp est un outil indispensable pour les équipes marketing. Il vous aide à suivre les coûts des campagnes sur différents canaux, tels que les médias sociaux, la publicité ou la création de contenu.

Il dispose de champs personnalisés pour classer les dépenses par campagne ou par objectif et de ClickUp Views intégrés pour suivre votre budget aux côtés des indicateurs clés de performance (KPI). Ce modèle permet de s'assurer que vos dollars de marketing sont bien dépensés. Il est parfait pour toute stratégie de marketing axée sur les données et visant à optimiser le retour sur investissement.

Voici d'autres avantages de ce modèle :

Obtenir des informations claires sur les résultats de l'entreprisel'allocation des ressources financières pour vos initiatives de marketing

Améliorer votre capacité à prévoir les dépenses et les budgets marketing futurs de manière plus efficace

Obtenir un aperçu détaillé de toutes les activités de marketing et des coûts associés

Suivre et évaluer le retour sur investissement (ROI) de vos efforts de marketing

6. Modèle de budget pour un évènement ClickUp

Planifiez facilement des évènements tout en jonglant avec de multiples tâches grâce au modèle de budget d'évènement ClickUp

Le forfait d'un évènement peut donner l'impression de gérer une douzaine de choses en même temps Modèle de budget d'évènement ClickUp facilite la gestion. Qu'il s'agisse des lieux, de la restauration, des divertissements ou d'autres coûts liés à l'évènement, ce modèle assure le suivi de tout pour garantir le respect du budget.

Ce modèle vous permet de :

Établir des objectifs et des budgets pour chaque évènement

De regrouper toutes les dépenses en un seul emplacement

Évaluer les dépenses et prendre des décisions rapides et éclairées

Grâce aux champs personnalisés couvrant toutes les dépenses, vous pouvez contrôler les dépenses et les ajuster en conséquence. De plus, avec Les tâches ClickUp de ClickUp, vous pouvez attribuer des responsabilités budgétaires aux membres de l'équipe et suivre la progression globale du projet en un seul endroit. C'est l'outil idéal pour tous ceux qui planifient un évènement, petit ou grand.

7. Modèle de budget ClickUp pour l'université

Suivez vos dépenses, vos revenus et vos économies avec le modèle de budget ClickUp pour l'université

Avec tant de choses à faire en même temps, la gestion de vos finances à l'université peut s'avérer difficile. Les Modèle de budget universitaire ClickUp est la solution la plus simple !

Il vous aide à suivre vos revenus et dépenses mensuels - des frais de scolarité aux manuels scolaires en passant par le loyer et l'épicerie - le tout dans un seul document facile à gérer.

En outre, ce modèle vous aide à :

Contrôler vos dépenses et améliorer votre gestion financière

Rester organisé en ce qui concerne les frais de scolarité, les paiements de prêts et les autres dépenses liées à l'université

Comparer rapidement vos coûts à vos revenus

De forfaiter les dépenses futures

8. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Créez votre forfait financier et analysez vos rapports avec le modèle de rapport budgétaire ClickUp

Besoin d'un rapport financier détaillé ? Le rapport Modèle de rapport budgétaire ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Il vous permet de suivre les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles, ce qui vous affiche clairement vos objectifs financiers par rapport à la réalité.

Ce modèle de document offre :

Statuts personnalisés: Suivez les différentes étapes de vos rapports budgétaires grâce à divers statuts personnalisés

Suivez les différentes étapes de vos rapports budgétaires grâce à divers statuts personnalisés Champs personnalisés: Organisez et ajoutez des attributs à vos rapports budgétaires pour faciliter la visualisation des informations budgétaires

Organisez et ajoutez des attributs à vos rapports budgétaires pour faciliter la visualisation des informations budgétaires Vues personnalisées: Construisez votre flux de travail ClickUp à partir de ce modèle, y compris les vues Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc

Construisez votre flux de travail ClickUp à partir de ce modèle, y compris les vues Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc Gestion de projet: Améliorez le suivi des rapports budgétaires grâce à des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les paramètres de priorité

9. Modèle de proposition de budget ClickUp

Créez des propositions de budget polyvalentes avec le modèle de proposition de budget de ClickUp

Le modèle Modèle de proposition de budget ClickUp simplifie la création de propositions financières pour tout projet. Grâce aux champs personnalisés permettant de ventiler les coûts (main-d'œuvre, matériel et frais généraux), vous pouvez facilement organiser et présenter vos besoins de financement.

Voici comment vous pouvez utiliser cet outil modèle de proposition de budget :

Collecte d'informations : Commencez par rassembler tous les détails pertinents sur le projet ou l'évènement, y compris sa portée, les coûts estimés, l'échéancier prévu et d'autres données pertinentes

: Commencez par rassembler tous les détails pertinents sur le projet ou l'évènement, y compris sa portée, les coûts estimés, l'échéancier prévu et d'autres données pertinentes Échéancier : Avec les informations en main, établissez un échéancier pour le projet. Cela permet de déterminer quand les dépenses auront lieu et quand les recettes sont attendues

: Avec les informations en main, établissez un échéancier pour le projet. Cela permet de déterminer quand les dépenses auront lieu et quand les recettes sont attendues Estimer les coûts : Calculez les coûts prévus, couvrant à la fois les coûts matériels (comme la main d'œuvre et les matériaux) et les coûts immatériels (comme les dépenses de marketing)

: Calculez les coûts prévus, couvrant à la fois les coûts matériels (comme la main d'œuvre et les matériaux) et les coûts immatériels (comme les dépenses de marketing) Rédiger la proposition de budget: Compilez votre proposition de budget à l'aide d'une feuille de calcul ou d'un logiciel approprié, en saisissant toutes les données nécessaires

Compilez votre proposition de budget à l'aide d'une feuille de calcul ou d'un logiciel approprié, en saisissant toutes les données nécessaires Réviser et ajuster: Examinez soigneusement la proposition de budget achevée pour vous assurer qu'elle est exacte. Apportez toutes les modifications nécessaires avant de la finaliser et de la soumettre

Simplifiez votre budget avec ClickUp

Les modèles de budget sont des outils inestimables pour les particuliers comme pour les entreprises. Ils fournissent un cadre structuré pour le suivi des revenus, des dépenses et de l'épargne, ce qui vous aide à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre vos objectifs.

Bien que Google Docs offre une plateforme polyvalente pour la création de modèles de budget, certaines limites peuvent compliquer la planification budgétaire.

Cependant, ClickUp propose de nombreux modèles de planification budgétaire pour simplifier votre travail. Avec des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, l'automatisation et d'autres outils de collaboration, ces modèles gratuits peuvent répondre à tous les besoins financiers.

Prenez le contrôle de votre budget et simplifiez votre forfait financier, quelle que soit la taille ou la complexité du projet. S'inscrire pour un ClickUp gratuit et commencez à optimiser votre budget dès aujourd'hui !