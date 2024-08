10 meilleurs logiciels de budget de projet pour rester sur la bonne voie en 2024

En tant que gestionnaire de projet, avez-vous déjà été confronté à l'une de ces situations ?

Des estimations imprécises du budget du projet, avec de petites erreurs qui alourdissent le budget global

Regarder les dépenses dépasser le budget total projeté

Dépassement de certaines ressources et difficulté à trouver des fonds supplémentaires

Si la réponse est oui, il est temps de trouver un logiciel de budget de projet adapté à vos besoins.

Votre logiciel de budget de projet doit vous aider à gérer les budgets dans les bons moments comme dans les périodes de stress. Vous devez disposer d'une solution qui vous aide à rectifier le tir lorsque vous êtes confronté à des dépenses imprévues et à des dépassements de coûts, et à vous ajuster en conséquence.

La bonne nouvelle, c'est que nous sommes là pour vous aider. Nous avons étudié ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion budgétaire, les 10 meilleurs outils disponibles, ainsi que leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix.

Nous allons vous aider à choisir un gagnant incontestable.

Que rechercher dans un logiciel de gestion de budget de projet ?

Parmi les éléments de base que vous devez rechercher dans un outil de gestion de budget de projet, citons :

Interface intuitive: Vous avez besoin d'une interface conviviale et d'une navigation transparente pour rationaliser le processus de budgétisation, comme la planification et..l'allocation des ressourcesetgérer les dépenses pour améliorer l'efficacité

Vous avez besoin d'une interface conviviale et d'une navigation transparente pour rationaliser le processus de budgétisation, comme la planification et..l'allocation des ressourcesetgérer les dépenses pour améliorer l'efficacité Collaboration inter-équipes: Vous avez besoin d'une source unique de vérité pourles équipes de projet pour collaborer et suivre les budgets

Vous avez besoin d'une source unique de vérité pourles équipes de projet pour collaborer et suivre les budgets Automatisation : Tirez parti de l'automatisation pour rationaliser vos flux de travail de budgétisation, assigner des tâches et suivre la progression

: Tirez parti de l'automatisation pour rationaliser vos flux de travail de budgétisation, assigner des tâches et suivre la progression Sécurité : Un logiciel basé sur le cloud avec un cryptage robuste et la conformité aux certifications de sécurité protégera les données financières sensibles

: Un logiciel basé sur le cloud avec un cryptage robuste et la conformité aux certifications de sécurité protégera les données financières sensibles Intégration tierce partie : Vérifiez si l'outil s'intègre à vos outils de finance et à votre plateforme de compte existants. L'intégration avec vos systèmes dorsaux, y compris les systèmes comptables et RH, fournit un flux d'informations bidirectionnel pour que les collaborateurs du budget aient accès aux données les plus récentes

: Vérifiez si l'outil s'intègre à vos outils de finance et à votre plateforme de compte existants. L'intégration avec vos systèmes dorsaux, y compris les systèmes comptables et RH, fournit un flux d'informations bidirectionnel pour que les collaborateurs du budget aient accès aux données les plus récentes Robustes rapports: Gérer les budgets des projets et créez des rapports détaillés et personnalisables pour les parties prenantes afin d'approfondir l'analyse financière et de prendre des décisions éclairées

Gérer les budgets des projets et créez des rapports détaillés et personnalisables pour les parties prenantes afin d'approfondir l'analyse financière et de prendre des décisions éclairées Modèles de budget: Gardez une longueur d'avance sur vos livrables grâce à des modèles de budget préconstruitsmodèles de budget de projet ## Les 10 meilleurs logiciels de budget de projet à utiliser en 2024

1. ClickUp

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

ClickUp's logiciel de gestion de projet arrive en tête de notre liste d'outils budgétaires utilisés par les gestionnaires de projet pour suivre le financement de leur projet sans effort. Le logiciel offre de nombreuses fonctionnalités que les gestionnaires de projet comme vous recherchent, notamment des modèles de budget des fonctionnalités de collaboration robustes et une grande adaptabilité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Budgeted-Project-Management-Template.png ClickUp Modèle de gestion de projet budgétisé /$$img/

Obtenez un aperçu de haut niveau du budget de votre projet tout en gérant les tâches et les statuts dans ce modèle facile à utiliser

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez la progression en temps réel de l'allocation du budget et des suivis grâce à l'outil entièrement personnalisablefinances tableaux de bord

Automatisez les actions récurrentes sur une base quotidienne ou bihebdomadaire, telles que les rappels pour les paiements à venir ou la facturation des ressources du projet avecTâches ClickUp

Modèle détaillé de structure de répartition du travail (SRT) de ClickUp vous permet de décomposer des projets complexes en éléments plus faciles à gérer et vous assiste pour planifier les activités sous forme de tableaux Kanban et d'estimations de coûts

ClickUp IA l'assistant de ClickUp AI /%href/ pour les planificateurs de budget aide à rédiger des ventilations détaillées de la portée du projet et à établir rapidement des plans de travail au jour le jour

Effectuer des calculs entre les champs numériques, de date et d'heure à l'aide de formules simples ou avancées

Objectifs ClickUp permet de suivre avec précision les objectifs budgétaires des projets et de visualiser la progression de plusieurs Objectifs dans un seul affichage

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

Capacité limitée à suivre la durée d'un projet

Prix ClickUp

free Forever : Francisé pour toujours

Francisé pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par mois.

2. RodeoDrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rodeodrive-project-budget-1400x798.webp

/$$$img/

via RodeoDrive RodeoDrive est un programme complet de formation à l'utilisation de l'Internet outil de gestion de projet qui assiste les entreprises à toutes les étapes du projet, de l'élaboration à la mise en œuvre la définition du champ d'application à la tarification. Avec des fonctionnalités telles que le suivi des objectifs du projet avec ses fonctions de rapports sur les projets, de gestion des ressources, de tableaux de bord interactifs et de rationalisation des factures, il aide les chefs d'équipe et les équipes financières à maîtriser l'ensemble des coûts du projet.

Les meilleures fonctionnalités de RodeoDrive

Possibilité de comparer en temps réel les activités budgétées et les dépenses du projet avec les données réelles afin de réduire les dépenses

Permet de trier les projets en phases et de les facturer séparément en fonction des coûts réels, des honoraires ou du pourcentage d'achèvement, pour une meilleure planification et un meilleur contrôle des coûtscontrôle des projets* Intégrémodèles d'échéancier de projet et les fonctionnalités de suivi des dépenses permettent de budgétiser correctement le projet

Limites de RodeoDrive

La plateforme comporte des bugs car elle en est aux premières phases de développement

Les rapports budgétaires détaillés ne peuvent pas être téléchargés

Prix de RodeoDrive

Free : 0 $ par utilisateur unique et par mois

: 0 $ par utilisateur unique et par mois Achiever : 14,99 $ par utilisateur/ par mois

G2: 4.3/5 (6 commentaires)

4.3/5 (6 commentaires) Capterra: 4.7/5 (3 commentaires)

3. Adobe Workfront

Via Adobe Workfront Plate-forme de gestion de projet collaborative, Workfront d'Adobe permet de gérer les budgets, les forfaits et les dépenses réelles. Les fonctionnalités natives permettent à toutes les personnes impliquées dans le processus de budgétisation, qu'il s'agisse des parties prenantes, des équipes internes, des fournisseurs ou des équipes de réseau, de gérer et de suivre les coûts matériels et immatériels, les dépenses fixes, les coûts du projet et les coûts des ressources.

L'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing, les gestionnaires et les parties prenantes est le décalage entre le budget d'un projet et son exécution.

Vous avez besoin d'une visibilité en temps réel sur les coûts budgétés, prévus et réels, ainsi que sur leur évolution. Une correction de trajectoire est nécessaire chaque fois que le projet dépasse le budget alloué ou le nombre d'heures réelles. La gestion manuelle de ces éléments sur des feuilles de calcul est source d'erreurs et prend beaucoup de temps.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Workfront

Visibilité en temps réel du budget prévu, prévisionnel et réel, avec affichage des performances actuelles dans un tableau de bord facilement accessible

Gestion et suivi des coûts planifiés, des niveaux de tâche et des délais de livraisonles dépenses en ressources* L'intégration avec la suite de produits Adobe permet de connecter les équipes de projet à d'autres parties de l'entreprise et d'attribuer efficacement l'impact sur le chiffre d'affaires

Limites d'Adobe Workfront

Le logiciel nécessite une formation des utilisateurs avant de pouvoir être utilisé

Pas de version d'essai gratuite

Options de personnalisation limitées dans le tableau de bord de Workfront

Prix d'Adobe Workfront

Tarifs personnalisés

G2: 4.1/5 (920 commentaires)

4.1/5 (920 commentaires) Capterra: 4.4/5 (1391 commentaires)

4. Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/smartsheet\_spreadsheet\_view-100748764-orig.jpg

/$$$img/

via Smartsheet Plate-forme de gestion du travail centralisée, Smartsheet élimine les incertitudes liées à la budgétisation des projets. Elle permet à la direction et aux équipes de projet d'être sur la même page pour la planification, le suivi, le stockage des données, le partage des fichiers et les rapports sur les tâches du projet.

Pour tout nouveau projet, vous avez besoin d'un référentiel central qui héberge toutes les composantes du budget, génère des factures et permet aux parties prenantes, aux comptables et aux gestionnaires de projet de suivre les budgets avec diligence et de prendre des mesures correctives si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Accédez à des outils de gestion budgétaire pour créer et suivre des budgets par devise, type de dépense ou unité de devise

Centralisation des documents d'assistance, comme les offres des fournisseurs, en un seul emplacement

Consolider les indicateurs financiers clés sur des tableaux de bord en temps réel à partir de plusieurs feuilles en un seul affichage

Limites de Smartsheet

Ne fait pas de suivi du temps global automatique

Pas d'assistance intégrée pour les e-mails

N'affiche pas de liste pour une visualisation complète des niveaux de tâches

Prix de Smartsheet

Free : 0 $ par utilisateur et par mois

: 0 $ par utilisateur et par mois Pro : 7 $ par utilisateur/ par mois

: 7 $ par utilisateur/ par mois Business : 25 $ par utilisateur/ par mois

: 25 $ par utilisateur/ par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (15065 commentaires)

4.4/5 (15065 commentaires) Capterra: 4.5/5 (3057 commentaires)

5. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/harvest-project-budgets-1400x706.png

/$$$img/

via Harvest L'établissement d'un paramètre budgétaire pour tout projet est un défi, mais un budget de projet bien conçu pose les paramètres d'un suivi efficace. Le logiciel de gestion de projet Harvest pour les petites entreprises facilite la création d'un suivi des heures et des honoraires.

Obtenez la visibilité du budget du projet utilisé et de ce qui reste en temps réel afin d'éviter les dérives avant qu'elles ne deviennent un problème. Gestion des dépenses est essentielle pour mieux Révision du budget de vos projets futurs.

Harvest fournit des rapports personnalisés pour afficher les tâches qui prennent du temps à votre équipe, le temps de suivi des problèmes et l'impact sur les coûts estimés pour prendre des mesures correctives.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Transformez les données des Relevés de temps en rapports visuels en temps réel pour visualiser l'efficacité de l'équipe, réduire l'épuisement professionnel et améliorer la productivité

Suivez les heures de travail facturables, les reconductions et l'utilisation des chèques en un coup d'œil et convertissez les heures facturables en factures

Intégration avec des outils populaires tels que Trello, Slack, Quickbooks et Stitch pour fournir des données à jour aux équipes de gestion de projet et de budget

Limites de Harvest

Le logiciel a besoin d'une assistance importante pour être utilisé au début

À ne fait pas de fonctionnalités de contrôle d'accès et de permission

Prix de Harvest

Free : 0$ par utilisateur et par mois

: 0$ par utilisateur et par mois Pro : 10,80 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.3/5 (790 commentaires)

4.3/5 (790 commentaires) Capterra: 4.6/5 (572 commentaires)

6. Zoho Projects

Via Projets Zoho Les gestionnaires de projet du monde entier savent que la budgétisation n'est pas seulement une question d'économies, mais aussi de contrôle. L'intégration des dépenses de Zoho vous permet de créer un tableau de bord résumé de la rentabilité avec le statut des revenus et des dépenses de votre projet.

Les gestionnaires de projet sont impliqués dans le contrôle des finances en créant, en suivant et en prévoyant les budgets, en suivant les dépenses et en analysant les rapports. Gérer toutes ces tâches sur différents outils qui ne se synchronisent pas entre eux rend le processus de suivi lourd pour toutes les personnes impliquées dans le projet. Achevez de maîtriser toutes les étapes de votre projet budgétaire avec Zoho Projects.

Ce logiciel de gestion de projet offre des fonctionnalités de suivi en temps réel des budgets, des alertes de seuil et de dépassement, et des rapports planifiés vs réels.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Gérer les finances en créant, en suivant et en prévoyant les budgets, en facturant les clients, en suivant les dépenses fixes et variables, et en analysant les rapports

Suivez le budget de votre projet en fonction du montant alloué ou des heures réelles consacrées aux projets, aux jalons et aux différentes tâchesdes tableaux de bord personnalisés pour les projets* Alertes personnalisées pour les parties prenantes lorsque le budget dépasse le seuil prévu

Limites de Zoho Projects

À ne permet pas aux utilisateurs de créer des tâches, de les assigner à des membres de l'équipe et de suivre sa progression

Pas d'application mobile

Prix de Zoho Projects

Free : 0 $ pour trois utilisateurs pour un maximum de deux projets

: 0 $ pour trois utilisateurs pour un maximum de deux projets Premium : 4 $ pour des projets illimités, jusqu'à 50 utilisateurs

: 4 $ pour des projets illimités, jusqu'à 50 utilisateurs Premium : 9 $ pour un nombre illimité de projets, sans limite d'utilisateurs 9 $ pour des projets illimités, pas de limite supérieure d'utilisateurs

Zoho Projects évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (382 commentaires)

4.3/5 (382 commentaires) Capterra: 4.3/5 (412 commentaires)

7. Hubstaff

Dans les grandes organisations où une équipe travaille généralement sur plusieurs projets, vous devez définir des seuils budgétaires pour différents projets et obtenir des paramètres en cas de dépassement.

L'application de gestion des ressources humaines Hubstaff permet aux utilisateurs de fixer des limites budgétaires, d'obtenir des notifications en temps réel en cas de dépassement du champ d'application et des coûts, et d'automatiser le suivi du temps des ressources. Avec un aperçu en temps réel des dépenses, vous pouvez vous assurer de ne pas perdre le fil de vos budgets.

Hubstaff meilleures fonctionnalités

Estimez les forfaits sur la base degestion des ressources ou le nombre d'heures consacrées à un projet

Grâce à la fonctionnalité des budgets au niveau des projets, suivez la rentabilité de vos projets et comprenez le coût par projet et par utilisateur

Le rapport sur les budgets des projets simplifie le suivi du budget (en termes d'heures totales ou de coût réel total par projet) et l'utilisation

Les limites de Hubstaff

Options limitées pour la gestion des tâches

La navigation n'est pas intuitive

Prix de Hubstaff

Starter : 4,99 $ par utilisateur et par mois

: 4,99 $ par utilisateur et par mois Croissance : 7,50 $ par utilisateur et par mois

: 7,50 $ par utilisateur et par mois Teams : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 25 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.3/5 (431 commentaires)

4.3/5 (431 commentaires) Capterra: 4.6/5 (1432 commentaires)

8. Wrike

via Wrike La budgétisation d'un projet exige que les parties prenantes de plusieurs équipes, telles que le produit, le marketing et la gestion de projet, souvent réparties à travers le monde, travaillent en tandem.

Lorsque vos équipes de projet sont réparties géographiquement, vous avez besoin d'un logiciel de budgétisation de projet qui peut être personnalisé par devise. Pour éviter les retards de communication, il doit stocker tous les documents pertinents en un seul endroit.

Les équipes interfonctionnelles peuvent accéder à ces documents et suivre la progression afin d'éviter les suivis par e-mail ou d'autres moyens de communication communication asynchrone canaux.

Le logiciel de gestion de projet de Wrike aide les petites et moyennes entreprises, les startups et les grandes entreprises à gérer les écarts budgétaires et à créer une forfait budgétaire .

Lorsque les coûts réels s'écartent du forfait Business, cela aide les gestionnaires de projet occupés à rechercher les raisons de cet écart. Les gestionnaires de projet peuvent alors identifier des stratégies pour gérer efficacement le budget en réaffectant les ressources ou en mettant en œuvre des mesures d'économie.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Personnalisation du budget avec des paramètres de devise préférés et définition de taux horaires par défaut pour la planification du budget

Wrike automatise l'attribution des tâches et la distribution des ressources pour garantir la réunion des budgets

Intégrations avec plus de 400 applications, telles que Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom et Slack pour exécuter des analyses avancées

Les limites de Wrike

Wrike ne fait pas de discussion en temps réel pour la collaboration interfonctionnelle

Il n'est pas possible d'envoyer ou de recevoir des e-mails directement depuis Wrike

Prix de Wrike

Free : 0$ par utilisateur et par mois

: 0$ par utilisateur et par mois Teams : 9,80 $ par utilisateur et par mois

: 9,80 $ par utilisateur et par mois Business : 24,80 $ par utilisateur et par mois

: 24,80 $ par utilisateur et par mois Enterprise : prix personnalisé

: prix personnalisé Pinnacle : prix personnalisé

G2: 4.2/5 (3499 commentaires)

4.2/5 (3499 commentaires) Capterra: 4.3/5 (2523 commentaires)

9. Birdview PSA

via Birdview PSA Birdview PSA est un outil de gestion de projet en ligne doté d'une sécurité de niveau entreprise. Pour les dirigeants, un affichage complet des performances de l'organisation permet de réagir rapidement aux évolutions du marché. Les gestionnaires de projet peuvent suivre la progression, identifier les goulets d'étranglement, allouer des ressources et hiérarchiser les tâches pour s'assurer que le projet reste sur la bonne voie.

En tant que responsable de projet au sein d'une organisation de services professionnels (OSP), la mesure de la réussite d'un projet repose sur son achèvement et sa livraison aux clients.

Que se passerait-il si vous livriez le projet au client avant la date de livraison prévue, mais qu'il dépassait le budget de 15 % ? Considéreriez-vous qu'il s'agit d'une victoire ? Selon la norme Recherche de la Harvard Business Review un projet de toute taille présente en moyenne un dépassement de coût de 200 % et un dépassement de calendrier de 70 %.

Les choses se gâtent lorsque vous partagez cette nouvelle avec vos clients, car ils doivent absorber le surcoût.

Birdview meilleures fonctionnalités

Gestion centralisée des documents pour obtenir des nombres, des Relevés de temps ou des données sur l'étendue du projet afin de créer le budget

Obtenez toutes les communications et collaborations du projet sur une seule plateforme et invitez les clients à collaborer avec un portail invité

L'assistant IA de Birdview permet d'accélérer la gestion de projet, l'allocation des ressources et les prévisions pour une planification efficace du budget

Limites de Birdview

La gestion des équipes n'est pas intuitive

Absence de diagrammes de Gantt et de vues Gantt pour la planification

Prix de Birdview

Lite : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Teams : 24 $ par utilisateur et par mois

: 24 $ par utilisateur et par mois Enterprise : prix personnalisé

G2: 4.2/5 (354 commentaires)

4.2/5 (354 commentaires) Capterra: 4.4/5 (287 commentaires)

10. Course à pied

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/runrun-project-budget-image.webp

/$$$img/

via Runrun.it Pour les entreprises de taille moyenne dont les clients hésitent à utiliser des outils plus avancés, Runrun.it est une solution facile à utiliser collaboration de projet outil. Comprenez les données de votre projet grâce à des vues interactives et des diagrammes de Gantt, et surveillez votre progression grâce à un tracker intuitif.

Communiquez la réussite d'un projet avec les clients à l'aide de diagrammes visuels plutôt que de longs rapports. Avec les applications iOS , web et Android, les équipes et les clients peuvent collaborer sur cette plateforme quel que soit leur emplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Runrun

Les tableaux intelligents aident les membres de l'équipe et les clients à suivre les mises à jour du projet et à gérer les tâches

Créer des formulaires de demande de budget avec des modèles préconstruits

Sauvegarder l'historique des décisions, les pièces jointes et les discussions avec les utilisateurs internes ou externes en un seul endroit pour une meilleure prise de décision en matière de budget

Limites de Runrun.it

Fonctionnalités limitées en matière de rapports et d'analyse

L'interface du Calendrier est difficile à comprendre

Prix de Runrun.it

Free : 0$ jusqu'à cinq utilisateurs

: 0$ jusqu'à cinq utilisateurs Business : 8$ par utilisateur et par mois

: 8$ par utilisateur et par mois Enterprise : 25 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.7/5 (1066 commentaires)

4.7/5 (1066 commentaires) Capterra: 4.8/5 (141 commentaires)

Prêt à créer le budget de projet parfait ?

En tant que gestionnaire de projet, vous connaissez les inefficacités de la gestion budgétaire manuelle ou à l'aide d'une feuille de calcul.

Voici une meilleure façon d'identifier les possibilités de réduction des coûts et de communiquer avec vos parties prenantes dans une forme facile à comprendre.

Le logiciel de budget de projet ClickUp facilite la création d'un forfait Business réaliste, le suivi des risques et l'ajustement des coûts en fonction des besoins de votre entreprise afin d'éviter les dépenses excessives. Mon travail sur un seul tableau de bord en utilisant 100+ intégrations avec d'autres outils de budgétisation de gestion de projet. Essayez ClickUp gratuitement pour accéder à différents modèles, affichages et options de personnalisation.