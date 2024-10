15 meilleurs modèles de budget Excel gratuits

Microsoft Excel est l'option OG pour le traitement des données, et ses prouesses en tant que gestionnaire d'argent sont incomparables.

Qu'il s'agisse de ménages férus de technologie ou d'entreprises bien établies, tout le monde utilise Microsoft Excel pour gérer les finances . Il a inculqué la prudence financière aux utilisateurs, une cellule à la fois.

À l'aide de quelques formules, vous pouvez faire un analyse coût-bénéfice pour lancer un nouveau produit, suivre ses revenus et ses dépenses ou calculer le montant de sa retraite.

L'avantage, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de partir de zéro. Vous trouverez plusieurs modèles de budget gratuits dans lesquels vous devrez entrer vos données pour avoir une visibilité sur votre santé financière. Nous avons dressé une liste de 15 modèles de budget gratuits pour vous faciliter la tâche.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les modèles de budget Excel?

Recherchez les fonctionnalités suivantes dans les modèles de budget Excel pour déterminer s'ils peuvent répondre à vos besoins :

Interface conviviale : Microsoft Excel est un éditeur de feuilles de calcul très convivial ; le modèle doit conserver ces qualités. Il doit offrir une disposition claire et intuitive qui facilite la saisie des nombres et la compréhension des données financières

Spécificité : Comme les utilisateurs ont des besoins différents, les modèles de budget doivent correspondre à vos besoins et applications spécifiques pour plus de commodité

exhaustivité : Recherchez un modèle qui couvre de manière holistique tous les aspects de la gestion financière. Vérifiez les indicateurs financiers tels que les revenus, les dépenses, l'épargne, les investissements, les dettes, les passifs, les marges, etc. qui correspondent à vos besoins

Personnalisation : Il doit offrir un haut degré de personnalisation et permettre aux utilisateurs de modifier les catégories, d'ajouter ou de supprimer des sections, d'ajuster les formules en fonction de leurs besoins financiers uniques, etc

Automatisation : Recherchez des modèles avec des formules, des fonctions et des macros intégrées qui effectuent tous les calculs avec peu ou pas d'intervention manuelle afin de gagner du temps et de réduire les erreurs

Visualisation des données : Envisagez des modèles qui représentent visuellement vos données financières à l'aide de diagrammes et de graphiques interactifs afin de faciliter l'analyse des tendances financières ou la prise de décisions éclairées fondées sur des données

Rapports financiers : Optez pour un modèle qui génère des rapports financiers détaillés, car il aide à maintenir la conformité et la transparence grâce à un journal vérifiable

Compatibilité : Assurez-vous que le modèle est compatible avec la version de Microsoft Excel utilisée. Vérifiez également sa compatibilité avec d'autres applications, logiciels ou appareils auxquels vous pourriez l'intégrer pour la gestion financière

Accessibilité : Sélectionnez un modèle qui soit facilement accessible sur différents appareils. Ne l'affichez pas seulement sous l'angle de la compatibilité, mais vérifiez également comment il s'affiche sur plusieurs écrans pour en faciliter l'utilisation

Sécurité : Puisque vous allez stocker des données financières sensibles dans vos modèles de budget Excel, vous voulez qu'elles soient sûres et sécurisées. Recherchez des fonctionnalités telles que le cryptage ou la protection par mot de passe pour protéger vos données critiques contre tout accès non autorisé

Best Modèles de budget Excel gratuits (mensuels, hebdomadaires, personnels, etc.)

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher, voici cinq excellents modèles de budget Excel modèles de feuilles de calcul Excel pour vous aider à gérer votre budget :

1. Mensuel Modèle Excel de budget familial

il s'agit d'un modèle de budget familial Excel (mensuel)

le budget de la famille (mensuel) est un modèle de budget Excel https://create.microsoft.com/en-us/template/family-budget-(mensuel)-2d4c31d3-eae7-4e19-9115-df89758755cc Microsoft /%href/

Gérez les finances de votre famille sans effort grâce à cette Modèle Excel de budget familial .

Il vous permet de prendre en charge le bien-être financier de votre famille. Il vous suffit d'entrer les détails de vos dépenses dans l'onglet approprié de ce modèle de budget mensuel et de le laisser faire son travail. Le planificateur de budget familial vous aide à suivre vos revenus mensuels, à mieux comprendre votre comportement en matière de dépenses et à suivre vos objectifs d'épargne.

Personnalisez les catégories de l'onglet Dépenses mensuelles en fonction des besoins et des dépenses de votre famille. L'onglet Résumé des dépenses offre une ventilation détaillée de vos flux de trésorerie et de vos objectifs financiers.

2. Modèle Excel de budget mensuel simple

il s'agit d'un modèle de budget mensuel simple en format Excel Microsoft Le Modèle Excel de budget mensuel simple vous place aux commandes de la gestion de votre budget.

Ce modèle facile à utiliser modèle de budget mensuel est conçu pour faciliter l'établissement d'un budget. Utilisez-le pour comparer vos revenus mensuels à vos dépenses et à l'excédent ou au déficit correspondant. Il offre une visibilité sur la destination de votre argent et sur la manière d'optimiser votre budget pour atteindre vos objectifs.

Que vous gériez votre budget mensuel ou que vous fassiez des forfaits pour l'avenir, cet outil peut facilement s'adapter à vos aspirations financières. Utilisez-le pour prendre des décisions intelligentes et éclairées concernant votre argent.

3. Excel Expense Report Template (Modèle de rapport de dépenses Excel)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement Microsoft Le Modèle Excel de rapport de dépenses simplifie le suivi financier. C'est un outil puissant pour suivre les dépenses et comparer les coûts budgétés avec les valeurs réelles. Personnalisez ce modèle de suivi des dépenses pour l'aligner sur vos besoins en ajoutant ou en supprimant des colonnes ou en modifiant les catégories de dépenses à travers différents en-têtes.

Cet outil de suivi des dépenses est un outil puissant qui permet de comparer les coûts budgétés aux valeurs réelles modèle de rapport de dépenses offre une polyvalence, une flexibilité et une commodité excellentes, vous permettant de surveiller les dépenses d'entreprise et les finances personnelles. Respectez votre budget et prenez de meilleures décisions liées aux dépenses grâce à ce modèle de budget gratuit.

4. Modèle de budget personnel Excel

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le budget personnel de l'entreprise Microsoft Accordez la priorité à la santé financière et au bien-être grâce à cette Modèle Excel de budget personnel . C'est un outil complet pour suivre vos dépenses mensuelles et vos dettes, telles que les frais de voyage, les prêts au logement, etc.

Cette feuille de budget personnel automatise les calculs financiers et vous permet de mieux contrôler vos finances, car vous obtenez rapidement un aperçu de ce que vous faites avec votre argent.

Que vous souhaitiez maximiser vos revenus grâce à l'épargne ou combler l'écart entre les coûts projetés et les dépenses réelles, ce modèle de budget s'aligne sur vos objectifs financiers personnels.

5. Modèle de résumé de budget Excel

il s'agit d'un modèle de résumé de budget Excel Microsoft Restez au courant des finances de votre entreprise grâce à cette Modèle Excel de résumé budgétaire .

Il s'agit d'un outil puissant pour gestion des coûts ce logiciel vous permet de suivre les revenus et les dépenses, de projeter les recettes, etc. Il comporte diverses catégories de dépenses d'entreprise et un diagramme pratique résumant les détails budgétaires.

Utilisez-le pour surveiller les performances et la santé financières de votre entreprise en comparant les dépenses projetées et réelles, en suivant les frais de personnel et en identifiant les domaines d'amélioration. Ce modèle de budget d'entreprise rationalise la gestion financière pour rendre votre entreprise plus rentable.

Limites de l'utilisation des modèles de budget Excel

Si les modèles de budget Excel offrent de nombreux avantages, ils présentent également des limites. Voici un aperçu des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation des modèles de budget Excel :

Entrée manuelle des données : Bien qu'ils permettent d'effectuer des calculs complexes, les modèles de budget Excel vous obligent à saisir manuellement vos données financières. L'entrée manuelle de données est sujette à des erreurs et à des imprécisions qui peuvent affecter la convivialité du modèle de budget gratuit

: Bien qu'ils permettent d'effectuer des calculs complexes, les modèles de budget Excel vous obligent à saisir manuellement vos données financières. L'entrée manuelle de données est sujette à des erreurs et à des imprécisions qui peuvent affecter la convivialité du modèle de budget gratuit Collaboration limitée : À moins que vous n'utilisiez Microsoft 365 en ligne, vos options de collaboration sur les modèles de budget Excel sont fortement limitées. Votre fichier Excel habituel est stocké localement, vous ne pouvez donc pas partager et synchroniser le fichier avec les membres de votre équipe ou de votre famille

: À moins que vous n'utilisiez Microsoft 365 en ligne, vos options de collaboration sur les modèles de budget Excel sont fortement limitées. Votre fichier Excel habituel est stocké localement, vous ne pouvez donc pas partager et synchroniser le fichier avec les membres de votre équipe ou de votre famille Contrôle de la version : En parlant de copies, la gestion de plusieurs versions de fichiers Excel demande beaucoup de travail. L'absence de collaboration et de contrôle des versions entraîne une confusion et des incohérences dans les données, ce qui se traduit par des inexactitudes ou l'obsolescence des données

: En parlant de copies, la gestion de plusieurs versions de fichiers Excel demande beaucoup de travail. L'absence de collaboration et de contrôle des versions entraîne une confusion et des incohérences dans les données, ce qui se traduit par des inexactitudes ou l'obsolescence des données Manque d'intégration : Microsoft Excel ne s'intègre pas nécessairement à votre pile technologique existante, à vos plateformes logicielles ou à d'autres outils financiers. En conséquence, vous devrez importer et exporter les données manuellement, ce qui donne lieu à des silos de données et à une inefficacité du flux de travail

: Microsoft Excel ne s'intègre pas nécessairement à votre pile technologique existante, à vos plateformes logicielles ou à d'autres outils financiers. En conséquence, vous devrez importer et exporter les données manuellement, ce qui donne lieu à des silos de données et à une inefficacité du flux de travail Des capacités de rapports limitées : À l'heure actuelle, Excel fait appel à des fonctionnalités de rapports et à des outils de visualisation de données de base, mais ces derniers peuvent s'avérer insuffisants si vous êtes à la recherche d'une solution complète. Avec ces fonctionnalités limitées par rapport aux solutions de gestion financière, vous devrez fournir des efforts manuels pour générer des rapports, analyser les tendances, etc.

: À l'heure actuelle, Excel fait appel à des fonctionnalités de rapports et à des outils de visualisation de données de base, mais ces derniers peuvent s'avérer insuffisants si vous êtes à la recherche d'une solution complète. Avec ces fonctionnalités limitées par rapport aux solutions de gestion financière, vous devrez fournir des efforts manuels pour générer des rapports, analyser les tendances, etc. Risques liés à la sécurité des données : Excel empêchant la centralisation des données, vous devez maintenir plusieurs copies locales et les partager par e-mail, ce qui soumet les fichiers à des menaces de sécurité. Ces fichiers sont plus vulnérables à la corruption, à la perte accidentelle, à l'accès non autorisé, à la compromission des données et à d'autres risques de ce type

: Excel empêchant la centralisation des données, vous devez maintenir plusieurs copies locales et les partager par e-mail, ce qui soumet les fichiers à des menaces de sécurité. Ces fichiers sont plus vulnérables à la corruption, à la perte accidentelle, à l'accès non autorisé, à la compromission des données et à d'autres risques de ce type Évolutivité : L'évolutivité est un problème important pour Excel, en particulier pour les applications Business. Bien qu'il puisse traiter de grands volumes de données et des scénarios financiers complexes à petite échelle, ses capacités peuvent ne pas croître à un rythme similaire à celui des besoins de l'entreprise en matière d'évaluation

10 Free Excel Budget Template Alternatives (en anglais)

Bien que les cinq meilleurs modèles de budget gratuits dans Microsoft Excel soient des options attrayantes, les limites susmentionnées peuvent vous amener à chercher " quelque chose de plus " Heureusement, nous vous proposons 10 modèles de budget supplémentaires qui vous convaincront Alternatives à Excel .

De gestion de projet budgets à la budgétisation des évènements, voici notre liste de 10 modèles gratuits à essayer :

1. ClickUp Modèle de budget simple

Le ClickUp Modèle de budget simple facilite l'établissement d'un budget. Il offre clarté, organisation et efficacité dans la gestion financière, sans la charge cognitive liée à la manipulation de multiples variables.

Utilisez-le comme modèle de budget personnel ou comme outil d'entreprise pour le suivi des dépenses. Ce planificateur de budget polyvalent s'adapte à vos besoins individuels. Derrière cette polyvalence se cache une structure intuitive et une interface conviviale, qui facilite le suivi des transactions, des flux de trésorerie et des budgets. En plus de rendre les finances axées sur les données, il convertit les informations financières en illustrations visuelles.

Télécharger ce modèle

La représentation graphique des différentes catégories budgétaires permet aux particuliers et aux entreprises d'identifier les tendances, d'optimiser les budgets et d'atteindre les objectifs financiers.

2. Modèle de budget ClickUp pour les entreprises

le modèle de budget d'entreprise de ClickUp permet d'assurer la réussite et la pérennité de l'entreprise

Donnez un coup de fouet à votre entreprise grâce à ce modèle de budget Modèle de budget d'entreprise ClickUp qui simplifie la gestion de l'argent pour les entreprises de toutes formes et tailles. Que vous dirigiez une startup ou un conglomérat, ce planificateur de budget vous décharge des tâches financières et administratives afin que vous et votre personnel puissiez vous concentrer sur la croissance de l'entreprise.

Le modèle accepte les entrées de base concernant vos objectifs financiers, tandis que le budget est calculé automatiquement avec un détail et une granularité absolus. Utilisez ce bilan pour suivre les performances réelles de votre entreprise par rapport aux cibles prévues et pour exécuter des stratégies d'économie ou optimiser les dépenses en vue d'une croissance à long terme. Il organise également les données financières, ce qui en fait un dossier historique permettant de comparer les performances financières.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de proposition de budget

Création d'une proposition de budget est une tâche ardue. Cependant, elle est nécessaire pour les entreprises, les organisations, les consultants et les indépendants à la recherche de fonds et d'approbations de projets.

Heureusement, le Modèle de proposition de budget ClickUp facilite le processus en maintenant l'exactitude, la cohérence et la clarté des données financières afin d'élaborer une proposition convaincante qui permette de remporter des marchés.

Pour obtenir de tels résultats, les éléments de coût du projet sont décomposés afin de constituer un dossier solide et fondé sur des données. Toutes les informations sont également présentées sous une forme visuelle et facile à comprendre, ce qui améliore les chances d'obtenir des fonds et des approbations. Ces informations permettent aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées sur la faisabilité du projet.

Son utilisation va au-delà du suivi des propositions, puisque vous pouvez l'utiliser comme feuille de route pour suivre la progression, impliquer les parties prenantes et identifier les domaines d'amélioration.

Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de budget mensuel personnel

Le Modèle de budget personnel ClickUp est un compagnon fiable dans votre parcours financier. Que vous souhaitiez calculer votre valeur nette ou gérer le budget de votre ménage, ce planificateur de budget mensuel est un outil hautement personnalisable pour délivrer l'indépendance financière et l'autonomisation.

Ce modèle de gestionnaire d'argent suit vos dépenses personnelles et domestiques pour clarifier vos habitudes de dépenses et le statut de votre compte d'épargne. Une fois conscient de ces paramètres, il vous sera plus facile de forfaiter et de prioriser vos objectifs financiers à court et à long terme.

Qu'il s'agisse de forfaits vacances ou de la constitution d'un fonds d'urgence, vous pouvez prendre des décisions éclairées à l'aide de ce modèle.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de budget d'évènement ClickUp

L'établissement du budget d'un évènement est un véritable défi. Pour garantir la réussite, il faut une planification et une organisation méticuleuses, suivies d'une exécution dynamique et concrète.

Cependant, la gestion budgets d'évènement peut être un jeu d'enfant grâce à l'outil Modèle de budget d'évènement ClickUp . Ce modèle complet est adapté à divers évènements, des webinaires d'entreprise aux évènements commerciaux.

Il sert de hub centralisé pour la définition des objectifs, le suivi des dépenses et l'affectation ou la réaffectation des budgets. Il tient un registre des coûts fixes tout en maintenant une certaine flexibilité pour des dépenses inédites mais essentielles.

La gestion du budget des évènements vous permet de forfaiter des évènements inoubliables tout en garantissant des économies partout où cela est possible.

Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle de budget de gestion de projet

ClickUp est spécialisé dans la gestion de projet, alors comment passer à côté de les modèles de budget de projet ? Après tout, le budget est l'un des principales contraintes qui peuvent avoir un impact sur n'importe quel projet.

Les Modèle de budget de gestion de projet ClickUp est votre directeur financier officieux pour la gestion de projets dans le respect du budget. Il permet aux gestionnaires de projet de suivre les dépenses et d'équilibrer les priorités, les ressources et les échéanciers.

Il organise un projet de manière séquentielle en phases, ce qui permet aux gestionnaires de gérer les interdépendances, les contraintes budgétaires et les besoins en ressources. Cette organisation logique du projet permet également de suivre en temps réel les dépenses et les coûts un suivi de la progression pour une utilisation maximale du budget.

Adaptez ce modèle en fonction des besoins de vos différents projets et vous serez sur la voie de la réussite.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Si la gestion des budgets est comparativement plus facile pour les projets de petite envergure, les choses peuvent se gâter pour les projets plus importants. Pour résoudre ce problème, les gestionnaires de projet s'appuient sur des outils tels que la structure de répartition du travail (SRT) pour faire face aux complexités et aux interdépendances.

L'outil Budget de projet ClickUp avec modèle de WBS fait précisément cela : il décompose les tâches monolithiques en activités plus petites et plus faciles à gérer, et il planifie les besoins budgétaires correspondants. Par exemple, vous pouvez répartir le budget annuel sur 12 planificateurs de budget mensuels pour exercer un contrôle plus fin sur votre budget.

Bien que cet exemple illustre la structure d'OTP sur un échéancier, l'élément logiciel de budget de projet peut répartir les budgets entre les différentes activités, les différents jalons, les différentes fonctionnalités ou les différentes spécifications. Quoi qu'il en soit, le modèle vous aide à rester sur la bonne voie et à respecter le budget, de la planification à l'exécution.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de budget marketing ClickUp

La gestion d'une budget marketing est une tâche délicate. Un seul faux pas peut déclencher une avalanche sur le budget marketing. À l'inverse, une seule bonne action peut permettre à vos investissements d'être multipliés et de rapporter plusieurs fois.

Avec le modèle de budget marketing ClickUp pour prendre des décisions stratégiques fondées sur des données. Il affiche une vue globale de toutes vos activités de marketing omnicanal et calcule les coûts par canal. Il identifie également les domaines à améliorer et alimente des décisions intelligentes pour la réaffectation des ressources.

Le modèle offre d'importantes possibilités de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de marketing en ligne et hors ligne. Cette capacité est soutenue par un suivi des performances en temps réel, qui vous aide à surveiller divers indicateurs de marketing et KPI.

Grâce à ce modèle intuitif, vos campagnes de marketing gagneront en visibilité, en efficacité et en efficience.

Télécharger ce modèle

9. Modèle de budget de film ClickUp

Nous ne sommes pas tous des Steven Spielberg ou des James Cameron et nous n'avons pas tous la chance de disposer d'un budget pratiquement illimité pour nos activités créatives. C'est pourquoi vous serez reconnaissant à l'équipe de la Modèle de budget de film ClickUp .

Ce modèle facile à utiliser permet aux cinéastes d'explorer les profondeurs des arts visuels et de la créativité sans se heurter aux limites des budgets. Il offre une ventilation détaillée des coûts aux étapes de la préproduction, de la production et de la postproduction afin que les investisseurs puissent analyser la viabilité financière du film.

Qu'il s'agisse de gérer des coûts ponctuels de location d'équipement, des taux proportionnels aux acteurs et à l'équipe, ou même des dépenses accessoires, vous pouvez maintenir un contrôle précis sur le budget.

Laissez les feuilles de calcul budgétaires s'occuper des nombres et concentrez-vous sur la captivation et l'émerveillement de votre public.

Télécharger ce modèle

10. ClickUp Modèle de budget pour l'université

Gérer un budget en tant qu'étudiant est difficile - nous le comprenons. Concilier vie académique, vie personnelle et vie sociale peut vous amener à passer des repas raffinés aux fast-foods et aux ramen du dortoir.

C'est pourquoi nous avons créé le Modèle de budget ClickUp pour l'enseignement supérieur pour faciliter la vie à l'université. Le modèle couvre tous les aspects de l'expérience universitaire et rationalise l'établissement du budget afin de clarifier votre situation financière.

Du suivi des frais de scolarité et des prêts à l'éducation à la gestion des dépenses quotidiennes, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur vos budgets. Vous maîtriserez mieux vos dépenses et saurez comment économiser de l'argent sans compromettre votre mode de vie.

Le modèle vous inculque la discipline et la responsabilité financières même lorsque vous sortez de l'école et entrez dans la vie active, ce qui en fait un outil indispensable pour le développement personnel.

Télécharger ce modèle

Suivre les finances avec les modèles de budget Excel

Microsoft Excel est depuis longtemps un outil de base pour l'établissement des budgets, comme en témoigne notre liste de cinq modèles de budget Excel gratuits. Bien que ceux-ci offrent les fonctions de base du suivi des revenus, de l'analyse des dépenses et de la budgétisation dynamique, leurs limites sont indéniables.

Dans ce contexte, ClickUp apparaît comme un sauveur indispensable qui répond de manière globale à vos besoins en matière de budgétisation. Les dix modèles de budget offrent une meilleure compréhension de vos finances et agissent comme un cadre solide pour créer des budgets détaillés, optimiser les dépenses et économiser du temps et des ressources.

Commencez par utiliser ClickUp pour vous rapprocher de vos objectifs financiers à plusieurs étapes ! S'inscrire gratuitement aujourd'hui !