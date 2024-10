Comment rédiger des Objectifs de Sprint efficaces (+Exemples)

"Toc toc."

qui est là ?

"Carrie."

_Carrie qui ?

"Euh, Carrie au prochain sprint."

Blague à part, c'est Carrie - pardon, scary - quand cela se produit réellement. Même les équipes qui fonctionnent bien ne parviennent pas toujours à atteindre leurs objectifs de sprint.

Imaginons que vous dirigiez une équipe chargée de développer une nouvelle application passionnante. Vous avez fixé l'objectif du sprint à venir comme suit : "Achever la fonctionnalité de connexion" Cela semble facile, n'est-ce pas ?

Cependant, à mi-parcours du sprint, l'équipe se rend compte que la fonctionnalité de connexion est plus compliquée que prévu. Elle nécessite des mesures de sécurité complexes et des intégrations tierces.

Soudain, ce qui semblait être une tâche simple devient un véritable défi. L'équipe atteindra-t-elle son objectif de sprint cette fois-ci ?

Dans cet article, nous allons explorer les paramètres de définition des objectifs pour vous aider à rédiger des objectifs de sprint pratiques qui s'alignent sur les objets de votre équipe. Vous apprendrez à définir des objectifs de sprint qui inspirent l'action et s'adaptent aux défis, en les transformant en boussole d'orientation pour votre sprint. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un objectif de sprint ?

Dans les méthodologies Agile et Scrum, un objectif de sprint représente le résultat souhaité d'un sprint, généralement une itération de 1 à 4 semaines. Il sert de point focal à l'équipe de développement, en clarifiant l'objet le plus critique qu'elle doit atteindre dans l'échéancier du sprint.

Les objectifs du sprint ne consistent pas à dresser une liste de tâches ou de produits à livrer ; ils se concentrent plutôt sur la valeur fournie à l'utilisateur final ou au produit lui-même.

Scrum, un cadre Agile largement utilisé, souligne l'importance des objectifs de sprint car ils favorisent une compréhension partagée entre les membres de l'équipe. Alors que les histoires d'utilisateurs, les tâches et les sous-tâches déterminent le travail quotidien, l'objectif du sprint unifie ces actions dans un but unique et cohérent qui maintient l'attention de l'équipe de scrum.

Un bon objectif de sprint fournit le "pourquoi" derrière les activités quotidiennes de l'équipe, assurant que tout le monde est aligné vers une cible commune.

Un objectif de sprint est essentiel dans la planification de projets Agile et le développement de logiciels, car il peut guider la prise de décision. Si de nouvelles tâches se présentent ou si des obstacles apparaissent au cours d'un sprint, l'objectif du sprint permet de hiérarchiser ce qui est le plus important. Sans un objectif de sprint bien défini, les équipes risquent de s'écarter de leur trajectoire ou de perdre de vue leur objectif.

Pour définir un objectif de sprint efficace, vous devez prendre en compte les paramètres techniques et stratégiques du sprint. L'objectif doit correspondre aux besoins de l'entreprise, apporter de la valeur aux utilisateurs et rester réalisable dans le temps imparti du sprint.

Les objectifs de sprint les plus efficaces sont :

Effacés et concis: Un objectif de sprint doit être facile à comprendre pour tous les membres de l'équipe. Il doit consister en un objectif unique et sans ambiguïté

Un objectif de sprint doit être facile à comprendre pour tous les membres de l'équipe. Il doit consister en un objectif unique et sans ambiguïté **axés sur les résultats : ils se concentrent sur ce que vous voulez obtenir (le résultat) plutôt que sur la manière dont vous l'obtiendrez. Cela permet d'aligner les efforts de l'équipe sur les résultats du produit ou de l'entreprise

Mesurable: La réussite d'un objectif de sprint doit être mesurable. A la fin du sprint, il doit être clair si l'objectif a été atteint ou non

La réussite d'un objectif de sprint doit être mesurable. A la fin du sprint, il doit être clair si l'objectif a été atteint ou non Réalistes et réalisables: Les objectifs doivent mettre l'équipe au défi tout en restant réalistes dans le cadre du sprint et des ressources disponibles

Les objectifs doivent mettre l'équipe au défi tout en restant réalistes dans le cadre du sprint et des ressources disponibles **Les objectifs du sprint doivent toujours refléter la feuille de route du produit et la vision à long terme afin de s'assurer que chaque sprint contribue au produit dans son ensemble

Adaptable: Bien que l'objectif du sprint doive rester stable, des circonstances imprévues peuvent obliger les équipes à pivoter légèrement. L'objectif doit permettre une certaine flexibilité dans l'exécution

En utilisant un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp peut aider à rédiger des objectifs de sprint qui correspondent à ces caractéristiques.

Paramétrage et suivi des objectifs de sprint avec ClickUp

ClickUp est un fournisseur prestataire d'un écosystème de gestion de projet Agile tout-en-un. Un grand nombre de ses fonctionnalités sont spécifiquement conçues pour la planification de sprint Agile.

Paramètres des objectifs

Pour commencer, vous pouvez utiliser Objectifs ClickUp pour aider vos équipes à définir, suivre et mesurer leurs objectifs de sprint.

Créez des objectifs traçables avec des cibles mesurables à l'aide de ClickUp Objectifs

Utilisez cette fonctionnalité pour définir des objectifs mesurables avec des cibles, des échéances et un suivi de la progression clairs. La possibilité de décomposer les objectifs en objectifs plus petits et de les connecter à des tâches spécifiques au sein de vos sprints améliore la transparence et la responsabilité.

Vos équipes peuvent également suivre la façon dont les histoires d'utilisateurs ou les tâches individuelles contribuent à l'objectif global du sprint, garantissant ainsi l'alignement.

Les outils visuels de ClickUp, tels que Diagrammes de Gantt et Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp fournissent une image claire de la progression des objectifs, ce qui permet de s'adapter facilement à des situations qui évoluent rapidement.

Gestion des sprints ClickUp Sprints est une fonctionnalité tout-en-un pour gagner du temps, collaborer efficacement et atteindre vos cibles.

Simplifiez la gestion des sprints avec ClickUp Sprints

Cette fonctionnalité sert de plateforme puissante pour gérer et suivre efficacement la progression des projets, diviser les grands projets en morceaux plus petits et plus faciles à gérer, et améliorer l'organisation et le suivi de l'équipe.

Voici comment ClickUp Sprints vous aide :

Gérez la charge de travail de votre équipe grâce à un système de points entièrement personnalisable . Cumulez les points des sous-tâches, répartissez-les par assigné et triez-les facilement pour suivre vos sprints en un coup d'œil

. Cumulez les points des sous-tâches, répartissez-les par assigné et triez-les facilement pour suivre vos sprints en un coup d'œil Paramétrez les dates de sprint, attribuez des points et marquez les priorités afin que chacun sache ce qu'il a à faire et quand

et quand Visualisez la progression de votre équipe grâce à un tableau de bord complet , qui suit les indicateurs clés tels que le taux d'épuisement et la vélocité

, qui suit les indicateurs clés tels que le taux d'épuisement et la vélocité Automatisation des tâches répétitives , telles que la création de sprints et l'attribution de tâches, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs

, telles que la création de sprints et l'attribution de tâches, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs **ClickUp s'intègre parfaitement à d'autres outils populaires tels que GitHub et GitLab, rationalisant ainsi votre flux de travail et améliorant la collaboration

Gestion de projet agile Logiciel de gestion de projet agile ClickUp est conçu pour rationaliser le flux de travail Agile, en particulier pour les équipes Scrum. Il offre une série de fonctionnalités qui peuvent améliorer de manière significative le processus de paramétrage et de réalisation des objectifs du sprint.

Gérez facilement les feuilles de route des produits, le backlog de sprint, les sprints, la conception UX, et plus encore avec le logiciel de gestion de projet agile ClickUp

Voici comment cela fonctionne :

Créer et gérer backlog de sprint, d'estimer les tâches et de les assigner aux membres de l'équipe. Les tableaux visuels de ClickUp et la fonction "glisser-déposer" facilitent la hiérarchisation des tâches et l'alignement sur les objectifs du sprint

backlog de sprint, d'estimer les tâches et de les assigner aux membres de l'équipe. Les tableaux visuels de ClickUp et la fonction "glisser-déposer" facilitent la hiérarchisation des tâches et l'alignement sur les objectifs du sprint Décomposez les objectifs du sprint en tâches plus petites et exploitables . Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour assigner des dates d'échéance et des propriétaires de tâches, suivre la progression et ajouter des commentaires pour clarifier les choses

. Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour assigner des dates d'échéance et des propriétaires de tâches, suivre la progression et ajouter des commentaires pour clarifier les choses Mesurez précisément le temps passé sur chaque tâche pour garantir une allocation efficace des ressources et éviter les dérives. L'outil suivi du temps intégré à ClickUp vous aide à rester sur la bonne voie et à identifier les goulots d'étranglement potentiels

sur chaque tâche pour garantir une allocation efficace des ressources et éviter les dérives. L'outil suivi du temps intégré à ClickUp vous aide à rester sur la bonne voie et à identifier les goulots d'étranglement potentiels Visualisez la progression vers les objectifs du sprint grâce aux Burndown Charts en temps réel. Ces diagrammes vous aident à identifier les risques potentiels dès le début et à faire les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie

vers les objectifs du sprint grâce aux en temps réel. Ces diagrammes vous aident à identifier les risques potentiels dès le début et à faire les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie Créez des flux de travail personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe. Cette flexibilité vous permet de rationaliser les processus et d'assurer la cohérence tout au long des sprints

Atteindre les objectifs et les résultats clés (OKR) avec ClickUp

Les objectifs et résultats clés (OKR) sont un paramètre de définition des objectifs qui aide les équipes à fixer des objectifs ambitieux et mesurables et à suivre les résultats clés. Dans le contexte des objectifs de sprint, Les OKR agiles peuvent servir de structure de plus haut niveau, où chaque objectif du sprint contribue à la réunion d'un ou plusieurs résultats clés.

Vous pouvez utiliser les des modèles de définition d'objectifs pour paramétrer des objectifs mesurables et suivre leur progression tout au long de chaque sprint :

Modèles de définition d'objectifs Modèle d'objectifs SMART de ClickUp peut être votre allié pour initier des

le forfait du sprint jusqu'à leur gestion et leur conclusion.

Ce modèle vous aide à fixer et à atteindre des objectifs en définissant des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART), en visualisant votre progression et en organisant les tâches en paramètres gérables.

Voici comment ce modèle peut vous aider à définir et à gérer plus efficacement les objectifs du sprint :

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que Achevé, Écrasé, Hors piste, En attente et Sur la bonne voie pour suivre la progression de chaque objectif.

tels que Achevé, Écrasé, Hors piste, En attente et Sur la bonne voie pour suivre la progression de chaque objectif. Catégorisez et ajoutez 12 attributs personnalisés différents, tels que Montant de l'effort requis, pour enregistrer des informations vitales sur les objectifs et visualiser facilement leur progression.

différents, tels que Montant de l'effort requis, pour enregistrer des informations vitales sur les objectifs et visualiser facilement leur progression. Ouvrez 5 vues différentes dans différentes configurations ClickUp, telles que les objectifs SMART, l'effort des objectifs, la feuille de travail des objectifs SMART, les objectifs de l'entreprise et le guide de démarrage, afin d'afficher et de gérer facilement vos objectifs

dans différentes configurations ClickUp, telles que les objectifs SMART, l'effort des objectifs, la feuille de travail des objectifs SMART, les objectifs de l'entreprise et le guide de démarrage, afin d'afficher et de gérer facilement vos objectifs Améliorez le suivi de vos objectifs grâce à des fonctionnalités de suivi du temps, d'étiquette, d'avertissements de dépendance, d'e-mails, etc. Cela vous aidera à rester organisé et à ne pas perdre de vue vos objectifs

ClickUp SCRUM Modèle de planification de sprint est conçu pour vous aider à devenir plus productif. Il vous fournit une interface facile pour planifier des sprints dans un environnement collaboratif.

Vous pouvez utiliser ce modèle de planification de sprint de manière créative pour définir des OKR en alignant les objectifs du sprint sur des objectifs mesurables. Voici comment procéder :

Utilisez le champ personnalisé Sprint Goal pour définir des OKR spécifiques, en transformant les objectifs du sprint en vos objectifs

pour définir des OKR spécifiques, en transformant les objectifs du sprint en vos objectifs Attribuer des résultats clés aux tâches individuelles, en utilisant des champs personnalisés comme les Story Points pour mesurer la progression

Affichez des vues telles que le diagramme de Gantt et les épiques pour visualiser la progression vers les OKR

Utiliser la définition de Terminé pour s'assurer que les OKR sont réunis pour chaque tâche

Si vous recherchez une approche ciblée de la gestion des objectifs, pensez aux OKR. De nombreux modèles d'OKR gratuits sont disponibles.

Les modèles Modèle de ClickUp OKRs est une option riche en fonctionnalités et facilement adaptable qui vous permettra de démarrer en quelques secondes.

Bonnes pratiques pour la rédaction des objectifs de sprint

La rédaction d'un objectif de sprint bien conçu est un effort de collaboration entre le scrum master, le propriétaire du produit et l'équipe de développement. Voici quelques bonnes pratiques à garder à l'esprit.

Utiliser la bonne terminologie: Les objectifs de sprint sont rédigés en utilisant une terminologie spécifique.

**Teams désigne toutes les personnes impliquées : le propriétaire du produit, l'équipe de développement et le maître de stage **L'histoire de l'utilisateur est une description d'un objectif du point de vue de l'utilisateur. Par exemple, "Je veux pouvoir me connecter en 10 secondes" L'analyse des besoins consiste à examiner et à affiner les histoires d'utilisateurs pour s'assurer qu'elles répondent à certains critères Enfin, le objectif du sprint définit exactement ce que l'équipe vise à réaliser au cours d'un sprint

Les objectifs de sprint sont rédigés en utilisant une terminologie spécifique. Utilisez le cadre SMART: Les objectifs du sprint doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de dire "Achevé la fonctionnalité de connexion", visez à "créer une fonctionnalité de connexion conviviale qui réduit le temps de connexion moyen de 30% en 2 semaines"

Les objectifs du sprint doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de dire "Achevé la fonctionnalité de connexion", visez à "créer une fonctionnalité de connexion conviviale qui réduit le temps de connexion moyen de 30% en 2 semaines" Fixer un résultat clair: Établir des critères d'acceptation bien définis définissant ce qu'est la réussite

Établir des critères d'acceptation bien définis définissant ce qu'est la réussite S'aligner sur la vision du produit: Revoir la vision du produit pour s'assurer que les objectifs du sprint assistent la direction générale

Revoir la vision du produit pour s'assurer que les objectifs du sprint assistent la direction générale Impliquer toute l'équipe: Définir les objectifs du sprint en collaboration avec l'équipe pendant la planification du sprint, et s'assurer que chaque membre est d'accord avec le forfait

Définir les objectifs du sprint en collaboration avec l'équipe pendant la planification du sprint, et s'assurer que chaque membre est d'accord avec le forfait L'utilisateur d'abord: Précisez comment l'objectif se traduit par des avantages pour les clients, qu'il s'agisse d'utilisateurs ou d'entreprises

Suivez ces bonnes pratiques pour rédiger des objectifs de sprint qui ont un but clair, qui alignent l'équipe et qui apportent de la valeur aux utilisateurs.

Bien qu'apparemment simples, la définition et la réalisation des objectifs de sprint peuvent poser plusieurs problèmes :

Le problème : des objectifs trop ambitieux

Un objectif visant à "révolutionner le panier d'achat" dans un sprint de 2 semaines est probablement voué à l'échec - il vise trop haut, trop vite.

La solution: Décomposer les objets ambitieux en éléments plus petits et réalisables, répartis sur plusieurs sprints. Par exemple, visez à "mettre en place une interface conviviale pour le panier d'achat" au cours du premier sprint, puis à "intégrer les options de paiement" au cours du suivant.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/targets-in-clickup-goals-1.png Définissez facilement des cibles avec des paramètres grâce à ClickUp Objectifs /$$img/

Définissez des cibles pour chacun des petits objectifs avec ClickUp Objectifs

Le problème : des objectifs vagues

Des objectifs peu précis laissent place à des interprétations erronées et entravent la progression. Par exemple, "améliorer les performances du site web" semble vague.

La solution: Utilisez la méthode SMART pour affiner l'objectif : "réduire le temps de chargement des pages de 50 % au cours du prochain sprint", en fournissant des paramètres de réussite clairs

Le problème : des objectifs dénués de sens

Lorsqu'il y a un décalage entre l'objectif et la motivation de l'équipe, l'engagement peut chuter.

La solution: Au lieu de fixer un objectif tel que "achever toutes les tâches", donnez-lui une tournure positive, comme "lancer la nouvelle fonctionnalité pour améliorer la satisfaction des utilisateurs et augmenter le taux de rétention de 20 %"

Vous voulez mieux formuler vos objectifs ? Laissez l'IA Writer de ClickUp Brain vous aider !

Le problème : des objectifs négligés

Parfois, une équipe ne parvient pas à atteindre l'objectif au cours d'un cycle de sprint. Que se passe-t-il alors ?

La solution: Veillez à ce que les objectifs soient facilement visibles et à ce qu'il y soit fait référence tout au long du cycle du sprint. Une réunion quotidienne de planification du sprint peut aider à réaffirmer les objectifs et à discuter de la progression, réduisant ainsi les ajouts au carnet de commandes

Exemples d'objectifs de sprint

Voyons quelques exemples d'objectifs de sprint.

Objectif du sprint 1 : Implémenter l'authentification de l'utilisateur pour l'application web

Objet : S'assurer que les fonctionnalités sécurisées de connexion et d'enregistrement des utilisateurs sont implémentées, testées et intégrées d'ici la fin du sprint 2

Sous-tâches

Définir les histoires d'utilisateurs (1 jour) Rédiger des histoires d'utilisateurs :

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter en toute sécurité en utilisant mon e-mail et mon mot de passe

En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe si je l'oublie

En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter du système en toute sécurité

Divisez ces histoires en tâches gérables Conception du flux d'authentification (2 jours) Concevoir le travail du flux d'authentification (connexion, déconnexion, réinitialisation du mot de passe)

Collaborer avec l'équipe UX/UI pour créer des wireframes des pages de connexion/d'inscription

Documenter les protocoles de sécurité (par exemple, OAuth 2.0, cryptage SSL) Mise en œuvre de l'authentification des utilisateurs en amont (4 jours) Développer la logique d'authentification du backend (en utilisant des frameworks comme Spring Security et des jetons JWT)

Connecter la fonction de connexion/enregistrement à la base de données des utilisateurs (MySQL/PostgreSQL)

Mettre en œuvre des normes de sécurité (par exemple, hachage des mots de passe) Implémenter les pages frontales de connexion et d'enregistrement (3 jours) Construire des composants frontaux (React, Angular) pour la connexion, l'enregistrement et la réinitialisation du mot de passe

Intégrer l'API pour les demandes d'authentification Créer des tests unitaires et d'intégration (2 jours) Écrire des tests unitaires pour la logique d'authentification du backend

Écrire des tests frontaux (par exemple, Jest, Cypress) pour les formulaires d'authentification des utilisateurs

S'assurer que les tests couvrent les cas limites (par exemple, mot de passe incorrect, compte verrouillé)

Réaliser une revue de code et un refactoring (1 jour) Réaliser une revue par les pairs du code d'authentification

Refonte si nécessaire pour améliorer la lisibilité et les performances Déploiement dans l'environnement de test (1 jour) Déployer les fonctionnalités d'authentification dans l'environnement de test

Effectuer des tests d'intégration pour s'assurer que le système fonctionne comme prévu Test d'acceptation par l'utilisateur (1 jour) Coordonner avec l'équipe d'assurance qualité l'exécution du test d'acceptation par l'utilisateur

Valider que la connexion, la déconnexion et l'enregistrement répondent aux critères d'acceptation

Enregistrer et classer par ordre de priorité tous les bugs identifiés Revue de sprint et rétrospective (1 jour) Présenter la fonctionnalité d'authentification achevée aux parties prenantes

Recueillir les commentaires de l'équipe lors de la rétrospective sur ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré pour le prochain sprint

Objectif du sprint 2 : Améliorer la performance du tableau de bord pour le produit SaaS

Objectif : Optimiser le tableau de bord du produit SaaS pour qu'il se charge en moins de 2 secondes en cas de trafic important, améliorant ainsi l'expérience utilisateur d'ici la fin du Sprint 4

Sous-tâches

Identifier les goulots d'étranglement de la performance (1 jour) Effectuer un audit initial des performances à l'aide d'outils tels que Google Lighthouse, New Relic ou GTmetrix

Identifier les réponses API lentes, les scripts frontaux lourds et les requêtes de base de données qui causent des retards Refactoriser les appels API lents (3 jours) Optimiser les appels à l'API du backend, en réduisant les requêtes redondantes à la base de données

Mise en œuvre de la pagination et du chargement paresseux, le cas échéant

Introduire des mécanismes de mise en cache (Redis, Memcached) pour les données fréquemment demandées Optimiser le rendu frontal (3 jours) Supprimer les bibliothèques JavaScript inutilisées et minimiser la taille du bundle

Implémenter le lazy loading pour les images et les widgets du tableau de bord

Assurer un reflux et un repeint minimaux du DOM lors du rendu de diagrammes complexes Optimiser les requêtes de la base de données (2 jours) Indexer les colonnes faisant l'objet de requêtes fréquentes dans la base de données

Réécrire les requêtes SQL inefficaces pour réduire les temps de chargement

S'assurer que la base de données est optimisée pour un accès simultané en cas de trafic important Tests de performance (2 jours) Mettre en place un paramètre de test qui simule des conditions de trafic élevé (test de charge avec Apache JMeter ou Gatling)

Valider que le tableau de bord se charge en moins de 2 secondes dans des conditions de trafic intense

Mesurer les performances du backend, du frontend et de la base de données séparément

Suivre les résultats avec l'analytique (1 jour) Mettre en œuvre des outils de surveillance en temps réel (par exemple, Datadog, Grafana) pour suivre les performances du tableau de bord en production

Paramétrer des alertes pour toute baisse de performance au-delà du seuil de 2 secondes Déployer et tester dans l'étape (1 jour) Déployer le tableau de bord optimisé dans l'environnement de test

Effectuer des tests de performance finaux pour assurer un fonctionnement sans heurts Examen et rétrospective (1 jour) Présenter le tableau de bord optimisé aux parties prenantes

Examiner la réussite du sprint et discuter des améliorations à apporter pour les prochains sprints au cours de la rétrospective

Assurer un suivi et un paramétrage efficace des objectifs du sprint avec ClickUp

Les objectifs du sprint sont essentiels à la réussite du projet Gestion de projet Agile et le développement du cadre Scrum. Ils fournissent des orientations, unifient les équipes et veillent à ce que chaque sprint apporte une valeur significative à l'utilisateur final ou au produit.

Pour définir des objectifs de sprint efficaces, il faut faire preuve de clarté, s'aligner sur la vision du produit et se concentrer sur l'obtention de paramètres mesurables.

Si vous souhaitez rendre le processus encore plus fluide, ClickUp est là pour vous aider ! Grâce à ses fonctionnalités de définition et de suivi des objectifs de sprint, tout est organisé et visible.

Vous pourrez voir où vous en êtes, ce qu'il vous reste à faire et même ajuster vos objectifs à la volée si nécessaire. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !