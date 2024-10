Comprendre les tests de la boîte noire, de la boîte blanche et de la boîte grise

Un logiciel peut sembler parfait jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle et que, soudain, tout s'écroule.

Pour les développeurs et les testeurs, le choix de la bonne méthode de test peut faire la différence entre une navigation en douceur et un cauchemar de tickets d'assistance.

Les tests "boîte noire", "boîte blanche" et "boîte grise" offrent différentes manières d'examiner un logiciel, de la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui à ce qui se passe sous le capot.

Mais savoir laquelle utiliser et quand est la clé pour détecter les problèmes avant qu'ils ne vous atteignent.

Voyons comment chaque méthode fonctionne et comment choisir celle qui convient à votre projet. 📝

Comprendre les tests de la boîte noire

Les tests en boîte noire sont une méthode permettant de tester un logiciel sans en connaître le travail interne

Imaginons que vous testiez une fonctionnalité de connexion dans une application bancaire mobile. Lors d'un test en boîte noire, vous ne regarderez pas le code qui traite la connexion.

Vous testerez plutôt si l'application se comporte comme prévu lorsque vous entrez différentes données, telles que des identifiants corrects, des mots de passe incorrects ou même des champs vides.

Vous vous concentrez uniquement sur le fait que l'application vous permet de vous connecter ou affiche le message d'erreur approprié, et non sur la manière dont l'application traite ces entrées en coulisses.

Quand utiliser les tests en boîte noire techniques

Bien que les tests fonctionnels soient le type le plus courant de tests en boîte noire, cette technique de test est également bénéfique dans plusieurs autres scénarios.

Elle travaille bien pour les tests d'acceptation par l'utilisateur (UAT), où de vrais utilisateurs vérifient que le logiciel répond à leurs exigences sans comprendre le code.

Cette méthode est également efficace pour les tests d'intégration, qui permettent d'évaluer la manière dont les différents composants fonctionnent ensemble sans pénétrer dans leurs structures internes. Par exemple, lors de l'évaluation de des outils de gestion des performances les tests de la boîte noire permettent de s'assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement ensemble.

Après toute mise à jour, des tests de régression avec des méthodes de boîte noire permettent de s'assurer que les fonctions existantes restent intactes.

En outre, ils permettent aux testeurs d'évaluer les applications tierces du point de vue de l'utilisateur, en se concentrant sur les performances, la fiabilité et la facilité d'utilisation, ce qui est également appelé tests non fonctionnels.

Avantages

Permet de valider si le logiciel répond aux attentes de l'utilisateur

Affiche un point de vue impartial puisque les testeurs n'ont pas besoin de connaître le code interne

Permet de découvrir des problèmes d'utilisation et d'intégration que d'autres méthodes pourraient négliger

S'applique à différentes étapes du développement, y compris les tests de système et d'acceptation

Limites

Ne tient pas compte des bugs liés à la logique interne ou à la structure du code

Moins efficace pour les systèmes complexes où la compréhension du travail interne est cruciale

Peut résulter en des cas de test redondants, se concentrant uniquement sur les entrées et les sorties

Couverture de test potentiellement incomplète en raison d'un manque de compréhension du code

Exemples de tests en boîte noire

Les tests en boîte noire se concentrent sur ce que le logiciel fait, et non sur comment il le fait. Voici quelques exemples courants :

Traitement des paiements: Les testeurs explorent différentes options de paiement pour s'assurer que les transactions se déroulent correctement, y compris la façon dont l'application gère les paiements refusés

Les testeurs explorent différentes options de paiement pour s'assurer que les transactions se déroulent correctement, y compris la façon dont l'application gère les paiements refusés

Fonctionnement du panier d'achat: Sur un site de commerce électronique, les testeurs vérifient que l'ajout et la suppression d'éléments mettent à jour le prix total avec précision

Sur un site de commerce électronique, les testeurs vérifient que l'ajout et la suppression d'éléments mettent à jour le prix total avec précision

Les testeurs de la boîte noire saisissent différents termes de recherche pour voir si l'application renvoie des résultats pertinents et gère avec élégance les fautes de frappe ou les recherches vides

Comprendre les tests de la boîte blanche

Le test boîte blanche est une technique de test de logiciel où le testeur examine le code source pour comprendre son travail et vérifier qu'il fonctionne correctement

Supposons que vous ayez une fonction simple qui additionne deux nombres.

Dans le cadre d'un test en boîte blanche, vous testerez cette fonction en donnant des entrées telles que 'add(2, 3)' et en vérifiant le résultat. Vous examinerez également le code lui-même.

Vous vérifieriez ce qui suit :

L'addition est-elle terminée correctement ?

Y a-t-il des étapes inutiles ?

À fait-elle bien attention aux différents types d'entrées, comme les nombres négatifs ou les grandes valeurs ?

Cette méthode type de test de logiciel permet de s'assurer que le code en arrière-plan est propre, efficace et qu'il fonctionne comme prévu.

Quand utiliser les tests de la boîte blanche techniques

Le test de la boîte blanche est un outil essentiel pour tests agiles où le retour d'information rapide et l'amélioration continue sont la clé de la réussite. C'est bénéfique lorsque vous devez vous assurer que le travail interne de votre code est solide comme le roc tout en suivant le rythme rapide du développement.

Les projets logiciels agiles mettent l'accent sur des tests précoces et fréquents, et les tests en boîte blanche s'y intègrent parfaitement en vous permettant de détecter rapidement les problèmes et d'optimiser votre code au fur et à mesure.

Si vous travaillez dans une installation similaire et souhaitez vous assurer que votre code est de première qualité, cette méthode de test est nécessaire pour que tout se passe bien.

Avantages

Offre une visibilité approfondie du travail interne de l'application

Identifie les bugs cachés et les failles de sécurité à un stade précoce du processus de développement

Permet d'optimiser les chemins de code et d'améliorer les performances

Permet de s'assurer que toutes les branches et tous les chemins d'accès sont testés pour une validation complète

Limites

Exige une compréhension approfondie du code, ce qui peut s'avérer complexe et chronophage

La création et la maintenance des cas de test nécessitent des efforts importants

Examine principalement la logique interne, ce qui peut conduire à négliger des problèmes liés à l'interface utilisateur ou à l'intégration des systèmes

Peut négliger des comportements ou des problèmes de plus haut niveau qui découlent de l'utilisation dans le monde réel

Peut être coûteux en termes de temps et de ressources, en particulier pour la maintenance continue

Exemples de tests en boîte blanche

Voici quelques exemples de tests en boîte blanche qui mettent en évidence leur travail dans la pratique :

Test du chemin de code: Les testeurs explorent tous les chemins possibles dans le code pour assurer une évaluation approfondie des différentes branches et conditions

Cette méthode consiste à examiner les boucles pour confirmer qu'elles s'exécutent le nombre correct de fois et qu'elles gèrent les cas limites, tels que les ensembles de données vides ou volumineux

Dans cette approche, les testeurs vérifient des fonctions ou des méthodes individuelles pour s'assurer qu'elles renvoient les résultats attendus pour différentes entrées

Les testeurs analysent le flux de contrôle dans le code pour vérifier les problèmes liés aux points de décision et à la manière dont les différents scénarios sont traités

Les testeurs analysent le flux de contrôle dans le code pour vérifier les problèmes liés aux points de décision et à la manière dont les différents scénarios sont traités **Analyse de la couverture du code : cette technique consiste à évaluer des sections du code afin d'identifier les parties qui s'exécutent pendant les tests, ce qui permet d'améliorer la couverture globale

Comprendre les tests en boîte grise

**Il combine la connaissance du travail interne d'une application (comme le test de la boîte blanche) avec la perspective d'un utilisateur externe (comme le test de la boîte noire).

Cela signifie que les testeurs ont une connaissance partielle du code interne ou de l'architecture du système mais n'ont pas un accès achevé.

Par exemple, supposons que vous testiez un site d'achat en ligne.

Vous connaissez peut-être la structure de la base de données et la manière dont le panier est censé travailler, mais vous n'avez pas un accès complet au code. Le test consiste à ajouter des éléments au panier et à passer à la caisse, en utilisant des connaissances partielles pour voir si le panier se met à jour correctement et s'intègre bien au système de paiement.

En outre, le test de la boîte grise permet de garantir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Il permet de vérifier que le système fonctionne bien du point de vue de l'utilisateur, tout en tenant compte des détails en coulisses.

💡 Pro Tip: Including test d'utilisabilité améliore encore le processus de test en se concentrant sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'application.

Quand utiliser le test de la boîte grise techniques

Le test de la boîte grise est idéal lorsque vous souhaitez combiner les connaissances internes avec une approche axée sur l'utilisateur.

Il est particulièrement utile dans les scénarios où vous avez une vision partielle du travail du système mais où vous devez tester sa fonction globale.

Cette méthode s'applique également aux systèmes complexes comportant de multiples composants en interaction, pour lesquels une connaissance partielle peut contribuer à assurer une intégration harmonieuse. L'associer à un logiciel de suivi des bugs permet de repérer les problèmes qui pourraient échapper à d'autres méthodes.

Avantages

Permet d'afficher une vue d'ensemble en fusionnant les connaissances internes avec celles des utilisateurs

Idéal pour tester l'interaction entre les différents composants d'un système

Permet d'identifier plus rapidement les problèmes grâce à une meilleure compréhension des interactions entre les systèmes

Permet des tests plus efficacesconception de cas de test qui porte à la fois sur les fonctions et les processus internes

Limites

Nécessite une certaine compréhension du système, ce qui peut ne pas être suffisant pour tous les problèmes

Ne permet pas toujours de découvrir des bugs plus profonds au niveau du code aussi efficacement que les tests en boîte blanche

Les testeurs peuvent encore manquer des problèmes critiques liés à l'expérience utilisateur s'ils se concentrent trop sur le travail interne

Peut introduire des biais si les testeurs privilégient les connaissances internes aux interactions réelles avec l'utilisateur

Exemples de tests en boîte grise

Voici quelques exemples de tests en boîte grise qui illustrent leur application :

Test d'intégration: Il s'agit d'évaluer la façon dont les différents composants d'une application fonctionnent ensemble, en utilisant la connaissance de l'interface utilisateur et du code sous-jacent

Il s'agit d'évaluer la façon dont les différents composants d'une application fonctionnent ensemble, en utilisant la connaissance de l'interface utilisateur et du code sous-jacent

Dans ce scénario, les testeurs de la boîte grise vérifient l'intégrité des données et les relations tout en ayant accès au schéma de la base de données et aux requêtes. Cela permet de s'assurer que les données circulent correctement entre l'application et la base de données

Il s'agit d'évaluer les vulnérabilités tout en simulant le comportement de l'utilisateur. Les testeurs s'appuient sur la structure interne du code pour identifier les failles de sécurité potentielles

Il s'agit de tester les éléments de l'interface utilisateur en comprenant les processus du backend, afin de s'assurer que le frontend reflète fidèlement la fonction sous-jacente

Analyse comparative : Tests boîte noire vs. boîte blanche vs. boîte grise

Voici un aperçu rapide des principales différences entre les tests de la boîte blanche, de la boîte noire et de la boîte grise :

Fonctionnalité Boîte noire Boîte blanche Boîte grise Boîte noire Boîte grise Boîte grise Boîte blanche Boîte grise **Boîte grise Aussi appelé Test en boîte fermée ; test opaque Test en boîte de verre ; test en boîte claire Test en boîte translucide Test de la boîte fermée : test de la boîte en verre ; test de la boîte claire ; test de la boîte translucide ; test de la boîte fermée ; test de la boîte fermée ; test de la boîte fermée ; test de la boîte fermée ; test de la boîte transparente Test de la logique interne et du cheminement du code Test de la fonctionnalité et des interactions internes Test de la logique interne et du cheminement du code L'approche de test évalue le logiciel du point de vue de l'utilisateur. Elle évalue le logiciel sur la base de la structure du code Mon travail consiste à évaluer le logiciel du point de vue de l'utilisateur. Mon travail consiste à évaluer le logiciel du point de vue de la structure du code Les tests fonctionnels, les tests d'acceptation, les tests système, les tests unitaires, les tests structurels, les tests d'intégration, l'analyse de la couverture du code, les tests système, les tests de sécurité, les tests d'intégration, les tests de performance, les tests d'efficacité et les tests de performance Les tests fonctionnels, les tests d'acceptation, les tests structurels, les tests d'intégration, l'analyse de la couverture du code, les tests système, les tests de sécurité, les tests d'intégration, les tests de sécurité, les tests d'acceptation, les tests de sécurité, les tests d'intégration, les tests d'acceptation, les tests d'acceptation, les tests de sécurité, les tests de sécurité, les tests d'intégration Les tests d'interface utilisateur et d'utilisabilité peuvent ne pas être pris en compte. Ils peuvent ne pas mettre à jour tous les problèmes profonds au niveau du code Les tests de fonctionnalité, les tests d'acceptation, l'optimisation du code, les tests de sécurité, les tests de systèmes complexes avec un accès partiel au code, etc

Analyse comparative : Tests boîte noire vs. boîte blanche vs. boîte grise

Intégrer ClickUp dans votre processus de test

L'intégration des bons outils dans votre flux de travail de test peut faire toute la différence en termes d'efficacité et de travail d'équipe.

L'outil ClickUp Software Logiciel de gestion d'équipe de projet est une solution puissante pour gérer les tâches de test, en veillant à ce que l'ensemble de l'équipe reste alignée.

Voyons comment ClickUp peut vous aider.

Utiliser ClickUp pour la gestion des tests

ClickUp peut simplifier votre flux de travail de test, en facilitant la gestion des cas de test, le suivi de la progression et le respect du calendrier.

Imaginons que vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité pour votre application.

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez créer des tâches pour chaque cas de test, en détaillant ce qui doit être testé, les résultats attendus et les étapes d'exécution du test.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Tasks.png Tâches ClickUp pour les projets de test boîte noire, boîte blanche et boîte grise /$$img/

Développer des cas de test détaillés pour assurer une couverture complète des fonctions avec ClickUp Tasks

Créez une tâche ClickUp pour tester la fonctionnalité de connexion.

Inclure Champs personnalisés ClickUp pour couvrir des détails importants tels que la validation des entrées, les contrôles de sécurité et l'expérience utilisateur. Cela favorise une meilleure gestion des données et un flux de travail plus efficace dans l'ensemble de vos projets.

Ajouter des champs personnalisés ClickUp aux tâches afin de définir des types de données spécifiques pour les entrées et d'améliorer l'intégrité des données

ClickUp vous permet également de fixer des délais et d'assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe afin de respecter le calendrier.

En outre, Tableaux de bord ClickUp vous donnent un aperçu de la progression et mettent en évidence les domaines nécessitant une attention particulière.

Ils regroupent les indicateurs clés et les points de données, ce qui vous permet d'évaluer la progression des tâches et des objectifs. Grâce à des widgets personnalisables, vous pouvez afficher les informations les plus importantes pour votre équipe, telles que les taux d'achèvement, les délais et la charge de travail.

Visualiser les performances d'un projet en un coup d'œil avec les tableaux de bord ClickUp

Les modèles conçus par ClickUp peuvent également être d'une grande aide.

Modèle de gestion des tests ClickUp

Pour bien démarrer, tirez parti de l'outil Modèle de gestion des tests ClickUp . Il est conçu pour organiser et gérer vos cas de test sans effort.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser les étapes de test : Une fois que vous avez défini vos scénarios de test, vous pouvez facilement mettre à jour et surveiller le statut de chaque étape - comme " En cours ", " En cours de révision " ou " Achevé " - en temps réel

Une fois que vous avez défini vos scénarios de test, vous pouvez facilement mettre à jour et surveiller le statut de chaque étape - comme " En cours ", " En cours de révision " ou " Achevé " - en temps réel Définir des attentes claires: Spécifiez les résultats attendus pour chaque scénario de test, afin que tout le monde sache à quoi ressemble la réussite

Spécifiez les résultats attendus pour chaque scénario de test, afin que tout le monde sache à quoi ressemble la réussite **Clarté visuelle : utilisez un code couleur pour les statuts et les barres de progression afin de comprendre où en sont les choses

Télécharger ce modèle

Modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes

Si le suivi des bugs est un défi majeur pour votre équipe, le modèle Modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp peut rationaliser votre processus.

Tout ce qui concerne les liens liés, les problèmes d'accès ou les erreurs d'envoi de formulaire est organisé et facile à gérer grâce à ce modèle.

Il comprend des flux de travail automatisés qui aident à organiser les tâches efficacement, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur la résolution des problèmes au lieu de se perdre dans des détails administratifs. De plus, les formulaires d'admission personnalisés facilitent la soumission des bugs et des problèmes, garantissant que toutes les informations nécessaires sont collectées dès le départ.

Télécharger ce modèle

Intégration d'automatisations et d'IA avec ClickUp Automatisations de ClickUp vous aident à vous concentrer sur des activités de test plus critiques en vous déchargeant des tâches répétitives.

Supposons que vous exécutiez le même ensemble de tests logiciels chaque semaine, comme des tests de régression pour le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité.

Au lieu d'assigner manuellement ces tests aux membres de l'équipe à chaque fois, vous pouvez mettre en place une automatisation pour simplifier le processus.

Avec plus de 100 automatisations prédéfinies à votre disposition, vous pouvez mettre en place un paramètre qui attribue des tâches à l'équipe lorsque le statut change.

Configurez des tâches récurrentes avec ClickUp Automatisations pour simplifier les paramètres de routine

Vous pouvez également créer des automatisations personnalisées pour mieux répondre aux besoins de votre équipe.

Personnaliser les Automatisations ClickUp pour qu'elles se déclenchent en fonction d'actions spécifiques ClickUp Brain améliore également votre processus de test de logiciels à plus d'un titre.

Par instance, lorsque vous planifiez vos phases de test (tests unitaires, tests d'intégration ou tests d'acceptation par l'utilisateur), il peut vous aider à créer un échéancier structuré.

Il vous suffit de demander "Aidez-moi à définir le calendrier des tests pour notre nouvelle fonctionnalité" pour obtenir un forfait personnalisé achevé par des jalons et des échéances adaptés à votre projet.

Invitez ClickUp Brain à vous assister dans vos tâches, conformément à vos instructions

Lorsqu'il s'agit d'analyser les résultats des tests, ClickUp Brain peut également passer au crible vos données et mettre en évidence les tendances.

Si vous remarquez un pic dans les tests échoués, vous pouvez demander : " Quels sont les problèmes courants du dernier sprint ? " et il résumera les erreurs les plus fréquentes. Cela vous permet d'identifier ce qui doit faire l'objet d'une attention immédiate.

Et si vous avez du mal à créer des cas de test complets, vous pouvez simplement demander : "Pouvez-vous générer des modèles de cas de test pour notre fonction de connexion ?

Il peut vous fournir des modèles structurés qui incluent les étapes nécessaires, les résultats attendus et même les cas limites à prendre en compte.

Collaboration au sein de ClickUp

ClickUp permet à toutes les parties prenantes de rester sur la même page tout au long du processus de test grâce à ses capacités de collaboration. ClickUp Discuter facilite la communication directe entre les testeurs et les développeurs en réunissant en une seule plateforme la discussion et la gestion des tâches.

Gérer les conversations et les tâches avec ClickUp Chat

La communication contextuelle permet aux utilisateurs de joindre des pièces jointes directement aux messages discutés, ce qui permet de concentrer les discussions et de s'assurer que les détails importants ne sont pas oubliés. Les membres de l'équipe peuvent partager des mises à jour essentielles par le biais de messages, ce qui permet à chacun de rester informé.

Les commentaires dans les discussions peuvent également être convertis en tâches, ce qui améliore la responsabilisation et la gestion des tâches.

Plus de chaos dans les tests de logiciels - ClickUp simplifie tout

Les tests boîte noire, boîte blanche et boîte grise sont essentiels pour améliorer la qualité des logiciels. Chaque méthode offre des perspectives uniques qui peuvent aider les équipes à fournir des applications plus fiables et plus conviviales.

La rationalisation de vos processus de test logiciel à l'aide d'outils tels que ClickUp permet à votre équipe de rester synchronisée, transformant ce qui était autrefois un exercice de jonglage en un processus fluide.

Grâce à des fonctionnalités intuitives qui permettent de tout organiser et à des automatisations qui prennent en charge les tâches répétitives, vous pouvez récupérer votre temps et votre énergie. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment : fournir des logiciels de qualité.

Alors pourquoi se contenter du chaos ? S'inscrire à ClickUp pour coder un avenir meilleur !