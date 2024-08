Comment rédiger des notes de mise à jour – ; Exemples & ; Modèles pour améliorer votre stratégie produit

Chez Slack, ils sont drôles et succincts. Les gens de Zoom les préfèrent très détaillées. Les nôtres impliquent généralement une vidéo .

Nous parlons ici des notes de mise à jour, ces éléments de communication tant décriés et pourtant essentiels qui font le lien entre les développeurs d'un produit et ses utilisateurs finaux.

Les notes de mise à jour aident les managers d'équipe et les équipes de développement de logiciels à établir la transparence et à améliorer l'expérience des clients. Elles s'inscrivent dans le cadre plus large de la stratégie de communication de l'entreprise forfait de publication et détaillent les dernières mises à jour du logiciel - améliorations du produit, corrections de bugs, fonctionnalités à venir, etc.

Explorons quelques-uns des meilleurs exemples de notes de version d'éditeurs de logiciels pour apprendre à améliorer l'engagement des utilisateurs.

Importance des notes de version

Les entreprises publient des notes de version pour partager avec les utilisateurs des informations pertinentes sur la dernière version d'un produit. Les équipes de développement doivent rédiger des notes de mise à jour informatives sans détails techniques inutiles.

L'objectif doit être d'aider les utilisateurs à comprendre facilement les changements apportés au produit.

Résumer les changements : La mise à jour d'une page de notes de version offre un aperçu concis des modifications apportées au produit - en mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bugs et les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes. Cela apporte de la clarté et aide à réaliser la valeur ajoutée de chaque mise à jour de note de version

Fournisseur, prestataire d'instructions claires et de clarifications : Des instructions effacées dans les notes de mise à jour aident les utilisateurs à naviguer efficacement dans les nouvelles fonctionnalités. En outre, elles permettent de répondre à toutes les questions ou préoccupations éventuelles concernant les versions précédentes du produit

Améliorer la communication : Les notes de mise à jour facilitent une communication efficace entre l'équipe de développement et les utilisateurs. Le fait de s'assurer que tout le monde est bien informé des changements permet de renforcer la confiance des utilisateurs, y compris des parties prenantes clés

De bonnes notes de version démontrent aussi infailliblement que les équipes de développement et les entreprises SaaS sont à l'écoute des commentaires des clients en incorporant les suggestions importantes des utilisateurs dans les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour du produit.

Le travail sur les retours d'expérience, qu'il s'agisse de demandes de fonctionnalités, de doléances ou de toute autre suggestion, met en application les éléments suivants :

Prouve que l'entreprise accorde de la valeur aux commentaires des utilisateurs

Met en évidence le temps et les efforts consacrés à l'amélioration de l'expérience des clients

Cette validation de l'amélioration continue trouve un écho profond auprès des clients. Il réaffirme leur confiance dans le produit logiciel et dans l'entreprise qui en assure le développement.

10 exemples de notes de mise à jour

Jetons un coup d'œil à quelques grands exemples de notes de mise à jour de produits et analysons-les pour voir ce qui rend chacune d'entre elles intéressante :

1. ClickUp

inclure toutes les dernières mises à jour d'une manière claire, organisée et conviviale comme les ClickUp Release Notes_

ClickUp est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui favorise la collaboration entre les équipes et augmente la productivité.

Cette ClickUp version 3.15 ,publiée le 18 avril 2024,est bourrée des dernières mises à jour pour que les utilisateurs restent informés.

Par exemple, les dernières mises à jour ont introduit des fonctionnalités telles que les formules dans les cartes de calcul et la gestion des équipes SCIM, ainsi que des intégrations avec les flux de travail HubSpot et le calendrier Morgen. Les notes de version de ClickUp sont bien conçues et visuellement attrayantes, grâce à des titres clairs et gras, des animations, des captures d'écran et des GIF. Cela permet d'impliquer les utilisateurs et de créer une meilleure compréhension de chaque nouvelle fonctionnalité et flux de travail introduit.

Ce qui est unique:

Les notes de version sont organisées en trimestres, ce qui permet aux utilisateurs de les parcourir sans effort

Chaque mise à jour des notes de version met en évidence les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, les intégrations et les corrections de bugs

La section 'Nouvelles fonctionnalités et améliorations' située en haut de page comprend les liens pertinents du centre d'aide ClickUp pour chaque nouvelle fonctionnalité ou amélioration

AMise à jour des vidéos YouTube est incluse au début de la page

L'utilisation d'éléments visuels pour améliorer la lisibilité pour les utilisateurs finaux est un facteur majeur qui distingue les notes de mise à jour de ClickUp de celles de ses concurrents

Tous les facteurs mentionnés ci-dessus font des notes de version de ClickUp un excellent exemple pour les chefs de produit qui cherchent à créer des pages de notes de version informatives et conviviales pour leurs utilisateurs.

2. Zoom

Zoom est une plate-forme en ligne permettant de communiquer avec des personnes par le biais de visioconférences, d'appels audio et de messages. Les notes de version de Zoom sont très complètes et détaillent toutes les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, les mises à jour et les corrections de bug.

Bien que la page soit organisée et mise en forme avec des titres, des sous-titres et des puces, la petite police de caractère et les longs paragraphes peuvent donner aux utilisateurs l'impression d'être dépassés.

What's unique:

Une fonctionnalité notable de la page des notes de version de Zoom est l'archive historique des mises à jour du logiciel couvrant les quatre dernières années

Sur la gauche de la page, vous trouverez les notes de mise à jour pour chaque catégorie de produits Zoom

L'ensemble de la page des notes de version est classé par date de sortie et par nombre de versions. Vous pouvez toutes les trouver en continuant à faire défiler la page.

Cependant, le défilement infini est fatigant et peut causer des désagréments puisque les liens directs vers les mises à jour des notes de version individuelles ne sont pas disponibles sur cette page. Cela peut nuire à la lisibilité, en particulier pour les utilisateurs qui suivent plusieurs mises à jour ou qui recherchent des informations spécifiques.

Nous avons lié que la simplification de la disposition et la fourniture d'ancres ou de liens directs vers les notes de publication pourraient grandement améliorer l'expérience de l'utilisateur.

3. Slack

le site web de Slack est en anglais le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir Slack est un outil de messagerie et de productivité (ne vous fiez pas à son nom, il fait vraiment le job). Il permet aux employés d'une organisation de se connecter, d'interagir et de collaborer de manière transparente.

Les notes de version de Slack destinées aux utilisateurs de Windows se distinguent par leur mise en forme à la fois perspicace et accessible, ainsi que par leur sens de l'humour amusant. Les modifications apportées à chaque version sont clairement décrites et classées en trois catégories : "Nouveautés", "Corrections de bugs" et "Consignes de sécurité" Les notes sont classées par date, ce qui facilite la recherche de mises à jour spécifiques.

*Ce qui est unique:

À l'instar de Zoom, Slack fournit toutes les notes de mise à jour pour les utilisateurs de Windows sur une seule page

La présentation de chaque note de version fait en sorte que la recherche d'informations spécifiques ne soit pas une tâche fastidieuse

Slack veille à ce que les notes soient concises et exemptes de jargon technique. Le choix de titres en gras, de sous-catégories et de modèles d'explication à puces améliore la lisibilité, faisant de la page des notes de version une ressource intéressante pour les utilisateurs.

Par exemple, dans cette note de mise à jour, Slack a listé tous les bugs détectés et la façon dont ils ont été corrigés sur un ton clair, amical et humoristique. C'est le genre de note de mise à jour que l'on a envie de lire juste pour le sourire.

À propos, saviez-vous que vous pouvez augmenter votre productivité de 30 % grâce à l'outil de gestion de l'information de Slack ? ClickUp et l'intégration de Slack ?

4. Amplitude

le site web de l'association est disponible en anglais et en français

le site web de l'association est en anglais https://community.amplitude.com/product-updates/march-product-release-highlights-4295 l'amour de l'homme /%href/

Amplitude est un outil d'analyse de produits robuste qui aide les utilisateurs à créer de meilleurs produits en suivant et en analysant le comportement des clients. Les mises à jour des produits de l'entreprise constituent un autre exemple de notes de mise à jour qui a fait son entrée dans notre liste.

Contrairement à Slack et Zoom, les notes de mise à jour d'Amplitude ne sont pas regroupées sur une seule page. Au lieu de cela, ils ont un "problème" mensuel de notes de mise à jour sur leur page de communauté. Par exemple, le numéro de mars d'Amplitude, intitulé "Product Release Highlights", fournit un aperçu complet des mises à jour critiques de différentes fonctionnalités.

Ils intègrent également un minimum d'emojis pour ajouter de la personnalité sans éclipser les informations sur les changements de produits.

Ce qui est unique:

Nous avons apprécié le fait que la page des notes de mise à jour comprenne des images, des captures d'écran et des liens vers des ressources utiles

La page dédiée aux mises à jour mensuelles permet aux utilisateurs de mieux comprendre les changements

Amplitude inclut également un bref résumé en haut de chaque page pour les lecteurs qui trouvent la note détaillée trop longue.

L'utilisation de puces améliore encore la lisibilité, ce qui permet aux utilisateurs de parcourir facilement les détails sans rien manquer de pertinent.

5. Medium

Medium est une plateforme de publication de contenu où les auteurs, les professionnels des médias et les blogueurs peuvent publier des documents, des articles, des histoires, des idées et des opinions sur un large éventail de thèmes.

Les notes de version de Medium donnent la priorité à l'amélioration de l'expérience utilisateur et à la résolution des bugs. Les utilisateurs peuvent sans effort reprendre leur lecture là où ils se sont arrêtés dans une histoire et accéder commodément aux collections depuis la page d'accueil.

What's unique:

Les pages de notes de version sont bien conçues, avec des fonctionnalités telles que les évaluations des utilisateurs, un lien vers l'historique des versions et une section "Quoi de neuf" bien visible en haut dans une police de caractère de grande taille

Chaque page présente soigneusement 10 mises à jour de la version la plus récente à la fois, ce qui garantit la clarté et la facilité de navigation

La page mentionne les corrections de bogues (et les grignotages), et le ton varie du prosaïque au poétique (nous avons trouvé un exemple amusant pour vous). En revanche, elle ne donne pas beaucoup de détails sur les nouvelles fonctionnalités importantes.

6. Google Cloud

Les notes de mise à jour de Google Cloud sont un exemple parfait pour tenir les utilisateurs au courant des informations essentielles.

Ce qui est unique:

Le classement des problèmes par couleur est une touche intelligente apportée aux notes de mise à jour par Google Cloud, qui permet aux utilisateurs techniques et aux administrateurs de s'y retrouver plus facilement dans les mises à jour

Il est impressionnant de voir les mises à jour importantes ajoutées le jour où elles se produisent (ce qui est le cas tous les jours)

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir automatiquement les communiqués dans votre lecteur de flux

Tandis que la mise à jour des notes de mise à jour bien que la mise à jour quotidienne ne convienne pas à toutes les équipes, il est bon de distribuer fréquemment des notes de mise à jour concernant les nouveaux produits et les mises à jour importantes. Cela permet de montrer l'importance accordée à l'amélioration continue et à la validation des utilisateurs.

Nous avons fait le souhait d'ajouter un peu de contexte ou un paragraphe résumé dans les notes de mise à jour à côté des mises à jour techniques. Cela aiderait les utilisateurs moins avertis sur le plan technique à mieux comprendre chaque note de mise à jour.

7. Samsung

Les longs blocs de texte dans les notes de mise à jour peuvent submerger les utilisateurs, ce qui les empêche de comprendre rapidement les mises à jour des fonctionnalités.

Si vous n'incluez pas d'aides visuelles dans le contenu, les utilisateurs risquent de se sentir désengagés, voire de perdre complètement leur intérêt, ce qui entraîne une diminution de la rétention des informations.

Et ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas ?

Les éléments visuels ajoutent des ruptures de flux dans le contenu long formulaire, le rendant plus digeste et plus engageant pour les utilisateurs. C'est le moment d'ajouter différents types d'aides visuelles pour accroître l'efficacité de vos notes de mise à jour de produit

Images: Les images peuvent fournir une représentation visuelle claire des nouvelles fonctionnalités ou des changements d'interface et aider à comprendre les mises à jour de manière plus intuitive

Les images peuvent fournir une représentation visuelle claire des nouvelles fonctionnalités ou des changements d'interface et aider à comprendre les mises à jour de manière plus intuitive GIFs et emojis: Vous pouvez également donner de l'espace à votre créativité en incluant des emojis et des GIFs pour susciter l'enthousiasme des clients pendant la lecture

Vous pouvez également donner de l'espace à votre créativité en incluant des emojis et des GIFs pour susciter l'enthousiasme des clients pendant la lecture Graphiques: Certaines modifications logicielles complexes ne peuvent pas être expliquées par de simples images. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des graphiques pour assister les aspects techniques dans vos notes de mise à jour.

Certaines modifications logicielles complexes ne peuvent pas être expliquées par de simples images. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des graphiques pour assister les aspects techniques dans vos notes de mise à jour. Vidéos: L'ajout de vidéos dans les mises à jour peut donner un aperçu rapide des nouvelles fonctionnalités. En fait, plusieurs des meilleurs exemples de notes de mise à jour de notre liste intègrent des éléments visuellement attrayants. Cela permet d'améliorer la clarté du contenu et l'engagement des utilisateurs

monday.com utilise des graphiques et des vidéos pour illustrer les changements apportés à la plateforme

utilise des graphiques et des vidéos pour illustrer les changements apportés à la plateforme Google Cloud utilise un code couleur pour classer les problèmes

utilise un code couleur pour classer les problèmes Medium incorpore des évaluations d'utilisateurs et des images pour améliorer la présentation des mises à jour

Ces facteurs visuels contribuent à une expérience utilisateur plus informative. Alors, la prochaine fois que vous rédigerez une note de mise à jour, n'oubliez pas de faire preuve de créativité visuelle - cela pourrait bien faire toute la différence !

Pour une équipe de développeurs, les notes de mise à jour constituent le lien principal avec les utilisateurs finaux. Prenez toujours en compte leur point de vue lorsque vous rédiger des mises à jour de notes de publication . Cela contribuera à instaurer un climat de confiance et montrera que vous accordez de l'importance au retour d'information des clients, en veillant à ce que votre produit évolue en fonction de leurs besoins.

Lorsque vous rédigez des notes de mise à jour axées sur les avantages pour les utilisateurs, vous démontrez votre validation auprès de vos clients.

N'oubliez pas de mettre en avant les améliorations de fonctionnalités les plus importantes, les corrections de bugs gênants et les nouvelles fonctionnalités attendues que vos utilisateurs actuels apprécieront. En outre, évitez de répéter les problèmes des versions précédentes.

Voici quelques conseils pour vous aider à mieux rédiger les notes de version :

1. Rédiger les notes de version en langage clair

Lorsque vous rédigez des notes de mise à jour, utilisez un langage clair et simple que tout le monde peut comprendre, et pas seulement les développeurs. Faites des phrases courtes et directes, en utilisant des mots de tous les jours que même les non-experts reconnaîtront.

Évitez d'utiliser une terminologie ou un jargon propre au secteur, sauf en cas d'absolue nécessité. L'objectif est de rendre vos notes de mise à jour accessibles et faciles à comprendre pour les lecteurs de tous horizons et de toutes compétences.

2. Restez concis pour une meilleure lisibilité

Lorsque vous rédigez une note de mise à jour, tenez compte de l'emploi du temps chargé et limité de vos utilisateurs. Les utilisateurs peuvent ne pas avoir la patience de passer au crible de longues mises à jour. Pour les retenir, organisez les mises à jour de produits en sections claires et utilisez des puces pour maintenir la concision.

Concentrez-vous sur le partage des détails les plus importants sur les pages de mise à jour : quelles fonctionnalités ont été modifiées, pourquoi ces nouvelles améliorations sont importantes et comment elles affectent les utilisateurs finaux du produit.

3. Utiliser des aides visuelles pour améliorer la compréhension

Comme mentionné précédemment, il peut être difficile pour les utilisateurs finaux de comprendre les changements complexes apportés par les mises à jour uniquement à l'aide de mots. À vrai dire, les images font vraiment comprendre aux utilisateurs ce qui a changé et évitent toute confusion que des explications écrites seules pourraient causer.

Utilisez des aides visuelles telles que des captures d'écran, des GIF, des diagrammes ou des vidéos dans les mises à jour. Elles aident les utilisateurs à comprendre rapidement les nouveaux flux de travail ou les interfaces remaniées et ajoutent un élément d'intérêt.

4. Veillez à ce que l'intention des notes de mise à jour du logiciel soit claire

Au lieu de vous concentrer uniquement sur les détails techniques, gardez l'utilisateur final à l'esprit avant de commencer à travailler sur vos propres notes de mise à jour. Prenez le temps d'expliquer pourquoi certaines modifications ont été apportées au produit et en quoi elles profiteront aux utilisateurs.

En clarifiant l'objectif et les avantages des modifications du point de vue de l'utilisateur, vous montrez que votre équipe accorde avant tout de l'importance aux commentaires et aux besoins des clients.

5. Utilisez un modèle de notes de mise à jour pour prendre de l'avance

L'utilisation d'un modèle de notes de mise à jour pour rédiger des notes de mise à jour de logiciels peut donner à votre équipe une longueur d'avance pour communiquer efficacement les modifications apportées au produit.

Un modèle structuré fournit un cadre organisé, assurant la clarté et la facilité de compréhension pour les lecteurs. Il permet d'éviter d'oublier des détails essentiels et de maintenir la cohérence de toutes les notes de mise à jour.

Les sections clés à rechercher dans votre modèle de notes de mise à jour de produit sont les suivantes :

Dernière version

Date de sortie

Un bref aperçu des mises à jour

Ajout de nouvelles fonctionnalités

Amélioration des fonctionnalités existantes

Correction de bug

Problèmes connus

Autres détails clés du logiciel

ClickUp offre une modèle de notes de mise à jour dédié pour enregistrer gratuitement les changements de logiciels et les mises à jour d'améliorations. Il est pratique pour les équipes de développement de logiciels ou les managers d'équipe qui souhaitent rationaliser leur processus de gestion des produits mais sont occupés comme des abeilles.

a lire aussi :

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des autres https://clickup.com/fr-FR/blog/45210/competences-en-matiere-de-gestion-des-produits/ les 10 meilleures compétences en gestion de produits que tout chef de produit doit posséder /%href/

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Release-Notes-Template.png Simplifiez le processus de création des mises à jour de la version du produit avec le modèle de notes de version ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=1737m-78653&_gl=1*ghlwss\_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet de créer des tâches avec des statuts personnalisés, de classer et de gérer les mises à jour et les demandes de fonctionnalités, et de tirer parti de nombreuses fonctionnalités ClickUp utiles pour optimiser le processus de création des notes de version.

Télécharger ce modèle

D'autre part, si vous préférez partir de zéro et créer votre propre modèle de notes de publication, vous pouvez utiliser Documents ClickUp et même tirer parti de l'IA pour obtenir de meilleurs résultats.

Dans ClickUp Docs, les utilisateurs peuvent facilement créer, modifier, partager et travailler ensemble sur différents types de documents, y compris les notes de mise à jour. Vous pouvez inclure du texte, des images, des vidéos, des emojis et des tableaux et les mettre en forme à l'aide de titres, de puces, de guillemets et d'autres options encore.

L'assistant de rédaction IA de ClickUp, ClickUp Brain clickUp Brain est un outil qui permet de générer instantanément du contenu pour n'importe quel usage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-content-generation-e1715273021501.png

/$$$img/

nous avons demandé à ClickUp Brain de nous aider à créer des échantillons de notes de mise à jour pour vous et nous avons inclus des fautes de frappe pour faire bonne mesure_

La création de notes de publication attrayantes est un jeu d'enfant grâce à notre propre outil IA. Il vous suffit de saisir vos données et il vous fournira instantanément des réponses précises et adaptées à vos besoins.

le cadre des notes de publication est généré par ClickUp Brain_

Que vous partiez de zéro ou que vous utilisiez un modèle existant, ClickUp est votre meilleur atout pour créer des notes de mise à jour de produits de qualité en toute simplicité.

Un autre facteur crucial à prendre en compte lors de la création de notes de mise à jour de produit est le test du logiciel. Cela vous aidera à vous assurer que vos notes de mise à jour sont exactes et fiables.

**Les tests et le retour d'information sont-ils nécessaires pour les notes de mise à jour ?

oui. Tester les bugs, les nouvelles fonctionnalités et les modifications apportées au logiciel avant de publier les notes de mise à jour permet de s'assurer que les informations fournies correspondent bien aux performances actuelles du produit. Il s'agit d'une étape essentielle dans le développement d'un logiciel.

Chaque équipe a besoin d'une solution pour rationaliser l'ensemble du processus de création de logiciels, du forfait au lancement et aux tests périodiques des mises à jour logicielles. ClickUp pour les équipes de développement de logiciels est un outil robuste qui automatise tous ces processus, y compris le suivi des bugs et les rapports.

Voici ce que vous pouvez faire d'autre avec cet outil :

Générer des rapports de problèmes: Permettre aux équipes de prioriser et d'aborder les tâches efficacement. Suivez et gérez facilement les bugs grâce à la fonction intégrée de ClickUpClickApp. UtiliserChamps personnalisés ClickUp pour capturer des détails spécifiques sur les bugs, tels que la gravité, la priorité et les étapes de reproduction

Permettre aux équipes de prioriser et d'aborder les tâches efficacement. Suivez et gérez facilement les bugs grâce à la fonction intégrée de ClickUpClickApp. UtiliserChamps personnalisés ClickUp pour capturer des détails spécifiques sur les bugs, tels que la gravité, la priorité et les étapes de reproduction Concevez des plans de produits: Donnez un coup de fouet à vos forfaits de développement. Faites un brainstorming visuel et planifiez les fonctionnalités du produit à l'aide deTableaux blancs ClickUp. Vous pouvez ajouter des notes autocollantes etCartes mentales ClickUp et même les lier à des tâches et des documents

Donnez un coup de fouet à vos forfaits de développement. Faites un brainstorming visuel et planifiez les fonctionnalités du produit à l'aide deTableaux blancs ClickUp. Vous pouvez ajouter des notes autocollantes etCartes mentales ClickUp et même les lier à des tâches et des documents Créez des feuilles de route visuelles: Gardez votre équipe de développement, de gestion de produits et de parties prenantes sur la même page

En outre, vous pouvez utiliser ceci Modèle de gestion des tests ClickUp pour tester toutes les modifications et mises à jour du logiciel.

Voici à quoi cela ressemble lorsque vous accédez au modèle et que vous cliquez sur l'option " Scénarios et cas de test " dans l'onglet " Listes " visible au centre de la page :

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Suivez facilement toutes les mises à jour et modifications de logiciels avec les scénarios de test grâce à ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451742&_gl=1*12z5r38\_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle offre un suivi visuel de la progression et une évaluation des résultats. Vous pouvez même collaborer de manière transparente avec votre équipe sur les bugs, les problèmes et les demandes de fonctionnalités.

Télécharger ce modèle

N'oublions pas non plus le rôle inestimable des commentaires des clients, qui peuvent contribuer à améliorer la création des notes de mise à jour des logiciels.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-99.png Rendez votre système de retour d'information transparent grâce au modèle de formulaire de retour d'information ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451742&_gl=1*12z5r38\_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utiliser ce modèle Formulaire de retour d'information ClickUp modèle permettant de recueillir les commentaires, les critiques et les opinions des clients.

Les commentaires peuvent fournir des informations sur l'expérience des utilisateurs, notamment sur les bugs rencontrés et les suggestions de mise à jour des fonctionnalités.

En intégrant activement celles qui sont pertinentes, les équipes peuvent résoudre les problèmes, affiner le contenu et publier des mises à jour informatives qui trouvent le plus d'écho auprès des utilisateurs finaux.

**Lire aussi :_ Release Management 101 : Lancer votre produit dans le monde entier

Leverage ClickUp to Streamline Your Release Notes Process! (Tirez parti de ClickUp pour rationaliser votre processus de notes de mise en production)

La création de bonnes notes de mise à jour peut être bénéfique à plusieurs égards. Pour en mentionner quelques-unes, elles peuvent vous aider à fidéliser vos clients et même à favoriser l'adoption de vos produits.

Vous souhaitez rationaliser ce processus et améliorer votre stratégie en matière de notes de publication ? Utilisez ClickUp ! Avec ClickUp, vous pouvez créer des notes de version de haute qualité sans effort, que ce soit en utilisant des modèles pré-conçus ou en générant du contenu à partir de zéro avec ClickUp Brain .

Il s'agit d'une solution tout-en-un qui peut vous aider dans la gestion des produits, le développement de logiciels, le marketing, les opérations, les ventes et bien plus encore. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour faire profiter votre équipe de ses multiples avantages !