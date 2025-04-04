guide en 7 étapes sur la manière d'évaluer le niveau d'Eﬀort ensemble pour une planification précise

Votre équipe s'est peut-être réunie autour de la table de conférence pour réfléchir à un projet et le forfaiter. Mais malgré les efforts de chacun :

Les délais finaux ne sont pas respectés,

Les ressources sont limitées, et

Les délais ? Irréalistes

Ces problèmes sont trop fréquents et surviennent lorsque les équipes n'évaluent pas pleinement le niveau d'effort (LOE) requis pour les tâches. Le niveau d'effort est une étape essentielle pour garantir la réussite du projet.

Pour obtenir un bon niveau d'effort, il ne suffit pas de lancer des estimations de durée. En fait, cela nécessite une analyse approfondie du travail réel impliqué.

Examinons quelques méthodes clés, conseils et bonnes pratiques pour déterminer le niveau d'effort dans la gestion de projet.

Qu'est-ce que le niveau d'eﬀort en gestion de projet?

Dans le domaine de la gestion de projet, le niveau d'effort (LOE) est l'estimation de la durée et des ressources nécessaires pour achever des tâches ou des activités spécifiques dans le cadre d'un projet

Contrairement au travail traditionnel basé sur des tâches dont le début et la fin sont clairement définis, les tâches du niveau d'effort sont généralement de nature continue ou d'assistance. Parmi les exemples, citons la supervision, la maintenance ou le travail administratif.

Le niveau d'effort reflète l'effort total et le temps nécessaire pour achever une tâche. Cela inclut les activités d'assistance au projet telles que les réunions, la documentation, la comptabilité du budget du projet, la communication et les reprises.

Il est généralement utilisé pour estimer le niveau d'effort pour les tâches qui ne produisent pas directement des produits livrables mais qui sont essentielles pour faire avancer le projet.

En quoi la LOE diffère-t-elle des autres techniques d'estimation ?

2. Le forfait des campagnes de marketing

Lors de la planification d'une campagne marketing, LOE estime les tâches courantes telles que le suivi des médias sociaux, l'optimisation des performances des projets publicitaires ou la coordination avec les influenceurs.

Par instance, un chef de projet de campagne peut utiliser la LOE pour déterminer l'effort hebdomadaire nécessaire pour ajuster les dépenses publicitaires, répondre aux demandes des clients et s'engager avec le public sur différentes plateformes.

Alors que les livrables du projet peuvent inclure la création de contenu ou le développement de publicités, la LOE garantit que les tâches essentielles mais continues - comme le suivi des performances - sont comptabilisées. Cela garantit la réussite de la campagne dans le temps.

3. Gestion de projet SAAS

Dans les produits SAAS, l'estimation de la durée de vie aide les gestionnaires de projet à déterminer le temps et les ressources nécessaires pour les activités continues telles que les tests de produits, la maintenance des serveurs et les vérifications de données.

Par exemple, alors que le développement d'une fonctionnalité de produit peut avoir un échéancier clair, l'effort requis pour les tâches continues comme le suivi des données ou la gestion des requêtes des clients doit être calculé séparément.

La LOE permet de s'assurer que ces activités bénéficient de suffisamment de temps et de ressources, ce qui évite les retards ou les problèmes de conformité en cours de route.

4. Initiatives de recherche et de développement

Dans les projets de recherche et de développement (R&D), la LOE est appliquée pour estimer l'effort continu requis pour l'expérimentation, l'analyse des données et les rapports.

Imaginons qu'une équipe travaillant sur une nouvelle recherche n'ait pas d'échéancier fixe pour le moment où les percées se produiront.

Elle doit néanmoins estimer l'effort continu nécessaire pour effectuer des tests quantitatifs et qualitatifs, analyser les données et documenter les résultats. Le niveau d'effort confirme que ces activités permanentes sont bien assistées, même si les résultats sont incertains ou si l'échéancier est flexible.

Améliorez l'estimation du niveau d'effort avec ClickUp pour une meilleure gestion de projet

Les estimations du délai d'exécution sont essentielles dans une multitude de secteurs d'activité. Elles permettent de suivre les tâches en cours, souvent négligées, qui sont essentielles pour maintenir les projets sur la bonne voie. Ainsi, vous pouvez garantir que les efforts nécessaires sont toujours en place.

L'intégration du taux d'occupation dans la phase de planification de votre projet simplifie considérablement l'affectation des ressources et la gestion des échéanciers.

Envisagez d'utiliser ClickUp pour contrôler tout le temps consacré aux petites et grandes tâches. ClickUp génère également des rapports automatiques en fonction des indicateurs que vous saisissez et que vous souhaitez analyser. Qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp

gratuitement dès aujourd'hui.