Les 10 meilleures plateformes et applications de réunion virtuelle en 2026

Connaissez-vous ce sentiment lorsque vous êtes en pleine réunion virtuelle et que tout se passe à merveille ?

La connexion est excellente, l'outil de visioconférence est intuitif (et enregistre et transcrit la réunion), personne n'a besoin de demander à plusieurs reprises « Est-ce que je suis bien audible ? », et vous pouvez vous concentrer sur la discussion au lieu de vous débattre avec des problèmes techniques ou de prendre des notes/rédiger le compte-rendu de la réunion.

Après avoir testé d'innombrables plateformes de réunion virtuelle, j'ai enfin trouvé celles qui offrent cette expérience. Mes priorités sont simples : mon équipe et moi devons pouvoir partager des idées, gérer les tâches et nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, sans aucun accroc.

Sur la base de nos recherches, j'ai dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de réunion virtuelle. Si vous recherchez la plateforme idéale pour améliorer vos interactions virtuelles, ces recommandations vous aideront à prendre une décision éclairée.

Cette vidéo présente également un aperçu de mes coups de cœur :

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste des 10 meilleures plateformes de réunion virtuelle pour vous aider à choisir l'outil le mieux adapté aux besoins de votre équipe : ClickUp: La meilleure solution globale pour gérer l'ensemble du cycle de vie des réunions, des agendas aux comptes-rendus automatisés, en passant par les suivis La meilleure solution globale pour gérer l'ensemble du cycle de vie des réunions, des agendas aux comptes-rendus automatisés, en passant par les suivis

Google Meet : Idéal pour la collaboration en réunion grâce à des fonctionnalités telles que le lever de main virtuel et les salles de discussion

Microsoft Teams : Idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Microsoft, avec un Tableau blanc intégré et la modification en cours de documents en temps réel

Zoom : Idéal pour une intégration transparente avec des outils populaires tels que ClickUp, Salesforce et bien d'autres.

Chanty : Idéale pour les discussions rapides en équipe et les points de situation, avec une fonctionnalité de gestion des tâches intégrée pour que les discussions débouchent sur des actions concrètes.

Slack : Idéal pour les échanges informels entre membres de l’équipe, avec des réunions quotidiennes faciles à utiliser pour des discussions rapides

Cisco WebEx : Idéale pour l'inclusivité, grâce à la traduction en temps réel et à la technologie de suppression du bruit

GoTo Meeting : Idéale pour la confidentialité et la sécurité, avec des fonctionnalités de protection par mot de passe et de verrouillage des réunions

TeamViewer : Idéal pour l'accès à distance aux appareils, permet à l'assistance informatique de résoudre les problèmes à distance

Zoho Réunion : Idéal pour les réunions web spécifiques à un service, avec une gestion de l'équipe simplifiée et une sécurité de l'hébergement

Que faut-il rechercher dans une plateforme de réunion virtuelle ?

Lorsque je choisis une plateforme de réunion virtuelle, je tiens compte des fonctionnalités suivantes – et vous devriez en faire autant !

Facilité d'utilisation : je ne veux pas passer un temps précieux en réunion à résoudre des problèmes techniques ou à aider les autres à s'y retrouver dans des interfaces compliquées. C'est pourquoi je recherche une plateforme intuitive et conviviale

Fiabilité : Il n'y a rien de pire qu'une réunion interrompue par des dysfonctionnements ou des problèmes de connexion. J'ai besoin d'un logiciel qui a fait ses preuves en matière de fiabilité et qui présente un minimum, voire aucune interruption , afin que tout se déroule sans accroc.

Intégration : je souhaite que le logiciel s' synchronise parfaitement avec les autres outils que j'utilise au quotidien, tels que mon Calendrier, mon application de gestion de projet, mon e-mail, etc.

Fonctionnalités de collaboration : les fonctionnalités qui facilitent le travail d'équipe sont indispensables. Qu'il s'agisse du partage d'écran, du partage de fichiers, du chat en temps réel ou des tableaux blancs virtuels, l'outil doit permettre aux membres de mon équipe à distance de rester sur la même longueur d'onde

Comptes-rendus de réunion automatisés : j'ai du mal à me concentrer sur la réunion si je dois prendre des notes en même temps. C'est formidable si le logiciel peut résumer automatiquement les points clés et les éléments à mener. Cela permet de gagner du temps et garantit que tout le monde dispose d'un compte-rendu clair de la réunion.

Rappels de réunion : j'apprécie les plateformes qui envoient des rappels automatiques avant le début des réunions d'équipe, ce qui nous invite, moi et les autres participants, à nous préparer et à nous connecter à l'heure. Cela réduit le risque de manquer des réunions et de devoir se précipiter à la dernière minute.

Les 10 meilleures plateformes et applications de réunion virtuelle en ligne

Voici les meilleures plateformes de réunion virtuelle, sélectionnées selon ces critères :

1. ClickUp (Meilleur outil de réunion et de communication en ligne)

Commencez à utiliser ClickUp AI Note Taker Automatisez la prise de notes et la rédaction de résumés de réunion grâce à ClickUp AI Notetaker

ClickUp est réputé pour ses puissants outils de gestion de projet, mais ses fonctionnalités ne s'arrêtent pas là. Grâce à des intégrations adaptées, il se transforme en une plateforme de réunion virtuelle fluide, vous permettant de tout gérer, des agendas aux suivis, le tout en un seul endroit.

Pour les équipes interfonctionnelles travaillant à distance, ClickUp est littéralement l'application tout-en-un pour le travail, combinant gestion de projet, gestion des connaissances et communication d'équipe au sein d'une seule et même plateforme unifiée, optimisée par l'IA.

Mes réunions ne seraient pas complètes sans mon outil pratique ClickUp AI Notetaker. Il génère une transcription parfaite (et un enregistrement audio) de ma réunion, la résume en points concis et, mieux encore, m'aide à convertir les actions discutées en tâches que je peux attribuer, pour lesquelles je peux fixer des délais et que je peux mener à bien !

Voici comment cela fonctionne :

Avec ClickUp AI Notetaker, vos équipes peuvent :

Résumez vos longues notes de réunion : l'IA synthétise les longues discussions en résumés concis, en mettant en évidence les points clés à retenir

Rédigez un compte-rendu de réunion structuré : cela permet de générer un compte-rendu bien organisé, facile à partager avec les membres de l'équipe et les parties prenantes pour le suivi

Mettez en évidence les échéances et les éléments à mener : l'IA identifie les tâches, les échéances et les éléments discutés pendant la réunion, ce qui facilite leur consultation.

Par l'automatisation du processus de transcription, AI Notetaker aide les équipes à rester sur la même longueur d'onde et garantit que les résultats des réunions sont clairement documentés et exploitables.

ClickUp Meetings est l'outil que j'utilise systématiquement pour organiser les différents aspects liés à une visioconférence. Qu'il s'agisse de réfléchir aux points à aborder avant une réunion, de rationaliser la communication asynchrone ou de créer une expérience de visioconférence fluide avec Zoom, ClickUp m'aide à chaque étape.

Laissez-moi vous donner un aperçu de la façon dont mon équipe et moi-même utilisons ClickUp pour nos sessions virtuelles :

Définissez l'agenda de la réunion

Avant chaque réunion, nous utilisons ClickUp Docs (un outil de collaboration sur des documents virtuels) pour consigner nos intentions et nos objectifs. Nous y répertorions les éléments à aborder pendant la réunion, les participants, l'horaire de la réunion et toute autre information pertinente.

ClickUp Docs nous aide à :

Travaillez en temps réel avec les membres de votre équipe à distance pour établir l'agenda de la réunion

Créez des checklists rapides des points à aborder et cochez-les au fur et à mesure que nous traitons chaque sujet

Mettez en forme l'agenda de la réunion grâce à des fonctionnalités d'édition avancées telles que le codage couleur, les titres, le gras, l'italique, le barré, les bannières, et bien plus encore

Communiquez avec les participants à la réunion ou d'autres membres de l'équipe à l'aide de commentaires attribués

Lorsque nous n'avons pas le temps de rédiger un agenda de réunion à partir de zéro, le modèle d'agenda de ClickUp s'avère très pratique.

Bonus : Prêt à faire passer vos réunions au niveau supérieur ? Découvrez ces exemples d'agenda de réunion et ces modèles gratuits pour vous lancer !

Modèle d'agenda de ClickUp

Ce modèle offre un cadre structuré pour noter les éléments clés : type de réunion, portée, emplacement, lien vers la réunion, date, heure, noms des participants et leurs rôles, ainsi que la liste des participants.

Télécharger ce modèle Organisez efficacement la planification de vos réunions grâce au modèle d'agenda de ClickUp

Le modèle d'agenda de ClickUp nous permet de :

Abordez tous les sujets pendant la réunion

Aidez les participants à se préparer en leur fournissant un aperçu des points à aborder

Définissez une structure et un flux clairs pour la réunion

Encouragez la participation active de tous les participants

Le plus intéressant ? Le modèle est entièrement personnalisable. Nous pouvons ajouter des champs personnalisés et des statuts selon vos besoins, en les adaptant à tout type de réunion, qu'elle soit interne, avec des clients, des investisseurs ou tout autre type de réunion.

Grâce à l'intégration native de ClickUp avec Zoom, je peux démarrer une réunion Zoom directement depuis une tâche ClickUp.

Lorsqu'une réunion commence, un lien pour y participer est automatiquement publié dans les commentaires de la tâche concernée (à partir de laquelle j'ai lancé la réunion), invitant les membres de l'équipe à se joindre à la réunion. À la fin de la réunion, ClickUp ajoute un autre commentaire à la tâche. Ce commentaire comprend les détails de la réunion, tels que la date et l'heure, la durée, les participants, etc., et fournit également un lien facultatif vers l'enregistrement.

Rejoignez des réunions Zoom directement depuis les tâches ClickUp

L'intégration native de ClickUp avec Google Agenda nous permet, à mon équipe et à moi-même, de mieux gérer nos calendriers de réunions.

Je peux voir mes prochaines réunions et mes échéances en un seul endroit. Toute modification apportée à mon Google Agenda est immédiatement répercutée dans mes tâches ClickUp (et vice versa), ce qui me permet d'éviter les conflits d'horaires et de rester organisé.

Communiquez de manière asynchrone grâce à des enregistrements d'écran avancés

Si un membre de l'équipe a un doute concernant un projet et que je dois apporter des précisions, je n'ai plus besoin d'organiser des appels ou des réunions à la va-vite (sauf en cas d'absolue nécessité).

J'utilise ClickUp Clips pour enregistrer mon écran et ajouter un commentaire audio expliquant ou précisant ce que je souhaite dire. C'est rapide, efficace et cela m'évite les réunions courtes qui perturbent inutilement mon emploi du temps.

Envoyez instantanément des enregistrements d'écran accompagnés de notes audio à l'aide de ClickUp Clips et éliminez les réunions inutiles

Résumez vos notes de réunion avec ClickUp Brain et gagnez du temps

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Configurez des rappels et des notifications pour les tâches de suivi mentionnées lors de la réunion afin que rien ne passe entre les mailles du filet

Créez des automatisations de tâches pour les réunions récurrentes, afin de garantir une planification et un suivi automatiques

Intégrez ClickUp à d'autres outils de communication et de planification tels que Calendly, Slack et Gmail

Créez de nouvelles tâches à partir des discussions menées lors des réunions, attribuez-les aux membres de l'équipe et fixez des échéances pour assurer le suivi.

Limites de ClickUp

Nécessite un léger temps d'adaptation en raison du grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation personnalisées

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour la prise de notes lors de réunions

2. Google Meet (Idéal pour la collaboration pendant les réunions)

via Google Meet

Utiliser Google Meet comme plateforme de réunion en ligne a été une expérience formidable. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités de collaboration pendant les réunions, comme la possibilité de lever virtuellement la main pour prendre la parole ou poser des questions sans interrompre l'intervenant en cours. Cela reproduit l'expérience d'une véritable salle de réunion.

Lorsque j'organise des réunions, je peux présenter des diapositives et désigner un co-animateur pour participer à la présentation avec moi.

Pour les séances de brainstorming, l'outil m'a permis de lancer une session avec Google Jamboard directement pendant la réunion et de collaborer sur un Tableau blanc virtuel. En tant que modérateur, j'ai pu créer des salles de discussion pendant la réunion, sélectionner des participants et animer des discussions ciblées en petits groupes.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Recueillez des commentaires en temps réel à l'aide de sondages

Utilisez les rapports de présence pour suivre qui a participé à la réunion et pendant combien de temps

Modifiez l'arrière-plan pour créer un environnement professionnel pendant les réunions

Ajouter ou supprimer des participants en masse (fonctionnalité incluse dans les outils de gestion de l'hôte de Google Meet)

Limites de Google Meet

Il n'est pas possible d'organiser des discussions par chat pendant les longues réunions

Tarifs des réunions Google Meet

L'accès aux fonctionnalités de Google Meet dépend de votre édition de Google Workspace.

Business Starter : 2 $ par mois et par utilisateur

Business Standard : 9 $ par mois et par utilisateur

Business Plus : 17 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

(Source : Capterra)

Évaluations et avis sur Google Meet

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 11 000 avis)

💡Conseil de pro : Vous souhaitez renforcer le travail d'équipe au sein de votre organisation ? Découvrez les 10 clés de la collaboration au travail, ainsi que des exemples d'experts pour inspirer votre équipe !

3. Microsoft Teams (Idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Microsoft)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams est un outil de réunion virtuelle fiable, en particulier pour ceux qui sont déjà familiarisés avec l'écosystème Microsoft.

En testant cet outil, j'ai particulièrement apprécié la façon dont il facilite les collaborations créatives. Cela est rendu possible grâce à Microsoft Tableau blanc, qui vous permet de mener des séances de brainstorming visuelles et de développer des idées ensemble pendant vos réunions.

Une autre fonctionnalité utile est la modification en cours de classeurs pendant les réunions grâce à Excel Live. Elle facilite la collaboration sur des feuilles de calcul et l'analyse des données en temps réel.

Lorsqu'un membre de l'équipe prend la parole ou fait une présentation, les autres peuvent envoyer des réactions rapides, telles que des emojis « pouce levé » ou « applaudissements », ce qui aide l'orateur à évaluer les sentiments de ses interlocuteurs.

Limites de Teams

L'interface utilisateur pourrait être plus simple et intuitive

Tarifs de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 1 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Basic : 2 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Standard : 10 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 000 avis)

À lire également : Les meilleures solutions logicielles de gestion de réunions et d'agendas

4. Zoom (Idéal pour des intégrations transparentes)

via Zoom

Zoom est depuis des années notre plateforme de réunion en ligne préférée. J'apprécie particulièrement la vue multi-intervenants, qui me permet de me concentrer sur les personnes qui participent activement à la discussion. Les options de couleurs et les arrière-plans virtuels personnalisés assistés par IA ajoutent une touche ludique et personnelle qui rend nos réunions plus agréables.

Une fonctionnalité qui se démarque particulièrement est la vue centralisée. Je peux facilement accéder aux enregistrements des réunions et utiliser l'assistant IA pour repérer rapidement les détails importants dans les notes de réunion.

Pour plus de commodité, Zoom s'intègre parfaitement à Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce et HubSpot. Vous pouvez probablement établir une connexion avec n'importe quel outil de votre pile technologique quotidienne à Zoom, garantissant ainsi des collaborations virtuelles fluides et efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Gérez efficacement vos agendas grâce à des fonctionnalités intégrées de discussion, de téléphone, d'e-mail, de Calendrier et de planification

Joignez des documents à lire avant la réunion en tant que pièces jointes à l'invitation et discutez avec les participants au préalable

Collaborez sur des ressources partagées à l'avance pendant la réunion

Reprenez là où vous vous êtes arrêté grâce à des canaux de discussion qui restent actifs avant, pendant et après les réunions

Limites de Zoom

Les réunions audio et vidéo de haute qualité peuvent consommer beaucoup de bande passante, ce qui peut ralentir d'autres activités en ligne

Tarifs de Zoom

Basic : Gratuit

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Business Plus : 26,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,6/5 (plus de 55 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

5. Chanty (Idéale pour la collaboration)

via Chanty

Chanty propose un outil de réunion virtuelle intégré à une plateforme de collaboration d'équipe. Outre les visioconférences, il combine discuter, un gestionnaire de tâches et un Calendrier intégré.

Au lieu d'utiliser plusieurs outils, les petites équipes peuvent se servir d'un espace de travail unique, tel que Chanty, pour planifier des réunions virtuelles, communiquer et gérer leurs tâches.

Chanty est idéal pour les équipes à distance et hybrides qui recherchent des fonctionnalités de communication fluide et de réunion virtuelle afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Visioconférences vidéo et audio intégrées.

Calendrier intégré pour planifier des réunions et gérer les plannings.

Chat d'équipe avec historique des messages illimité.

Gestion des tâches avec un tableau Kanban.

Limites de Chanty

Ne convient pas aux grands webinaires ou aux évènements virtuels publics

Tarifs de Chanty

Forfait Free : jusqu'à 5 utilisateurs

Forfait Business : 3,00 $ par utilisateur et par mois

Forfait Enterprise : veuillez contacter l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Chanty

G2 : 4,5/5 (53 avis)

Capterra : 4,7/5 (36 avis)

À lire également : Les logiciels de réunion en tête-à-tête les plus utiles pour les managers

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent fragmenté et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester sur la même longueur d'onde.

6. Slack (Idéal pour les échanges informels entre membres de l’équipe)

via Slack

Slack est idéal pour la communication asynchrone, mais il permet également le chat vidéo en temps réel grâce à sa fonctionnalité « Huddles ». Les Huddles commencent par des discussions audio uniquement, ce qui facilite les discussions rapides et informelles. Si vous avez besoin d'une collaboration plus approfondie, il vous suffit d'activer la vidéo et/ou de partager votre écran.

Les réunions quotidiennes de Slack sont particulièrement adaptées aux échanges spontanés et informels au sein d'une équipe, plutôt qu'aux réunions formelles planifiées à l'avance dans un Calendrier.

J'ai également apprécié les arrière-plans colorés, qui apportent une touche ludique et joyeuse aux réunions. Slack simplifie également la gestion des documents. Tous les liens, documents et messages partagés pendant une réunion quotidienne sont automatiquement enregistrés à la fin de la session, ce qui permet de revenir facilement sur les détails importants et de s'y référer ultérieurement.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Communiquez à l'aide de réactions, d'effets et de GIF lors des réunions d'équipe

Partagez des notes, des liens et des fichiers liés à la discussion dans un fil de discussion dédié

Lancez des réunions audio et vidéo dans un canal Slack ou via des messages privés

Activer les sous-titres en direct (disponibles en anglais)

Limites de Slack

Les éléments formels d'une réunion, tels que l'agenda et les règles de participation, font défaut

Tarifs de Slack

Free

Pro : 8,75 $ par utilisateur et par mois

Business+ : 15 $ par utilisateur et par mois

Enterprise Grid : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 35 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

À lire également : Les meilleurs outils de communication asynchrone

7. Cisco WebEx (Idéale pour l'inclusivité)

via Cisco

La fonctionnalité de traduction en temps réel de Cisco Webex, qui prend en charge plus de 100 langues, rend les réunions bien plus inclusives pour votre équipe multilingue.

Une autre fonctionnalité qui m'a particulièrement marqué est la technologie de suppression du bruit intégrée. Peu importe le niveau de bruit ambiant, cela n'a pas perturbé la réunion. Que je sois à l'aéroport ou dans un café animé, la qualité audio restait claire et professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco WebEx

Créez des sondages interactifs et des sessions de questions-réponses pour rendre les réunions d'équipe plus captivantes

Passez de votre bureau à votre téléphone, puis à votre voiture grâce à la fonctionnalité « Move to Mobile » (Passer au mobile) via un code QR et à l'intégration d'Apple CarPlay

Envoyez des réactions pendant la réunion d'un simple geste du doigt

Créez et mettez en évidence des notes automatiquement avec Webex Assistant

Limites de Cisco WebEx

Impossible de se connecter directement depuis un navigateur web sans télécharger l'application de bureau

Tarifs de Cisco WebEx

Webex Gratuit

Webex Meet : 12 $ par utilisateur et par mois

Webex Suite : 22 $ par utilisateur et par mois

Webex Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Cisco WebEx

G2 : 4,3/5 (plus de 19 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 7 000 avis)

8. GoTo Réunion (Idéale pour ses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité)

via GoTo Réunion

En testant GoTo Meeting, j'ai été impressionné par la capacité de l'outil à protéger les réunions confidentielles à l'aide d'un mot de passe. Les paramètres de confidentialité sont excellents : les discussions restent privées, et la fonctionnalité « Meeting Lock » est particulièrement utile. Elle place les invités dans une salle d'attente jusqu'à ce que je sois prêt à les admettre, ce qui me donne un contrôle total sur les personnes qui rejoignent la réunion.

J'ai également beaucoup apprécié la flexibilité offerte par l'application mobile entièrement fonctionnelle, qui permet de rejoindre et d'animer des réunions d'équipe où que l'on se trouve. Mieux encore, vous pouvez facilement rejoindre les réunions sans avoir à télécharger l'application GoTo.

Les meilleures fonctionnalités de GoTo Réunion

Communiquez avec les membres de votre équipe ou vos clients grâce à la fonctionnalité de chat intégrée

Créez automatiquement des enregistrements et des transcriptions de vos réunions

Personnalisez les salles de réunion pour apporter une touche personnelle à vos réunions virtuelles

Testez et vérifiez le fonctionnement de votre webcam avant de rejoindre une réunion

Limites de GoTo Meeting

Des ralentissements occasionnels dans la qualité audio et vidéo

Tarifs des réunions GoTo Meeting

Professionnel : 12 $ par organisateur et par mois (facturation annuelle)

Business : 16 $ par organisateur et par mois (facturation annuelle)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

9. TeamViewer (Idéal pour l'accès à distance aux appareils)

via TeamViewer

TeamViewer Remote est une plateforme de réunion virtuelle qui vous permet de résoudre à distance les problèmes techniques. Grâce à un accès à distance sécurisé, votre équipe informatique ou un collègue de confiance peut traiter et résoudre les erreurs système et les requêtes logicielles sans se rendre sur place. Grâce à la fluidité de l'expérience offerte, vous pouvez réduire au minimum les temps d'arrêt et reprendre rapidement le travail.

TeamViewer propose également un outil de visioconférence : TeamViewer Meeting. Si la fonctionnalité d'accès à distance est un excellent atout pour le flux de travail, je n'ai pas trouvé la fonctionnalité de réunion aussi performante.

Les meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Fonctionne sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation

Transférez des fichiers de toute taille entre appareils distants

Bénéficiez de l'assistance pour plusieurs écrans en résolution 4K

Assurez l'assistance pour les appareils sans surveillance

Limites de TeamViewer

Le transfert de fichiers est lent, en particulier avec des documents volumineux

Tarifs de TeamViewer

Premium : 37 $/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 79 $/mois (facturé annuellement)

(Source : G2)

Évaluations et avis sur TeamViewer

G2 : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 11 000 avis)

À lire également : Comment améliorer vos compétences en gestion d'équipe

10. Zoho Réunion (Idéal pour les réunions web spécifiques à un service)

via Zoho Réunion

J'ai essayé Zoho Meeting pour gérer plusieurs équipes réparties dans différents services, et cela s'est avéré très efficace.

Cet outil m'a permis d'organiser facilement des sessions de conférence web sécurisées. J'ai pu sans difficulté ajouter des membres à leurs départements respectifs, leur attribuer des rôles spécifiques et planifier des réunions réservées à chaque département.

En plus d'enregistrer, de visionner et de partager les enregistrements des réunions virtuelles, j'ai pu télécharger les réunions pour les consulter hors ligne. J'ai trouvé cette fonctionnalité pratique pour revoir les discussions ultérieurement ou pour les partager avec les membres de l'équipe qui n'avaient pas pu assister à la session en direct.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Réunion

Interagissez avec jusqu'à 250 participants de la réunion

Profitez de commandes simplifiées pour l'animateur, telles que le changement de rôle et la gestion des entrées et sorties des participants

Collaborez pendant les réunions grâce à des tableaux blancs et à un partage de fichiers fluide

Diffusez des évènements virtuels en direct sur YouTube et répondez aux commentaires en temps réel

Limites de Zoho Meeting

Problèmes techniques occasionnels lors du partage d'écran

La fonctionnalité d'enregistrement est disponible uniquement dans les forfaits payants

Tarifs de Zoho Réunion

Réunion Standard : 1 $/mois

Réunion Professional : 2 $/mois

Webinar Standard : 5 $/mois

Webinar Professional : 10 $/mois

Webinar Enterprise : 47 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Meeting

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Optimisez vos réunions virtuelles avec ClickUp

Les logiciels de réunion virtuelle constituent un pilier essentiel de la communication et de la collaboration pour les équipes hybrides et à distance comme la nôtre. Nous comptons énormément sur ces plateformes pour organiser des réunions en direct, partager des fichiers et faire le point sur les projets, ce qui permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, quel que soit le lieu de travail.

J'ai testé bon nombre de ces outils. Si la plupart aident les équipes à communiquer plus facilement, seules quelques-unes offrent une solution complète. Je ne parle pas seulement des réunions, mais de tout ce qui va avec : la préparation, le suivi et bien plus encore.

C'est là que ClickUp se distingue vraiment. Il simplifie l'ensemble du processus de réunion : il m'aide à élaborer des agendas détaillés, s'intègre parfaitement à mon outil de vidéo préféré et me permet de consigner et de résumer facilement les comptes-rendus de réunion.

De plus, ClickUp automatise les réunions récurrentes et me permet de transformer des notes en éléments à accomplir d'un simple clic, ce qui me permet de garder mon flux de travail organisé et d'assurer la productivité de notre équipe.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp !